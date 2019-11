Image 1 of 30 The FDJ team at the head of the peloton (Image credit: ASO) Image 2 of 30 The Norwegian coast line (Image credit: ASO) Image 3 of 30 Alexander Kristoff (Katusha) (Image credit: ASO) Image 4 of 30 Mike Teunissen (LottoNL-Jumbo) (Image credit: ASO) Image 5 of 30 Arnaud Démare (FDJ) (Image credit: ASO) Image 6 of 30 Tom van Asbroeck (LottoNL-Jumbo) (Image credit: ASO) Image 7 of 30 Alexander Kristoff (Katusha) celebrates victory (Image credit: ASO) Image 8 of 30 The crash marred stage 1 sprint (Image credit: ASO) Image 9 of 30 Stage 1 winner Alexander Kristoff (Katusha) (Image credit: ASO) Image 10 of 30 Alexander Kristoff (Katusha) in the race leader's jersey (Image credit: ASO) Image 11 of 30 Alexander Kristoff (Katusha) in the points jersey (Image credit: ASO) Image 12 of 30 Tom van Asbroeck (LottoNL-Jumbo) won himself some salmon (Image credit: ASO) Image 13 of 30 Most combative, Andreas Schillinger (Bora-Argon 18) (Image credit: ASO) Image 14 of 30 Former Norwegian champion, Lars Petter Nordhaug (Team Sky) (Image credit: ASO) Image 15 of 30 John Degenkolb (Giant-Alpecin) (Image credit: ASO) Image 16 of 30 Kristian House (ONE Pro Cycling) (Image credit: ASO) Image 17 of 30 Alexander Kristoff (Katusha) takes out the stage 1 victory (Image credit: ASO) Image 18 of 30 Riders try to avoid the fallen riders (Image credit: ASO) Image 19 of 30 Riders start to pick themselves up after the crash (Image credit: ASO) Image 20 of 30 Giacomo Nizzolo (Trek-Segafredo) (Image credit: ASO) Image 21 of 30 John Degenkolb (Giant-Alpecin) is presented to the crowd (Image credit: ASO) Image 22 of 30 August Jensen (Team Coop–Øster Hus) is aiming to have a good race (Image credit: ASO) Image 23 of 30 The winner's trophy (Image credit: ASO) Image 24 of 30 The Astana team is presented to the crowd (Image credit: ASO) Image 25 of 30 Alexander Kristoff (Katusha) waves from the podium (Image credit: ASO) Image 26 of 30 2015 winner, Rein Taaramäe (Katusha) (Image credit: ASO) Image 27 of 30 A fan gets a selfie with Alexander Kristoff (Katusha) (Image credit: ASO) Image 28 of 30 Alexander Kristoff (Katusha) on the start line (Image credit: ASO) Image 29 of 30 The 2016 Arctic Race of Norway gets underway (Image credit: ASO) Image 30 of 30 Danny van Poppel (Team Sky) in the young rider jersey (Image credit: ASO)

John Degenkolb was inches away from securing his first victory of the season on the opening day of the Arctic Race of Norway, but faulty gears allowed Alexander Kristoff (Katusha) to come through and take his fourth victory in three years at his home race.

Degenkolb, who has been steadily gaining form ever since making his comeback from the Giant-Alpecin training crash in January, launched his sprint first in Rognan, but his gears started jumping and he had to pedal with a frantically high cadence in a desperate bid to hold his lead to the line.

He almost did, but Kristoff, who hadn't won since May, was coming through strongly, with Danny van Poppel (Team Sky) a more distant third.

"Degenkolb had a good lead-out and was really fast but his gears were jumping and I managed to pass him," said Kristoff, who graciously acknowledged that he wouldn't have beaten his rival in normal circumstances.

"It was lucky for me. He did a good sprint and I think I'd have had a hard time coming past him, because he timed really well, but at the end his gears were jumping and I got past, so I'm happy."

The 180.5km stage from Fauske to Rognan featured a first-category climb that crested 18km from the line but despite the best efforts of breakaway member Andreas Schillinger (Bora-Argon 18), the race came back together for a bunch kick.

