Sacha Modolo (Lampre-Merida) took his second stage victory, winning the sprint in Lugano on stage 17 of the Giro d’Italia. He outsprinted Giacomo Nizzolo (Trek) and Luka Mezgec (Giant-Alpecin) on the shore of Lake di Lugano, in what was Lampre’s fourth stage win in this year’s race.

Alberto Contador (Tinkoff-Saxo) was safely in the field and defended his overall lead, with no changes in the top of the GC.

The short stage saw Iljo Keisse (Etixx-QuickStep), Marco Bandiera (Androni Giocattoli) and Giacomo Berlato (Nippo-Vini Fantini) form an early break, which stayed away, but not far away, for much of the day. Adam Hansen (Lotto-Soudal) and Luca Paolini (Katusha) were in late and unsuccessful breaks.

The day added to Lampre-Merida’s success at the Giro. It was Modolo’s second stage win, after winning the mass sprint in Jesolo on stage 13. The team can now claim four wins, with Jan Polanc taking stage 5 and Diego Ulissi stage 7.

"On paper, the stage looked easy, but in reality it was hard, with a real ramp at 4km to go," Modolo said. "I looked around me on the climb and I saw lots of potential sprinters in difficulty. Perhaps they were more tired than me. Yesterday was very hard but I had good legs today and it was nice and hot - the sort of day I like. Perhaps we could do with one more rider but, after months of hard work, in Max Richeze and Roberto Ferrari I have one of the best lead-out trains going. I'm afraid of no one."

After a day of digging deep into his reserves to protect and even extend his overall lead in this Giro d'Italia, Contador was relieved to get through another testing stage.

"In theory it was a transitional stage but it was hard," he said. "The road went up and down, and we were riding into a headwind for most of the day. The peloton was very nervous, and it was fast, with the three-man breakaway up the road. So far, something has happened almost every day: a crash, a puncture. I'm very happy because I got through the stage safely and arrived in Lugano, where I live, on my home roads. Yesterday was much more wearing than I would have liked, but I'm one day closer to Milan."

How it unfolded

The peloton faced unfamiliar weather conditions at the start line Wednesday afternoon in Tirano with sunshine and warm temperatures. And with a short stage of only 134 kilometres, the riders could have a relaxed morning and a late start.

The climbing started after only eight kilometers, but the third category Teglio would be the only obstacle of the day. The break had already formed, though, with Iljo Keisse (Etixx-QuickStep), Marco Bandiera (Androni Giacattoli) and Giacomo Berlato (Nippo-Vini Fantini) getting away only two kilometres into the day.

The trio built up a lead of up to three minutes, but were not allowed to go any further than that. With 60 kilometres to go, it had fallen to under two minutes. It was a stage made for a successful escape, but also for the few remaining sprinters in the race.

Various teams led the chase, as all enjoyed a quieter day after the exertions in the mountains on Tuesday. With 40 kilometres to go, the gap hovered around the minute mark but within the next 10 kilometres it was under 30 seconds. And with exactly 27 kilometres left, the break was caught.

A small and unranked climb some 25 kilometres before the finish saw Adam Hansen (Lotto-Soudal) and Patrick Gretsch (AG2R) attack. Darwin Atapuma (BMC) scurried up to join them. Hansen attacked again and left the other two behind him. The Australian took off in pursuit of his second Giro stage win, having won one in 2013. Gretsch gave chase but Atapuma was unable to stay with the German. The two were soon caught again by the field, with Giant-Alpecin leading the way.

Hansen, appearing in his 11th consecutive Grand Tour, held a narrow lead but was caught again before the race entered Switzerland. Tinkoff-Saxo had taken back the lead of the race by then, on the narrow roads skirting Lake Como.

Tom Jelte Slagter (Cannondale-Garmin) was the next to try his luck, 5.5 kilometres from the finish line. Philippe Gilbert (BMC) moved up to join him, but they were caught. Luca Paolini (Katusha) took off with about 3 km to go and quickly built up a decent lead.

