Image 1 of 44 Vicenzo Nibali, happy while stalked by a politician (Image credit: El Pedal de Frodo) Image 2 of 44 Valerio Agnoli (Astana) (Image credit: El Pedal de Frodo) Image 3 of 44 An Euskaltel rider signs autographs (Image credit: El Pedal de Frodo) Image 4 of 44 Daniel Teklehaimanot (Orica-GreenEdge) (Image credit: El Pedal de Frodo) Image 5 of 44 Nairo Quintana wins the Vuelta a Burgos (Image credit: El Pedal de Frodo) Image 6 of 44 Breakaway: Gastauer, Failli, Txurruka, Merino (Image credit: El Pedal de Frodo) Image 7 of 44 Nairo Quintana was awarded his own weight in cherries after the stage and shared them with the Colombians who were there (Image credit: El Pedal de Frodo) Image 8 of 44 Anthony Roux, winner of the points classification (Image credit: El Pedal de Frodo) Image 9 of 44 Carlos Barbero (Euskadi), best local rider (Image credit: El Pedal de Frodo) Image 10 of 44 Fabricio Ferrari (Caja Rural), winner of the sprint classification (Image credit: El Pedal de Frodo) Image 11 of 44 Juan Pablo Valencia (Colombia) (Image credit: El Pedal de Frodo) Image 12 of 44 Arroyo and son (Image credit: El Pedal de Frodo) Image 13 of 44 David Arroyo (Image credit: El Pedal de Frodo) Image 14 of 44 Quintana in the podium (Image credit: El Pedal de Frodo) Image 15 of 44 Monsalve (Image credit: El Pedal de Frodo) Image 16 of 44 Nicolas Edet (Image credit: El Pedal de Frodo) Image 17 of 44 Samuel Sánchez (Euskaltel) (Image credit: El Pedal de Frodo) Image 18 of 44 Mikel Landa (Euskaltel) (Image credit: El Pedal de Frodo) Image 19 of 44 Paolo Tiralongo (Astana) (Image credit: El Pedal de Frodo) Image 20 of 44 Vincenzo Nibali (Astana) (Image credit: El Pedal de Frodo) Image 21 of 44 David Arroyo (Caja Rural) and Ivan Basso (Cannondale) (Image credit: El Pedal de Frodo) Image 22 of 44 Nairo Quintana right after the finish (Image credit: El Pedal de Frodo) Image 23 of 44 Nairo Quintana (Movistar) (Image credit: El Pedal de Frodo) Image 24 of 44 Amets Txurruka, winner of the mountains classification (Image credit: El Pedal de Frodo) Image 25 of 44 Iván Velasco (Caja Rural) and an expressive Anthony Roux (FDJ), who lost the purple leader's jersey (Image credit: El Pedal de Frodo) Image 26 of 44 Cayetano Sarmiento (Cannondale) (Image credit: El Pedal de Frodo) Image 27 of 44 Tiralongo was thirsty (Image credit: El Pedal de Frodo) Image 28 of 44 Airán Fernández (Fantini), with Jan Barta (NetApp) and Jesús del Pino (Burgos BH) (Image credit: El Pedal de Frodo) Image 29 of 44 Amets Txurruka (Caja Rural) (Image credit: El Pedal de Frodo) Image 30 of 44 Serguei Chernetskiy (Katusha) suffered through the stage to keep a good position in the GC. He ended up 7th. (Image credit: El Pedal de Frodo) Image 31 of 44 Szmyd and Herrada leading the favourites' group (Image credit: El Pedal de Frodo) Image 32 of 44 Nicolas Edet (Cofidis) (Image credit: El Pedal de Frodo) Image 33 of 44 Christian Meier (Orica) leads Beñat Intxausti (Movistar) and Yonatan Monsalve (Fantini) (Image credit: El Pedal de Frodo) Image 34 of 44 Colombian crowd, cheering Nairo Quintana (Image credit: El Pedal de Frodo) Image 35 of 44 Euskadi drives latecomers. The peloton split a couple of times during the stage. (Image credit: El Pedal de Frodo) Image 36 of 44 Movistar leads the peloton (Image credit: El Pedal de Frodo) Image 37 of 44 First attacks (Image credit: El Pedal de Frodo) Image 38 of 44 Caja Rural won the Team GC. The man standing undaunted before the riders is the DS Jaime Garzón. (Image credit: El Pedal de Frodo) Image 39 of 44 Daniele Ratto, Ivan Basso (Cannondale) and Rinaldo Nocentini (Ag2r) (Image credit: El Pedal de Frodo) Image 40 of 44 Moisés Dueñas leads local Burgos BH riders to the sign control (Image credit: El Pedal de Frodo) Image 41 of 44 Nairo Quintana wins the Vuelta a Burgos (Image credit: El Pedal de Frodo) Image 42 of 44 Nairo Quintana smiles atop the podium (Image credit: El Pedal de Frodo) Image 43 of 44 Final Burgos podium: Quintana, Arroyo, Nibali (Image credit: El Pedal de Frodo) Image 44 of 44 Jersey winners: Roux (Points), Quintana (GC), Txurruka (Mountains), Ferrari (Sprints) (Image credit: El Pedal de Frodo)

