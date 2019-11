Image 1 of 16 Christoph Sauser (Specialized) wins stage 2 of the Bike Four Peaks (Image credit: Stephan Ortwein / Bike Four Peaks) Image 2 of 16 The start of stage 2 of the Bike Four Peaks (Image credit: Bike Four Peaks) Image 3 of 16 The race leaders line up at the front for the start of stage 2 at the Bike Four Peaks (Image credit: Bike Four Peaks) Image 4 of 16 Scenery during stage 2 of the Bike Four Peaks (Image credit: Bike Four Peaks) Image 5 of 16 Racers line up for the bike wash after stage 2 at the Bike Four Peaks (Image credit: Bike Four Peaks) Image 6 of 16 A rider counts how many stages are done (Image credit: Bike Four Peaks) Image 7 of 16 A rider in the Bike Four Peaks (Image credit: Bike Four Peaks) Image 8 of 16 Riders in the Bike Four Peaks stage 2 (Image credit: Bike Four Peaks) Image 9 of 16 A switchbacked climb during stage 2 of the Bike Four Peaks (Image credit: Bike Four Peaks) Image 10 of 16 Racers in action during stage 2 of the Bike Four Peaks (Image credit: Bike Four Peaks) Image 11 of 16 Racers in action during stage 2 of the Bike Four Peaks (Image credit: Bike Four Peaks) Image 12 of 16 There was 2514m of climbing during the 75km stage 2 of the Bike Four Peaks (Image credit: Bike Four Peaks) Image 13 of 16 Borghild Loevset wins stage 2 of the Bike Four Peaks (Image credit: Bike Four Peaks) Image 14 of 16 Markus Kaufmann finishes third in stage 2. (Image credit: Bike Four Peaks) Image 15 of 16 A racer's muddy bike after stage 2 of the Bike Four Peaks (Image credit: Bike Four Peaks) Image 16 of 16 Bike Four Peaks stage 2 podium: Alban Lakata, Christoph Sauser, Markus Kaufmann (Image credit: Stephan Ortwein / Bike Four Peaks)

Former world champion Christoph Sauser (Specialized) backed up his stage 1 victory with a stage 2 victory at the Bike Four Peaks on Thursday. The Swiss rider won the 75km stage with 2514m of climbing from Lofer to Kirchberg in a time of 3:11:01, thus extending his lead in the GC to 1:30.

Alban Lakata (Topeak Ergon), ranked second in the GC, finished second in the stage at 3:12:27. He edged out reigning German Marathon Champion Markus Kaufmann (Centurion Vaude), who was third. Kaufmann took over the third spot in the GC after previous third place Tim Boehme (Bulls) finished 17th on the day.

The preliminary decision took place on the last climb of the day up to Ehrenbachhoehe, when Kaufmann and Sauser were able to break away of the leading group. 2010 marathon world champ Lakata could not hang with them.

Then, on the 7.5km long Fleckalm downhill, Sauser shook off Kaufmann and their other chasers. The trail plummets 1,000m down to Kirchberg and will be part of the upcoming marathon Worlds on June 29.

"It was obvious that the last climb would be decisive. I was in front after the climb and then benefitted from the downhill section," said Sauser. "I tried to gain as much advantage as possible."

Sauser was reluctant to talk about a possible overall win with two stages remaining. "It's not clinched yet, there are still two tough days to come."

The second half of the four-day event, includes the 82km queen stage from Kirchberg to Kaprun on Friday, with 2440m of climbing. Local hero Lakata is pinning his hopes on doing well that day.

"I didn't feel so good," said Lakata, who who suffered on stage 2. "I lost contact on the climb already and tried to keep the deficit as small as possible. I managed to pass Kaufmann in the descent, but Sauser was too far away."

Lakata lost his lead in the best climber classifier to Kaufmann, who is now leading the race for the green jersey with 45 points ahead of Sauser and Lakata (40 points each).

Loevset underlines her strength

Just like Sauser on the men's side, Borghild Loevset reinforced her leader's position in the women's category. The Norwegian athlete crossed the finish line in Kirchberg after a total time of 3:55:24.

Team Bulls member Anja Gradl came in second (4:07:43). However, the 27-year-old from Germany is already some 25 minutes behind of the bearer of the pink leader's jersey.

Isabelle Klein from Luxembourg took third (4:14:59), thus keeping the pressure high on today's fourth ranked women Bettina Uhlig (4:16:06).

Change of leadership in master category

Craft-Rocky Mountain veteran Carsten Bresser lived up to his nickname "combresser" in the master category today by winning his first Bike Four Peaks stage in 3:25:05.

The racer from Rhineland-Palatinate also took over the lead in the classification for the 40+ participants after previous leader Andreas Strobel (Centurion-Vaude) lost more than eight minutes while still finishing second (3:33:32). As a result, Strobel is now some 7:30 behind in the standings.

Third place on the day went to Hansjuerg Gerber from Switzerland (3:35:33).

Heinz Zoerweg dominates 50+ category

Among the grand masters, it seems that Heinz Zoerweg, riding for Arboe Wienenergie Roehsler, is unbeatable. He took his second stage win in 3:44:44.

Henrik Cohen and Paul Scheffauer, who are also second and third in the overall ranking, rounded out the podium as second and third in stage 2.



