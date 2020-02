Dubai Women's Tour: Tatsiana Sharakova wins stage 3

Tatsiana Sharakova (Minsk Cycling Club) won the third stage of the Dubai Women's Tour on Wednesday. Sharakova was the first to cross the line on the summit of Hotta Dam beating Daniela Atehortua Hoyos (Colnago CM Team) and stage 1 winner Lucy van der Haar (Hitec Products-Birk Sport).

The women raced 90km on stage 3 from Wadi Hatta Park to Hatta Dam.

Sharakova now takes the overall lead by four seconds ahead of van der Haar. Stage 2 winner and overnight leader Samah Khaled (Team UAE) slide to third place in the overall standings at 11 seconds back.

The Dubai Women's Tour concludes on Thursday with stage 4's 112km race at Dubai Festival City.

Full Results Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Tatsiana Sharakova (Blr) Minsk Cycling Club 2:26:21 2 Daniela Atehortua Hoyos (Col) Colnago CM Team 0:00:02 3 Lucy van der Haar (GBr) Hitec Products-Birk Sport 4 Ingrid Lorvik (Nor) Hitec Products-Birk Sport 0:00:09 5 Iuliia Galimullina (Rus) Cogeas Mettler Look Pro Cycling Team 0:00:12 6 Anastasia Carbonari (Ita) Aromitalia Basso Bikes Vaiano 7 Giulia Marchesini (Ita) Aromitalia Basso Bikes Vaiano 8 Emeline Eustache (Fra) Team Auvergne-Rhone-Alpes 9 Olivia Baril (Can) Macogep-Tornatech-Girondins de Bordeaux-MIX 10 Olha Kulynych (Ukr) Team Ciclotel 0:00:16 11 Kathrin Schweinberger (Aut) Doltcini-Van Eyck Sport 12 Olga Zabelinskaya (Uzb) Cogeas Mettler Look Pro Cycling Team 13 Carmela Cipriani (Ita) Aromitalia Basso Bikes Vaiano 14 Annabel Fisher (GBr) Cogeas Mettler Look Pro Cycling Team 15 Greta Richioud (Fra) Hitec Products-Birk Sport 16 Christina Schweinberger (Aut) Doltcini-Van Eyck Sport 17 Dilyxine Miermont (Fra) Team Auvergne-Rhone-Alpes 18 Alina Sarkulova (Kaz) Olympic Training Centre U23 19 Taisa Naskovich (Blr) Minsk Cycling Club 20 Makhabbat Umutzhanova (Kaz) Kazakhstan National Team 21 Darya Dziakola (Blr) Minsk Cycling Club 22 Ariadna Gutierrez Arzaluz (Mex) Agolico BMC 23 Natalya Saifutdinova (Kaz) Kazakhstan National Team 24 Samah Khaled (Jor) Team UAE 25 Emilie Fortin (Can) Macogep-Tornatech-Girondins de Bordeaux-MIX 26 Alana Forster (Aus) Andy Schleck Cycles-Immo Losch-MIX 27 Smith Megan Sarah (RSA) Team UAE 28 Andrea Ramírez Fregoso (Mex) Agolico BMC 29 Ingvild Gåskjenn (Nor) Hitec Products-Birk Sport 30 Marina Uvarova (Rus) Cogeas Mettler Look Pro Cycling Team 31 Svenja Betz (Ger) Wheel Divas Cycling Team 0:00:31 32 Nicole Steigenga (Ned) Doltcini-Van Eyck Sport 33 Luce Bourbeau (Can) Macogep-Tornatech-Girondins de Bordeaux-MIX 34 Marcela Elizabeth Prieto Castañeda (Mex) Agolico BMC 35 Valeriya Kononenko (Ukr) Team Ciclotel 0:00:35 36 Mae Lang (Est) Andy Schleck Cycles-Immo Losch-MIX 37 Erika Milena Botero Lopez (Col) Colnago CM Team 38 Sara van de Vel (Bel) Team Ciclotel 39 Sofia Collinelli (Ita) Aromitalia Basso Bikes Vaiano 40 Laura Milena Toconas Ruiz (Col) Colnago CM Team 41 Faina Potapova (Kaz) Kazakhstan National Team 0:00:41 42 Svetlana Pachshenko (Kaz) Kazakhstan National Team 0:00:43 43 Line Marie Gulliksen (Nor) Andy Schleck Cycles-Immo Losch-MIX 0:00:44 44 Nastassia Kiptsikava (Blr) Minsk Cycling Club 0:00:53 45 Zhanerke Sanakbayeva (Kaz) Kazakhstan National Team 0:00:58 46 Hanna Tserakh (Blr) Minsk Cycling Club 0:01:04 47 Anastassiya Lynnik (Kaz) Olympic Training Centre U23 0:01:06 48 Daniela Reis (Por) Team Ciclotel 49 Beate Zanner (Ger) Wheel Divas Cycling Team 0:01:10 50 Amalie Lutro (Nor) Hitec Products-Birk Sport 0:01:15 51 Alina Abramenka (Blr) Minsk Cycling Club 0:01:19 52 Julieta Lledias Villegas (Mex) Agolico BMC 0:01:23 53 Daniela Giraldo Marin (Col) Colnago CM Team 0:01:26 54 Carolina Upegui Quevedo (Col) Colnago CM Team 0:01:28 55 Sophie Almeida (Fra) Team Auvergne-Rhone-Alpes 56 Zsófia Szabó (Hun) Doltcini-Van Eyck Sport 0:01:32 57 Assem Tolemissova (Kaz) Olympic Training Centre U23 0:01:37 58 Jade Lenaers (Bel) Doltcini-Van Eyck Sport 0:01:46 59 Emilia Matteoli (Ita) Aromitalia Basso Bikes Vaiano 0:01:51 60 Maria Jose Vargas Barrientos (CRc) Agolico BMC 0:02:01 61 Marta Tagliaferro (Ita) Hitec Products-Birk Sport 0:02:04 62 Ebtissam Zayed Ahmed (Egy) Team UAE 0:02:13 63 Désirée Ehrler (Swi) Andy Schleck Cycles-Immo Losch-MIX 0:02:35 64 Stegehuis Annemiek Irene (Ned) Team UAE 0:02:47 65 Callie Swan (Can) Macogep-Tornatech-Girondins de Bordeaux-MIX 0:02:58 66 Hana He_manovská (Cze) Andy Schleck Cycles-Immo Losch-MIX 0:03:26 67 Katherin Steisy Montoya Zuluaga (Col) Colnago CM Team 0:03:32 68 Adrienn Szabo (Hun) Pannonia Regional Team 0:04:04 69 Eszter Temela (Hun) Pannonia Regional Team 0:04:26 70 Audrey Weingarten (Fra) Team Auvergne-Rhone-Alpes 0:04:47 71 Dorka Jordán (Hun) Pannonia Regional Team 0:07:01 72 Kim de Baat (Bel) Team Ciclotel 0:07:08 73 Maria Antonieta Gaxiola Gonzalez (Mex) Agolico BMC 0:07:14 74 Viktoriya Pastarnak (Kaz) Kazakhstan National Team 0:07:18 75 Lorraine Mullarkey (Irl) Team UAE 0:07:30 76 Sandra Klotz (Ger) Wheel Divas Cycling Team 0:07:37 77 Aoife Ryan (Irl) Team UAE 0:08:00 78 Kirstie van Haaften (Ned) Team Ciclotel 0:08:16 79 Maëva Paret Peintre (Fra) Team Auvergne-Rhone-Alpes 0:08:29 80 Noura Alomairi (Kuw) Kuwait National Team 0:25:24 81 Marie Lagershausen (Ger) Wheel Divas Cycling Team 0:25:42 82 Amer Latefa Alyaseen (Kuw) Kuwait National Team 0:25:46 83 Basma el Ghouate (Mar) Macogep-Tornatech-Girondins de Bordeaux-MIX 84 Lola Bernigaud (Fra) Team Auvergne-Rhone-Alpes 0:25:53 85 Lotta Schoenemeyer (Ger) Wheel Divas Cycling Team 0:26:09 DNF Mia Berg (Lux) Andy Schleck Cycles-Immo Losch-MIX DNF Aigul Gareeva (Rus) Cogeas Mettler Look Pro Cycling Team DNF Kelly Markus (Ned) Doltcini-Van Eyck Sport DNF Nora Zsuzsanna Hideg (Hun) Pannonia Regional Team DNF Jasmin Corso (Ger) Wheel Divas Cycling Team