The Cyclingnews guide to rider transfers

AG2R La Mondiale

Ins: Jan Bakelants (Omega Pharma-Quick Step), Quentin Jaurégui (Roubaix-Lille Métropole), Pierre-Roger Latour (Chambéry FC), Johan Vansummeren (Garmin Sharp)

Outs: Steve Chainel (Cofidis), Maxime Bouet (Etixx-Quickstep), Yauheni Hutarovich (Bretagne-Seche)

Astana Pro Team

Ins: Lars Boom (Belkin), Davide Malacarne (Europcar), Diego Rosa (Androni), Luis Leon Sanchez (Caja Rural), Laurens De Vreese (Wanty-Groupe Gobert), Rein Taaramae (Cofidis), Miguel Angel Lopez, David Malacarne (Europcar)

Outs: Dmitriy Muravyev (retires), Jacopo Guarnieri (Katusha)

Renews: Alessandro Vanotti (2016), Andrea Gaurdini (2015), Paolo Tiralongo (2015)

TEAMLottoNL (was Belkin Pro Team)

Ins: Bert-Jan Lindeman (Rabobank Dev.), Mike Teunissen (Rabobank Dev.)

Outs: Bauke Mollema (Trek), Lars Boom (Astana), Théo Bos (MTN), Jonathan Hivert (Bretagne-Séché)

BMC Racing Team

Ins: Damiano Caruso (Cannondale), Rohan Dennis (Garmin), Alessandro De Marchi (Cannondale), Stefan Küng (BMC Devo), Jempy Drucker (Wanty - Groupe Gobert), Dylan Theuns (BMC Dev.), Campbell Flakemore (Avanti)

Outs: Thor Hushovd (retiring), Cadel Evans (retiring after Tour Down Under), Dominik Nerz (Team Bora)

Renews: Ben Hermans (2016)

Cannondale

Ins: The teams ends this season.

Outs: Damiano Caruso (BMC), Alessandro De Marchi (BMC), Peter Sagan (Tinkoff-Saxo Bank), Juraj Sagan (Tinkoff), Maciej Bodnar (Tinkoff), Fabio Sabatini (Etixx-Quick Step), Marco Marcato (Wanty), Davide Formolo (Cannondale-Garmin)

FDJ.fr

Ins: Marc Sarreau (Armée de Terre), Lorenzo Manzin (Nantes)

Outs: Nacer Bouhanni (Cofidis), Geoffrey Soupe (Cofidis), Pierrick Fedrigo (Bretagne-Séché Environnement)

Renews: Alexandre Geniez (2016), Thibaut Pinot (2016)

Cannondale-Slipstream (was Garmin Sharp)

In: Davide Formolo (Cannondale), Joe Dombrowski (Sky), Matej Mohoric (Cannondale)

Outs: Rohan Dennis (BMC), David Millar (Retires), Raymond Kreder (Roompot-Orange), Tyler Farrar (MTN-Qhubeka), Johan Vansummeren (AG2R)

Renews: Andre Cardoso (2016)

Lampre-Merida

Ins: Luka Pibernik (Radenska)

Outs: Winner Anacona (Movistar)

Renews: Rui Costa (2016), Mattia Cattaneo (2016)

Lotto Belisol

Ins: Louis Vervaeke (Lotto U23), Thomas de Gendt (OPQS), Jasper de Buyst (Topsport), Tiesj Benoot (Lotto U23)

Outs: Frederik Willems (Retires)

Renews: Tim Wellens (2015)

Movistar Team

Ins: Marc Soler (Lizarte), Ruben Fernandez (Caja Rujal), Winner Anacona (Lampre-Merida), Rory Sutherland (Tinkoff-Saxo)

Outs:

Renews: Jonathan Castroviejo (2016) Giovanni Visconti (2016), Alejandro Valverde (2017)

Etixx-Quickstep (was Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team)

Ins: Yves Lampaert (Topsport), Maxime Bouet (Ag2r-La-Mondiale), David De la Cruz (NetApp), Fabio Sabatini (Cannondale), Lukasz Wisniowski (Etixx)

Outs: Jan Bakelants (AG2R-La Mondiale), Wout Poels (TBC), Jan Bakelants (AG2R La Mondiale), Thomas De Gendt (Lotto), Serge Pauwels (MTN-Qhubeka)

Renews: Tony Martin (2017)