Full Results

Men # Rider Name (Country) Team Result 1 Christoph Sauser (Specialized Racing) 3:11:01 2 Alban Lakata (Topeak Ergon Racing Team) 0:01:25 3 Markus Kaufmann (Team Centurion Vaude) 0:02:16 4 Daniel Geismayr (Team Centurion Vaude) 0:04:40 5 Calle Friberg 0:04:42 6 Lukas Buchli 0:06:14 7 Robert Mennen (Topeak Ergon Racing Team) 0:06:27 8 Darren Lill (Team Cannondale Blend) 0:07:09 9 Massimo Debertolis 0:07:15 10 Jochen Käss (Team Centurion Vaude) 0:07:50 11 Matthias Leisling (Black Tusk Racing By Tomotion) 0:09:41 12 Torsten Marx (Black Tusk Racing By Tomotion) 0:10:25 13 Daniel Gathof (Craft - Rocky Mountain Pros) 0:11:50 14 Charles Keey 0:11:51 15 Christian Schneidawind (Team Texpa Simplon) 0:12:20 16 Matthias Bettinger 0:12:20 17 Tim Böhme (Team Bulls) 0:12:38 18 Cory Wallace (Kona) 0:13:02 19 Barry Wicks (Kona) 0:13:22 20 Wolfgang Mayer (Team Texpa Simplon) 0:14:02 21 Andreas Kleiber 0:14:03 22 Manuel Pliem (Team Rad.Sport.Szene Ausseerland Men) 0:16:36 23 Spencer Paxson 0:16:59 24 Michael Schuchardt (Team Texpa Simplon) 0:18:36 25 Manuel Weissenbacher (Orthomol-Kaiser Racing) 0:18:36 26 Kristofor Sneddon (Kona) 0:19:00 27 Thomas Dietsch (Team Bulls) 0:19:44 28 Karl Platt (Team Bulls) 0:20:31 29 Guido Thaler (Craft - Rocky Mountain Pros) 0:20:58 30 Bernhard Eisl (Orthomol-Kaiser Racing) 0:22:00 31 Christian Kreuchler (Team Texpa Simplon) 0:22:33 32 Bart Wellens 0:24:18 33 Andreas Hartmann (Orthomol-Kaiser Racing) 0:24:22 34 Sven Pieper (Focus Rapiro Racing) 0:24:33 35 Renay Groustra (Craft - Rocky Mountain Pros) 0:24:57 36 Stefan Inauen 0:26:09 37 Oliver Vonhausen (Team Texpa Simplon) 0:26:09 38 Philipp Pangerl (Blacktusk Racing By Tomotion) 0:26:12 39 Roman Dietrich 0:26:12 40 Thomas Forer 0:27:39 41 Martin Feichtegger (Orthomol-Kaiser Racing) 0:28:07 42 Torsten Mützlitz (Fi`Zi:K Freaky Scott Friends) 0:28:25 43 Thomas Weschta (Sirius X Ice Team) 0:30:19 44 Christian Amdahl 0:30:29 45 Colin Osborn 0:32:24 46 Ulrich Rose (Focus Rapiro Racing) 0:33:25 47 Stefan Wagener 0:33:43 48 Philip Spanier 0:37:16 49 Kristian Tokle 0:38:55 50 Christian Hofer 0:39:25 51 Alexander Warthmann (Team Centurion Vaude) 0:39:28 52 Geert Wellens 0:39:58 53 Andreas Deutschendorf (Craft - Rocky Mountain Experts) 0:40:02 54 Philipp Amhof 0:40:16 55 Marco Intravaia (Tretmühle Wischmann Racing) 0:40:34 56 Philipp Häuber (Team Schaltwerk) 0:40:49 57 Tim-Christopher Stahnke (Focus Rapiro Racing) 0:41:41 58 Christoph Listmann 0:42:02 59 Tobias Eisenberger (Team Ruhpolding / Chiemgau Edv) 0:42:22 60 Andrea Borgogno 0:42:31 61 Alexander Rebs (Focus Rapiro Racing) 0:43:17 62 Sebastian Golz (Focus Rapiro Racing) 0:44:41 63 Manuel Unterwainig 0:45:56 64 Jordy Billast 0:46:11 65 Michael Höglauer (Team Ruhpolding / Chiemgau Edv) 0:46:20 66 Werner Portugall 0:46:31 67 Daniele Sassaroli (Team Marche) 0:48:11 68 Pierre-André Lerch 0:48:45 69 Mike Männer (Radsport Stanger Kitzbühel) 0:49:53 70 Paolo Paci (Team Marche) 0:49:55 71 Gerard Barnolas 0:53:36 72 Holger Bülow 0:53:36 73 Marcell Voithofer 0:53:38 74 Martin Rudolph (Fi`Zi:K Freaky Scott Friends) 0:54:01 75 Markus Biersack 0:54:01 76 Stefan Hüsler (Bellevue Cycles) 0:54:24 77 Sebastian Lachmayr 0:54:28 78 Martin Kamml 0:54:33 79 Ivan Vila Oziel 0:54:34 80 Remco van Bekkum (Peerkes) 0:54:34 81 Hannes Wörgötter (Team Saalachtal) 0:54:46 82 Andre Paschke (Bonsai Bikes) 0:55:04 83 Joost Nuyens (Atbbikers Racing Team) 0:56:39 84 Grant Kier 0:57:36 85 Vincent Günther 0:58:10 86 Pierpaolo Pascucci (Team Marche) 0:58:30 87 Markus Beck 0:59:42 88 Sander Vonk 0:59:58 89 Marcel Teilich 1:00:05 90 Peter Viehauser 1:00:52 91 Michael Teutschmann 1:00:52 92 Corne van de Voort (Peerkes) 1:01:06 93 Keith Heylen 1:01:52 94 Sebastian Einsle (Team Toproad) 1:03:58 95 Markus Bader (Radsport Stanger Kitzbühel) 1:04:27 96 Christian Schmit (Team Toproad) 1:04:32 97 Alexandre Bellera 1:05:47 98 Peter Mühl 1:05:54 99 Rene Larsen (Dmk Sram) 1:06:37 100 Bernd Den Hollander (Craft - Rocky Mountain Experts) 1:06:41 101 Jasper Lub (Atbbikers Racing Team) 1:07:06 102 Jonathan Wallace 1:07:11 103 Kasper Lundegaard 1:08:20 104 Mikhail Foos (Velokontor.De Racing Team) 1:09:12 105 Ewout Aman (Peerkes) 1:09:13 106 Georges Valentiny 1:09:19 107 Sebastian Wintringer 1:09:43 108 Lieven Van Riet (Team Waas) 1:10:11 109 Florian Ries (Urlaubsarchitekten Racing Team) 1:10:32 110 Christoph Pöttgen 1:10:52 111 Marc Pericas Casals 1:10:54 112 Christian Nebel 1:11:04 113 Marco Bernsdorf 1:11:29 114 Anders Clemmensen 1:11:51 115 Daniel Morrogh 1:12:12 116 Vojtech Kacena 1:12:21 117 Thomas Schiffer (Scr Schnaittach / Team Sherpa) 1:12:55 118 Bram van Rijt (Atbbikers Racing Team) 1:13:17 119 Richard Laimer 1:14:41 120 Homme Rodenhuis (Sport Fysio Leiden) 1:15:26 121 Tobias Zähringer (Craft - Rocky Mountain Friends 1) 1:18:30 122 Mark Cosijn 1:18:41 123 Manuel Hetzl 1:19:00 124 Rasmus Studsgaard 1:20:09 125 Niels Ros (Sport Fysio Leiden) 1:20:15 126 Florian Nothdurfter 1:21:06 127 Alexander Bietz (Black Tusk Racing By Tomotion) 1:21:17 127 Florian Neumann (Black Tusk Racing By Tomotion) 129 Yannic Weyland 1:22:52 130 Gali Ronen (Team Tilapia) 1:23:01 131 Jan Dostalek 1:24:30 132 Henrik Markvardsen 1:26:00 133 Christoph Zimmermann (Craft - Rocky Mountain Friends 1) 1:26:01 134 Thomas Geditz 1:26:02 135 Joost Hagendoorn (Atbbikers Racing Team) 1:27:59 136 Werner Ertl 1:28:21 137 Simon Schmölz (Bike-Team-E.H.P.) 1:29:27 138 Thomas Rückel (Rsg Würzburg / Eibe Team Grenzbereich) 1:30:57 139 Denis Steinemann (Bellevue Cycles) 1:34:35 140 Moritz Widmann (Tretmühle Wischmann Racing) 1:35:03 141 Alexander Philipp 1:35:48 142 Jolon van der Schuit 1:35:53 143 Markus Finger 1:36:19 144 Bjorn Rietbroek 1:36:20 145 Stephan Krieger 1:36:47 146 Joost Kooi (Atbbikers Racing Team) 1:37:38 147 Marco Umbreit 1:38:29 148 Günter Drach 1:39:31 149 Christian Braun 1:40:14 150 Sven Lattermann 1:41:01 151 Jens Völker (Urlaubsarchitekten Racing Team) 1:41:58 152 Jürg Meier 1:42:59 153 Markus Schwab 1:43:04 154 Laurent Frieden (Cranks N' Chains) 1:43:06 155 Philipp Zippe 1:43:45 156 Werner Helvensteijn (Sport Fysio Leiden) 1:44:22 157 Oliver Ilgner (Mtb Team Wolfsburg) 1:44:47 158 Andreas Helfenberger (Revoran) 1:45:42 159 David Hegner 1:46:57 160 Michael Grossegger 1:47:58 161 Matthias Lysk 1:49:28 162 Stefan Eckinger 1:51:18 163 Koch Lie Vegar 1:51:51 164 Bernhard Müllauer 1:52:22 165 Georg Hartmann 1:52:42 166 Dirk Edinger (Black Tusk Racing By Tomotion) 1:52:46 167 Rasmus Damsgaard 1:52:48 168 Ingo Roth (Mtb Erndtebrück Am Rothaarsteig Men) 1:53:48 169 Markus Durst 1:53:48 170 Jan Kleeberg 1:54:10 171 Markus Binderszewsky 1:54:19 172 Gil Rusiñol Feu 1:54:42 173 Peter Höreth 1:54:51 174 Tom Van Mieghem (Team Waas) 1:55:18 175 Ingo Blankenstein (Mtb Erndtebrück Am Rothaarsteig Men) 1:56:28 176 Lau Johannsen 1:57:57 177 Jonathan Sandrieser 1:58:29 178 Dominik Beck 1:58:30 179 Michael Unkelbach (Urlaubsarchitekten Racing Team) 1:58:54 180 Michael Loendersloot 1:58:57 181 Marc Schneider (Tretmühle Wischmann Racing) 1:59:02 182 Tommy Arnoldy (Team Toproad) 2:00:29 183 Alexander Neumann 2:00:52 184 Christian Parger 2:01:08 185 Sebastian Nitsche 2:02:18 186 Rolf Andersen 2:02:41 187 David Bures (Merida Biking Team) 2:03:09 188 Michael Cadisch 2:03:24 189 Andrew Kjaerulff Maddock 2:03:54 190 Melvin Witteveen 2:04:06 191 Urban Majcen 2:04:24 192 Daniel Spiess 2:04:56 193 Thorsten Rietze (Mtb-Verein Zierenberg E.V.) 2:05:02 194 Christophe Jentgen 2:05:27 195 Jens Bang 2:05:48 196 Jan Hvedstrup 2:06:38 197 Richard De Boer 2:06:45 198 Marcelo Peixoto 2:07:36 199 Manuel Marzioni (Team Marche) 2:07:39 200 Franz Höchtl 2:07:47 201 Björn Kafka 2:07:49 202 Valentin Pasa 2:08:07 203 Sebastiaan Valenteijn (Rabbit Riders) 2:08:31 204 Sascha Schumann 2:08:31 205 Alexander Schmidt 2:09:32 206 Thomas Lambregts (Peerkes) 2:12:17 207 Thomas Schuierer (Orgasmus United) 2:12:43 208 Dan Hurst 2:13:22 209 Daniel Voetmann 2:13:24 210 Ben Morrogh 2:14:32 211 Mario Salzer 2:14:51 212 Luc Weiler 2:16:21 213 Jimi Bader 2:16:23 214 Mathias Zacherl 2:16:52 215 Rodger van Leeuwen 2:18:13 216 Jakob Rohmer 2:18:46 217 Rico Ergenzinger 2:19:08 218 Matthias Rauhut 2:19:12 219 Silas Benedix 2:20:12 220 David Comellas 2:20:30 221 Sven Gaidies 2:21:31 222 Lund Pedersen Soren 2:22:21 223 Markus Klein 2:22:43 224 Robert Becvar (Merida Biking Team) 2:23:34 225 Daan Wenners 2:24:43 226 Arne Schöne 2:26:55 227 Sven Timmer 2:28:01 228 Milan Lunák 2:28:03 229 Martin Esslinger 2:28:27 230 Casper Friis 2:31:17 231 Stephan Meier (Trailkings) 2:32:17 232 Morten Jensen 2:33:56 233 Manuel Lauwers 2:34:29 234 Frank Horneff 2:35:07 235 Benjamin Futschik 2:35:19 236 Jeffrey van Vulpen 2:35:28 237 René Poppe 2:37:25 238 Fritz Vötter 2:37:55 239 Ebbe Skals (Teamlir.Dk) 2:39:04 240 Johannes Hochwarter 2:41:08 241 Ferran Serrallonga Bosch 2:47:58 242 Florian Fischer (Orgasmus United) 2:52:50 243 Philipp Mühlberger 3:00:41 244 Alexander Grieser 3:00:43 245 Roderick Zwijns 3:03:49 246 Emil Hartmann 3:04:45 247 Mario Leuchter 3:04:57 248 Robert Gading 3:06:20 249 Christopher Smith 3:06:29 250 Den Hutmacher (Team Toproad) 3:06:39 251 Dee Staunton (Craft - Rocky Mountain Friends 2) 3:07:37 252 Patrik Rummel 3:08:08 253 Florian Kammerlander 3:10:10 254 Christian Planer 3:10:11 255 Aziz Essayah 3:12:54 256 Tobias Guggemos 3:15:02 257 Pavel Ambroz 3:17:04 258 Karl Weingärtner (Orgasmus United) 3:25:32 259 Hildo Kolen 3:27:13 260 Sven Wilhelm 3:28:42 261 Peter Küstner (Killertal Rider) 3:29:29 262 Robert Krohn 3:31:49 263 Miroslav Peterka (It Champions) 3:33:26 264 Marius Braun 3:40:21 265 Mirko Lorenz 3:41:45 266 Alexander Marsch 3:45:48 267 Matthias Wasserzier 4:03:28 268 Oliver Berbuer (Ibc Dimb Racing Team) 4:04:34 269 Thomas Feigl (Bayerische Staatsforsten) 4:05:13 270 Stefan Keutgen 4:13:17 271 Edmondo Eschbacher 4:15:13 272 Steven Dumoulin 4:31:57 273 Marcus Dähn 4:32:28 274 Bernd Hart 4:41:21 275 Alexander Koczorowski 4:46:52 276 Martin Lehmann-Stroem (Fehr-Velos.Ch) 4:48:26 277 Octavian Popescu Codrut 6:15:35 278 Martin Carlsen 6:15:55 279 Simone Ciampichetti (Team Marche) 6:17:48

