Image 1 of 11 Kohei Yamamoto and Christoph Sauser (Image credit: Brasil Ride) Image 2 of 11 Bikes and nature in Bahia, Brazil (Image credit: Brasil Ride) Image 3 of 11 A feed zone (Image credit: Brasil Ride) Image 4 of 11 Christopher Maletz and Christian Kreuchler (Fuji Bikes / Texpa Simplon) finished second in stage 6 (Image credit: Brasil Ride) Image 5 of 11 Brasil Ride celebrates UCI Class 2 status (Image credit: Brasil Ride) Image 6 of 11 Heleno Borges and Dorival de Abreu, leaders of Grand Masters (Image credit: Brasil Ride) Image 7 of 11 Rebecca Rusch always smiling for Brazilian fans (Image credit: Brasil Ride) Image 8 of 11 Pro riders during stage 6 of the Brasil Ride (Image credit: Brasil Ride) Image 9 of 11 Sunset in Chapada Diamantina (Image credit: Brasil Ride) Image 10 of 11 Ricardo Pscheidt and Oriol Colome (Image credit: Brasil Ride) Image 11 of 11 Guarini's Brasil Ride Club - for riders with at least three rides. (Image credit: Brasil Ride)

With almost 400km in the legs, racers completed the sixth stage of the Brasil Ride in extreme temperatures, above 45 degrees Celsius. Friday's stage was the longest, at 143km, from Rio de Contas to Mucugê. Christoph Sauser and Kohei Yamamoto (Specialized Racing) won the men's stage while Rebecca Rusch and Selene Yeager (Specialized Racing/Team CF) won the women's stage.

Shortly before the first aid station 30km into the race, Brazilian rider and race leader Henrique Avancini (Caloi Racing Team) got a barbed wire wrapped around his wheel and was ejected over the handlebars. His partner Sherman Paiva also hit the ground, crashing into him.

"The problem we had today was absurd. A piece of wire that was part of a fence was in the middle of the road, and it got caught in my wheel. I took a fall," said Avancini. " Sherman fell on top of me, and we lost about seven to eight minutes in getting the wire unstuck."

Avancini hurt his elbow, took a hard blow to the chest and had trouble breathing afterward. Despite the bruises and the time spent to free his bike, the duo conntinued in the race, closely followed by the Brazilian Abraão Azevedo and Dutchman Bart Brentjens (Superior Brentjens Mountainbike Racing Team).

Sauser and Yamamoto (Specialized Racing Team) were first through aid station #1 in the city of Abaíra. They were followed closely by Spanish duo Ismael Ventura and Ramon Sagues (ESMTB.Com). Only two minutes later, Belgians Roel Paulissem and Johann Pallhuber (RH-Racing.it) and Germans Christian Kreuchler and Christopher Maletz (Fuji Bikes/Texpa Simplon) followed. Eight minutes later, the wounded Avancini and Sherman came through.

Sauser and Yamamot made a wrong turn and dropped back four places, but later regained the front and broke away gain. The Spanish team had problems with a flat tire and Sauser and Yamamoto got away. Sauser and Yamamoto won the the stage in 5:27:58.

Germans Christian Kreuchler and Christopher Maletz - the surprise of the day - were second in the stage at 5:35:51. Along with them, Ventura and Segues finished out the podium.

"We are very happy to get second placed, considering who is in first place. That's a victory to us and shows the power of our rapport," said Maletz.

Avancini and de Paiva (Caloi Racing Team) were fourth on the day at 10 minutes, but still kept their overall lead.

In the women's race, Selene Yeager and Rebecca Rusch (Specialized Racing Team) took another stage win in a time of 7:22:37. They rode across the line with the Pedal Urbano Team of Marcelo Sampaio and Gustavo Astolphi. Astolphi had tears on his face and sat down to catch his breath. Rusch congratulated him and offered him her leader's jersey from the stage as a gift.

"We rode together for a long time, taking turns at the front in the wind, and helping each other, I'm very happy to live this experience. We are a family. We all race the Brasil Ride, and returning to Mucugê fells like coming home," said Rusch.

Brentjens and Azevedo kept the masters leaders' jerseys after finishing the stage in a time of 5:38:55. Annabella Stropparo and Piero Pellegrini (Team Hersch Amicco di Annabella Di) won the mixed stage in a time of 6:54:45 and kept their overall lead.

