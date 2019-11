Image 1 of 40 Damiano Cima took a breathtaking win for Nippo-Vini Fantini-Faizane on stage 18 of the Giro d’Italia (Image credit: Bettini Photo) Image 2 of 40 Richard Carapaz (Movistar) leads the overall classification after stage 18 at the Giro d'Italia (Image credit: Bettini Photo) Image 3 of 40 Richard Carapaz (Movistar) leads the overall classification after stage 18 at the Giro d'Italia (Image credit: Bettini Photo) Image 4 of 40 Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe) was second on the day but leads the points classification after stage 18 at the Giro d'Italia (Image credit: Bettini Photo) Image 5 of 40 Damiano Cima (Nippo-Vini Fantini-Faizane) wins stage 18 at the Giro d'Italia (Image credit: Getty Images) Image 6 of 40 Damiano Cima (Nippo-Vini Fantini-Faizane) was in the breakaway and he almost got caught by the bunch sprint, but he didn't, and he won stage 18 at the Giro d'Italia (Image credit: Getty Images) Image 7 of 40 Damiano Cima (Nippo-Vini Fantini-Faizane) wins stage 18 at the Giro d'Italia (Image credit: Getty Images) Image 8 of 40 Damiano Cima (Nippo-Vini Fantini-Faizane) wins stage 18 at the Giro d'Italia (Image credit: Getty Images) Image 9 of 40 The breakaway in the closing kilometres of stage 18 at the Giro d'Italia (Image credit: Getty Images) Image 10 of 40 Damiano Cima (Nippo-Vini Fantini-Faizane) wins stage 18 at the Giro d'Italia (Image credit: Getty Images) Image 11 of 40 Damiano Cima (Nippo-Vini Fantini-Faizane) wins stage 18 at the Giro d'Italia (Image credit: Getty Images) Image 12 of 40 Damiano Cima (Nippo-Vini Fantini-Faizane) wins stage 18 at the Giro d'Italia (Image credit: Bettini Photo) Image 13 of 40 Damiano Cima (Nippo-Vini Fantini-Faizane) wins stage 18 at the Giro d'Italia (Image credit: Bettini Photo) Image 14 of 40 Damiano Cima (Nippo-Vini Fantini-Faizane) wins stage 18 at the Giro d'Italia (Image credit: Bettini Photo) Image 15 of 40 Damiano Cima (Nippo-Vini Fantini-Faizane) wins stage 18 at the Giro d'Italia (Image credit: Bettini Photo) Image 16 of 40 Damiano Cima (Nippo-Vini Fantini-Faizane) wins stage 18 at the Giro d'Italia (Image credit: Bettini Photo) Image 17 of 40 Damiano Cima (Nippo-Vini Fantini-Faizane) wins stage 18 at the Giro d'Italia (Image credit: Bettini Photo) Image 18 of 40 Damiano Cima (Nippo-Vini Fantini-Faizane) wins stage 18 at the Giro d'Italia (Image credit: Bettini Photo) Image 19 of 40 Damiano Cima (ITA - Nippo Vini Fantini Faizane') leads the breakaway during stage 18 at the Giro d'Italia (Image credit: Bettini Photo) Image 20 of 40 Mirco Maestri (ITA - Bardiani - CSF) leads the breakaway during stage 18 at the Giro d'Italia (Image credit: Bettini Photo) Image 21 of 40 Giro d'Italia stage 18 - the peloton (Image credit: Getty Images) Image 22 of 40 Stage 18 at the Giro d'Italia (Image credit: Bettini Photo) Image 23 of 40 The peloton during stage 18 at the Giro d'Italia (Image credit: Bettini Photo) Image 24 of 40 Overall leader Richard Carapaz (Movistar) stage 18 at the Giro d'Italia (Image credit: Bettini Photo) Image 25 of 40 The scenery during stage 18 at the Giro d'Italia (Image credit: Getty Images) Image 26 of 40 Richard Carapaz (Movistar) leads the Giro d'Italia (Image credit: Getty Images) Image 27 of 40 Richard Carapaz (Movistar) leads the Giro d'Italia (Image credit: Getty Images) Image 28 of 40 Stage 18 at the Giro d'Italia (Image credit: Getty Images) Image 29 of 40 Primoz Roglic (Jumbo Visma) still eyeing the winner's trophy at the start of stage 18 at the Giro d'Italia (Image credit: Bettini Photo) Image 30 of 40 Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) waves to the crowds ahead of stage 18 at the Giro d'Italia (Image credit: Bettini Photo) Image 31 of 40 Giro d'Italia stage 18 - the peloton (Image credit: Getty Images) Image 32 of 40 Giro d'Italia stage 18 - the peloton (Image credit: Getty Images) Image 33 of 40 Giro d'Italia stage 18 (Image credit: Getty Images) Image 34 of 40 Giro d'Italia overall leader Richard Carapaz (Movistar) (Image credit: Getty Images) Image 35 of 40 Giro d'Italia overall leader Richard Carapaz (Movistar) (Image credit: Getty Images) Image 36 of 40 GIro d'Italia stage 18 breakaway: Nico Denz of Germany and Team AG2R La Mondiale / Mirco Maestri of Italy and Team Bardiani CSF / Damiano Cima of Italy and Team Nippo Vini Fantini - Faizane (Image credit: Getty Images) Image 37 of 40 GIro d'Italia stage 18 breakaway: Nico Denz of Germany and Team AG2R La Mondiale / Mirco Maestri of Italy and Team Bardiani CSF / Damiano Cima of Italy and Team Nippo Vini Fantini - Faizane (Image credit: Getty Images) Image 38 of 40 Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) ahead of stage 18 at the Giro d'Italia (Image credit: Bettini Photo) Image 39 of 40 Primoz Roglic (Jumbo Visma) ahead of stage 18 (Image credit: Bettini Photo) Image 40 of 40 Primoz Roglic (Jumbo Visma) during stage 18 at the Giro d'Italia (Image credit: Getty Images)

Damiano Cima took a breathtaking win for Nippo-Vini Fantini-Faizane on stage 18 of the Giro d'Italia and provided one of the most dramatic moments of this year's race after narrowly holding off the chasing bunch including a hugely frustrated Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe) and Simone Consonni (UAE Team Emirates), who led the sprint home behind.

Cima and his breakaway companions, Nico Denz (AG2R la Mondiale) and Mirco Maestri (Bardiani CSF) came into the finishing straight with a slender lead over a rampaging peloton and when Denz and then Maestri were swallowed up it looked as though the sprinters would deny the break a famous win.

"I can't believe what just happened. I've spent so many kilometres in breakaways during this Giro. I thought I'd never make it, but I've won today. It's insane. It's the dream of a lifetime," Cima said in a flash interview following the stage.