Women # Rider Name (Country) Team Result 1 Borghild Loevset 3:55:24 2 Anja Gradl (Team Bulls) 0:12:19 3 Isabelle Klein 0:19:35 4 Bettina Uhlig 0:20:43 5 Christiane Cohsmann (Team Centurion Vaude) 0:31:11 6 Daniela Storch (Bayerische Staatsforsten/ Fizik/ Scott) 0:32:46 7 Regina Genser (Craft - Rocky Mountain Pros) 0:38:18 8 Andrea Scharrer 0:41:41 9 Natascha Binder (R2-Bike.Com Mtb-Racing) 0:46:51 10 Alexandra Wollner 0:49:26 11 Stefanie Neulinger (Mosa-Biker) 0:56:57 12 Christa Klausmann 0:59:10 13 Sabine Schneider (Team Ruhpolding / Chiemgau Edv) 1:08:01 14 Nicole Kuttruff (Craft - Rocky Mountain Experts) 1:13:33 15 Sophia Panzer 1:13:59 16 Jasmin Erhardt (Sirius X Ice Team) 1:14:27 17 Susanne Rathgeb (Craft - Rocky Mountain Experts) 1:22:24 18 Sandra Pertl (Www.Racebiker.At) 1:25:56 19 Sara-Diane Gorges (Craft - Rocky Mountain Friends 1) 1:28:51 20 Maeve O'Grady 1:32:13 21 Monika Reker 1:32:59 22 Laura van Leeuwen 1:38:45 23 Petra Prins 1:45:19 24 Yvette Roberts 1:48:27 25 Barbara Lebutsch 1:49:47 26 Rasa Giesen (Craft - Rocky Mountain Friends 2) 2:00:01 27 Sigrid Poullie 2:02:27 28 Simone Schubert 2:03:29 29 Stefanie Memmel 2:03:37 30 Ulrike Wagner 2:05:41 31 Alexandra Galonska (Tretmühle Wischmann Racing) 2:09:40 32 Ute Claus 2:10:05 33 Tanja Bastiaansen 2:11:09 34 Eva Walter 2:11:38 35 Marit Owre-Johnsen (Team Norges Bank) 2:21:18 36 Ellen Aamodt (Team Norges Bank) 2:21:19 37 Tinne Dorfelt 2:23:34 38 Inge Dall 2:27:53 39 Daniela Rebhan 2:38:34 40 Birgit Richner 2:43:27 41 Daniela Höreth 2:45:55 42 Marion Hemmerling 2:50:01 43 Verena Klug 2:50:04 44 Annette Wax 2:54:22 45 Anja Nette 3:19:37 46 Gabbi Vogely-Kisters 3:28:20 47 Iris Auerbach (Craft - Rocky Mountain Friends 2) 3:29:54 48 Daniela Aschoff 3:43:17 49 Nele Cools 3:47:34 50 Karin Haegler 5:18:17

