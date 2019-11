Image 1 of 32 José Joaquín Rojas (Movistar) celebrates his victory (Image credit: Alberto Brevers) Image 2 of 32 Early breakaway attempts, here led by Sergei Shilov (Lokosphinx) and Juanjo Oroz (Burgos BH) (Image credit: Alberto Brevers) Image 3 of 32 Pablo Lastras (Movistar Team) (Image credit: El Pedal de Frodo/www.elpedaldefrodo.com) Image 4 of 32 Local children, dressed with Caja Rural shirts, pose with Caja Rural riders before a Caja Rural branch (Image credit: El Pedal de Frodo/www.elpedaldefrodo.com) Image 5 of 32 Team Stuttgart is a modest Continental team from Germany. After two years without a win José Joaquín Rojas (Movistar) finally broadened his palmares today in the Vuelta a Castilla y León by being the fastest at the finish in Zamora. The Murcian rider defeated Sergei Shilov (Lokosphinx) and local young gun Carlos Barbero (Euskadi).

Rojas' last victory was the opening stage of the Vuelta al País Vasco 2012. Despite collecting the impressive amount of 43 top10 placings during this lapse of 25 months, the cyclist from Cieza wasn't lucky to deliver any victory and was mocked for always finishing in the 4th spot of every race he contended.

"To be honest, I couldn't believe myself when I realized I had won after so much time", he assured, stating also that "these last months were complicated, because I had such a bad drought". Rojas took the overall lead, but most likely we won't be successful at defending it due to lack of form (he just came back from a bad crash in Milano-San Remo which ruined his Classics campaign) and an unfavorable route, with a mountain top finish tomorrow and a hard climbing stage on Sunday.

The first stage of the Vuelta a Castilla y León featured flat roads on a flat landscape. Being Movistar Team the only ProTeam of the field, the other 15 squads (14 Continental and one Professional, Caja Rural) set to take part in this Spanish 3-day race were afraid of their potential. The main question at the start line of Ciudad Rodrigo was if the blue team would try to tear the race apart taking profit of the presumable wind and the powerhorses they had in their line-up, like Alex Dowsett or Jasha Sütterlin.

It took a while to see a group of riders jumping off the peloton. It was Juan José Oroz, on his first race with Burgos BH after being hit by the PinoRoad fiasco, who attacked and was quickly followed by Matteo Gozzi and Matteo Belli (both Nankang-Fondriest), Gianluca Leonardi (Area Zero), Matteo Busato (MG Kvis) and Martin Reinert (Team Stuttgart). Diego Rubio (Efapel) and Bernardo Suaza (4-72 Colombia) joined later, while Reinert lost contact halfway and was constraint to abandon.

The final 50 kilometers of the stage went across a couple of 3rd category climbs. Right before those, Movistar Team pushed hard trying to force some echelons. The move didn't reach to produce the desired effect, but neutralized the breakaway. That left the possibility open for new attackers and many riders gave themselves a go, notably Jon Larrinaga (Euskadi), Alex Dowsett (Movistar Team) and Luca Chirico (Mg Kvis-Trevigiani), who got the Mountain jersey.

Unfortunately for them, Caja Rural and Movistar Team were very interested on provoking a sprint finish to play the chances of Franceso Lasca and José Joaquín Rojas. The final kilometer, slightly uphill, was led by an omnipresent Alex Dowsett and Enrique Sanz, both Movistar riders. But it wasn't Rojas but Carlos Barbero (Euskadi) the rider on their wheel to take advantage of their lead-out. The rider from Burgos defied the wind with 150 meters to go and took some meters on his immediate contenders, but was overtaken before the finish line by Sergei Shilov (Lokosphinx) and a powerful Rojas.

Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) Movistar Team 4:34:00 2 Sergey Shilov (Rus) Lokosphinx 3 Carlos Barbero (Spa) Euskadi 4 Francesco Lasca (Ita) Caja Rural - Seguros RGA 5 Enrique Sanz (Spa) Movistar Team 6 Joaquin Sobrino (Spa) Team Differdange-Los 7 Vicente Garcia De Mateos (Spa) Louletano-Dunas Dour 8 Alexander Krieger (Ger) Team Stuttgart 9 Filippo Baggio (Ita) Nankang-Fondriest 10 Luca Chirico (Ita) MG Kvis - Wilier 11 Daniel Freitas (Por) La Aluminios-Antarte 12 Antonio Carvalho (Por) La Aluminios-Antarte 13 Filipe Cardoso (Por) Efapel - Glassdrive 14 Andrei Nechita (Rom) MG Kvis - Wilier 15 Kirill Sveshnikov (Rus) Lokosphinx 16 Daniele Aldegheri (Ita) MG Kvis - Wilier 17 Diego Rubio (Spa) Efapel - Glassdrive 18 Amets Txurruka (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 19 Diego Milan (Dom) Team Differdange-Los 20 Nicola Dal Santo (Ita) Nankang-Fondriest 21 Pedro Paulinho (Por) La Aluminios-Antarte 22 Micael Isidoro (Por) Louletano-Dunas Dour 23 Víctor De La Parte (Spa) Efapel - Glassdrive 24 Haritz Orbe (Spa) Euskadi 25 Pablo Torres (Spa) Burgos-BH 26 Javier Moreno Bazan (Spa) Movistar Team 27 Matteo Belli (Ita) Nankang-Fondriest 28 Evgeny Shalunov (Rus) Lokosphinx 29 César Fonte (Por) Radio Popular 30 Daniel Silva (Por) Radio Popular 31 Jesus Del Pino (Spa) Burgos-BH 32 Marcos Garcia (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 33 Ibai Salas (Spa) Burgos-BH 34 Juan Chamorro (Col) 4-72 - Colombia 35 Jaime Roson (Spa) Team Ecuador 36 Ricardo Mestre (Por) Efapel - Glassdrive 37 Luis Leon Sanchez Gil (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 38 Jorge Montenegro (Arg) Louletano-Dunas Dour 39 Simone Petilli (Ita) Area Zero Pro Team 40 Jose Ragonessi (Ecu) Team Ecuador 41 Luis Alfonso (Por) La Aluminios-Antarte 42 Nikodemus Holler (Ger) Team Stuttgart 43 David Arroyo Duran (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 44 Benat Txoperena (Spa) Euskadi 45 Silvio Giorni (Ita) Area Zero Pro Team 46 David Belda (Spa) Burgos-BH 47 Paolo Ciavatta (Ita) Area Zero Pro Team 48 Andre Mourato (Por) La Aluminios-Antarte 49 Sergio Sousa (Por) Efapel - Glassdrive 50 Edgar Pinto (Por) La Aluminios-Antarte 51 Sergey Vdovin (Rus) Lokosphinx 52 Sylvester Szmyd (Pol) Movistar Team 53 Pablo Lechuga (Spa) Euskadi 54 Federico Figueiredo (Por) Radio Popular 55 Giacomo Forconi (Ita) Nankang-Fondriest 56 Riccardo Donato (Ita) MG Kvis - Wilier 57 Alex Dowsett (GBr) Movistar Team 58 Hugo Sancho (Por) La Aluminios-Antarte 59 Raul Garcia De Mateos (Spa) Louletano-Dunas Dour 60 Jaume Rovira (Spa) Team Ecuador 61 Antonio Piedra Perez (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 62 Nuno Matos (Por) Radio Popular 63 Rui Sousa (Por) Radio Popular 64 Anfredo Balloni (Ita) Nankang-Fondriest 65 Miguel Minguez (Spa) Euskadi 66 Lorenzo Di Remigio (Ita) MG Kvis - Wilier 67 Juan Jose Oroz (Spa) Burgos-BH 68 Bernardo Suaza (Col) 4-72 - Colombia 69 Ricardo Ferreira (Por) Radio Popular 70 Matteo Busato (Ita) MG Kvis - Wilier 71 Marcel Weber (Ger) Team Stuttgart 72 Juan Quintero (Col) 4-72 - Colombia 73 Hernani Broco (Por) Louletano-Dunas Dour 74 Aleksey Rybalkin (Rus) Lokosphinx 75 Victor Martin (Spa) Burgos-BH 76 Dario Hernandez (Spa) Burgos-BH 77 Raul Alarcon (Spa) Louletano-Dunas Dour 78 Vergilio Santos (Por) Radio Popular 79 Segundo Navarrete (Ecu) Team Ecuador 80 Sebastiano Frassetto (Ita) Team Differdange-Los 81 Fernando Orjuela (Col) 4-72 - Colombia 82 Jon Larrinaga (Spa) Euskadi 83 Arkimedes Arguelyes (Rus) Lokosphinx 84 Diego Ochoa (Col) 4-72 - Colombia 85 Antonio Merolese (Ita) Nankang-Fondriest 86 Mikel Iturria (Spa) Euskadi 87 Igor Merino (Spa) Burgos-BH 88 Fabricio Ferrari Barcelo (Uru) Caja Rural - Seguros RGA 89 Rino Gasparrini (Ita) MG Kvis - Wilier 90 Sandro Pinto (Por) Louletano-Dunas Dour 91 Ruben Menendez (Spa) Team Differdange-Los 92 Carlos Ivan Oyarzun (Chi) Efapel - Glassdrive 93 Victor Etxeberria (Spa) Euskadi 94 Fabio Chinello (Ita) Area Zero Pro Team 95 Hélder Ferreira (Por) Efapel - Glassdrive 0:00:21 96 Francisco Moreno (Spa) Louletano-Dunas Dour 97 Alexander Vdovin (Rus) Lokosphinx 98 Ever Rivera (Col) 4-72 - Colombia 99 Mattia Frapporti (Ita) MG Kvis - Wilier 0:00:35 100 Dmitry Sokolov (Rus) Lokosphinx 101 Marco Tecchio (Ita) Area Zero Pro Team 102 Giovanni Visconti (Ita) Movistar Team 0:00:49 103 Stefano Tonin (Ita) Area Zero Pro Team 104 Christopher Muche (Ger) Team Stuttgart 0:00:56 105 Gianluca Mengardo (Ita) Area Zero Pro Team 0:01:13 106 Gianluca Leonardi (Ita) Area Zero Pro Team 107 Celio Sousa (Por) Radio Popular 108 Lorenzo Trabucco (Ita) Nankang-Fondriest 0:01:28 109 Hugo Sabido (Por) La Aluminios-Antarte 110 Higinio Fernandez (Spa) Team Ecuador 111 Bayron Guama (Ecu) Team Ecuador 112 Damien Garcia (Fra) Team Differdange-Los 0:11:45 113 Jasha Sütterlin (Ger) Movistar Team 114 Kevin Suarez (Bel) Team Differdange-Los 115 Fernando Grijalba (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 116 Isaac Carbonell (Spa) Team Ecuador 117 Garikoitz Bravo (Spa) Efapel - Glassdrive 118 Mateo Gozzi (Ita) Nankang-Fondriest 0:11:48 119 Augusto Sanchez (Dom) Team Differdange-Los 120 Carlos Uran (Col) 4-72 - Colombia 121 Pablo Lastras Garcia (Spa) Movistar Team

