Il Lombardia Past Winners
Previous champions for 'Race of the Falling Leaves' from 1905 to 2025
|
Year
|
Rider Name (Country) Team
|
2025
|
Tadej Pogačar (Slo) UAE Team Emirates-XRG
|
2024
|
Tadej Pogačar (Slo) UAE Team Emirates
|
2023
|
Tadej Pogačar (Slo) UAE Team Emirates
|
2022
|
Tadej Pogačar (Slo) UAE Team Emirates
|
2021
|
Tadej Pogačar (Slo) UAE Team Emirates
|
2020
|
Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team
|
2019
|
Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo
|
2018
|
Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJ
|
2017
|
Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain–Merida
|
2016
|
Esteban Chaves (Col) Orica–BikeExchange
|
2015
|
Vincenzo Nibali (Ita) Astana
|
2014
|
Daniel Martin (Irl) Garmin–Sharp
|
2013
|
Joaquim Rodríguez (Esp) Team Katusha
|
2012
|
Joaquim Rodríguez (Esp) Team Katusha
|
2011
|
Oliver Zaugg (Sui) Leopard Trek
|
2010
|
Philippe Gilbert (Bel) Omega Pharma–Lotto
|
2009
|
Philippe Gilbert (Bel) Omega Pharma–Lotto
|
2008
|
Damiano Cunego (Ita) Lampre–Fondital
|
2007
|
Damiano Cunego (Ita) Lampre
|
2006
|
Paolo Bettini (Ita) Quick-Step–Innergetic
|
2005
|
Paolo Bettini (Ita) Quick-Step–Innergetic
|
2004
|
Damiano Cunego (Ita) Saeco Macchine Per Caffè
|
2003
|
Michele Bartoli (Ita) Fassa Bortolo
|
2002
|
Michele Bartoli (Ita) Fassa Bortolo
|
2001
|
Danilo Di Luca (Ita) Cantina Tollo–Acqua E Sapone
|
2000
|
Raimondas Rumšas (Ltu) Fassa Bortolo
|
1999
|
Mirko Celestino (Ita) Team Polti
|
1998
|
Oscar Camenzind (Sui) Mapei–Bricobi
|
1997
|
Laurent Jalabert (Fra) Once
|
1996
|
Andrea Tafi (Ita) Mapei–Gb
|
1995
|
Gianni Faresin (Ita) Lampre–Panaria
|
1994
|
Vladislav Bobrik (Rus) Gewiss–Ballan
|
1993
|
Pascal Richard (Sui) Clas–Cajastur
|
1992
|
Tony Rominger (Sui) Ariostea
|
1991
|
Sean Kelly (Irl) PDM–Concorde
|
1990
|
Gilles Delion (Fra) Helvetia–La Suisse
|
1989
|
Tony Rominger (Sui) Chateau D'ax
|
1988
|
Charly Mottet (Fra) Système U–Gitane
|
1987
|
Moreno Argentin (Ita) Gewiss–Bianchi
|
1986
|
Gianbattista Baronchelli (Ita) Supermercati Brianzoli
|
1985
|
Sean Kelly (Irl) Skil–Sem–Kas–Miko
|
1984
|
Bernard Hinault (Fra) La Vie Claire
|
1983
|
Sean Kelly (Irl) Sem–Reydel–Mavic
|
1982
|
Giuseppe Saronni (Ita) Del Tongo
|
1981
|
Hennie Kuiper (Ned) Daf Trucks–Côte D'or
|
1980
|
Fons De Wolf (Bel) Boule D'or–Studio Casa
|
1979
|
Bernard Hinault (Fra) Renault–Gitane
|
1978
|
Francesco Moser (Ita) Sanson–Campagnolo
|
1977
|
Gianbattista Baronchelli (Ita) Scic
|
1976
|
Roger De Vlaeminck (Bel) Brooklyn
|
1975
|
Francesco Moser (Ita) Filotex
|
1974
|
Roger De Vlaeminck (Bel) Brooklyn
|
1973
|
Felice Gimondi (Ita) Bianchi–Campagnolo
|
1972
|
Eddy Merckx (Bel) Molteni
|
1971
|
Eddy Merckx (Bel) Molteni
|
1970