Masters men # Rider Name (Country) Team Result 1 Carsten Bresser (Craft - Rocky Mountain Pros) 3:25:05 2 Andreas Strobel (Team Centurion Vaude) 0:08:27 3 Hansjürg Gerber 0:10:28 4 Raimund Stanger (Radsport Stanger Kitzbühel) 0:11:50 5 Reini Woisetschläger 0:12:07 6 Klaus Reinisch (Focus Rapiro Racing) 0:13:47 7 Werner Wagner (Team Acros) 0:27:40 8 Veit Susallek 0:32:01 9 Rolf Vetter 0:32:59 10 Michael Anthes 0:33:26 11 Hermann Dagn 0:34:41 12 Alberto Vitali (Team Marche) 0:35:49 13 Gerold Keil 0:37:14 14 Wolfgang Unterer (Black Tusk Racing By Tomotion) 0:40:37 15 Thomas Bay 0:40:43 16 Marek Kavan 0:40:53 17 Jeroen Spijkerman 0:41:24 18 Peter Lehrer (Bike Team Borbet) 0:42:44 19 Hamish Morrin 0:50:05 20 Andreas Guignard 0:51:50 21 Henrik Albæk 0:52:10 22 Günter Sandmann (Black Tusk Racing By Tomotion) 0:52:43 23 Martin Steiert 0:53:08 24 Thomas Häußinger (R.C. Radlexpress Feucht) 0:53:45 25 Patrick Baumann 0:55:25 26 Jan Jeschke 0:55:42 27 Michael Weicker (Team Salzburger Saalachtal) 0:56:02 28 Michael Joos 0:56:30 29 Gerlof Haanraadts 0:57:49 30 Jürgen Henkel 0:58:26 31 Bernd Rink 0:58:38 32 Hans-Jorgen Engen 0:59:27 33 Jan Lindholt Nielsen 0:59:28 34 Clemens Huber 0:59:29 35 Thomas Krüse 1:00:05 36 Martin Hönigsberger 1:00:06 37 Reinier Treur 1:00:38 38 Andreas Kuehl 1:01:30 39 Per Arne Helgesen (Team Foss) 1:01:31 40 Rainer Böck (Team Fit & Squash Bad Wörishofen) 1:01:47 41 Mathias Herrmann 1:02:41 42 Andy Rohner 1:03:05 43 Michael Wogg 1:04:56 44 Norbert Geisler (Mittwochsbiker) 1:05:05 45 Mark Kleinloog (Atbbikers Racing Team) 1:06:56 46 Walter Fritschi 1:07:55 47 Mario Rembold 1:07:56 48 Ron Mourik 1:08:38 49 Andreas Kreichgauer 1:08:48 50 Marcus Werf 1:08:51 51 Peter Wouters (Peerkes) 1:09:24 52 Jörg Fiedler 1:09:44 53 Jens Stoll 1:10:56 54 Martin Öhlschuster 1:12:27 55 Jörg Riedl (Craft - Rocky Mountain Friends 2) 1:12:30 56 Arjan Smit (Mulder_Smit Cycling Team) 1:13:05 57 Marcus Rascher (R.C. Radlexpress Feucht) 1:13:29 58 Thorolf Hieronymus (Black Tusk Racing By Tomotion) 1:14:14 59 Alvin Jones (Mtb Wales) 1:14:27 60 Robert Hofmann (R.C. Radlexpress Feucht) 1:14:46 61 Marius Nikolaus 1:15:21 62 Kenneth Davidsen 1:16:10 63 Mike Schramm (Rsg Würzburg / Eibe Team Grenzbereich) 1:16:39 64 Edwin Koch 1:18:31 65 Sjack Schellekens (Peerkes) 1:19:07 66 Bo Hansen 1:19:12 67 Thomas Pettersen 1:19:59 68 Jörg Heinze 1:20:14 69 Martijn Klein Lenderink 1:20:42 70 Hans-Jürgen Stauber (Rsc Auto Brosch Kempten) 1:21:36 71 Reto Kühne 1:21:41 72 Denny van Arkel 1:22:03 73 Frank Lubatsch 1:22:23 74 Björn Krause 1:22:39 75 Thomas Saxil Otte 1:22:53 76 Markus Angstwurm 1:23:11 77 Bernhard Eberhard 1:23:29 78 Bent Hagen 1:24:26 79 Peter Budzisch 1:24:50 80 Stefan Hiemer (R.C. Radlexpress Feucht) 1:25:24 81 Heinz Posch 1:26:22 82 Thorsten Burdinski 1:26:49 83 Thomas Michaelsen (Mosa-Biker) 1:27:15 84 Jurgen Groenwals (Team Mountain Bike Plus Magazine) 1:27:20 85 Karsten Wege (Mtb Erndtebrück Am Rothaarsteig) 1:27:30 86 Ulrich Doll 1:27:32 87 Lars Duus (Pingel Race And Fun) 1:28:14 88 Fred Sip (Sport Fysio Leiden) 1:28:23 89 Manuel Pardo Rodriguez 1:28:23 90 Markus Rainisch (Trailkings) 1:28:35 91 Stefan Kaiser (Fitline Monheim/Msv Essen-Stelle 2011) 1:28:59 92 Norbert Hamminger (Bike Team Borbet) 1:30:28 93 Freddy Kristensen 1:30:59 93 Karsten Kristensen 95 Arnold Pacher 1:31:07 96 Thomas Häberli (Fehr-Velos.Ch) 1:31:19 97 Volker Dinkelmeyer (Revoran) 1:31:40 98 Marco Jacobs 1:32:16 99 Eckhardt Münch 1:32:21 100 Thomas Schierle 1:32:52 101 Frank Bruder (Inikon.Ch) 1:32:54 102 Manfred Ersing (Team Rad+Sport Ersing Ehingen) 1:32:57 103 Per Strandvig Soerensen 1:33:34 104 Hansjörg Bosler 1:36:18 105 Andreas Köhler 1:36:36 106 Robert Blumenstein (Velokontor.De Racing Team) 1:36:56 107 Marcos Vazquez Rivera 1:37:06 108 Brian Holm 1:38:08 109 Jason Peisl 1:38:13 110 Robert Dorroch 1:38:15 111 Mario Keller 1:38:18 112 Frank Wilhelm 1:38:34 113 Markus Stille (Tretmühle Wischmann Racing) 1:39:10 114 André Dodier (Biketeam Sonthofen) 1:39:37 115 Matthias Bernhart 1:40:28 116 Guido Blankenstein (Mtb Erndtebrück Am Rothaarsteig Masters) 1:40:31 117 Ronald Vogely 1:40:51 118 Bas De Bruin (Team Mountain Bike Plus Magazine) 1:40:51 119 Bjoern Stoebbauer (Homosapiens) 1:41:38 120 Oleg Naumov 1:42:39 121 Tony Carter (Mtb Wales) 1:43:08 122 Udo Laber 1:43:17 123 Roger Hanemann (Laktatexpress.De) 1:43:59 124 Michael Hoffmann 1:44:25 125 Lars Jensen (Dmk Sram) 1:45:46 126 Andreas Bluska 1:45:49 127 Magchiel Schiebroek 1:46:14 128 Bart Fortkamp 1:46:27 129 Dieter Schulzki 1:47:06 130 Michael Scherrer 1:48:44 131 Simon Lodewijks (Team Salzburger Saalachtal) 1:49:09 132 Manfred Stechele (Bike-Team-E.H.P.) 1:50:03 133 Volker Rohrmoser (Sg Airbus Ham 1) 1:50:10 134 Robert Sturbej 1:50:20 135 Lars Jorgensen (Pingel Race And Fun) 1:50:45 136 Bjarne Larsen (Pingel Race And Fun) 1:50:47 137 Michael Herzberg (Craft - Rocky Mountain Friends 1) 1:51:27 138 Ard Dechent 1:51:51 139 Peter Erhardt (Sirius X Ice Team) 1:52:26 140 Martin Schmölz (Bike-Team-E.H.P.) 1:52:42 141 Gregor Kurth 1:53:12 142 Wim Kwakkel (Mulder_Smit Cycling Team) 1:53:23 143 Jürgen Hoffmann (Killertal Rider) 1:53:29 144 René van de Logt (Rabbit Riders) 1:54:34 145 Armin Amann (Killertal Rider) 1:55:02 146 Truls Kronberg 1:55:26 147 Wolfgang Reichert 1:55:28 148 Andreas Ryser 1:56:07 149 Atle Reitan 1:56:10 150 Werner Schellenbauer (Www.Racebiker.At) 1:56:14 151 Geert Cailliau (Peerkes) 1:56:47 152 Michael Alt 1:56:49 153 Jorn Lyford 1:57:34 154 André Bräuer (Velokontor.De Racing Team) 1:58:59 155 David Woodley 1:59:17 156 Marc Wischmann (Tretmühle Wischmann Racing) 1:59:23 157 Joachim Gauss (Killertal Rider) 1:59:41 158 Hubertus V. Mullekom (Team Waas) 1:59:46 159 Patrick Schleinkofer 1:59:47 160 Arne Assor 2:01:17 161 De Stefan Kruijf 2:02:07 162 Georg Schulte-Holtey 2:02:45 163 Christian Reinike 2:03:04 164 Bert Groenestege 2:03:54 165 Christian Pellerin 2:03:58 166 van den Peter Oetelaar (Atbbikers Racing Team) 2:04:09 167 Holger Kraft (Landliebe) 2:04:34 168 Backer De Backer 2:04:45 169 Gustav Juul 2:05:16 170 Claus Matthiesen 2:05:29 171 Barry van den Bergh (Peerkes) 2:05:38 172 Roelof Jonkers 2:05:43 173 Liron Gasul (Team Tilapia) 2:06:36 174 Andreas Görtler 2:06:37 175 Carsten Clausen 2:06:43 176 Hans-Christian Keller Rix 2:07:31 177 Bronislav Skovajsa (Itchampions) 2:07:35 178 Rainer Helfenberger (Revoran) 2:08:03 179 Frank Noack (Dratht Binder Racing Team) 2:08:38 180 Michael Bründl (Trailkings) 2:09:03 181 Jesper Roth 2:09:06 182 Wolfgang Braig (Rad+Sport Ersing Ehingen) 2:09:20 183 Frank Greco 2:11:21 184 Steffen Blattert 2:11:28 185 Dieter Holztrattner 2:11:58 186 Mathias Rusch 2:14:01 187 Niels Mayer 2:14:48 188 Monny Krant 2:16:32 189 Aurelian-Mihail Raducanu 2:16:50 190 Milan Lunák 2:16:50 191 Peter Uhland 2:17:01 192 André Döring 2:17:20 193 Christian Höchst (Craft - Rocky Mountain Friends 1) 2:17:24 194 Mikael Merlin Thomsen 2:17:36 195 Michael Brunner (Bike-Team-E.H.P.) 2:17:44 196 Mark Stein 2:17:52 197 Hendrik Tesche 2:18:23 198 Christoph Jacobs 2:20:23 199 Michael Jensen 2:20:44 200 Peter Mertens (Peerkes) 2:20:46 201 Thomas Baron 2:21:04 202 Theo Mulder (Mulder_Smit Cycling Team) 2:21:37 203 Jan Huyse 2:22:00 204 Roland Menthel 2:23:08 205 Markus Trimmel 2:23:35 206 Mario Fellner 2:24:20 207 Lars Henneberg Jensen 2:24:29 208 Han Kempenaar 2:24:37 209 Ervin Kozole 2:24:42 210 Gijsbert Wielders 2:25:13 211 Jeroen van Leeuwen 2:25:14 212 Thomas Maier (Biketeam Sonthofen) 2:25:37 213 Martien Meeuwesen (Peerkes) 2:26:31 214 Martin Ottendorfer 2:27:04 215 Christophe Crombez 2:27:29 216 Carsten Jensen 2:27:56 217 Daniel Franke 2:28:28 218 Frank Kunold (Mtb Team Zierenberg) 2:28:38 219 Stefan Thiel (Craft - Rocky Mountain Friends 2) 2:30:16 220 Michael Winslow 2:32:03 221 Ryan Mendes 2:34:04 222 Michael Mannes 2:34:47 223 Martin Jensen 2:36:21 224 Guy Weber 2:39:00 225 Frank Rautenberg 2:39:28 226 Tilo Eichinger (Rsg Würzburg / Eibe Team Grenzbereich) 2:40:02 227 Armand Bloem 2:40:03 228 Fabien Loschi 2:41:06 229 Bernd Wernicke 2:43:13 230 Roland Essler (Team Rad+Sport Ersing Ehingen) 2:44:47 231 Marco Jochmann (Glocken) 2:47:25 232 Matthias Schumacher 2:48:28 233 Lasse Hartmann 2:50:42 234 René Appeldoorn 2:52:23 235 Martin Scholz 2:53:22 236 Niklas Hnatnicky 2:54:02 237 Stephan Groll 2:55:33 238 Thomas Frohmuth 2:59:42 239 Pepino Saska (Itchampions) 3:04:31 240 Carsten Selbach 3:07:31 241 Patrick Faust 3:07:52 242 Bernd Fleischmann 3:10:10 243 Daan De Bruijne 3:10:17 244 Marcel Den Ouden 3:10:19 245 Hagai Offeck (Team Tilapia) 3:10:59 246 Tomer Fridman (Team Tilapia) 3:11:05 247 Christian Albrecht (Orgasmus United) 3:11:31 248 Nils Gieskes 3:11:48 249 Camille Reding 3:13:06 250 Andreas Müller (Ibc Dimb Reacing Team) 3:15:56 251 Mike Branescu (Glocken) 3:16:41 252 Wilms Larsen Bent 3:22:46 253 Jens Falk-Adamsen (Eskadrille 722, Rdaf) 3:22:50 254 Andreas Korhummel 3:24:06 255 René Schantz 3:24:54 256 Tomer Neuner 3:27:45 257 Lars Klitgaard Pedersen 3:28:21 258 Volker Zaborowski 3:31:11 259 Steffen Cramer 3:31:40 260 Burkhard Meyer 3:33:25 261 Gerko van der Graff (Team Mountain Bike Plus Magazine) 3:34:50 262 Poul Pedersen 3:37:00 263 Soren Haugaard (Pingel Race And Fun) 3:37:42 264 Michael Lenze 3:38:30 265 Frank Sperling 3:42:19 266 Erik Schwulera 3:50:32 267 Matthias Wolf 3:53:25 268 Lars Karstens 4:01:11 269 Matthias Frank 4:04:24 270 André Walter (Tretmühle Wischmann Racing) 4:04:42 271 Thomas Hartmann 4:13:34 272 Ron Dagan 4:20:58 273 Robert Dienersberger 4:29:47 274 Peter Ohlssen 4:31:05 275 Jörg Thönnissen 4:31:26 276 Clarkson Teixeira 4:34:54 277 Volker Heiland 4:39:22 278 Uwe Gross 4:53:10 279 Nenad Tripkovic 6:01:08 280 Stefan Klein 6:01:29