Heleno Caetano Borges and Dorivaldo Corrêa de Abreu (Ice Racing Team) finished in 7:19:36 and continued to lead the grand masters.

The white jerseys of the top American team stayed with Silvinho Vieira and Junio Silvio (Team Cemil).

Saturday's final stage will be a marathon over 69.8km and with 900m of climbing. One section repeats the prologue course.

Full Results

Men stage 6 # Rider Name (Country) Team Result 1 Christoph Sauser (Swi) & Kohei Yamamoto (Jpn) Specialized Racing - song.info 5:27:53 2 Christopher Maletz (Ger) & Kreuchler Christian (Ger) FujiBikes - Texpa Simplon 0:07:58 3 Ismael Ventura (Spa) & Ramon Sagues (Spa) ESMTB.com 0:08:01 4 Henrique Avancini (Bra) & Sherman Trezza de Paiva (Bra) Caloi Elite Team 0:10:59 5 Krenn Wolfgang (Aut) & Oriol Colome (Spa) Bike Esteve 2 0:16:16 6 Hugo Prado Neto (Bra) & Lukas Kaufmann (Swi) FOCUS OCE RACING TEAM 0:16:58 7 Roel Paulissen (Bel) & Johann Pallhuber (Ita) RH-RACING.it 0:27:02 8 Martin Horak (Cze) & Michal Kanera (Cze) GHOST-Rubena racing 0:31:14 9 Silvio Amorim Silvinho (Bra) & Junio Alves Vieira (Bra) CEMIL 0:40:04 10 Alexandre Arthur Sousa (Bra) & Sharlys Silva (Bra) Chapada Diamantina 0:42:00 11 Cid Barbosa (Bra) & Josias Emiliano da Silva (Bra) Karranka Ecocil Team 0:50:48 12 Bob Nogueira (Bra) & Douglas Moi (Bra) Against Cycling Team 1:03:45 13 Joao Paulo Firmino Pereira (Bra) & Reginaldo Mariano (Bra) SCOTT/ PEDAL PR”/ COFRANA FIAT/ OFICINA BRASIL 1:13:39 14 Luan Pavan (Bra) & Denisval Alves de Souza (Bra) Giro s Bike Team 1:36:08 15 Daniel Diniz (Bra) & Cirineu Borges (Bra) CD 1:36:13 16 Rich Weis (USA) & Robert Wardell Wardell (GBr) TREK FACTORY RACING 1:51:49 17 Steffen Thum (Ger) & Simon Gegenheimer (Ger) ULTRA SPORTS ROSE RACINGTEAM 1:51:50 18 Gustavo Astolphi (Bra) & Marcelo Sampaio (Bra) Pedal Urbano 1:54:44 19 Fabricio Tourinho (Bra) & Divonei (Bra) AgroErnesto II 2:06:31 20 Felipe Miranda Pais (Bra) & Thiago Menezes Fernandes (Bra) OCE - TREINE.NET / IBH NEGOCIOS IMOBILIARIOS 2:06:32 21 Marcio Pinheiro Fidelix (Bra) & FabricioColombo (Bra) Zumbi / Sllalom 2:06:39 22 Diego Nau Marques (Bra) & Normando Pereira (Bra) Bikenamidia.com/Ciclovil 2:11:00 23 Rodrigo Rodrigues dos Santos (Bra) & Leonardo Fernandes Aguiar (Bra) Renegados Djow Bike Team 2:13:01 24 Tiago Zamuner Vecchini (Bra) & Lucas Rizzi Pinto (Bra) Avulso 2:16:49 25 Luiz Fabiano Bonifacio (Bra) & Davis Lazari de Souza (Bra) PENKS 2:18:31 26 Daniel Kaufmann (Swi) & Oliver Schar (Swi) Swiss Riders 2:31:12 27 Felipe Tambasco (Bra) & Adnilson Lima Santos (Bra) Gremio Recreativo Barueri / Khelf. 2:34:28 28 Alexandre Garibaldi (Bra) & Antonio Gomes (Bra) Virtal Aventura 2:36:33 29 Ricardo Pupo (Bra) & Fabiano Pinoti Nunes (Bra) ACL Limeira 2:37:00 30 Daniel Figueiredo Vilela (Bra) & Junio Santos (Bra) MTB BH Racing Team 2:40:23 31 Lucas Soares (Bra) & Alan Pedreira (Bra) Niner Gantu· 2:40:23 32 Luiz Eduardo Vilela (Bra) & Christiano Grechi (Bra) Race Team 2:41:20 33 Helder Costa Fernandes (Bra) & Adilson Vasconcelos (Bra) ICE Racing Team 4 2:41:56 