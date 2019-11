Image 1 of 7 The riders gather for day 1 (Image credit: Brasil Ride) Image 2 of 7 New kid in the block (Image credit: Brasil Ride) Image 3 of 7 Bart Brentjens and Abraão Azevedo (Image credit: Brasil Ride) Image 4 of 7 Abraham Azevedo and Bart Brentjens (Image credit: Brasil Ride) Image 5 of 7 Ivonne Kraft and Mateus Ferraz (Image credit: Brasil Ride) Image 6 of 7 Christoph Sauser and Kohei Yamamoto (Image credit: Brasil Ride) Image 7 of 7 Rebecca Rusch (Image credit: Brasil Ride)

The fourth edition of Brasil Ride mountain bike stage race began on Sunday, October 20, in the city of Mucuge. Traditionally, the first of the seven days kicks off with the prologue of approximately 19 km.

Christoph Sauser and Kohei Yamamoto (Specialized Racing) won the men's category.

"This stage was very technical. I have participated in many prologues, but definitely this was one of the more technical prologues I've done," said marathon world champion Sauser.

Among the women, Rebecca Rusch and Selene Yeager (Specialized/Team CF) took top honors after beating Brazilians Daniela Genovesi and Sabrina Gobbo.

"I had pain and fun at the same time. With the fun the pain stops. I love Brazil!" said Rusch. "For me the first stage is always the hardest because the body undergoes an abrupt change, pedaling for an hour as strongly as possible. It's the anticipation of the trails, and when you finally start, you know what you have to do. It is good to have finished this first stage."

In the mixed category, current two-time champions Matthew Ferraz and Ivonne Kraft confirmed their spot as favorites.

"In the prologue, we sought a strong pace, but were conservative so as not to take any risks," said Ferraz.

Abraham Azevedo and Bart Brentjens won the masters category. "I will not talk about the stage, but I will talk about my partner," said Azevedo. " He is very strong, we got along very well together, almost maintained the same speed all the time. He's a bit faster on the long and technical climbs; if pedaling well in the technical parts without taking risks, we will go well."

"It's always more difficult for me, coming from Europe. The temperature and rain, we have no races in these conditions, but we did well and it's good to start this way," said Brentjens.

In the grand masters, Heleno Borges and Dorivaldo Abreu finished ahead of José Filho and Alfredo Montenegro from Ceará.

The second day of Brasil Ride will cover a lengthy 139km from Mucugê to Rio de Contas with 3039 meters of climbing.