Points # Rider Name (Country) Team Result 1 Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) Movistar Team 25 pts 2 Sergey Shilov (Rus) Lokosphinx 20 3 Carlos Barbero (Spa) Euskadi 16 4 Francesco Lasca (Ita) Caja Rural - Seguros RGA 14 5 Enrique Sanz (Spa) Movistar Team 12 6 Joaquin Sobrino (Spa) Team Differdange-Los 10 7 Vicente Garcia De Mateos (Spa) Louletano-Dunas Dour 9 8 Alexander Krieger (Ger) Team Stuttgart 8 9 Filippo Baggio (Ita) Nankang-Fondriest 7 10 Luca Chirico (Ita) MG Kvis - Wilier 6 11 Daniel Freitas (Por) La Aluminios-Antarte 5 12 Antonio Carvalho (Por) La Aluminios-Antarte 4 13 Filipe Cardoso (Por) Efapel - Glassdrive 3 14 Andrei Nechita (Rom) MG Kvis - Wilier 2 15 Kirill Sveshnikov (Rus) Lokosphinx 1

Mountain 1 - Alto De Cillalcampo (Cat. 3), km. 127.7 # Rider Name (Country) Team Result 1 Luca Chirico (Ita) MG Kvis - Wilier 3 pts 2 Evgeny Shalunov (Rus) Lokosphinx 2 3 César Fonte (Por) Radio Popular 1

Mountain 2 - Alto De Ricobayo (Cat. 3), km. 138.6 # Rider Name (Country) Team Result 1 Nicola Dal Santo (Ita) Nankang-Fondriest 3 pts 2 Jon Larrinaga (Spa) Euskadi 2 3 Evgeny Shalunov (Rus) Lokosphinx 1

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Movistar Team 13:42:00 2 MG Kvis - Trevigiani 3 La Aluminios-Antarte 4 Lokosphinx 5 Efapel - Glassdrive 6 Caja Rural - Seguros RGA 7 Nankang-Fondriest 8 Louletano-Dunas Dourada 9 Euskadi 10 Burgos-BH 11 Team Differdange - Losch 12 Radio Popular 13 Team Stuttgart 14 Area Zero Pro Team 15 Team Ecuador 16 4-72 - COLOMBIA

