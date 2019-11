Image 1 of 40 Rohan Dennis rides to victory (Image credit: TDW/GI Cycling) Image 2 of 40 Danny van Poppel (LottoNL-Jumbo) (Image credit: TDW/GI Cycling) Image 3 of 40 Alexander Kristoff (UAE Team Emirates) (Image credit: TDW/GI Cycling) Image 4 of 40 Elia Viviani kept hold of the green jersey (Image credit: TDW/GI Cycling) Image 5 of 40 Rohan Dennis takes the red leader's jersey (Image credit: TDW/GI Cycling) Image 6 of 40 Rohan Dennis won stage 4 of the 2018 Abu Dhabi Tour (Image credit: TDW/GI Cycling) Image 7 of 40 Katusha-Alpecin's Canyon's are ready (Image credit: TDW/GI Cycling) Image 8 of 40 The Katusha-Alpecin mechanics look over the bikes (Image credit: TDW/GI Cycling) Image 9 of 40 Roger Kluge takes a look at his bike (Image credit: TDW/GI Cycling) Image 10 of 40 Mitchelton-Scott line out their bikes (Image credit: TDW/GI Cycling) Image 11 of 40 Luke Mezgec ahead of the time trial (Image credit: TDW/GI Cycling) Image 12 of 40 Team Sky gets ready (Image credit: TDW/GI Cycling) Image 13 of 40 Mathias Frank (AG2R La Mondiale) (Image credit: TDW/GI Cycling) Image 14 of 40 Simon Yates (Mitchelton-Scott) (Image credit: TDW/GI Cycling) Image 15 of 40 Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors) (Image credit: TDW/GI Cycling) Image 16 of 40 Tongue out for Jonathan Castroviejo (Image credit: TDW/GI Cycling) Image 17 of 40 Rui Costa (UAE Team Emirates) (Image credit: TDW/GI Cycling) Image 18 of 40 Ilnur Zakarin (Katusha-Alpecin) (Image credit: TDW/GI Cycling) Image 19 of 40 Tom Dumoulin (Team Sunweb) (Image credit: TDW/GI Cycling) Image 20 of 40 Tom Dumoulin had a strong start (Image credit: TDW/GI Cycling) Image 21 of 40 Caleb Ewan (Mitchelton-Scott) (Image credit: TDW/GI Cycling) Image 22 of 40 Elia Viviani gets ready for the recon (Image credit: TDW/GI Cycling) Image 23 of 40 Quick-Step Floors (Image credit: TDW/GI Cycling) Image 24 of 40 Stephen Cummings (Dimension Data) (Image credit: TDW/GI Cycling) Image 25 of 40 Pierre Rolland (EF Education First-Drapac) (Image credit: TDW/GI Cycling) Image 26 of 40 Sebastian Henao (Team Sky) (Image credit: TDW/GI Cycling) Image 27 of 40 Clement Chevrier (AG2R La Mondiale) (Image credit: TDW/GI Cycling) Image 28 of 40 The AG2R La Mondiale mechanics bring the bikes to the start (Image credit: TDW/GI Cycling) Image 29 of 40 It was a beautiful back drop to the start (Image credit: TDW/GI Cycling) Image 30 of 40 Marcel Kittel (Katusha-Alpecin) (Image credit: TDW/GI Cycling) Image 31 of 40 Turbos ready for warming up (Image credit: TDW/GI Cycling) Image 32 of 40 Warm up area is prepared (Image credit: TDW/GI Cycling) Image 33 of 40 AG2R La Mondiale arrive for the time trial (Image credit: TDW/GI Cycling) Image 34 of 40 Alexander Kristoff takes a look at the time trial course in training (Image credit: Bettini Photo) Image 35 of 40 Tsgabu Grmay (Trek-Segafredo) (Image credit: Bettini Photo) Image 36 of 40 Tom Dumoulin wears his rainbow stripes (Image credit: Bettini Photo) Image 37 of 40 Tom Dumoulin recons the Abu Dhabi time trial course (Image credit: Bettini Photo) Image 38 of 40 Tom Dumoulin passes by Manuele Mori (Image credit: Bettini Photo) Image 39 of 40 Alexander Kristoff tests out the time trial course in his European road race jersey (Image credit: Bettini Photo) Image 40 of 40 Katusha-Alepacin gets in some training on the course (Image credit: Bettini Photo)

Rohan Dennis (BMC Racing) surged into the overall lead at the Abu Dhabi Tour after taking victory in the key time trial on stage 4. The Australian completed the 12.6km course in a time of 14:21, some 14 seconds quicker than his closest rival Jonathan Castroviejo (Team Sky), while his teammate Miles Scotson finished third a further two seconds back.