34 Mateus Merlo Zandon (Bra) & Juliano Arce Nunes (Bra) Tchebikers 2:48:11 35 Fabio Garcia Lima (Bra) & Rodrigo Trevisan Sbeghen (Bra) BENVENUTTI BIKES 2:48:11 36 Denio Roberto Franco (Bra) & Leonardo Siqueira (Bra) Rumo Certo 2:49:06 37 Bruno Oliveira (Bra) & F·bio Yukio Hossaki (Bra) Sushi e P„o de Queijo 2:51:51 38 Getulio Filho (Bra) & Magnus Viana Dias (Bra) Arborizar - Diniz Pneus 2:54:58 39 Giulliano Mendes (Bra) & Marcelo Peixoto (Bra) REGFUL Team - ATIVAS / CEMIGTelecom / Symantec 2:55:06 40 Eduardo Campos (Bra) & Arthur Rosenthal (Bra) No hay! 3:00:04 41 Renato Vasconcelos Magalhaes (Bra) & Mario Barros de Carvalho (Bra) Savana/Endurance/Ecossistema 3:03:51 42 Marcelo Pires (Bra) & Rogerio Pires (Bra) Joselitos 3:06:43 43 Lucio Alves da Silva (Bra) & Giordanni Everton Carlin (Bra) Amizade Solid·ria Racing Team 3:12:32 44 Faustulo Machado (Bra) & Jose Eduardo Ibrahim (Bra) Roda Presa 3:18:44 45 David Holz (Bra) & Emerson Fuga (Bra) Tche Bikers / Luis Fuga / Gerber 3:20:04 46 Reginaldo Lonardi (Bra) & Marcelo Cardoso de As (Bra) Light Toys 3:27:15 47 Geraldo Piquet (Bra) & Henrique Andrade (Bra) Piquet Sports 3:33:59 48 Joao Paulo Marcelino (Bra) & Pedro Gonsalves Pinheiro (Bra) Floripa 3:43:45 49 Luiz Dutra (Bra) & Juarez Batista (Bra) Imagem Optica / Personal Life 3:48:55 50 Odilon de Castro Maia (Bra) & Ricardo Penido de Azeredo (Bra) Uai SÙ 3:51:16 51 Emmanuel Mansur Stroessner (Par) & Marcelo Mandetta (Bra) Os Protegidos 3:52:18 52 Gian Daniel Tavares (Bra) & Tiago Birschner (Bra) Rebolo 3:55:53 53 Everton Siqueira (Bra) & Paulo Cesar M Jeveaux (Bra) Caveira Bike Team 4:06:05 54 Bruno Bernardes (Bra) & Fernando Macedo (Bra) Ex-Konsk / Ice Team 4:06:11 55 Gabriel Augusto do Nascimento (Bra) & Thiago Donzelli da Silva (Bra) Tunico e Tinoco 4:16:41 56 Diego Macena (Bra) & GeraldoSeveri Jr (Bra) CIS Racing Team 4:28:41 57 Gleydson Costa (Bra) & Felipe Mateus Barbosa (Bra) Endurance - HOCO 4:36:07 58 Alberto Peixeiro (Bra) & Henrique Andrade (Bra) FunZ5 4:38:33 59 Janio Alysson de Oliveira (Bra) & Francisco Atanazio Alves (Bra) Endurance 4:43:42 60 Jose Luis Andrade (Bra) & Gabriel Rodrigues (Bra) Teiu 2 4:45:06 61 Joao Freitas (Bra) & Nelson Olmedo Junior (Bra) JF 5:08:47 62 Gabriel Jarotkzky (Bra) & Jorge Stelzer (Bra) TchÍbikers / Carburgo / Pet Store 5:08:54 63 Robson Tavares Souza (Bra) & Josias Jose (Bra) Caruaru MTB 5:10:50 64 Alexandre Lourenco (Bra) & Thiago Gomes Araruna (Bra) Bicipecas Cycle Team 5:11:08 65 Ricardo de Freitas Pereira (Bra) & Vinicius Martins (Bra) Orphans Africa MTB Team 5:11:41 66 Mario Lazzuri (Bra) & Sanner Ramos (Bra) Psicobikers 5:16:33 67 Carlos Alberto Fuzza (Bra) & Ventura Alonso Pires (Bra) Liberty Bikes 5:19:51 68 Adauto Belli (Bra) & Leandro Macedo (Bra) DFT - RC Bikes 5:27:11 69 Lucas Savioli de Camargo (Bra) & Leonard Moreira (Bra) Liberty Bikes / chat?es 5:33:41 70 Eduardo Lopes Silva (Bra) & Leonardo Pontes de Lima (Bra) Cia. da Aventura 5:42:09 71 Jose Tadeu Tramontini (Bra) & Jose Nascimento (Bra) Equipe Vilas 6:11:11