Schillinger had been in a breakaway of seven riders for much of the blustery day, along with Krister Hagen (Coop-Oster Hus), Maxime Cam (Fortuneo-Vital Concept), Tom Van Asbroeck (LottoNL-Jumbo), Gregory Rast (Trek-Segafredo), Kenny de Ketele (Topsport Vlaanderen-Baloise) and Max Emil Boholm Korner (Ringeriks–Kraft).

They had a lead of seven minutes at one point but it all split up half-way up the climb, with Schillinger breaking free and Rast doing his best to stay in sight. Despite cresting with a lead of 1:30, the Bora man was soon brought to within touching distance and was caught on the flat with a few kilometres remaining.

It was Trek who did the work in the final 5km, but Niccolo Bonifazio lacked a strong kick and it became a duel between old foes Degenkolb and Kristoff, with the German cruelly made to wait for that first post-injury victory.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Alexander Kristoff (Nor) Team Katusha 4:10:02 2 John Degenkolb (Ger) Team Giant-Alpecin 3 Danny van Poppel (Ned) Team Sky 4 Moreno Hofland (Ned) Team LottoNl-Jumbo 5 Danilo Napolitano (Ita) Wanty - Groupe Gobert 6 Niccolo Bonifazio (Ita) Trek-Segafredo 7 Ruslan Tleubayev (Kaz) Astana Pro Team 8 Rasmus Tiller (Nor) Team Ringeriks - Kraft 9 Daniel Oss (Ita) BMC Racing Team 10 Gianni Moscon (Ita) Team Sky 11 Oscar Gatto (Ita) Tinkoff Team 12 Jarl Salomein (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 13 Michael Schär (Swi) BMC Racing Team 14 Kristoffer Halvorsen (Nor) Team Joker 15 Ryan Anderson (Can) Direct Energie 16 Mickael Delage (Fra) FDJ 17 Haavard Blikra (Nor) Team Coop-Oster Hus 18 Steele von Hoff (Aus) ONE Pro Cycling 19 Youcef Reguigui (Alg) Dimension Data 20 Zakkari Dempster (Aus) Bora-Argon 19 21 Adrian Aas Stien (Nor) Team Joker 22 Preben Van Hecke (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 23 Sep Vanmarcke (Bel) Team LottoNl-Jumbo 24 Mike Teunissen (Ned) Team LottoNl-Jumbo 25 Nikolai Trusov (Rus) Tinkoff Team 26 Andreas Sandnes Olsen (Nor) Team Coop-Oster Hus 27 Lars Petter Nordhaug (Nor) Team Sky 28 August Jensen (Nor) Team Coop-Oster Hus 29 Alexander Kamp Egested (Den) Stolting Service Group 30 Arman Kamyshev (Kaz) Astana Pro Team 31 Alex Kirsch (Lux) Stolting Service Group 32 Simone Antonini (Ita) Wanty - Groupe Gobert 33 Yohan Offredo (Fra) FDJ 34 Twan Castelijns (Ned) Team LottoNl-Jumbo 35 Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team 36 Philippe Gilbert (Bel) BMC Racing Team 37 Trond Hakon Trondsen (Nor) Team Sparebanken Sor 38 Benoit Jarrier (Fra) Fortuneo - Vital Concept 39 Truls Engen Korsaeth (Nor) Team Joker 40 Juraj Sagan (Svk) Tinkoff Team 41 Vyacheslav Kuznetsov (Rus) Team Katusha 42 Laurens De Vreese (Bel) Astana Pro Team 43 Kristian Aasvold (Nor) Team Sparebanken Sor 44 Syver Waersted (Swe) Team Ringeriks - Kraft 45 Søren Kragh Andersen (Den) Team Giant-Alpecin 46 Marco Haller (Aut) Team Katusha 47 Bjorn Thurau (Ger) Wanty - Groupe Gobert 48 Anders Skaarseth (Nor) Team Joker 49 Ramon Sinkeldam (Ned) Team Giant-Alpecin 50 Vicente Reynes Mimo (Spa) IAM Cycling 51 Marco Marcato (Ita) Wanty - Groupe Gobert 52 Sebastian Henao Gomez (Col) Team Sky 53 Fabian Wegmann (Ger) Stolting Service Group 54 Boy van Poppel (Ned) Trek-Segafredo 55 Stef Clement (Ned) IAM Cycling 56 Leigh Howard (Aus) IAM