Dennis now leads Castroviejo in the overall standings by the same margin he beat him by in the time trial. World champion Tom Dumoulin (Team Sunweb) was one of the favourites going into the stage but suffered a mechanical, which was fatal to his chances of victory.

After three straight days for the sprinters, the overall classification was game for almost anyone with a decent time trial in their arsenal. Elia Viviani (Quick-Step Floors) would roll out last as the race leader, but his advantage over much of the pack was 13 seconds and he would have to pull out the effort of his life to retain the red jersey.

Team Sunweb set the early benchmark, with Nikias Arndt going around the course in a time of 14:43, beating the likes of Alex Dowsett (Katusha-Alpecin) as he crossed the line. He would enjoy almost half an hour in the hot seat before Scotson came in and booted him off. Dennis set off while Scotson was still out on course and there was little time to get comfortable for the young Australian before he too was bumped down a spot in the standings as Dennis went 16 seconds quicker.

With some strong time triallists still to test their mettle on the sweeping, fast course, a victory was not certain and Dennis would have to sit and wait while many tried and failed to oust him. Spanish champion Castroviejo came close, but still fell 14 seconds short.

Dumoulin looked like the only serious challenger for Dennis and was a second up on the BMC Racing rider at the first intermediate check. But then it all went wrong for the world champion when he had to swap bikes because of a mechanical issue. The frustration was clear as he moved to the left of the road to pick up his new machine and he let out a yell as he threw his arms up. He was quickly back on his bike but, with such short time trial, he was never going to make up the time lost and he was unable to even make the top 10.

With Dumoulin out of the running, Dennis could relax and it was merely a case of waiting for the others to finish before he could step up and claim his red jersey. Thanks to his efforts, Scotson moved into the lead of the young rider’s classification.

Dennis will have to defend his jersey on the final stage of the Abu Dhabi Tour to Jebel Hafeet, a 10.8km climb that averages just over six per cent.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Rohan Dennis (Aus) BMC Racing Team 0:14:21 2 Jonathan Castroviejo (Spa) Team Sky 0:00:14 3 Miles Scotson (Aus) BMC Racing Team 0:00:16 4 Jos van Emden (Ned) LottoNL-Jumbo 0:00:16 5 Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb 0:00:17 6 Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team 0:00:17 7 Nikias Arndt (Ger) Team Sunweb 0:00:22 8 Patrick Bevin (NZl) BMC Racing Team 0:00:24 9 Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team 0:00:27 10 Alex Dowsett (GBr) Katusha-Alpecin 0:00:29 11 Lawson Craddock (USA) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:00:31 12 Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb 0:00:31 13 Julian Alaphilippe (Fra) Quick-Step Floors 0:00:34 14 Matthias Brändle (Aut) Trek-Segafredo 0:00:37 15 