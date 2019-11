Image 1 of 43 Lotta Lepisto (Cervelo Bigla) (Image credit: Cervelo Bigla Pro Cycling Team) Image 2 of 43 Lotta Lepisto (Cervelo Bigla) walks back from the podium after collecting her haul (Image credit: Velofocus) Image 3 of 43 Karol-Ann Canuel (Boels Dolmans) (Image credit: Velofocus) Image 4 of 43 Ashleigh Moolman (Cervelo Bigla) (Image credit: Velofocus) Image 5 of 43 Dani King (Wiggle High5) (Image credit: Velofocus) Image 6 of 43 Ane Santesteban Gonzalez (Ale Cipollini) (Image credit: Velofocus) Image 7 of 43 Jessie Daams (Lotto Soudal Ladies) (Image credit: Velofocus) Image 8 of 43 Jenelle Crooks (Australia) (Image credit: Velofocus) Image 9 of 43 Rossella Ratto (Cylance Pro Cycling) (Image credit: Velofocus) Image 10 of 43 Megan Guarnier (Boels Dolmans) (Image credit: Velofocus) Image 11 of 43 Alison Tetrick (Cylance Pro Cycling) (Image credit: Velofocus) Image 12 of 43 Kimberley Le Court De Billot (Bizkaia - Durango) (Image credit: Velofocus) Image 13 of 43 The jersey winners from the prologue (Image credit: Velofocus) Image 14 of 43 Lotta Lepisto (Cervelo Bigla) admires her trophy (Image credit: Velofocus) Image 15 of 43 Another jersey for Lotta Lepisto (Cervelo Bigla) (Image credit: Velofocus) Image 16 of 43 Jip Van Den Bos (Parkhotel Valkenburg Continental Team) in the best young rider jersey (Image credit: Velofocus) Image 17 of 43 Cervelo Bigla teammates Ashleigh Moolman and Carmen Small (Image credit: Velofocus) Image 18 of 43 A quick selfie for Claire Rose (Podium Ambition) (Image credit: Velofocus) Image 19 of 43 Swiss champion Doris Schweizer (Cylance Pro Cycling) (Image credit: Velofocus) Image 20 of 43 Carmen Small (Cervelo Bigla) (Image credit: Velofocus) Image 21 of 43 French champ Audrey Cordon (Wiggle High5) (Image credit: Velofocus) Image 22 of 43 Emilia Fahlin (Ale Cipollini) (Image credit: Velofocus) Image 23 of 43 Sheyla Gutierrez Ruiz (Cylance Pro Cycling) (Image credit: Velofocus) Image 24 of 43 Lotta Lepisto (Cervelo Bigla) in the green jersey (Image credit: Velofocus) Image 25 of 43 Lotta Lepisto (Cervelo Bigla) warming up prior to her victory (Image credit: Velofocus) Image 26 of 43 Clara Koppenburg (Cervelo Bigla) warms up (Image credit: Velofocus) Image 27 of 43 Audrey Cordon and Wiggle High5 teammate Mayuko Hagiwara chatting (Image credit: Velofocus) Image 28 of 43 Cylance Pro Cycling roll on Cannondale bikes (Image credit: Velofocus) Image 29 of 43 A Drops rider warms up (Image credit: Velofocus) Image 30 of 43 Amanda Spratt rolls out of the start house (Image credit: Velofocus) Image 31 of 43 Stephanie Pohl (Cervelo Bigla) warms up (Image credit: Velofocus) Image 32 of 43 The front end of a Boels Dolmans TT rig (Image credit: Velofocus) Image 33 of 43 Clara Koppenburg (Cervelo Bigla) (Image credit: Velofocus) Image 34 of 43 Evelyn Stevens (Boels Dolmans) (Image credit: Velofocus) Image 35 of 43 Kristabel Doebel-Hickok (Cylance Pro Cycling) (Image credit: Velofocus) Image 36 of 43 Joelle Numainville (Cervelo Bigla) (Image credit: Velofocus) Image 37 of 43 Katarzyna Pawlowska (Boels Dolmans) (Image credit: Velofocus) Image 38 of 43 A Drops rider during the prologue (Image credit: Velofocus) Image 39 of 43 Lotta Lepisto (Cervelo-Bigla) (Image credit: Sean Robinson/Velofocus) Image 40 of 43 Lotta Lepisto (Cervelo Bigla) surprised to win prologue at Euskal Emakumeen Bira (Image credit: Sean Robinson/Velofocus) Image 41 of 43 Lotta Lepisto (Cervelo Bigla) wins prologue at Euskal Emakumeen Bira gets hugs from team (Image credit: Sean Robinson/Velofocus) Image 42 of 43 Lotta Lepisto (Cervelo Bigla) wins prologue at Euskal Emakumeen Bira and takes the early leader's jersey (Image credit: Sean Robinson/Velofocus) Image 43 of 43 Lotta Lepisto (Cervelo Bigla) wins prologue at Euskal Emakumeen Bira (Image credit: Sean Robinson/Velofocus)

Lotta Lepisto (Cervelo Bigla) won the opening prologue at Euskal Emakumeen Bira in Lurreta on Wednesday to open her account in 2016.