Ackermann hit the front and looped around Denz and Maestri but Cima miraculously held on to take the biggest win of his career and his team's first-ever Giro '’Italia stage win. The sight of Ackermann smashing his bars while Cima celebrated said it all and had the line been 10 metres further the outcome would have been different. However, the bunch at times were reluctant to chase and Cima was a deserving winner on a day that only sparked to life in the last hour of racing.

There were no changes in the overall standings with the Richard Carapaz (Movistar) retaining his lead over Vincenzo Nibali (Bahrain Merida) and Primoz Roglic (Jumbo Visma) ahead of the race's final set of mountain stages and Sunday’s finale in Verona.

How it unfolded

After several days of break and mountains stage 18 was a rare chance for the sprinters still in the race. It took over an hour for the break to final form and the likes of Ackermann would have been content with three riders to control. However, after almost three weeks of brutal racing nothing is ever straightforward. Arnaud Démare – the leader of the points classification - was unwilling to commit to the chase as he feared a straight shoot out between himself and the German. A break suited the Frenchman which left Ackermann relying on Israel Cycling Academy and the Dimension Data to provide support.

The bunch should have still had enough firepower to keep the three leaders in check but when the six minute advantage had dropped by only two minutes with 35km to go alarm bells began to go off in the peloton. Démare was still not moved into collaborating with the chase while token gestures from QuickStep and Lotto Soudal did little to help.

With 16km to go the stage remained in the balance with the break working well and the gap still at a respectable 2:07. A tailwind and a willingness to work ensured that the advantage was still over a minute with 10km. The bunch still had numbers, while the break were obviously tiring and when Denz accelerated from the break with just over 3km to go it looked as though the harmony within the leaders was completely shot.

However, the peloton were intent on fluffing their lines one last time. Rather than finish their race with a flourish and prove that the past were days in the mountains weren’t a waste of time or energy they eased off when the break was within touching distance.

That hesitation was all the leaders needed and even though they began to weave from one side of the road in a bid to make Denz lead out, they still had the line in their sights. FDJ finally hit the front in the final moments and when Denz and Maestri were drowned in the sprinters' waves it looked as though Ackermann would safely surf to his third win of this year’s race. However, Cima last kick for the line was all he needed.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Damiano Cima (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 4:56:04 2 Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe 3 Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates 4 Florian Senechal (Fra) Deceuninck-QuickStep 5 Ryan Gibbons (RSA) Dimension Data 6 Manuel Belletti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 7 Davide Cimolai (Ita) Israel Cycling Academy 8 Arnaud Demare (Fra) Groupama-FDJ 9 Sean Bennett (USA) EF Education First 10 Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF 11 Nico Denz (Ger) AG2R La Mondiale 12 Paolo Simion (Ita) Bardiani CSF 13 Michael Gogl (Aut) Trek-Segafredo 14 Juan Jose Lobato Del Valle (Spa) Nippo-Vini Fantini-Faizane 15 Josef Cerny (Cze) CCC Team 16 Marco Haller (Aut) Katusha-Alpecin 17 Marco Marcato (Ita) UAE Team Emirates 18 Rüdiger Selig (Ger) Bora-Hansgrohe 19 Jenthe Biermans (Bel) Katusha-Alpecin 20 Francisco Ventoso (Spa) CCC Team 21 José Rojas (Spa) Movistar Team 22 Jacopo Guarnieri (Ita) Groupama-FDJ 23 Jan Bakelants (Bel) Team Sunweb 24 Matteo Montaguti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 25 Davide Formolo (Ita) Bora-Hansgrohe 26 Jack Bauer (NZl) Mitchelton-Scott 27 Jos van Emden (Ned) Team Jumbo-Visma 28 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal 29 Valerio Agnoli (Ita) Bahrain-Merida 30 Manuele Boaro (Ita) Astana Pro Team 31 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 32 Miguel Angel Lopez (Col) Astana Pro Team 33 Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain-Merida 34 Andrey Amador (CRc) Movistar Team 35 Primoz Roglic (Slo) Team Jumbo-Visma 36 Pavel Sivakov (Rus) Team Ineos 37 Salvatore Puccio (Ita) Team Ineos 38 Conor Dunne (Irl) Israel Cycling Academy 39 Grega Bole (Slo) Bahrain-Merida 40 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 41 Valentin Madouas (Fra) Groupama-FDJ 42 Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team 43 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 44 Edward Dunbar (Irl) Team Ineos 45 Victor De La Parte (Spa) CCC Team 46 Mikel Landa (Spa) Movistar Team 47 Fabio Sabatini (Ita) Deceuninck-QuickStep 48 Ilnur Zakarin (Rus) Katusha-Alpecin 49 Simon Yates (GBr) Mitchelton-Scott 50 Tanel Kangert (Est) EF Education First 51 Joe Dombrowski (USA) EF Education First 52 Rafal Majka (Pol) Bora-Hansgrohe 53 Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R La Mondiale 54 Damiano Caruso (Ita) Bahrain-Merida 55 Marco Canola (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 56 Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team 57 Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:00:09 58 Larry Warbasse (USA) AG2R La Mondiale 59 François Bidard (Fra) AG2R La Mondiale 60 Nans Peters (Fra) AG2R La Mondiale 61 Esteban Chaves (Col) Mitchelton-Scott 62 Reto Hollenstein (Swi) Katusha-Alpecin 63 Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo 64 Guillaume Boivin (Can) Israel Cycling Academy 65 Giovanni Carboni (Ita) Bardiani CSF 66 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 67 Dmitrii Strakhov (Rus) Katusha-Alpecin 68 Lucas Hamilton (Aus) Mitchelton-Scott 69 Andrea Vendrame (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 70 Hugh John Carthy (GBr) EF Education First 71 Domenico Pozzovivo (Ita) Bahrain-Merida 72 Amaro Antunes (Por) CCC Team 73 Adam Hansen (Aus) Lotto Soudal 74 Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 75 Koen Bouwman (Ned) Team Jumbo-Visma 76 Christopher Juul Jensen (Den) Mitchelton-Scott 77 Bob Jungels (Lux) Deceuninck-QuickStep 78 Pieter Serry (Bel) Deceuninck-QuickStep 79 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 0:00:15 80 Jai Hindley (Aus) Team Sunweb 0:00:17 81 Sebastian Henao (Col) Team Ineos 82 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 83 Miles Scotson (Aus) Groupama-FDJ 84 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 85 Danilo Wyss (Swi) Dimension Data 86 Eros Capecchi (Ita) Deceuninck-QuickStep 87 Miguel Eduardo Florez Lopez (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 88 Enrico Battaglin (Ita) Katusha-Alpecin 89 Davide Villella (Ita) Astana Pro Team 90 Ion Izagirre Insausti (Spa) Astana Pro Team 91 Christian Knees (Ger) Team Ineos 92 Ramon Sinkeldam (Ned) Groupama-FDJ 93 Olivier Le Gac (Fra) Groupama-FDJ 0:00:23 94 Lukasz Owsian (Pol) CCC Team 0:00:48 95 Luis Mas Bonet (Spa) Movistar Team 96 Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo 97 Markel Irizar (Spa) Trek-Segafredo 98 Nicola Conci (Ita) Trek-Segafredo 99 Mattia Cattaneo (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 100 Antonio Nibali (Ita) Bahrain-Merida 101 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 102 Paul Martens (Ger) Team Jumbo-Visma 103 Ivan Sosa (Col) Team Ineos 104 Sepp Kuss (USA) Team Jumbo-Visma 105 Tom Bohli (Swi) UAE Team Emirates 106 Christopher Hamilton (Aus) Team Sunweb 107 Mikel Nieve (Spa) Mitchelton-Scott 108 Antwan Tolhoek (Ned) Team Jumbo-Visma 109 Nathan Brown (USA) EF Education First 110 Manuel Senni (Ita) Bardiani CSF 111 Jasha Sütterlin (Ger) Movistar Team 112 Tobias Ludvigsson (Swe) Groupama-FDJ 0:01:00 113 Kamil Gradek (Pol) CCC Team 114 Lorenzo Rota (Ita) Bardiani CSF 0:01:02 115 Thomas Leezer (Ned) Team Jumbo-Visma 116 Luke Durbridge (Aus) Mitchelton-Scott 0:01:15 117 Kristian Sbaragli (Ita) Israel Cycling Academy 0:01:18 118 Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Hansgrohe 0:01:42 119 Mikkel Frølich Honoré (Den) Deceuninck-QuickStep 0:01:48 120 Luca Covili (Ita) Bardiani CSF 121 Victor Campenaerts (Bel) Lotto Soudal 0:03:36 122 Jonnathan Narvaez (Ecu) Team Ineos 123 Chad Haga (USA) Team Sunweb 0:03:52 124 Ruben Plaza (Spa) Israel Cycling Academy 125 Pello Bilbao (Spa) Astana Pro Team 126 Antonio Pedrero (Spa) Movistar Team 0:04:17 127 Jan Hirt (Cze) Astana Pro Team 0:04:32 128 Jay Mc Carthy (Aus) Bora-Hansgrohe 0:04:48 129 Cesare Benedetti (Ita) Bora-Hansgrohe 130 Ivan Santaromita (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 0:05:28 131 Amanuel Ghebreigzabhier (Eri) Dimension Data 0:06:11 132 Ben O'Connor (Aus) Dimension Data 133 Andrea Garosio (Ita) Bahrain-Merida 134 Sho Hatsuyama (Jpn) Nippo-Vini Fantini-Faizane 135 Hector Carretero (Spa) Movistar Team 136 Jonathan Caicedo (Ecu) EF Education First 137 Enrico Gasparotto (Ita) Dimension Data 138 Will Clarke (Aus) Trek-Segafredo 139 Scott Davies (GBr) Dimension Data 0:08:20 140 Krists Neilands (Lat) Israel Cycling Academy 141 Guy Niv (Isr) Israel Cycling Academy 142 Pawel Poljanski (Pol) Bora-Hansgrohe 143 Awet Andemeskel (Eri) Israel Cycling Academy 0:14:09 DNS Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates

