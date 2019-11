Image 1 of 2 Nairo Quintana wins stage 1 at Vuelta Asturias ahead of Raul Alarcon (Image credit: Movistar / Photo Gomez Sport) Image 2 of 2 Nairo Quintana on the stage 2 podium at Vuelta Asturias (Image credit: Movistar / Photo Gomez Sport)

Nairo Quintana (Movistar) overcame wintry conditions at the Vuelta Asturias Sunday to win the queen stage atop Alto del Acebo, crossing the line ahead of Raul Alacron (W52/FC Porto) in a two-up sprint. Fernando Barcelo (Spanish National Team) was third, 31 seconds back.

The 177km stage from Soto de Ribera to the finish on the first-category climb of Alto del Acebo was contested in inclement conditions with cold temperatures and rain battering the peloton before the precipitation turned to snow on the final ascent. Quintana attacked with 2.5km to go and took Alacron, who finished second in Saturday's opening stage, with him.

Alacron now leads Quintana in the general classification by seven seconds, with Alejandro Manu Marque (Sporting-Tavira) in third, 50 seconds back. The three-day race concludes Monday with a 125km stage from Cangas del Narcea to Oviedo.

Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Nairo Alexander Quintana (Col) Movistar Team 5:19:40 2 Raul Alarcón (Spa) W52/FC Porto 0:00:06 3 Fernando Barcelo Aragon (Spa) Spain 0:00:31 4 Alejandro Manue Marque Porto (Spa) Sporting / Tavira 0:00:33 5 Sergio Pardilla (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:00:35 6 Joao Benta (Por) RP - Boavista 0:00:37 7 Óscar Sevilla (Spa) Medellin - Inder 0:00:39 8 Ricardo Mestre (Por) W52/FC Porto 0:00:43 9 Joaquim Silva (Por) W52/FC Porto 0:00:49 10 Dayer Uberney Quintana (Col) Movistar Team 0:00:53 11 José Manuel Díaz (Spa) Israel Cycling Academy 0:01:00 12 Mikel Iturria (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 13 Ricardo Vilela (Por) Manzana Postobon 0:01:03 14 Federico Canuti (Ita) d'Amico - Utensilnord 0:01:17 15 Hernan Aguirre Calpa (Col) Manzana Postobon 16 Garikoilz Bravo Oiarbide (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 0:01:21 17 José Herrada (Spa) Movistar Team 0:01:48 18 Igor Merino Kortazar (Spa) Burgos-BH 0:01:57 19 David Rodrigues (Por) RP - Boavista 0:02:04 20 Dmitrii Strakhov (Rus) Lokosphinx 0:02:29 21 Oscar Hernandez (Spa) Louletano - Hospital de Loule 0:02:30 22 Aldemar Reyes Ortega (Col) Manzana Postobon 0:02:42 23 Antonio Carvalho (Por) W52/FC Porto 0:02:49 24 Antonio Molina (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:02:54 25 Cesar Fonte (Por) LA / Metalusa Blackjack 0:03:20 26 Oscar Pujol (Spa) Team UKYO 0:03:38 27 Bernardo Suaza Arango (Col) Manzana Postobon 0:03:42 28 Xuban Errazquin (Spa) RP - Boavista 29 David Arroyo (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:04:02 30 Raúl García De Mateo (Spa) Louletano - Hospital de Loule 0:04:30 31 Jose Gutierrez (Spa) Kuwait - Cartucho.es 0:04:53 32 Ettore Carlini (Ita) d'Amico - Utensilnord 0:04:58 33 Jorge Arcas (Spa) Movistar Team 0:05:28 34 Benjami Prades (Spa) Team UKYO 35 Nuno Almeida (Por) Louletano - Hospital de Loule 36 David Belda Garcia (Spa) Burgos-BH 37 Gabriel Pons Sancho (Spa) Spain 0:05:31 38 Sergei Shilov (Rus) Lokosphinx 39 Jhojan Garcia Sosa (Col) Manzana Postobon 0:05:47 40 Pablo Guerrero (Spa) RP - Boavista 0:05:59 41 Antonio Pedrero Lopez (Spa) Movistar Team 0:06:38 42 Daniel Rozo (Col) Bicicletas Strongman 0:06:43 43 Rodrigo Araque (Spa) Team UKYO 0:06:55 44 Davide Rebellin (Ita) Kuwait - Cartucho.es 0:07:27 45 Ibai Salas Zorrozua (Spa) Burgos-BH 46 Jonatan Lastra (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:07:42 47 Alezxander Vdovin (Rus) Lokosphinx 0:07:54 48 Axel Costas (Arg) Kuwait - Cartucho.es 0:08:01 49 David De La Fuente (Spa) Louletano - Hospital de Loule 50 Luis Afonso (Por) LA / Metalusa Blackjack 0:08:06 51 Antono Angulo (Spa) LA / Metalusa Blackjack 52 Jesus Ezquerra (Spa) Sporting / Tavira 0:08:28 53 Rinaldo Nocentini (Ita) Sporting / Tavira 0:08:29 54 David Livramento (Por) Sporting / Tavira 0:08:46 55 Sergey Vdovin (Rus) Lokosphinx 0:09:10 56 Sergio Vega Merodio (Spa) Spain 0:09:21 57 Yecid Sierra Sanchez (Col) Manzana Postobon 0:09:31 58 Joao Rodrigues (Por) W52/FC Porto 0:09:35 59 Julio Amores Palacios (Spa) Inteja Dominican Cycling Team 0:09:45 60 Mikel Bizkarra Etxegibel (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 0:10:20 61 Tyler Williams (USA) Israel Cycling Academy 0:10:28 62 Samuel Blanco (Spa) LA / Metalusa Blackjack 0:10:41 63 Carlos Cobos Marquez (Spa) Spain 0:10:55 64 Artem Samolenkov (Rus) Lokosphinx 0:11:36 65 Roy Goldstein (Isr) Israel Cycling Academy 0:11:47 66 Didier Sastoque Pulido (Col) Bicicletas Strongman 0:12:09 67 Dmitrii Sokolov (Rus) Lokosphinx 0:12:14 68 Christie Jason (NZl) Team Sapura Cycling 0:12:20 69 Mamyr Stash (Rus) Lokosphinx 0:12:55 70 Ignacio Sarabia Diaz (Mex) Inteja Dominican Cycling Team 0:13:28 71 Weimar Roldan (Col) Medellin - Inder 0:13:34 72 Nacho Perez Martin (Spa) W52/FC Porto 0:13:55 73 Diego Rubio (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 74 Eduard Prades (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:13:59 75 Hector Saez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 76 Fabricio Ferrari (Uru) Caja Rural-Seguros RGA 77 Aristobulo Cala (Col) Bicicletas Strongman 0:15:11 78 Fabio Tommassini (Ita) d'Amico - Utensilnord 0:15:19 79 Jason Lowndes (Aus) Israel Cycling Academy 0:15:46 80 Nuno Bico Alves (Por) Movistar Team 81 Hamish Schreurs (NZl) Israel Cycling Academy 82 Marti Marquez Roman (Spa) Spain 83 Salvador Guardiola (Spa) Team UKYO 0:15:55 84 Gregory Obando Brenes (CRc) Inteja Dominican Cycling Team 0:16:14 85 Marcos Jurado Rodriguez (Spa) Burgos-BH 0:16:29 86 Luís Fernandes (Por) Sporting / Tavira 0:16:57 87 Jon Aberasturi (Spa) Team UKYO 0:17:02 88 Fernado Grijalba (Spa) Kuwait - Cartucho.es 0:17:12 89 Rafael Marquez Raigon (Spa) Inteja Dominican Cycling Team 0:17:32 90 Jacobo Ucha Rodriguez (Spa) W52/FC Porto 0:17:59 91 Diego Milan Jimenez (Dom) Inteja