Trek was the only team with two riders in the chase, which was otherwise unorganized. Paolini, who regularly trains on this road, looked to be away, but was caught again. Lampre Merida led the way into the final kilometre, boasting three men in the lead-out and Modolo pulled through to take the win, his second of this Giro. Nizzolo pipped Mezgec at the line to take second.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Sacha Modolo (Ita) Lampre-Merida 3:07:51 2 Giacomo Nizzolo (Ita) TrekRacing 3 Luka Mezgec (Slo) Team Giant-Alpecin 4 Heinrich Haussler (Aus) IAM Cycling 5 Davide Appollonio (Ita) Androni Giocattoli 6 Stig Broeckx (Bel) Lotto Soudal 7 Juan Jose Lobato (Spa) Movistar Team 8 Alexander Porsev (Rus) Team Katusha 9 Kévin Reza (Fra) FDJ.fr 10 Nick Van Der Lijke (Ned) Team LottoNL-Jumbo 11 Elia Viviani (Ita) Team Sky 12 Maximiliano Richeze (Arg) Lampre-Merida 13 Alexandre Geniez (Fra) FDJ.fr 14 Sonny Colbrelli (Ita) Bardiani CSF 15 Grega Bole (Slo) CCC Sprandi Polkowice 16 Alessandro Petacchi (Ita) Southeast Pro Cycling 17 Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale 18 Leopold Konig (Cze) Team Sky 19 Philippe Gilbert (Bel) BMC Racing Team 20 Damiano Caruso (Ita) BMC Racing Team 21 Rigoberto Uran (Col) Etixx - Quick-Step 22 Manuele Mori (Ita) Lampre-Merida 23 Alberto Contador (Spa) Tinkoff-Saxo 24 Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team 25 Michael Rogers (Aus) Tinkoff-Saxo 26 Silvan Dillier (Swi) BMC Racing Team 27 Sergey Lagutin (Rus) Team Katusha 28 Maxime Monfort (Bel) Lotto Soudal 29 Mikel Landa Meana (Spa) Astana Pro Team 30 Luis Leon Sanchez (Spa) Astana Pro Team 31 Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team 32 Eduard Michael Grosu (Rom) Nippo - Vini Fantini 33 Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team 34 Andrey Amador (CRc) Movistar Team 35 Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team 36 Steven Kruijswijk (Ned) Team LottoNL-Jumbo 37 Mikel Nieve (Spa) Team Sky 38 Jurgen Van Den Broeck (Bel) Lotto Soudal 39 Yury Trofimov (Rus) Team Katusha 40 Carlos Betancur (Col) AG2R La Mondiale 41 Sam Bewley (NZl) Orica GreenEdge 42 Roberto Ferrari (Ita) Lampre-Merida 0:00:12 43 Davide Formolo (Ita) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 44 Boy Van Poppel (Ned) TrekRacing 45 Ryder Hesjedal (Can) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 46 Sylvain Chavanel (Fra) IAM Cycling 47 Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team 0:00:17 48 Maxime Bouet (Fra) Etixx - Quick-Step 49 Patrick Gretsch (Ger) AG2R La Mondiale 50 Fabio Felline (Ita) TrekRacing 51 Giovanni Visconti (Ita) Movistar Team 0:00:22 52 Tom Jelte Slagter (Ned) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 53 Clement Chevrier (Fra) IAM Cycling 0:00:27 54 Mauro Finetto (Ita) Southeast Pro Cycling 55 Andre Cardoso (Por) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 56 Marcus Burghardt (Ger) BMC Racing Team 0:00:35 57 Fumiyuki Beppu (Jpn) TrekRacing 58 Adam Hansen (Aus) Lotto Soudal 59 Lars Ytting Bak (Den) Lotto Soudal 60 Alan Marangoni (Ita) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 61 Darwin Atapuma Hurtado (Col) BMC Racing Team 62 Esteban Chaves (Col) Orica GreenEdge 63 Salvatore Puccio (Ita) Team Sky 64 Kenny Elissonde (Fra) FDJ.fr 65 Sebastian Henao (Col) Team Sky 66 Franco Pellizotti (Ita) Androni Giocattoli 67 Nathan Brown (USA) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 0:00:45 68 Stefano Pirazzi (Ita) Bardiani CSF 69 Nikias Arndt (Ger) Team Giant-Alpecin 0:00:47 70 Rinaldo Nocentini (Ita) AG2R La Mondiale 71 Przemyslaw Niemiec (Pol) Lampre-Merida 72 Francesco Gavazzi (Ita) Southeast Pro Cycling 73 Roman Kreuziger (Cze) Tinkoff-Saxo 74 Jonathan Monsalve (Ven) Southeast Pro Cycling 75 Diego Rosa (Ita) Astana Pro Team 76 Jesus Herrada (Spa) Movistar Team 77 Pier Paolo De Negri (Ita) Nippo - Vini Fantini 78 Elia Favilli (Ita) Southeast Pro Cycling 79 Ion Izagirre (Spa) Movistar Team 0:01:00 80 Luca Paolini (Ita) Team Katusha 81 Michael Hepburn (Aus) Orica GreenEdge 0:01:02 82 Luke Durbridge (Aus) Orica GreenEdge 83 Pieter Weening (Ned) Orica GreenEdge 84 David De La Cruz (Spa) Etixx - Quick-Step 85 Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team 86 Alessandro Bisolti (Ita) Nippo - Vini Fantini 87 Martijn Keizer (Ned) Team LottoNL-Jumbo 88 Damiano Cunego (Ita) Nippo - Vini Fantini 89 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale 90 Jan Polanc (Slo) Lampre-Merida 91 Diego Ulissi (Ita) Lampre-Merida 92 Sylwester Szmyd (Pol) CCC Sprandi Polkowice 93 Anthony Roux (Fra) FDJ.fr 94 Francis Mourey (Fra) FDJ.fr 95 Julien Berard (Fra) AG2R La Mondiale 96 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 97 Maciej Paterski (Pol) CCC Sprandi Polkowice 98 Hugo Houle (Can) AG2R La Mondiale 0:01:16 99 Ivan Basso (Ita) Tinkoff-Saxo 100 Eugenio Alafaci (Ita) TrekRacing 101 Gianfranco Zilioli (Ita) Androni Giocattoli 102 Arnaud Courteille (Fra) FDJ.fr 103 Marek Rutkiewicz (Pol) CCC Sprandi Polkowice 0:01:44 104 Kanstantsin Siutsou (Blr) Team Sky 105 Francesco Bongiorno (Ita) Bardiani CSF 0:02:11 106 Matteo Tosatto (Ita) Tinkoff-Saxo 0:02:28 107 Manuele Boaro (Ita) Tinkoff-Saxo 108 Maarten Tjallingii (Ned) Team LottoNL-Jumbo 109 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 110 Davide Malacarne (Ita) Astana Pro Team 111 Sergei Chernetski (Rus) Team Katusha 112 Aleksejs Saramotins (Lat) IAM Cycling 113 Rick Zabel (Ger) BMC Racing Team 0:03:06 114 Pavel Kochetkov (Rus) Team Katusha 115 Matteo Busato (Ita) Southeast Pro Cycling 0:03:12 116 Dayer Quintana (Col) Movistar Team 0:03:51 117 Ruben Fernandez (Spa) Movistar Team 118 Maxim Belkov (Rus) Team Katusha 119 Lukasz Owsian (Pol) CCC Sprandi Polkowice 120 Edoardo Zardini (Ita) Bardiani CSF 121 Igor Anton (Spa) Movistar Team 122 Fabio Sabatini (Ita) Etixx - Quick-Step 123 Petr Vakoc (Cze) Etixx - Quick-Step 124 Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky 125 Simon Clarke (Aus) Orica GreenEdge 0:03:54 126 Simone Stortoni (Ita) Androni Giocattoli 127 Serghei Tvetcov (Rom) Androni Giocattoli 128 Jussi Veikkanen (Fin) FDJ.fr 129 Davide Villella (Ita) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 0:04:09 130 Benat Intxausti (Spa) Movistar Team 0:04:23 131 Ivan Rovny (Rus) Tinkoff-Saxo 0:04:41 132 Simon Geschke (Ger) Team Giant-Alpecin 133 Sergio Paulinho (Por) Tinkoff-Saxo 134 Bernhard Eisel (Aut) Team Sky 135 Christopher Juul Jensen (Den) Tinkoff-Saxo 136 Tobias Ludvigsson (Swe) Team Giant-Alpecin 0:05:00 137 Fabio Silvestre (Por) TrekRacing 0:05:47 138 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli 139 Alessandro Malaguti (Ita) Nippo - Vini Fantini 140 Murilo Antonio Fischer (Bra) FDJ.fr 141 Brett Lancaster (Aus) Orica GreenEdge 142 Jérôme Pineau (Fra) IAM Cycling 143 Chad Haga (USA) Team Giant-Alpecin 0:07:22 144 Bert De Backer (Bel) Team Giant-Alpecin 145 Tom Stamsnijder (Ned) Team Giant-Alpecin 146 Eugert Zhupa (Alb) Southeast Pro Cycling 0:07:28 147 Marco Coledan (Ita) TrekRacing 148 Luca Chirico (Ita) Bardiani CSF 0:07:31 149 Riccardo Stacchiotti (Ita) Nippo - Vini Fantini 150 Calvin Watson (Aus) TrekRacing 151 Branislau Samoilau (Blr) CCC Sprandi Polkowice 152 Bartlomiej Matysiak (Pol) CCC Sprandi Polkowice 153 Rick Flens (Ned) Team LottoNL-Jumbo 154 Sander Armee (Bel) Lotto Soudal 155 Tsgabu Grmay (Eth) Lampre-Merida 156 Janier Acevedo (Col) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 157 Giacomo Berlato (Ita) Nippo - Vini Fantini 158 Enrico Battaglin (Ita) Bardiani CSF 159 Iljo Keisse (Bel) Etixx - Quick-Step 160 Bertjan Lindeman (Ned) Team LottoNL-Jumbo 0:08:39 161 Ilnur Zakarin (Rus) Team Katusha 162 Marco Bandiera (Ita) Androni Giocattoli 163 Nikolay Mihaylov (Bul) CCC Sprandi Polkowice 164 Moreno Hofland (Ned) Team LottoNL-Jumbo 165 Caleb Fairly (USA) Team Giant-Alpecin 166 Cheng Ji (Chn) Team Giant-Alpecin 167 Nicola Boem (Ita) Bardiani CSF 168 Cédric Pineau (Fra) FDJ.fr 0:09:11 169 Roger Kluge (Ger) IAM Cycling 0:09:24 DNF Enrico Barbin (Ita) Bardiani CSF