Cycling 57 Tom Van Asbroeck (Bel) Team LottoNl-Jumbo 58 Peter Williams (GBr) ONE Pro Cycling 59 Reto Hollenstein (Swi) IAM Cycling 60 Audun Brekke Flotten (Nor) Team Ringeriks - Kraft 61 Martin Elmiger (Swi) IAM Cycling 62 Odd Christian Eiking (Nor) FDJ 63 Rein Taaramae (Est) Team Katusha 64 Ben Swift (GBr) Team Sky 65 Lars Boom (Ned) Astana Pro Team 66 Loïc Vliegen (Bel) BMC Racing Team 67 Torstein Traeen (Nor) Team Ringeriks - Kraft 68 Michael Reihs (Den) Stolting Service Group 69 Dominik Nerz (Ger) Bora-Argon 20 70 Bjørn Tore Nilsen Hoem (Nor) Team Joker 71 Romain Cardis (Fra) Direct Energie 72 Jonas Abrahamsen (Nor) Team Ringeriks - Kraft 73 Oivind Lukkedal (Nor) Team Coop-Oster Hus 74 Giacomo Nizzolo (Ita) Trek-Segafredo 75 Amund Groendahl Jansen (Nor) Team Joker 76 Johann Van Zyl (RSA) Dimension Data 77 Marcus Burghardt (Ger) BMC Racing Team 78 Jay Robert Thomson (RSA) Dimension Data 79 Grégory Rast (Swi) Trek-Segafredo 80 Julien Morice (Fra) Direct Energie 81 Andreas Schillinger (Ger) Bora-Argon 22 82 Paul Voss (Ger) Bora-Argon 23 0:00:22 83 Andreas Vangstad (Nor) Team Sparebanken Sor 0:00:23 84 Vegard Breen (Nor) Fortuneo - Vital Concept 85 Kevin Van Melsen (Bel) Wanty - Groupe Gobert 86 Maxime Cam (Fra) Fortuneo - Vital Concept 87 Andrew Fenn (GBr) Team Sky 88 Fridtjof Roeinaas (Nor) Team Sparebanken Sor 89 Franck Bonnamour (Fra) Fortuneo - Vital Concept 90 Yury Trofimov (Rus) Tinkoff Team 91 Karol Domagalski (Pol) ONE Pro Cycling 92 Bert Van Lerberghe (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 93 Rasmus Guldhammer Pedersen (Den) Stolting Service Group 94 Roy Curvers (Ned) Team Giant-Alpecin 0:00:36 95 Sam Bennett (Irl) Bora-Argon 18 0:00:40 96 Tyler Farrar (USA) Dimension Data 0:00:49 97 Dennis Van Winden (Ned) Team LottoNl-Jumbo 98 Floris De Tier (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:01:00 99 Lukas Postlberger (Aut) Bora-Argon 21 100 Sylvain Chavanel (Fra) Direct Energie 101 Dries Van Gestel (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 102 Kristian House (GBr) ONE Pro Cycling 103 Arnaud Demare (Fra) FDJ 104 Carl Fredrik Hagen (Nor) Team Sparebanken Sor 105 Martin Mortensen (Den) ONE Pro Cycling 106 Marc Sarreau (Fra) FDJ 107 Jonathan Hivert (Fra) Fortuneo - Vital Concept 0:01:27 108 Tony Hurel (Fra) Direct Energie 109 Maxat Ayazbayev (Kaz) Astana Pro Team 0:01:38 110 Songezo Jim (RSA) Dimension Data 111 Marco Coledan (Ita) Trek-Segafredo 0:01:41 112 Krister Hagen (Nor) Team Coop-Oster Hus 0:02:48 113 Max Emil Boholm Korner (Nor) Team Ringeriks - Kraft 114 Alexandre Pichot (Fra) Direct Energie 0:05:26 115 Boris Vallee (Bel) Fortuneo - Vital Concept 0:07:13 116 Andrea Guardini (Ita) Astana Pro Team 0:08:23 117 Lander Seynaeve (Bel) Wanty - Groupe Gobert 118 Chris Opie (GBr) ONE Pro Cycling 119 Michal Kolar (Svk) Tinkoff Team 0:10:12 120 Oscar Landa (Nor) Team Coop-Oster Hus 0:10:52 121 Jacopo Guarnieri (Ita) Team Katusha 122 Max Kanter (Ger) Team Giant-Alpecin 123 Matthew Brammeier (Irl) Dimension Data 124 Stijn Devolder (Bel) Trek-Segafredo 125 Herman Dahl (Nor) Team Sparebanken Sor 0:11:55 126 Kenny De Ketele (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:11:56 127 Max Walscheid (Ger) Team Giant-Alpecin 0:14:13 128 Sven Erik Bystrom (Nor) Team Katusha 129 Daniel Hoelgaard (Nor) FDJ