Dominican Cycling Team 0:18:04 92 Domigos Gonçalves (Por) RP - Boavista 0:18:13 93 Nicolas Samparisi (Ita) d'Amico - Utensilnord 94 Juan Felipe Osorio (Col) Manzana Postobon 0:18:24 95 Felipe Orts Lloret (Spa) Spain 0:18:29 96 Sergio Andres Higuita Garcia (Col) Manzana Postobon 0:18:47 97 Oscar Rodriguez (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 0:19:43 98 Luis Gomez (Por) RP - Boavista 0:19:50 99 Aritz Bagues (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 100 Egoitz Fernandez (Spa) Team UKYO 0:20:09 101 César Nicolas Paredes (Col) Medellin - Inder 0:20:13 102 Edwin Torres (Ven) Kuwait - Cartucho.es 0:20:22 103 Alexander Evtushenko (Rus) Lokosphinx 0:21:00 104 Aviv Yechzkel (Isr) Israel Cycling Academy 0:21:01 105 Dan Craven (Nam) Israel Cycling Academy 106 Carlos Barbero (Spa) Movistar Team 107 Pablo Torres Muiño (Spa) Burgos-BH 0:22:01 108 Gustavo Cesar Veloso (Spa) W52/FC Porto 109 Jorge Cubero Galvez (Spa) Burgos-BH 110 Aitor Gonzalez (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 0:22:04 111 Roberto Gonzalez (Pan) Bicicletas Strongman 0:23:22 112 Eduardo Pérez-Landaluce (Spa) Spain 0:23:37 113 Helder Ferreira (Por) Louletano - Hospital de Loule 0:24:07 114 Martin Bouzas Rey (Spa) Spain 0:24:34 115 Muhammad Zawawi Azman (Mas) Team Sapura Cycling 0:24:38 116 Sebastian Tamayo (Col) Bicicletas Strongman 0:24:52 117 Steven Calderon (Col) Bicicletas Strongman 0:25:09 118 Robigzon Oyola (Col) Medellin - Inder 0:25:10 119 Héctor Carretero (Spa) Movistar Team 0:25:37 120 Magalhães Zulmiro (Por) LA / Metalusa Blackjack 0:25:49 121 Nakai Michimasa (Jpn) Team UKYO 0:25:55 122 Juan Esteban Arango (Col) Medellin - Inder 0:26:37 123 Cristhian Montoya (Col) Medellin - Inder 0:30:53 124 Yusuke Hatanaka (Jpn) Team UKYO 0:34:36 125 Juan Jose Cueto Montero (Dom) Inteja Dominican Cycling Team 0:34:59 126 Awet Andemeskel (Eri) Kuwait - Cartucho.es 0:35:16 127 Brayan Ramírez (Col) Medellin - Inder 0:35:41 DNS Jonathan Caicedo (Ecu) Bicicletas Strongman DNS Eloy Teruel (Spa) Team Sapura Cycling DNF Juan Ruiz Vicens (Spa) Burgos-BH DNF Marcos Rojo Marti (Spa) Burgos-BH DNF Eneko Lizarralde (Spa) Euskadi Basque Country - Murias DNF Walter Vargas (Col) Medellin - Inder DNF Egor Silin (Rus) RP - Boavista DNF Victor Etxebarria (Spa) RP - Boavista DNF Sebastian Orlan Caro Monroy (Col) d'Amico - Utensilnord DNF Nicola Genovese (Ita) d'Amico - Utensilnord DNF Angelo Raffaele (Ita) d'Amico - Utensilnord DNF Andreas Keuser (Ger) Kuwait - Cartucho.es DNF Matt Boys (Aus) Kuwait - Cartucho.es DNF Oscar Sanchez (Col) Bicicletas Strongman DNF Akmal Hakim Zakaria (Mas) Team Sapura Cycling DNF Muhsin Alredhi Misbah (Mas) Team Sapura Cycling DNF Muhammad Fitri Saharil (Mas) Team Sapura Cycling DNF Joao Matias (Por) LA / Metalusa Blackjack DNF Hugo Sancho (Por) LA / Metalusa Blackjack DNF William De Guzman Rosario (Dom) Inteja Dominican Cycling Team DNF Adrián Nuñez (Dom) Inteja Dominican Cycling Team DNF Shaun-Nick Bester (RSA) Sporting / Tavira DNF Fábio Silvestre (Por) Sporting / Tavira