Nairo Quintana (Movistar Team) won the final summit finish to Lagunas de Neila, with enough of a gap to claim the overall classification triumph as well.

The Colombian had to fight on his own during the final climb, and against Ivan Basso (Cannondale), David Arroyo (Caja Rural) and Vincenzo Nibali (Astana).

Despite Basso’s rhythm, Arroyo’s attacks and Nibali’s will to defeat him hand-to-hand, Quintana stayed cool and launched his decisive acceleration under the red kite of one kilometre to go, in the steepest part of the climb, counter-attacking Nibali, who then faded.

Arroyo managed to keep a good pace to arrive second and claim the same position in the final GC.

“I’m so happy, everything went great today”, stated Quintana. “I had such strong rivals today. And I wasn’t scared of them, but I had doubts whether I could reach their level or not. My team worked hard at the head of the peloton and relied on me once again, which gave me confidence.”

Indeed, Movistar performed very well, spurred by the presence of manager Eusebio Unzué and having a solid contender for glory in the line-up. The blue squad controlled the race for the whole day, in defiance of the harsh parcours, with five categorized climbs in the final 65 kilometres, and the aggressive mood of the field.

It took one hour and a half of racing for a group of escapees to break free. They were Ben Gastauer (Ag2r), Amets Txurruka (Caja Rural), Robinson Chalapud (Colombia), Igor Merino (Euskadi) and Francesco Failli (Vini Fantini). The skirmish was caught with three climbs to go.

Visconti, Szmyd et al led the pack to foot of Lagunas de Neila, hardly disturbed by isolated attacks of Lluis Mas (Burgos BH) and Mikel Bizkarra (Euskadi). It was on the final climb that the battle heated up, with André Cardoso (Caja Rural), Paolo Tiralongo (Astana) and Cayetano Sarmiento (Cannondale) having a go before leaving the race up to the three men who stood in the podium of Giro d’Italia 2011 and Nairo Quintana.

Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Nairo Alexander Quintana Rojas (Col) Movistar Team 4:26:57 2 David Arroyo Duran (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:00:23 3 Ivan Basso (Ita) Cannondale Pro Cycling 0:00:25 4 Vincenzo Nibali (Ita) Astana Pro Team 0:00:48 5 Andre Fernando S. Martins Cardoso (Por) Caja Rural-Seguros RGA 0:01:08 6 Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team 7 Giampaolo Caruso (Ita) Katusha 0:01:18 8 Mikel Landa Meana (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:01:24 9 Sergei Chernetckii (Rus) Katusha 0:01:44 10 Cayetano José Sarmiento Tunarrosa (Col) Cannondale Pro Cycling 11 Samuel Sanchez Gonzalez (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:02:00 12 Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 0:02:15 13 José Herrada Lopez (Spa) Movistar Team 0:02:53 14 Mikel Bizkarra (Spa) Euskadi 0:03:24 15 Robinson Eduardo Chalapud Gomez (Col) Colombia 0:03:30 16 Francesco Failli (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 0:05:04 17 Giovanni Visconti (Ita) Movistar Team 0:05:13 18 Steve Bekaert (Bel) Burgos BH-Castilla y Leon 0:05:49 19 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 20 Marcos Garcia (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:05:58 21 Janez Brajkovic (Slo) Astana Pro Team 0:06:03 22 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:06:29 23 Jonathan Monsalve (Ven) Vini Fantini-Selle Italia 0:06:37 24 Mauro Finetto (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 0:06:42 25 David De La Cruz Melgarejo (Spa) Team NetApp-Endura 0:07:01 26 José Joao Pimenta Costa Mendes (Por) Team NetApp-Endura 27 Juan Pablo Valencia (Col) Colombia 0:07:22 28 Cristiano Salerno (Ita) Cannondale Pro Cycling 0:07:28 29 Edwin Alcibiades Avila Vanegas (Col) Colombia 0:07:50 30 Ivan Velasco Murillo (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:08:18 31 Anthony Roux (Fra) FDJ.fr 0:08:20 32 Christian Meier (Can) Orica-GreenEdge 0:08:24 33 Benat Intxausti Elorriaga (Spa) Movistar Team 0:08:33 34 Sylvester Szmyd (Pol) Movistar Team 35 Amets Txurruka (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:09:08 36 Dario Cataldo (Ita) Sky Procycling 0:09:27 37 Rinaldo Nocentini (Ita) AG2R La Mondiale 38 Gorka Verdugo Marcotegui (Spa) Euskaltel-Euskadi 39 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 0:10:40 40 David Belda Garcia (Spa) Burgos BH-Castilla y Leon 0:10:46 41 Luca Mazzanti (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 0:10:57 42 Paolo Longo Borghini (Ita) Cannondale Pro Cycling 0:11:10 43 Petr Ignatenko (Rus) Katusha 0:11:55 44 Xabier Zandio Echaide (Spa) Sky Procycling 45 Jorge Azanza Soto (Spa) Euskaltel-Euskadi 46 Dmitry Kozontchuk (Rus) Katusha 47 Romain Zingle (Bel) Cofidis, Solutions Credits 48 Salvatore Puccio (Ita) Sky Procycling 49 Ruben Plaza Molina (Spa) Movistar Team 50 Peio Bilbao (Spa) Euskaltel-Euskadi 51 Jussi Veikkanen (Fin) FDJ.fr 52 Angel Vicioso Arcos (Spa) Katusha 53 Fabio Andres Duarte Arevalo (Col) Colombia 54 Cameron Wurf (Aus) Cannondale Pro Cycling 0:12:35 55 Duber Armando Quintero Artunduaga (Col) Colombia 0:13:27 56 Simone Ponzi (Ita) Astana Pro Team 0:15:16 57 Airan Fernandez (Spa) Vini Fantini-Selle Italia 58 Jan Barta (Cze) Team NetApp-Endura 59 Carlos Barbero Cuesta (Spa) Euskadi 60 Lloyd Mondory (Fra) AG2R La Mondiale 61 Moises Duenas Nevado (Spa) Burgos BH-Castilla y Leon 62 Iker Camano Ortuzar (Spa) Team NetApp-Endura 63 Arman Kamyshev (Kaz) Astana Pro Team 64 Cédric Pineau (Fra) FDJ.fr 65 Jesus Del Pino Corrochano (Spa) Burgos BH-Castilla y Leon 66 Zakkari Dempster (Aus) Team NetApp-Endura 67 Matteo Rabottini (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 68 Fabricio Ferrari Barcelo (Uru) Caja Rural-Seguros RGA 69 Jonathan McEvoy (GBr) Team NetApp-Endura 70 Mitchell Docker (Aus) Orica-GreenEdge 71 Daniel Teklehaimanot (Eri) Orica-GreenEdge 72 Stéphane Poulhies (Fra) Cofidis, Solutions Credits 73 Philip Lavery (Irl) Cofidis, Solutions Credits 0:15:21 74 Igor Merino Cortazar (Spa) Euskadi 0:15:43 75 Laurent Pichon (Fra) FDJ.fr 0:19:06 76 Benoît Vaugrenard (Fra) FDJ.fr 77 Anthony Geslin (Fra) FDJ.fr 78 Illart Zuazubiskar Gallastegi (Spa) Euskadi 79 Luke Rowe (GBr) Sky Procycling 80 Haritz Orbe Urrutia (Spa) Euskadi 81 Alexander Wetterhall (Swe) Team NetApp-Endura 82 Juan Carlos Larrinaga Muguruza (Spa) Euskadi 83 Aritz Bagües (Spa) Euskadi 84 Ricardo Garcia Ambroa (Spa) Euskaltel-Euskadi 85 Pablo Torres Muino (Spa) Burgos BH-Castilla y Leon 86 Daniele Colli (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 87 Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team 0:19:10 88 Efren Carazo (Spa) Burgos BH-Castilla y Leon 0:19:32 89 Romain Lemarchand (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:19:45 90 Arnaud Courteille (Fra) FDJ.fr 0:21:15 91 Steve Chainel (Fra) AG2R La Mondiale 0:21:16 92 Romain Hardy (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:21:57 93 Tristan Valentin (Fra) Cofidis, Solutions Credits 94 Antonio Piedra Perez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:22:27 DNF Xavier Florencio Cabre (Spa) Katusha DNF Luca Paolini (Ita) Katusha DNF Egoi Martinez De Esteban (Spa) Euskaltel-Euskadi DNF José Ivan Gutierrez Palacios (Spa) Movistar Team DNF Allan Davis (Aus) Orica-GreenEdge DNF Daniele Ratto (Ita) Cannondale Pro Cycling

