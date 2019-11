Image 1 of 34 Elia Viviani (Quick-Step Floors) took his third victory during stage 4 at the inaugural Adriatica Ionica Race on Saturday in Grado (Image credit: Bettini Photo) Image 2 of 34 Elia Viviani (Quick-Step Floors) wins stage 4 at Adriatica Ionica Race (Image credit: Bettini Photo) Image 3 of 34 Niki Terpstra attacks on the dirt roads during stage 4 (Image credit: Bettini Photo) Image 4 of 34 Elia Viviani (Quick-Step Floors) on the dirt roads during stage 4 at Adriatica Ionica Race (Image credit: Bettini Photo) Image 5 of 34 Ivan Sosa (Androni-Giocattoli) leads the overall classification during stage 4 at Adriatica Ionica Race (Image credit: Bettini Photo) Image 6 of 34 Ivan Sosa (Androni-Giocattoli) leads the overall classification during stage 4 at Adriatica Ionica Race (Image credit: Bettini Photo) Image 7 of 34 Mark Cavendish (Dimension Data) during stage 4 (Image credit: Bettini Photo) Image 8 of 34 Ivan Sosa (Androni-Giocattoli) leads the overall classification during stage 4 at Adriatica Ionica Race (Image credit: Bettini Photo) Image 9 of 34 The dust kicks up during stage 4 at Adriatica Ionica Race (Image credit: Bettini Photo) Image 10 of 34 The peloton during stage 4 at Adriatica Ionica Race (Image credit: Bettini Photo) Image 11 of 34 Elia Viviani (Quick-Step Floors) wins stage 4 at Adriatica Ionica Race (Image credit: Bettini Photo) Image 12 of 34 Elia Viviani (Quick-Step Floors) wins stage 4 at Adriatica Ionica Race (Image credit: Bettini Photo) Image 13 of 34 (Image credit: Bettini Photo) Image 14 of 34 Niki Terpstra (Quick-Step Floors) leads the field over the last section of dirt road during stage 4 (Image credit: Bettini Photo) Image 15 of 34 The peloton hit the dirt roads during stage 4 at Adriatica Ionica Race (Image credit: Bettini Photo) Image 16 of 34 Elia Viviani (Quick-Step Floors) sprints to stage 4 victory at the inaugural Adriatica Ionica Race in Grado (Image credit: Bettini Photo) Image 17 of 34 Elia Viviani (Quick-Step Floors) sprints to stage 4 victory at the inaugural Adriatica Ionica Race in Grado (Image credit: Bettini Photo) Image 18 of 34 Elia Viviani (Quick-Step Floors) during stage 4 at the inaugural Adriatica Ionica Race (Image credit: Bettini Photo) Image 19 of 34 Mihkel Raim (Israel Cycling Academy) (Image credit: Bettini Photo) Image 20 of 34 Meiyin Wang (Bahrain-Merida) (Image credit: Bettini Photo) Image 21 of 34 The riders in the neutral zone (Image credit: Bettini Photo) Image 22 of 34 Moreno Argentin on the start line (Image credit: Bettini Photo) Image 23 of 34 The Androni Gocattoli team protect Ivan Sosa (Image credit: Bettini Photo) Image 24 of 34 Ivan Sosa in the race leader's jersey (Image credit: Bettini Photo) Image 25 of 34 Ivan Sosa moved into the race lead after his win on the Passo di Giau (Image credit: Bettini Photo) Image 26 of 34 Niki Terpstra corners on a descent (Image credit: Bettini Photo) Image 27 of 34 Eugenio Alafaci (Trek-Segafredo) (Image credit: Bettini Photo) Image 28 of 34 Former rider Moreno Argentin was present at the start (Image credit: Bettini Photo) Image 29 of 34 The breakaway (Image credit: Bettini Photo) Image 30 of 34 Mark Cavendish in the bunch (Image credit: Bettini Photo) Image 31 of 34 Elia Viviani and Matteo Trentin teammates for the Adriatica Ionica Race (Image credit: Bettini Photo) Image 32 of 34 The weather was great for the peloton (Image credit: Bettini Photo) Image 33 of 34 Tongue out for Gianluca Branbilla (Image credit: Bettini Photo) Image 34 of 34 Nikolay Trusov (Gazprom-Rusvelo) (Image credit: Bettini Photo)

Elia Viviani (Quick-Step Floors) took his third victory during stage 4 at the inaugural Adriatica Ionica Race on Saturday in Grado. The Italian won the bunch sprint ahead of compatriot Giacomo Nizzolo (Trek-Segafredo) and his Quick-Step teammate Alvaro Hodeg.