Grand masters # Rider Name (Country) Team Result 1 Heinz Zörweg 3:44:44 2 Henrik Cohen 0:10:36 3 Paul Scheffauer (Radsport Stanger Kitzbühel) 0:16:14 4 Hanspeter Aeberli 0:24:22 5 Werner Hoepperger 0:28:07 6 Paul Heylen 0:31:45 7 Hans Dielacher 0:35:31 8 Josef Huber 0:39:45 9 Henry Schneider (Velokontor.De Racing Team) 0:42:05 10 Detlef Buser 0:42:36 11 Josef Löffler 0:42:55 12 Rolf Schmitt 0:45:39 13 Pino Ferrari 0:48:26 14 Hannes Schierle 0:50:22 15 Reinhard Braun 0:52:04 16 Drew Geer 0:52:51 17 Tobias Huep 0:55:48 18 Arnold Haas 0:56:09 19 Ales Kilnar (Itchampions) 0:58:22 20 Andreas Hahn 0:58:35 21 Hubert Benezeder (Bike Team Borbet) 0:59:24 22 Roland Lützelschwab 0:59:40 23 Karl Koller (Sk Rueckenwind Triathlon) 1:00:29 24 Frank Heifort 1:04:24 25 Michael Sauer (Rsg Würzburg / Eibe Team Grenzbereich) 1:04:44 26 Jan Horst Dyrvig 1:05:05 27 Helmut Maier (Biketeam Sonthofen) 1:05:37 28 Ewald Clavadetscher 1:06:31 29 Gerald Tretter 1:07:03 30 Johannes Larsen 1:07:25 31 Jos Pennartz (Mulder_Smit Cycling Team) 1:07:45 32 Max Lippert (Cbs Race Team) 1:08:08 33 Albert Rundel (Killertal Rider) 1:09:32 34 Jaroslav Senk 1:09:48 35 Gottfried Rier 1:10:54 36 Stephan Hummitzsch (Craft - Rocky Mountain Experts) 1:11:16 37 Stefan Bangert (Urlaubsarchitekten Racing Team) 1:13:22 38 Peter Santner 1:14:12 39 Martin Staiger 1:16:00 40 Tomas Pribyl 1:16:29 41 Leo Pfaffenbichler (Speichengemsen) 1:17:22 42 Roland Wank 1:17:24 43 Josef Happach (Biketeam Sonthofen) 1:17:42 44 Erich Hager (K&L Bike Team) 1:17:43 45 Erik Scheflo 1:18:25 46 Hermann Hinterseer 1:20:07 47 Heinz Puschacher 1:20:19 48 Jack Buddingh (Flachlanders Pro) 1:20:20 49 Steffen Allert (Craft - Rocky Mountain Friends 1) 1:20:27 50 Otta Matousek (Itchampions) 1:21:27 51 Karl Gehrig 1:21:38 52 Sepp Gschwendtner (Redheads Team) 1:24:30 53 Ron Janbroers 1:24:44 54 Rene Wild (Revoran) 1:25:10 55 Klaus-Dieter Hanisch 1:32:15 56 Walter Pütz 1:34:51 57 Kurt Poullie 1:35:57 58 Jos Kerkhofs 1:36:07 59 Wolfgang Walek (Bike Team Borbet) 1:36:19 60 Uli Hauenstein 1:37:38 61 Leigh Durham 1:44:14 62 Richard Panzer 1:53:09 63 Robert Rieger (Orgasmus United) 1:53:09 64 Peter Lehn Petersen 1:55:56 65 Herbert Aigner (Bike Team Borbet) 1:56:23 66 Horst Wolff 1:56:46 67 Peter Bundschuh 1:56:52 68 Christoph Kemmer 1:58:13 69 Günther Rosenkranz 1:58:35 70 Rolf Graf 1:59:14 71 Max Richner 2:01:24 72 Erich Friedl (Tvb. Saalachtal) 2:01:30 73 Frank Raschke 2:02:40 74 Jens Erik Nielsen-Kudsk 2:04:08 75 Ludo Lauwers 2:05:48 76 Dieter Hermann 2:09:46 77 Jan-Peter Rudolf 2:10:34 78 Peter van Tuyn 2:12:33 79 Carsten Carnett 2:13:26 80 David Hackshaw 2:15:02 81 Günter Hilger 2:15:21 82 Wolfgang Wetzel (Killertal Rider) 2:15:24 83 Eduard Hetzl 2:18:19 84 Marc Weber 2:19:20 85 Albert Houben 2:21:21 86 Claude Moser 2:22:59 87 Eberhard Steiner 2:27:44 88 Horst Schwarz (Mtb-Verein Zierenberg E.V.) 2:28:12 89 Predrag Tripkovic 2:29:29 90 Piet Van de Wiel (Peerkes) 2:30:06 91 Hartmut Vagts (Sg Airbus Ham 1) 2:32:13 92 Walter van Ark 2:32:27 93 Erwin Leppmeier 2:35:56 94 Dieter Zier 2:36:48 95 Martin van Musscher 2:39:12 96 Erik Christensen Knud 2:42:37 97 Heinz Gaidzik (Biketeam Sonthofen) 2:46:48 98 Günter Meinschien (Sg Airbus Ham 1) 2:56:26 99 Rainer Feldermann 2:56:34 100 Martin Grafmüller 2:59:18 101 Thomas Schneider 2:59:20 102 Uwe Lich (Sg Airbus Ham 1) 2:59:30 103 Stoffel van Dijk 2:59:38 104 Franz Kohlhofer 3:11:56 105 Algis Bartaska 3:12:02 106 Siegfried Tautschnig 3:12:59 107 Thomas Speyer 3:13:10 108 Robert Langer 3:13:38 109 Ralf Poppe (Sg Airbus Ham 1) 3:18:48 110 Jürgen Fischer 3:18:55 111 Thomas Lining 3:20:36 112 Lennart Lehr-Blank 3:29:41 113 Peter Bietz (Black Tusk Racing By Tomotion) 3:34:00 114 Philipp Prêtre 3:37:04 115 Nigel Marlin 3:45:11 116 Wolfgang Zettl 3:53:29 117 René Ravn 4:04:55 118 Klaus-Dieter Stein 5:41:28