Women stage 6 # Rider Name (Country) Team Result 1 Rebecca Rusch (USA) & Selene Yeager (USA) Specialized / Team CF 7:22:37 2 Daniela Genovesi (Bra) & Sabrina Gobbo (Bra) RC Bikes / Brasil Ride 0:51:18 3 Gabriela Morelli (Bra) & Carla Marzullo Plens (Bra) Super Poderosas 1:33:50 4 Andrea Marcellini (Bra) & Melanie Leveau (Fra) Hora do Blush 2:11:49 5 Renata Araujo Goncalves (Bra) & Amanda Christina Lopes (Bra) Renata e Amanda 2:13:33 6 Joana Nobrega (Bra) & Thamia Callou (Bra) ENDURANCE/HOCO 2:41:22 7 Patrice Vercammen (Ned) & Annemieke Stas (Ned) stas marathonteam 3:07:46

Mixed stage 6 # Rider Name (Country) Team Result 1 Annabella Stropparo (Ita) & Piero Pellegrini (Ita) Team Hersh Amici di Annabella 6:54:45 2 Mateus Ferraz (Bra) & Ivonne Kraft (Ger) Verificar nome 3 0:20:22 3 Marcus Troglio Cabral (Bra) & Sara Moyzes Manieso (Bra) Equipe Cabral Bike Shop 1:29:10 4 Paulo Freitas Ribeiro (Bra) & Carla Lavigne (Bra) Carioca 1:43:51 5 Weimar Pettengill (Bra) & Julyana Rodrigues (Bra) CBN Desbrava.com 1:51:32 6 Roberto Liber (Bra) & JanildesSilva (Bra) Kailash Team MTB Brasil 2:05:30 7 Fabiana Gumprich (Bra) & Huberlandy Jose Lopes (Bra) Equipe Kchaca MTB 2:27:00 8 Sergio Thiofilo (Bra) & Sonia Lopes (Por) Gorgeous Producoes e Eventos 2:33:11 9 Pedro Oliveira (Por) & Vanessa Bento Cabral (Bra) 88rbikes / Ravelli Anamitr· 2:47:31 10 Ligia Sombini (Bra) & Daniel Fernando Sola (Bra) Avulso 1 3:11:40 11 Graziela Takay (Bra) & Arthur Junqueira (Bra) RIDE 4 2 TEAM 3:20:49 12 Juliana Fernandes (Bra) & Juliano Taveira (Bra) SONIC/ ANDR… VILLARINHO 3:48:12 13 Max Richner (Swi) & Birgit Richner (Tai) Methusalem117 3:59:34

