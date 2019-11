Image 1 of 10 Elia Viviani (Quick-Step Floors) wins stage 2 at Adriatica Ionica Race (Image credit: Bettini Photo) Image 2 of 10 Valerio Conti (ITA - UAE Team Emirates) (Image credit: Bettini Photo) Image 3 of 10 Overall leader Elia Viviani and teammate James Knox is the best young rider (Image credit: Bettini Photo) Image 4 of 10 Elia Viviani sprints to victory in stage 2 at Adriatica Ionica Race (Image credit: Bettini Photo) Image 5 of 10 Riders attack in stage 2 at Adriatica Ionica Race (Image credit: Bettini Photo) Image 6 of 10 Valerio Conti on the attack (Image credit: Bettini Photo) Image 7 of 10 Gianluca Brambilla (ITA - Trek - Segafredo) (Image credit: Bettini Photo) Image 8 of 10 Israel Cycling Academy on the attack (Image credit: Bettini Photo) Image 9 of 10 Elia Viviani (Quick-Step Floors) wins stage 2 at Adriatica Ionica Race (Image credit: Bettini Photo) Image 10 of 10 Elia Viviani (Quick-Step Floors) wins stage 2 at Adriatica Ionica Race (Image credit: Bettini Photo)

Elia Viviani (Quick-Step Floors) won stage 2 of the Adriatica Ionica Race in a bunch sprint in Maser to retain the overall lead. It was Viviani’s 11th win of a sparkling debut campaign for Quick-Step, and it brought his team’s running tally of victories for the season to 40.

Already in the blue jersey of race leader after leading Quick-Step across the line in their victorious team time trial effort on stage 1, Viviani was an assured winner in Maser, delivering a fine sprint to see off the challenge of fellow countryman Simone Consonni (UAE-Team Emirates), while Mihkel Räim (Israel Cycling Academy) came home in third ahead of Manuel Belletti (Androni-Sidermec).

“The big question mark was the prospect of movement in the finale, so we lifted the pace before Asolo, but as we expected, there were still attacks, so we rode on the defensive,” Viviani said. “[Niki] Terpstra was pivotal in closing down Brambilla, Conti and Canola. After that, it was a question of a sprint where hardly anyone had any legs left. The last 100 metres were going to be decisive, with the curve in the road, so I knew I had to go from that side.

"Unfortunately [James] Knox and [Jhonatan] Narvaez crashed and we've lost two men for the GC, so this win is for them."

After a brisk start to proceedings, the day’s early break sallied clear in the opening kilometres, with Javier Montoya (Trevigiani Phonix Hemus 1896), Enrico Logica (Biesse Carrera Gavardo) and Matteo Draperi (Sangemini MG. K Vis Vega) establishing a maximum advantage of four minutes before the Quick-Step Floors squad took up the reins of pursuit in the peloton.

The stage was punctuated by two category 3 climbs, with Logica leading the escapees over the ascent of Montello and Draperi claiming maximum points atop the ascent to Paderno, where their lead was still north of three minutes.

Shortly after that climb, Montoya opted to attack, and the Colombian faced into the final 50 kilometres alone at the head of the race. Draperi and Logica were swept up with 30 kilometres remaining, but Montoya still had an almost two-minute buffer on the bunch at that point as he continued his brave solo raid.

UAE-Team Emirates put their shoulders to the wheel soon afterwards, with Manuele Mori prominent, while Trek-Segafredo later joined the chase effort, and Montoya was caught with 18 kilometres remaining.

Guy Niv (Israel Cycling Academy) and Gianluca Brambilla (Trek-Segafredo) went on the attack on the approach to Asolo, but their move was thwarted by the forcing of Bahrain-Merida.

The finale, meanwhile, was animated by an attack from Valerio Conti (UAE-Team Emirates), who was joined in his offensive by Marco Canola (Nippo-Vini Fantini). The duo gamely defended a lead of 10 seconds on the run-in, but they were eventually swept up on the cusp of the final kilometre thanks to the chasing of Trek-Segafredo on behalf of Giacomo Nizzolo.

