Image 1 of 24 Sébastien Hinault (AG2R La Mondiale) wins stage 3 at Circuit de Lorraine and ends the 2012 victory drought for his team. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 2 of 24 Johan Mombaerts (Auber 93) on the attack. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 3 of 24 Stage 3 winner Sébastien Hinault (AG2R La Mondiale) (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 4 of 24 Nacer Bouhanni (FDJ-BigMat) remains in the overall lead. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 5 of 24 Mountains classification leader Carlos Betancur Acqua & Sapone) (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 6 of 24 Points classification leader Nacer Bouhanni (FDJ-BigMat) (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 7 of 24 Sprint classification leader Clinter Avery (Champion System) (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 8 of 24 Most combative rider Cyril Gautier (Europcar) (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 9 of 24 The peloton in full flight as they sprint to the finish line. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 10 of 24 Sébastien Hinault (AG2R La Mondiale) knows he's got the stage won... (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 11 of 24 Up go the arms for Sébastien Hinault (AG2R La Mondiale) (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 12 of 24 Sébastien Hinault (AG2R La Mondiale) celebrates victory in stage 3 at the Circuit de Lorraine. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 13 of 24 Stage 3 winner Sébastien Hinault (AG2R La Mondiale) on the podium. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 14 of 24 Stijn Devolder (Vacansoleil-DCM) (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 15 of 24 Johan Mombaerts (Auber 93) leads Blel Kadri (Ag2R-La Mondiale) and Julien Antomarchi (Team Type 1-Sanofi) in the early break. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 16 of 24 FDJ-BigMat sets tempo in the peloton. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 17 of 24 FDJ-BigMat, the team of race leader Nacer Bouhanni, controls the pace in the peloton. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 18 of 24 The break of the day included Julien Antomarchi (Team Type 1-Sanofi), Blel Kadri (Ag2R-La Mondiale) and Johan Mombaerts (Auber 93). (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 19 of 24 The break out of the saddle on a climb. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 20 of 24 Race leader Nacer Bouhanni and his FDJ-BigMat teammates at the head of the peloton. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 21 of 24 The peloton in action during stage 3 of the Circuit de Lorraine. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 22 of 24 The peloton in action during stage 3 of the Circuit de Lorraine. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 23 of 24 Julien Antomarchi (Team Type 1-Sanofi) leads the break. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 24 of 24 The peloton in action during stage 3. (Image credit: Isabelle Duchesne)

Sébastien Hinault (AG2R-La Mondiale) sprinted to victory in stage 3 at the Circuit de Lorraine. The 38-year-old Frenchman beat race leader Nacer Bouhanni (FDJ-Big Mat) and Marco Marcato (Vacansoleil-DCM) to the line in Neufchâteau to end the French ProTeam's win drought for the 2012 season.

For Hinault, it marked the return to form after having his spring campaign hampered by a scaphoid fracture from a crash at the Grand Prix E3.

"I'm really glad for the team and I am pleased to be the rider who obtain this stage win," said Hinault. "This victory erased a little bit my disappointment at not being able to compete in the Classics this year.

"I have always remained focused on my season, I was motivated and I continued to train well. My feelings were good and I saw that the profile of the stages of this Circuit de Lorraine suited me well. I was in position to win yesterday and I got back to the hotel frustrated with my 5th place. Today, the team did a great job. They led me out until the last 200 meters, then I was in an ideal position. I could not fail today!"

Nacer Bouhanni (FDJ-Big Mat) remains in the overall lead and added slightly to his advantage with the time bonus for second place today. Bouhanni leads Hinault by 12 seconds while Marcato holds third overall, tied on time with Hinault.