Sprint 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Steve Chainel (Fra) AG2R La Mondiale 3 pts 2 Robinson Eduardo Chalapud Gomez (Col) Colombia 2 3 Cayetano José Sarmiento Tunarrosa (Col) Cannondale Pro Cycling 1

Sprint 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Amets Txurruka (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 3 pts 2 Igor Merino Cortazar (Spa) Euskadi 2 3 Francesco Failli (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 1

Sprint 3 # Rider Name (Country) Team Result 1 Francesco Failli (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 3 pts 2 Robinson Eduardo Chalapud Gomez (Col) Colombia 2 3 Amets Txurruka (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 1

Mountain 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Amets Txurruka (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 10 pts 2 Robinson Eduardo Chalapud Gomez (Col) Colombia 7 3 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 5 4 Francesco Failli (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 3 5 Igor Merino Cortazar (Spa) Euskadi 2 6 José Herrada Lopez (Spa) Movistar Team 1

Mountain 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Amets Txurruka (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 6 pts 2 Robinson Eduardo Chalapud Gomez (Col) Colombia 4 3 Igor Merino Cortazar (Spa) Euskadi 2 4 Francesco Failli (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 1

Mountain 3 # Rider Name (Country) Team Result 1 Amets Txurruka (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 10 pts 2 Robinson Eduardo Chalapud Gomez (Col) Colombia 7 3 Francesco Failli (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 5 4 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 3 5 Igor Merino Cortazar (Spa) Euskadi 2 6 Luis Mas Bonet (Spa) Burgos BH-Castilla y Leon 1

Mountain 4 # Rider Name (Country) Team Result 1 Amets Txurruka (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 10 pts 2 Robinson Eduardo Chalapud Gomez (Col) Colombia 7 3 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 5 4 Francesco Failli (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 3 5 Igor Merino Cortazar (Spa) Euskadi 2 6 Luis Mas Bonet (Spa) Burgos BH-Castilla y Leon 1

Mountain 5 # Rider Name (Country) Team Result 1 Mikel Bizkarra (Spa) Euskadi 16 pts 2 Giovanni Visconti (Ita) Movistar Team 12 3 Sylvester Szmyd (Pol) Movistar Team 10 4 Nairo Alexander Quintana Rojas (Col) Movistar Team 8 5 Vincenzo Nibali (Ita) Astana Pro Team 6 6 José Herrada Lopez (Spa) Movistar Team 4 7 Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale 3 8 Mikel Landa Meana (Spa) Euskaltel-Euskadi 2 9 Ivan Basso (Ita) Cannondale Pro Cycling 1

Mountain 6 # Rider Name (Country) Team Result 1 Sylvester Szmyd (Pol) Movistar Team 10 pts 2 Giovanni Visconti (Ita) Movistar Team 7 3 José Herrada Lopez (Spa) Movistar Team 5 4 Nairo Alexander Quintana Rojas (Col) Movistar Team 3 5 Sergei Chernetckii (Rus) Katusha 2 6 Giampaolo Caruso (Ita) Katusha 1