In the bunch finish, however, Nizzolo was powerless to prevent Viviani from notching up another fine victory in his first outing since he claimed four stage wins and the points classification at the Giro d’Italia.

“My condition is super,” Viviani acknowledged. “I rested after the Giro and recovered well. If I had been in normal condition, I’d never have managed to do a sprint like that in a stage like today’s.”

Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Elia Viviani (Ita) Quick-Step Floors 3:49:09 2 Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates 3 Mihkel Räim (Est) Israel Cycling Academy 4 Manuel Belletti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 5 Enrico Barbin (Ita) Bardiani CSF 6 Giacomo Nizzolo (Ita) Trek-Segafredo 7 Simone Velasco (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 8 Sergei Shilov (Rus) Gazprom-Rusvelo 9 Kristian Sbaragli (Ita) Israel Cycling Academy 10 Paolo Totò (Ita) Sangemini-Mg. K Vis-Vega 11 Nicola Gaffurini (Ita) Sangemini-Mg. K Vis-Vega 12 Michele Gazzara (Ita) Sangemini-Mg. K Vis-Vega 13 Sebastian Schönberger (Aut) Hrinkow Advarics Cycleang 14 Zahiri Abderrahim (Mar) Trevigiani Phonix-Hemus 1896 15 Edward Ravasi (Ita) UAE Team Emirates 16 Lorenzo Rota (Ita) Bardiani CSF 17 Simone Petilli (Ita) UAE Team Emirates 18 Pieter Weening (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 19 Simone Andreetta (Ita) Bardiani CSF 20 Matteo Busato (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 21 Ivan Santaromita (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 22 Matteo Trentin (Ita) Italy 23 Alessandro Bisolti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 24 Simone Ravanelli (Ita) Biesse Carrera Gavardo 25 Giovanni Carboni (Ita) Bardiani CSF 26 Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 27 Valerio Agnoli (Ita) Bahrain-Merida 28 Rodolfo Torres (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 29 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 30 Fabio Felline (Ita) Trek-Segafredo 31 Manuele Boaro (Ita) Bahrain-Merida 32 Artem Nych (Rus) Gazprom-Rusvelo 33 Mattia Cattaneo (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 34 Giulio Ciccone (Ita) Bardiani CSF 35 Nicola Bagioli (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 36 Niki Terpstra (Ned) Quick-Step Floors 37 Peter Stetina (USA) Trek-Segafredo 38 Enrico Logica (Ita) Biesse Carrera Gavardo 39 Ildar Arslanov (Rus) Gazprom-Rusvelo 40 Ilia Koshevoy (Blr) Wilier Triestina-Selle Italia 41 Ivan Sosa (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 42 Umberto Orsini (Ita) Bardiani CSF 43 Nicola Conci (Ita) Trek-Segafredo 44 Marco Canola (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 45 Moreno Moser (Ita) Italy 46 Dennis van Winden (Ned) Israel Cycling Academy 0:00:10 47 Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo 0:00:26 48 Jeroen Meijers (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 0:01:09 49 Alexander Porsev (Rus) Gazprom-Rusvelo 50 Sergey Firsanov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:01:29 51 Filippo Zaccanti (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 52 Etienne van Empel (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 53 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF 54 Filippo Tagliani (Ita) Italy 55 Reinardt Janse Van Rensburg (RSA) Dimension Data 56 Alberto Amici (Ita) Biesse Carrera Gavardo 57 Miguel Eduardo Florez Lopez (Col) Wilier Triestina-Selle Italia 58 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain-Merida 59 Jarlinson Pantano (Col) Trek-Segafredo 60 Ben Swift (GBr) UAE Team Emirates 61 Mark Cavendish (GBr) Dimension Data 62 Damiano Cunego (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 63 Michele Scartezzini (Ita) Sangemini-Mg. K Vis-Vega 64 Floris Gerts (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 65 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 66 Antonio Di Sante (Ita) Sangemini-Mg. K Vis-Vega 67 Manuele Mori (Ita) UAE Team Emirates 68 Ben Hermans (Bel) Israel Cycling Academy 69 Andrea Zanardini (Ita) Biesse Carrera Gavardo 0:02:41 70 Alvaro Hodeg (Col) Quick-Step Floors 71 Antonio Nibali (Ita) Bahrain-Merida 72 Andrea Toniatti (Ita) Italy 0:03:03 73 Floryan Arnoult (Fra) Trevigiani Phonix-Hemus 1896 74 Nick van der Lijke (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 75 Jalel Duranti (Ita) Italy 76 Jay Thomson (RSA) Dimension Data 77 Ryan Gibbons (RSA) Dimension Data 78 Damiano Cima (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 79 Enrico Salvador (Ita) Biesse Carrera Gavardo 80 Javier Ignacio Montoya Montoya (Col) Trevigiani Phonix-Hemus 1896 0:03:34 81 Lorenzo Delcó (Swi) Biesse Carrera Gavardo 82 Alex Turrin (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 83 Marco Tizza (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 84 Davide Martinelli (Ita) Quick-Step Floors 0:03:41 85 James Knox (GBr) Quick-Step Floors 86 Darwin Atapuma (Col) UAE Team Emirates 87 Chun Kai Feng (Tpe) Bahrain-Merida 88 Nicholas Dlamini (RSA) Dimension Data 89 Meiyin Wang (Chn) Bahrain-Merida 90 Niccolo' Salvietti (Ita) Sangemini-Mg. K Vis-Vega 91 Luca Pacioni (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 92 Riccardo Minali (Ita) Italy 93 Francesco Lamon (Ita) Italy 94 Nikolay Trusov (Rus) Gazprom-Rusvelo 95 Mark Renshaw (Aus) Dimension Data 96 Stanimir Cholakov (Bul) Trevigiani Phonix-Hemus 1896 0:05:20 97 Giovanni Pedretti (Ita) Biesse Carrera Gavardo 98 German Nicolas Tivani Perez (Arg) Trevigiani Phonix-Hemus 1896 0:06:23 99 Oscar Riesebeek (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 0:06:41 100 Jhonatan Narvaez (Ecu) Quick-Step Floors 101 Stepan Kuriyanov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:07:39 102 Guy Niv (Isr) Israel Cycling Academy 103 Wouter Wippert (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 0:08:05 104 Nathan Earle (Aus) Israel Cycling Academy 0:09:03 105 Hamish Schreurs (NZl) Israel Cycling Academy 106 Eugenio Alafaci (Ita) Trek-Segafredo 107 Manuel Peñalver Aniorte (Spa) Trevigiani Phonix-Hemus 1896 108 Kasper Asgreen (Den) Quick-Step Floors 0:12:06 109 Mihail Mihaylov (Bul) Trevigiani Phonix-Hemus 1896 0:12:07 110 Matteo Draperi (Ita) Sangemini-Mg. K Vis-Vega

