Image 1 of 37 Anthony Roux (FDJ), showing the purple leader's jersey at the start of the race (Image credit: El Pedal de Frodo) Image 2 of 37 GreenEdge at the front (Image credit: El Pedal de Frodo) Image 3 of 37 Breakaway (Image credit: El Pedal de Frodo) Image 4 of 37 The Cofidis gang with Valentin and Zingle (Image credit: El Pedal de Frodo) Image 5 of 37 Colombia Gang (Image credit: El Pedal de Frodo) Image 6 of 37 FDJ riders (Image credit: El Pedal de Frodo) Image 7 of 37 Bagüés and Hardy (Image credit: El Pedal de Frodo) Image 8 of 37 Lluis Mas and Pablo Torres (Burgos BH) (Image credit: El Pedal de Frodo) Image 9 of 37 Anthony Roux (Image credit: El Pedal de Frodo) Image 10 of 37 FDJ sets the pace again (Image credit: El Pedal de Frodo) Image 11 of 37 Anthony Roux (Image credit: El Pedal de Frodo) Image 12 of 37 Fabio Aru (Image credit: El Pedal de Frodo) Image 13 of 37 Efrén Carazo, Ricar García (Image credit: El Pedal de Frodo) Image 14 of 37 Fumi Beppu (Image credit: El Pedal de Frodo) Image 15 of 37 Burogs BH, the local team (Image credit: El Pedal de Frodo) Image 16 of 37 José Herrada (Image credit: El Pedal de Frodo) Image 17 of 37 Mikel Bizkarra on his way to the start (Image credit: El Pedal de Frodo) Image 18 of 37 Points leader Anthony Roux (Image credit: El Pedal de Frodo) Image 19 of 37 Romain Zingle at the finish line (Image credit: El Pedal de Frodo) Image 20 of 37 Fabio Duarte (Image credit: El Pedal de Frodo) Image 21 of 37 Most agressive rider Efren Carazo (Image credit: El Pedal de Frodo) Image 22 of 37 Best local Carlos Barbero (Image credit: El Pedal de Frodo) Image 23 of 37 Top sprinter Fabricio Ferrari (Image credit: El Pedal de Frodo) Image 24 of 37 The Txurruka Mountains (Image credit: El Pedal de Frodo) Image 25 of 37 Race leader Anthon Roux (FDJ) (Image credit: El Pedal de Frodo) Image 26 of 37 Podium for Anthony Roux's victory (Image credit: El Pedal de Frodo) Image 27 of 37 Ave María Purísima (Image credit: El Pedal de Frodo) Image 28 of 37 El Duende Eléctrico, a Classic of the curbs (Image credit: El Pedal de Frodo) Image 29 of 37 An FDJ rider wants to DRINK (Image credit: El Pedal de Frodo) Image 30 of 37 Mikel Landa (Image credit: El Pedal de Frodo) Image 31 of 37 David de la Cruz (Image credit: El Pedal de Frodo) Image 32 of 37 Anthony Roux, dedicates his win to a newborn (Image credit: El Pedal de Frodo) Image 33 of 37 Breakaway with Efrén Carazo (Burgos BH), Ricar García (Euskaltel), Aritz Bagües (Euskadi) and Romain Hardy (Cofidis) (Image credit: El Pedal de Frodo) Image 34 of 37 FDJ driving the peloton (Image credit: El Pedal de Frodo) Image 35 of 37 Roux and Daniele Ratto (Cannondale), right before colliding in the finish line (Image credit: El Pedal de Frodo) Image 36 of 37 Roux claims his victory (Image credit: El Pedal de Frodo) Image 37 of 37 Content Roux (Image credit: El Pedal de Frodo)

Anthony Roux (FDJ) was awarded the victory on stage 4 of Vuelta a Burgos by the race jury. They relegated Daniele Ratto, who was the first across the finish line, because of irregular sprint. Roux, who was already leader of the race, sees his lead reinforced in the eve of the decisive summit finish which will be held on Sunday to Lagunas de Neila, a category 1 climb.

The final 300 meters of the stage, which otherwise had been rolling and even comfortable for most of the day, were intricate and narrow, with three turns including a final switchback where the finish line was placed.