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 0:00:37 16 Joey Rosskopf (USA) BMC Racing Team 0:00:38 17 Jasha Sütterlin (Ger) Movistar Team 0:00:39 18 William Clarke (Aus) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:00:40 19 Ilnur Zakarin (Rus) Katusha-Alpecin 0:00:40 20 Jack Bauer (NZl) Mitchelton-Scott 0:00:41 21 Alvaro Hodeg (Col) Quick-Step Floors 0:00:44 22 Rafal Majka (Pol) Bora-Hansgrohe 0:00:44 23 Damiano Caruso (Ita) BMC Racing Team 0:00:45 24 Rui Costa (Por) UAE Team Emirates 0:00:47 25 Alex Frame (NZl) Trek-Segafredo 0:00:47 26 Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Hansgrohe 0:00:48 27 Roger Kluge (Ger) Mitchelton-Scott 0:00:49 28 Miguel Angel Lopez (Col) Astana Pro Team 0:00:49 29 Simon Yates (GBr) Mitchelton-Scott 0:00:49 30 Ion Izagirre (Spa) Bahrain-Merida 0:00:50 31 Elia Viviani (Ita) Quick-Step Floors 0:00:50 32 Davide Formolo (Ita) Bora-Hansgrohe 0:00:50 33 Michael Gogl (Aut) Trek-Segafredo 0:00:51 34 Fabio Aru (Ita) UAE Team Emirates 0:00:51 35 Gijs Van Hoecke (Bel) LottoNL-Jumbo 0:00:51 36 Ramunas Navardauskas (Ltu) Bahrain-Merida 0:00:53 37 Danny van Poppel (Ned) LottoNL-Jumbo 0:00:54 38 Mike Teunissen (Ned) Team Sunweb 0:00:54 39 Domenico Pozzovivo (Ita) Bahrain-Merida 0:00:55 40 Mathias Frank (Swi) AG2R La Mondiale 0:00:56 41 Alexandre Geniez (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:57 42 Roman Kreuziger (Cze) Mitchelton-Scott 0:00:58 43 Scott Davies (GBr) Dimension Data 0:00:59 44 Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates 0:01:04 45 Toms Skujins (Lat) Trek-Segafredo 0:01:04 46 Niklas Eg (Den) Trek-Segafredo 0:01:04 47 Sven Erik Bystrøm (Nor) UAE Team Emirates 0:01:05 48 Luke Rowe (GBr) Team Sky 0:01:05 49 Davide Villella (Ita) Astana Pro Team 0:01:06 50 Svein Tuft (Can) Mitchelton-Scott 0:01:06 51 Pawel Poljanski (Pol) Bora-Hansgrohe 0:01:06 52 Artem Nych (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:01:08 53 Aleksandr Vlasov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:01:09 54 Enric Mas (Spa) Quick-Step Floors 0:01:10 55 Michael Mørkøv (Den) Quick-Step Floors 0:01:11 56 Daniel McLay (GBr) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:01:11 57 Mekseb Debesay (Eri) Dimension Data 0:01:12 58 Frederik Frison (Bel) Lotto Soudal 0:01:12 59 Benoit Cosnefroy (Fra) AG2R La Mondiale 0:01:12 60 Victor De La Parte (Spa) Movistar Team 0:01:14 61 Luka Mezgec (Slo) Mitchelton-Scott 0:01:15 62 Kristoffer Halvorsen (Nor) Team Sky 0:01:15 63 Tsgabu Grmay (Eth) Trek-Segafredo 0:01:15 64 David Lopez Garcia (Spa) Team Sky 0:01:16 65 José Rojas (Spa) Movistar Team 0:01:16 66 Pascal Eenkhoorn (Ned) LottoNL-Jumbo 0:01:17 67 Adam Hansen (Aus) Lotto Soudal 0:01:18 68 Kim Magnusson (Swe) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:01:19 69 Robert Wagner (Ger) LottoNL-Jumbo 0:01:19 70 Kilian Frankiny (Swi) BMC Racing Team 0:01:23 71 Sergey Firsanov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:01:24 72 Michael Woods (Can) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:01:25 73 Phil Bauhaus (Ger) Team Sunweb 0:01:25 74 Jesper Hansen (Den) Astana Pro Team 0:01:25 75 Antwan