Men general classification after stage 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Christoph Sauser (Specialized Racing) 5:51:24 2 Alban Lakata (Topeak Ergon Racing Team) 0:01:26 3 Markus Kaufmann (Team Centurion Vaude) 0:02:18 4 Daniel Geismayr (Team Centurion Vaude) 0:04:41 5 Jochen Käss (Team Centurion Vaude) 0:07:53 6 Calle Friberg 0:07:55 7 Darren Lill (Team Cannondale Blend) 0:11:17 8 Tim Böhme (Team Bulls) 0:12:39 9 Lukas Buchli 0:13:14 10 Robert Mennen (Topeak Ergon Racing Team) 0:13:28 11 Matthias Leisling (Black Tusk Racing By Tomotion) 0:14:11 12 Torsten Marx (Black Tusk Racing By Tomotion) 0:15:28 13 Massimo Debertolis 0:16:11 14 Matthias Bettinger 0:17:48 15 Christian Schneidawind (Team Texpa Simplon) 0:17:48 16 Barry Wicks (Kona) 0:18:27 17 Charles Keey 0:18:50 18 Wolfgang Mayer (Team Texpa Simplon) 0:21:52 19 Andreas Kleiber 0:23:32 20 Daniel Gathof (Craft - Rocky Mountain Pros) 0:23:53 21 Thomas Dietsch (Team Bulls) 0:25:11 22 Manuel Pliem (Team Rad.Sport.Szene Ausseerland Men) 0:25:32 23 Cory Wallace (Kona) 0:26:01 24 Kristofor Sneddon (Kona) 0:26:50 25 Karl Platt (Team Bulls) 0:27:31 26 Michael Schuchardt (Team Texpa Simplon) 0:27:32 27 Christian Kreuchler (Team Texpa Simplon) 0:28:01 28 Spencer Paxson 0:28:29 29 Philipp Pangerl (Blacktusk Racing By Tomotion) 0:34:02 30 Bernhard Eisl (Orthomol-Kaiser Racing) 0:35:19 31 Manuel Weissenbacher (Orthomol-Kaiser Racing) 0:35:42 32 Renay Groustra (Craft - Rocky Mountain Pros) 0:37:00 33 Oliver Vonhausen (Team Texpa Simplon) 0:39:01 34 Martin Feichtegger (Orthomol-Kaiser Racing) 0:41:25 35 Sven Pieper (Focus Rapiro Racing) 0:42:29 36 Thomas Forer 0:43:23 37 Bart Wellens 0:43:25 38 Torsten Mützlitz (Fi`Zi:K Freaky Scott Friends) 0:45:45 39 Thomas Weschta (Sirius X Ice Team) 0:46:04 40 Stefan Inauen 0:47:02 41 Roman Dietrich 0:47:06 42 Christian Amdahl 0:48:46 43 Stefan Wagener 0:49:28 44 Ulrich Rose (Focus Rapiro Racing) 0:52:33 45 Guido Thaler (Craft - Rocky Mountain Pros) 0:52:58 46 Colin Osborn 0:55:09 47 Kristian Tokle 0:58:03 48 Philip Spanier 0:58:22 49 Alexander Warthmann (Team Centurion Vaude) 0:58:35 50 Christian Hofer 0:59:01 51 Geert Wellens 1:00:33 52 Philipp Amhof 1:01:36 53 Marco Intravaia (Tretmühle Wischmann Racing) 1:01:50 54 Andrea Borgogno 1:01:53 55 Philipp Häuber (Team Schaltwerk) 1:02:47 56 Tobias Eisenberger (Team Ruhpolding / Chiemgau Edv) 1:04:19 57 Tim-Christopher Stahnke (Focus Rapiro Racing) 1:05:39 58 Christoph Listmann 1:06:21 59 Michael Höglauer (Team Ruhpolding / Chiemgau Edv) 1:07:35 60 Alexander Rebs (Focus Rapiro Racing) 1:11:01 61 Manuel Unterwainig 1:11:02 62 Sebastian Golz (Focus Rapiro Racing) 1:14:40 63 Andreas Hartmann (Orthomol-Kaiser Racing) 1:15:56 64 Martin Kamml 1:16:38 65 Jordy Billast 1:16:42 66 Pierre-André Lerch 1:17:06 67 Sebastian Lachmayr 1:18:31 68 Stefan Hüsler (Bellevue Cycles) 1:18:49 69 Mike Männer (Radsport Stanger Kitzbühel) 1:19:06 70 Daniele Sassaroli (Team Marche) 1:19:26 71 Holger Bülow 1:20:07 72 Remco van Bekkum (Peerkes) 1:20:12 73 Pierpaolo Pascucci (Team Marche) 1:22:01 74 Gerard Barnolas 1:22:10 75 Werner Portugall 1:22:14 76 Paolo Paci (Team Marche) 1:25:05 77 Martin Rudolph (Fi`Zi:K Freaky Scott Friends) 1:25:18 78 Hannes Wörgötter (Team Saalachtal) 1:25:49 79 Markus Biersack 1:26:09 80 Andre Paschke (Bonsai Bikes) 1:26:22 81 Grant Kier 1:26:50 82 Joost Nuyens (Atbbikers Racing Team) 1:28:37 83 Peter Viehauser 1:29:21 84 Keith Heylen 1:31:38 85 Sander Vonk 1:31:46 86 Ivan Vila Oziel 1:31:59 87 Corne van de Voort (Peerkes) 1:33:41 88 Marcel Teilich 1:34:22 89 Andreas Deutschendorf (Craft - Rocky Mountain Experts) 1:34:29 90 Markus Beck 1:34:58 91 Vincent Günther 1:35:10 92 Marcell Voithofer 1:35:35 93 Peter Mühl 1:37:33 94 Sebastian Einsle (Team Toproad) 1:38:58 95 Sebastian Wintringer 1:39:24 96 Christian Schmit (Team Toproad) 1:39:31 97 Michael Teutschmann 1:40:01 98 Markus Bader (Radsport Stanger Kitzbühel) 1:40:44 99 Thomas Schiffer (Scr Schnaittach / Team Sherpa) 1:42:21 100 Mikhail Foos (Velokontor.De Racing Team) 1:43:01 101 Bernd Den Hollander (Craft - Rocky Mountain Experts) 1:43:19 102 Alexandre Bellera 1:44:31 103 Ewout Aman (Peerkes) 1:46:54 104 Vojtech Kacena 1:48:06 105 Florian Ries (Urlaubsarchitekten Racing Team) 1:49:20 106 Christian Nebel 1:49:43 107 Kasper Lundegaard 1:50:14 108 Marc Pericas Casals 1:51:03 109 Georges Valentiny 1:51:03 110 Daniel Morrogh 1:51:29 111 Jasper Lub (Atbbikers Racing Team) 1:51:33 112 Rene Larsen (Dmk Sram) 1:51:55 113 Jonathan Wallace 1:52:28 114 Anders Clemmensen 1:53:50 115 Lieven Van Riet (Team Waas) 1:54:41 116 Tobias Zähringer (Craft - Rocky Mountain Friends 1) 1:55:09 117 Christoph Pöttgen 1:57:41 118 Bram van Rijt (Atbbikers Racing Team) 1:59:00 119 Mark Cosijn 2:00:34 120 Richard Laimer 2:00:50 121 Markus Finger 2:00:54 122 Niels Ros (Sport Fysio Leiden) 2:01:17 123 Florian Neumann (Black Tusk Racing By Tomotion) 2:01:47 124 Homme Rodenhuis (Sport Fysio Leiden) 2:03:07 125 Jan Dostalek 2:05:49 126 Florian Nothdurfter 2:06:26 127 Marco Bernsdorf 2:06:41 128 Manuel Hetzl 2:07:36 129 Christoph Zimmermann (Craft - Rocky Mountain Friends 1) 2:09:19 130 Alexander Bietz (Black Tusk Racing By Tomotion) 2:11:42 131 Werner Ertl 2:11:48 132 Gali Ronen (Team Tilapia) 2:12:57 133 Thomas Geditz 2:15:35 134 Denis Steinemann (Bellevue Cycles) 2:19:01 135 Joost Hagendoorn (Atbbikers Racing Team) 2:20:03 136 Yannic Weyland 2:20:48 137 Simon Schmölz (Bike-Team-E.H.P.) 2:25:17 138 Alexander Philipp 2:26:48 139 Henrik Markvardsen 2:27:49 140 Jolon van der Schuit 2:28:07 141 Thomas Rückel (Rsg Würzburg / Eibe Team Grenzbereich) 2:29:16 142 Sven Lattermann 2:29:35 143 Rasmus Studsgaard 2:30:29 144 Bjorn Rietbroek 2:31:25 145 Dominik Beck 2:32:25 146 Stephan Krieger 2:33:38 147 Moritz Widmann (Tretmühle Wischmann Racing) 2:34:37 148 Philipp Zippe 2:36:04 149 Christian Braun 2:37:38 150 Marco Umbreit 2:39:57 151 Andreas Helfenberger (Revoran) 2:41:10 152 Matthias Lysk 2:41:20 153 Laurent Frieden (Cranks N' Chains) 2:42:03 154 Markus Schwab 2:42:17 155 Werner Helvensteijn (Sport Fysio Leiden) 2:42:56 156 Günter Drach 2:43:32 157 Jonathan Sandrieser 2:45:25 158 Jürg Meier 2:46:25 159 Ingo Roth (Mtb Erndtebrück Am Rothaarsteig Men) 2:47:36 160 Michael Grossegger 2:48:27 161 Peter Höreth 2:49:00 162 Dirk Edinger (Black Tusk Racing By Tomotion) 2:49:10 163 David Hegner 2:50:35 164 Oliver Ilgner (Mtb Team Wolfsburg) 2:51:11 165 Jens Völker (Urlaubsarchitekten Racing Team) 2:53:15 166 Melvin Witteveen 2:54:28 167 Marc Schneider (Tretmühle Wischmann Racing) 2:55:33 168 Markus Durst 2:55:42 169 Georg Hartmann 2:56:26 170 Tommy Arnoldy (Team Toproad) 2:58:18 171 Tom Van Mieghem (Team Waas) 2:58:56 172 Koch Lie Vegar 3:02:08 173 Michael Loendersloot 3:03:07 174 Rasmus Damsgaard 3:03:46 175 Bernhard Müllauer 3:03:55 176 Lau Johannsen 3:04:54 177 Christian Parger 3:05:23 178 Ingo Blankenstein (Mtb Erndtebrück Am Rothaarsteig Men) 3:06:02 179 David Comellas 3:06:09 180 David Bures (Merida Biking Team) 3:07:15 181 Stefan Eckinger 3:07:48 182 Alexander Neumann 3:09:06 183 Michael Cadisch 3:11:56 184 Sebastian Nitsche 3:12:21 185 Markus Binderszewsky 3:12:53 186 Christophe Jentgen 3:13:49 187 Andrew Kjaerulff Maddock 3:15:42 188 Joost Kooi (Atbbikers Racing Team) 3:16:00 189 Valentin Pasa 3:16:39 190 Richard De Boer 3:17:35 191 Jens Bang 3:18:28 192 Manuel Marzioni (Team Marche) 3:19:00 193 Daniel Spiess 3:19:03 194 Thorsten Rietze (Mtb-Verein Zierenberg E.V.) 3:19:28 195 Sebastiaan Valenteijn (Rabbit Riders) 3:20:00 196 Gil Rusiñol Feu 3:20:47 197 Michael Unkelbach (Urlaubsarchitekten Racing Team) 3:21:34 198 Marcelo Peixoto 3:21:40 199 Rolf Andersen 3:23:21 200 Jan Hvedstrup 3:26:36 201 Sascha Schumann 3:26:59 202 Björn Kafka 3:27:13 203 Dan Hurst 3:27:16 204 Robert Becvar (Merida Biking Team) 3:27:39 205 Mathias Zacherl 3:28:09 206 Urban Majcen 3:29:56 207 Alexander Schmidt 3:29:57 208 Thomas Lambregts (Peerkes) 3:30:25 209 Mario Salzer 3:30:47 210 Matthias Rauhut 3:30:51 211 Lund Pedersen Soren 3:33:19 212 Franz Höchtl 3:34:31 213 Daan Wenners 3:35:34 214 Daniel Voetmann 3:35:44 215 Sven Gaidies 3:36:21 216 Jimi Bader 3:39:43 217 Jakob Rohmer 3:40:07 218 Manuel Lauwers 3:40:41 219 Luc Weiler 3:41:40 220 Silas Benedix 3:41:42 221 Markus Klein 3:42:08 222 Jan Kleeberg 3:46:42 223 Ben Morrogh 3:48:49 224 Arne Schöne 3:48:53 225 Frank Horneff 3:49:28 226 Fritz Vötter 3:51:51 227 Rodger van Leeuwen 3:53:23 228 Martin Esslinger 3:53:26 229 Morten Jensen 3:53:37 230 Benjamin Futschik 3:53:47 231 Casper Friis 3:56:50 232 Sven Timmer 3:57:28 233 Thomas Schuierer (Orgasmus United) 3:57:54 234 Milan Lunák 3:59:18 235 Rico Ergenzinger 4:00:54 236 Jeffrey van Vulpen 4:02:30 237 Ferran Serrallonga Bosch 4:14:13 238 Stephan Meier (Trailkings) 4:16:46 239 René Poppe 4:22:17 240 Roderick Zwijns 4:36:41 241 Florian Fischer (Orgasmus United) 4:37:57 242 Johannes Hochwarter 4:39:01 243 Den Hutmacher (Team Toproad) 4:39:05 244 Patrik Rummel 4:39:52 245 Philipp Mühlberger 4:41:19 246 Alexander Grieser 4:41:28 247 Pavel Ambroz 4:45:28 248 Robert Gading 4:45:36 249 Ebbe Skals (Teamlir.Dk) 4:47:37 250 Christopher Smith 4:47:39 251 Emil Hartmann 4:51:53 252 Aziz Essayah 4:59:14 253 Mario Leuchter 5:01:40 254 Sven Wilhelm 5:03:04 255 Tobias Guggemos 5:05:48 256 Dee Staunton (Craft - Rocky Mountain Friends 2) 5:06:57 257 Hildo Kolen 5:17:28 258 Florian Kammerlander 5:23:08 259 Christian Planer 5:23:10 260 Steven Dumoulin 5:33:25 261 Peter Küstner (Killertal Rider) 5:35:42 262 Miroslav Peterka (It Champions) 5:37:14 263 Alexander Marsch 5:44:16 264 Marius Braun 5:45:22 265 Mirko Lorenz 5:50:06 266 Karl Weingärtner (Orgasmus United) 5:55:12 267 Robert Krohn 5:55:36 268 Oliver Berbuer (Ibc Dimb Racing Team) 6:21:17 269 Stefan Keutgen 6:21:18 270 Matthias Wasserzier 6:24:36 271 Thomas Feigl (Bayerische Staatsforsten) 6:42:56 272 Edmondo Eschbacher 6:47:58 273 Marcus Dähn 7:16:04 274 Alexander Koczorowski 7:19:36 275 Martin Lehmann-Stroem (Fehr-Velos.Ch) 7:20:37 276 Bernd Hart 7:24:57 277 Simone Ciampichetti (Team Marche) 7:28:28 278 Martin Carlsen 9:09:37 279 Octavian Popescu Codrut 10:16:10