General classification after stage 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) Movistar Team 4:33:50 2 Sergey Shilov (Rus) Lokosphinx 0:00:04 3 Carlos Barbero (Spa) Euskadi 0:00:06 4 Francesco Lasca (Ita) Caja Rural - Seguros RGA 0:00:10 5 Enrique Sanz (Spa) Movistar Team 6 Joaquin Sobrino (Spa) Team Differdange-Los 7 Vicente Garcia De Mateos (Spa) Louletano-Dunas Dour 8 Alexander Krieger (Ger) Team Stuttgart 9 Filippo Baggio (Ita) Nankang-Fondriest 10 Luca Chirico (Ita) MG Kvis - Wilier 11 Daniel Freitas (Por) La Aluminios-Antarte 12 Antonio Carvalho (Por) La Aluminios-Antarte 13 Filipe Cardoso (Por) Efapel - Glassdrive 14 Andrei Nechita (Rom) MG Kvis - Wilier 15 Kirill Sveshnikov (Rus) Lokosphinx 16 Daniele Aldegheri (Ita) MG Kvis - Wilier 17 Diego Rubio (Spa) Efapel - Glassdrive 18 Amets Txurruka (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 19 Diego Milan (Dom) Team Differdange-Los 20 Nicola Dal Santo (Ita) Nankang-Fondriest 21 Pedro Paulinho (Por) La Aluminios-Antarte 22 Micael Isidoro (Por) Louletano-Dunas Dour 23 Víctor De La Parte (Spa) Efapel - Glassdrive 24 Haritz Orbe (Spa) Euskadi 25 Pablo Torres (Spa) Burgos-BH 26 Javier Moreno Bazan (Spa) Movistar Team 27 Matteo Belli (Ita) Nankang-Fondriest 28 Evgeny Shalunov (Rus) Lokosphinx 29 César Fonte (Por) Radio Popular 30 Daniel Silva (Por) Radio Popular 31 Jesus Del Pino (Spa) Burgos-BH 32 Marcos Garcia (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 33 Ibai Salas (Spa) Burgos-BH 34 Juan Chamorro (Col) 4-72 - Colombia 35 Jaime Roson (Spa) Team Ecuador 36 Ricardo Mestre (Por) Efapel - Glassdrive 37 Luis Leon Sanchez Gil (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 38 Jorge Montenegro (Arg) Louletano-Dunas Dour 39 Simone Petilli (Ita) Area Zero Pro Team 40 Jose Ragonessi (Ecu) Team Ecuador 41 Luis Alfonso (Por) La Aluminios-Antarte 42 Nikodemus Holler (Ger) Team Stuttgart 43 David Arroyo Duran (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 44 Benat Txoperena (Spa) Euskadi 45 Silvio Giorni (Ita) Area Zero Pro Team 46 David Belda (Spa) Burgos-BH 47 Paolo Ciavatta (Ita) Area Zero Pro Team 48 Andre Mourato (Por) La Aluminios-Antarte 49 Sergio Sousa (Por) Efapel - Glassdrive 50 Edgar Pinto (Por) La Aluminios-Antarte 51 Sergey Vdovin (Rus) Lokosphinx 52 Sylvester Szmyd (Pol) Movistar Team 53 Pablo Lechuga (Spa) Euskadi 54 Federico Figueiredo (Por) Radio Popular 55 Giacomo Forconi (Ita) Nankang-Fondriest 56 Riccardo Donato (Ita) MG Kvis - Wilier 57 Alex Dowsett (GBr) Movistar Team 58 Hugo Sancho (Por) La Aluminios-Antarte 59 Raul Garcia De Mateos (Spa) Louletano-Dunas Dour 60 Jaume Rovira (Spa) Team