Viviani was part of the his team's stage 1 team time trial victory in Lido di Jesolo, where he took the event's first leader's jersey, and went on to win stage 2 in Maser, before losing the overall lead to Ivan Sosa (Androni-Giocattoli) during the queen stage 3 to the summit of Passo Giau on Friday.

"Having scored another victory makes me very happy, and to return at the top of the most wins individual classification gives me great pride. The team was again brilliant, my form is good and I think we can be more than content with how the race has panned out so far for us," said Viviani, who brought the team its 41st victory of the season.

Stage 4 at the Adriatica Ionica Race was the longest of the five-day event at 229.2km between San Vito di Cadore and Grado. With tired legs after the previous day's queen stage to Passo Giau, the field raced predominantly rolling, downhill for the first 50km, and an early breakaway of six riders set off.

Those riders included Meiyin Wang (Bahrain-Merida), Andrea Toniatti, (Italy), Marco Tizza (Nippo-Vini Fantini), Nick van der Lijke (Roompot-Nederlandse Loterij), Stanimir Cholakov (Trevigiani Phonix-Hemus 1896) and Enrico Logica (Biesse Carera Gavardo).

They hit the base of the only ascent of the day, Passo Crosetta, which peaked out at the 87km mark, and Logica took the full points as they crested the top. Van der Lijke and Wang, were next to top the ascent, while the full breakaway maintained a healthy 5:20 lead on the main field.

Following a long descent, the second half of the route was pan-flat, with dirt road sectors and an intermediate sprint in Aquileia, located at roughly 20km from the finish line in Grado. The breakaway lost Cholakov and Logica, but continued on with four.

With the sprint teams on the hunt for a stage victory, they cut the breakaway's time down to under two minutes with 30km to go, and by the time they reached the intermediate sprint, they held a mere 43 seconds.

Attacks ensued from the main field with Niki Terpstra (Quick-Step Floors) launching himself out front over the dirt roads, in pursuit of the stage victory. He initially gained 22 seconds with eight kilometres to go, and almost made it across to the four remaining breakaway riders, who struggled to maintain their lead after being off the front of the field for more than 200km.

All remaining efforts were fruitless, however, even for Terpstra as his Quick-Step Floors squad lined-out their lead-out train, reeled in the day's fugitives, and brought Viviani and Hodeg to victory and third place, respectively.