Sprint 1 - Bodo, 61km # Rider Name (Country) Team Result 1 Grégory Rast (Swi) Trek-Segafredo 3 pts 2 Krister Hagen (Nor) Team Coop-Oster Hus 2 3 Maxime Cam (Fra) Fortuneo - Vital Concept 1

Sprint 2 - Enge, 136.5km # Rider Name (Country) Team Result 1 Grégory Rast (Swi) Trek-Segafredo 3 pts 2 Andreas Schillinger (Ger) Bora-Argon 22 2 3 Maxime Cam (Fra) Fortuneo - Vital Concept 1

Sprint 3 - Brekke, 147.5km # Rider Name (Country) Team Result 1 Andreas Schillinger (Ger) Bora-Argon 22 3 pts 2 Max Emil Boholm Korner (Nor) Team Ringeriks - Kraft 2 3 Grégory Rast (Swi) Trek-Segafredo 1

Finish - Rognan, 180.5km # Rider Name (Country) Team Result 1 Alexander Kristoff (Nor) Team Katusha 15 pts 2 John Degenkolb (Ger) Team Giant-Alpecin 12 3 Danny van Poppel (Ned) Team Sky 9 4 Moreno Hofland (Ned) Team LottoNl-Jumbo 7 5 Danilo Napolitano (Ita) Wanty - Groupe Gobert 6 6 Niccolo Bonifazio (Ita) Trek-Segafredo 5 7 Ruslan Tleubayev (Kaz) Astana Pro Team 4 8 Rasmus Tiller (Nor) Team Ringeriks - Kraft 3 9 Daniel Oss (Ita) BMC Racing Team 2 10 Gianni Moscon (Ita) Team Sky 1

Mountain 1 - Jensvollldalen summit, 68km # Rider Name (Country) Team Result 1 Tom Van Asbroeck (Bel) Team LottoNl-Jumbo 3 pts 2 Krister Hagen (Nor) Team Coop-Oster Hus 2 3 Kenny De Ketele (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 1

Mountain 2 - Kvikstadheia Summit - 117.5km # Rider Name (Country) Team Result 1 Tom Van Asbroeck (Bel) Team LottoNl-Jumbo 3 pts 2 Krister Hagen (Nor) Team Coop-Oster Hus 2 3 Maxime Cam (Fra) Fortuneo - Vital Concept 1

Ljosenhammeren Summit - 162km # Rider Name (Country) Team Result 1 Andreas Schillinger (Ger) Bora-Argon 22 5 pts 2 Grégory Rast (Swi) Trek-Segafredo 3 3 Tom Van Asbroeck (Bel) Team LottoNl-Jumbo 1