Tolhoek (Ned) LottoNL-Jumbo 0:01:27 76 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 0:01:27 77 Pierre Rolland (Fra) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:01:28 78 Marcel Sieberg (Ger) Lotto Soudal 0:01:29 79 Marcel Kittel (Ger) Katusha-Alpecin 0:01:30 80 Remy Mertz (Bel) Lotto Soudal 0:01:30 81 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF 0:01:30 82 Matej Mohoric (Slo) Bahrain-Merida 0:01:30 83 Leonardo Basso (Ita) Team Sky 0:01:34 84 Sebastian Henao (Col) Team Sky 0:01:34 85 Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo 0:01:35 86 Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:01:36 87 Clement Chevrier (Fra) AG2R La Mondiale 0:01:36 88 Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team 0:01:37 89 Marco Haller (Aut) Katusha-Alpecin 0:01:38 90 Maxim Belkov (Rus) Katusha-Alpecin 0:01:39 91 Manuele Mori (Ita) UAE Team Emirates 0:01:39 92 Enrico Gasparotto (Ita) Bahrain-Merida 0:01:42 93 Stephen Cummings (GBr) Dimension Data 0:01:44 94 Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe 0:01:45 95 Pavel Kochetkov (Rus) Katusha-Alpecin 0:01:46 96 Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF 0:01:46 97 Rafael Valls Ferri (Spa) Movistar Team 0:01:47 98 James Knox (GBr) Quick-Step Floors 0:01:48 99 David Lozano (Spa) Team Novo Nordisk 0:01:48 100 Nikolay Trusov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:01:51 101 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 0:01:52 102 Bjorg Lambrecht (Bel) Lotto Soudal 0:01:53 103 Mark Renshaw (Aus) Dimension Data 0:01:55 104 Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale 0:01:56 105 Domen Novak (Slo) Bahrain-Merida 0:01:56 106 Erik Baska (Svk) Bora-Hansgrohe 0:01:57 107 Johannes Fröhlinger (Ger) Team Sunweb 0:02:01 108 Michael Bresciani (Ita) Bardiani CSF 0:02:03 109 Jaco Venter (RSA) Dimension Data 0:02:05 110 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 0:02:05 111 André Greipel (Ger) Lotto Soudal 0:02:07 112 Sam Brand (GBr) Team Novo Nordisk 0:02:07 113 Roberto Ferrari (Ita) UAE Team Emirates 0:02:07 114 Fabio Sabatini (Ita) Quick-Step Floors 0:02:08 115 Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk 0:02:09 116 Niccolo Bonifazio (Ita) Bahrain-Merida 0:02:11 117 Hendrikus van Ijzendoorn (Ned) Team Novo Nordisk 0:02:13 118 Caleb Ewan (Aus) Mitchelton-Scott 0:02:14 119 Joonas Henttala (Fin) Team Novo Nordisk 0:02:16 120 Daniel Moreno (Spa) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:02:16 121 Roman Maikin (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:02:16 122 Juraj Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 0:02:17 123 Lennard Hofstede (Ned) Team Sunweb 0:02:20 124 Riccardo Minali (Ita) Astana Pro Team 0:02:23 125 Daniele Bennati (Ita) Movistar Team 0:02:23 126 Andrea Guardini (Ita) Bardiani CSF 0:02:35 127 Vincenzo Albanese (Ita) Bardiani CSF 0:02:41 128 Romain Gioux (Fra) Team Novo Nordisk 0:02:41 129 Rick Zabel (Ger) Katusha-Alpecin 0:02:51 130 Marco Maronese (Ita) Bardiani CSF 0:02:53 131 Giulio Ciccone (Ita) Bardiani CSF 0:02:55 132 Lachlan Morton (Aus) Dimension Data 0:03:04 133 Antonio Pedrero (Spa) Movistar Team 0:03:26 134 Rudy Barbier (Fra) AG2R La Mondiale 0:03:27