Points # Rider Name (Country) Team Result 1 Damiano Cima (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 58 pts 2 Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe 39 3 Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates 25 4 Florian Senechal (Fra) Deceuninck-QuickStep 18 5 Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF 18 6 Ryan Gibbons (RSA) Dimension Data 14 7 Arnaud Demare (Fra) Groupama-FDJ 13 8 Manuel Belletti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 12 9 Nico Denz (Ger) AG2R La Mondiale 11 10 Davide Cimolai (Ita) Israel Cycling Academy 10 11 Sean Bennett (USA) EF Education First 7 12 Paolo Simion (Ita) Bardiani CSF 4 13 Michael Gogl (Aut) Trek-Segafredo 3 14 Jacopo Guarnieri (Ita) Groupama-FDJ 3 15 Juan Jose Lobato Del Valle (Spa) Nippo-Vini Fantini-Faizane 2 16 Ramon Sinkeldam (Ned) Groupama-FDJ 2 17 Josef Cerny (Cze) CCC Team 1 18 Rüdiger Selig (Ger) Bora-Hansgrohe 1

Mountain 1 (Cat. 4) Pieve di Alpago, km. 118.1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Damiano Cima (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 3 pts 2 Nico Denz (Ger) AG2R La Mondiale 2 3 Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF 1

Sprint 1 - Conegliano, km. 159.5 # Rider Name (Country) Team Result 1 Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF 10 pts 2 Damiano Cima (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 6 3 Nico Denz (Ger) AG2R La Mondiale 3 4 Arnaud Demare (Fra) Groupama-FDJ 2 5 Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe 1 6 Jacopo Guarnieri (Ita) Groupama-FDJ 7 Ramon Sinkeldam (Ned) Groupama-FDJ 8 Rüdiger Selig (Ger) Bora-Hansgrohe

Sprint 2 - Scorze, km. 205.1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Damiano Cima (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 10 pts 2 Nico Denz (Ger) AG2R La Mondiale 6 3 Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF 3 4 Jay Mc Carthy (Aus) Bora-Hansgrohe 2 5 Conor Dunne (Irl) Israel Cycling Academy 1

Combativity # Rider Name (Country) Team Result 1 Damiano Cima (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 16 pts 2 Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF 8 3 Nico Denz (Ger) AG2R La Mondiale 7 4 Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe 6 5 Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates 4 6 Florian Senechal (Fra) Deceuninck-QuickStep 3 7 Ryan Gibbons (RSA) Dimension Data 2 8 Arnaud Demare (Fra) Groupama-FDJ 2 9 Jay Mc Carthy (Aus) Bora-Hansgrohe 2 10 Manuel Belletti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 1 11 Conor Dunne (Irl) Israel Cycling Academy 1

Breakaway stage # Rider Name (Country) Team Result 1 Damiano Cima (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 172 pts 2 Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF 172 3 Nico Denz (Ger) AG2R La Mondiale 172

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Bora-Hansgrohe 14:48:12 2 UAE Team Emirates 3 Nippo-Vini Fantini-Faizane 4 Groupama-FDJ 5 CCC Team 6 Katusha-Alpecin 7 Astana Pro Team 8 Movistar Team 9 Bahrain-Merida 10 EF Education First 11 Team Ineos 12 Androni Giocattoli-Sidermec 0:00:09 13 Bardiani CSF 14 Israel Cycling Academy 15 Trek-Segafredo 16 AG2R La Mondiale 17 Deceuninck-QuickStep 18 Mitchelton-Scott 19 Team Jumbo-Visma 20 Lotto Soudal 0:00:57 21 Team Sunweb 0:01:05 22 Dimension Data 0:06:28