Daniele Ratto (Cannondale) was the first to pass it, but was relegated by the jury because they considered that his behaviour was more dangerous than the finish itself. Ratto faced the closing meters occupying the first position of the peloton, and edged side to side between the turns looking for the perfect line. His moves forced Anthony Roux (FDJ) towards the barriers, clearly compelling the French rider to brake – the two even collided briefly, with Ratto taking his left foot out of the pedal in order to stay upright.

FDJ then filed a protest to the race jury which was upheld, and subsequently Roux claimed the stage victory, with Simone Ponzi (Astana) and Francesco Lasca (Caja Rural) the second and third classified riders.

This would have been Ratto's his first victory since 2010, when he won GP Industria y Artigianato de Larciano in the Carmiooro-NGC outfit.

Meanwhile, Roux showed himself “content because of the win and conserving the leader’s jersey”, although acknowledged it was going to be “difficult” to keep it tomorrow.

Aside from the final 300 meters, a breakaway dominated most of the stage. Local Efrén Carazo (Burgos BH), Ricardo García (Euskaltel), Aritz Bagües (Euskadi) and Romain Hardy (Cofidis) were the four escapees. They lasted from the start of the race till 20 kilometers to go, when Pablo Torres (Burgos BH) and Jon Larrinaga (Euskadi) joined briefly before they was caught by the peloton.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Anthony Roux (Fra) FDJ.fr 3:54:59 2 Simone Ponzi (Ita) Astana Pro Team 3 Francesco Lasca (Ita) Caja Rural-Seguros RGA 4 Luke Rowe (GBr) Sky Procycling 5 Lloyd Mondory (Fra) AG2R La Mondiale 6 Daniele Colli (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 7 Leigh Howard (Aus) Orica-GreenEdge 8 Edwin Alcibiades Avila Vanegas (Col) Colombia 9 Carlos Barbero Cuesta (Spa) Euskadi 10 Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 11 Stéphane Poulhies (Fra) Cofidis, Solutions Credits 12 Angel Vicioso Arcos (Spa) Katusha 13 Zakkari Dempster (Aus) Team NetApp-Endura 14 Steve Chainel (Fra) AG2R La Mondiale 15 Nairo Alexander Quintana Rojas (Col) Movistar Team 16 Rinaldo Nocentini (Ita) AG2R La Mondiale 17 Dario Cataldo (Ita) Sky Procycling 18 Samuel Sanchez Gonzalez (Spa) Euskaltel-Euskadi 19 Vincenzo Nibali (Ita) Astana Pro Team 20 Laurent Pichon (Fra) FDJ.fr 21 Andre Fernando S. Martins Cardoso (Por) Caja Rural-Seguros RGA 22 Pablo Urtasun Perez (Spa) Euskaltel-Euskadi 23 Ivan Velasco Murillo (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 24 Jesus Herrada Lopez (Spa) Movistar Team 25 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 26 Philip Lavery (Irl) Cofidis, Solutions Credits 27 David Arroyo Duran (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 28 Unai Iparraguirre Azpiazu (Spa) Euskadi 29 Janez Brajkovic (Slo) Astana Pro Team 30 José Ivan Gutierrez Palacios (Spa) Movistar Team 31 Francesco Failli (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 32 Giampaolo Caruso (Ita) Katusha 33 Sergei Chernetckii (Rus) Katusha 34 Cristiano Salerno (Ita) Cannondale Pro Cycling 35 Giovanni Visconti (Ita) Movistar Team 36 Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale 37 Mikel Landa Meana (Spa) Euskaltel-Euskadi 38 Egoi Martinez De Esteban (Spa) Euskaltel-Euskadi 39 Luca Mazzanti (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 40 Alexander Wetterhall (Swe) Team NetApp-Endura 41 José Herrada Lopez (Spa) Movistar Team 42 José Joao Pimenta Costa Mendes (Por) Team NetApp-Endura 43 Juan Pablo Valencia (Col) Colombia 44 Ruben Plaza Molina (Spa) Movistar Team 45 Mauro Finetto (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 46 Jonathan Monsalve (Ven) Vini Fantini-Selle Italia 47 