Young rider # Rider Name (Country) Team Result 1 Danny van Poppel (Ned) Team Sky 4:10:02 2 Moreno Hofland (Ned) Team LottoNl-Jumbo 3 Niccolo Bonifazio (Ita) Trek-Segafredo 4 Rasmus Tiller (Nor) Team Ringeriks - Kraft 5 Gianni Moscon (Ita) Team Sky 6 Kristoffer Halvorsen (Nor) Team Joker 7 Haavard Blikra (Nor) Team Coop-Oster Hus 8 Adrian Aas Stien (Nor) Team Joker 9 Mike Teunissen (Ned) Team LottoNl-Jumbo 10 Andreas Sandnes Olsen (Nor) Team Coop-Oster Hus 11 August Jensen (Nor) Team Coop-Oster Hus 12 Alexander Kamp Egested (Den) Stolting Service Group 13 Arman Kamyshev (Kaz) Astana Pro Team 14 Alex Kirsch (Lux) Stolting Service Group 15 Simone Antonini (Ita) Wanty - Groupe Gobert 16 Trond Hakon Trondsen (Nor) Team Sparebanken Sor 17 Truls Engen Korsaeth (Nor) Team Joker 18 Kristian Aasvold (Nor) Team Sparebanken Sor 19 Syver Waersted (Swe) Team Ringeriks - Kraft 20 Søren Kragh Andersen (Den) Team Giant-Alpecin 21 Marco Haller (Aut) Team Katusha 22 Anders Skaarseth (Nor) Team Joker 23 Sebastian Henao Gomez (Col) Team Sky 24 Odd Christian Eiking (Nor) FDJ 25 Loïc Vliegen (Bel) BMC Racing Team 26 Torstein Traeen (Nor) Team Ringeriks - Kraft 27 Bjørn Tore Nilsen Hoem (Nor) Team Joker 28 Romain Cardis (Fra) Direct Energie 29 Jonas Abrahamsen (Nor) Team Ringeriks - Kraft 30 Oivind Lukkedal (Nor) Team Coop-Oster Hus 31 Amund Groendahl Jansen (Nor) Team Joker 32 Johann Van Zyl (RSA) Dimension Data 33 Julien Morice (Fra) Direct Energie 34 Andreas Vangstad (Nor) Team Sparebanken Sor 0:00:23 35 Maxime Cam (Fra) Fortuneo - Vital Concept 36 Fridtjof Roeinaas (Nor) Team Sparebanken Sor 37 Franck Bonnamour (Fra) Fortuneo - Vital Concept 38 Bert Van Lerberghe (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 39 Floris De Tier (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:01:00 40 Lukas Postlberger (Aut) Bora-Argon 21 41 Dries Van Gestel (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 42 Arnaud Demare (Fra) FDJ 43 Carl Fredrik Hagen (Nor) Team Sparebanken Sor 44 Marc Sarreau (Fra) FDJ 45 Maxat Ayazbayev (Kaz) Astana Pro Team 0:01:38 46 Max Emil Boholm Korner (Nor) Team Ringeriks - Kraft 0:02:48 47 Boris Vallee (Bel) Fortuneo - Vital Concept 0:07:13 48 Lander Seynaeve (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:08:23 49 Michal Kolar (Svk) Tinkoff Team 0:10:12 50 Oscar Landa (Nor) Team Coop-Oster Hus 0:10:52 51 Max Kanter (Ger) Team Giant-Alpecin 52 Herman Dahl (Nor) Team Sparebanken Sor 0:11:55 53 Max Walscheid (Ger) Team Giant-Alpecin 0:14:13 54 Sven Erik Bystrom (Nor) Team Katusha 55 Daniel Hoelgaard (Nor) FDJ

Most aggressive # Rider Name (Country) Team 1 Andreas Schillinger (Ger) Bora-Argon 22

Team # Rider Name (Country) Team Result 1 Team Sky 12:30:06 2 Team Lottonl-Jumbo 3 Bmc Racing Team 4 Team Coop-Oster Hus 5 Team Joker Byggtorget 6 Tinkoff Team 7 Astana Pro Team 8 Wanty - Groupe Gobert 9 Team Katusha 10 Team Giant-Alpecin 11 Fdj 12 Team Ringeriks-Kraft 13 Stölting Service Group 14 Trek-Segafredo 15 Iam Cycling 16 Direct Energie 17 Bora-Argon 18 18 Dimension Data 19 Topsport Vlaanderen - Baloise 0:00:23 20 Team Sparebanken 21 One Pro Cycling 22 Fortuneo - Vital Concept 0:00:46