General classification after stage 18 # Rider Name (Country) Team Result 1 Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team 79:44:22 2 Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain-Merida 0:01:54 3 Primoz Roglic (Slo) Team Jumbo-Visma 0:02:16 4 Mikel Landa (Spa) Movistar Team 0:03:03 5 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 0:05:07 6 Miguel Angel Lopez (Col) Astana Pro Team 0:06:17 7 Rafal Majka (Pol) Bora-Hansgrohe 0:06:48 8 Simon Yates (GBr) Mitchelton-Scott 0:07:13 9 Pavel Sivakov (Rus) Team Ineos 0:08:21 10 Davide Formolo (Ita) Bora-Hansgrohe 0:08:59 11 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 0:09:20 12 Ilnur Zakarin (Rus) Katusha-Alpecin 0:10:32 13 Hugh John Carthy (GBr) EF Education First 0:14:51 14 Joe Dombrowski (USA) EF Education First 0:15:44 15 Valentin Madouas (Fra) Groupama-FDJ 0:19:45 16 Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:23:43 17 Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo 0:25:26 18 Mikel Nieve (Spa) Mitchelton-Scott 0:26:05 19 Victor De La Parte (Spa) CCC Team 0:26:12 20 Tanel Kangert (Est) EF Education First 0:28:42 21 Domenico Pozzovivo (Ita) Bahrain-Merida 0:32:42 22 Edward Dunbar (Irl) Team Ineos 0:37:20 23 Damiano Caruso (Ita) Bahrain-Merida 0:44:03 24 Sebastian Henao (Col) Team Ineos 0:46:45 25 Mattia Cattaneo (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:47:43 26 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 0:49:28 27 Bob Jungels (Lux) Deceuninck-QuickStep 0:50:23 28 Jan Hirt (Cze) Astana Pro Team 0:50:45 29 Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R La Mondiale 0:58:05 30 Andrey Amador (CRc) Movistar Team 1:01:15 31 Lucas Hamilton (Aus) Mitchelton-Scott 1:02:59 32 Ben O'Connor (Aus) Dimension Data 1:03:03 33 Ion Izagirre Insausti (Spa) Astana Pro Team 1:06:13 34 Pieter Serry (Bel) Deceuninck-QuickStep 1:06:17 35 François Bidard (Fra) AG2R La Mondiale 1:08:44 36 Christopher Hamilton (Aus) Team Sunweb 1:09:23 37 Eros Capecchi (Ita) Deceuninck-QuickStep 1:09:37 38 Pello Bilbao (Spa) Astana Pro Team 1:11:58 39 Esteban Chaves (Col) Mitchelton-Scott 1:13:58 40 Ivan Sosa (Col) Team Ineos 1:14:07 41 Jan Bakelants (Bel) Team Sunweb 1:14:45 42 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 1:19:14 43 Koen Bouwman (Ned) Team Jumbo-Visma 1:19:48 44 Matteo Montaguti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 1:19:55 45 Jai Hindley (Aus) Team Sunweb 1:20:56 46 José Rojas (Spa) Movistar Team 1:29:26 47 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 1:30:48 48 Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo 1:32:22 49 Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 1:36:03 50 Amanuel Ghebreigzabhier (Eri) Dimension Data 1:36:43 51 Andrea Vendrame (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 1:37:36 52 Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team 1:37:38 53 Antonio Pedrero (Spa) Movistar Team 1:39:29 54 Davide Villella (Ita) Astana Pro Team 1:39:34 55 Nans Peters (Fra) AG2R La Mondiale 1:40:34 56 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 1:42:24 57 Amaro Antunes (Por) CCC Team 1:44:11 58 Sepp Kuss (USA) Team Jumbo-Visma 1:44:29 59 Larry Warbasse (USA) AG2R La Mondiale 1:44:44 60 Giovanni Carboni (Ita) Bardiani CSF 1:51:46 61 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal 1:53:52 62 Antwan Tolhoek (Ned) Team Jumbo-Visma 1:55:02 63 Enrico Gasparotto (Ita) Dimension Data 1:56:42 64 Adam Hansen (Aus) Lotto Soudal 1:59:28 65 Christopher Juul Jensen (Den) Mitchelton-Scott 2:03:34 66 Manuel Senni (Ita) Bardiani CSF 2:06:25 67 Lukasz Owsian (Pol) CCC Team 2:09:20 68 Kristian Sbaragli (Ita) Israel Cycling Academy 2:14:44 69 Jay Mc Carthy (Aus) Bora-Hansgrohe 2:17:47 70 Enrico Battaglin (Ita) Katusha-Alpecin 2:18:24 71 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 2:18:29 72 Ruben Plaza (Spa) Israel Cycling Academy 2:19:22 73 Cesare Benedetti (Ita) Bora-Hansgrohe 2:20:49 74 Nathan Brown (USA) EF Education First 2:21:08 75 Tobias Ludvigsson (Swe) Groupama-FDJ 2:23:46 76 Nicola Conci (Ita) Trek-Segafredo 2:25:39 77 Danilo Wyss (Swi) Dimension Data 2:27:06 78 Antonio Nibali (Ita) Bahrain-Merida 2:29:19 79 Luke Durbridge (Aus) Mitchelton-Scott 2:29:38 80 Miguel Eduardo Florez Lopez (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 2:29:48 81 Paul Martens (Ger) Team Jumbo-Visma 2:30:29 82 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 2:32:00 83 Luca Covili (Ita) Bardiani CSF 2:32:43 84 Francisco Ventoso (Spa) CCC Team 2:37:55 85 Jonnathan Narvaez (Ecu) Team Ineos 2:38:59 86 Salvatore Puccio (Ita) Team Ineos 2:40:17 87 Lorenzo Rota (Ita) Bardiani CSF 2:41:41 88 Pawel Poljanski (Pol) Bora-Hansgrohe 2:43:34 89 Ryan Gibbons (RSA) Dimension Data 2:45:42 90 Fabio Sabatini (Ita) Deceuninck-QuickStep 2:53:23 91 Hector Carretero (Spa) Movistar Team 2:53:38 92 Reto Hollenstein (Swi) Katusha-Alpecin 2:59:12 93 Manuele Boaro (Ita) Astana Pro Team 3:01:24 94 Andrea Garosio (Ita) Bahrain-Merida 3:02:45 95 Christian Knees (Ger) Team Ineos 3:03:30 96 Michael Gogl (Aut) Trek-Segafredo 3:04:01 97 Valerio Agnoli (Ita) Bahrain-Merida 3:04:57 98 Krists Neilands (Lat) Israel Cycling Academy 3:11:39 99 Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF 3:14:41 100 Jack Bauer (NZl) Mitchelton-Scott 3:16:52 101 Mikkel Frølich Honoré (Den) Deceuninck-QuickStep 3:17:32 102 Chad Haga (USA) Team Sunweb 3:17:34 103 Florian Senechal (Fra) Deceuninck-QuickStep 3:17:58 104 Sean Bennett (USA) EF Education First 3:18:48 105 Manuel Belletti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 3:21:43 106 Jos van Emden (Ned) Team Jumbo-Visma 3:24:03 107 Jonathan Caicedo (Ecu) EF Education First 3:24:39 108 Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Hansgrohe 3:25:29 109 Marco Haller (Aut) Katusha-Alpecin 3:26:26 110 Marco Marcato (Ita) UAE Team Emirates 3:27:29 111 Guy Niv (Isr) Israel Cycling Academy 3:29:58 112 Ivan Santaromita (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 3:30:33 113 Victor Campenaerts (Bel) Lotto Soudal 3:30:47 114 Grega Bole (Slo) Bahrain-Merida 3:30:56 115 Jenthe Biermans (Bel) Katusha-Alpecin 3:35:17 116 Josef Cerny (Cze) CCC Team 3:36:55 117 Marco Canola (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 3:44:23 118 Olivier Le Gac (Fra) Groupama-FDJ 3:48:40 119 Jasha Sütterlin (Ger) Movistar Team 3:51:25 120 Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe 3:51:31 121 Scott Davies (GBr) Dimension Data 3:51:51 122 Thomas Leezer (Ned) Team Jumbo-Visma 3:53:08 123 Rüdiger Selig (Ger) Bora-Hansgrohe 3:58:00 124 Nico Denz (Ger) AG2R La Mondiale 4:00:05 125 Guillaume Boivin (Can) Israel Cycling Academy 4:01:57 126 Dmitrii Strakhov (Rus) Katusha-Alpecin 4:04:26 127 Arnaud Demare (Fra) Groupama-FDJ 4:04:47 128 Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates 4:06:01 129 Davide Cimolai (Ita) Israel Cycling Academy 4:06:06 130 Luis Mas Bonet (Spa) Movistar Team 4:07:31 131 Jacopo Guarnieri (Ita) Groupama-FDJ 4:10:00 132 Kamil Gradek (Pol) CCC Team 4:12:36 133 Awet Andemeskel (Eri) Israel Cycling Academy 4:15:01 134 Ramon Sinkeldam (Ned) Groupama-FDJ 4:22:10 135 Conor Dunne (Irl) Israel Cycling Academy 4:26:26 136 Juan Jose Lobato Del Valle (Spa) Nippo-Vini Fantini-Faizane 4:28:40 137 Damiano Cima (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 4:29:22 138 Markel Irizar (Spa) Trek-Segafredo 4:31:28 139 Paolo Simion (Ita) Bardiani CSF 4:35:43 140 Tom Bohli (Swi) UAE Team Emirates 4:39:34 141 Miles Scotson (Aus) Groupama-FDJ 4:44:32 142 Will Clarke (Aus) Trek-Segafredo 5:03:34 143 Sho Hatsuyama (Jpn) Nippo-Vini Fantini-Faizane 5:03:51