Full Results 1 Sébastien Hinault (Fra) AG2R La Mondiale 5:01:07 2 Nacer Bouhanni (Fra) FDJ-Big Mat 3 Marco Marcato (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 4 Julien Simon (Fra) Saur - Sojasun 5 Cyril Lemoine (Fra) Saur - Sojasun 6 Giuseppe De Maria (Ita) Team Idea 7 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 8 Riccardo Chiarini (Ita) Androni Giocattoli 9 Steve Chainel (Fra) FDJ-Big Mat 10 Pierre Rolland (Fra) Team Europcar 11 Bert De Waele (Bel) Landbouwkrediet-Euphony 12 Fabricio Ferrari (Uru) Caja Rural 13 Gilles Devillers (Bel) Landbouwkrediet-Euphony 14 Steven Tronet (Fra) Auber 93 15 Sergey Klimov (Rus) RusVelo 16 Egoitz Garcia Echeguibel (Spa) Cofidis, Le Credit En Ligne 17 Florent Barle (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 18 Tony Hurel (Fra) Team Europcar 19 Alessandro Donati (Ita) Acqua & Sapone 20 Giovanni Bernaudeau (Fra) Team Europcar 21 Geoffroy Lequatre (Fra) Bretagne - Schuller 22 Garikoitz Bravo Oiarbide (Spa) Caja Rural 23 Romain Zingle (Bel) Cofidis, Le Credit En Ligne 24 Dirk Bellemakers (Ned) Landbouwkrediet-Euphony 25 Matthias Friedemann (Ger) Champion System Pro Cycling Team 26 Jonathan Monsalve (Ven) Androni Giocattoli 27 Alexander Riabkin (Rus) Caja Rural 28 Romain Lemarchand (Fra) AG2R La Mondiale 29 Björn Leukemans (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 30 Sébastien Delfosse (Bel) Landbouwkrediet-Euphony 31 Dimitri Le Boulch (Fra) Auber 93 32 Jonathan Thire (Fra) Auber 93 33 Eric Berthou (Fra) Bretagne - Schuller 34 Giairo Ermeti (Ita) Androni Giocattoli 35 Yohan Bagot (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 36 Alessandro Bisolti (Ita) Team Idea 37 Julien El Fares (Fra) Team Type 1 - Sanofi 38 Jean-Marc Bideau (Fra) Bretagne - Schuller 39 Rémi Cusin (Fra) Team Type 1 - Sanofi 40 Rubens Bertogliati (Swi) Team Type 1 - Sanofi 41 Brice Feillu (Fra) Saur - Sojasun 42 Maxime Mederel (Fra) Saur - Sojasun 43 Carlos Alberto Betancur Gomez (Col) Acqua & Sapone 44 Laurent Pichon (Fra) Bretagne - Schuller 45 Arnaud Gerard (Fra) FDJ-Big Mat 46 Danail Andonov Petrov (Bul) Caja Rural 47 Florian Guillou (Fra) Bretagne - Schuller 48 Javier Megias Leal (Spa) Team Type 1 - Sanofi 49 Nicolas Bazin (Fra) Auber 93 50 David de la Cruz Melgarejo (Spa) Caja Rural 51 Tomas Aurelio Gil Martinez (Ven) Androni Giocattoli 52 Franco Pellizotti (Ita) Androni Giocattoli 53 Martin Elmiger (Swi) AG2R La Mondiale 54 Nicolas Vogondy (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 55 Marco Frapporti (Ita) Team Idea 0:00:56 56 Julien Antomarchi (Fra) Team Type 1 - Sanofi 57 Joris Boillat (Swi) Champion System Pro Cycling Team 58 Matti Helminen (Fin) Landbouwkrediet-Euphony 59 Kurt Hovelynck (Bel) Landbouwkrediet-Euphony 60 Vladimir Miholjevic (Cro) Acqua & Sapone 61 Karol Domagalski (Pol) Caja Rural 62 Francesco Lasca (Ita) Caja Rural 63 Yohann Gene (Fra) Team Europcar 64 Pim Ligthart (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 65 Jacek Morajko (Pol) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 66 Renaud Dion (Fra) Bretagne - Schuller 67 Perrig Quemeneur (Fra) Team Europcar 68 Fabien Bacquet (Fra) Auber 93 69 Dimitri Champion (Fra) Bretagne - Schuller 70 Mathieu Drujon (Fra) Auber 93 71 Cyril Gautier (Fra) Team Europcar 72 Craig Lewis (USA) Champion System Pro Cycling Team 73 Mickaël Buffaz (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 74 Antonio Santoro (Ita) Androni Giocattoli 75 Nikita Eskov (Rus) RusVelo 0:01:40 76 Gorik Gardeyn (Bel) Champion System Pro Cycling Team 77 Luca Dodi (Ita) Team Idea 78 Sébastien Minard (Fra) AG2R La Mondiale 0:02:40 79 Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale 80 Damien Monier (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 0:02:56 81 Aristide Ratti (Ita) Team Idea 82 Saïd Haddou (Fra) Team Europcar 83 William Dugan (USA) Team Type 1 - Sanofi 84 Clinton Robert Avery (NZl) Champion System Pro Cycling Team 85 Alessandro Bertolini (Ita) Androni Giocattoli 86 Miguel Ubeto Aponte (Ven) Androni Giocattoli 87 Claudio Corioni (Ita) Acqua & Sapone 88 Johan Mombaerts (Fra) Auber 93 89 Francesco Di Paolo (Ita) Acqua & Sapone 90 Valery Valynin (Rus) RusVelo 91 Paolo Ciavatta (Ita) Acqua & Sapone 92 Danilo Napolitano (Ita) Acqua & Sapone 93 Sébastien Duret (Fra) Bretagne - Schuller 94 Jean Marc Marino (Fra) Saur - Sojasun 0:03:54 95 Stijn Devolder (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 96 Igor Romero Etxebarria (Spa) Caja Rural 97 Benoit Drujon (Fra) Auber 93 0:04:43 98 Martin Mortensen (Den) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 99 Bobbie Traksel (Ned) Landbouwkrediet-Euphony 100 Frederik Veuchelen (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 101 Rémi Pauriol (Fra) FDJ-Big Mat 102 Cyril Bessy (Fra) Saur - Sojasun 103 Arnaud Courteille (Fra) FDJ-Big Mat 104 Benoît Vaugrenard (Fra) FDJ-Big Mat 105 Etienne Tortelier (Fra) Saur - Sojasun 0:07:33 106 Mart Ojavee (Est) Champion System Pro Cycling Team 107 Ruslan Karimov (Uzb) Team Idea 108 Andrea Palini (Ita) Team Idea 109 Reinier Honig (Ned) Landbouwkrediet-Euphony 110 Simone Boifava (Ita) Team Idea 111 Aaron Kemps (Aus) Champion System Pro Cycling Team 0:08:56 112 Franck Bouyer (Fra) Team Europcar 0:10:21 113 Artem Ovechkin (Rus) RusVelo 0:15:17 114 Kiel Reijnen (USA) Team Type 1 - Sanofi 115 Ivan Savitsky (Rus) RusVelo 0:18:18 116 Victor Manakov (Rus) RusVelo DNF Anthony Ravard (Fra) AG2R La Mondiale DNF Steve Houanard (Fra) AG2R La Mondiale DNF Amir Zargari (IRI) AG2R La Mondiale DNF Jonathan Hivert (Fra) Saur - Sojasun