General classification after stage 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Alexander Kristoff (Nor) Team Katusha 4:09:52 2 Grégory Rast (Swi) Trek-Segafredo 0:00:03 3 John Degenkolb (Ger) Team Giant-Alpecin 0:00:04 4 Andreas Schillinger (Ger) Bora-Argon 22 0:00:05 5 Danny van Poppel (Ned) Team Sky 0:00:06 6 Moreno Hofland (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:00:10 7 Danilo Napolitano (Ita) Wanty - Groupe Gobert 8 Niccolo Bonifazio (Ita) Trek-Segafredo 9 Ruslan Tleubayev (Kaz) Astana Pro Team 10 Rasmus Tiller (Nor) Team Ringeriks - Kraft 11 Daniel Oss (Ita) BMC Racing Team 12 Gianni Moscon (Ita) Team Sky 13 Oscar Gatto (Ita) Tinkoff Team 14 Jarl Salomein (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 15 Michael Schär (Swi) BMC Racing Team 16 Kristoffer Halvorsen (Nor) Team Joker 17 Ryan Anderson (Can) Direct Energie 18 Mickael Delage (Fra) FDJ 19 Haavard Blikra (Nor) Team Coop-Oster Hus 20 Steele von Hoff (Aus) ONE Pro Cycling 21 Youcef Reguigui (Alg) Dimension Data 22 Zakkari Dempster (Aus) Bora-Argon 19 23 Adrian Aas Stien (Nor) Team Joker 24 Preben Van Hecke (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 25 Sep Vanmarcke (Bel) Team LottoNl-Jumbo 26 Mike Teunissen (Ned) Team LottoNl-Jumbo 27 Nikolai Trusov (Rus) Tinkoff Team 28 Andreas Sandnes Olsen (Nor) Team Coop-Oster Hus 29 Lars Petter Nordhaug (Nor) Team Sky 30 August Jensen (Nor) Team Coop-Oster Hus 31 Alexander Kamp Egested (Den) Stolting Service Group 32 Arman Kamyshev (Kaz) Astana Pro Team 33 Alex Kirsch (Lux) Stolting Service Group 34 Simone Antonini (Ita) Wanty - Groupe Gobert 35 Yohan Offredo (Fra) FDJ 36 Twan Castelijns (Ned) Team LottoNl-Jumbo 37 Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team 38 Philippe Gilbert (Bel) BMC Racing Team 39 Trond Hakon Trondsen (Nor) Team Sparebanken Sor 40 Benoit Jarrier (Fra) Fortuneo - Vital Concept 41 Truls Engen Korsaeth (Nor) Team Joker 42 Juraj Sagan (Svk) Tinkoff Team 43 Vyacheslav Kuznetsov (Rus) Team Katusha 44 Laurens De Vreese (Bel) Astana Pro Team 45 Kristian Aasvold (Nor) Team Sparebanken Sor 46 Syver Waersted (Swe) Team Ringeriks - Kraft 47 Søren Kragh Andersen (Den) Team Giant-Alpecin 48 Marco Haller (Aut) Team Katusha 49 Bjorn Thurau (Ger) Wanty - Groupe Gobert 50 Anders Skaarseth (Nor) Team Joker 51 Ramon Sinkeldam (Ned) Team Giant-Alpecin 52 Vicente Reynes Mimo (Spa) IAM Cycling 53 Marco Marcato (Ita) Wanty - Groupe Gobert 54 Sebastian Henao Gomez (Col) Team Sky 55 Fabian Wegmann (Ger) Stolting Service Group 56 Boy van Poppel (Ned) Trek-Segafredo 57 Stef Clement (Ned) IAM Cycling 58 Leigh Howard (Aus) IAM Cycling 59 Tom Van Asbroeck (Bel) Team LottoNl-Jumbo 60 Peter Williams (GBr) ONE Pro Cycling 61 Reto Hollenstein (Swi) IAM Cycling 62 Audun Brekke Flotten (Nor) Team Ringeriks - Kraft 63 Martin Elmiger (Swi) IAM Cycling 64 Odd Christian Eiking (Nor) FDJ 65 Rein Taaramae (Est) Team Katusha 66 Ben Swift (GBr) Team Sky 67 Lars Boom (Ned) Astana Pro Team 68 Loïc Vliegen (Bel) BMC Racing Team 69 Torstein Traeen (Nor) Team Ringeriks - Kraft 70 Michael Reihs (Den) Stolting Service Group 71 Dominik Nerz (Ger) Bora-Argon 20 72 Bjørn Tore Nilsen Hoem (Nor) Team Joker 73 Romain Cardis (Fra) Direct Energie 74 Jonas Abrahamsen (Nor) Team Ringeriks - Kraft 75 Oivind Lukkedal (Nor) Team Coop-Oster Hus 76 Giacomo Nizzolo (Ita) Trek-Segafredo 77 Amund Groendahl Jansen (Nor) Team Joker 78 Johann Van Zyl (RSA) Dimension Data 79 Marcus Burghardt (Ger) BMC Racing Team 80 Jay Robert Thomson (RSA) Dimension Data 81 Julien Morice (Fra) Direct Energie 82 Maxime Cam (Fra) Fortuneo - Vital Concept 0:00:31 83 Paul Voss (Ger) Bora-Argon 23 0:00:32 84 Andreas Vangstad (Nor) Team Sparebanken Sor 0:00:33 85 Vegard Breen (Nor) Fortuneo - Vital Concept 86 Kevin Van Melsen (Bel) Wanty - Groupe Gobert 87 Andrew Fenn (GBr) Team Sky 88 Fridtjof Roeinaas (Nor) Team Sparebanken Sor 89 Franck Bonnamour (Fra) Fortuneo - Vital Concept 90 Yury Trofimov (Rus) Tinkoff Team 91 Karol Domagalski (Pol) ONE Pro Cycling 92 Bert Van Lerberghe (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 93 Rasmus Guldhammer Pedersen (Den) Stolting Service Group 94 Roy Curvers (Ned) Team Giant-Alpecin 0:00:46 95 Sam Bennett (Irl) Bora-Argon 18 0:00:50 96 Tyler Farrar (USA) Dimension Data 0:00:59 97 Dennis Van Winden (Ned) Team LottoNl-Jumbo 98 Floris De Tier (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:01:10 99 Lukas Postlberger (Aut) Bora-Argon 21 100 Sylvain Chavanel (Fra) Direct Energie 101 Dries Van Gestel (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 102 Kristian House (GBr) ONE Pro Cycling 103 Arnaud Demare (Fra) FDJ 104 Carl Fredrik Hagen (Nor) Team Sparebanken Sor 105 Martin Mortensen (Den) ONE Pro Cycling 106 Marc Sarreau (Fra) FDJ 107 Jonathan Hivert (Fra) Fortuneo - Vital Concept 0:01:37 108 Tony Hurel (Fra) Direct Energie 109 Maxat Ayazbayev (Kaz) Astana Pro Team 0:01:48 110 Songezo Jim (RSA) Dimension Data 111 Marco Coledan (Ita) Trek-Segafredo 0:01:51 112 Krister Hagen (Nor) Team Coop-Oster Hus 0:02:56 113 Max Emil Boholm Korner (Nor) Team Ringeriks - Kraft 114 Alexandre Pichot (Fra) Direct Energie 0:05:36 115 Boris Vallee (Bel) Fortuneo - Vital Concept 0:07:23 116 Andrea Guardini (Ita) Astana Pro Team 0:08:33 117 Lander Seynaeve (Bel) Wanty - Groupe Gobert 118 Chris Opie (GBr) ONE Pro Cycling 119 Michal Kolar (Svk) Tinkoff Team 0:10:22 120 Oscar Landa (Nor) Team Coop-Oster Hus 0:11:02 121 Jacopo Guarnieri (Ita) Team Katusha 122 Max Kanter (Ger) Team Giant-Alpecin 123 Matthew Brammeier (Irl) Dimension Data 124 Stijn Devolder (Bel) Trek-Segafredo 125 Herman Dahl (Nor) Team Sparebanken Sor 0:12:05 126 Kenny De Ketele (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:12:06 127 Max Walscheid (Ger) Team Giant-Alpecin 0:14:23 128 Sven Erik Bystrom (Nor) Team Katusha 129 Daniel Hoelgaard (Nor) FDJ