Mountain 7 # Rider Name (Country) Team Result 1 Nairo Alexander Quintana Rojas (Col) Movistar Team 30 pts 2 David Arroyo Duran (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 25 3 Ivan Basso (Ita) Cannondale Pro Cycling 20 4 Vincenzo Nibali (Ita) Astana Pro Team 16 5 Andre Fernando S. Martins Cardoso (Por) Caja Rural-Seguros RGA 12 6 Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team 10 7 Giampaolo Caruso (Ita) Katusha 8 8 Mikel Landa Meana (Spa) Euskaltel-Euskadi 6 9 Sergei Chernetckii (Rus) Katusha 4 10 Cayetano José Sarmiento Tunarrosa (Col) Cannondale Pro Cycling 3 11 Samuel Sanchez Gonzalez (Spa) Euskaltel-Euskadi 2 12 Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 1

Points # Rider Name (Country) Team Result 1 Nairo Alexander Quintana Rojas (Col) Movistar Team 25 pts 2 David Arroyo Duran (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 20 3 Ivan Basso (Ita) Cannondale Pro Cycling 16 4 Vincenzo Nibali (Ita) Astana Pro Team 14 5 Andre Fernando S. Martins Cardoso (Por) Caja Rural-Seguros RGA 12 6 Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team 10 7 Giampaolo Caruso (Ita) Katusha 9 8 Mikel Landa Meana (Spa) Euskaltel-Euskadi 8 9 Sergei Chernetckii (Rus) Katusha 7 10 Cayetano José Sarmiento Tunarrosa (Col) Cannondale Pro Cycling 6 11 Samuel Sanchez Gonzalez (Spa) Euskaltel-Euskadi 5 12 Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 4 13 José Herrada Lopez (Spa) Movistar Team 3 14 Mikel Bizkarra (Spa) Euskadi 2 15 Robinson Eduardo Chalapud Gomez (Col) Colombia 1

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Caja Rural 13:28:20 2 Astana Pro Team 0:00:16 3 Movistar Team 0:00:37 4 Cannondale Pro Cycling 0:02:08 5 Euskaltel-Euskadi 0:05:22 6 Katusha 0:07:28 7 Vini Fantini-Selle Italia 0:10:54 8 Colombia 0:11:13 9 Ag2R La Mondiale 0:14:53 10 Team NetApp-Endura 0:21:49 11 Burgos BH-Castilla y Leon 0:24:22 12 Sky Procycling 0:25:48 13 Cofidis, Solutions Credits 0:26:11 14 Euskaltel-Euskadi 0:26:54 15 FDJ 0:28:02 16 Orica-GreenEdge 0:31:27