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe 226 pts 2 Arnaud Demare (Fra) Groupama-FDJ 213 3 Damiano Cima (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 104 4 Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team 83 5 Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 81 6 Davide Cimolai (Ita) Israel Cycling Academy 60 7 Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF 54 8 Primoz Roglic (Slo) Team Jumbo-Visma 49 9 Manuel Belletti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 45 10 José Rojas (Spa) Movistar Team 44 11 Mattia Cattaneo (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 44 12 Simon Yates (GBr) Mitchelton-Scott 44 13 Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain-Merida 43 14 Rüdiger Selig (Ger) Bora-Hansgrohe 42 15 Florian Senechal (Fra) Deceuninck-QuickStep 38 16 Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates 37 17 Ryan Gibbons (RSA) Dimension Data 36 18 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 34 19 Miguel Angel Lopez (Col) Astana Pro Team 30 20 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 28 21 Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team 27 22 Pello Bilbao (Spa) Astana Pro Team 27 23 Cesare Benedetti (Ita) Bora-Hansgrohe 26 24 Jan Bakelants (Bel) Team Sunweb 26 25 Davide Formolo (Ita) Bora-Hansgrohe 26 26 Damiano Caruso (Ita) Bahrain-Merida 26 27 Rafal Majka (Pol) Bora-Hansgrohe 25 28 Sean Bennett (USA) EF Education First 25 29 Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo 23 30 Nans Peters (Fra) AG2R La Mondiale 23 31 Hugh John Carthy (GBr) EF Education First 22 32 Jacopo Guarnieri (Ita) Groupama-FDJ 22 33 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 21 34 Sho Hatsuyama (Jpn) Nippo-Vini Fantini-Faizane 20 35 Mikel Landa (Spa) Movistar Team 20 36 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 18 37 Mikel Nieve (Spa) Mitchelton-Scott 17 38 Ilnur Zakarin (Rus) Katusha-Alpecin 15 39 Edward Dunbar (Irl) Team Ineos 14 40 Paolo Simion (Ita) Bardiani CSF 14 41 Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo 13 42 Fabio Sabatini (Ita) Deceuninck-QuickStep 13 43 Luca Covili (Ita) Bardiani CSF 12 44 Valentin Madouas (Fra) Groupama-FDJ 12 45 Jan Hirt (Cze) Astana Pro Team 12 46 Esteban Chaves (Col) Mitchelton-Scott 12 47 Matteo Montaguti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 12 48 Krists Neilands (Lat) Israel Cycling Academy 12 49 Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Hansgrohe 12 50 Victor Campenaerts (Bel) Lotto Soudal 12 51 Tanel Kangert (Est) EF Education First 11 52 Lucas Hamilton (Aus) Mitchelton-Scott 11 53 Nico Denz (Ger) AG2R La Mondiale 11 54 Ramon Sinkeldam (Ned) Groupama-FDJ 11 55 Giovanni Carboni (Ita) Bardiani CSF 10 56 Pieter Serry (Bel) Deceuninck-QuickStep 9 57 Tobias Ludvigsson (Swe) Groupama-FDJ 9 58 Juan Jose Lobato Del Valle (Spa) Nippo-Vini Fantini-Faizane 9 59 Ruben Plaza (Spa) Israel Cycling Academy 8 60 Nicola Conci (Ita) Trek-Segafredo 8 61 Jenthe Biermans (Bel) Katusha-Alpecin 8 62 Bob Jungels (Lux) Deceuninck-QuickStep 7 63 Christian Knees (Ger) Team Ineos 7 64 Marco Canola (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 7 65 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 6 66 Pavel Sivakov (Rus) Team Ineos 6 67 Andrey Amador (CRc) Movistar Team 6 68 Eros Capecchi (Ita) Deceuninck-QuickStep 6 69 Jai Hindley (Aus) Team Sunweb 6 70 Christopher Juul Jensen (Den) Mitchelton-Scott 6 71 Miguel Eduardo Florez Lopez (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 6 72 Joe Dombrowski (USA) EF Education First 5 73 Amaro Antunes (Por) CCC Team 5 74 Chad Haga (USA) Team Sunweb 5 75 Ivan Santaromita (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 5 76 Josef Cerny (Cze) CCC Team 5 77 Conor Dunne (Irl) Israel Cycling Academy 5 78 Sebastian Henao (Col) Team Ineos 4 79 Andrea Vendrame (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 4 80 Lukasz Owsian (Pol) CCC Team 4 81 Olivier Le Gac (Fra) Groupama-FDJ 4 82 Antonio Pedrero (Spa) Movistar Team 3 83 Sepp Kuss (USA) Team Jumbo-Visma 3 84 Hector Carretero (Spa) Movistar Team 3 85 Michael Gogl (Aut) Trek-Segafredo 3 86 Domenico Pozzovivo (Ita) Bahrain-Merida 2 87 François Bidard (Fra) AG2R La Mondiale 2 88 Christopher Hamilton (Aus) Team Sunweb 2 89 Ivan Sosa (Col) Team Ineos 2 90 Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 2 91 Kristian Sbaragli (Ita) Israel Cycling Academy 2 92 Jay Mc Carthy (Aus) Bora-Hansgrohe 2 93 Paul Martens (Ger) Team Jumbo-Visma 2 94 Francisco Ventoso (Spa) CCC Team 2 95 Manuel Senni (Ita) Bardiani CSF 1 96 Antonio Nibali (Ita) Bahrain-Merida 1 97 Manuele Boaro (Ita) Astana Pro Team 1 98 Jos van Emden (Ned) Team Jumbo-Visma 1 99 Will Clarke (Aus) Trek-Segafredo 1 100 Koen Bouwman (Ned) Team Jumbo-Visma -6