Fumiyuki Beppu (Jpn) Orica-GreenEdge 48 Jarlinson Pantano (Col) Colombia 49 Romain Zingle (Bel) Cofidis, Solutions Credits 50 Cameron Wurf (Aus) Cannondale Pro Cycling 51 Haritz Orbe Urrutia (Spa) Euskadi 52 Moises Duenas Nevado (Spa) Burgos BH-Castilla y Leon 53 Cayetano José Sarmiento Tunarrosa (Col) Cannondale Pro Cycling 54 David De La Cruz Melgarejo (Spa) Team NetApp-Endura 55 Pier Paolo De Negri (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 56 Benoît Vaugrenard (Fra) FDJ.fr 57 Federico Canuti (Ita) Cannondale Pro Cycling 58 Gorka Verdugo Marcotegui (Spa) Euskaltel-Euskadi 59 Mitchell Docker (Aus) Orica-GreenEdge 60 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credits 61 Dmitry Kozontchuk (Rus) Katusha 62 Romain Lemarchand (Fra) Cofidis, Solutions Credits 63 Jan Barta (Cze) Team NetApp-Endura 64 Matteo Rabottini (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 65 Xavier Florencio Cabre (Spa) Katusha 66 Steve Bekaert (Bel) Burgos BH-Castilla y Leon 67 David Belda Garcia (Spa) Burgos BH-Castilla y Leon 68 Fabricio Ferrari Barcelo (Uru) Caja Rural-Seguros RGA 69 Tristan Valentin (Fra) Cofidis, Solutions Credits 70 Ivan Basso (Ita) Cannondale Pro Cycling 71 Daniele Ratto (Ita) Cannondale Pro Cycling 72 Lucas Sebastian Haedo (Arg) Cannondale Pro Cycling 0:00:16 73 Illart Zuazubiskar Gallastegi (Spa) Euskadi 74 Anthony Geslin (Fra) FDJ.fr 0:00:18 75 Salvatore Puccio (Ita) Sky Procycling 0:00:29 76 Xabier Zandio Echaide (Spa) Sky Procycling 77 Daniel Teklehaimanot (Eri) Orica-GreenEdge 0:00:32 78 Arnaud Courteille (Fra) FDJ.fr 0:00:40 79 Airan Fernandez (Spa) Vini Fantini-Selle Italia 0:00:41 80 Luca Paolini (Ita) Katusha 0:00:46 81 Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team 0:00:57 82 Mikel Bizkarra (Spa) Euskadi 83 Christian Meier (Can) Orica-GreenEdge 84 Benat Intxausti Elorriaga (Spa) Movistar Team 85 Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team 86 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 87 Antonio Piedra Perez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 88 Jorge Azanza Soto (Spa) Euskaltel-Euskadi 89 Sylvester Szmyd (Pol) Movistar Team 90 Peio Bilbao (Spa) Euskaltel-Euskadi 91 Amets Txurruka (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 92 Marcos Garcia (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 93 Fabio Andres Duarte Arevalo (Col) Colombia 94 Petr Ignatenko (Rus) Katusha 95 Julio Alexis Camacho Bernal (Col) Colombia 96 Darío Hernández (Spa) Burgos BH-Castilla y Leon 97 Robinson Eduardo Chalapud Gomez (Col) Colombia 98 Luis Mas Bonet (Spa) Burgos BH-Castilla y Leon 99 Mikhail Antonov (Rus) Katusha 100 Paolo Longo Borghini (Ita) Cannondale Pro Cycling 0:01:15 101 Cédric Pineau (Fra) FDJ 102 Allan Davis (Aus) Orica-GreenEdge 0:01:22 103 Iker Camano Ortuzar (Spa) Team NetApp-Endura 104 Jonathan Mcevoy (GBr) Team NetApp-Endura 0:02:11 105 Vasil Kiryienka (Blr) Sky Procycling 0:05:18 106 Arman Kamyshev (Kaz) Astana Pro Team 107 Valerio Agnoli (Ita) Astana Pro Team 108 Jon Larrinaga (Spa) Euskaltel-Euskadi 109 Jussi Veikkanen (Fin) FDJ 110 Valentin Iglinskiy (Kaz) Ag2R La Mondiale 111 Pablo Torres Muino (Spa) Burgos BH-Castilla y Leon 112 Aritz Bagües (Spa) Euskaltel-Euskadi 113 Igor Merino Cortazar (Spa) Euskaltel-Euskadi 114 Jeffry Johan Romero Corredor (Col) Colombia 115 Duber Armando Quintero Artunduaga (Col) Colombia 116 Erick Rowsell (GBr) Team NetApp-Endura 117 Jesus Del Pino Corrochano (Spa) Burgos BH-Castilla y Leon 118 Romain Hardy (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:10:41 119 Efren Carazo (Spa) Burgos BH-Castilla y Leon 120 Ricardo Garcia Ambroa (Spa) Euskaltel-Euskadi 121 Anthony Ravard (Fra) Ag2R La Mondiale 0:14:16 DNS Jens Keukeleire (Bel) Orica-GreenEdge