The Adriatica Ionic Race will conclude on Sunday with a 124.6km race between Grado and Trieste, where the winner of the inaugural race will be crowned.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Elia Viviani (Ita) Quick-Step Floors 5:14:56 2 Giacomo Nizzolo (Ita) Trek-Segafredo 3 Alvaro Hodeg (Col) Quick-Step Floors 4 Riccardo Minali (Ita) Italy 5 Mark Renshaw (Aus) Dimension Data 6 Reinardt Janse Van Rensburg (RSA) Dimension Data 7 Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates 8 Marco Canola (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 9 Mihkel Räim (Est) Israel Cycling Academy 10 Jalel Duranti (Ita) Italy 11 Enrico Barbin (Ita) Bardiani CSF 12 Simone Velasco (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 13 Ben Swift (GBr) UAE Team Emirates 14 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 15 Nicola Bagioli (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 16 Manuel Belletti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 17 Paolo Totò (Ita) Sangemini-Mg. K Vis-Vega 18 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain-Merida 19 Dennis van Winden (Ned) Israel Cycling Academy 20 Giulio Ciccone (Ita) Bardiani CSF 0:00:06 21 Alexander Porsev (Rus) Gazprom-Rusvelo 22 Jeroen Meijers (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 23 Ildar Arslanov (Rus) Gazprom-Rusvelo 24 Nikolay Trusov (Rus) Gazprom-Rusvelo 25 Kristian Sbaragli (Ita) Israel Cycling Academy 26 Lorenzo Rota (Ita) Bardiani CSF 27 Ivan Sosa (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 28 Pieter Weening (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 29 Mark Cavendish (GBr) Dimension Data 30 Manuele Boaro (Ita) Bahrain-Merida 31 Giovanni Carboni (Ita) Bardiani CSF 32 Michele Scartezzini (Ita) Sangemini-Mg. K Vis-Vega 0:00:10 33 Nick van der Lijke (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 34 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF 0:00:13 35 Andrea Toniatti (Ita) Italy 36 Jay Thomson (RSA) Dimension Data 0:00:16 37 Damiano Cima (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 38 Niki Terpstra (Ned) Quick-Step Floors 0:00:37 39 Kasper Asgreen (Den) Quick-Step Floors 0:00:40 40 Eugenio Alafaci (Ita) Trek-Segafredo 0:00:46 41 Floris Gerts (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 42 Marco Tizza (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 0:01:11 43 Ryan Gibbons (RSA) Dimension Data 0:01:23 44 Nicola Gaffurini (Ita) Sangemini-Mg. K Vis-Vega 0:01:32 45 Miguel Eduardo Florez Lopez (Col) Wilier Triestina-Selle Italia 46 Manuel Peñalver Aniorte (Spa) Trevigiani Phonix-Hemus 1896 47 Peter Stetina (USA) Trek-Segafredo 48 Darwin Atapuma (Col) UAE Team Emirates 49 Simone Petilli (Ita) UAE Team Emirates 50 Niccolo' Salvietti (Ita) Sangemini-Mg. K Vis-Vega 51 Floryan Arnoult (Fra) Trevigiani Phonix-Hemus 1896 52 Edward Ravasi (Ita) UAE Team Emirates 53 Sebastian Schönberger (Aut) Hrinkow Advarics Cycleang 54 Michele Gazzara (Ita) Sangemini-Mg. K Vis-Vega 55 Antonio Nibali (Ita) Bahrain-Merida 56 Etienne van Empel (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 57 Sergei Shilov (Rus) Gazprom-Rusvelo 58 Luca Pacioni (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 59 Artem Nych (Rus) Gazprom-Rusvelo 60 Ilia Koshevoy (Blr) Wilier Triestina-Selle Italia 61 Javier Ignacio Montoya Montoya (Col) Trevigiani Phonix-Hemus 1896 62 Alex Turrin (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 63 Sergey Firsanov (Rus) Gazprom-Rusvelo 64 Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo 65 Oscar Riesebeek (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 66 Fabio Felline (Ita) Trek-Segafredo 67 Enrico Salvador (Ita) Biesse Carrera Gavardo 68 Umberto Orsini (Ita) Bardiani CSF 69 Simone Andreetta (Ita) Bardiani CSF 70 Jhonatan Narvaez (Ecu) Quick-Step Floors 71 Valerio Agnoli (Ita) Bahrain-Merida 72 Ivan Santaromita (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 73 Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 74 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 75 Filippo Tagliani (Ita) Italy 76 Matteo Draperi (Ita) Sangemini-Mg. K Vis-Vega 77 Antonio Di Sante (Ita) Sangemini-Mg. K Vis-Vega 78 Mattia Cattaneo (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 79 Matteo Busato (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 80 Stanimir Cholakov (Bul) Trevigiani Phonix-Hemus 1896 81 Meiyin Wang (Chn) Bahrain-Merida 82 German Nicolas Tivani Perez (Arg) Trevigiani Phonix-Hemus 1896 83 Moreno Moser (Ita) Italy 84 Zahiri Abderrahim (Mar) Trevigiani Phonix-Hemus 1896 85 Andrea Zanardini (Ita) Biesse Carrera Gavardo 86 Francesco Lamon (Ita) Italy 87 Filippo Zaccanti (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 88 Enrico Logica (Ita) Biesse Carrera Gavardo 0:01:46 89 Wouter Wippert (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 0:01:57 90 Simone Ravanelli (Ita) Biesse Carrera Gavardo 0:02:58 91 Alberto Amici (Ita) Biesse Carrera Gavardo 0:03:04 92 Hamish Schreurs (NZl) Israel Cycling Academy 0:03:06 93 Nicola Conci (Ita) Trek-Segafredo 94 Damiano Cunego (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 95 Guy Niv (Isr) Israel Cycling Academy 0:06:56 96 Davide Martinelli (Ita) Quick-Step Floors 97 Chun Kai Feng (Tpe) Bahrain-Merida 98 James Knox (GBr) Quick-Step Floors 99 Lorenzo Delcó (Swi) Biesse Carrera Gavardo 100 Manuele Mori (Ita) UAE Team Emirates 101 Matteo Trentin (Ita) Italy 102 Nicholas Dlamini (RSA) Dimension Data 103 Jarlinson Pantano (Col) Trek-Segafredo 104 Giovanni Pedretti (Ita) Biesse Carrera Gavardo 105 Alessandro Bisolti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:10:49 106 Rodolfo Torres (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 107 Nathan Earle (Aus) Israel Cycling Academy 0:10:50