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo 229 pts 2 Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team 66 3 Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 57 4 Mattia Cattaneo (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 53 5 Damiano Caruso (Ita) Bahrain-Merida 48 6 Ilnur Zakarin (Rus) Katusha-Alpecin 42 7 Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo 40 8 Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team 39 9 Mikel Nieve (Spa) Mitchelton-Scott 37 10 Primoz Roglic (Slo) Team Jumbo-Visma 30 11 Ivan Sosa (Col) Team Ineos 30 12 Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain-Merida 26 13 Domenico Pozzovivo (Ita) Bahrain-Merida 26 14 Mikel Landa (Spa) Movistar Team 24 15 Antonio Pedrero (Spa) Movistar Team 18 16 Jan Hirt (Cze) Astana Pro Team 18 17 Hector Carretero (Spa) Movistar Team 18 18 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 16 19 Miguel Angel Lopez (Col) Astana Pro Team 16 20 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 15 21 Lucas Hamilton (Aus) Mitchelton-Scott 14 22 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 12 23 Eros Capecchi (Ita) Deceuninck-QuickStep 12 24 Jan Bakelants (Bel) Team Sunweb 10 25 Rafal Majka (Pol) Bora-Hansgrohe 10 26 Nans Peters (Fra) AG2R La Mondiale 9 27 Edward Dunbar (Irl) Team Ineos 9 28 Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R La Mondiale 9 29 Damiano Cima (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 8 30 Simon Yates (GBr) Mitchelton-Scott 8 31 Hugh John Carthy (GBr) EF Education First 8 32 Davide Formolo (Ita) Bora-Hansgrohe 7 33 François Bidard (Fra) AG2R La Mondiale 7 34 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 6 35 Joe Dombrowski (USA) EF Education First 6 36 Giovanni Carboni (Ita) Bardiani CSF 6 37 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 5 38 Andrey Amador (CRc) Movistar Team 4 39 Pello Bilbao (Spa) Astana Pro Team 4 40 Esteban Chaves (Col) Mitchelton-Scott 4 41 José Rojas (Spa) Movistar Team 4 42 Ruben Plaza (Spa) Israel Cycling Academy 4 43 Lukasz Owsian (Pol) CCC Team 3 44 Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF 3 45 Pavel Sivakov (Rus) Team Ineos 2 46 Cesare Benedetti (Ita) Bora-Hansgrohe 2 47 Krists Neilands (Lat) Israel Cycling Academy 2 48 Ivan Santaromita (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 2 49 Nico Denz (Ger) AG2R La Mondiale 2 50 Tanel Kangert (Est) EF Education First 1 51 Pieter Serry (Bel) Deceuninck-QuickStep 1 52 Koen Bouwman (Ned) Team Jumbo-Visma 1 53 Matteo Montaguti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 1 54 Antwan Tolhoek (Ned) Team Jumbo-Visma 1 55 Christopher Juul Jensen (Den) Mitchelton-Scott 1 56 Jay Mc Carthy (Aus) Bora-Hansgrohe 1 57 Paul Martens (Ger) Team Jumbo-Visma 1 58 Francisco Ventoso (Spa) CCC Team 1

Young riders classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Miguel Angel Lopez (Col) Astana Pro Team 79:50:39 2 Pavel Sivakov (Rus) Team Ineos 0:02:04 3 Hugh John Carthy (GBr) EF Education First 0:08:34 4 Valentin Madouas (Fra) Groupama-FDJ 0:13:28 5 Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo 0:19:09 6 Edward Dunbar (Irl) Team Ineos 0:31:03 7 Lucas Hamilton (Aus) Mitchelton-Scott 0:56:42 8 Ben O'Connor (Aus) Dimension Data 0:56:46 9 Christopher Hamilton (Aus) Team Sunweb 1:03:06 10 Ivan Sosa (Col) Team Ineos 1:07:50 11 Jai Hindley (Aus) Team Sunweb 1:14:39 12 Amanuel Ghebreigzabhier (Eri) Dimension Data 1:30:26 13 Andrea Vendrame (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 1:31:19 14 Nans Peters (Fra) AG2R La Mondiale 1:34:17 15 Sepp Kuss (USA) Team Jumbo-Visma 1:38:12 16 Giovanni Carboni (Ita) Bardiani CSF 1:45:29 17 Antwan Tolhoek (Ned) Team Jumbo-Visma 1:48:45 18 Nicola Conci (Ita) Trek-Segafredo 2:19:22 19 Miguel Eduardo Florez Lopez (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 2:23:31 20 Luca Covili (Ita) Bardiani CSF 2:26:26 21 Jonnathan Narvaez (Ecu) Team Ineos 2:32:42 22 Lorenzo Rota (Ita) Bardiani CSF 2:35:24 23 Ryan Gibbons (RSA) Dimension Data 2:39:25 24 Hector Carretero (Spa) Movistar Team 2:47:21 25 Krists Neilands (Lat) Israel Cycling Academy 3:05:22 26 Mikkel Frølich Honoré (Den) Deceuninck-QuickStep 3:11:15 27 Sean Bennett (USA) EF Education First 3:12:31 28 Guy Niv (Isr) Israel Cycling Academy 3:23:41 29 Jenthe Biermans (Bel) Katusha-Alpecin 3:29:00 30 Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe 3:45:14 31 Scott Davies (GBr) Dimension Data 3:45:34 32 Nico Denz (Ger) AG2R La Mondiale 3:53:48 33 Dmitrii Strakhov (Rus) Katusha-Alpecin 3:58:09 34 Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates 3:59:44 35 Tom Bohli (Swi) UAE Team Emirates 4:33:17 36 Miles Scotson (Aus) Groupama-FDJ 4:38:15