Mountain 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Efren Carazo (Spa) Burgos BH-Castilla y Leon 6 pts 2 Ricardo Garcia Ambroa (Spa) Euskaltel-Euskadi 4 3 Aritz Bagües (Spa) Euskadi 2 4 Romain Hardy (Fra) Cofidis, Solutions Credits 1

Sprint 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Aritz Bagües (Spa) Euskadi 3 pts 2 Romain Hardy (Fra) Cofidis, Solutions Credits 2 3 Efren Carazo (Spa) Burgos BH-Castilla y Leon 1

Sprint 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Romain Hardy (Fra) Cofidis, Solutions Credits 3 pts 2 Efren Carazo (Spa) Burgos BH-Castilla y Leon 2 3 Aritz Bagües (Spa) Euskadi 1

Sprint 3 - # Rider Name (Country) Team Result 1 Ricardo Garcia Ambroa (Spa) Euskaltel-Euskadi 3 pts 2 Romain Hardy (Fra) Cofidis, Solutions Credits 2 3 Aritz Bagües (Spa) Euskadi 1

Points # Rider Name (Country) Team Result 1 Anthony Roux (Fra) FDJ.fr 25 pts 2 Simone Ponzi (Ita) Astana Pro Team 20 3 Francesco Lasca (Ita) Caja Rural-Seguros RGA 16 4 Luke Rowe (GBr) Sky Procycling 14 5 Lloyd Mondory (Fra) AG2R La Mondiale 12 6 Daniele Colli (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 10 7 Leigh Howard (Aus) Orica-GreenEdge 9 8 Edwin Alcibiades Avila Vanegas (Col) Colombia 8 9 Carlos Barbero Cuesta (Spa) Euskadi 7 10 Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 6 11 Stéphane Poulhies (Fra) Cofidis, Solutions Credits 5 12 Angel Vicioso Arcos (Spa) Katusha 4 13 Zakkari Dempster (Aus) Team NetApp-Endura 3 14 Steve Chainel (Fra) AG2R La Mondiale 2 15 Nairo Alexander Quintana Rojas (Col) Movistar Team 1

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Ag2R La Mondiale 11:44:57 2 Caja Rural 3 Astana Pro Team 4 Movistar Team 5 Vini Fantini-Selle Italia 6 FDJ 7 Katusha 8 Euskaltel-Euskadi 9 Cofidis, Solutions Credits 10 Euskaltel-Euskadi 11 Team NetApp-Endura 12 Colombia 13 Orica-GreenEdge 14 Cannondale Pro Cycling 15 Burgos BH-Castilla y Leon 16 Sky Procycling 0:00:29