Points # Rider Name (Country) Team Result 1 Rohan Dennis (Aus) BMC Racing Team 20 pts 2 Jonathan Castroviejo (Spa) Team Sky 16 3 Miles Scotson (Aus) BMC Racing Team 12 4 Jos van Emden (Ned) LottoNL-Jumbo 9 5 Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb 7 6 Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team 5 7 Nikias Arndt (Ger) Team Sunweb 4 8 Patrick Bevin (NZl) BMC Racing Team 3 9 Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team 2 10 Alex Dowsett (GBr) Katusha-Alpecin 1

Team # Rider Name (Country) Team Result 1 BMC Racing Team 0:43:36 2 Team Sunweb 0:00:36 3 LottoNL-Jumbo 0:01:28 4 Quick-Step Floors 0:01:34 5 Trek-Segafredo 0:01:41 6 UAE Team Emirates 0:01:42 7 Mitchelton-Scott 0:01:45 8 Movistar Team 0:01:46 9 EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:01:48 10 Bora-Hansgrohe 0:01:49 11 Team Sky 0:02:01 12 Bahrain-Merida 0:02:02 13 Katusha-Alpecin 0:02:06 14 AG2R La Mondiale 0:02:31 15 Astana Pro Team 0:02:47 16 Gazprom-Rusvelo 0:03:07 17 Dimension Data 0:03:21 18 Lotto Soudal 0:03:25 19 Bardiani CSF 0:04:45 20 Team Novo Nordisk 0:05:26

General classification after stage 4 # Rider Name (Country) Team Result 1 Rohan Dennis (Aus) BMC Racing Team 11:21:10 2 Jonathan Castroviejo (Spa) Team Sky 0:00:14 3 Miles Scotson (Aus) BMC Racing Team 0:00:16 4 Jos van Emden (Ned) LottoNL-Jumbo 5 Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb 6 Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team 0:00:17 7 Patrick Bevin (NZl) BMC Racing Team 0:00:23 8 Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team 0:00:24 9 Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb 0:00:31 10 Julian Alaphilippe (Fra) Quick-Step Floors 0:00:34 11 Elia Viviani (Ita) Quick-Step Floors 0:00:36 12 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 0:00:37 13 Joey Rosskopf (USA) BMC Racing Team 0:00:38 14 Jasha Sütterlin (Ger) Movistar Team 15 Ilnur Zakarin (Rus) Katusha-Alpecin 0:00:40 16 Rafal Majka (Pol) Bora-Hansgrohe 0:00:44 17 Rui Costa (Por) UAE Team Emirates 0:00:47 18 Alex Frame (NZl) Trek-Segafredo 19 Danny van Poppel (Ned) LottoNL-Jumbo 0:00:48 20 Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Hansgrohe 21 Miguel Angel Lopez (Col) Astana Pro Team 0:00:49 22 Simon Yates (GBr) Mitchelton-Scott 23 Ion Izagirre (Spa) Bahrain-Merida 24 Davide Formolo (Ita) Bora-Hansgrohe 0:00:50 25 Michael Gogl (Aut) Trek-Segafredo 26 Fabio Aru (Ita) UAE Team Emirates 0:00:51 27 Gijs Van Hoecke (Bel) LottoNL-Jumbo 28 Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates 0:00:54 29 Mike Teunissen (Ned) Team Sunweb 30 Domenico Pozzovivo (Ita) Bahrain-Merida 31 Mathias Frank (Swi) AG2R La Mondiale 0:00:56 32 Alexandre Geniez (Fra) AG2R La Mondiale 33 Roman Kreuziger (Cze) Mitchelton-Scott 0:00:57 34 Toms Skujins (Lat) Trek-Segafredo 0:01:01 35 Alvaro Hodeg (Col) Quick-Step Floors 0:01:05 36 Davide Villella (Ita) Astana Pro Team 0:01:06 37 Pawel Poljanski (Pol) Bora-Hansgrohe 38 Enric Mas (Spa) Quick-Step Floors 0:01:10 39 Daniel McLay (GBr) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:01:11 