Masters stage 6 # Rider Name (Country) Team Result 1 Bart Brentjens (Ned) & Abraao Azevedo (Bra) Brentjens Mountainbike Racing Team 5:38:55 2 Marcio Ravelli (Bra) & Marcio May (Bra) Caloi 90s 1:08:18 3 Claudio Dutra da Mata (Bra) & Eduardo Marquez Braz (Bra) Green Max Oce Treine 2:01:59 4 Peter Paelinck (Bel) & Steven Pauwels (Bel) www.REEVAX.be 2:14:13 5 Wallace Brito (Bra) & Vanderlei Calisto de Melo (Bra) DEVASSA 2:14:58 6 Rinaldo Neto (Bra) & Nilo Maia (Bra) Ceara Brasil Ride 2:17:03 7 Juliano Montandon (Bra) & Andre Luis Guimaraes (Bra) Ice Racing Team 3 2:30:58 8 Alexandre Albuquerque (Bra) & Adriano Jose da Silva (Bra) Injesola 2:46:28 9 John Bullens (Ned) & Erno van dongen (Ned) Van Otten Marathon 2:57:17 10 William Max Muller (Bra) & Denilson de Paula (Bra) Spindola.com.br 3:06:06 11 Alessandro David (Bra) & Marcelo Albuquerque (Bra) BARUI 3:06:14 12 Jose Wilson Araujo (Bra) & Marcello Rezende (Bra) Leao da Serra, D¥BIKE 3:06:40 13 Joao Urbano Dias (Bra) & Marcelo Urbano Dias (Bra) Urban Brother 3:17:32 14 Fernando Junior (Bra) & Rubem Barreto (Bra) Aguiar Transportes 3:25:47 15 Luiz Alvarenga (Bra) & Carlos Otavio Oliveira (Bra) Tavinho Bike Team 3:31:34 16 Carlos Gomes (Bra) & Joao Marcio Gama Filho (Bra) Capivara 3:40:27 17 Antonio Carlos Rodrigues (Bra) & Claudio Marinho (Bra) Teiu 1 3:44:51 18 Robert Bauer Mendes Ribeiro (Bra) & Edson Araujo Santos (Bra) Coroas do Gorutuba 4:32:22 19 Emerson Furlanetto (Bra) & Luis Motta (Bra) Competition aroeira 4:32:55 20 Alberto Jara (Bra) & Antonio Cerqueira (Bra) ICE RACING CYCLING TEAM 1 5:21:00 21 Alexandre Palmeira (Bra) & Adriano Barbosa (Bra) Proorto 5:30:02 22 Richard Aarts (Ned) & Rob Bakker (Ned) Siba MTB team 6:20:48

Grand masters stage 6 # Rider Name (Country) Team Result 1 Heleno Cetano Borges (Bra) & Dorivaldo Correia de Abreu (Bra) Ice Racing Team 2 - Aguiar Tranportes 7:19:36 2 Hans Post (Ned) & Sjaak van Etten (Ned) Galinhas Holanda 1 0:28:15 3 Willians Sada (Bra) & Joao Pedro de Jesus Carvalho (Por) Sada Parts / Charlotte p„es 0:38:17 4 Eduardo Soares (Bra) & Pedro Ricciardi Neto (Bra) Epic Pedal Power 0:50:06 5 Fabricio Bezerra (Bra) & Orivaldo Moreira Coutinho (Bra) Sem Juizo 0:50:07 6 Jose Filho (Bra) & Sergio Eduardo Albernaz (Bra) Cerrado Brasil 1:05:50 7 Harry Beute (Ned) & Gerson Luiz Doll (Bra) TEAM A.HAK 1:49:53 8 Alfredo Montenegro (Bra) & Jose Lito Soares (Bra) Savana Brasil Cear· Team 2:13:18 9 Hein Lansbergen (Ned) & Rene de Visser (Ned) Galinhas Holanda 2 2:23:29