Point classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Alexander Kristoff (Nor) Team Katusha 15 pts 2 John Degenkolb (Ger) Team Giant-Alpecin 12 3 Danny van Poppel (Ned) Team Sky 9 4 Grégory Rast (Swi) Trek-Segafredo 7 5 Moreno Hofland (Ned) Team LottoNl-Jumbo 7 6 Danilo Napolitano (Ita) Wanty - Groupe Gobert 6 7 Andreas Schillinger (Ger) Bora-Argon 22 5 8 Niccolo Bonifazio (Ita) Trek-Segafredo 5 9 Ruslan Tleubayev (Kaz) Astana Pro Team 4 10 Rasmus Tiller (Nor) Team Ringeriks - Kraft 3 11 Daniel Oss (Ita) BMC Racing Team 2 12 Maxime Cam (Fra) Fortuneo - Vital Concept 2 13 Krister Hagen (Nor) Team Coop-Oster Hus 2 14 Max Emil Boholm Korner (Nor) Team Ringeriks - Kraft 2 15 Gianni Moscon (Ita) Team Sky 1

Mountain classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Tom Van Asbroeck (Bel) Team LottoNl-Jumbo 7 pts 2 Andreas Schillinger (Ger) Bora-Argon 22 5 3 Krister Hagen (Nor) Team Coop-Oster Hus 4 4 Grégory Rast (Swi) Trek-Segafredo 3 5 Maxime Cam (Fra) Fortuneo - Vital Concept 1 6 Kenny De Ketele (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 1

Young rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Danny van Poppel (Ned) Team Sky 4:09:58 2 Moreno Hofland (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:00:04 3 Niccolo Bonifazio (Ita) Trek-Segafredo 4 Rasmus Tiller (Nor) Team Ringeriks - Kraft 5 Gianni Moscon (Ita) Team Sky 6 Kristoffer Halvorsen (Nor) Team Joker 7 Haavard Blikra (Nor) Team Coop-Oster Hus 8 Adrian Aas Stien (Nor) Team Joker 9 Mike Teunissen (Ned) Team LottoNl-Jumbo 10 Andreas Sandnes Olsen (Nor) Team Coop-Oster Hus 11 August Jensen (Nor) Team Coop-Oster Hus 12 Alexander Kamp Egested (Den) Stolting Service Group 13 Arman Kamyshev (Kaz) Astana Pro Team 14 Alex Kirsch (Lux) Stolting Service Group 15 Simone Antonini (Ita) Wanty - Groupe Gobert 16 Trond Hakon Trondsen (Nor) Team Sparebanken Sor 17 Truls Engen Korsaeth (Nor) Team Joker 18 Kristian Aasvold (Nor) Team Sparebanken Sor 19 Syver Waersted (Swe) Team Ringeriks - Kraft 20 Søren Kragh Andersen (Den) Team Giant-Alpecin 21 Marco Haller (Aut) Team Katusha 22 Anders Skaarseth (Nor) Team Joker 23 Sebastian Henao Gomez (Col) Team Sky 24 Odd Christian Eiking (Nor) FDJ 25 Loïc Vliegen (Bel) BMC Racing Team 26 Torstein Traeen (Nor) Team Ringeriks - Kraft 27 Bjørn Tore Nilsen Hoem (Nor) Team Joker 28 Romain Cardis (Fra) Direct Energie 29 Jonas Abrahamsen (Nor) Team Ringeriks - Kraft 30 Oivind Lukkedal (Nor) Team Coop-Oster Hus 31 Amund Groendahl Jansen (Nor) Team Joker 32 Johann Van Zyl (RSA) Dimension Data 33 Julien Morice (Fra) Direct Energie 34 Maxime Cam (Fra) Fortuneo - Vital Concept 0:00:25 35 Andreas Vangstad (Nor) Team Sparebanken Sor 0:00:27 36 Fridtjof Roeinaas (Nor) Team Sparebanken Sor 37 Franck Bonnamour (Fra) Fortuneo - Vital Concept 38 Bert Van Lerberghe (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 39 Floris De Tier (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:01:04 40 Lukas Postlberger (Aut) Bora-Argon 21 41 Dries Van Gestel (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 42 Arnaud Demare (Fra) FDJ 43 Carl Fredrik Hagen (Nor) Team Sparebanken Sor 44 Marc Sarreau (Fra) FDJ 45 Maxat Ayazbayev (Kaz) Astana Pro Team 0:01:42 46 Max Emil Boholm Korner (Nor) Team Ringeriks - Kraft 0:02:50 47 Boris Vallee (Bel) Fortuneo - Vital Concept 0:07:17 48 Lander Seynaeve (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:08:27 49 Michal Kolar (Svk) Tinkoff Team 0:10:16 50 Oscar Landa (Nor) Team Coop-Oster Hus 0:10:56 51 Max Kanter (Ger) Team Giant-Alpecin 52 Herman Dahl (Nor) Team Sparebanken Sor 0:11:59 53 Max Walscheid (Ger) Team Giant-Alpecin 0:14:17 54 Sven Erik Bystrom (Nor) Team Katusha 55 Daniel Hoelgaard (Nor) FDJ