General classification after stage 4 # Rider Name (Country) Team Result 1 Anthony Roux (Fra) FDJ.fr 15:02:08 2 Simone Ponzi (Ita) Astana Pro Team 0:00:02 3 Sergei Chernetckii (Rus) Katusha 4 Benoît Vaugrenard (Fra) FDJ.fr 0:00:07 5 Samuel Sanchez Gonzalez (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:00:10 6 Mauro Finetto (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 7 Rinaldo Nocentini (Ita) AG2R La Mondiale 0:00:11 8 Dario Cataldo (Ita) Sky Procycling 9 Daniele Ratto (Ita) Cannondale Pro Cycling 10 Giampaolo Caruso (Ita) Katusha 0:00:13 11 Ivan Velasco Murillo (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 12 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credits 13 Carlos Barbero Cuesta (Spa) Euskadi 0:00:17 14 Nairo Alexander Quintana Rojas (Col) Movistar Team 15 David Arroyo Duran (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 16 Mikel Landa Meana (Spa) Euskaltel-Euskadi 17 Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:22 18 Vincenzo Nibali (Ita) Astana Pro Team 0:00:24 19 Andre Fernando S. Martins Cardoso (Por) Caja Rural-Seguros RGA 0:00:25 20 Francesco Failli (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 0:00:28 21 Jonathan Monsalve (Ven) Vini Fantini-Selle Italia 0:00:33 22 David De La Cruz Melgarejo (Spa) Team NetApp-Endura 23 Ruben Plaza Molina (Spa) Movistar Team 0:00:36 24 Cayetano José Sarmiento Tunarrosa (Col) Cannondale Pro Cycling 0:00:40 25 Luca Mazzanti (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 0:00:45 26 Giovanni Visconti (Ita) Movistar Team 0:00:46 27 Steve Bekaert (Bel) Burgos BH-Castilla y Leon 0:00:47 28 José Herrada Lopez (Spa) Movistar Team 0:00:54 29 Cristiano Salerno (Ita) Cannondale Pro Cycling 0:00:55 30 Pier Paolo De Negri (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 31 David Belda Garcia (Spa) Burgos BH-Castilla y Leon 0:01:01 32 Juan Pablo Valencia (Col) Colombia 0:01:02 33 Jan Barta (Cze) Team NetApp-Endura 34 Steve Chainel (Fra) AG2R La Mondiale 0:01:14 35 Jarlinson Pantano (Col) Colombia 0:01:15 36 Dmitry Kozontchuk (Rus) Katusha 0:01:17 37 José Joao Pimenta Costa Mendes (Por) Team NetApp-Endura 0:01:20 38 Iker Camano Ortuzar (Spa) Team NetApp-Endura 0:01:31 39 Marcos Garcia (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:01:37 40 Salvatore Puccio (Ita) Sky Procycling 41 Haritz Orbe Urrutia (Spa) Euskadi 0:01:39 42 Lloyd Mondory (Fra) AG2R La Mondiale 0:01:42 43 Daniel Teklehaimanot (Eri) Orica-GreenEdge 0:01:45 44 Daniele Colli (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 0:01:55 45 Egoi Martinez De Esteban (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:01:56 46 Romain Zingle (Bel) Cofidis, Solutions Credits 0:02:01 47 Ivan Basso (Ita) Cannondale Pro Cycling 0:02:09 48 Amets Txurruka (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:02:10 49 Laurent Pichon (Fra) FDJ.fr 0:02:12 50 Moises Duenas Nevado (Spa) Burgos BH-Castilla y Leon 0:02:15 51 Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team 0:02:21 52 Gorka Verdugo Marcotegui (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:02:23 53 Matteo Rabottini (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 0:02:25 54 Jorge Azanza Soto (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:02:31 55 Robinson Eduardo Chalapud Gomez (Col) Colombia 0:02:41 56 Romain Lemarchand (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:02:55 57 Stéphane Poulhies (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:02:59 58 Benat Intxausti