Men general classification after stage 6 # Rider Name (Country) Team Result 1 Henrique Avancini (Bra) & Sherman Trezza de Paiva (Bra) Caloi Elite Team 23:36:36 2 Ismael Ventura (Spa) & Ramon Sagues (Spa) ESMTB.com 0:01:35 3 Christoph Sauser (Swi) & Kohei Yamamoto (Jpn) Specialized Racing - song.info 0:18:06 4 Hugo Prado Neto (Bra) & Lukas Kaufmann (Swi) FOCUS OCE RACING TEAM 0:18:09 5 Roel Paulissen (Bel) & Johann Pallhuber (Ita) RH-RACING.it 0:33:58 6 Krenn Wolfgang (Aut) & Oriol Colome (Spa) Bike Esteve 2 0:53:52 7 Martin Horak (Cze) & Michal Kanera (Cze) GHOST-Rubena racing 1:55:50 8 Silvio Amorim Silvinho (Bra) & Junio Alves Vieira (Bra) CEMIL 2:05:59 9 Alexandre Arthur Sousa (Bra) & Sharlys Silva (Bra) Chapada Diamantina 2:36:40 10 Christopher Maletz (Ger) & Kreuchler Christian (Ger) FujiBikes - Texpa Simplon 2:46:30 11 Joao Paulo Firmino Pereira (Bra) & Reginaldo Mariano (Bra) SCOTT/ PEDAL PR”/ COFRANA FIAT/ OFICINA BRASIL 4:22:21 12 Cid Barbosa (Bra) & Josias Emiliano da Silva (Bra) Karranka Ecocil Team 4:26:15 13 Bob Nogueira (Bra) & Douglas Moi (Bra) Against Cycling Team 5:27:16 14 Rich Weis (USA) & Robert Wardell Wardell (GBr) TREK FACTORY RACING 5:49:49 15 Daniel Diniz (Bra) & Cirineu Borges (Bra) CD 7:38:48 16 Tiago Zamuner Vecchini (Bra) & Lucas Rizzi Pinto (Bra) Avulso 7:43:17 17 Steffen Thum (Ger) & Simon Gegenheimer (Ger) ULTRA SPORTS ROSE RACINGTEAM 7:47:38 18 Rodrigo Rodrigues dos Santos (Bra) & Leonardo Fernandes Aguiar (Bra) Renegados Djow Bike Team 8:01:10 19 Gustavo Astolphi (Bra) & Marcelo Sampaio (Bra) Pedal Urbano 8:10:39 20 Luan Pavan (Bra) & Denisval Alves de Souza (Bra) Giro s Bike Team 8:40:40 21 Felipe Miranda Pais (Bra) & Thiago Menezes Fernandes (Bra) OCE - TREINE.NET / IBH NEGOCIOS IMOBILIARIOS 9:03:52 22 Alexandre Garibaldi (Bra) & Antonio Gomes (Bra) Virtal Aventura 9:21:15 23 Luiz Fabiano Bonifacio (Bra) & Davis Lazari de Souza (Bra) PENKS 9:26:57 24 Diego Nau Marques (Bra) & Normando Pereira (Bra) Bikenamidia.com/Ciclovil 9:28:48 25 Lucas Soares (Bra) & Alan Pedreira (Bra) Niner Gantu· 9:45:35 26 Felipe Tambasco (Bra) & Adnilson Lima Santos (Bra) Gremio Recreativo Barueri / Khelf. 10:15:04 27 Marcio Pinheiro Fidelix (Bra) & FabricioColombo (Bra) Zumbi / Sllalom 10:21:41 28 Luiz Eduardo Vilela (Bra) & Christiano Grechi (Bra) Race Team 10:30:49 29 Giulliano Mendes (Bra) & Marcelo Peixoto (Bra) REGFUL Team - ATIVAS / CEMIGTelecom / Symantec 10:36:04 30 Mateus Merlo Zandon (Bra) & Juliano Arce Nunes (Bra) Tchebikers 10:40:50 31 Ricardo Pupo (Bra) & Fabiano Pinoti Nunes (Bra) ACL Limeira 10:56:33 32 Fabricio Tourinho (Bra) & Divonei (Bra) AgroErnesto II 11:07:17 33 Daniel Figueiredo Vilela (Bra) & Junio Santos (Bra) MTB BH Racing Team 11:38:58 34 Getulio Filho (Bra) & Magnus Viana Dias (Bra) Arborizar - Diniz Pneus 11:45:57 35 Daniel Kaufmann (Swi) & Oliver Schar (Swi) Swiss Riders 11:46:05 36 