|
Franco Bitossi (Ita) Filotex
|
1969
|
Jean-Pierre Monseré (Bel) Flandria–De Clerck–Krüger
|
1968
|
Herman Van Springel (Bel) Dr. Mann–Grundig
|
1967
|
Franco Bitossi (Ita) Filotex
|
1966
|
Felice Gimondi (Ita) Salvarani
|
1965
|
Tom Simpson (Gbr) Peugeot–Bp–Michelin
|
1964
|
Gianni Motta (Ita) Molteni
|
1963
|
Jo De Roo (Ned) Saint-Raphaël–Helyett–Hutchinson
|
1962
|
Jo De Roo (Ned) Saint-Raphaël–Gitane–R. Geminiani
|
1961
|
Vito Taccone (Ita) Atala
|
1960
|
Emile Daems (Bel) Philco
|
1959
|
Rik Van Looy (Bel) Faema–Guerra
|
1958
|
Nino Defilippis (Ita) Carpano
|
1957
|
Diego Ronchini (Ita) Bianchi–Pirelli
|
1956
|
André Darrigade (Fra) Bianchi–Pirelli
|
1955
|
Cleto Maule (Ita) Torpado
|
1954
|
Fausto Coppi (Ita) Bianchi–Pirelli
|
1953
|
Bruno Landi (Ita) Fiorelli
|
1952
|
Giuseppe Minardi (Ita) Legnano
|
1951
|
Louison Bobet (Fra) Stella–Dunlop
|
1950
|
Renzo Soldani (Ita) Thomann
|
1949
|
Fausto Coppi (Ita) Bianchi–Ursus
|
1948
|
Fausto Coppi (Ita) Bianchi
|
1947
|
Fausto Coppi (Ita) Bianchi
|
1946
|
Fausto Coppi (Ita) Bianchi
|
1945
|
Mario Ricci (Ita) Legnano
|
1942
|
Aldo Bini (Ita) Bianchi
|
1941
|
Mario Ricci (Ita) Legnano
|
1940
|
Gino Bartali (Ita) Legnano
|
1939
|
Gino Bartali (Ita) Legnano
|
1938
|
Cino Cinelli (Ita) Frejus
|
1937
|
Aldo Bini (Ita) Bianchi
|
1936
|
Gino Bartali (Ita) Legnano–Wolsit
|
1935
|
Enrico Mollo (Ita) Gloria
|
1934
|
Learco Guerra (Ita) Maino–Clément
|
1933
|
Domenico Piemontesi (Ita) Génial Lucifer–Hutchinson
|
1932
|
Antonio Negrini (Ita) Maino–Clément
|
1931
|
Alfredo Binda (Ita) Legnano–Hutchinson
|
1930
|
Michele Mara (Ita) Bianchi
|
1929
|
Pietro Fossati (Ita) Maino–Clément
|
1928
|
Gaetano Belloni (Ita) Wolsit–Pirelli
|
1927
|
Alfredo Binda (Ita) Legnano–Pirelli
|
1926
|
Alfredo Binda (Ita) Legnano–Pirelli
|
1925
|
Alfredo Binda (Ita) Legnano–Pirelli
|
1924
|
Giovanni Brunero (Ita) Legnano–Pirelli
|
1923
|
Giovanni Brunero (Ita) Legnano–Pirelli
|
1922
|
Costante Girardengo (Ita) Bianchi
|
1921
|
Costante Girardengo (Ita) Stucchi–Pirelli
|
1920
|
Henri Pélissier (Fra) J.B. Louvet
|
1919
|
Costante Girardengo (Ita) Stucchi–Dunlop
|
1918
|
Gaetano Belloni (Ita) Bianchi
|
1917
|
Philippe Thys (Bel) Peugeot–Wolber
|
1916
|
Leopoldo Torricelli (Ita) Maino
|
1915
|
Gaetano Belloni (Ita)
|
1914
|
Lauro Bordin (Ita) Bianchi–Dei
|
1913
|
Henri Pélissier (Fra) Alcyon–Soly
|
1912
|
Carlo Oriani (Ita) Stucchi
|
1911
|
Henri Pélissier (Fra)
|
1910
|
Giovanni Micheletto (Ita) Stucchi
|
1909
|
Giovanni Cuniolo (Ita) Rudge
|
1908
|
François Faber (Lux) Peugeot–Wolber
|
1907
|
Gustave Garrigou (Fra) Peugeot–Wolber
|
1906
|
Cesare Brambilla (Ita) Bianchi
|
1905
|
Giovanni Gerbi (Ita) Maino
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