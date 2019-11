Image 1 of 44 David Belda (Burgos BH) wins (Image credit: El Pedal de Frodo) Image 2 of 44 David Belda (Burgos BH) on the podium (Image credit: El Pedal de Frodo) Image 3 of 44 Juan José Oroz (Burgos BH) (Image credit: El Pedal de Frodo - www.elpedaldefrodo.com) Image 4 of 44 Raúl García de Mateos (Louletano) (Image credit: El Pedal de Frodo - www.elpedaldefrodo.com) Image 5 of 44 Sylwester Szmyd (Movistar Team) (Image credit: El Pedal de Frodo - www.elpedaldefrodo.com) Image 6 of 44 Marcos García (Caja Rural) (Image credit: El Pedal de Frodo - www.elpedaldefrodo.com) Image 7 of 44 Diego Rubio (Efapel) has proved to be a real powerhorse during the first two stages of this Vuelta a Castilla y León. After ten years of career in the lower stages of Spanish cycling, David Belda (Burgos BH) obtained today his biggest victory so far in the second stage of the Vuelta a Castilla y León, a summit finish in the Alto de Lubián, a 7 kilometer long climb with double digits gradients that surrounds a wind farm. Belda defeated Caja Rural's Marcos García and Movistar Team's Sylwester Szmyd by attacking with 5 kilometers to go and building a margin of 53 seconds, which also constitutes his advantage in the general classification.

Despite his experience and long standing presence in the Spanish peloton, this is the Belda's first victory in a race ranked .1 or above. Best known for being the son of Vicente Belda, former manager of Kelme and Comunidad Valenciana, he is also famous for his inherited light frame (he is hardly 1,60m tall and rides a 48-size bike frame) and his hardiness when facing the heavier slopes.

This success is very special for Burgos BH crew, being the Vuelta a Castilla y León one of its two local races, along with Vuelta a Burgos. Now their challenge is to keep the overall lead in the last stage, set to be held tomorrow, with a 165 kilometers route from Lubián to Bembibre that features five categorised climbs.

Shortly after finishing the stage, undeterred of the general mood of joy, Belda proved to be shrewd and stated: “The hardest part comes tomorrow. I'm sure Movistar Team and Caja Rural didn't enjoy being defeated by a Continental team and will try to beat us from the first kilometer of the closing stage”.

Aside of the final climb to Alto de Lubián, the second stage of the Vuelta a Castilla y León wasn't really demanding, mostly flat in spite of slightly gaining elevation towards the final 20 kilometers, where the Alto del Padronello (a category 2 climb) warmed up the legs before the summit finish. In addition, a favorable wind provoked the speed to be high. The breakaway was formed relatively early by Darío Hernández (Burgos BH), Beñat Txoperena (Euskadi) and Diego Rubio (Efapel), who were later joined by Silvio Giorni (Area Zero) and Dominican rider Augusto Sánchez (Differdange). The peloton never let their gap grow beyond four minutes, and caught them with 30 kilometers to go.