Point # Rider Name (Country) Team Result 1 Sacha Modolo (Ita) Lampre-Merida 51 pts 2 Giacomo Nizzolo (Ita) TrekRacing 45 3 Giacomo Berlato (Ita) Nippo - Vini Fantini 28 4 Iljo Keisse (Bel) Etixx - Quick-Step 28 5 Luka Mezgec (Slo) Team Giant-Alpecin 25 6 Marco Bandiera (Ita) Androni Giocattoli 24 7 Heinrich Haussler (Aus) IAM Cycling 18 8 Elia Viviani (Ita) Team Sky 15 9 Davide Appollonio (Ita) Androni Giocattoli 14 10 Stig Broeckx (Bel) Lotto Soudal 12 11 Juan Jose Lobato (Spa) Movistar Team 10 12 Alexander Porsev (Rus) Team Katusha 8 13 Kévin Reza (Fra) FDJ.fr 7 14 Nick Van Der Lijke (Ned) Team LottoNL-Jumbo 6 15 Bernhard Eisel (Aut) Team Sky 6 16 Maximiliano Richeze (Arg) Lampre-Merida 4 17 Alexandre Geniez (Fra) FDJ.fr 3 18 Sonny Colbrelli (Ita) Bardiani CSF 2 19 Aleksejs Saramotins (Lat) IAM Cycling 2 20 Nicola Boem (Ita) Bardiani CSF 2 21 Grega Bole (Slo) CCC Sprandi Polkowice 1 22 Roger Kluge (Ger) IAM Cycling 1

Mountain # Rider Name (Country) Team Result 1 Giacomo Berlato (Ita) Nippo - Vini Fantini 7 pts 2 Marco Bandiera (Ita) Androni Giocattoli 4 3 Iljo Keisse (Bel) Etixx - Quick-Step 2 4 Maciej Paterski (Pol) CCC Sprandi Polkowice 1

Premio della fuga # Rider Name (Country) Team Result 1 Giacomo Berlato (Ita) Nippo - Vini Fantini 108 pts 2 Iljo Keisse (Bel) Etixx - Quick-Step 108 3 Marco Bandiera (Ita) Androni Giocattoli 108 4 Adam Hansen (Aus) Lotto Soudal 15

Combativity # Rider Name (Country) Team Result 1 Giacomo Berlato (Ita) Nippo - Vini Fantini 9 pts 2 Giacomo Nizzolo (Ita) TrekRacing 8 3 Iljo Keisse (Bel) Etixx - Quick-Step 8 4 Marco Bandiera (Ita) Androni Giocattoli 8 5 Sacha Modolo (Ita) Lampre-Merida 6 6 Luka Mezgec (Slo) Team Giant-Alpecin 4 7 Heinrich Haussler (Aus) IAM Cycling 3 8 Elia Viviani (Ita) Team Sky 3 9 Davide Appollonio (Ita) Androni Giocattoli 2 10 Stig Broeckx (Bel) Lotto Soudal 1

Premio energy # Rider Name (Country) Team Result 1 Davide Appollonio (Ita) Androni Giocattoli 4 pts 2 Sonny Colbrelli (Ita) Bardiani CSF 2 3 Luka Mezgec (Slo) Team Giant-Alpecin 1

Team # Rider Name (Country) Team Result 1 Lampre - Merida 9:23:33 2 BMC Racing Team 3 Team Sky 4 Lotto Soudal 5 Team Katusha 6 Astana Pro Team 7 Ag2R La Mondiale 0:00:17 8 Movistar Team 0:00:22 9 Trek Factory Racing 0:00:29 10 Fdj 0:00:35 11 IAM Cycling 0:00:39 12 Team Cannondale - Garmin 0:00:46 13 Tinkoff Saxo 0:00:47 14 Team Lotto Nl - Jumbo 0:01:02 15 Southeast 0:01:14 16 Etixx - Quick-Step 0:01:19 17 Orica GreenEdge 0:01:37 18 Nippo - Vini Fantini 0:01:49 19 Androni-Sidermec 0:01:51 20 CCC Sprandi Polkowice 0:02:04 21 Bardiani Csf 0:02:56 22 Team Giant - Alpecin 0:05:28

Team point # Rider Name (Country) Team Result 1 Lampre - Merida 54 pts 2 Trek Factory Racing 38 3 Team Giant - Alpecin 25 4 Androni-Sidermec 24 5 IAM Cycling 18 6 Lotto Soudal 12 7 Etixx - Quick-Step 11 8 Nippo - Vini Fantini 11 9 Movistar Team 10 10 Fdj 10 11 Team Katusha 8 12 Team Sky 8 13 Team Lotto Nl - Jumbo 6 14 Bardiani CSF 2 15 CCC Sprandi Polkowice 1 16 Southeast 17 Ag2R La Mondiale 18 BMC Racing Team 19 Tinkoff Saxo 20 Astana Pro Team 21 Orica GreenEdge 22 Team Cannondale - Garmin