Full Results for prologue and GC after the prologue

Men # Rider Name (Country) Team Result 1 Christoph Sauser (Swi) & Kohei Yamamoto (Jpn) Specialized Racing - song.info 0:48:53 2 Steffen Thum (Ger) & Simon Gegenheimer (Ger) ULTRA SPORTS ROSE RACINGTEAM 0:00:59 3 Hans Becking (Ned) & Jiri Novak (Cze) Superior-Brentjens mountainbike racing team 0:01:00 4 Henrique Avancini (Bra) & Sherman Trezza de Paiva (Bra) Caloi Elite Team 0:01:36 5 Hugo Prado Neto (Bra) & Lukas Kaufmann (Swi) FOCUS OCE RACING TEAM 0:01:59 6 Luis Leao Pinto (Por) & Tiago Ferreira (Por) Esteves 0:02:15 7 Krenn Wolfgang (Aut) & Oriol Colome (Spa) Bike Esteve 2 0:02:28 8 Ismael Ventura (Spa) & Ramon Sagues (Spa) ESMTB.com 0:02:46 9 Roel Paulissen (Bel) & Johann Pallhuber (Ita) RH-RACING.it 0:03:41 10 Martin Horak (Cze) & Michal Kanera (Cze) GHOST-Rubena racing 0:04:01 11 Raphael Mendes (Bra) & Gilberto Gois (Bra) JC Bikes 1 0:04:58 12 Edicarlos Oliveira Silva (Bra) & Rodrigo Ribeiro Nunes (Bra) JC BIKES / TRIPP AVENTURA 0:06:18 13 Silvio Amorim Silvinho (Bra) & Junio Alves Vieira (Bra) CEMIL 0:06:30 14 Alexandre Arthur Sousa (Bra) & Sharlys Silva (Bra) Chapada Diamantina 0:07:30 15 Joao Paulo Firmino Pereira (Bra) & Reginaldo Mariano (Bra) SCOTT/ PEDAL PR”/ COFRANA FIAT/ OFICINA BRASIL 0:08:17 16 Rich Weis (USA) & Robert Wardell Wardell (GBr) TREK FACTORY RACING 0:09:11 17 Nuno Bico (Por) & Joao Moreira (Por) Radio Popular/Onda/Boavista-Pedal Sempre 0:09:37 18 Henrique Pires (Bra) & koren Calazans Rocha Dias (Bra) Henrique Pires 0:10:07 19 Christopher Maletz (Ger) & Kreuchler Christian (Ger) FujiBikes - Texpa Simplon 0:11:07 20 Daniel Kaufmann (Swi) & Oliver Schar (Swi) Swiss Riders 0:12:26 21 Bob Nogueira (Bra) & Douglas Moi (Bra) Against Cycling Team 0:12:35 22 Fabio Garcia Lima (Bra) & Rodrigo Trevisan Sbeghen (Bra) BENVENUTTI BIKES 0:13:01 23 Christian Fittipaldi (Bra) & Odair Pereira (Bra) Scott Fittipaldi 0:13:58 24 Cid Barbosa (Bra) & Josias Emiliano da Silva (Bra) Karranka Ecocil Team 0:14:11 25 Felipe Miranda Pais (Bra) & Thiago Menezes Fernandes (Bra) OCE - TREINE.NET / IBH NEGOCIOS IMOBILIARIOS 0:14:44 26 Daniel Diniz (Bra) & Cirineu Borges (Bra) CD 0:14:47 27 Gustavo Astolphi (Bra) & Marcelo Sampaio (Bra) Pedal Urbano 0:14:58 28 Luiz Eduardo Vilela (Bra) & Christiano Grechi (Bra) Race Team 0:15:34 29 Mateus Merlo Zandon (Bra) & Juliano Arce Nunes (Bra) Tchebikers 0:16:53 30 Rodrigo Rodrigues dos Santos (Bra) & Leonardo Fernandes Aguiar (Bra) Renegados Djow Bike Team 0:17:05 31 Tiago Zamuner Vecchini (Bra) & Lucas Rizzi Pinto (Bra) Avulso 0:17:13 32 Giulliano Mendes (Bra) & Marcelo Peixoto (Bra) REGFUL Team - ATIVAS / CEMIGTelecom / Symantec 0:17:18 33 Gleydson Costa (Bra) & Felipe Mateus Barbosa (Bra) Endurance - HOCO 0:17:40 34 Diego Nau Marques (Bra) & Normando Pereira (Bra) Bikenamidia.com/Ciclovil 0:18:10 35 Alexandre Garibaldi (Bra) & Antonio Gomes (Bra) Virtal Aventura 0:18:31 36 Andre Garcia (Bra) & Willian Costa Caetano (Bra) Leao da Serra Open 0:18:33 37 Daniel Capoletto (Bra) & Pablo Rodriguez (Arg) Orphans Africa MTB Team 0:19:07 38 Luan Pavan (Bra) & Denisval Alves de Souza (Bra) Giro s Bike Team 0:19:15 39 David Holz (Bra) & Emerson Fuga (Bra) Tche Bikers / Luis Fuga / Gerber 0:19:50 40 Luiz Dutra (Bra) & Juarez Batista (Bra) Imagem Optica / Personal Life 0:19:55 41 Daniel Figueiredo Vilela (Bra) & Junio Santos (Bra) MTB BH Racing Team 0:20:12 42 Felipe Tambasco (Bra) & Adnilson Lima Santos (Bra) Gremio Recreativo Barueri / Khelf. 