The Padronello climb was ruled by Caja Rural, which set an high pace that gradually slimmed the bunch until the foot of Alto de Lubián. Only ten riders were standing then, and the battle was soon initiated by Efapel's Ricardo Mestre, whose attack was immediately replied by Sylvester Szmyd. Those were only fireworks before Belda's winning move, which tore the race apart; onward, it was every man for himself until the finish line.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 David Belda (Spa) Burgos-BH 4:29:17 2 Marcos Garcia (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 0:00:53 3 Sylvester Szmyd (Pol) Movistar Team 0:00:55 4 Aleksey Rybalkin (Rus) Lokosphinx 0:01:28 5 Edgar Pinto (Por) La Aluminios-Antarte 0:01:45 6 Javier Moreno Bazan (Spa) Movistar Team 7 Jesus Del Pino (Spa) Burgos-BH 8 Federico Figueiredo (Por) Radio Popular 9 David Arroyo Duran (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 0:01:56 10 Ricardo Mestre (Por) Efapel - Glassdrive 11 Antonio Carvalho (Por) La Aluminios-Antarte 12 Raul Garcia De Mateos (Spa) Louletano-Dunas Dour 0:02:08 13 Sandro Pinto (Por) Louletano-Dunas Dour 14 Juan Jose Oroz (Spa) Burgos-BH 0:02:20 15 Juan Chamorro (Col) 4-72 - Colombia 0:02:27 16 Matteo Busato (Ita) MG Kvis - Wilier 17 Jaime Roson (Spa) Team Ecuador 0:02:41 18 Víctor De La Parte (Spa) Efapel - Glassdrive 19 Fabricio Ferrari Barcelo (Uru) Caja Rural - Seguros RGA 20 Hugo Sancho (Por) La Aluminios-Antarte 0:02:48 21 Amets Txurruka (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 22 Simone Petilli (Ita) Area Zero Pro Team 0:02:52 23 Miguel Minguez (Spa) Euskadi 24 Igor Merino (Spa) Burgos-BH 25 Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) Movistar Team 26 Victor Etxeberria (Spa) Euskadi 0:02:57 27 Hugo Sabido (Por) La Aluminios-Antarte 0:03:00 28 Luis Alfonso (Por) La Aluminios-Antarte 0:03:27 29 Micael Isidoro (Por) Louletano-Dunas Dour 30 Higinio Fernandez (Spa) Team Ecuador 31 César Fonte (Por) Radio Popular 32 Fernando Orjuela (Col) 4-72 - Colombia 0:03:43 33 Nikodemus Holler (Ger) Team Stuttgart 34 Diego Ochoa (Col) 4-72 - Colombia 0:03:49 35 Antonio Piedra Perez (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 36 Paolo Ciavatta (Ita) Area Zero Pro Team 0:03:56 37 Sergey Shilov (Rus) Lokosphinx 0:04:13 38 Mikel Iturria (Spa) Euskadi 0:04:31 39 Pablo Lechuga (Spa) Euskadi 40 Hernani Broco (Por) Louletano-Dunas Dour 41 Hélder Ferreira (Por) Efapel - Glassdrive 0:04:39 42 Luca Chirico (Ita) MG Kvis - Wilier 0:04:59 43 Victor Martin (Spa) Burgos-BH 0:05:08 44 Ruben Menendez (Spa) Team Differdange-Los 0:05:12 45 Nicola Dal Santo (Ita) Nankang-Fondriest 0:05:20 46 Francisco Moreno (Spa) Louletano-Dunas Dour 0:05:48 47 Daniel Silva (Por) Radio Popular 48 Celio Sousa (Por) Radio Popular 49 Nuno Matos (Por) Radio Popular 50 Bernardo Suaza (Col) 4-72 - Colombia 0:06:18 51 Ever Rivera (Col) 4-72 - Colombia 52 Antonio Merolese (Ita) Nankang-Fondriest 0:06:30 53 Jaume Rovira (Spa) Team Ecuador 0:06:46 54 Segundo Navarrete (Ecu) Team Ecuador 55 Luis Leon Sanchez Gil (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 0:06:55 56 Vergilio Santos (Por) Radio Popular 0:08:08 57 Sergio Sousa (Por) Efapel - Glassdrive 58 Filipe Cardoso (Por) Efapel - Glassdrive 59 Arkimedes Arguelyes (Rus) Lokosphinx 60 Andre Mourato (Por) La Aluminios-Antarte 61 Pablo Torres (Spa) Burgos-BH 0:08:45 62 Matteo Belli (Ita) Nankang-Fondriest 63 Alexander Krieger (Ger) Team Stuttgart 64 Vicente Garcia De Mateos (Spa) Louletano-Dunas Dour 0:09:55 65 Anfredo Balloni (Ita) Nankang-Fondriest 0:10:42 66 Riccardo Donato (Ita) MG Kvis - Wilier 0:10:48 67 Diego Milan (Dom) Team Differdange-Los 0:11:19 68 Marcel Weber (Ger) Team Stuttgart 0:12:00 69 Fernando Grijalba (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 70 Lorenzo Di Remigio (Ita) MG Kvis - Wilier 71 Haritz Orbe (Spa) Euskadi 72 Ibai Salas (Spa) Burgos-BH 73 Evgeny Shalunov (Rus) Lokosphinx 74 Daniel Freitas (Por) La Aluminios-Antarte 75 Raul Alarcon (Spa) Louletano-Dunas Dour 76 Gianluca Mengardo (Ita) Area Zero Pro Team 0:12:34 77 Dmitry Sokolov (Rus) Lokosphinx 0:13:00 78 Alexander Vdovin (Rus) Lokosphinx 79 Jose Ragonessi (Ecu) Team Ecuador 80 Giovanni Visconti (Ita) Movistar Team 0:14:17 81 Alex Dowsett (GBr) Movistar Team 0:14:26 82 Marco Tecchio (Ita) Area Zero Pro Team 0:14:37 83 Christopher Muche (Ger) Team Stuttgart 0:15:07 84 Damien Garcia (Fra) Team Differdange-Los 0:15:19 85 Juan Quintero (Col) 4-72 - Colombia 0:16:41 86 Ricardo Ferreira (Por) Radio Popular 0:16:54 87 Rui Sousa (Por) Radio Popular 88 Jon Larrinaga (Spa) Euskadi 89 Carlos Ivan Oyarzun (Chi) Efapel - Glassdrive 90 Diego Rubio (Spa) Efapel - Glassdrive 91 Joaquin Sobrino (Spa) Team Differdange-Los 92 Carlos Barbero (Spa) Euskadi 93 Benat Txoperena (Spa) Euskadi 94 Sergey Vdovin (Rus) Lokosphinx 95 Pablo Lastras Garcia (Spa) Movistar Team 96 Sebastiano Frassetto (Ita) Team Differdange-Los 97 Daniele Aldegheri (Ita) MG Kvis - Wilier 98 Kirill Sveshnikov (Rus) Lokosphinx 99 Jorge Montenegro (Arg) Louletano-Dunas Dour 0:17:01 100 Andrei Nechita (Rom) MG Kvis - Wilier 0:17:02 101 Gianluca Leonardi (Ita) Area Zero Pro Team 102 Pedro Paulinho (Por) La Aluminios-Antarte 0:18:55 103 Francesco Lasca (Ita) Caja Rural - Seguros RGA 0:19:42 104 Mateo Gozzi (Ita) Nankang-Fondriest 105 Garikoitz Bravo (Spa) Efapel - Glassdrive 0:20:52 106 Fabio Chinello (Ita) Area Zero Pro Team 0:21:03 107 Rino Gasparrini (Ita) MG Kvis - Wilier 0:22:38 108 Mattia Frapporti (Ita) MG Kvis - Wilier 109 Jasha Sütterlin (Ger) Movistar Team 110 Filippo Baggio (Ita) Nankang-Fondriest 111 Stefano Tonin (Ita) Area Zero Pro Team 0:23:32 112 Lorenzo Trabucco (Ita) Nankang-Fondriest 0:23:47 113 Isaac Carbonell (Spa) Team Ecuador 0:24:10 114 Kevin Suarez (Bel) Team Differdange-Los 0:24:27 115 Enrique Sanz (Spa) Movistar Team 0:24:40 116 Giacomo Forconi (Ita) Nankang-Fondriest 117 Augusto Sanchez (Dom) Team Differdange-Los 0:24:52 118 Dario Hernandez (Spa) Burgos-BH 0:25:19