Ecuador 61 Antonio Piedra Perez (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 62 Nuno Matos (Por) Radio Popular 63 Rui Sousa (Por) Radio Popular 64 Anfredo Balloni (Ita) Nankang-Fondriest 65 Miguel Minguez (Spa) Euskadi 66 Lorenzo Di Remigio (Ita) MG Kvis - Wilier 67 Juan Jose Oroz (Spa) Burgos-BH 68 Bernardo Suaza (Col) 4-72 - Colombia 69 Ricardo Ferreira (Por) Radio Popular 70 Matteo Busato (Ita) MG Kvis - Wilier 71 Marcel Weber (Ger) Team Stuttgart 72 Juan Quintero (Col) 4-72 - Colombia 73 Hernani Broco (Por) Louletano-Dunas Dour 74 Aleksey Rybalkin (Rus) Lokosphinx 75 Victor Martin (Spa) Burgos-BH 76 Dario Hernandez (Spa) Burgos-BH 77 Raul Alarcon (Spa) Louletano-Dunas Dour 78 Vergilio Santos (Por) Radio Popular 79 Segundo Navarrete (Ecu) Team Ecuador 80 Sebastiano Frassetto (Ita) Team Differdange-Los 81 Fernando Orjuela (Col) 4-72 - Colombia 82 Jon Larrinaga (Spa) Euskadi 83 Arkimedes Arguelyes (Rus) Lokosphinx 84 Diego Ochoa (Col) 4-72 - Colombia 85 Antonio Merolese (Ita) Nankang-Fondriest 86 Mikel Iturria (Spa) Euskadi 87 Igor Merino (Spa) Burgos-BH 88 Fabricio Ferrari Barcelo (Uru) Caja Rural - Seguros RGA 89 Rino Gasparrini (Ita) MG Kvis - Wilier 90 Sandro Pinto (Por) Louletano-Dunas Dour 91 Ruben Menendez (Spa) Team Differdange-Los 92 Carlos Ivan Oyarzun (Chi) Efapel - Glassdrive 93 Victor Etxeberria (Spa) Euskadi 94 Fabio Chinello (Ita) Area Zero Pro Team 95 Celio Sousa (Por) Radio Popular 96 Hugo Sabido (Por) La Aluminios-Antarte 97 Higinio Fernandez (Spa) Team Ecuador 98 Bayron Guama (Ecu) Team Ecuador 99 Hélder Ferreira (Por) Efapel - Glassdrive 0:00:31 100 Francisco Moreno (Spa) Louletano-Dunas Dour 101 Alexander Vdovin (Rus) Lokosphinx 102 Ever Rivera (Col) 4-72 - Colombia 103 Mattia Frapporti (Ita) MG Kvis - Wilier 0:00:45 104 Dmitry Sokolov (Rus) Lokosphinx 105 Marco Tecchio (Ita) Area Zero Pro Team 106 Giovanni Visconti (Ita) Movistar Team 0:00:59 107 Stefano Tonin (Ita) Area Zero Pro Team 108 Christopher Muche (Ger) Team Stuttgart 0:01:06 109 Gianluca Mengardo (Ita) Area Zero Pro Team 0:01:23 110 Gianluca Leonardi (Ita) Area Zero Pro Team 111 Lorenzo Trabucco (Ita) Nankang-Fondriest 0:01:38 112 Damien Garcia (Fra) Team Differdange-Los 0:11:55 113 Jasha Sütterlin (Ger) Movistar Team 114 Kevin Suarez (Bel) Team Differdange-Los 115 Fernando Grijalba (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 116 Isaac Carbonell (Spa) Team Ecuador 117 Garikoitz Bravo (Spa) Efapel - Glassdrive 118 Mateo Gozzi (Ita) Nankang-Fondriest 0:11:58 119 Augusto Sanchez (Dom) Team Differdange-Los 120 Carlos Uran (Col) 4-72 - Colombia 121 Pablo Lastras Garcia (Spa) Movistar Team