General classification after stage 17 # Rider Name (Country) Team Result 1 Alberto Contador (Spa) Tinkoff-Saxo 68:12:50 2 Mikel Landa Meana (Spa) Astana Pro Team 0:04:02 3 Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team 0:04:52 4 Andrey Amador (CRc) Movistar Team 0:05:48 5 Yury Trofimov (Rus) Team Katusha 0:08:27 6 Leopold Konig (Cze) Team Sky 0:09:31 7 Damiano Caruso (Ita) BMC Racing Team 0:09:52 8 Steven Kruijswijk (Ned) Team LottoNL-Jumbo 0:11:40 9 Alexandre Geniez (Fra) FDJ.fr 0:12:48 10 Ryder Hesjedal (Can) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 0:13:01 11 Maxime Monfort (Bel) Lotto Soudal 0:14:04 12 Jurgen Van Den Broeck (Bel) Lotto Soudal 0:15:59 13 Giovanni Visconti (Ita) Movistar Team 0:20:12 14 Rigoberto Uran (Col) Etixx - Quick-Step 0:22:12 15 Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team 0:26:21 16 Mikel Nieve (Spa) Team Sky 0:26:30 17 Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team 0:26:58 18 Darwin Atapuma Hurtado (Col) BMC Racing Team 0:27:55 19 Carlos Betancur (Col) AG2R La Mondiale 0:32:33 20 Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team 0:38:00 21 Damiano Cunego (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:38:24 22 Roman Kreuziger (Cze) Tinkoff-Saxo 0:38:34 23 Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team 0:46:09 24 Ion Izagirre (Spa) Movistar Team 1:20:10 25 Davide Formolo (Ita) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 0:48:21 26 Andre Cardoso (Por) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 1:01:27 27 Diego Rosa (Ita) Astana Pro Team 1:02:43 28 Stefano Pirazzi (Ita) Bardiani CSF 1:06:56 29 Jonathan Monsalve (Ven) Southeast Pro Cycling 1:19:38 30 Benat Intxausti (Spa) Movistar Team 1:19:43 31 Przemyslaw Niemiec (Pol) Lampre-Merida 1:20:15 32 Michael Rogers (Aus) Tinkoff-Saxo 1:23:07 33 Franco Pellizotti (Ita) Androni Giocattoli 1:25:37 34 Philippe Gilbert (Bel) BMC Racing Team 1:29:37 35 Grega Bole (Slo) CCC Sprandi Polkowice 1:30:45 36 Luis Leon Sanchez (Spa) Astana Pro Team 1:31:36 37 Fabio Felline (Ita) TrekRacing 1:32:15 38 Igor Anton (Spa) Movistar Team 1:32:22 39 Martijn Keizer (Ned) Team LottoNL-Jumbo 1:34:05 40 Kanstantsin Siutsou (Blr) Team Sky 1:38:07 41 Mauro Finetto (Ita) Southeast Pro Cycling 1:38:17 42 Pavel Kochetkov (Rus) Team Katusha 1:39:33 43 Esteban Chaves (Col) Orica GreenEdge 1:46:02 44 Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale 1:48:35 45 David De La Cruz (Spa) Etixx - Quick-Step 1:50:02 46 Francesco Gavazzi (Ita) Southeast Pro Cycling 1:50:10 47 Sebastian Henao (Col) Team Sky 1:51:43 48 Sylvain Chavanel (Fra) IAM Cycling 1:52:48 49 Sergey Lagutin (Rus) Team Katusha 1:53:15 50 Maxime Bouet (Fra) Etixx - Quick-Step 1:53:36 51 Sylwester Szmyd (Pol) CCC Sprandi Polkowice 1:53:56 52 Francis Mourey (Fra) FDJ.fr 1:56:19 53 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 1:56:55 54 Francesco Bongiorno (Ita) Bardiani CSF 1:57:10 55 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 1:59:14 56 Ivan Basso (Ita) Tinkoff-Saxo 2:00:38 57 Silvan Dillier (Swi) BMC Racing Team 2:00:42 58 Diego Ulissi (Ita) Lampre-Merida 2:02:35 59 Jan Polanc (Slo) Lampre-Merida 2:06:04 60 Branislau Samoilau (Blr) CCC Sprandi Polkowice 2:07:51 61 Ilnur Zakarin (Rus) Team Katusha 2:08:01 62 Alessandro Bisolti (Ita) Nippo - Vini Fantini 2:09:18 63 Kenny Elissonde (Fra) FDJ.fr 2:13:09 64 Simon Clarke (Aus) Orica GreenEdge 2:14:10 65 Simone Stortoni (Ita) Androni Giocattoli 2:17:07 66 Jesus Herrada (Spa) Movistar Team 2:18:33 67 Nathan Brown (USA) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 2:18:53 68 Maciej Paterski (Pol) CCC Sprandi Polkowice 2:22:08 69 Marcus Burghardt (Ger) BMC Racing Team 2:22:26 70 Clement Chevrier (Fra) IAM Cycling 2:22:54 71 Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team 2:23:52 72 Gianfranco Zilioli (Ita) Androni Giocattoli 2:27:54 73 Edoardo Zardini (Ita) Bardiani CSF 2:29:28 74 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale 2:30:03 75 Ruben Fernandez (Spa) Movistar Team 2:30:09 76 Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky 2:30:20 77 Tom Jelte Slagter (Ned) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 2:30:54 78 Salvatore Puccio (Ita) Team Sky 2:31:12 79 Davide Villella (Ita) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 2:31:17 80 Manuele Mori (Ita) Lampre-Merida 2:34:25 81 Sander Armee (Bel) Lotto Soudal 2:35:31 82 Davide Malacarne (Ita) Astana Pro Team 2:35:46 83 Rinaldo Nocentini (Ita) AG2R La Mondiale 2:36:03 84 Enrico Battaglin (Ita) Bardiani CSF 2:38:12 85 Simon Geschke (Ger) Team Giant-Alpecin 2:39:43 86 Adam Hansen (Aus) Lotto Soudal 2:40:24 87 Manuele Boaro (Ita) Tinkoff-Saxo 2:40:39 88 Patrick Gretsch (Ger) AG2R La Mondiale 2:42:05 89 Tsgabu Grmay (Eth) Lampre-Merida 3:15:10 90 Luca Chirico (Ita) Bardiani CSF 91 Marek Rutkiewicz (Pol) CCC Sprandi Polkowice 2:48:35 92 Tobias Ludvigsson (Swe) Team Giant-Alpecin 2:51:38 93 Anthony Roux (Fra) FDJ.fr 2:53:08 94 Elia Favilli (Ita) Southeast Pro Cycling 2:54:04 95 Sonny Colbrelli (Ita) Bardiani CSF 2:56:11 96 Nick Van Der Lijke (Ned) Team LottoNL-Jumbo 2:57:07 97 Juan Jose Lobato (Spa) Movistar Team 2:58:32 98 Giacomo Berlato (Ita) Nippo - Vini Fantini 2:59:53 99 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli 3:00:01 100 Kévin Reza (Fra) FDJ.fr 3:01:49 101 Luca Paolini (Ita) Team Katusha 3:04:13 102 Pieter Weening (Ned) Orica GreenEdge 3:06:34 103 Sergio Paulinho (Por) Tinkoff-Saxo 3:10:19 104 Lars Ytting Bak (Den) Lotto Soudal 3:10:56 105 Chad Haga (USA) Team Giant-Alpecin 3:11:09 106 Bertjan Lindeman (Ned) Team LottoNL-Jumbo 3:11:16 107 Fabio Sabatini (Ita) Etixx - Quick-Step 3:11:42 108 Pier Paolo De Negri (Ita) Nippo - Vini Fantini 3:12:43 109 Matteo Tosatto (Ita) Tinkoff-Saxo 3:13:16 110 Dayer Quintana (Col) Movistar Team 3:14:46 111 Julien Berard (Fra) AG2R La Mondiale 3:15:39 112 Fumiyuki Beppu (Jpn) TrekRacing 3:17:01 113 Luke Durbridge (Aus) Orica GreenEdge 3:17:14 114 Maxim Belkov (Rus) Team Katusha 3:18:21 115 Heinrich Haussler (Aus) IAM Cycling 3:20:02 116 Sergei Chernetski (Rus) Team Katusha 3:20:14 117 Petr Vakoc (Cze) Etixx - Quick-Step 3:20:53 118 Janier Acevedo (Col) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 3:21:43 119 Davide Appollonio (Ita) Androni Giocattoli 3:21:59 120 Matteo Busato (Ita) Southeast Pro Cycling 3:22:43 121 Alessandro Petacchi (Ita) Southeast Pro Cycling 3:24:04 122 Hugo Houle (Can) AG2R La Mondiale 3:24:48 123 Arnaud Courteille (Fra) FDJ.fr 3:24:59 124 Maarten Tjallingii (Ned) Team LottoNL-Jumbo 3:26:13 125 Lukasz Owsian (Pol) CCC Sprandi Polkowice 3:26:38 126 Cédric Pineau (Fra) FDJ.fr 3:27:07 127 Elia Viviani (Ita) Team Sky 3:28:35 128 Sacha Modolo (Ita) Lampre-Merida 3:29:21 129 Maximiliano Richeze (Arg) Lampre-Merida 3:29:31 130 Ivan Rovny (Rus) Tinkoff-Saxo 3:36:01 131 Sam Bewley (NZl) Orica GreenEdge 3:36:18 132 Alan Marangoni (Ita) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 3:37:53 133 Roberto Ferrari (Ita) Lampre-Merida 3:40:05 134 Alexander Porsev (Rus) Team Katusha 3:40:12 135 Murilo Antonio Fischer (Bra) FDJ.fr 3:40:41 136 Luka Mezgec (Slo) Team Giant-Alpecin 3:41:48 137 Giacomo Nizzolo (Ita) TrekRacing 3:41:50 138 Nikolay Mihaylov (Bul) CCC Sprandi Polkowice 3:42:03 139 Brett Lancaster (Aus) Orica GreenEdge 3:44:36 140 Eugenio Alafaci (Ita) TrekRacing 3:44:54 141 Christopher Juul Jensen (Den) Tinkoff-Saxo 3:46:14 142 Serghei Tvetcov (Rom) Androni Giocattoli 4:33:10 143 Caleb Fairly (USA) Team Giant-Alpecin 3:51:05 144 Moreno Hofland (Ned) Team LottoNL-Jumbo 3:52:25 145 Rick Zabel (Ger) BMC Racing Team 3:53:28 146 Bartlomiej Matysiak (Pol) CCC Sprandi Polkowice 3:56:58 147 Nikias Arndt (Ger) Team Giant-Alpecin 3:57:27 148 Jérôme Pineau (Fra) IAM Cycling 3:58:40 149 Boy Van Poppel (Ned) TrekRacing 3:59:02 150 Iljo Keisse (Bel) Etixx - Quick-Step 4:00:26 151 Bernhard Eisel (Aut) Team Sky 4:01:12 152 Fabio Silvestre (Por) TrekRacing 4:02:15 153 Stig Broeckx (Bel) Lotto Soudal 4:03:04 154 Rick Flens (Ned) Team LottoNL-Jumbo 4:03:58 155 Jussi Veikkanen (Fin) FDJ.fr 4:05:45 156 Eduard Michael Grosu (Rom) Nippo - Vini Fantini 4:06:27 157 Calvin Watson (Aus) TrekRacing 4:12:23 158 Riccardo Stacchiotti (Ita) Nippo - Vini Fantini 4:12:37 159 Alessandro Malaguti (Ita) Nippo - Vini Fantini 4:16:33 160 Michael Hepburn (Aus) Orica GreenEdge 4:18:00 161 Tom Stamsnijder (Ned) Team Giant-Alpecin 4:18:50 162 Marco Bandiera (Ita) Androni Giocattoli 4:20:18 163 Eugert Zhupa (Alb) Southeast Pro Cycling 4:21:01 164 Bert De Backer (Bel) Team Giant-Alpecin 4:21:17 165 Nicola Boem (Ita) Bardiani CSF 4:21:25 166 Cheng Ji (Chn) Team Giant-Alpecin 4:28:15 167 Roger Kluge (Ger) IAM Cycling 4:31:47 168 Aleksejs Saramotins (Lat) IAM Cycling 4:34:12 169 Marco Coledan (Ita) TrekRacing 4:39:21