40 Mekseb Debesay (Eri) Dimension Data 0:01:12 41 Nikias Arndt (Ger) Team Sunweb 42 Phil Bauhaus (Ger) Team Sunweb 0:01:14 43 Luka Mezgec (Slo) Mitchelton-Scott 44 Kristoffer Halvorsen (Nor) Team Sky 0:01:15 45 José Rojas (Spa) Movistar Team 46 Tsgabu Grmay (Eth) Trek-Segafredo 47 David Lopez Garcia (Spa) Team Sky 48 Pascal Eenkhoorn (Ned) LottoNL-Jumbo 0:01:17 49 Adam Hansen (Aus) Lotto Soudal 50 Kim Magnusson (Swe) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:01:19 51 Marcel Kittel (Ger) Katusha-Alpecin 0:01:24 52 Michael Woods (Can) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 53 Jesper Hansen (Den) Astana Pro Team 0:01:25 54 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF 0:01:27 55 Antwan Tolhoek (Ned) LottoNL-Jumbo 56 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 57 Matej Mohoric (Slo) Bahrain-Merida 0:01:30 58 Jack Bauer (NZl) Mitchelton-Scott 59 Roger Kluge (Ger) Mitchelton-Scott 0:01:33 60 Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo 0:01:34 61 Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe 0:01:37 62 Marco Haller (Aut) Katusha-Alpecin 63 Svein Tuft (Can) Mitchelton-Scott 0:01:38 64 Enrico Gasparotto (Ita) Bahrain-Merida 0:01:42 65 Michael Mørkøv (Den) Quick-Step Floors 66 Robert Wagner (Ger) LottoNL-Jumbo 0:01:43 67 Pavel Kochetkov (Rus) Katusha-Alpecin 0:01:46 68 Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF 69 Rafael Valls Ferri (Spa) Movistar Team 70 David Lozano (Spa) Team Novo Nordisk 0:01:48 71 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 0:01:51 72 Ramunas Navardauskas (Ltu) Bahrain-Merida 0:01:52 73 Mark Renshaw (Aus) Dimension Data 0:01:53 74 Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale 0:01:56 75 Domen Novak (Slo) Bahrain-Merida 76 Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team 77 Leonardo Basso (Ita) Team Sky 0:02:00 78 André Greipel (Ger) Lotto Soudal 0:02:06 79 Fabio Sabatini (Ita) Quick-Step Floors 0:02:07 80 Marcel Sieberg (Ger) Lotto Soudal 0:02:08 81 Niccolo Bonifazio (Ita) Bahrain-Merida 0:02:09 82 Caleb Ewan (Aus) Mitchelton-Scott 0:02:10 83 Roman Maikin (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:02:16 84 Erik Baska (Svk) Bora-Hansgrohe 0:02:19 85 Roberto Ferrari (Ita) UAE Team Emirates 0:02:22 86 Riccardo Minali (Ita) Astana Pro Team 0:02:23 87 Jaco Venter (RSA) Dimension Data 0:02:24 88 Frederik Frison (Bel) Lotto Soudal 0:02:34 89 Johannes Fröhlinger (Ger) Team Sunweb 0:02:35 90 Daniel Moreno (Spa) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:02:36 91 Andrea Guardini (Ita) Bardiani CSF 0:02:49 92 Giulio Ciccone (Ita) Bardiani CSF 0:02:55 93 Alex Dowsett (GBr) Katusha-Alpecin 94 Daniele Bennati (Ita) Movistar Team 95 Juraj Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 96 Luke Rowe (GBr) Team Sky 0:03:15 97 Rick Zabel (Ger) Katusha-Alpecin 0:03:23 98 Rudy Barbier (Fra) AG2R La Mondiale 0:03:25 99 Remy Mertz (Bel) Lotto Soudal 0:03:27 100 Maxim Belkov (Rus) Katusha-Alpecin 0:03:35 101 James Knox (GBr) Quick-Step Floors 0:04:24 102 Lawson Craddock (USA) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:04:37 