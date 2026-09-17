Il Lombardia Past Winners

Race-histories
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Previous champions for 'Race of the Falling Leaves' from 1905 to 2025

Il Lombardia 2025: Tadej Pogacar celebrates his last win of this season, and fifth victory in the race
Tadej Pogacar won his fifth Il Lombardia in 2025 (Image credit: Getty Images)
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Year

Rider Name (Country) Team

2025

Tadej Pogačar (Slo) UAE Team Emirates-XRG

2024

Tadej Pogačar (Slo) UAE Team Emirates

2023

Tadej Pogačar (Slo) UAE Team Emirates

2022

Tadej Pogačar (Slo) UAE Team Emirates

2021

Tadej Pogačar (Slo) UAE Team Emirates

2020

Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team

2019

Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo

2018

Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJ

2017

Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain–Merida

2016

Esteban Chaves (Col) Orica–BikeExchange

2015

Vincenzo Nibali (Ita) Astana

2014

Daniel Martin (Irl) Garmin–Sharp

2013

Joaquim Rodríguez (Esp) Team Katusha

2012

Joaquim Rodríguez (Esp) Team Katusha

2011

Oliver Zaugg (Sui) Leopard Trek

2010

Philippe Gilbert (Bel) Omega Pharma–Lotto

2009

Philippe Gilbert (Bel) Omega Pharma–Lotto

2008

Damiano Cunego (Ita) Lampre–Fondital

2007

Damiano Cunego (Ita) Lampre

2006

Paolo Bettini (Ita) Quick-Step–Innergetic

2005

Paolo Bettini (Ita) Quick-Step–Innergetic

2004

Damiano Cunego (Ita) Saeco Macchine Per Caffè

2003

Michele Bartoli (Ita) Fassa Bortolo

2002

Michele Bartoli (Ita) Fassa Bortolo

2001

Danilo Di Luca (Ita) Cantina Tollo–Acqua E Sapone

2000

Raimondas Rumšas (Ltu) Fassa Bortolo

1999

Mirko Celestino (Ita) Team Polti

1998

Oscar Camenzind (Sui) Mapei–Bricobi

1997

Laurent Jalabert (Fra) Once

1996

Andrea Tafi (Ita) Mapei–Gb

1995

Gianni Faresin (Ita) Lampre–Panaria

1994

Vladislav Bobrik (Rus) Gewiss–Ballan

1993

Pascal Richard (Sui) Clas–Cajastur

1992

Tony Rominger (Sui) Ariostea

1991

Sean Kelly (Irl) PDM–Concorde

1990

Gilles Delion (Fra) Helvetia–La Suisse

1989

Tony Rominger (Sui) Chateau D'ax

1988

Charly Mottet (Fra) Système U–Gitane

1987

Moreno Argentin (Ita) Gewiss–Bianchi

1986

Gianbattista Baronchelli (Ita) Supermercati Brianzoli

1985

Sean Kelly (Irl) Skil–Sem–Kas–Miko

1984

Bernard Hinault (Fra) La Vie Claire

1983

Sean Kelly (Irl) Sem–Reydel–Mavic

1982

Giuseppe Saronni (Ita) Del Tongo

1981

Hennie Kuiper (Ned) Daf Trucks–Côte D'or

1980

Fons De Wolf (Bel) Boule D'or–Studio Casa

1979

Bernard Hinault (Fra) Renault–Gitane

1978

Francesco Moser (Ita) Sanson–Campagnolo

1977

Gianbattista Baronchelli (Ita) Scic

1976

Roger De Vlaeminck (Bel) Brooklyn