Points 1 Sébastien Hinault (Fra) AG2R La Mondiale 25 pts 2 Nacer Bouhanni (Fra) FDJ-Big Mat 20 3 Marco Marcato (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 16 4 Julien Simon (Fra) Saur - Sojasun 14 5 Cyril Lemoine (Fra) Saur - Sojasun 12 6 Giuseppe De Maria (Ita) Team Idea 10 7 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 9 8 Riccardo Chiarini (Ita) Androni Giocattoli 8 9 Steve Chainel (Fra) FDJ-Big Mat 7 10 Pierre Rolland (Fra) Team Europcar 6 11 Bert De Waele (Bel) Landbouwkrediet-Euphony 5 12 Fabricio Ferrari (Uru) Caja Rural 4 13 Gilles Devillers (Bel) Landbouwkrediet-Euphony 3 14 Steven Tronet (Fra) Auber 93 2 15 Sergey Klimov (Rus) RusVelo 1

Sprint 1 - Bayon (PC), 78km 1 Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale 4 pts 2 Johan Mombaerts (Fra) Auber 93 2 3 Julien Antomarchi (Fra) Team Type 1 - Sanofi 1

Sprint 2 - Colombey (SPC), 153.5km 1 Julien Antomarchi (Fra) Team Type 1 - Sanofi 6 pts 2 Cyril Gautier (Fra) Team Europcar 4 3 Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale 2

Mountain 1 - Amance, 18.5km 1 Carlos Alberto Betancur Gomez (Col) Acqua & Sapone 10 pts 2 Renaud Dion (Fra) Bretagne - Schuller 8 3 Antonio Santoro (Ita) Androni Giocattoli 6

Mountain 2 - Vaudemont, 112.5km 1 Johan Mombaerts (Fra) Auber 93 15 pts 2 Julien Antomarchi (Fra) Team Type 1 - Sanofi 12 3 Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale 10

Mountain 3 - Saulxures, 160.5km 1 Johan Mombaerts (Fra) Auber 93 5 pts 2 Cyril Gautier (Fra) Team Europcar 4 3 Julien Antomarchi (Fra) Team Type 1 - Sanofi 3