Points # Rider Name (Country) Team Result 1 David Belda (Spa) Burgos-BH 25 pts 2 Marcos Garcia (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 20 3 Sylvester Szmyd (Pol) Movistar Team 16 4 Aleksey Rybalkin (Rus) Lokosphinx 14 5 Edgar Pinto (Por) La Aluminios-Antarte 12 6 Javier Moreno Bazan (Spa) Movistar Team 10 7 Jesus Del Pino (Spa) Burgos-BH 9 8 Federico Figueiredo (Por) Radio Popular 8 9 David Arroyo Duran (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 7 10 Ricardo Mestre (Por) Efapel - Glassdrive 6 11 Antonio Carvalho (Por) La Aluminios-Antarte 5 12 Raul Garcia De Mateos (Spa) Louletano-Dunas Dour 4 13 Sandro Pinto (Por) Louletano-Dunas Dour 3 14 Juan Jose Oroz (Spa) Burgos-BH 2 15 Juan Chamorro (Col) 4-72 - Colombia 1

Mountain 1 - Alto Del Padomelo (Cat. 2), km. 159.6 # Rider Name (Country) Team Result 1 Raul Alarcon (Spa) Louletano-Dunas Dour 6 pts 2 Paolo Ciavatta (Ita) Area Zero Pro Team 4 3 Luca Chirico (Ita) MG Kvis - Wilier 2 4 Evgeny Shalunov (Rus) Lokosphinx 1

