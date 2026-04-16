Liège-Bastogne-Liège past winners
Liège-Bastogne-Liège winners 1892 - 2025
Year
Rider Name (Country) Team
2025
Tadej Pogaçar (Slo) UAE Team Emirates-XRG
2024
Tadej Pogaçar (Slo) UAE Team Emirates
2023
Remco Evenepoel (Bel) Soudal-Quickstep
2022
Remco Evenepoel (Bel) Deceuninck-Quickstep
2021
Tadej Pogaçar (Slo) UAE Team Emirates
2020
Primoz Roglic (Slo) Jumbo-Visma
2019
Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team
2018
Bob Jungels (Lux) Quick-Step Floors
2017
Alejandro Valverde (Spa) Movistar
2016
Wout Poels (Ned) Team Sky
2015
Alejandro Valverde (Esp) Movistar Team
2014
Simon Gerrans (Aus) Orica–GreenEdge
2013
Dan Martin (Irl) Garmin–Sharp
2012
Maxim Iglinsky (Kaz) Astana
2011
Philippe Gilbert (Bel) Omega Pharma–Lotto
2010
Alexandre Vinokourov (Kaz) Astana
2009
Andy Schleck (Lux) Team Saxo Bank
2008
Alejandro Valverde (Esp) Caisse d'Epargne
2007
Danilo Di Luca (Ita) Liquigas
2006
Alejandro Valverde (Esp) Caisse d'Epargne–Illes Balears
2005
Alexandre Vinokourov (Kaz) T-Mobile Team
2004
Davide Rebellin (Ita) Gerolsteiner
2003
Tyler Hamilton (USA) Team CSC
2002
Paolo Bettini (Ita) Mapei–Quick-Step
2001
Oscar Camenzind (Sui) Lampre–Daikin
2000
Paolo Bettini (Ita) Mapei–Quick-Step
1999
Frank Vandenbroucke (Bel) Cofidis
1998
Michele Bartoli (Ita) Asics–CGA
1997
Michele Bartoli (Ita) MG Maglificio–Technogym
1996
Pascal Richard (Sui) MG Maglificio–Technogym
1995
Mauro Gianetti (Sui) Polti–Granarolo–Santini
1994
Eugeni Berzin (Rus) Gewiss–Ballan
1993
Rolf Sørensen (Den) Carrera Jeans–Tassoni
1992
Dirk De Wolf (Bel) Gatorade–Chateau d'Ax
1991
Moreno Argentin (Ita) Ariostea
1990
Eric Van Lancker (Bel) Panasonic–Sportlife
1989
Sean Kelly (Irl) PDM-Concorde
1988
Adri van der Poel (Ned) PDM-Concorde
1987
Moreno Argentin (Ita) Gewiss-Bianchi
1986
Moreno Argentin (Ita) Sammontana-Bianchi
1985
Moreno Argentin (Ita) Sammontana-Bianchi
1984
Sean Kelly (Irl) Skil-Sem-Reydell
1983
Steven Rooks (Ned) Sem-France Loire
1982
Silvano Contini (Ita) Bianchi-Piaggio
1981
Josef Fuchs (Sui) Cilo-Aufina
1980
Bernard Hinault (Fra) Renault-Elf-Gitane
1979
Dietrich Thurau (Ger) IJsboerke-Warncke Eis
1978
Joseph Bruyère (Bel) C&A
1977
Bernard Hinault (Fra) Gitane-Campagnolo
1976
Joseph Bruyère (Bel) Molteni-Campagnolo
1975
Eddy Merckx (Bel) Molteni-Campagnolo
1974
Georges Pintens (Bel) MIC-De Gribaldy-Ludo
1973
Eddy Merckx (Bel) Molteni
1972
Eddy Merckx (Bel) Molteni
1971
Eddy Merckx (Bel) Molteni
1970
Roger De Vlaeminck (Bel) Flandria-Mars
1969
Eddy Merckx (Bel) Faema
1968
Valere Van Sweevelt (Bel) Smiths
1967
Walter Godefroot (Bel) Flandria-De Clerck
1966
Jacques Anquetil (Fra) Ford Hutchinson
1965
Carmine Preziosi (Ita) Pelforth-Sauvage-Lejeune
1964
Willy Blocklandt (Bel) Flandria-Romero
1963
Frans Melckenbeeck (Bel) Mercier-BP-Hutchinson
1962
Jef Planckaert (Bel) Flandria-Faema-Clement
1961
Rik Van Looy (Bel) Faema
1960
Albertus Geldermans (Ned) St.Raphael
1959
Fred De Bruyne (Bel) Carpano
1958
Fred De Bruyne (Bel) Carpano
1957
Frans Schoubben (Bel) (victory shared with Germain Derycke) Elvé-Peugeot
1957
Germain Derycke (Bel) (victory shared with Frans Schoubben) Faema-Guerra
1956
Fred De Bruyne (Bel) Mercier-BP-Hutchinson
1955
Stan Ockers (Bel) Elvé-Peugeot
1954
Marcel Ernzer (Lux) Terrot-Hutchinson
1953
Alois De Hertog (Bel) Alcyon-Dunlop
1952
Ferdinand Kübler (Sui) Frejus-Tebag
1951
Ferdinand Kübler (Sui) Frejus-Fiorelli-Tebag
1950
Prosper Depredomme (Bel) Girardengo-Garin
1949
Camille Danguillaume (Fra) Peugeot-Dunlop
1948
Maurice Mollin (Bel) Mercier-Hutchinson
1947
Richard Depoorter (Bel) Garin-Wolber
1946
Prosper Depredomme (Bel) Dilecta-Wolber-Garin
1945
Jean Engels (Bel) Alcyon
1944
No race
1943
Richard Depoorter (Bel) Helyett
1940-1942
No race
1939
Albert Ritserveldt (Bel) Dilecta-De Dion
1938
Alfons Deloor (Bel) Helyett
1937
Eloi Meulenberg (Bel) Alcyon
1936
Albert Beckaert (Bel) Alcyon
1935
Alfons Schepers (Bel) Dilecta
1934
Theo Herckenrath (Bel) La Francaise
1933
François Gardier (Bel) Cycles De Pas
1932
Marcel Houyoux (Bel)
1931
Alfons Schepers (Bel) La Francaise
1930
Hermann Buse (Ger) Duerkopp
1929
Alfons Schepers (Bel)
1928
Ernest Mottard (Bel)
1927
Maurice Raes (Bel)
1926
Dieudonné Smets (Bel)
1925
Georges Ronsse (Bel)
1924
René Vermandel (Bel) Alcyon
1923
René Vermandel (Bel) Alcyon
1922
Louis Mottiat (Bel) Alcyon
1921
Louis Mottiat (Bel) La Sportive
1920
Léon Scieur (Bel) La Sportive
1919
Léon Devos (Bel)
1914-1918
No race
1913
Maurits Moritz (Bel)
1912
Omer Verschoore (Bel)
1911
Joseph Van Daele (Bel)
1910
No race
1909
Victor Fastre (Bel)
1908
André Trousselier (Fra)
1895-1907
No race
1894
Léon Houa (Bel)
1893
Léon Houa (Bel)
1892
Léon Houa (Bel)