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) Movistar Team 25 pts 2 Sergey Shilov (Rus) Lokosphinx 20 3 Carlos Barbero (Spa) Euskadi 16 4 Francesco Lasca (Ita) Caja Rural - Seguros RGA 14 5 Enrique Sanz (Spa) Movistar Team 12 6 Joaquin Sobrino (Spa) Team Differdange-Los 10 7 Vicente Garcia De Mateos (Spa) Louletano-Dunas Dour 9 8 Alexander Krieger (Ger) Team Stuttgart 8 9 Filippo Baggio (Ita) Nankang-Fondriest 7 10 Luca Chirico (Ita) MG Kvis - Wilier 6 11 Daniel Freitas (Por) La Aluminios-Antarte 5 12 Antonio Carvalho (Por) La Aluminios-Antarte 4 13 Filipe Cardoso (Por) Efapel - Glassdrive 3 14 Andrei Nechita (Rom) MG Kvis - Wilier 2 15 Kirill Sveshnikov (Rus) Lokosphinx 1

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Luca Chirico (Ita) MG Kvis - Wilier 3 pts 2 Nicola Dal Santo (Ita) Nankang-Fondriest 3 3 Evgeny Shalunov (Rus) Lokosphinx 3 4 Jon Larrinaga (Spa) Euskadi 2 5 César Fonte (Por) Radio Popular 1

Combination classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Luca Chirico (Ita) MG Kvis - Wilier 5 pts 2 Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) Movistar Team 4 3 Sergey Shilov (Rus) Lokosphinx 4 4 Carlos Barbero (Spa) Euskadi 4 5 Francesco Lasca (Ita) Caja Rural - Seguros RGA 4 6 Enrique Sanz (Spa) Movistar Team 4 7 Joaquin Sobrino (Spa) Team Differdange-Los 4 8 Vicente Garcia De Mateos (Spa) Louletano-Dunas Dour 4 9 Alexander Krieger (Ger) Team Stuttgart 4 10 Filippo Baggio (Ita) Nankang-Fondriest 4 11 Daniel Freitas (Por) La Aluminios-Antarte 4

Regional rider classification # Rider Name (Country) Team 1 Carlos Barbero (Spa) Euskadi 2 Diego Rubio (Spa) Efapel - Glassdrive 3 Jaime Roson (Spa) Team Ecuador 4 Victor Martin (Spa) Burgos-BH