103 Damiano Caruso (Ita) BMC Racing Team 0:04:51 104 Scott Davies (GBr) Dimension Data 0:05:06 105 Niklas Eg (Den) Trek-Segafredo 0:05:11 106 Sven Erik Bystrøm (Nor) UAE Team Emirates 107 Aleksandr Vlasov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:05:16 108 William Clarke (Aus) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:05:19 109 Benoit Cosnefroy (Fra) AG2R La Mondiale 110 Matthias Brändle (Aut) Trek-Segafredo 0:05:21 111 Victor De La Parte (Spa) Movistar Team 112 Sergey Firsanov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:05:29 113 Kilian Frankiny (Swi) BMC Racing Team 114 Artem Nych (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:05:33 115 Sebastian Henao (Col) Team Sky 0:05:41 116 Clement Chevrier (Fra) AG2R La Mondiale 0:05:42 117 Manuele Mori (Ita) UAE Team Emirates 0:05:46 118 Nikolay Trusov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:05:54 119 Bjorg Lambrecht (Bel) Lotto Soudal 0:05:59 120 Pierre Rolland (Fra) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:06:06 121 Michael Bresciani (Ita) Bardiani CSF 0:06:09 122 Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:06:14 123 Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk 0:06:16 124 Hendrikus van Ijzendoorn (Ned) Team Novo Nordisk 0:06:20 125 Stephen Cummings (GBr) Dimension Data 0:06:22 126 Joonas Henttala (Fin) Team Novo Nordisk 127 Sam Brand (GBr) Team Novo Nordisk 0:06:31 128 Vincenzo Albanese (Ita) Bardiani CSF 0:06:43 129 Romain Gioux (Fra) Team Novo Nordisk 0:06:48 130 Marco Maronese (Ita) Bardiani CSF 0:06:57 131 Lennard Hofstede (Ned) Team Sunweb 0:07:02 132 Lachlan Morton (Aus) Dimension Data 0:07:10 133 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 0:07:56 134 Antonio Pedrero (Spa) Movistar Team 0:08:11

Point classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Elia Viviani (Ita) Quick-Step Floors 46 pts 2 Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates 27 3 Caleb Ewan (Aus) Mitchelton-Scott 26 4 Phil Bauhaus (Ger) Team Sunweb 25 5 Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe 24 6 Rohan Dennis (Aus) BMC Racing Team 21 7 Danny van Poppel (Ned) LottoNL-Jumbo 21 8 Andrea Guardini (Ita) Bardiani CSF 17 9 Jonathan Castroviejo (Spa) Team Sky 16 10 Marcel Kittel (Ger) Katusha-Alpecin 16 11 Niccolo Bonifazio (Ita) Bahrain-Merida 13 12 Nikolay Trusov (Rus) Gazprom-Rusvelo 12 13 Miles Scotson (Aus) BMC Racing Team 12 14 Rudy Barbier (Fra) AG2R La Mondiale 11 15 Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team 10 16 Vincenzo Albanese (Ita) Bardiani CSF 10 17 Toms Skujins (Lat) Trek-Segafredo 9 18 Jos van Emden (Ned) LottoNL-Jumbo 9 19 Kristoffer Halvorsen (Nor) Team Sky 9 20 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF 8 21 Marco Maronese (Ita) Bardiani CSF 8 22 Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb 7 23 Daniel McLay (GBr) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 7 24 Mark Renshaw (Aus) Dimension Data 6 25 André Greipel (Ger) Lotto Soudal 6 26 Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team 5 27 Sergey Firsanov (Rus) Gazprom-Rusvelo 5 28 Nikias Arndt (Ger) Team Sunweb 4 29 Damiano Caruso (Ita) BMC Racing Team 4 30 Michael Bresciani (Ita) Bardiani CSF 4 31 Patrick Bevin (NZl) BMC Racing Team 3 32 José Rojas (Spa) Movistar Team 3 33 Sam Brand (GBr) Team Novo Nordisk 3 34 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 3 35 Jaco Venter (RSA) Dimension Data 1 36 Alex Dowsett (GBr) Katusha-Alpecin 1 37 Pierre Rolland (Fra) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 1