Point classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Giacomo Nizzolo (Ita) TrekRacing 159 pts 2 Sacha Modolo (Ita) Lampre-Merida 142 3 Elia Viviani (Ita) Team Sky 134 4 Nicola Boem (Ita) Bardiani CSF 111 5 Alberto Contador (Spa) Tinkoff-Saxo 86 6 Marco Bandiera (Ita) Androni Giocattoli 84 7 Philippe Gilbert (Bel) BMC Racing Team 83 8 Diego Ulissi (Ita) Lampre-Merida 75 9 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli 72 10 Luka Mezgec (Slo) Team Giant-Alpecin 66 11 Davide Appollonio (Ita) Androni Giocattoli 60 12 Steven Kruijswijk (Ned) Team LottoNL-Jumbo 57 13 Eduard Michael Grosu (Rom) Nippo - Vini Fantini 55 14 Mikel Landa Meana (Spa) Astana Pro Team 53 15 Juan Jose Lobato (Spa) Movistar Team 51 16 Moreno Hofland (Ned) Team LottoNL-Jumbo 50 17 Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team 49 18 Matteo Busato (Ita) Southeast Pro Cycling 47 19 Alessandro Malaguti (Ita) Nippo - Vini Fantini 47 20 Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team 40 21 Giacomo Berlato (Ita) Nippo - Vini Fantini 38 22 Alexander Porsev (Rus) Team Katusha 35 23 Alan Marangoni (Ita) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 34 24 Carlos Betancur (Col) AG2R La Mondiale 33 25 Simon Geschke (Ger) Team Giant-Alpecin 33 26 Nick Van Der Lijke (Ned) Team LottoNL-Jumbo 32 27 Rick Zabel (Ger) BMC Racing Team 32 28 Ryder Hesjedal (Can) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 31 29 Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team 31 30 Enrico Battaglin (Ita) Bardiani CSF 31 31 Davide Formolo (Ita) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 30 32 Alessandro Petacchi (Ita) Southeast Pro Cycling 30 33 Iljo Keisse (Bel) Etixx - Quick-Step 28 34 Sonny Colbrelli (Ita) Bardiani CSF 27 35 Marek Rutkiewicz (Pol) CCC Sprandi Polkowice 27 36 Simon Clarke (Aus) Orica GreenEdge 26 37 Ilnur Zakarin (Rus) Team Katusha 25 38 Fabio Felline (Ita) TrekRacing 25 39 Benat Intxausti (Spa) Movistar Team 24 40 Jan Polanc (Slo) Lampre-Merida 24 41 Heinrich Haussler (Aus) IAM Cycling 24 42 Sylvain Chavanel (Fra) IAM Cycling 23 43 Yury Trofimov (Rus) Team Katusha 22 44 Eugert Zhupa (Alb) Southeast Pro Cycling 21 45 Serghei Tvetcov (Rom) Androni Giocattoli 20 46 Patrick Gretsch (Ger) AG2R La Mondiale 20 47 Kévin Reza (Fra) FDJ.fr 20 48 Bertjan Lindeman (Ned) Team LottoNL-Jumbo 20 49 Sergey Lagutin (Rus) Team Katusha 17 50 Maximiliano Richeze (Arg) Lampre-Merida 17 51 Diego Rosa (Ita) Astana Pro Team 16 52 Jonathan Monsalve (Ven) Southeast Pro Cycling 16 53 Franco Pellizotti (Ita) Androni Giocattoli 16 54 Pier Paolo De Negri (Ita) Nippo - Vini Fantini 16 55 Jérôme Pineau (Fra) IAM Cycling 16 56 Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky 15 57 Giovanni Visconti (Ita) Movistar Team 15 58 Grega Bole (Slo) CCC Sprandi Polkowice 15 59 Tom Jelte Slagter (Ned) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 14 60 Luis Leon Sanchez (Spa) Astana Pro Team 14 61 Stig Broeckx (Bel) Lotto Soudal 13 62 Andrey Amador (CRc) Movistar Team 12 63 Nikolay Mihaylov (Bul) CCC Sprandi Polkowice 12 64 Jesus Herrada (Spa) Movistar Team 11 65 Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team 10 66 Ion Izagirre (Spa) Movistar Team 10 67 Lukasz Owsian (Pol) CCC Sprandi Polkowice 10 68 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 9 69 Damiano Caruso (Ita) BMC Racing Team 9 70 Rigoberto Uran (Col) Etixx - Quick-Step 9 71 Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team 9 72 Maxim Belkov (Rus) Team Katusha 9 73 Bernhard Eisel (Aut) Team Sky 9 74 Kanstantsin Siutsou (Blr) Team Sky 8 75 Edoardo Zardini (Ita) Bardiani CSF 8 76 Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale 8 77 Kenny Elissonde (Fra) FDJ.fr 8 78 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale 8 79 Jurgen Van Den Broeck (Bel) Lotto Soudal 6 80 Esteban Chaves (Col) Orica GreenEdge 6 81 Alexandre Geniez (Fra) FDJ.fr 5 82 Luca Paolini (Ita) Team Katusha 5 83 Boy Van Poppel (Ned) TrekRacing 5 84 Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team 4 85 Anthony Roux (Fra) FDJ.fr 4 86 Roman Kreuziger (Cze) Tinkoff-Saxo 3 87 Maciej Paterski (Pol) CCC Sprandi Polkowice 3 88 Sander Armee (Bel) Lotto Soudal 3 89 Tom Stamsnijder (Ned) Team Giant-Alpecin 3 90 Damiano Cunego (Ita) Nippo - Vini Fantini 2 91 Tobias Ludvigsson (Swe) Team Giant-Alpecin 2 92 Michael Hepburn (Aus) Orica GreenEdge 2 93 Aleksejs Saramotins (Lat) IAM Cycling 2 94 Leopold Konig (Cze) Team Sky 1 95 Darwin Atapuma Hurtado (Col) BMC Racing Team 1 96 Martijn Keizer (Ned) Team LottoNL-Jumbo 1 97 Branislau Samoilau (Blr) CCC Sprandi Polkowice 1 98 Sergio Paulinho (Por) Tinkoff-Saxo 1 99 Fumiyuki Beppu (Jpn) TrekRacing 1 100 Luke Durbridge (Aus) Orica GreenEdge 1 101 Sergei Chernetski (Rus) Team Katusha 1 102 Riccardo Stacchiotti (Ita) Nippo - Vini Fantini 1 103 Roger Kluge (Ger) IAM Cycling 1 104 Silvan Dillier (Swi) BMC Racing Team 105 Chad Haga (USA) Team Giant-Alpecin 106 Bartlomiej Matysiak (Pol) CCC Sprandi Polkowice 107 Francesco Gavazzi (Ita) Southeast Pro Cycling 108 Sylwester Szmyd (Pol) CCC Sprandi Polkowice 109 Marcus Burghardt (Ger) BMC Racing Team 110 Murilo Antonio Fischer (Bra) FDJ.fr 111 Fabio Silvestre (Por) TrekRacing 112 Marco Coledan (Ita) TrekRacing 113 Elia Favilli (Ita) Southeast Pro Cycling