Points - Finish # Rider Name (Country) Team Result 1 Elia Viviani (Ita) Quick-Step Floors 25 pts 2 Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates 18 3 Mihkel Räim (Est) Israel Cycling Academy 12 4 Manuel Belletti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 8 5 Enrico Barbin (Ita) Bardiani CSF 6 6 Giacomo Nizzolo (Ita) Trek-Segafredo 5 7 Simone Velasco (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 4 8 Sergei Shilov (Rus) Gazprom-Rusvelo 3 9 Kristian Sbaragli (Ita) Israel Cycling Academy 2 10 Paolo Totò (Ita) Sangemini-Mg. K Vis-Vega 1 11 Enrico Logica (Ita) Biesse Carrera Gavardo 3 12 Javier Ignacio Montoya Montoya (Col) Trevigiani Phonix-Hemus 1896 6 13 Davide Martinelli (Ita) Quick-Step Floors 1 14 Kasper Asgreen (Den) Quick-Step Floors 2 15 Matteo Draperi (Ita) Sangemini-Mg. K Vis-Vega 10

KoM 1 - Montello (Cat. 3) # Rider Name (Country) Team Result 1 Enrico Logica (Ita) Biesse Carrera Gavardo 3 pts 2 Matteo Draperi (Ita) Sangemini-Mg. K Vis-Vega 2 3 Javier Ignacio Montoya Montoya (Col) Trevigiani Phonix-Hemus 1896 1

KoM 2 - Paderno del Grappa (Cat. 3) # Rider Name (Country) Team Result 1 Matteo Draperi (Ita) Sangemini-Mg. K Vis-Vega 3 pts 2 Enrico Logica (Ita) Biesse Carrera Gavardo 2 3 Javier Ignacio Montoya Montoya (Col) Trevigiani Phonix-Hemus 1896 1

Young riders # Rider Name (Country) Team Result 1 Simone Velasco (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 3:49:00 2 Zahiri Abderrahim (Mar) Trevigiani Phonix-Hemus 1896 3 Lorenzo Rota (Ita) Bardiani CSF 4 Simone Ravanelli (Ita) Biesse Carrera Gavardo 5 Giovanni Carboni (Ita) Bardiani CSF 6 Artem Nych (Rus) Gazprom-Rusvelo 7 Nicola Bagioli (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 8 Enrico Logica (Ita) Biesse Carrera Gavardo 9 Ivan Sosa (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 10 Nicola Conci (Ita) Trek-Segafredo 11 Filippo Zaccanti (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 0:01:29 12 Filippo Tagliani (Ita) Italy 13 Miguel Eduardo Florez Lopez (Col) Wilier Triestina-Selle Italia 14 Alvaro Hodeg (Col) Quick-Step Floors 0:02:41 15 Floryan Arnoult (Fra) Trevigiani Phonix-Hemus 1896 0:03:03 16 Javier Ignacio Montoya Montoya (Col) Trevigiani Phonix-Hemus 1896 0:03:34 17 Lorenzo Delcó (Swi) Biesse Carrera Gavardo 18 James Knox (GBr) Quick-Step Floors 0:03:41 19 Nicholas Dlamini (RSA) Dimension Data 20 Riccardo Minali (Ita) Italy 21 Giovanni Pedretti (Ita) Biesse Carrera Gavardo 0:05:20 22 German Nicolas Tivani Perez (Arg) Trevigiani Phonix-Hemus 1896 0:06:23 23 Jhonatan Narvaez (Ecu) Quick-Step Floors 0:06:41 24 Stepan Kuriyanov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:07:39 25 Manuel Peñalver Aniorte (Spa) Trevigiani Phonix-Hemus 1896 0:09:03 26 Kasper Asgreen (Den) Quick-Step Floors 0:12:06 27 Mihail Mihaylov (Bul) Trevigiani Phonix-Hemus 1896 0:12:07

General classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Elia Viviani (Ita) Quick-Step Floors 4:14:28 2 Niki Terpstra (Ned) Quick-Step Floors 0:00:10 3 Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates 0:00:18 4 Edward Ravasi (Ita) UAE Team Emirates 0:00:24 5 Simone Petilli (Ita) UAE Team Emirates 6 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 7 Giacomo Nizzolo (Ita) Trek-Segafredo 0:00:26 8 Fabio Felline (Ita) Trek-Segafredo 9 Nicola Conci (Ita) Trek-Segafredo 10 Peter Stetina (USA) Trek-Segafredo 0:00:29 11 Sergei Shilov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:00:48 12 Artem Nych (Rus) Gazprom-Rusvelo 13 Ildar Arslanov (Rus) Gazprom-Rusvelo 14 Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo 0:00:52 15 Valerio Agnoli (Ita) Bahrain-Merida 0:01:18 16 Moreno Moser (Ita) Italy 0:01:27 17 Manuel Belletti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:01:28 18 Paolo Totò (Ita) Sangemini-Mg. K Vis-Vega 19 Nicola Gaffurini (Ita) Sangemini-Mg. K Vis-Vega 20 Michele Gazzara (Ita) Sangemini-Mg. K Vis-Vega 21 Alessandro Bisolti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 22 Rodolfo Torres (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 23 Mattia Cattaneo (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 24 Ivan Sosa (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 25 Enrico Barbin (Ita) Bardiani CSF 0:01:32 26 Lorenzo Rota (Ita) Bardiani CSF 27 Simone Andreetta (Ita) Bardiani CSF 28 Giovanni Carboni (Ita) Bardiani CSF 29 Giulio Ciccone (Ita) Bardiani CSF 30 Umberto Orsini (Ita) Bardiani CSF 31 Ivan Santaromita (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 0:01:33 32 Nicola Bagioli (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 33 Marco Canola (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 34 Pieter Weening (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 0:01:52 35 Manuele Mori (Ita) UAE Team Emirates 0:01:53 36 Jarlinson Pantano (Col) Trek-Segafredo 0:01:55 37 Mihkel Räim (Est) Israel Cycling Academy 0:01:57 38 Alexander Porsev (Rus) Gazprom-Rusvelo 39 Simone Velasco (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 0:01:58 40 Sebastian Schönberger (Aut) Hrinkow Advarics Cycleang 41 Matteo Busato (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 42 Ilia Koshevoy (Blr) Wilier Triestina-Selle Italia 43 Kristian Sbaragli (Ita) Israel Cycling Academy 0:02:01 44 Ben Hermans (Bel) Israel Cycling Academy 45 Reinardt Janse Van Rensburg (RSA) Dimension Data 0:02:13 46 Mark Cavendish (GBr) Dimension Data 47 Dennis van Winden (Ned) Israel Cycling Academy 0:02:14 48 Matteo Trentin (Ita) Italy 0:02:16 49 Sergey Firsanov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:02:17 50 Manuele Boaro (Ita) Bahrain-Merida 0:02:24 51 Simone Ravanelli (Ita) Biesse Carrera Gavardo 0:02:36 52 Enrico Logica (Ita) Biesse Carrera Gavardo 53 Zahiri Abderrahim (Mar) Trevigiani Phonix-Hemus 1896 0:02:42 54 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain-Merida 0:02:47 55 Antonio Di Sante (Ita) Sangemini-Mg. K Vis-Vega 0:02:57 56 Michele Scartezzini (Ita) Sangemini-Mg. K Vis-Vega 0:03:00 57 Jeroen Meijers (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 0:03:01 58 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF 59 Filippo Zaccanti (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 0:03:02 60 Damiano Cunego (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 61 Floris Gerts (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 0:03:21 62 Etienne van Empel (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 0:03:22 63 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 64 Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:03:27 65 Miguel Eduardo Florez Lopez (Col) Wilier Triestina-Selle Italia 66 Jay Thomson (RSA) Dimension Data 0:03:47 67 Ryan Gibbons (RSA) Dimension Data 68 Davide Martinelli (Ita) Quick-Step Floors 0:03:51 69 James Knox (GBr) Quick-Step Floors 70 Antonio Nibali (Ita) Bahrain-Merida 0:03:59 71 Alberto Amici (Ita) Biesse Carrera Gavardo 0:04:05 72 Darwin Atapuma (Col) UAE Team Emirates 73 Nicholas Dlamini (RSA) Dimension Data 0:04:25 74 Andrea Toniatti (Ita) Italy 0:04:30 75 Jalel Duranti (Ita) Italy 76 Damiano Cima (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 0:04:36 77 Nick van der Lijke (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 0:04:55 78 Chun Kai Feng (Tpe) Bahrain-Merida 0:04:59 79 Meiyin Wang (Chn) Bahrain-Merida 80 Marco Tizza (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 0:05:07 81 Riccardo Minali (Ita) Italy 0:05:08 82 Francesco Lamon (Ita) Italy 83 Niccolo' Salvietti (Ita) Sangemini-Mg. K Vis-Vega 0:05:09 84 Andrea Zanardini (Ita) Biesse Carrera Gavardo 0:05:17 85 Mark Renshaw (Aus) Dimension Data 0:05:25 86 Alex Turrin (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 0:05:32 87 Enrico Salvador (Ita) Biesse Carrera Gavardo 0:05:39 88 Floryan Arnoult (Fra) Trevigiani Phonix-Hemus 1896 0:05:45 89 Nikolay Trusov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:05:56 90 Lorenzo Delcó (Swi) Biesse Carrera Gavardo 0:06:10 91 Luca Pacioni (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 0:06:14 92 Javier Ignacio Montoya Montoya (Col) Trevigiani Phonix-Hemus 1896 0:06:16 93 Alvaro Hodeg (Col) Quick-Step Floors 0:06:50 94 Jhonatan Narvaez (Ecu) Quick-Step Floors 0:06:51 95 Ben Swift (GBr) UAE Team Emirates 0:07:30 96 Oscar Riesebeek (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 0:08:33 97 German Nicolas Tivani Perez (Arg) Trevigiani Phonix-Hemus 1896 0:09:05 98 Filippo Tagliani (Ita) Italy 0:09:17 99 Stanimir Cholakov (Bul) Trevigiani Phonix-Hemus 1896 0:09:31 100 Guy Niv (Isr) Israel Cycling Academy 0:09:40 101 Giovanni Pedretti (Ita) Biesse Carrera Gavardo 0:09:46 102 Eugenio Alafaci (Ita) Trek-Segafredo 0:10:40 103 Nathan Earle (Aus) Israel Cycling Academy 0:11:04 104 Hamish Schreurs (NZl) Israel Cycling Academy 105 Wouter Wippert (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 0:11:22 106 Manuel Peñalver Aniorte (Spa) Trevigiani Phonix-Hemus 1896 0:11:45 107 Stepan Kuriyanov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:12:35 108 Kasper Asgreen (Den) Quick-Step Floors 0:12:54 109 Matteo Draperi (Ita) Sangemini-Mg. K Vis-Vega 0:13:55 110 Mihail Mihaylov (Bul) Trevigiani Phonix-Hemus 1896 0:18:08