Intermediate sprint classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Nikolay Trusov (Rus) Gazprom-Rusvelo 12 pts 2 Vincenzo Albanese (Ita) Bardiani CSF 10 3 Toms Skujins (Lat) Trek-Segafredo 9 4 Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team 8 5 Elia Viviani (Ita) Quick-Step Floors 8 6 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF 8 7 Marco Maronese (Ita) Bardiani CSF 8 8 Mark Renshaw (Aus) Dimension Data 5 9 Niccolo Bonifazio (Ita) Bahrain-Merida 5 10 Sergey Firsanov (Rus) Gazprom-Rusvelo 5 11 Damiano Caruso (Ita) BMC Racing Team 4 12 José Rojas (Spa) Movistar Team 3 13 Rudy Barbier (Fra) AG2R La Mondiale 3 14 Sam Brand (GBr) Team Novo Nordisk 3 15 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 3 16 Rohan Dennis (Aus) BMC Racing Team 1 17 Jaco Venter (RSA) Dimension Data 1 18 Pierre Rolland (Fra) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 1

Young rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Miles Scotson (Aus) BMC Racing Team 11:21:26 2 Alex Frame (NZl) Trek-Segafredo 0:00:31 3 Danny van Poppel (Ned) LottoNL-Jumbo 0:00:32 4 Miguel Angel Lopez (Col) Astana Pro Team 0:00:33 5 Michael Gogl (Aut) Trek-Segafredo 0:00:34 6 Alvaro Hodeg (Col) Quick-Step Floors 0:00:49 7 Enric Mas (Spa) Quick-Step Floors 0:00:54 8 Phil Bauhaus (Ger) Team Sunweb 0:00:58 9 Kristoffer Halvorsen (Nor) Team Sky 0:00:59 10 Pascal Eenkhoorn (Ned) LottoNL-Jumbo 0:01:01 11 Antwan Tolhoek (Ned) LottoNL-Jumbo 0:01:11 12 Matej Mohoric (Slo) Bahrain-Merida 0:01:14 13 Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe 0:01:21 14 Domen Novak (Slo) Bahrain-Merida 0:01:40 15 Leonardo Basso (Ita) Team Sky 0:01:44 16 Niccolo Bonifazio (Ita) Bahrain-Merida 0:01:53 17 Caleb Ewan (Aus) Mitchelton-Scott 0:01:54 18 Erik Baska (Svk) Bora-Hansgrohe 0:02:03 19 Riccardo Minali (Ita) Astana Pro Team 0:02:07 20 Giulio Ciccone (Ita) Bardiani CSF 0:02:39 21 Rick Zabel (Ger) Katusha-Alpecin 0:03:07 22 Remy Mertz (Bel) Lotto Soudal 0:03:11 23 James Knox (GBr) Quick-Step Floors 0:04:08 24 Scott Davies (GBr) Dimension Data 0:04:50 25 Niklas Eg (Den) Trek-Segafredo 0:04:55 26 Aleksandr Vlasov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:05:00 27 Benoit Cosnefroy (Fra) AG2R La Mondiale 0:05:03 28 Kilian Frankiny (Swi) BMC Racing Team 0:05:13 29 Artem Nych (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:05:17 30 Sebastian Henao (Col) Team Sky 0:05:25 31 Bjorg Lambrecht (Bel) Lotto Soudal 0:05:43 32 Michael Bresciani (Ita) Bardiani CSF 0:05:53 33 Vincenzo Albanese (Ita) Bardiani CSF 0:06:27 34 Marco Maronese (Ita) Bardiani CSF 0:06:41 35 Lennard Hofstede (Ned) Team Sunweb 0:06:46 36 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 0:07:40