Mountain classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Steven Kruijswijk (Ned) Team LottoNL-Jumbo 92 pts 2 Benat Intxausti (Spa) Movistar Team 91 3 Mikel Landa Meana (Spa) Astana Pro Team 73 4 Carlos Betancur (Col) AG2R La Mondiale 68 5 Simon Geschke (Ger) Team Giant-Alpecin 53 6 Giovanni Visconti (Ita) Movistar Team 51 7 Alberto Contador (Spa) Tinkoff-Saxo 45 8 Franco Pellizotti (Ita) Androni Giocattoli 33 9 Ryder Hesjedal (Can) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 28 10 Yury Trofimov (Rus) Team Katusha 28 11 Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team 26 12 Edoardo Zardini (Ita) Bardiani CSF 24 13 Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team 24 14 Kanstantsin Siutsou (Blr) Team Sky 18 15 Pavel Kochetkov (Rus) Team Katusha 15 16 Jan Polanc (Slo) Lampre-Merida 15 17 Ruben Fernandez (Spa) Movistar Team 15 18 Tom Jelte Slagter (Ned) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 15 19 Davide Formolo (Ita) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 14 20 Andrey Amador (CRc) Movistar Team 13 21 Diego Ulissi (Ita) Lampre-Merida 13 22 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 12 23 Ilnur Zakarin (Rus) Team Katusha 11 24 Sylvain Chavanel (Fra) IAM Cycling 10 25 Jesus Herrada (Spa) Movistar Team 10 26 Giacomo Berlato (Ita) Nippo - Vini Fantini 8 27 Marco Bandiera (Ita) Androni Giocattoli 8 28 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale 7 29 Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team 7 30 Alessandro Malaguti (Ita) Nippo - Vini Fantini 6 31 Przemyslaw Niemiec (Pol) Lampre-Merida 6 32 Esteban Chaves (Col) Orica GreenEdge 6 33 Philippe Gilbert (Bel) BMC Racing Team 5 34 Silvan Dillier (Swi) BMC Racing Team 4 35 Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team 4 36 Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky 3 37 Bertjan Lindeman (Ned) Team LottoNL-Jumbo 3 38 Pier Paolo De Negri (Ita) Nippo - Vini Fantini 3 39 Sander Armee (Bel) Lotto Soudal 3 40 Alan Marangoni (Ita) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 3 41 Leopold Konig (Cze) Team Sky 2 42 Rigoberto Uran (Col) Etixx - Quick-Step 2 43 Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team 2 44 Stefano Pirazzi (Ita) Bardiani CSF 2 45 Igor Anton (Spa) Movistar Team 2 46 David De La Cruz (Spa) Etixx - Quick-Step 2 47 Salvatore Puccio (Ita) Team Sky 2 48 Patrick Gretsch (Ger) AG2R La Mondiale 2 49 Lukasz Owsian (Pol) CCC Sprandi Polkowice 2 50 Nikolay Mihaylov (Bul) CCC Sprandi Polkowice 2 51 Iljo Keisse (Bel) Etixx - Quick-Step 2 52 Damiano Caruso (Ita) BMC Racing Team 1 53 Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team 1 54 Diego Rosa (Ita) Astana Pro Team 1 55 Francesco Gavazzi (Ita) Southeast Pro Cycling 1 56 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 1 57 Kenny Elissonde (Fra) FDJ.fr 1 58 Maciej Paterski (Pol) CCC Sprandi Polkowice 1 59 Adam Hansen (Aus) Lotto Soudal 1 60 Matteo Busato (Ita) Southeast Pro Cycling 1 61 Serghei Tvetcov (Rom) Androni Giocattoli 1

Young rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team 68:17:42 2 Davide Formolo (Ita) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 0:43:29 3 Fabio Felline (Ita) TrekRacing 1:27:23 4 Esteban Chaves (Col) Orica GreenEdge 1:41:10 5 Sebastian Henao (Col) Team Sky 1:46:51 6 Francesco Bongiorno (Ita) Bardiani CSF 1:52:18 7 Silvan Dillier (Swi) BMC Racing Team 1:55:50 8 Jan Polanc (Slo) Lampre-Merida 2:01:12 9 Kenny Elissonde (Fra) FDJ.fr 2:08:17 10 Jesus Herrada (Spa) Movistar Team 2:13:41 11 Nathan Brown (USA) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 2:14:01 12 Clement Chevrier (Fra) IAM Cycling 2:18:02 13 Gianfranco Zilioli (Ita) Androni Giocattoli 2:23:02 14 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale 2:25:11 15 Ruben Fernandez (Spa) Movistar Team 2:25:17 16 Davide Villella (Ita) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 2:26:25 17 Tsgabu Grmay (Eth) Lampre-Merida 3:10:18 18 Luca Chirico (Ita) Bardiani CSF 19 Tobias Ludvigsson (Swe) Team Giant-Alpecin 2:46:46 20 Sonny Colbrelli (Ita) Bardiani CSF 2:51:19 21 Nick Van Der Lijke (Ned) Team LottoNL-Jumbo 2:52:15 22 Giacomo Berlato (Ita) Nippo - Vini Fantini 2:55:01 23 Dayer Quintana (Col) Movistar Team 3:09:54 24 Luke Durbridge (Aus) Orica GreenEdge 3:12:22 25 Sergei Chernetski (Rus) Team Katusha 3:15:22 26 Petr Vakoc (Cze) Etixx - Quick-Step 3:16:01 27 Hugo Houle (Can) AG2R La Mondiale 3:19:56 28 Lukasz Owsian (Pol) CCC Sprandi Polkowice 3:21:46 29 Eugenio Alafaci (Ita) TrekRacing 3:40:02 30 Moreno Hofland (Ned) Team LottoNL-Jumbo 3:47:33 31 Rick Zabel (Ger) BMC Racing Team 3:48:36 32 Nikias Arndt (Ger) Team Giant-Alpecin 3:52:35 33 Fabio Silvestre (Por) TrekRacing 3:57:23 34 Stig Broeckx (Bel) Lotto Soudal 3:58:12 35 Eduard Michael Grosu (Rom) Nippo - Vini Fantini 4:01:35 36 Calvin Watson (Aus) TrekRacing 4:07:31 37 Riccardo Stacchiotti (Ita) Nippo - Vini Fantini 4:07:45 38 Michael Hepburn (Aus) Orica GreenEdge 4:13:08 39 Eugert Zhupa (Alb) Southeast Pro Cycling 4:16:09