Elorriaga (Spa) Movistar Team 0:03:22 59 Cameron Wurf (Aus) Cannondale Pro Cycling 0:03:25 60 Fabio Andres Duarte Arevalo (Col) Colombia 61 Xabier Zandio Echaide (Spa) Sky Procycling 0:03:34 62 Federico Canuti (Ita) Cannondale Pro Cycling 0:03:35 63 Alexander Wetterhall (Swe) Team NetApp-Endura 0:03:37 64 Anthony Geslin (Fra) FDJ.fr 0:03:42 65 Petr Ignatenko (Rus) Katusha 0:03:55 66 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 0:04:08 67 Tristan Valentin (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:04:14 68 Luis Mas Bonet (Spa) Burgos BH-Castilla y Leon 0:04:18 69 Angel Vicioso Arcos (Spa) Katusha 0:04:21 70 Fumiyuki Beppu (Jpn) Orica-GreenEdge 0:04:39 71 Philip Lavery (Irl) Cofidis, Solutions Credits 0:05:16 72 Jesus Herrada Lopez (Spa) Movistar Team 0:05:24 73 Mitchell Docker (Aus) Orica-GreenEdge 0:05:47 74 Luca Paolini (Ita) Katusha 0:05:49 75 Airan Fernandez (Spa) Vini Fantini-Selle Italia 0:05:52 76 Paolo Longo Borghini (Ita) Cannondale Pro Cycling 77 Jeffry Johan Romero Corredor (Col) Colombia 0:05:59 78 José Ivan Gutierrez Palacios (Spa) Movistar Team 0:06:02 79 Julio Alexis Camacho Bernal (Col) Colombia 0:06:08 80 Janez Brajkovic (Slo) Astana Pro Team 0:06:17 81 Luke Rowe (GBr) Sky Procycling 0:06:28 82 Valentin Iglinskiy (Kaz) AG2R La Mondiale 0:06:29 83 Peio Bilbao (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:06:38 84 Mikel Bizkarra (Spa) Euskadi 0:06:46 85 Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale 0:07:00 86 Jonathan McEvoy (GBr) Team NetApp-Endura 0:07:08 87 Christian Meier (Can) Orica-GreenEdge 0:07:25 88 Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team 0:07:47 89 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 0:07:56 90 Fabricio Ferrari Barcelo (Uru) Caja Rural-Seguros RGA 91 Jesus Del Pino Corrochano (Spa) Burgos BH-Castilla y Leon 0:08:12 92 Lucas Sebastian Haedo (Arg) Cannondale Pro Cycling 0:08:36 93 Allan Davis (Aus) Orica-GreenEdge 0:08:41 94 Darío Hernández (Spa) Burgos BH-Castilla y Leon 0:08:48 95 Illart Zuazubiskar Gallastegi (Spa) Euskadi 96 Arnaud Courteille (Fra) FDJ.fr 0:08:49 97 Xavier Florencio Cabre (Spa) Katusha 0:08:52 98 Aritz Bagües (Spa) Euskadi 0:09:28 99 Mikhail Antonov (Rus) Katusha 0:09:36 100 Igor Merino Cortazar (Spa) Euskadi 0:09:42 101 Sylvester Szmyd (Pol) Movistar Team 0:09:45 102 Pablo Torres Muino (Spa) Burgos BH-Castilla y Leon 0:10:18 103 Arman Kamyshev (Kaz) Astana Pro Team 0:10:20 104 Duber Armando Quintero Artunduaga (Col) Colombia 0:10:31 105 Antonio Piedra Perez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:10:32 106 Cédric Pineau (Fra) FDJ.fr 0:11:31 107 Edwin Alcibiades Avila Vanegas (Col) Colombia 0:11:39 108 Valerio Agnoli (Ita) Astana Pro Team 0:12:08 109 Pablo Urtasun Perez (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:12:09 110 Jussi Veikkanen (Fin) FDJ.fr 0:12:25 111 Romain Hardy (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:12:33 112 Unai Iparraguirre Azpiazu (Spa) Euskadi 0:13:28 113 Francesco Lasca (Ita) Caja Rural-Seguros RGA 0:13:49 114 Vasil Kiryienka (Blr) Sky Procycling 0:14:17 115 Zakkari Dempster (Aus) Team NetApp-Endura 0:14:22 116 Ricardo Garcia Ambroa (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:15:12 117 Leigh Howard (Aus) Orica-GreenEdge 0:15:15 118 Erick Rowsell (GBr) Team NetApp-Endura 0:15:20 119 Juan Carlos Larrinaga Muguruza (Spa) Euskadi 0:15:39 120 Efren Carazo (Spa) Burgos BH-Castilla y Leon 0:20:50 121 Anthony Ravard (Fra) AG2R La Mondiale 0:32:36

