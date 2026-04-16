Liège-Bastogne-Liège past winners

Race-histories
By published

Liège-Bastogne-Liège winners 1892 - 2025

Tadej Pogaçar (UAE Team Emirates) wins 2024 Liège-Bastogne-Liège (Image credit: Getty Images)
Swipe to scroll horizontally

Year

Rider Name (Country) Team

2025

Tadej Pogaçar (Slo) UAE Team Emirates-XRG

2024

Tadej Pogaçar (Slo) UAE Team Emirates

2023

Remco Evenepoel (Bel) Soudal-Quickstep

2022

Remco Evenepoel (Bel) Deceuninck-Quickstep

2021

Tadej Pogaçar (Slo) UAE Team Emirates

2020

Primoz Roglic (Slo) Jumbo-Visma

2019

Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team

2018

Bob Jungels (Lux) Quick-Step Floors

2017

Alejandro Valverde (Spa) Movistar

2016

Wout Poels (Ned) Team Sky

2015

Alejandro Valverde (Esp) Movistar Team

2014

Simon Gerrans (Aus) Orica–GreenEdge

2013

Dan Martin (Irl) Garmin–Sharp

2012

Maxim Iglinsky (Kaz) Astana

2011

Philippe Gilbert (Bel) Omega Pharma–Lotto

2010

Alexandre Vinokourov (Kaz) Astana

2009

Andy Schleck (Lux) Team Saxo Bank

2008

Alejandro Valverde (Esp) Caisse d'Epargne

2007

Danilo Di Luca (Ita) Liquigas

2006

Alejandro Valverde (Esp) Caisse d'Epargne–Illes Balears

2005

Alexandre Vinokourov (Kaz) T-Mobile Team

2004

Davide Rebellin (Ita) Gerolsteiner

2003

Tyler Hamilton (USA) Team CSC

2002

Paolo Bettini (Ita) Mapei–Quick-Step

2001

Oscar Camenzind (Sui) Lampre–Daikin

2000

Paolo Bettini (Ita) Mapei–Quick-Step

1999

Frank Vandenbroucke (Bel) Cofidis

1998

Michele Bartoli (Ita) Asics–CGA

1997

Michele Bartoli (Ita) MG Maglificio–Technogym

1996

Pascal Richard (Sui) MG Maglificio–Technogym

1995

Mauro Gianetti (Sui) Polti–Granarolo–Santini

1994

Eugeni Berzin (Rus) Gewiss–Ballan

1993

Rolf Sørensen (Den) Carrera Jeans–Tassoni

1992

Dirk De Wolf (Bel) Gatorade–Chateau d'Ax

1991

Moreno Argentin (Ita) Ariostea

1990

Eric Van Lancker (Bel) Panasonic–Sportlife

1989

Sean Kelly (Irl) PDM-Concorde

1988

Adri van der Poel (Ned) PDM-Concorde

1987

Moreno Argentin (Ita) Gewiss-Bianchi

1986

Moreno Argentin (Ita) Sammontana-Bianchi

1985

Moreno Argentin (Ita) Sammontana-Bianchi

1984

Sean Kelly (Irl) Skil-Sem-Reydell

1983

Steven Rooks (Ned) Sem-France Loire

1982

Silvano Contini (Ita) Bianchi-Piaggio

1981

Josef Fuchs (Sui) Cilo-Aufina

1980

Bernard Hinault (Fra) Renault-Elf-Gitane

1979

Dietrich Thurau (Ger) IJsboerke-Warncke Eis

1978

Joseph Bruyère (Bel) C&A

1977

Bernard Hinault (Fra) Gitane-Campagnolo

1976

Joseph Bruyère (Bel) Molteni-Campagnolo

1975

Eddy Merckx (Bel) Molteni-Campagnolo

1974

Georges Pintens (Bel) MIC-De Gribaldy-Ludo

1973

Eddy Merckx (Bel) Molteni

1972

Eddy Merckx (Bel) Molteni

1971

Eddy Merckx (Bel) Molteni

1970

Roger De Vlaeminck (Bel) Flandria-Mars

1969

Eddy Merckx (Bel) Faema

1968

Valere Van Sweevelt (Bel) Smiths

1967

Walter Godefroot (Bel) Flandria-De Clerck

1966

Jacques Anquetil (Fra) Ford Hutchinson

1965

Carmine Preziosi (Ita) Pelforth-Sauvage-Lejeune

1964

Willy Blocklandt (Bel) Flandria-Romero

1963

Frans Melckenbeeck (Bel) Mercier-BP-Hutchinson

1962

Jef Planckaert (Bel) Flandria-Faema-Clement

1961

Rik Van Looy (Bel) Faema

1960

Albertus Geldermans (Ned) St.Raphael

1959

Fred De Bruyne (Bel) Carpano

1958

Fred De Bruyne (Bel) Carpano

1957

Frans Schoubben (Bel) (victory shared with Germain Derycke) Elvé-Peugeot

1957

Germain Derycke (Bel) (victory shared with Frans Schoubben) Faema-Guerra

1956

Fred De Bruyne (Bel) Mercier-BP-Hutchinson

1955

Stan Ockers (Bel) Elvé-Peugeot

1954

Marcel Ernzer (Lux) Terrot-Hutchinson

1953

Alois De Hertog (Bel) Alcyon-Dunlop

1952

Ferdinand Kübler (Sui) Frejus-Tebag

1951

Ferdinand Kübler (Sui) Frejus-Fiorelli-Tebag

1950

Prosper Depredomme (Bel) Girardengo-Garin

1949

Camille Danguillaume (Fra) Peugeot-Dunlop

1948

Maurice Mollin (Bel) Mercier-Hutchinson

1947

Richard Depoorter (Bel) Garin-Wolber

1946

Prosper Depredomme (Bel) Dilecta-Wolber-Garin

1945

Jean Engels (Bel) Alcyon

1944

No race

1943

Richard Depoorter (Bel) Helyett

1940-1942

No race

1939

Albert Ritserveldt (Bel) Dilecta-De Dion

1938

Alfons Deloor (Bel) Helyett

1937

Eloi Meulenberg (Bel) Alcyon

1936

Albert Beckaert (Bel) Alcyon

1935

Alfons Schepers (Bel) Dilecta

1934

Theo Herckenrath (Bel) La Francaise

1933

François Gardier (Bel) Cycles De Pas

1932

Marcel Houyoux (Bel)

1931

Alfons Schepers (Bel) La Francaise

1930

Hermann Buse (Ger) Duerkopp

1929

Alfons Schepers (Bel)

1928

Ernest Mottard (Bel)

1927

Maurice Raes (Bel)

1926

Dieudonné Smets (Bel)

1925

Georges Ronsse (Bel)

1924

René Vermandel (Bel) Alcyon

1923

René Vermandel (Bel) Alcyon

1922

Louis Mottiat (Bel) Alcyon

1921

Louis Mottiat (Bel) La Sportive

1920

Léon Scieur (Bel) La Sportive

1919

Léon Devos (Bel)

1914-1918

No race

1913

Maurits Moritz (Bel)

1912

Omer Verschoore (Bel)

1911

Joseph Van Daele (Bel)

1910

No race

1909

Victor Fastre (Bel)

1908

André Trousselier (Fra)

1895-1907

No race

1894

Léon Houa (Bel)

1893

Léon Houa (Bel)

1892

Léon Houa (Bel)

You must confirm your public display name before commenting

Please logout and then login again, you will then be prompted to enter your display name.