0:20:15 43 Team 89 0:20:20 44 Fabricio Tourinho (Bra) & Divonei (Bra) AgroErnesto II 0:21:54 45 Lucio Alves da Silva (Bra) & Giordanni Everton Carlin (Bra) Amizade Solid·ria Racing Team 0:22:57 46 Helder Costa Fernandes (Bra) & Adilson Vasconcelos (Bra) ICE Racing Team 4 0:23:45 47 Bruno Oliveira (Bra) & F·bio Yukio Hossaki (Bra) Sushi e P„o de Queijo 0:23:46 48 Ricardo de Freitas Pereira (Bra) & Vinicius Martins (Bra) Orphans Africa MTB Team 0:24:17 49 Odilon de Castro Maia (Bra) & Ricardo Penido de Azeredo (Bra) Uai SÙ 0:24:27 50 Gian Daniel Tavares (Bra) & Tiago Birschner (Bra) Rebolo 0:24:28 51 Rafael Zanini (Bra) & Carlos Alberto Boaretto (Bra) Canelas Dry 0:24:53 52 Mario Lazzuri (Bra) & Sanner Ramos (Bra) Psicobikers 0:25:00 53 Marcelo Pires (Bra) & Rogerio Pires (Bra) Joselitos 0:25:08 54 Bruno Bernardes (Bra) & Fernando Macedo (Bra) Ex-Konsk / Ice Team 0:25:21 55 Joao Paulo Marcelino (Bra) & Pedro Gonsalves Pinheiro (Bra) Floripa 0:25:24 56 Denio Roberto Franco (Bra) & Leonardo Siqueira (Bra) Rumo Certo 0:25:37 57 Getulio Filho (Bra) & Magnus Viana Dias (Bra) Arborizar - Diniz Pneus 0:25:54 58 Marcio Pinheiro Fidelix (Bra) & FabricioColombo (Bra) Zumbi / Sllalom 0:26:18 59 Ricardo Pupo (Bra) & Fabiano Pinoti Nunes (Bra) ACL Limeira 0:26:38 60 Janio Alysson de Oliveira (Bra) & Francisco Atanazio Alves (Bra) Endurance 0:27:24 61 Emmanuel Mansur Stroessner (Par) & Marcelo Mandetta (Bra) Os Protegidos 0:27:25 62 Luiz Fabiano Bonifacio (Bra) & Davis Lazari de Souza (Bra) PENKS 0:27:58 63 Gabriel Jarotkzky (Bra) & Jorge Stelzer (Bra) TchÍbikers / Carburgo / Pet Store 0:28:01 64 Joaab Rocha (Bra) & Ernesto Mattos Alves (Bra) Agroernesto 1 0:28:02 65 Joao Freitas (Bra) & Nelson Olmedo Junior (Bra) JF 0:28:28 66 Jose Tadeu Tramontini (Bra) & Jose Nascimento (Bra) Equipe Vilas 0:28:56 67 Renato Vasconcelos Magalhaes (Bra) & Mario Barros de Carvalho (Bra) Savana/Endurance/Ecossistema 0:29:12 68 Reginaldo Lonardi (Bra) & Marcelo Cardoso de As (Bra) Light Toys 0:29:29 69 Gabriel Augusto do Nascimento (Bra) & Thiago Donzelli da Silva (Bra) Tunico e Tinoco 0:29:37 70 Alvaro Gouveia (Bra) & Victor Joh Han (Bra) CammoArt - Igor Laguens 0:30:04 71 Guilherme Brandenburger (Bra) & Daniel Moraes Ferraz (Bra) LBR - Tchebikers 0:30:30 72 Jesus Brenno Batista (Bra) & Richard Haight (USA) Gilmar Bicicletas 0:30:51 73 Henrique Amaral (Bra) & Alexandre Andrade Leitao (Bra) Hellcife 0:32:17 74 Robson Tavares Souza (Bra) & Josias Jose (Bra) Caruaru MTB 0:34:05 75 Everton Siqueira (Bra) & Paulo Cesar M Jeveaux (Bra) Caveira Bike Team 0:34:06 76 Alberto Peixeiro (Bra) & Henrique Andrade (Bra) FunZ5 0:35:48 77 Faustulo Machado (Bra) & Jose Eduardo Ibrahim (Bra) Roda Presa 0:36:25 78 Marco Dorea (Bra) & Wellington Filho (Bra) Marco Dorea Advogados Associados 0:38:08 79 Alexandre Lourenco (Bra) & Thiago Gomes Araruna (Bra) Bicipecas Cycle Team 0:38:50 80 Jose Luis Andrade (Bra) & Gabriel Rodrigues (Bra) Teiu 2 0:39:26 81 Rodrigo Caciola (Bra) & Fernando Garnizet da Silva (Bra) VIVA CORPUS/BIKETOOR 0:39:33 82 Eduardo Lopes Silva (Bra) & Leonardo Pontes de Lima (Bra) Cia. da Aventura 0:39:45 83 Geraldo Piquet (Bra) & Henrique Andrade (Bra) Piquet Sports 0:41:47 84 Lucas Savioli de Camargo (Bra) & Leonard Moreira (Bra) Liberty Bikes / chat?es 0:42:04 85 Vantuir Meira (Bra) & Ronaldo Olimpio da Costa (Bra) probike 0:42:30 86 Rodrigo Guggenberger (Bra) & Igor S B Perez (Bra) Os Sabix?es 0:43:19 87 Carlos Alberto Fuzza (Bra) & Ventura Alonso Pires (Bra) Liberty Bikes 0:43:35 88 Diego Macena (Bra) & GeraldoSeveri Jr (Bra) CIS Racing Team 0:47:40 89 Songo Fipaza (RSA) & Helen Kinuthia (GBr) 36ONE-Songo-Specialized 0:49:32 90 Tiago Brant (Bra) & Antonio Barbanti (Bra) ESPN 0:50:30 91 Adauto Belli (Bra) & Leandro Macedo (Bra) DFT - RC Bikes 0:50:34 92 Filipe Sampaio Pompeu (Bra) & Jose Ronald Junior (Bra) Savana/Endurance Team 0:50:49 93 Daniel Giatti (Bra) & Marcio Torres (Bra) Umbigo Fundo Race Team 0:58:22 94 Camilo Geraldi (Bra) & Wagner Soares de Mattos (Bra) Sangue nosÛio 1:02:54 95 Mauro Frateschi (Bra) & Fabio Henrique Biagi (Bra) Caimbra Forte 1:03:45 96 Moises Sancho Neto (Bra) & Rodrigo Dornseld Escalante (Bra) Savana Brasil Ceara Team 1:04:43