Mountain 4 - Mont les Châteaux, 176km 1 Johan Mombaerts (Fra) Auber 93 10 pts 2 Julien Antomarchi (Fra) Team Type 1 - Sanofi 8 3 Cyril Gautier (Fra) Team Europcar 6

Mountain 5 - Maxey, 195km 1 Franco Pellizotti (Ita) Androni Giocattoli 10 pts 2 Yohan Bagot (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 8 3 Carlos Alberto Betancur Gomez (Col) Acqua & Sapone 6

Young riders 1 Nacer Bouhanni (Fra) FDJ-Big Mat 5:01:07 2 Paolo Ciavatta (Ita) Acqua & Sapone 0:02:56 3 Etienne Tortelier (Fra) Saur - Sojasun 0:07:33 4 Ivan Savitsky (Rus) RusVelo 0:18:18 5 Victor Manakov (Rus) RusVelo

Teams 1 Cofidis, Le Credit En Ligne 15:03:21 2 Team Europcar 3 Landbouwkrediet-Euphony 4 Saur - Sojasun 5 FDJ-Big Mat 6 Caja Rural 7 Androni Giocattoli 8 Auber 93 9 AG2R La Mondiale 10 Bretagne - Schuller 11 Team Type 1 - Sanofi 12 Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:00:56 13 Team Idea 14 Acqua & Sapone 15 Champion System Pro Cycling Team 0:01:52 16 RusVelo 0:04:36