Helder Costa Fernandes (Bra) & Adilson Vasconcelos (Bra) ICE Racing Team 4 12:13:16 37 Fabio Garcia Lima (Bra) & Rodrigo Trevisan Sbeghen (Bra) BENVENUTTI BIKES 12:18:58 38 Marcelo Pires (Bra) & Rogerio Pires (Bra) Joselitos 12:46:25 39 Denio Roberto Franco (Bra) & Leonardo Siqueira (Bra) Rumo Certo 13:07:33 40 Luiz Dutra (Bra) & Juarez Batista (Bra) Imagem Optica / Personal Life 13:11:14 41 Lucio Alves da Silva (Bra) & Giordanni Everton Carlin (Bra) Amizade Solid·ria Racing Team 13:20:35 42 Gleydson Costa (Bra) & Felipe Mateus Barbosa (Bra) Endurance - HOCO 13:29:20 43 Eduardo Campos (Bra) & Arthur Rosenthal (Bra) No hay! 14:19:48 44 David Holz (Bra) & Emerson Fuga (Bra) Tche Bikers / Luis Fuga / Gerber 14:21:52 45 Odilon de Castro Maia (Bra) & Ricardo Penido de Azeredo (Bra) Uai SÙ 15:49:43 46 Emmanuel Mansur Stroessner (Par) & Marcelo Mandetta (Bra) Os Protegidos 16:06:29 47 Bruno Oliveira (Bra) & F·bio Yukio Hossaki (Bra) Sushi e P„o de Queijo 16:32:23 48 Gabriel Augusto do Nascimento (Bra) & Thiago Donzelli da Silva (Bra) Tunico e Tinoco 16:36:16 49 Renato Vasconcelos Magalhaes (Bra) & Mario Barros de Carvalho (Bra) Savana/Endurance/Ecossistema 16:36:44 50 Reginaldo Lonardi (Bra) & Marcelo Cardoso de As (Bra) Light Toys 16:50:13 51 Joao Paulo Marcelino (Bra) & Pedro Gonsalves Pinheiro (Bra) Floripa 17:14:34 52 Alberto Peixeiro (Bra) & Henrique Andrade (Bra) FunZ5 17:33:43 53 Faustulo Machado (Bra) & Jose Eduardo Ibrahim (Bra) Roda Presa 17:45:46 54 Gian Daniel Tavares (Bra) & Tiago Birschner (Bra) Rebolo 17:50:58 55 Mario Lazzuri (Bra) & Sanner Ramos (Bra) Psicobikers 17:56:34 56 Bruno Bernardes (Bra) & Fernando Macedo (Bra) Ex-Konsk / Ice Team 17:58:09 57 Geraldo Piquet (Bra) & Henrique Andrade (Bra) Piquet Sports 18:21:51 58 Ricardo de Freitas Pereira (Bra) & Vinicius Martins (Bra) Orphans Africa MTB Team 18:40:52 59 Everton Siqueira (Bra) & Paulo Cesar M Jeveaux (Bra) Caveira Bike Team 18:44:48 60 Diego Macena (Bra) & GeraldoSeveri Jr (Bra) CIS Racing Team 18:51:15 61 Janio Alysson de Oliveira (Bra) & Francisco Atanazio Alves (Bra) Endurance 19:53:16 62 Joao Freitas (Bra) & Nelson Olmedo Junior (Bra) JF 20:00:58 63 Jose Luis Andrade (Bra) & Gabriel Rodrigues (Bra) Teiu 2 20:09:10 64 Robson Tavares Souza (Bra) & Josias Jose (Bra) Caruaru MTB 20:49:39 65 Gabriel Jarotkzky (Bra) & Jorge Stelzer (Bra) TchÍbikers / Carburgo / Pet Store 21:22:39 66 Carlos Alberto Fuzza (Bra) & Ventura Alonso Pires (Bra) Liberty Bikes 22:11:06 67 Jose Tadeu Tramontini (Bra) & Jose Nascimento (Bra) Equipe Vilas 22:24:51 68 Eduardo Lopes Silva (Bra) & Leonardo Pontes de Lima (Bra) Cia. da Aventura 22:55:45 69 Lucas Savioli de Camargo (Bra) & Leonard Moreira (Bra) Liberty Bikes / chat?es 23:30:48 70 Alexandre Lourenco (Bra) & Thiago Gomes Araruna (Bra) Bicipecas Cycle Team 24:32:18 71 Adauto Belli (Bra) & Leandro Macedo (Bra) DFT - RC Bikes 24:39:50