Orica GreenEdge

Ins: Caleb Ewan (AIS), Magnus Cort Nielsen (Cult Energy), Adam Blythe

Outs: Matt Goss (TBC)

Renews: Simon Gerrans (2017), Michael Matthews

Team Europcar

Ins: Thomas Boudat (Vendee U), Julien Morice (Vendee U), Guillaume Thévenot (Vendee U)

Outs: Davide Malacarne (Astana), Natnael Berhane (MTN-Qhubeka), Björn Thurau (Bora)

Team Giant-Shimano

Ins: Zico Waeytens (Topsport Vlaanderen)

Outs: Jonas Ahlstrand (Cofidis), Reinardt Janse Van Rensburg (MTN)

Team Katusha:

Ins: Sven Erik Bystrom (Oster Hus), Jacopo Guarnieri (Astana), Tiago Machado (Netapp-Endura)

Outs: Pavel Brutt (Tinkoff-Saxo Bank)

Team Sky

Ins:

Outs: Edvald Boasson Hagen (MTN-Qhubeka), Joe Dombrowski (Cannondale-Slipstream)

Renews: Chris Froome (unspecified), Geraint Thomas (2016)

Tinkoff-Saxo

Ins: Pavel Brutt (Katusha), Ivan Basso (Cannondale), Maciej Bodnar (Cannondale), Robert Kiserlovski (Trek Factory Racing), Juraj Sagan (Cannondale), Peter Sagan (Cannondale)

Outs: Rory Sutherland (Movistar)

Renews: Nikolai Trusov (2016), Rafal Majka (2017), Ivan Rovny (2015), Jay McCarthy (2015)

Trek Factory Racing

Ins: Bauke Mollema (Belkin)

Outs: Jens Voigt (retiring), Danilo Hondo (retiring), Robert Kiserlovski (Tinkoff-Saxo)

Renews: Giaccomo Nizzolo (2016), Julian Arredondo (2016), Frank Schleck (2016), Riccardo Zoidl (2016)

Pro Continental Teams

Androni

Ins: Carlos Gimenez, Marco Benfatto

Outs: Diego Rosa (Astana), Johnny Hoogerland (Roompot-Orange)

Team Bora-Argon 18



Ins: Shane Archbold (An Post), Phil Bauhaus, Emanuel Buchmann, Patrick Konrad, Dominik Nerz (BMC) Björn Thurau (Europcar)

Outs: David de la Cruz (Etixx-Quickstep), Tiago Machado (Katusha)

Team Cofidis

Ins: Nacer Bouhanni (FDJ.fr), Jonas Ahlstrand (Cofidis), Geoffrey Soupe (Cofidis), Steve Chainel (Cofidis), Dominique Rollin (unretires), Stephane Rossetto (BIgMat), Kenneth Vanbilsen (Topsport), Michael Van Staeyen (Topsport)

Outs: Rein Taaramae (Astana)

IAM Cycling

Ins: Thomas Degand (Wanty), Sondre Holst Enger, Maxime Vantomme (Roubaix)

Outs: Sebastien Hinault (retires), Thomas Lökfkvist (retires)

Roompot-Orange

Ins: Johnny Hoogerland (Androni), Berden De Vries, Reiner Honig, Michel Kreder (Wanty), Wesley Kreder (Wanty), Raymond Kreder (Garmin Sharp), Ivar Slik (Rabobank), Sjoerd Van Ginneken, Jesper Asselman, Huub Duyn, Marc De Maar (Unitedhealthcare), Dylan Groenewegen, André Looij (Rabobank), Maurits Lammertink, Brian Van Goethem, Tim Kerkhof, Mike Terpstra, Etienne van Empel (Rabobank)

Unitedhealthcare

Outs: Ben Day (retires), Jeff Louder (retires), Marc De Maar (Roompot Orange)

Topsport Vlaanderen

Ins: Floris De Tier, Oliver Naesen, Jef van Meirhaeghe, Bert van Lerberghe, Jens Wallays

Outs; Jasper De Buyst (Lotto), Yves Lampaert (Etixx-Quickstep), Kenneth Vanbilsen (Cofidis), Michael Van Staeyen (Cofidis), Zico Waeytens (Giant)

Wanty-Groupe Gobert

Ins: Marco Marcato (Cannondale)

Outs: Laurens De Vreese (Astana), Jempy Drucker (BMC), Thomas Degand (IAM Cycling), Michel Kreder, Wesley Kreder (both Roompot Orange), Nico Sijmens (retires)