Mountain 2 - Alto De Lubian (Cat. 1), km. 179.2 # Rider Name (Country) Team Result 1 David Belda (Spa) Burgos-BH 10 pts 2 Marcos Garcia (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 8 3 Sylvester Szmyd (Pol) Movistar Team 6 4 David Belda (Spa) Burgos-BH 4 5 Marcos Garcia (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 2 6 Sylvester Szmyd (Pol) Movistar Team 1

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Burgos-BH 13:31:56 2 Caja Rural - Seguros RGA 0:01:25 3 Movistar Team 0:01:27 4 La Aluminios-Antarte 0:02:24 5 Louletano-Dunas Dourada 0:03:38 6 Efapel - Glassdrive 0:05:11 7 4-72 - COLOMBIA 0:05:54 8 Euskadi 0:06:15 9 Radio Popular 0:06:55 10 Team Ecuador 0:08:49 11 Lokosphinx 0:09:44 12 MG Kvis - Trevigiani 0:14:09 13 Area Zero Pro Team 0:15:17 14 Nankang-Fondriest 0:16:30 15 Team Stuttgart 0:20:23 16 Team Differdange - Losch 0:27:45

General classification after stage 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 David Belda (Spa) Burgos-BH 9:03:07 2 Marcos Garcia (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 0:00:57 3 Sylvester Szmyd (Pol) Movistar Team 0:01:01 4 Aleksey Rybalkin (Rus) Lokosphinx 0:01:38 5 Javier Moreno Bazan (Spa) Movistar Team 0:01:55 6 Jesus Del Pino (Spa) Burgos-BH 7 Edgar Pinto (Por) La Aluminios-Antarte 8 Federico Figueiredo (Por) Radio Popular 9 Antonio Carvalho (Por) La Aluminios-Antarte 0:02:06 10 Ricardo Mestre (Por) Efapel - Glassdrive 11 David Arroyo Duran (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 12 Raul Garcia De Mateos (Spa) Louletano-Dunas Dour 0:02:18 13 Sandro Pinto (Por) Louletano-Dunas Dour 14 Juan Jose Oroz (Spa) Burgos-BH 0:02:30 15 Juan Chamorro (Col) 4-72 - Colombia 0:02:37 16 Matteo Busato (Ita) MG Kvis - Wilier 17 Víctor De La Parte (Spa) Efapel - Glassdrive 0:02:51 18 Jaime Roson (Spa) Team Ecuador 19 Fabricio Ferrari Barcelo (Uru) Caja Rural - Seguros RGA 20 Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) Movistar Team 0:02:52 21 Amets Txurruka (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 0:02:58 22 Hugo Sancho (Por) La Aluminios-Antarte 23 Simone Petilli (Ita) Area Zero Pro Team 0:03:02 24 Miguel Minguez (Spa) Euskadi 25 Igor Merino (Spa) Burgos-BH 26 Victor Etxeberria (Spa) Euskadi 0:03:07 27 Hugo Sabido (Por) La Aluminios-Antarte 0:03:10 28 Micael Isidoro (Por) Louletano-Dunas Dour 0:03:37 29 César Fonte (Por) Radio Popular 30 Luis Alfonso (Por) La Aluminios-Antarte 31 Higinio Fernandez (Spa) Team Ecuador 32 Nikodemus Holler (Ger) Team Stuttgart 0:03:53 33 Fernando Orjuela (Col) 4-72 - Colombia 34 Antonio Piedra Perez (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 0:03:59 35 Diego Ochoa (Col) 4-72 - Colombia 36 Paolo Ciavatta (Ita) Area Zero Pro Team 0:04:06 37 Sergey Shilov (Rus) Lokosphinx 0:04:17 38 Pablo Lechuga (Spa) Euskadi 0:04:41 39 Hernani Broco (Por) Louletano-Dunas Dour 40 Mikel Iturria (Spa) Euskadi 41 Luca Chirico (Ita) MG Kvis - Wilier 0:05:09 42 Hélder Ferreira (Por) Efapel - Glassdrive 0:05:10 43 Victor Martin (Spa) Burgos-BH 0:05:18 44 Ruben Menendez (Spa) Team Differdange-Los 0:05:22 45 Nicola Dal Santo (Ita) Nankang-Fondriest 0:05:30 46 Daniel Silva (Por) Radio Popular 0:05:58 47 Nuno Matos (Por) Radio Popular 48 Celio Sousa (Por) Radio Popular 49 Francisco Moreno (Spa) Louletano-Dunas Dour 0:06:19 50 Bernardo Suaza (Col) 4-72 - Colombia 0:06:28 51 Antonio Merolese (Ita) Nankang-Fondriest 0:06:40 52 Ever Rivera (Col) 4-72 - Colombia 0:06:49 53 Jaume Rovira (Spa) Team Ecuador 0:06:56 54 Segundo Navarrete (Ecu) Team Ecuador 55 Luis Leon Sanchez Gil (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 0:07:05 56 Filipe Cardoso (Por) Efapel - Glassdrive 0:08:18 57 Sergio Sousa (Por) Efapel - Glassdrive 58 Andre Mourato (Por) La Aluminios-Antarte 59 Vergilio Santos (Por) Radio Popular 60 Arkimedes Arguelyes (Rus) Lokosphinx 61 Alexander Krieger (Ger) Team Stuttgart 0:08:55 62 Pablo Torres (Spa) Burgos-BH 63 Matteo Belli (Ita) Nankang-Fondriest 64 Vicente Garcia De Mateos (Spa) Louletano-Dunas Dour 0:10:05 65 Anfredo Balloni (Ita) Nankang-Fondriest 0:10:52 66 Riccardo Donato (Ita) MG Kvis - Wilier 0:10:58 67 Diego Milan (Dom) Team Differdange-Los 0:11:29 68 Daniel Freitas (Por) La Aluminios-Antarte 0:12:10 69 Haritz Orbe (Spa) Euskadi 70 Evgeny Shalunov (Rus) Lokosphinx 71 Ibai Salas (Spa) Burgos-BH 72 Lorenzo Di Remigio (Ita) MG Kvis - Wilier 73 Marcel Weber (Ger) Team Stuttgart 74 Raul Alarcon (Spa) Louletano-Dunas Dour 75 Jose Ragonessi (Ecu) Team Ecuador 0:13:10 76 Alexander Vdovin (Rus) Lokosphinx 0:13:31 77 Dmitry Sokolov (Rus) Lokosphinx 0:13:45 78 Gianluca Mengardo (Ita) Area Zero Pro Team 0:13:57 79 Alex Dowsett (GBr) Movistar Team 0:14:36 80 Giovanni Visconti (Ita) Movistar Team 0:15:16 81 Marco Tecchio (Ita) Area Zero Pro Team 0:15:22 82 Christopher Muche (Ger) Team Stuttgart 0:16:13 83 Juan Quintero (Col) 4-72 - Colombia 0:16:51 84 Carlos Barbero (Spa) Euskadi 0:17:00 85 Joaquin Sobrino (Spa) Team Differdange-Los 0:17:04 86 Diego Rubio (Spa) Efapel - Glassdrive 87 Daniele Aldegheri (Ita) MG Kvis - Wilier 88 Kirill Sveshnikov (Rus) Lokosphinx 89 Benat Txoperena (Spa) Euskadi 90 Sergey Vdovin (Rus) Lokosphinx 91 Rui Sousa (Por) Radio Popular 92 Ricardo Ferreira (Por) Radio Popular 93 Jon Larrinaga (Spa) Euskadi 94 Sebastiano Frassetto (Ita) Team Differdange-Los 95 Carlos Ivan Oyarzun (Chi) Efapel - Glassdrive 96 Jorge Montenegro (Arg) Louletano-Dunas Dour 0:17:11 97 Andrei Nechita (Rom) MG Kvis - Wilier 0:17:12 98 Gianluca Leonardi (Ita) Area Zero Pro Team 0:18:25 99 Pedro Paulinho (Por) La Aluminios-Antarte 0:19:05 100 Francesco Lasca (Ita) Caja Rural - Seguros RGA 0:19:52 101 Fabio Chinello (Ita) Area Zero Pro Team 0:21:13 102 Filippo Baggio (Ita) Nankang-Fondriest 0:22:48 103 Rino Gasparrini (Ita) MG Kvis - Wilier 104 Mattia Frapporti (Ita) MG Kvis - Wilier 0:23:23 105 Fernando Grijalba (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 0:23:55 106 Stefano Tonin (Ita) Area Zero Pro Team 0:24:31 107 Enrique Sanz (Spa) Movistar Team 0:24:50 108 Giacomo Forconi (Ita) Nankang-Fondriest 109 Lorenzo Trabucco (Ita) Nankang-Fondriest 0:25:25 110 Dario Hernandez (Spa) Burgos-BH 0:25:29 111 Damien Garcia (Fra) Team Differdange-Los 0:27:14 112 Pablo Lastras Garcia (Spa) Movistar Team 0:28:52 113 Mateo Gozzi (Ita) Nankang-Fondriest 0:31:40 114 Garikoitz Bravo (Spa) Efapel - Glassdrive 0:32:47 115 Jasha Sütterlin (Ger) Movistar Team 0:34:33 116 Isaac Carbonell (Spa) Team Ecuador 0:36:05 117 Kevin Suarez (Bel) Team Differdange-Los 0:36:22 118 Augusto Sanchez (Dom) Team Differdange-Los 0:36:50