Sprints classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Damiano Cima (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 83 pts 2 Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 78 3 Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF 58 4 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 50 5 José Rojas (Spa) Movistar Team 31 6 Arnaud Demare (Fra) Groupama-FDJ 31 7 Mattia Cattaneo (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 28 8 Sho Hatsuyama (Jpn) Nippo-Vini Fantini-Faizane 26 9 Jan Bakelants (Bel) Team Sunweb 22 10 Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team 18 11 Luca Covili (Ita) Bardiani CSF 16 12 Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe 16 13 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 15 14 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 10 15 Valentin Madouas (Fra) Groupama-FDJ 9 16 Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Hansgrohe 9 17 Nico Denz (Ger) AG2R La Mondiale 9 18 Ivan Santaromita (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 8 19 Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo 7 20 Jai Hindley (Aus) Team Sunweb 7 21 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 6 22 Ion Izagirre Insausti (Spa) Astana Pro Team 6 23 Eros Capecchi (Ita) Deceuninck-QuickStep 6 24 Christopher Juul Jensen (Den) Mitchelton-Scott 6 25 Nathan Brown (USA) EF Education First 6 26 Damiano Caruso (Ita) Bahrain-Merida 5 27 Nicola Conci (Ita) Trek-Segafredo 5 28 Hugh John Carthy (GBr) EF Education First 4 29 Cesare Benedetti (Ita) Bora-Hansgrohe 4 30 Miguel Eduardo Florez Lopez (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 4 31 Olivier Le Gac (Fra) Groupama-FDJ 4 32 Miles Scotson (Aus) Groupama-FDJ 4 33 Pieter Serry (Bel) Deceuninck-QuickStep 3 34 Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo 3 35 Giovanni Carboni (Ita) Bardiani CSF 3 36 Ruben Plaza (Spa) Israel Cycling Academy 3 37 Tobias Ludvigsson (Swe) Groupama-FDJ 3 38 Michael Gogl (Aut) Trek-Segafredo 3 39 Krists Neilands (Lat) Israel Cycling Academy 3 40 Jacopo Guarnieri (Ita) Groupama-FDJ 3 41 Conor Dunne (Irl) Israel Cycling Academy 3 42 Matteo Montaguti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 2 43 Nans Peters (Fra) AG2R La Mondiale 2 44 Kristian Sbaragli (Ita) Israel Cycling Academy 2 45 Jay Mc Carthy (Aus) Bora-Hansgrohe 2 46 Florian Senechal (Fra) Deceuninck-QuickStep 2 47 Sean Bennett (USA) EF Education First 2 48 Grega Bole (Slo) Bahrain-Merida 2 49 Rüdiger Selig (Ger) Bora-Hansgrohe 2 50 Ramon Sinkeldam (Ned) Groupama-FDJ 2 51 Will Clarke (Aus) Trek-Segafredo 2 52 Mikel Nieve (Spa) Mitchelton-Scott 1 53 Edward Dunbar (Irl) Team Ineos 1 54 Andrey Amador (CRc) Movistar Team 1 55 Christopher Hamilton (Aus) Team Sunweb 1 56 Koen Bouwman (Ned) Team Jumbo-Visma 1 57 Amaro Antunes (Por) CCC Team 1 58 Lukasz Owsian (Pol) CCC Team 1 59 Jack Bauer (NZl) Mitchelton-Scott 1