The Finish rider travelled the 3.3km course in 4:12 beating Claire Rose (Podium Ambition) and her Cervelo teammate Carmen Small.

"I was hoping for a top ten result today," said Lepisto, who was one of the earlier starters. "When I crossed the line I knew I did a good time so the last two hours of waiting was just torture. The last few weeks I was focused on this prologue. My coach and I went through how I should ride it. We prepared really well for it. I've been overthinking the prologues and been nervous so today I worked on really being relaxed but focused."

Lepisto now leads the overall classification by four seconds over Rosa and eight seconds over Small heading into the second stage on Thursday.The women will race 76.6km from Eskoriatza to Eskoriatza.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Lotta Lepistö (Fin) Cervelo Bigla Pro Cycling Team 0:04:12 2 Claire Rose (GBr) Podium Ambition Pro Cycling p/b Club La Santa 0:00:04 3 Carmen Small (USA) Cervelo Bigla Pro Cycling Team 0:00:08 4 Evelyn Stevens (USA) Boels Dolmans Cyclingteam 0:00:09 5 Ashleigh Moolman (RSA) Cervelo Bigla Pro Cycling Team 0:00:10 6 Katarzyna Pawlowska (Pol) Boels Dolmans Cyclingteam 0:00:11 7 Emilia Fahlin (Swe) Ale' Cipollini 8 Danielle King (GBr) Wiggle High5 9 Megan Guarnier (USA) Boels Dolmans Cyclingteam 0:00:12 10 Clara Koppenburg (Ger) Cervelo Bigla Pro Cycling Team 11 Elisa Longo Borghini (Ita) Wiggle High5 0:00:13 12 Tiffany Cromwell (Aus) Australia 13 Alison Tetrick (USA) Cylance Pro Cycling 14 Joelle Numainville (Can) Cervelo Bigla Pro Cycling Team 0:00:14 15 Sheyla Gutierrez Ruiz (Spa) Cylance Pro Cycling 16 Sofie De Vuyst (Bel) Lotto Soudal Ladies 0:00:16 17 Demi De Jong (Ned) Boels Dolmans Cyclingteam 18 Amanda Spratt (Aus) Australia 0:00:17 19 Jip Van Den Bos (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team 20 Jessie Daams (Bel) Lotto Soudal Ladies 0:00:18 21 Edwige Pitel (Fra) S.C. Michela Fanini 22 Jermaine Post (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team 23 Claudia Lichtenberg (Ger) Lotto Soudal Ladies 24 Irene Usabiaga Balerdi (Spa) Spain 25 Lourdes Oyarbide Jimenez (Spa) Bizkaia - Durango 0:00:20 26 Karol-Ann Canuel (Can) Boels Dolmans Cyclingteam 27 Alicia Gonzalez Blanco (Spa) Lointek 0:00:21 28 Laura Camila Lozano Ramirez (Col) S.C. Michela Fanini 29 Giorgia Bronzini (Ita) Wiggle High5 30 Marjolaine Bazin (Fra) DN-17 Poitou Charentes 31 Sari Saarelainen (Fin) S.C. Michela Fanini 0:00:22 32 Ganna Solovei (Ukr) Parkhotel Valkenburg Continental Team 33 Ellen Skerritt (Aus) Ale' Cipollini 34 Anisha Vekemans (Bel) Lotto Soudal Ladies 0:00:23 35 Stephanie Pohl (Ger) Cervelo Bigla Pro Cycling Team 36 Mayuko Hagiwara (Jpn) Wiggle High5 0:00:24 37 Amber Neben (USA) Bepink 38 Jenelle Crooks (Aus) Australia 39 Ana Usaiaga Balerdi (Spa) Spain 40 Claudia Cretti (Ita) INPA - Bianchi 0:00:25 41 Sara Headley-Clafferty (GBr) Podium Ambition Pro Cycling p/b Club La Santa 42 Pauliena