Finish # Rider Name (Country) Team Result 1 Elia Viviani (Ita) Quick-Step Floors 25 pts 2 Giacomo Nizzolo (Ita) Trek-Segafredo 18 3 Alvaro Hodeg (Col) Quick-Step Floors 12 4 Andrea Toniatti (Ita) Italy 10 5 Riccardo Minali (Ita) Italy 8 6 Mark Renshaw (Aus) Dimension Data 6 7 Marco Tizza (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 6 8 Reinardt Janse Van Rensburg (RSA) Dimension Data 5 9 Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates 4 10 Marco Canola (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 3 11 Nick van der Lijke (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 3 12 Mihkel Räim (Est) Israel Cycling Academy 2 13 Meiyin Wang (Chn) Bahrain-Merida 2 14 Jalel Duranti (Ita) Italy 1 15 Enrico Logica (Ita) Biesse Carrera Gavardo 1

Young rider # Rider Name (Country) Team Result 1 Alvaro Hodeg (Col) Quick-Step Floors 5:14:56 2 Riccardo Minali (Ita) Italy 3 Simone Velasco (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 4 Nicola Bagioli (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 5 Lorenzo Rota (Ita) Bardiani CSF 0:00:06 6 Ivan Sosa (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 7 Giovanni Carboni (Ita) Bardiani CSF 8 Kasper Asgreen (Den) Quick-Step Floors 0:00:40 9 Miguel Eduardo Florez Lopez (Col) Wilier Triestina-Selle Italia 0:01:32 10 Manuel Peñalver Aniorte (Spa) Trevigiani Phonix-Hemus 1896 11 Floryan Arnoult (Fra) Trevigiani Phonix-Hemus 1896 12 Artem Nych (Rus) Gazprom-Rusvelo 13 Javier Ignacio Montoya Montoya (Col) Trevigiani Phonix-Hemus 1896 14 Jhonatan Narvaez (Ecu) Quick-Step Floors 15 Filippo Tagliani (Ita) Italy 16 German Nicolas Tivani Perez (Arg) Trevigiani Phonix-Hemus 1896 17 Zahiri Abderrahim (Mar) Trevigiani Phonix-Hemus 1896 18 Filippo Zaccanti (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 19 Enrico Logica (Ita) Biesse Carrera Gavardo 0:01:46 20 Simone Ravanelli (Ita) Biesse Carrera Gavardo 0:02:58 21 Nicola Conci (Ita) Trek-Segafredo 0:03:06 22 James Knox (GBr) Quick-Step Floors 0:06:56 23 Lorenzo Delcó (Swi) Biesse Carrera Gavardo 24 Nicholas Dlamini (RSA) Dimension Data 25 Giovanni Pedretti (Ita) Biesse Carrera Gavardo