Mixed # Rider Name (Country) Team Result 1 Mateus Ferraz (Bra) & Ivonne Kraft (Ger) Verificar nome 3 1:02:26 2 Annabella Stropparo (Ita) & Piero Pellegrini (Ita) Team Hersh Amici di Annabella 0:02:12 3 Weimar Pettengill (Bra) & Julyana Rodrigues (Bra) CBN Desbrava.com 0:12:39 4 Tinneke Van de Voorde (Bel) & Stef Plas (Bel) Belgian Chain Gang 0:16:41 5 Sergio Thiofilo (Bra) & Sonia Lopes (Por) Gorgeous Producoes e Eventos 0:16:57 6 Fabiana Gumprich (Bra) & Huberlandy Jose Lopes (Bra) Equipe Kchaca MTB 0:19:04 7 Graziela Takay (Bra) & Arthur Junqueira (Bra) RIDE 4 2 TEAM 0:19:27 8 Marta Almeida (Bra) & Normando Clementino (Bra) F NIX 0:20:47 9 Marcus Troglio Cabral (Bra) & Sara Moyzes Manieso (Bra) Equipe Cabral Bike Shop 0:21:44 10 Ligia Sombini (Bra) & Daniel Fernando Sola (Bra) Avulso 1 0:23:43 11 Juliana Fernandes (Bra) & Juliano Taveira (Bra) SONIC/ ANDR… VILLARINHO 0:23:48 12 Roberto Liber (Bra) & JanildesSilva (Bra) Kailash Team MTB Brasil 0:27:54 13 Max Richner (Swi) & Birgit Richner (Tai) Methusalem117 0:29:43 14 Pedro Oliveira (Por) & Vanessa Bento Cabral (Bra) 88rbikes / Ravelli Anamitr· 0:40:29 15 Paulo Freitas Ribeiro (Bra) & Carla Lavigne (Bra) Carioca 0:49:01