Combativity classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 63 pts 2 Damiano Cima (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 58 3 Arnaud Demare (Fra) Groupama-FDJ 47 4 Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo 46 5 Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe 43 6 Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF 36 7 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 35 8 Mattia Cattaneo (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 34 9 Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team 26 10 Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team 24 11 José Rojas (Spa) Movistar Team 21 12 Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain-Merida 18 13 Primoz Roglic (Slo) Team Jumbo-Visma 17 14 Jan Bakelants (Bel) Team Sunweb 17 15 Damiano Caruso (Ita) Bahrain-Merida 17 16 Simon Yates (GBr) Mitchelton-Scott 15 17 Sho Hatsuyama (Jpn) Nippo-Vini Fantini-Faizane 14 18 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 12 19 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 12 20 Ilnur Zakarin (Rus) Katusha-Alpecin 10 21 Nans Peters (Fra) AG2R La Mondiale 10 22 Cesare Benedetti (Ita) Bora-Hansgrohe 10 23 Mikel Landa (Spa) Movistar Team 10 24 Mikel Nieve (Spa) Mitchelton-Scott 10 25 Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo 10 26 Luca Covili (Ita) Bardiani CSF 9 27 Hugh John Carthy (GBr) EF Education First 9 28 Davide Formolo (Ita) Bora-Hansgrohe 8 29 Jan Hirt (Cze) Astana Pro Team 8 30 Eros Capecchi (Ita) Deceuninck-QuickStep 8 31 Valentin Madouas (Fra) Groupama-FDJ 7 32 Jai Hindley (Aus) Team Sunweb 7 33 Florian Senechal (Fra) Deceuninck-QuickStep 7 34 Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Hansgrohe 7 35 Nico Denz (Ger) AG2R La Mondiale 7 36 Pello Bilbao (Spa) Astana Pro Team 6 37 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 6 38 Miguel Angel Lopez (Col) Astana Pro Team 6 39 Edward Dunbar (Irl) Team Ineos 6 40 Esteban Chaves (Col) Mitchelton-Scott 6 41 Giovanni Carboni (Ita) Bardiani CSF 6 42 Christopher Juul Jensen (Den) Mitchelton-Scott 6 43 Ruben Plaza (Spa) Israel Cycling Academy 6 44 Ivan Santaromita (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 6 45 Rüdiger Selig (Ger) Bora-Hansgrohe 6 46 Rafal Majka (Pol) Bora-Hansgrohe 5 47 Domenico Pozzovivo (Ita) Bahrain-Merida 5 48 Ivan Sosa (Col) Team Ineos 5 49 Nicola Conci (Ita) Trek-Segafredo 5 50 Krists Neilands (Lat) Israel Cycling Academy 5 51 Victor Campenaerts (Bel) Lotto Soudal 5 52 Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates 5 53 Lucas Hamilton (Aus) Mitchelton-Scott 4 54 Ion Izagirre Insausti (Spa) Astana Pro Team 4 55 Pieter Serry (Bel) Deceuninck-QuickStep 4 56 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 4 57 Nathan Brown (USA) EF Education First 4 58 Miguel Eduardo Florez Lopez (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 4 59 Olivier Le Gac (Fra) Groupama-FDJ 4 60 Davide Cimolai (Ita) Israel Cycling Academy 4 61 Miles Scotson (Aus) Groupama-FDJ 4 62 Tanel Kangert (Est) EF Education First 3 63 Antonio Pedrero (Spa) Movistar Team 3 64 Tobias Ludvigsson (Swe) Groupama-FDJ 3 65 Ryan Gibbons (RSA) Dimension Data 3 66 Fabio Sabatini (Ita) Deceuninck-QuickStep 3 67 Hector Carretero (Spa) Movistar Team 3 68 Michael Gogl (Aut) Trek-Segafredo 3 69 Manuel Belletti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 3 70 Jacopo Guarnieri (Ita) Groupama-FDJ 3 71 Conor Dunne (Irl) Israel Cycling Academy 3 72 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 2 73 Matteo Montaguti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 2 74 Kristian Sbaragli (Ita) Israel Cycling Academy 2 75 Jay Mc Carthy (Aus) Bora-Hansgrohe 2 76 Sean Bennett (USA) EF Education First 2 77 Grega Bole (Slo) Bahrain-Merida 2 78 Ramon Sinkeldam (Ned) Groupama-FDJ 2 79 Will Clarke (Aus) Trek-Segafredo 2 80 Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R La Mondiale 1 81 Andrey Amador (CRc) Movistar Team 1 82 François Bidard (Fra) AG2R La Mondiale 1 83 Christopher Hamilton (Aus) Team Sunweb 1 84 Koen Bouwman (Ned) Team Jumbo-Visma 1 85 Amaro Antunes (Por) CCC Team 1 86 Lukasz Owsian (Pol) CCC Team 1 87 Jack Bauer (NZl) Mitchelton-Scott 1 88 Chad Haga (USA) Team Sunweb 1

Breakaway classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Damiano Cima (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 932 pts 2 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 816 3 Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF 742 4 Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo 316 5 Mattia Cattaneo (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 306 6 Sho Hatsuyama (Jpn) Nippo-Vini Fantini-Faizane 259 7 Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team 246 8 François Bidard (Fra) AG2R La Mondiale 214 9 Lukasz Owsian (Pol) CCC Team 195 10 Sean Bennett (USA) EF Education First 180 11 Nico Denz (Ger) AG2R La Mondiale 172 12 Will Clarke (Aus) Trek-Segafredo 150 13 Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 119 14 Luca Covili (Ita) Bardiani CSF 115 15 Lucas Hamilton (Aus) Mitchelton-Scott 88 16 Miguel Eduardo Florez Lopez (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 85 17 Ivan Santaromita (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 85 18 Nans Peters (Fra) AG2R La Mondiale 68 19 Davide Formolo (Ita) Bora-Hansgrohe 67 20 José Rojas (Spa) Movistar Team 57 21 Damiano Caruso (Ita) Bahrain-Merida 55 22 Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo 55 23 Pello Bilbao (Spa) Astana Pro Team 50 24 Edward Dunbar (Irl) Team Ineos 49 25 Jan Bakelants (Bel) Team Sunweb 43 26 Sebastian Henao (Col) Team Ineos 42 27 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 41 28 Antonio Pedrero (Spa) Movistar Team 41 29 Jay Mc Carthy (Aus) Bora-Hansgrohe 41 30 Krists Neilands (Lat) Israel Cycling Academy 40 31 Hugh John Carthy (GBr) EF Education First 38 32 Jan Hirt (Cze) Astana Pro Team 38 33 Andrey Amador (CRc) Movistar Team 38 34 Eros Capecchi (Ita) Deceuninck-QuickStep 38 35 Ivan Sosa (Col) Team Ineos 38 36 Christopher Juul Jensen (Den) Mitchelton-Scott 38 37 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 34 38 Cesare Benedetti (Ita) Bora-Hansgrohe 31 39 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 29 40 Marco Haller (Aut) Katusha-Alpecin 29 41 Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team 28 42 Matteo Montaguti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 28 43 Francisco Ventoso (Spa) CCC Team 24 44 Nicola Conci (Ita) Trek-Segafredo 19 45 Nathan Brown (USA) EF Education First 18 46 Ilnur Zakarin (Rus) Katusha-Alpecin 17 47 Christopher Hamilton (Aus) Team Sunweb 17 48 Lorenzo Rota (Ita) Bardiani CSF 17 49 Mikel Nieve (Spa) Mitchelton-Scott 16 50 Marco Marcato (Ita) UAE Team Emirates 16 51 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 12 52 Pieter Serry (Bel) Deceuninck-QuickStep 10 53 Ruben Plaza (Spa) Israel Cycling Academy 10 54 Joe Dombrowski (USA) EF Education First 9 55 Ion Izagirre Insausti (Spa) Astana Pro Team 9 56 Hector Carretero (Spa) Movistar Team 9 57 Victor De La Parte (Spa) CCC Team 6 58 Tanel Kangert (Est) EF Education First 6 59 Esteban Chaves (Col) Mitchelton-Scott 6 60 Amaro Antunes (Por) CCC Team 6

Teams classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Movistar Team 239:38:17 2 Bahrain-Merida 0:27:01 3 Astana Pro Team 0:28:04 4 EF Education First 0:31:47 5 Team Ineos 0:35:20 6 Mitchelton-Scott 0:49:55 7 Trek-Segafredo 1:15:06 8 Bora-Hansgrohe 1:15:17 9 Androni Giocattoli-Sidermec 1:15:32 10 UAE Team Emirates 1:34:46 11 Team Jumbo-Visma 1:41:22 12 AG2R La Mondiale 1:45:28 13 Deceuninck-QuickStep 2:25:48 14 Team Sunweb 2:32:33 15 CCC Team 3:10:56 16 Dimension Data 3:25:46 17 Katusha-Alpecin 3:58:17 18 Lotto Soudal 4:11:48 19 Bardiani CSF 5:02:13 20 Groupama-FDJ 5:30:59 21 Israel Cycling Academy 6:03:19 22 Nippo-Vini Fantini-Faizane 9:38:52