General classification after stage 3 1 Nacer Bouhanni (Fra) FDJ-Big Mat 13:19:02 2 Sébastien Hinault (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:12 3 Marco Marcato (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 4 Steven Tronet (Fra) Auber 93 0:00:16 5 Cyril Lemoine (Fra) Saur - Sojasun 0:00:18 6 Rémi Cusin (Fra) Team Type 1 - Sanofi 0:00:19 7 Egoitz Garcia Echeguibel (Spa) Cofidis, Le Credit En Ligne 0:00:21 8 Matthias Friedemann (Ger) Champion System Pro Cycling Team 0:00:22 9 Fabricio Ferrari (Uru) Caja Rural 10 Giovanni Bernaudeau (Fra) Team Europcar 11 Bert De Waele (Bel) Landbouwkrediet-Euphony 12 Björn Leukemans (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 13 Julien El Fares (Fra) Team Type 1 - Sanofi 14 Gilles Devillers (Bel) Landbouwkrediet-Euphony 15 Riccardo Chiarini (Ita) Androni Giocattoli 16 Romain Lemarchand (Fra) AG2R La Mondiale 17 Julien Simon (Fra) Saur - Sojasun 18 Pierre Rolland (Fra) Team Europcar 19 Garikoitz Bravo Oiarbide (Spa) Caja Rural 20 Giairo Ermeti (Ita) Androni Giocattoli 21 Sébastien Delfosse (Bel) Landbouwkrediet-Euphony 22 Alessandro Donati (Ita) Acqua & Sapone 23 Steve Chainel (Fra) FDJ-Big Mat 24 Geoffroy Lequatre (Fra) Bretagne - Schuller 25 Dirk Bellemakers (Ned) Landbouwkrediet-Euphony 26 Jean-Marc Bideau (Fra) Bretagne - Schuller 27 Alessandro Bisolti (Ita) Team Idea 28 Nicolas Bazin (Fra) Auber 93 29 Romain Zingle (Bel) Cofidis, Le Credit En Ligne 30 Jonathan Thire (Fra) Auber 93 31 Yohan Bagot (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 32 Eric Berthou (Fra) Bretagne - Schuller 33 Tony Hurel (Fra) Team Europcar 34 Arnaud Gerard (Fra) FDJ-Big Mat 35 Carlos Alberto Betancur Gomez (Col) Acqua & Sapone 36 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 37 Jonathan Monsalve (Ven) Androni Giocattoli 38 Martin Elmiger (Swi) AG2R La Mondiale 39 Sergey Klimov (Rus) RusVelo 40 Brice Feillu (Fra) Saur - Sojasun 41 Laurent Pichon (Fra) Bretagne - Schuller 42 Giuseppe De Maria (Ita) Team Idea 43 Danail Andonov Petrov (Bul) Caja Rural 44 Rubens Bertogliati (Swi) Team Type 1 - Sanofi 45 Florian Guillou (Fra) Bretagne - Schuller 46 Tomas Aurelio Gil Martinez (Ven) Androni Giocattoli 47 Maxime Mederel (Fra) Saur - Sojasun 48 Javier Megias Leal (Spa) Team Type 1 - Sanofi 49 David de la Cruz Melgarejo (Spa) Caja Rural 50 Nicolas Vogondy (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 51 Franco Pellizotti (Ita) Androni Giocattoli 0:00:34 52 Julien Antomarchi (Fra) Team Type 1 - Sanofi 0:01:15 53 Cyril Gautier (Fra) Team Europcar 0:01:16 54 Pim Ligthart (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:01:18 55 Vladimir Miholjevic (Cro) Acqua & Sapone 56 Yohann Gene (Fra) Team Europcar 57 Jacek Morajko (Pol) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 58 Florent Barle (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 0:01:35 59 Alexander Riabkin (Rus) Caja Rural 60 Nikita Eskov (Rus) RusVelo 0:02:02 61 Francesco Lasca (Ita) Caja Rural 0:02:21 62 Kurt Hovelynck (Bel) Landbouwkrediet-Euphony 0:02:26 63 Matti Helminen (Fin) Landbouwkrediet-Euphony 0:02:31 64 Marco Frapporti (Ita) Team Idea 65 Mickaël Buffaz (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 66 Craig Lewis (USA) Champion System Pro Cycling Team 67 Perrig Quemeneur (Fra) Team Europcar 68 Dimitri Champion (Fra) Bretagne - Schuller 69 Sébastien Minard (Fra) AG2R La Mondiale 0:03:02 70 Luca Dodi (Ita) Team Idea 0:03:15 71 Gorik Gardeyn (Bel) Champion System Pro Cycling Team 72 Sébastien Duret (Fra) Bretagne - Schuller 0:03:18 73 Karol Domagalski (Pol) Caja Rural 0:03:33 74 Claudio Corioni (Ita) Acqua & Sapone 0:04:04 75 Stijn Devolder (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:04:28 76 Johan Mombaerts (Fra) Auber 93 0:04:29 77 Damien Monier (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 0:04:31 78 Valery Valynin (Rus) RusVelo 79 Dimitri Le Boulch (Fra) Auber 93 0:04:37 80 Joris Boillat (Swi) Champion System Pro Cycling Team 0:04:55 81 Renaud Dion (Fra) Bretagne - Schuller 0:04:56 82 Fabien Bacquet (Fra) Auber 93 83 Mathieu Drujon (Fra) Auber 93 84 Antonio Santoro (Ita) Androni Giocattoli 85 Benoît Vaugrenard (Fra) FDJ-Big Mat 0:05:05 86 Francesco Di Paolo (Ita) Acqua & Sapone 0:05:10 87 Paolo Ciavatta (Ita) Acqua & Sapone 88 Frederik Veuchelen (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:05:17 89 Jean Marc Marino (Fra) Saur - Sojasun 0:05:28 90 Martin Mortensen (Den) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:06:18 91 Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale 0:06:39 92 Saïd Haddou (Fra) Team Europcar 0:06:56 93 Miguel Ubeto Aponte (Ven) Androni Giocattoli 94 Danilo Napolitano (Ita) Acqua & Sapone 95 Aristide Ratti (Ita) Team Idea 96 Rémi Pauriol (Fra) FDJ-Big Mat 0:07:43 97 Cyril Bessy (Fra) Saur - Sojasun 0:07:59 98 Alessandro Bertolini (Ita) Androni Giocattoli 0:08:06 99 Bobbie Traksel (Ned) Landbouwkrediet-Euphony 0:08:43 100 Igor Romero Etxebarria (Spa) Caja Rural 0:08:56 101 Andrea Palini (Ita) Team Idea 0:09:08 102 Benoit Drujon (Fra) Auber 93 0:10:09 103 Clinton Robert Avery (NZl) Champion System Pro Cycling Team 0:10:40 104 Franck Bouyer (Fra) Team Europcar 0:10:43 105 Arnaud Courteille (Fra) FDJ-Big Mat 0:11:21 106 Ruslan Karimov (Uzb) Team Idea 0:11:33 107 Reinier Honig (Ned) Landbouwkrediet-Euphony 108 Etienne Tortelier (Fra) Saur - Sojasun 109 William Dugan (USA) Team Type 1 - Sanofi 0:12:29 110 Aaron Kemps (Aus) Champion System Pro Cycling Team 0:12:56 111 Kiel Reijnen (USA) Team Type 1 - Sanofi 0:15:39 112 Artem Ovechkin (Rus) RusVelo 113 Mart Ojavee (Est) Champion System Pro Cycling Team 0:17:06 114 Simone Boifava (Ita) Team Idea 0:17:12 115 Victor Manakov (Rus) RusVelo 0:26:45 116 Ivan Savitsky (Rus) RusVelo 0:29:57