Azzuri d'Italia classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Mikel Landa Meana (Spa) Astana Pro Team 10 pts 2 Sacha Modolo (Ita) Lampre-Merida 9 3 Alberto Contador (Spa) Tinkoff-Saxo 5 4 Philippe Gilbert (Bel) BMC Racing Team 5 5 Diego Ulissi (Ita) Lampre-Merida 5 6 Elia Viviani (Ita) Team Sky 5 7 Steven Kruijswijk (Ned) Team LottoNL-Jumbo 4 8 Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team 4 9 Davide Formolo (Ita) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 4 10 Benat Intxausti (Spa) Movistar Team 4 11 Jan Polanc (Slo) Lampre-Merida 4 12 Ilnur Zakarin (Rus) Team Katusha 4 13 Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky 4 14 Giacomo Nizzolo (Ita) TrekRacing 4 15 Nicola Boem (Ita) Bardiani CSF 4 16 Yury Trofimov (Rus) Team Katusha 2 17 Carlos Betancur (Col) AG2R La Mondiale 2 18 Luis Leon Sanchez (Spa) Astana Pro Team 2 19 Fabio Felline (Ita) TrekRacing 2 20 Sylvain Chavanel (Fra) IAM Cycling 2 21 Simon Clarke (Aus) Orica GreenEdge 2 22 Juan Jose Lobato (Spa) Movistar Team 2 23 Matteo Busato (Ita) Southeast Pro Cycling 2 24 Moreno Hofland (Ned) Team LottoNL-Jumbo 2 25 Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team 1 26 Jonathan Monsalve (Ven) Southeast Pro Cycling 1 27 Franco Pellizotti (Ita) Androni Giocattoli 1 28 Simon Geschke (Ger) Team Giant-Alpecin 1 29 Luka Mezgec (Slo) Team Giant-Alpecin 1 30 Alessandro Malaguti (Ita) Nippo - Vini Fantini 1

Premio della fuga classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Marco Bandiera (Ita) Androni Giocattoli 481 pts 2 Nicola Boem (Ita) Bardiani CSF 420 3 Alan Marangoni (Ita) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 345 4 Alessandro Malaguti (Ita) Nippo - Vini Fantini 345 5 Steven Kruijswijk (Ned) Team LottoNL-Jumbo 300 6 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli 288 7 Giacomo Berlato (Ita) Nippo - Vini Fantini 272 8 Nikolay Mihaylov (Bul) CCC Sprandi Polkowice 248 9 Marek Rutkiewicz (Pol) CCC Sprandi Polkowice 243 10 Pier Paolo De Negri (Ita) Nippo - Vini Fantini 224 11 Franco Pellizotti (Ita) Androni Giocattoli 202 12 Matteo Busato (Ita) Southeast Pro Cycling 196 13 Eduard Michael Grosu (Rom) Nippo - Vini Fantini 183 14 Ilnur Zakarin (Rus) Team Katusha 181 15 Ryder Hesjedal (Can) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 176 16 Carlos Betancur (Col) AG2R La Mondiale 174 17 Lukasz Owsian (Pol) CCC Sprandi Polkowice 166 18 Eugert Zhupa (Alb) Southeast Pro Cycling 166 19 Bertjan Lindeman (Ned) Team LottoNL-Jumbo 164 20 Benat Intxausti (Spa) Movistar Team 156 21 Jan Polanc (Slo) Lampre-Merida 136 22 Silvan Dillier (Swi) BMC Racing Team 133 23 Diego Rosa (Ita) Astana Pro Team 132 24 Ruben Fernandez (Spa) Movistar Team 129 25 Sylvain Chavanel (Fra) IAM Cycling 125 26 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale 125 27 Rick Zabel (Ger) BMC Racing Team 124 28 Jérôme Pineau (Fra) IAM Cycling 124 29 Serghei Tvetcov (Rom) Androni Giocattoli 122 30 Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale 121 31 Iljo Keisse (Bel) Etixx - Quick-Step 108 32 Giovanni Visconti (Ita) Movistar Team 101 33 Tom Jelte Slagter (Ned) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 91 34 Kenny Elissonde (Fra) FDJ.fr 82 35 Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team 78 36 Edoardo Zardini (Ita) Bardiani CSF 76 37 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 72 38 Kanstantsin Siutsou (Blr) Team Sky 67 39 Nick Van Der Lijke (Ned) Team LottoNL-Jumbo 62 40 Patrick Gretsch (Ger) AG2R La Mondiale 61 41 Davide Appollonio (Ita) Androni Giocattoli 61 42 Mikel Landa Meana (Spa) Astana Pro Team 48 43 Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team 45 44 Alberto Contador (Spa) Tinkoff-Saxo 44 45 Pavel Kochetkov (Rus) Team Katusha 36 46 Fabio Felline (Ita) TrekRacing 35 47 Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team 34 48 Davide Formolo (Ita) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 34 49 Przemyslaw Niemiec (Pol) Lampre-Merida 31 50 David De La Cruz (Spa) Etixx - Quick-Step 31 51 Sergio Paulinho (Por) Tinkoff-Saxo 30 52 Jesus Herrada (Spa) Movistar Team 26 53 Simon Geschke (Ger) Team Giant-Alpecin 26 54 Francesco Gavazzi (Ita) Southeast Pro Cycling 25 55 Andrey Amador (CRc) Movistar Team 24 56 Luca Paolini (Ita) Team Katusha 24 57 Adam Hansen (Aus) Lotto Soudal 23 58 Gianfranco Zilioli (Ita) Androni Giocattoli 22 59 Sander Armee (Bel) Lotto Soudal 20 60 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 19 61 Salvatore Puccio (Ita) Team Sky 18 62 Simon Clarke (Aus) Orica GreenEdge 16 63 Maciej Paterski (Pol) CCC Sprandi Polkowice 16 64 Branislau Samoilau (Blr) CCC Sprandi Polkowice 15 65 Elia Favilli (Ita) Southeast Pro Cycling 15 66 Maxim Belkov (Rus) Team Katusha 15 67 Roger Kluge (Ger) IAM Cycling 15 68 Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team 11 69 Maxime Monfort (Bel) Lotto Soudal 10 70 Sonny Colbrelli (Ita) Bardiani CSF 10 71 Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team 9 72 Yury Trofimov (Rus) Team Katusha 9 73 Martijn Keizer (Ned) Team LottoNL-Jumbo 7 74 Chad Haga (USA) Team Giant-Alpecin 7 75 Leopold Konig (Cze) Team Sky 5