Women # Rider Name (Country) Team Result 1 Rebecca Rusch (USA) & Selene Yeager (USA) Specialized / Team CF 1:06:55 2 Daniela Genovesi (Bra) & Sabrina Gobbo (Bra) RC Bikes / Brasil Ride 0:05:58 3 Andrea Marcellini (Bra) & Melanie Leveau (Fra) Hora do Blush 0:10:06 4 Renata Araujo Goncalves (Bra) & Amanda Christina Lopes (Bra) Renata e Amanda 0:17:39 5 Raquel Gontijo (Bra) & Alexa Claudia Diekhaus (Bra) Tripp Aventura 0:17:57 6 Gabriela Morelli (Bra) & Carla Marzullo Plens (Bra) Super Poderosas 0:19:54 7 Joana Nobrega (Bra) & Thamia Callou (Bra) ENDURANCE/HOCO 0:24:29 8 Patrice Vercammen (Ned) & Annemieke Stas (Ned) stas marathonteam 0:34:27

Masters # Rider Name (Country) Team Result 1 Bart Brentjens (Ned) & Abraao Azevedo (Bra) Brentjens Mountainbike Racing Team 0:53:57 2 Vitor Gamito (Por) & Paulo Freitas (Bra) Gold Nutrition 0:02:12 3 Marcio Ravelli (Bra) & Marcio May (Bra) Caloi 90s 0:09:44 4 Juliano Montandon (Bra) & Andre Luis Guimaraes (Bra) Ice Racing Team 3 0:09:47 5 Lucas Soares (Bra) & Alan Pedreira (Bra) Niner Gantu· 0:09:59 6 John Bullens (Ned) & Erno van dongen (Ned) Van Otten Marathon 0:12:08 7 Wallace Brito (Bra) & Vanderlei Calisto de Melo (Bra) DEVASSA 0:16:50 8 Claudio Dutra da Mata (Bra) & Eduardo Marquez Braz (Bra) Green Max Oce Treine 0:17:01 9 Alexandre Albuquerque (Bra) & Adriano Jose da Silva (Bra) Injesola 0:17:20 10 Peter Paelinck (Bel) & Steven Pauwels (Bel) www.REEVAX.be 0:19:32 11 Eduardo Soares (Bra) & Pedro Ricciardi Neto (Bra) Epic Pedal Power 0:20:09 12 Joao Urbano Dias (Bra) & Marcelo Urbano Dias (Bra) Urban Brother 0:20:23 13 Antonio Carlos Rodrigues (Bra) & Claudio Marinho (Bra) Teiu 1 0:21:33 14 Jose Wilson Araujo (Bra) & Marcello Rezende (Bra) Leao da Serra, D¥BIKE 0:21:39 15 William Max Muller (Bra) & Denilson de Paula (Bra) Spindola.com.br 0:22:09 16 Alessandro David (Bra) & Marcelo Albuquerque (Bra) BARUI 0:22:28 17 Fernando Junior (Bra) & Rubem Barreto (Bra) Aguiar Transportes 0:22:35 18 Carlos Gomes (Bra) & Joao Marcio Gama Filho (Bra) Capivara 0:24:26 19 Emerson Furlanetto (Bra) & Luis Motta (Bra) Competition aroeira 0:26:09 20 Rinaldo Neto (Bra) & Nilo Maia (Bra) Ceara Brasil Ride 0:26:55 21 Robert Bauer Mendes Ribeiro (Bra) & Edson Araujo Santos (Bra) Coroas do Gorutuba 0:28:36 22 Eduardo Campos (Bra) & Arthur Rosenthal (Bra) No hay! 0:29:34 23 Richard Aarts (Ned) & Rob Bakker (Ned) Siba MTB team 0:33:24 24 Luiz Alvarenga (Bra) & Carlos Otavio Oliveira (Bra) Tavinho Bike Team 0:34:43 25 Alberto Jara (Bra) & Antonio Cerqueira (Bra) ICE RACING CYCLING TEAM 1 0:36:35 26 Alexandre Palmeira (Bra) & Adriano Barbosa (Bra) Proorto 0:41:00

Grand masters # Rider Name (Country) Team Result 1 Heleno Cetano Borges (Bra) & Dorivaldo Correia de Abreu (Bra) Ice Racing Team 2 - Aguiar Tranportes 1:04:47 2 Jose Filho (Bra) & Sergio Eduardo Albernaz (Bra) Cerrado Brasil 0:05:42 3 Hans Post (Ned) & Sjaak van Etten (Ned) Galinhas Holanda 1 0:07:54 4 Willians Sada (Bra) & Joao Pedro de Jesus Carvalho (Por) Sada Parts / Charlotte p„es 0:09:18 5 Alfredo Montenegro (Bra) & Jose Lito Soares (Bra) Savana Brasil Cear· Team 0:09:28 6 Marco Melo (Bra) & Mauricio Castro (Bra) Mountaineers 0:11:26 7 Harry Beute (Ned) & Gerson Luiz Doll (Bra) TEAM A.HAK 0:11:28 8 Fabricio Bezerra (Bra) & Orivaldo Moreira Coutinho (Bra) Sem Juizo 0:12:16 9 Hein Lansbergen (Ned) & Rene de Visser (Ned) Galinhas Holanda 2 0:17:18