General classification after stage 4 # Rider Name (Country) Team Result 1 Ivan Sosa (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 14:11:30 2 Giulio Ciccone (Ita) Bardiani CSF 0:00:45 3 Ildar Arslanov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:01:13 4 Edward Ravasi (Ita) UAE Team Emirates 0:01:44 5 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 0:01:57 6 Pieter Weening (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 0:02:03 7 Giovanni Carboni (Ita) Bardiani CSF 0:02:53 8 Peter Stetina (USA) Trek-Segafredo 0:03:04 9 Simone Petilli (Ita) UAE Team Emirates 0:03:17 10 Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo 0:03:20 11 Artem Nych (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:04:21 12 Ivan Santaromita (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 0:04:50 13 Michele Gazzara (Ita) Sangemini-Mg. K Vis-Vega 0:06:07 14 Nicola Conci (Ita) Trek-Segafredo 0:06:15 15 Ilia Koshevoy (Blr) Wilier Triestina-Selle Italia 0:06:20 16 Enrico Barbin (Ita) Bardiani CSF 0:06:40 17 Antonio Nibali (Ita) Bahrain-Merida 0:08:06 18 Etienne van Empel (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 0:08:22 19 Fabio Felline (Ita) Trek-Segafredo 0:08:49 20 Zahiri Abderrahim (Mar) Trevigiani Phonix-Hemus 1896 0:08:54 21 Floris Gerts (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 22 Nicola Bagioli (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 0:08:57 23 Simone Ravanelli (Ita) Biesse Carrera Gavardo 0:09:44 24 Sebastian Schönberger (Aut) Hrinkow Advarics Cycleang 0:09:47 25 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:09:59 26 Filippo Zaccanti (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 0:10:14 27 Alberto Amici (Ita) Biesse Carrera Gavardo 0:10:48 28 Nick van der Lijke (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 0:11:51 29 Sergey Firsanov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:12:10 30 James Knox (GBr) Quick-Step Floors 0:13:12 31 Mattia Cattaneo (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:13:54 32 Simone Velasco (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 0:14:01 33 Nicola Gaffurini (Ita) Sangemini-Mg. K Vis-Vega 0:14:07 34 Kristian Sbaragli (Ita) Israel Cycling Academy 0:14:10 35 Moreno Moser (Ita) Italy 0:15:02 36 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF 0:15:17 37 Paolo Totò (Ita) Sangemini-Mg. K Vis-Vega 0:16:16 38 Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:17:07 39 Lorenzo Delcó (Swi) Biesse Carrera Gavardo 0:17:57 40 Simone Andreetta (Ita) Bardiani CSF 0:18:44 41 Niki Terpstra (Ned) Quick-Step Floors 0:19:02 42 Damiano Cunego (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 0:20:06 43 Darwin Atapuma (Col) UAE Team Emirates 0:21:06 44 Lorenzo Rota (Ita) Bardiani CSF 0:21:07 45 Guy Niv (Isr) Israel Cycling Academy 0:22:00 46 Umberto Orsini (Ita) Bardiani CSF 0:22:33 47 Dennis van Winden (Ned) Israel Cycling Academy 0:22:59 48 Sergei Shilov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:23:05 49 Manuele Boaro (Ita) Bahrain-Merida 0:23:15 50 Marco Canola (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 0:23:29 51 Valerio Agnoli (Ita) Bahrain-Merida 0:23:33 52 Jarlinson Pantano (Col) Trek-Segafredo 0:24:20 53 Alessandro Bisolti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:25:30 54 Javier Ignacio Montoya Montoya (Col) Trevigiani Phonix-Hemus 1896 0:26:07 55 Miguel Eduardo Florez Lopez (Col) Wilier Triestina-Selle Italia 0:26:19 56 Manuele Mori (Ita) UAE Team Emirates 0:26:33 57 Rodolfo Torres (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 0:27:29 58 Marco Tizza (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 0:28:14 59 Ben Swift (GBr) UAE Team Emirates 0:28:21 60 Enrico Salvador (Ita) Biesse Carrera Gavardo 0:32:20 61 Jhonatan Narvaez (Ecu) Quick-Step Floors 0:33:32 62 Manuel Belletti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:33:42 63 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain-Merida 0:35:39 64 Elia Viviani (Ita) Quick-Step Floors 0:36:44 65 Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates 0:37:12 66 Giacomo Nizzolo (Ita) Trek-Segafredo 0:37:14 67 Alexander Porsev (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:38:20 68 Andrea Toniatti (Ita) Italy 0:38:33 69 Mihkel Räim (Est) Israel Cycling Academy 0:38:51 70 Reinardt Janse Van Rensburg (RSA) Dimension Data 0:39:07 71 Mark Cavendish (GBr) Dimension Data 0:39:13 72 Alex Turrin (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 0:39:18 73 Meiyin Wang (Chn) Bahrain-Merida 0:39:23 74 Jalel Duranti (Ita) Italy 0:39:41 75 Jeroen Meijers (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 0:40:01 76 Michele Scartezzini (Ita) Sangemini-Mg. K Vis-Vega 0:40:04 77 Matteo Busato (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 0:40:24 78 Jay Thomson (RSA) Dimension Data 0:40:57 79 Enrico Logica (Ita) Biesse Carrera Gavardo 0:41:16 80 Antonio Di Sante (Ita) Sangemini-Mg. K Vis-Vega 0:41:23 81 Damiano Cima (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 0:41:46 82 Riccardo Minali (Ita) Italy 0:42:02 83 Ryan Gibbons (RSA) Dimension Data 0:42:04 84 Mark Renshaw (Aus) Dimension Data 0:42:19 85 Nikolay Trusov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:42:56 86 Niccolo' Salvietti (Ita) Sangemini-Mg. K Vis-Vega 0:43:35 87 Alvaro Hodeg (Col) Quick-Step Floors 0:43:40 88 Andrea Zanardini (Ita) Biesse Carrera Gavardo 0:43:43 89 Floryan Arnoult (Fra) Trevigiani Phonix-Hemus 1896 0:44:11 90 Francesco Lamon (Ita) Italy 0:44:12 91 Luca Pacioni (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 0:44:40 92 Matteo Trentin (Ita) Italy 0:45:07 93 Oscar Riesebeek (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 0:46:59 94 German Nicolas Tivani Perez (Arg) Trevigiani Phonix-Hemus 1896 0:47:31 95 Davide Martinelli (Ita) Quick-Step Floors 0:47:41 96 Filippo Tagliani (Ita) Italy 0:47:43 97 Kasper Asgreen (Den) Quick-Step Floors 0:47:52 98 Stanimir Cholakov (Bul) Trevigiani Phonix-Hemus 1896 0:47:57 99 Nicholas Dlamini (RSA) Dimension Data 0:48:15 100 Eugenio Alafaci (Ita) Trek-Segafredo 0:48:20 101 Chun Kai Feng (Tpe) Bahrain-Merida 0:48:49 102 Manuel Peñalver Aniorte (Spa) Trevigiani Phonix-Hemus 1896 0:50:11 103 Hamish Schreurs (NZl) Israel Cycling Academy 0:51:04 104 Wouter Wippert (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 0:51:14 105 Matteo Draperi (Ita) Sangemini-Mg. K Vis-Vega 0:52:21 106 Giovanni Pedretti (Ita) Biesse Carrera Gavardo 0:53:58 107 Nathan Earle (Aus) Israel Cycling Academy 0:58:48