1975

Francesco Moser (Ita) Filotex

1974

Roger De Vlaeminck (Bel) Brooklyn

1973

Felice Gimondi (Ita) Bianchi–Campagnolo

1972

Eddy Merckx (Bel) Molteni

1971

Eddy Merckx (Bel) Molteni

1970

Franco Bitossi (Ita) Filotex

1969

Jean-Pierre Monseré (Bel) Flandria–De Clerck–Krüger

1968

Herman Van Springel (Bel) Dr. Mann–Grundig

1967

Franco Bitossi (Ita) Filotex

1966

Felice Gimondi (Ita) Salvarani

1965

Tom Simpson (Gbr) Peugeot–Bp–Michelin

1964

Gianni Motta (Ita) Molteni

1963

Jo De Roo (Ned) Saint-Raphaël–Helyett–Hutchinson

1962

Jo De Roo (Ned) Saint-Raphaël–Gitane–R. Geminiani

1961

Vito Taccone (Ita) Atala

1960

Emile Daems (Bel) Philco

1959

Rik Van Looy (Bel) Faema–Guerra

1958

Nino Defilippis (Ita) Carpano

1957

Diego Ronchini (Ita) Bianchi–Pirelli

1956

André Darrigade (Fra) Bianchi–Pirelli

1955

Cleto Maule (Ita) Torpado

1954

Fausto Coppi (Ita) Bianchi–Pirelli

1953

Bruno Landi (Ita) Fiorelli

1952

Giuseppe Minardi (Ita) Legnano

1951

Louison Bobet (Fra) Stella–Dunlop

1950

Renzo Soldani (Ita) Thomann

1949

Fausto Coppi (Ita) Bianchi–Ursus

1948

Fausto Coppi (Ita) Bianchi

1947

Fausto Coppi (Ita) Bianchi

1946

Fausto Coppi (Ita) Bianchi

1945

Mario Ricci (Ita) Legnano

1942

Aldo Bini (Ita) Bianchi

1941

Mario Ricci (Ita) Legnano

1940

Gino Bartali (Ita) Legnano

1939

Gino Bartali (Ita) Legnano

1938

Cino Cinelli (Ita) Frejus

1937

Aldo Bini (Ita) Bianchi

1936

Gino Bartali (Ita) Legnano–Wolsit

1935

Enrico Mollo (Ita) Gloria

1934

Learco Guerra (Ita) Maino–Clément

1933

Domenico Piemontesi (Ita) Génial Lucifer–Hutchinson

1932

Antonio Negrini (Ita) Maino–Clément

1931

Alfredo Binda (Ita) Legnano–Hutchinson

1930

Michele Mara (Ita) Bianchi

1929

Pietro Fossati (Ita) Maino–Clément

1928

Gaetano Belloni (Ita) Wolsit–Pirelli

1927

Alfredo Binda (Ita) Legnano–Pirelli

1926

Alfredo Binda (Ita) Legnano–Pirelli

1925

Alfredo Binda (Ita) Legnano–Pirelli

1924

Giovanni Brunero (Ita) Legnano–Pirelli

1923

Giovanni Brunero (Ita) Legnano–Pirelli

1922

Costante Girardengo (Ita) Bianchi

1921

Costante Girardengo (Ita) Stucchi–Pirelli

1920

Henri Pélissier (Fra) J.B. Louvet

1919

Costante Girardengo (Ita) Stucchi–Dunlop

1918

Gaetano Belloni (Ita) Bianchi

1917

Philippe Thys (Bel) Peugeot–Wolber

1916

Leopoldo Torricelli (Ita) Maino

1915

Gaetano Belloni (Ita)

1914

Lauro Bordin (Ita) Bianchi–Dei

1913

Henri Pélissier (Fra) Alcyon–Soly

1912

Carlo Oriani (Ita) Stucchi

1911

Henri Pélissier (Fra)

1910

Giovanni Micheletto (Ita) Stucchi

1909

Giovanni Cuniolo (Ita) Rudge

1908

François Faber (Lux) Peugeot–Wolber

1907

Gustave Garrigou (Fra) Peugeot–Wolber

1906

Cesare Brambilla (Ita) Bianchi

1905

Giovanni Gerbi (Ita) Maino

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