Rooijakkers (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team 43 Malgorzta Jasinska (Pol) Ale' Cipollini 44 Kristabel Doebel-Hickok (USA) Cylance Pro Cycling 45 Emma Johansson (Swe) Wiggle High5 0:00:26 46 Ane Santesteban Gonzalez (Spa) Ale' Cipollini 47 Doris Schweizer (Swi) Cylance Pro Cycling 48 Soraya Paladin (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 49 Christina Perchtold (Aut) Vitalogic Astrokalb Radunion Nö 50 Tetiana Riabchenko (Ukr) INPA - Bianchi 51 Eva Buurman (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team 0:00:27 52 Katarzyna Wilkos (Pol) Mat-Atom Team Sobotka 0:00:28 53 REIS Daniela Reis (Por) DN-17 Poitou Charentes 0:00:29 54 Eider Merino Cortazar (Spa) Lointek team 55 Ilona Hoeksma (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team 56 Lucia Gonzalez Blanco (Spa) Lointek 0:00:30 57 Sharon Laws (GBr) Podium Ambition Pro Cycling p/b Club La Santa 58 Lara Vieceli (Ita) INPA - Bianchi 59 Audrey Cordon (Fra) Wiggle High5 60 Laura Massey (GBr) Drops Cycling Team 0:00:31 61 Amy Gornall (GBr) Podium Ambition Pro Cycling p/b Club La Santa 62 Monika Kiraly (Hun) S.C. Michela Fanini 63 Ainara Elbusto Arteaga (Spa) Spain 64 Rossella Ratto (Ita) Cylance Pro Cycling 65 Margarita Victoria Garcia (Spa) Bizkaia - Durango 0:00:32 66 Alba Teruel Ribes (Spa) Lointek 67 Sophie Coleman (GBr) Drops Cycling Team 68 Louisa Lobigs (Aus) Australia 69 Anna Zita Maria Stricker (Ita) INPA - Bianchi 70 Shannon Malseed (Aus) Australia 0:00:33 71 Elise Maes (Lux) Vitalogic Astrokalb Radunion Nö 72 An-Li Kachelhoffer (RSA) Lotto Soudal Ladies 73 Heidi Dalton (RSA) Bizkaia - Durango 0:00:34 74 Ziortza Isasi Cristobal (Spa) Bio Racer Elkar-Kirolak 75 Paulina Brezezna (Pol) Mat-Atom Team Sobotka 0:00:35 76 Rocio Del Alba Garcia Martinez (Spa) Lointek 77 Dalia Muccioli (Ita) Ale' Cipollini 0:00:36 78 Marta Lach (Pol) Mat-Atom Team Sobotka 79 Bethany Hayward (GBr) Podium Ambition Pro Cycling p/b Club La Santa 80 Lucja Pietrzak (Pol) Mat-Atom Team Sobotka 81 Ilaria Sanguineti (Ita) Bepink 82 Irene Bitto (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 83 Anna Trevisi (Ita) Ale' Cipollini 0:00:37 84 Iurani Blanco Calbet (Spa) Spain 85 Lex Albrecht (Can) Bepink 86 Ana Maria Covrig (Rom) INPA - Bianchi 87 Jennifer George (GBr) Drops Cycling Team 88 Lucia Valachova (Svk) Vitalogic Astrokalb Radunion Nö 89 Rebecca Durrell (GBr) Drops Cycling Team 90 Frederica Nicolai (Ita) S.C. Michela Fanini 0:00:38 91 Astrid Gassner (Aut) Vitalogic Astrokalb Radunion Nö 92 Monika Brezezna (Pol) Mat-Atom Team Sobotka 0:00:39 93 Claudia Cretti (Ita) INPA - Bianchi 0:00:40 94 Sophie Almeida (Fra) DN-17 Poitou Charentes 95 Kimberley Le Court De Billot (Mri) Bizkaia - Durango 96 Nicole Dal Santo (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 0:00:41 97 Nicole Moerig (Aus) Podium Ambition Pro Cycling p/b Club La Santa 98 Lierni Lekuona Etxebeste (Spa) Bizkaia - Durango 0:00:42 99 Asja Paladin (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 100 Jessica Allen (Aus) Australia 0:00:46 101 Elena Leonardi (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 102 Michela Balducci (Ita) S.C. Michela Fanini 103 Mireia Orengo Llacer (Spa) BZK Emakumeen Bira - Smurfit Kappa 0:00:47 104 Cristina Martinez Bonafe (Spa) Lointek team 105 Nathalie Birli (Aut) Vitalogic Astrokalb Radunion Nö 0:00:48 106 Paula Sanmartin (Spa) Bio Racer Elkar-Kirolak 0:00:49 107 Steffi Jamoneau (Fra) DN-17 Poitou Charentes 0:00:50 108 Olatz Agorria Etxebarria (Spa) Bio Racer Elkar-Kirolak 109 Lorena Llamas Garcia (Spa) Spain 110 Laura Mendez Garcia (Spa) BZK Emakumeen Bira - Smurfit Kappa 111 Dorleta Eskamendi Gil (Spa) Spain 0:00:51 112 Rose Osborne (GBr) Drops Cycling Team 0:00:52 113 Simona Bortolotti (Ita) Bepink 114 Anna Badegruber (Aut) Vitalogic Astrokalb Radunion Nö 0:00:53 115 Hannah Payton (GBr) Drops Cycling Team 0:00:54 116 Ilaria Bonomi (Ita) Bepink 0:00:57 117 Lorena Ordinana Perez (Spa) BZK Emakumeen Bira - Smurfit Kappa 0:00:58 118 Kseniya Tuhai (Blr) Bepink 119 Desiree Duarte Castro (Spa) Bio Racer Elkar-Kirolak 120 Ilda Carina Pinheiro Dal Silvia (Por) BZK Emakumeen Bira - Smurfit Kappa 121 Astrid Chazal (Fra) DN-17 Poitou Charentes 0:00:59 122 Esther Munzo (Spa) BZK Emakumeen Bira - Smurfit Kappa 0:01:00 123 Ainhoa Candil Pascual (Spa) Bio Racer Elkar-Kirolak 0:01:02 124 Julia Rodruguez Martin (Spa) Bio Racer Elkar-Kirolak 0:01:05 125 Andrea Fraile (Spa) BZK Emakumeen Bira - Smurfit Kappa 0:01:06 126 Catiuscia Grillo (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 0:01:07 127 Roos Hoogeboom (Ned) Bizkaia - Durango 0:01:41 128 Susanna Zorzi (Ita) Lotto Soudal Ladies 0:01:52

Points # Rider Name (Country) Team Result 1 Lotta Lepistö (Fin) Cervelo Bigla Pro Cycling Team 10 pts 2 Claire Rose (GBr) Podium Ambition Pro Cycling p/b Club La Santa 9 3 Carmen Small (USA) Cervelo Bigla Pro Cycling Team 8 4 Evelyn Stevens (USA) Boels Dolmans Cyclingteam 7 5 Ashleigh Moolman (RSA) Cervelo Bigla Pro Cycling Team 6 6 Katarzyna Pawlowska (Pol) Boels Dolmans Cyclingteam 5 7 Emilia Fahlin (Swe) Ale' Cipollini 4 8 Danielle King (GBr) Wiggle High5 3 9 Megan Guarnier (USA) Boels Dolmans Cyclingteam 2 10 Clara Koppenburg (Ger) Cervelo Bigla Pro Cycling Team 1

Team # Rider Name (Country) Team Result 1 Cervelo Bigla Pro Cycling 0:12:54 2 Boels Dolmans Cycling Tea 0:00:14 3 Wiggle High5 0:00:27 4 Lotto Soudal Ladies 0:00:34 5 Cylance - Cannondale Pro 6 Seleccion Australia 0:00:36 7 Parkhotel Valkenburg 0:00:39 8 Ale' Cipollini 0:00:40 9 Podium Ambition P.C. 0:00:41 10 S.C. Michela Fanini 0:00:43 11 Seleccion Española 0:00:55 12 Lointek 0:01:02 13 Inpa - Bianchi 0:01:03 14 Bizkaia - Durango 0:01:08 15 Dn17 Poitou-Charentes 0:01:12 16 Vitalogic Astrokalb Radun 0:01:18 17 Bepink 0:01:19 18 Mat-Atom Team Sobotka 0:01:21 19 Drops Cycling Team 0:01:22 20 Top Girls Fassa Bortolo 0:01:26 21 Bioracer-Ek 0:01:55 22 Bzk Emakumeen Bira 0:02:17