Points classification 1 Nacer Bouhanni (Fra) FDJ-Big Mat 61 pts 2 Sébastien Hinault (Fra) AG2R La Mondiale 49 3 Marco Marcato (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 46 4 Cyril Lemoine (Fra) Saur - Sojasun 28 5 Francesco Lasca (Ita) Caja Rural 25 6 Steven Tronet (Fra) Auber 93 22 7 Steve Chainel (Fra) FDJ-Big Mat 16 8 Matthias Friedemann (Ger) Champion System Pro Cycling Team 15 9 Julien Simon (Fra) Saur - Sojasun 14 10 Claudio Corioni (Ita) Acqua & Sapone 14 11 Saïd Haddou (Fra) Team Europcar 14 12 Fabricio Ferrari (Uru) Caja Rural 12 13 Giuseppe De Maria (Ita) Team Idea 10 14 Pim Ligthart (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 10 15 Julien El Fares (Fra) Team Type 1 - Sanofi 9 16 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 9 17 Riccardo Chiarini (Ita) Androni Giocattoli 8 18 Giovanni Bernaudeau (Fra) Team Europcar 6 19 Pierre Rolland (Fra) Team Europcar 6 20 Yohann Gene (Fra) Team Europcar 6 21 Bert De Waele (Bel) Landbouwkrediet-Euphony 5 22 Geoffroy Lequatre (Fra) Bretagne - Schuller 5 23 Fabien Bacquet (Fra) Auber 93 5 24 Florent Barle (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 4 25 Kiel Reijnen (USA) Team Type 1 - Sanofi 4 26 Gilles Devillers (Bel) Landbouwkrediet-Euphony 3 27 Giairo Ermeti (Ita) Androni Giocattoli 3 28 Kurt Hovelynck (Bel) Landbouwkrediet-Euphony 3 29 Egoitz Garcia Echeguibel (Spa) Cofidis, Le Credit En Ligne 2 30 Alessandro Bisolti (Ita) Team Idea 2 31 Björn Leukemans (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 1 32 Sergey Klimov (Rus) RusVelo 1 33 Bobbie Traksel (Ned) Landbouwkrediet-Euphony 1

Sprint classification 1 Clinton Robert Avery (NZl) Champion System Pro Cycling Team 10 pts 2 Johan Mombaerts (Fra) Auber 93 10 3 Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale 8 4 Rémi Cusin (Fra) Team Type 1 - Sanofi 8 5 Julien Antomarchi (Fra) Team Type 1 - Sanofi 7 6 Nacer Bouhanni (Fra) FDJ-Big Mat 4 7 Cyril Gautier (Fra) Team Europcar 4 8 Joris Boillat (Swi) Champion System Pro Cycling Team 3 9 Egoitz Garcia Echeguibel (Spa) Cofidis, Le Credit En Ligne 2 10 Frederik Veuchelen (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 1

Mountains classification 1 Carlos Alberto Betancur Gomez (Col) Acqua & Sapone 36 pts 2 Pierre Rolland (Fra) Team Europcar 30 3 Clinton Robert Avery (NZl) Champion System Pro Cycling Team 30 4 Jean-Marc Bideau (Fra) Bretagne - Schuller 18 5 David de la Cruz Melgarejo (Spa) Caja Rural 10 6 Johan Mombaerts (Fra) Auber 93 10 7 Alessandro Bisolti (Ita) Team Idea 10 8 Eric Berthou (Fra) Bretagne - Schuller 10 9 Danilo Napolitano (Ita) Acqua & Sapone 10 10 Nicolas Vogondy (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 8 11 Joris Boillat (Swi) Champion System Pro Cycling Team 8 12 Rémi Cusin (Fra) Team Type 1 - Sanofi 6 13 Arnaud Courteille (Fra) FDJ-Big Mat 6 14 Martin Mortensen (Den) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 3

Young riders classification 1 Nacer Bouhanni (Fra) FDJ-Big Mat 13:19:02 2 Paolo Ciavatta (Ita) Acqua & Sapone 0:05:10 3 Etienne Tortelier (Fra) Saur - Sojasun 0:11:33 4 Victor Manakov (Rus) RusVelo 0:26:45 5 Ivan Savitsky (Rus) RusVelo 0:29:57