Women general classification after stage 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Borghild Loevset 6:58:53 2 Anja Gradl (Team Bulls) 0:23:09 3 Bettina Uhlig 0:36:47 4 Isabelle Klein 0:38:12 5 Christiane Cohsmann (Team Centurion Vaude) 0:53:24 6 Daniela Storch (Bayerische Staatsforsten/ Fizik/ Scott) 0:58:14 7 Andrea Scharrer 1:06:52 8 Regina Genser (Craft - Rocky Mountain Pros) 1:09:39 9 Alexandra Wollner 1:27:25 10 Natascha Binder (R2-Bike.Com Mtb-Racing) 1:27:50 11 Christa Klausmann 1:34:31 12 Stefanie Neulinger (Mosa-Biker) 1:36:19 13 Sabine Schneider (Team Ruhpolding / Chiemgau Edv) 1:48:52 14 Nicole Kuttruff (Craft - Rocky Mountain Experts) 1:59:09 15 Sophia Panzer 2:00:08 16 Jasmin Erhardt (Sirius X Ice Team) 2:03:00 17 Susanne Rathgeb (Craft - Rocky Mountain Experts) 2:08:52 18 Sandra Pertl (Www.Racebiker.At) 2:18:07 19 Maeve O'Grady 2:27:05 20 Monika Reker 2:36:38 21 Sara-Diane Gorges (Craft - Rocky Mountain Friends 1) 2:41:43 22 Petra Prins 2:49:40 23 Laura van Leeuwen 2:52:25 24 Yvette Roberts 2:58:33 25 Barbara Lebutsch 3:07:58 26 Simone Schubert 3:13:57 27 Rasa Giesen (Craft - Rocky Mountain Friends 2) 3:24:55 28 Alexandra Galonska (Tretmühle Wischmann Racing) 3:28:33 29 Ulrike Wagner 3:28:41 30 Stefanie Memmel 3:30:04 31 Marit Owre-Johnsen (Team Norges Bank) 3:31:06 32 Ute Claus 3:31:07 33 Ellen Aamodt (Team Norges Bank) 3:31:07 34 Sigrid Poullie 3:32:54 35 Eva Walter 3:33:12 36 Tanja Bastiaansen 3:55:15 37 Tinne Dorfelt 3:59:59 38 Inge Dall 4:08:14 39 Verena Klug 4:11:47 40 Birgit Richner 4:18:30 41 Daniela Rebhan 4:25:09 42 Marion Hemmerling 4:26:32 43 Daniela Höreth 4:27:39 44 Annette Wax 4:42:22 45 Anja Nette 5:17:37 46 Daniela Aschoff 5:33:32 47 Gabbi Vogely-Kisters 5:34:36 48 Iris Auerbach (Craft - Rocky Mountain Friends 2) 5:44:25 49 Nele Cools 6:02:38 50 Karin Haegler 6:45:48