Sprint classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Fabricio Ferrari Barcelo (Uru) Caja Rural-Seguros RGA 17 pts 2 Zakkari Dempster (Aus) Team NetApp-Endura 9 3 Romain Hardy (Fra) Cofidis, Solutions Credits 7 4 Christian Meier (Can) Orica-GreenEdge 7 5 Amets Txurruka (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 6 6 Illart Zuazubiskar Gallastegi (Spa) Euskadi 6 7 Aritz Bagües (Spa) Euskadi 5 8 Unai Iparraguirre Azpiazu (Spa) Euskadi 3 9 Ricardo Garcia Ambroa (Spa) Euskaltel-Euskadi 3 10 Janez Brajkovic (Slo) Astana Pro Team 3 11 Efren Carazo (Spa) Burgos BH-Castilla y Leon 3 12 Jorge Azanza Soto (Spa) Euskaltel-Euskadi 1 13 Jesus Herrada Lopez (Spa) Movistar Team 1 14 Juan Carlos Larrinaga Muguruza (Spa) Euskadi 1

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Amets Txurruka (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 24 pts 2 Janez Brajkovic (Slo) Astana Pro Team 16 3 Anthony Roux (Fra) FDJ.fr 11 4 Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team 10 5 Jorge Azanza Soto (Spa) Euskaltel-Euskadi 7 6 Simone Ponzi (Ita) Astana Pro Team 6 7 Efren Carazo (Spa) Burgos BH-Castilla y Leon 6 8 Daniele Ratto (Ita) Cannondale Pro Cycling 6 9 Ruben Plaza Molina (Spa) Movistar Team 6 10 Zakkari Dempster (Aus) Team NetApp-Endura 6 11 Francesco Failli (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 4 12 Ricardo Garcia Ambroa (Spa) Euskaltel-Euskadi 4 13 Sergei Chernetckii (Rus) Katusha 2 14 Vincenzo Nibali (Ita) Astana Pro Team 2 15 Angel Vicioso Arcos (Spa) Katusha 2 16 Fabricio Ferrari Barcelo (Uru) Caja Rural-Seguros RGA 2 17 Aritz Bagües (Spa) Euskadi 2 18 Anthony Ravard (Fra) AG2R La Mondiale 2 19 Samuel Sanchez Gonzalez (Spa) Euskaltel-Euskadi 1 20 Iker Camano Ortuzar (Spa) Team NetApp-Endura 1 21 Jeffry Johan Romero Corredor (Col) Colombia 1 22 José Ivan Gutierrez Palacios (Spa) Movistar Team 1 23 Illart Zuazubiskar Gallastegi (Spa) Euskadi 1 24 Romain Hardy (Fra) Cofidis, Solutions Credits 1

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Amets Txurruka (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 24 pts 2 Janez Brajkovic (Slo) Astana Pro Team 16 3 Anthony Roux (Fra) FDJ.fr 11 4 Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team 10 5 Jorge Azanza Soto (Spa) Euskaltel-Euskadi 7 6 Simone Ponzi (Ita) Astana Pro Team 6 7 Efren Carazo (Spa) Burgos BH-Castilla y Leon 6 8 Daniele Ratto (Ita) Cannondale Pro Cycling 6 9 Ruben Plaza Molina (Spa) Movistar Team 6 10 Zakkari Dempster (Aus) Team NetApp-Endura 6 11 Francesco Failli (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 4 12 Ricardo Garcia Ambroa (Spa) Euskaltel-Euskadi 4 13 Sergei Chernetckii (Rus) Katusha 2 14 Vincenzo Nibali (Ita) Astana Pro Team 2 15 Angel Vicioso Arcos (Spa) Katusha 2 16 Fabricio Ferrari Barcelo (Uru) Caja Rural-Seguros RGA 2 17 Aritz Bagües (Spa) Euskadi 2 18 Anthony Ravard (Fra) AG2R La Mondiale 2 19 Samuel Sanchez Gonzalez (Spa) Euskaltel-Euskadi 1 20 Iker Camano Ortuzar (Spa) Team NetApp-Endura 1 21 Jeffry Johan Romero Corredor (Col) Colombia 1 22 José Ivan Gutierrez Palacios (Spa) Movistar Team 1 23 Illart Zuazubiskar Gallastegi (Spa) Euskadi 1 24 Romain Hardy (Fra) Cofidis, Solutions Credits 1

Young rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Carlos Barbero Cuesta (Spa) Euskadi 15:02:25 2 Haritz Orbe Urrutia (Spa) Euskadi 0:01:22 3 Arman Kamyshev (Kaz) Astana Pro Team 0:10:03 4 Efren Carazo (Spa) Burgos BH-Castilla y Leon 0:20:33

Best local classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Carlos Barbero Cuesta (Spa) Euskadi 15:02:25 2 Moises Duenas Nevado (Spa) Burgos BH-Castilla y Leon 0:01:58 3 Efren Carazo (Spa) Burgos BH-Castilla y Leon 0:20:33