Point classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Elia Viviani (Ita) Quick-Step Floors 50 pts 2 Giacomo Nizzolo (Ita) Trek-Segafredo 23 3 Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates 22 4 Ivan Sosa (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 15 5 Mihkel Räim (Est) Israel Cycling Academy 14 6 Giulio Ciccone (Ita) Bardiani CSF 12 7 Alvaro Hodeg (Col) Quick-Step Floors 12 8 Andrea Toniatti (Ita) Italy 10 9 Matteo Draperi (Ita) Sangemini-Mg. K Vis-Vega 10 10 Manuel Belletti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 8 11 Riccardo Minali (Ita) Italy 8 12 Edward Ravasi (Ita) UAE Team Emirates 7 13 Pieter Weening (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 6 14 Enrico Barbin (Ita) Bardiani CSF 6 15 Javier Ignacio Montoya Montoya (Col) Trevigiani Phonix-Hemus 1896 6 16 Marco Tizza (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 6 17 Enrico Logica (Ita) Biesse Carrera Gavardo 6 18 Antonio Di Sante (Ita) Sangemini-Mg. K Vis-Vega 6 19 Mark Renshaw (Aus) Dimension Data 6 20 Giovanni Pedretti (Ita) Biesse Carrera Gavardo 5 21 Ildar Arslanov (Rus) Gazprom-Rusvelo 5 22 Reinardt Janse Van Rensburg (RSA) Dimension Data 5 23 Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo 4 24 Simone Velasco (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 4 25 Peter Stetina (USA) Trek-Segafredo 3 26 Floris Gerts (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 3 27 Nick van der Lijke (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 3 28 Sergei Shilov (Rus) Gazprom-Rusvelo 3 29 Marco Canola (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 3 30 Giovanni Carboni (Ita) Bardiani CSF 2 31 Kristian Sbaragli (Ita) Israel Cycling Academy 2 32 Meiyin Wang (Chn) Bahrain-Merida 2 33 Kasper Asgreen (Den) Quick-Step Floors 2 34 Simone Petilli (Ita) UAE Team Emirates 1 35 Paolo Totò (Ita) Sangemini-Mg. K Vis-Vega 1 36 Jhonatan Narvaez (Ecu) Quick-Step Floors 1 37 Jalel Duranti (Ita) Italy 1 38 Davide Martinelli (Ita) Quick-Step Floors 1