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Elia Viviani (Ita) Quick-Step Floors 25 pts 2 Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates 18 3 Mihkel Räim (Est) Israel Cycling Academy 12 4 Matteo Draperi (Ita) Sangemini-Mg. K Vis-Vega 10 5 Manuel Belletti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 8 6 Enrico Barbin (Ita) Bardiani CSF 6 7 Javier Ignacio Montoya Montoya (Col) Trevigiani Phonix-Hemus 1896 6 8 Giacomo Nizzolo (Ita) Trek-Segafredo 5 9 Simone Velasco (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 4 10 Sergei Shilov (Rus) Gazprom-Rusvelo 3 11 Enrico Logica (Ita) Biesse Carrera Gavardo 3 12 Kristian Sbaragli (Ita) Israel Cycling Academy 2 13 Kasper Asgreen (Den) Quick-Step Floors 2 14 Paolo Totò (Ita) Sangemini-Mg. K Vis-Vega 1 15 Davide Martinelli (Ita) Quick-Step Floors 1

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Enrico Logica (Ita) Biesse Carrera Gavardo 5 pts 2 Matteo Draperi (Ita) Sangemini-Mg. K Vis-Vega 5 3 Javier Ignacio Montoya Montoya (Col) Trevigiani Phonix-Hemus 1896 2