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 David Belda (Spa) Burgos-BH 25 pts 2 Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) Movistar Team 25 3 Marcos Garcia (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 20 4 Sergey Shilov (Rus) Lokosphinx 20 5 Sylvester Szmyd (Pol) Movistar Team 16 6 Carlos Barbero (Spa) Euskadi 16 7 Aleksey Rybalkin (Rus) Lokosphinx 14 8 Francesco Lasca (Ita) Caja Rural - Seguros RGA 14 9 Edgar Pinto (Por) La Aluminios-Antarte 12 10 Enrique Sanz (Spa) Movistar Team 12 11 Javier Moreno Bazan (Spa) Movistar Team 10 12 Joaquin Sobrino (Spa) Team Differdange-Los 10 13 Jesus Del Pino (Spa) Burgos-BH 9 14 Antonio Carvalho (Por) La Aluminios-Antarte 9 15 Vicente Garcia De Mateos (Spa) Louletano-Dunas Dour 9 16 Federico Figueiredo (Por) Radio Popular 8 17 Alexander Krieger (Ger) Team Stuttgart 8 18 David Arroyo Duran (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 7 19 Filippo Baggio (Ita) Nankang-Fondriest 7 20 Ricardo Mestre (Por) Efapel - Glassdrive 6 21 Luca Chirico (Ita) MG Kvis - Wilier 6 22 Daniel Freitas (Por) La Aluminios-Antarte 5 23 Raul Garcia De Mateos (Spa) Louletano-Dunas Dour 4 24 Sandro Pinto (Por) Louletano-Dunas Dour 3 25 Filipe Cardoso (Por) Efapel - Glassdrive 3

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 David Belda (Spa) Burgos-BH 14 pts 2 Marcos Garcia (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 10 3 Sylvester Szmyd (Pol) Movistar Team 7 4 Raul Alarcon (Spa) Louletano-Dunas Dour 6 5 Luca Chirico (Ita) MG Kvis - Wilier 5 6 Paolo Ciavatta (Ita) Area Zero Pro Team 4 7 Evgeny Shalunov (Rus) Lokosphinx 4 8 Nicola Dal Santo (Ita) Nankang-Fondriest 3 9 Jon Larrinaga (Spa) Euskadi 2 10 César Fonte (Por) Radio Popular 1

Combination classification # Rider Name (Country) Team Result 1 David Belda (Spa) Burgos-BH 3 pts 2 Marcos Garcia (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 7 3 Sylvester Szmyd (Pol) Movistar Team 11 4 Luca Chirico (Ita) MG Kvis - Wilier 66 5 Aleksey Rybalkin (Rus) Lokosphinx 11 6 Javier Moreno Bazan (Spa) Movistar Team 16 7 Edgar Pinto (Por) La Aluminios-Antarte 17 8 Jesus Del Pino (Spa) Burgos-BH 19 9 Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) Movistar Team 22 10 Antonio Carvalho (Por) La Aluminios-Antarte 23 11 Federico Figueiredo (Por) Radio Popular 24

Regional rider classification # Rider Name (Country) Team 1 Jaime Roson (Spa) Team Ecuador 2 Victor Martin (Spa) Burgos-BH 3 Fernando Grijalba (Spa) Caja Rural - Seguros RGA