Combatitivty classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Alberto Contador (Spa) Tinkoff-Saxo 35 pts 2 Steven Kruijswijk (Ned) Team LottoNL-Jumbo 34 3 Mikel Landa Meana (Spa) Astana Pro Team 29 4 Giacomo Nizzolo (Ita) TrekRacing 29 5 Nicola Boem (Ita) Bardiani CSF 27 6 Benat Intxausti (Spa) Movistar Team 24 7 Marco Bandiera (Ita) Androni Giocattoli 23 8 Philippe Gilbert (Bel) BMC Racing Team 21 9 Carlos Betancur (Col) AG2R La Mondiale 21 10 Elia Viviani (Ita) Team Sky 20 11 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli 19 12 Sacha Modolo (Ita) Lampre-Merida 18 13 Franco Pellizotti (Ita) Androni Giocattoli 18 14 Simon Geschke (Ger) Team Giant-Alpecin 18 15 Ryder Hesjedal (Can) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 17 16 Jan Polanc (Slo) Lampre-Merida 16 17 Giovanni Visconti (Ita) Movistar Team 16 18 Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team 15 19 Diego Ulissi (Ita) Lampre-Merida 15 20 Eduard Michael Grosu (Rom) Nippo - Vini Fantini 15 21 Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team 15 22 Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team 15 23 Yury Trofimov (Rus) Team Katusha 14 24 Simon Clarke (Aus) Orica GreenEdge 14 25 Alessandro Malaguti (Ita) Nippo - Vini Fantini 14 26 Giacomo Berlato (Ita) Nippo - Vini Fantini 12 27 Sylvain Chavanel (Fra) IAM Cycling 12 28 Davide Formolo (Ita) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 11 29 Marek Rutkiewicz (Pol) CCC Sprandi Polkowice 11 30 Ilnur Zakarin (Rus) Team Katusha 10 31 Serghei Tvetcov (Rom) Androni Giocattoli 10 32 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 10 33 Edoardo Zardini (Ita) Bardiani CSF 10 34 Rick Zabel (Ger) BMC Racing Team 9 35 Silvan Dillier (Swi) BMC Racing Team 9 36 Patrick Gretsch (Ger) AG2R La Mondiale 9 37 Matteo Busato (Ita) Southeast Pro Cycling 9 38 Kanstantsin Siutsou (Blr) Team Sky 8 39 Tom Jelte Slagter (Ned) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 8 40 Iljo Keisse (Bel) Etixx - Quick-Step 8 41 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale 8 42 Bertjan Lindeman (Ned) Team LottoNL-Jumbo 8 43 Davide Appollonio (Ita) Androni Giocattoli 8 44 Alan Marangoni (Ita) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 8 45 Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky 7 46 Diego Rosa (Ita) Astana Pro Team 7 47 Nick Van Der Lijke (Ned) Team LottoNL-Jumbo 7 48 Jonathan Monsalve (Ven) Southeast Pro Cycling 7 49 Sergey Lagutin (Rus) Team Katusha 7 50 Jesus Herrada (Spa) Movistar Team 7 51 Pier Paolo De Negri (Ita) Nippo - Vini Fantini 7 52 Maxim Belkov (Rus) Team Katusha 7 53 Luka Mezgec (Slo) Team Giant-Alpecin 7 54 Eugert Zhupa (Alb) Southeast Pro Cycling 7 55 Sonny Colbrelli (Ita) Bardiani CSF 6 56 Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale 6 57 Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team 6 58 Jérôme Pineau (Fra) IAM Cycling 6 59 Andrey Amador (CRc) Movistar Team 5 60 Luis Leon Sanchez (Spa) Astana Pro Team 5 61 Fabio Felline (Ita) TrekRacing 5 62 Juan Jose Lobato (Spa) Movistar Team 5 63 Moreno Hofland (Ned) Team LottoNL-Jumbo 5 64 Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team 4 65 Martijn Keizer (Ned) Team LottoNL-Jumbo 4 66 Pavel Kochetkov (Rus) Team Katusha 4 67 Kenny Elissonde (Fra) FDJ.fr 4 68 Enrico Battaglin (Ita) Bardiani CSF 4 69 Nikolay Mihaylov (Bul) CCC Sprandi Polkowice 4 70 Esteban Chaves (Col) Orica GreenEdge 3 71 Branislau Samoilau (Blr) CCC Sprandi Polkowice 3 72 Ruben Fernandez (Spa) Movistar Team 3 73 Manuele Mori (Ita) Lampre-Merida 3 74 Heinrich Haussler (Aus) IAM Cycling 3 75 Sergei Chernetski (Rus) Team Katusha 3 76 Alessandro Petacchi (Ita) Southeast Pro Cycling 3 77 Lukasz Owsian (Pol) CCC Sprandi Polkowice 3 78 Alexander Porsev (Rus) Team Katusha 3 79 Chad Haga (USA) Team Giant-Alpecin 2 80 Przemyslaw Niemiec (Pol) Lampre-Merida 1 81 Francesco Gavazzi (Ita) Southeast Pro Cycling 1 82 Sander Armee (Bel) Lotto Soudal 1 83 Luca Chirico (Ita) Bardiani CSF 1 84 Luca Paolini (Ita) Team Katusha 1 85 Maximiliano Richeze (Arg) Lampre-Merida 1 86 Stig Broeckx (Bel) Lotto Soudal 1

Premio energy classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Mikel Landa Meana (Spa) Astana Pro Team 8 pts 2 Yury Trofimov (Rus) Team Katusha 8 3 Philippe Gilbert (Bel) BMC Racing Team 7 4 Fabio Felline (Ita) TrekRacing 5 5 Juan Jose Lobato (Spa) Movistar Team 5 6 Davide Appollonio (Ita) Androni Giocattoli 5 7 Moreno Hofland (Ned) Team LottoNL-Jumbo 5 8 Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team 4 9 Giovanni Visconti (Ita) Movistar Team 4 10 Sergey Lagutin (Rus) Team Katusha 4 11 Maciej Paterski (Pol) CCC Sprandi Polkowice 4 12 Sacha Modolo (Ita) Lampre-Merida 4 13 Diego Ulissi (Ita) Lampre-Merida 3 14 Alberto Contador (Spa) Tinkoff-Saxo 2 15 Andrey Amador (CRc) Movistar Team 2 16 Rigoberto Uran (Col) Etixx - Quick-Step 2 17 Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team 2 18 Esteban Chaves (Col) Orica GreenEdge 2 19 Simon Geschke (Ger) Team Giant-Alpecin 2 20 Sonny Colbrelli (Ita) Bardiani CSF 2 21 Elia Viviani (Ita) Team Sky 2 22 Maximiliano Richeze (Arg) Lampre-Merida 2 23 Darwin Atapuma Hurtado (Col) BMC Racing Team 1 24 Jonathan Monsalve (Ven) Southeast Pro Cycling 1 25 Luka Mezgec (Slo) Team Giant-Alpecin 1 26 Giacomo Nizzolo (Ita) TrekRacing 1

Team classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Astana Pro Team 204:16:15 2 Movistar Team 0:24:57 3 BMC Racing Team 0:33:48 4 Team Sky 0:42:02 5 Team Cannondale - Garmin 1:23:24 6 Tinkoff Saxo 1:37:56 7 Lotto Soudal 2:03:45 8 Team Katusha 2:18:53 9 Ag2R La Mondiale 2:52:13 10 Fdj 3:02:39 11 Etixx - Quick-Step 3:17:47 12 Bardiani CSF 3:28:32 13 Team Lotto NL - Jumbo 3:45:26 14 CCC Sprandi Polkowice 3:52:39 15 IAM Cycling 3:56:42 16 Southeast 4:11:01 17 Lampre - Merida 4:13:56 18 Orica GreenEdge 4:44:46 19 Androni-Sidermec 4:57:55 20 Nippo - Vini Fantini 5:05:55 21 Trek Factory Racing 6:49:42 22 Team Giant - Alpecin 7:28:57