Masters men general classification after stage 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Carsten Bresser (Craft - Rocky Mountain Pros) 6:12:28 2 Andreas Strobel (Team Centurion Vaude) 0:07:24 3 Reini Woisetschläger 0:16:17 4 Raimund Stanger (Radsport Stanger Kitzbühel) 0:18:07 5 Hansjürg Gerber 0:18:13 6 Klaus Reinisch (Focus Rapiro Racing) 0:26:57 7 Hermann Dagn 0:47:50 8 Werner Wagner (Team Acros) 0:47:52 9 Veit Susallek 0:49:18 10 Michael Anthes 0:50:44 11 Rolf Vetter 0:53:15 12 Alberto Vitali (Team Marche) 0:55:12 13 Wolfgang Unterer (Black Tusk Racing By Tomotion) 0:56:44 14 Thomas Bay 1:00:13 15 Gerold Keil 1:00:13 16 Jeroen Spijkerman 1:01:37 17 Peter Lehrer (Bike Team Borbet) 1:01:50 18 Marek Kavan 1:07:02 19 Martin Steiert 1:13:19 20 Günter Sandmann (Black Tusk Racing By Tomotion) 1:22:56 21 Hamish Morrin 1:23:17 22 Jan Jeschke 1:23:39 23 Patrick Baumann 1:24:49 24 Henrik Albæk 1:25:42 25 Michael Joos 1:26:29 26 Per Arne Helgesen (Team Foss) 1:28:17 27 Thomas Häußinger (R.C. Radlexpress Feucht) 1:28:47 28 Andreas Guignard 1:28:53 29 Andreas Kuehl 1:29:59 30 Clemens Huber 1:30:14 31 Thomas Krüse 1:31:29 32 Gerlof Haanraadts 1:32:03 33 Martin Hönigsberger 1:32:45 34 Hans-Jorgen Engen 1:32:59 35 Bernd Rink 1:33:39 36 Michael Weicker (Team Salzburger Saalachtal) 1:34:18 37 Reinier Treur 1:37:49 38 Jürgen Henkel 1:38:13 39 Rainer Böck (Team Fit & Squash Bad Wörishofen) 1:39:15 40 Jan Lindholt Nielsen 1:40:47 41 Andy Rohner 1:42:41 42 Norbert Geisler (Mittwochsbiker) 1:43:26 43 Peter Wouters (Peerkes) 1:43:35 44 Mathias Herrmann 1:44:47 45 Andreas Kreichgauer 1:44:48 46 Jörg Riedl (Craft - Rocky Mountain Friends 2) 1:46:22 47 Marcus Rascher (R.C. Radlexpress Feucht) 1:47:50 48 Michael Wogg 1:48:34 49 Jörg Fiedler 1:48:36 50 Robert Hofmann (R.C. Radlexpress Feucht) 1:49:10 51 Walter Fritschi 1:51:28 52 Arjan Smit (Mulder_Smit Cycling Team) 1:51:50 53 Marcus Werf 1:53:20 54 Jens Stoll 1:53:54 55 Mark Kleinloog (Atbbikers Racing Team) 1:54:38 56 Alvin Jones (Mtb Wales) 1:54:48 57 Martin Öhlschuster 1:55:24 58 Kenneth Davidsen 1:56:53 59 Mike Schramm (Rsg Würzburg / Eibe Team Grenzbereich) 1:57:58 60 Ron Mourik 1:59:33 61 Mario Rembold 1:59:58 62 Bo Hansen 2:01:50 63 Marius Nikolaus 2:02:00 64 Thomas Pettersen 2:02:11 65 Jörg Heinze 2:02:23 66 Sjack Schellekens (Peerkes) 2:02:26 67 Edwin Koch 2:03:37 68 Martijn Klein Lenderink 2:04:38 69 Thorolf Hieronymus (Black Tusk Racing By Tomotion) 2:04:46 70 Reto Kühne 2:05:19 71 Hans-Jürgen Stauber (Rsc Auto Brosch Kempten) 2:06:24 72 Bernhard Eberhard 2:06:43 73 Norbert Hamminger (Bike Team Borbet) 2:09:37 74 Fred Sip (Sport Fysio Leiden) 2:10:40 75 Bent Hagen 2:13:15 76 André Dodier (Biketeam Sonthofen) 2:14:21 77 Stefan Hiemer (R.C. Radlexpress Feucht) 2:15:00 78 Peter Budzisch 2:15:31 79 Jurgen Groenwals (Team Mountain Bike Plus Magazine) 2:16:27 80 Thorsten Burdinski 2:16:31 81 Markus Angstwurm 2:16:38 82 Frank Lubatsch 2:16:54 83 Manuel Pardo Rodriguez 2:17:38 84 Denny van Arkel 2:18:08 85 Ulrich Doll 2:18:15 86 Karsten Wege (Mtb Erndtebrück Am Rothaarsteig) 2:18:20 87 Heinz Posch 2:18:28 88 Thomas Häberli (Fehr-Velos.Ch) 2:18:48 89 Markus Rainisch (Trailkings) 2:18:59 90 Björn Krause 2:19:23 91 Thomas Saxil Otte 2:19:32 92 Thomas Schierle 2:21:11 93 Thomas Michaelsen (Mosa-Biker) 2:22:43 94 Marco Jacobs 2:23:38 95 Matthias Bernhart 2:24:37 96 Hansjörg Bosler 2:25:49 97 Stefan Kaiser (Fitline Monheim/Msv Essen-Stelle 2011) 2:26:20 98 Marcos Vazquez Rivera 2:26:20 99 Volker Dinkelmeyer (Revoran) 2:26:40 100 Eckhardt Münch 2:27:00 101 Lars Duus (Pingel Race And Fun) 2:27:24 102 Freddy Kristensen 2:28:00 102 Karsten Kristensen 104 Guido Blankenstein (Mtb Erndtebrück Am Rothaarsteig Masters) 2:28:01 105 Roger Hanemann (Laktatexpress.De) 2:29:36 106 Frank Bruder (Inikon.Ch) 2:29:55 107 Manfred Ersing (Team Rad+Sport Ersing Ehingen) 2:30:01 108 Mario Keller 2:30:41 109 Per Strandvig Soerensen 2:30:45 110 Andreas Köhler 2:30:59 111 Frank Wilhelm 2:33:38 112 Jason Peisl 2:34:24 113 Tony Carter (Mtb Wales) 2:34:35 114 Brian Holm 2:36:46 115 Robert Dorroch 2:37:02 116 Markus Stille (Tretmühle Wischmann Racing) 2:39:38 117 Bas De Bruin (Team Mountain Bike Plus Magazine) 2:39:55 118 Udo Laber 2:40:13 119 Oleg Naumov 2:41:56 120 Bart Fortkamp 2:42:05 121 Magchiel Schiebroek 2:42:33 122 Arnold Pacher 2:43:28 123 Robert Sturbej 2:44:50 124 Andreas Bluska 2:45:25 125 Peter Erhardt (Sirius X Ice Team) 2:46:05 126 Wim Kwakkel (Mulder_Smit Cycling Team) 2:46:20 127 Ronald Vogely 2:47:49 128 Dieter Schulzki 2:50:44 129 Michael Herzberg (Craft - Rocky Mountain Friends 1) 2:51:24 130 Michael Hoffmann 2:51:42 131 Bjarne Larsen (Pingel Race And Fun) 2:53:14 132 Volker Rohrmoser (Sg Airbus Ham 1) 2:53:57 133 Lars Jensen (Dmk Sram) 2:55:22 134 Bjoern Stoebbauer (Homosapiens) 2:55:53 135 Lars Jorgensen (Pingel Race And Fun) 2:56:20 136 Simon Lodewijks (Team Salzburger Saalachtal) 2:56:37 137 Manfred Stechele (Bike-Team-E.H.P.) 2:56:47 138 Armin Amann (Killertal Rider) 2:57:08 139 De Stefan Kruijf 2:57:40 140 René van de Logt (Rabbit Riders) 2:59:00 141 Robert Blumenstein (Velokontor.De Racing Team) 2:59:03 142 Jürgen Hoffmann (Killertal Rider) 2:59:08 143 Michael Scherrer 3:00:16 144 André Bräuer (Velokontor.De Racing Team) 3:00:28 145 Gregor Kurth 3:01:56 146 Andreas Ryser 3:01:58 147 Ard Dechent 3:02:22 148 Werner Schellenbauer (Www.Racebiker.At) 3:04:30 149 Jorn Lyford 3:04:47 150 Atle Reitan 3:05:42 151 Patrick Schleinkofer 3:06:00 152 David Woodley 3:06:11 153 Martin Schmölz (Bike-Team-E.H.P.) 3:07:49 154 Wolfgang Reichert 3:08:38 155 Wolfgang Braig (Rad+Sport Ersing Ehingen) 3:09:01 156 Arne Assor 3:10:03 157 Joachim Gauss (Killertal Rider) 3:11:10 158 Frank Noack (Dratht Binder Racing Team) 3:12:49 159 Hubertus V. Mullekom (Team Waas) 3:13:37 160 Backer De Backer 3:13:54 161 Monny Krant 3:14:04 162 Bert Groenestege 3:15:02 163 Geert Cailliau (Peerkes) 3:15:05 164 Steffen Blattert 3:15:20 165 Marc Wischmann (Tretmühle Wischmann Racing) 3:16:49 166 Roelof Jonkers 3:16:52 167 Barry van den Bergh (Peerkes) 3:18:46 168 Bronislav Skovajsa (Itchampions) 3:18:50 169 Truls Kronberg 3:20:55 170 Georg Schulte-Holtey 3:23:04 171 Jesper Roth 3:23:12 172 van den Peter Oetelaar (Atbbikers Racing Team) 3:23:22 173 Michael Alt 3:23:26 174 Dieter Holztrattner 3:24:14 175 Liron Gasul (Team Tilapia) 3:24:54 176 Christian Pellerin 3:25:19 177 Rainer Helfenberger (Revoran) 3:25:21 178 Christian Reinike 3:25:27 179 Carsten Clausen 3:25:35 180 Michael Bründl (Trailkings) 3:26:27 181 Gustav Juul 3:26:44 182 Frank Greco 3:29:28 183 Peter Uhland 3:30:01 184 Andreas Görtler 3:30:15 185 Mikael Merlin Thomsen 3:30:42 186 Aurelian-Mihail Raducanu 3:30:59 187 Christian Höchst (Craft - Rocky Mountain Friends 1) 3:31:44 188 Theo Mulder (Mulder_Smit Cycling Team) 3:34:20 189 Hans-Christian Keller Rix 3:34:47 190 Christophe Crombez 3:36:46 191 Hendrik Tesche 3:37:22 192 Mathias Rusch 3:38:26 193 Michael Brunner (Bike-Team-E.H.P.) 3:38:30 194 Milan Lunák 3:41:02 195 Holger Kraft (Landliebe) 3:41:29 196 Mario Fellner 3:41:37 197 Thomas Baron 3:42:13 198 Jan Huyse 3:42:30 199 Peter Mertens (Peerkes) 3:43:13 200 André Döring 3:44:56 201 Mark Stein 3:47:34 202 Thomas Maier (Biketeam Sonthofen) 3:50:12 203 Claus Matthiesen 3:51:42 204 Michael Jensen 3:53:00 205 Frank Kunold (Mtb Team Zierenberg) 3:55:41 206 Martien Meeuwesen (Peerkes) 3:57:31 207 Bernd Wernicke 3:59:21 208 Christoph Jacobs 4:00:39 209 Michael Mannes 4:01:04 210 Ervin Kozole 4:01:38 211 Lars Henneberg Jensen 4:03:30 212 Carsten Jensen 4:06:58 213 Tilo Eichinger (Rsg Würzburg / Eibe Team Grenzbereich) 4:07:08 214 Ryan Mendes 4:07:37 215 Roland Menthel 4:10:38 216 Stefan Thiel (Craft - Rocky Mountain Friends 2) 4:11:16 217 Roland Essler (Team Rad+Sport Ersing Ehingen) 4:12:41 218 Niels Mayer 4:13:15 219 Guy Weber 4:13:59 220 Michael Winslow 4:14:43 221 Martin Jensen 4:15:21 222 Fabien Loschi 4:16:40 223 Han Kempenaar 4:16:50 224 Martin Ottendorfer 4:17:56 225 Matthias Schumacher 4:18:01 226 Niklas Hnatnicky 4:18:43 227 Armand Bloem 4:21:54 228 Daniel Franke 4:25:27 229 Lasse Hartmann 4:30:50 230 Gijsbert Wielders 4:31:22 231 Jeroen van Leeuwen 4:31:23 232 Markus Trimmel 4:34:56 233 Pepino Saska (Itchampions) 4:36:29 234 René Appeldoorn 4:38:19 235 Frank Rautenberg 4:39:04 236 Marco Jochmann (Glocken) 4:43:08 237 Martin Scholz 4:45:41 238 Stephan Groll 4:47:13 239 Nils Gieskes 4:48:55 240 Hagai Offeck (Team Tilapia) 4:51:40 241 Tomer Fridman (Team Tilapia) 4:53:59 242 Thomas Frohmuth 4:55:58 243 Bernd Fleischmann 4:59:08 244 Camille Reding 4:59:40 245 Daan De Bruijne 5:05:14 246 Marcel Den Ouden 5:05:16 247 Lars Klitgaard Pedersen 5:07:27 248 Patrick Faust 5:09:12 249 Carsten Selbach 5:10:12 250 Mike Branescu (Glocken) 5:11:17 251 Andreas Müller (Ibc Dimb Reacing Team) 5:15:32 252 Volker Zaborowski 5:19:48 253 Wilms Larsen Bent 5:22:51 254 René Schantz 5:25:49 255 Jens Falk-Adamsen (Eskadrille 722, Rdaf) 5:27:47 256 Christian Albrecht (Orgasmus United) 5:29:58 257 Andreas Korhummel 5:34:50 258 Poul Pedersen 5:42:39 259 Burkhard Meyer 5:46:06 260 Tomer Neuner 5:47:08 261 Michael Lenze 5:49:47 262 Soren Haugaard (Pingel Race And Fun) 5:58:12 263 Frank Sperling 5:59:26 264 Erik Schwulera 6:00:14 265 Steffen Cramer 6:05:47 266 Gerko van der Graff (Team Mountain Bike Plus Magazine) 6:09:44 267 Lars Karstens 6:12:40 268 Matthias Wolf 6:15:30 269 Matthias Frank 6:19:53 270 Thomas Hartmann 6:19:54 271 André Walter (Tretmühle Wischmann Racing) 6:36:35 272 Ron Dagan 7:01:40 273 Robert Dienersberger 7:05:39 274 Peter Ohlssen 7:17:49 275 Clarkson Teixeira 7:20:26 276 Uwe Gross 7:24:44 277 Volker Heiland 7:27:29 278 Jörg Thönnissen 7:31:49 279 Nenad Tripkovic 9:11:46 280 Stefan Klein 9:24:39