Women general classification after stage 6 # Rider Name (Country) Team Result 1 Rebecca Rusch (USA) & Selene Yeager (USA) Specialized / Team CF 30:38:57 2 Daniela Genovesi (Bra) & Sabrina Gobbo (Bra) RC Bikes / Brasil Ride 3:46:50 3 Andrea Marcellini (Bra) & Melanie Leveau (Fra) Hora do Blush 7:18:31 4 Renata Araujo Goncalves (Bra) & Amanda Christina Lopes (Bra) Renata e Amanda 9:14:49 5 Gabriela Morelli (Bra) & Carla Marzullo Plens (Bra) Super Poderosas 10:30:50 6 Joana Nobrega (Bra) & Thamia Callou (Bra) ENDURANCE/HOCO 10:47:12 7 Patrice Vercammen (Ned) & Annemieke Stas (Ned) stas marathonteam 14:10:27

Mixed general classification after stage 6 # Rider Name (Country) Team Result 1 Annabella Stropparo (Ita) & Piero Pellegrini (Ita) Team Hersh Amici di Annabella 28:55:10 2 Mateus Ferraz (Bra) & Ivonne Kraft (Ger) Verificar nome 3 0:28:16 3 Weimar Pettengill (Bra) & Julyana Rodrigues (Bra) CBN Desbrava.com 7:46:30 4 Sergio Thiofilo (Bra) & Sonia Lopes (Por) Gorgeous Producoes e Eventos 8:57:05 5 Paulo Freitas Ribeiro (Bra) & Carla Lavigne (Bra) Carioca 9:17:04 6 Marcus Troglio Cabral (Bra) & Sara Moyzes Manieso (Bra) Equipe Cabral Bike Shop 10:19:41 7 Fabiana Gumprich (Bra) & Huberlandy Jose Lopes (Bra) Equipe Kchaca MTB 10:47:27 8 Ligia Sombini (Bra) & Daniel Fernando Sola (Bra) Avulso 1 11:44:27 9 Roberto Liber (Bra) & JanildesSilva (Bra) Kailash Team MTB Brasil 12:11:26 10 Juliana Fernandes (Bra) & Juliano Taveira (Bra) SONIC/ ANDR… VILLARINHO 12:59:22 11 Max Richner (Swi) & Birgit Richner (Tai) Methusalem117 15:59:39 12 Graziela Takay (Bra) & Arthur Junqueira (Bra) RIDE 4 2 TEAM 16:14:19 13 Pedro Oliveira (Por) & Vanessa Bento Cabral (Bra) 88rbikes / Ravelli Anamitr· 16:28:45

Masters general classification after stage 6 # Rider Name (Country) Team Result 1 Bart Brentjens (Ned) & Abraao Azevedo (Bra) Brentjens Mountainbike Racing Team 25:08:13 2 Marcio Ravelli (Bra) & Marcio May (Bra) Caloi 90s 4:49:15 3 Juliano Montandon (Bra) & Andre Luis Guimaraes (Bra) Ice Racing Team 3 7:17:13 4 Peter Paelinck (Bel) & Steven Pauwels (Bel) www.REEVAX.be 8:18:09 5 John Bullens (Ned) & Erno van dongen (Ned) Van Otten Marathon 9:09:22 6 Claudio Dutra da Mata (Bra) & Eduardo Marquez Braz (Bra) Green Max Oce Treine 9:20:32 7 Wallace Brito (Bra) & Vanderlei Calisto de Melo (Bra) DEVASSA 10:00:49 8 Alexandre Albuquerque (Bra) & Adriano Jose da Silva (Bra) Injesola 10:11:10 9 William Max Muller (Bra) & Denilson de Paula (Bra) Spindola.com.br 11:53:04 10 Joao Urbano Dias (Bra) & Marcelo Urbano Dias (Bra) Urban Brother 11:53:56 11 Rinaldo Neto (Bra) & Nilo Maia (Bra) Ceara Brasil Ride 12:14:15 12 Alessandro David (Bra) & Marcelo Albuquerque (Bra) BARUI 12:32:48 13 Jose Wilson Araujo (Bra) & Marcello Rezende (Bra) Leao da Serra, D¥BIKE 13:02:10 14 Antonio Carlos Rodrigues (Bra) & Claudio Marinho (Bra) Teiu 1 13:43:17 15 Carlos Gomes (Bra) & Joao Marcio Gama Filho (Bra) Capivara 14:56:29 16 Fernando Junior (Bra) & Rubem Barreto (Bra) Aguiar Transportes 15:22:07 17 Luiz Alvarenga (Bra) & Carlos Otavio Oliveira (Bra) Tavinho Bike Team 15:59:36 18 Emerson Furlanetto (Bra) & Luis Motta (Bra) Competition aroeira 17:13:40 19 Robert Bauer Mendes Ribeiro (Bra) & Edson Araujo Santos (Bra) Coroas do Gorutuba 18:03:39 20 Alberto Jara (Bra) & Antonio Cerqueira (Bra) ICE RACING CYCLING TEAM 1 18:34:09 21 Richard Aarts (Ned) & Rob Bakker (Ned) Siba MTB team 20:17:41 22 Alexandre Palmeira (Bra) & Adriano Barbosa (Bra) Proorto 22:45:47