Final general classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Nairo Alexander Quintana Rojas (Col) Movistar Team 19:29:22 2 David Arroyo Duran (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:00:23 3 Vincenzo Nibali (Ita) Astana Pro Team 0:00:55 4 Giampaolo Caruso (Ita) Katusha 0:01:14 5 Andre Fernando S. Martins Cardoso (Por) Caja Rural-Seguros RGA 0:01:16 6 Mikel Landa Meana (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:01:24 7 Sergei Chernetckii (Rus) Katusha 0:01:29 8 Samuel Sanchez Gonzalez (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:01:53 9 Cayetano José Sarmiento Tunarrosa (Col) Cannondale Pro Cycling 0:02:07 10 Ivan Basso (Ita) Cannondale Pro Cycling 0:02:17 11 Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 0:02:20 12 José Herrada Lopez (Spa) Movistar Team 0:03:30 13 Francesco Failli (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 0:05:15 14 Giovanni Visconti (Ita) Movistar Team 0:05:42 15 Robinson Eduardo Chalapud Gomez (Col) Colombia 0:05:54 16 Steve Bekaert (Bel) Burgos BH-Castilla y Leon 0:06:19 17 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:06:25 18 Mauro Finetto (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 0:06:35 19 Jonathan Monsalve (Ven) Vini Fantini-Selle Italia 0:06:53 20 David De La Cruz Melgarejo (Spa) Team NetApp-Endura 0:07:17 21 Marcos Garcia (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:07:18 22 Anthony Roux (Fra) FDJ.fr 0:08:03 23 José Joao Pimenta Costa Mendes (Por) Team NetApp-Endura 0:08:04 24 Cristiano Salerno (Ita) Cannondale Pro Cycling 0:08:06 25 Juan Pablo Valencia (Col) Colombia 0:08:07 26 Ivan Velasco Murillo (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:08:14 27 Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team 0:08:38 28 Rinaldo Nocentini (Ita) AG2R La Mondiale 0:09:21 29 Dario Cataldo (Ita) Sky Procycling 30 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 0:09:40 31 Mikel Bizkarra (Spa) Euskadi 0:09:53 32 Amets Txurruka (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:11:01 33 Luca Mazzanti (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 0:11:25 34 David Belda Garcia (Spa) Burgos BH-Castilla y Leon 0:11:30 35 Gorka Verdugo Marcotegui (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:11:33 36 Benat Intxausti Elorriaga (Spa) Movistar Team 0:11:38 37 Janez Brajkovic (Slo) Astana Pro Team 0:12:03 38 Ruben Plaza Molina (Spa) Movistar Team 0:12:14 39 Dmitry Kozontchuk (Rus) Katusha 0:12:55 40 Salvatore Puccio (Ita) Sky Procycling 0:13:15 41 Romain Zingle (Bel) Cofidis, Solutions Credits 0:13:39 42 Jorge Azanza Soto (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:14:09 43 Simone Ponzi (Ita) Astana Pro Team 0:15:01 44 Fabio Andres Duarte Arevalo (Col) Colombia 0:15:03 45 Xabier Zandio Echaide (Spa) Sky Procycling 0:15:12 46 Carlos Barbero Cuesta (Spa) Euskadi 0:15:16 47 Christian Meier (Can) Orica-GreenEdge 0:15:32 48 Petr Ignatenko (Rus) Katusha 0:15:33 49 Cameron Wurf (Aus) Cannondale Pro Cycling 0:15:43 50 Angel Vicioso Arcos (Spa) Katusha 0:15:59 51 Jan Barta (Cze) Team NetApp-Endura 0:16:01 52 Iker Camano Ortuzar (Spa) Team NetApp-Endura 0:16:30 53 Lloyd Mondory (Fra) AG2R La Mondiale 0:16:41 54 Daniel Teklehaimanot (Eri) Orica-GreenEdge 0:16:44 55 Paolo Longo Borghini (Ita) Cannondale Pro Cycling 0:16:45 56 Moises Duenas Nevado (Spa) Burgos BH-Castilla y Leon 0:17:14 57 Matteo Rabottini (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 0:17:24 58 Stéphane Poulhies (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:17:58 59 Sylvester Szmyd (Pol) Movistar Team 0:18:01 60 Peio Bilbao (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:18:16 61 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 0:18:19 62 Benoît Vaugrenard (Fra) FDJ.fr 0:18:56 63 Edwin Alcibiades Avila Vanegas (Col) Colombia 0:19:12 64 Philip Lavery (Irl) Cofidis, Solutions Credits 0:20:20 65 Haritz Orbe Urrutia (Spa) Euskadi 0:20:28 66 Daniele Colli (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 0:20:44 67 Mitchell Docker (Aus) Orica-GreenEdge 0:20:46 68 Airan Fernandez (Spa) Vini Fantini-Selle Italia 0:20:51 69 Laurent Pichon (Fra) FDJ.fr 0:21:01 70 Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team 0:21:14 71 Jonathan McEvoy (GBr) Team NetApp-Endura 0:22:07 72 Steve Chainel (Fra) AG2R La Mondiale 0:22:13 73 Romain Lemarchand (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:22:23 74 Alexander Wetterhall (Swe) Team NetApp-Endura 0:22:26 75 Anthony Geslin (Fra) FDJ.fr 0:22:31 76 Fabricio Ferrari Barcelo (Uru) Caja Rural-Seguros RGA 0:22:55 77 Jesus Del Pino Corrochano (Spa) Burgos BH-Castilla y Leon 0:23:11 78 Duber Armando Quintero Artunduaga (Col) Colombia 0:23:41 79 Jussi Veikkanen (Fin) FDJ.fr 0:24:03 80 Igor Merino Cortazar (Spa) Euskadi 0:25:08 81 Luke Rowe (GBr) Sky Procycling 0:25:17 82 Arman Kamyshev (Kaz) Astana Pro Team 0:25:19 83 Tristan Valentin (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:25:54 84 Cédric Pineau (Fra) FDJ.fr 0:26:30 85 Illart Zuazubiskar Gallastegi (Spa) Euskadi 0:27:37 86 Aritz Bagües (Spa) Euskadi 0:28:17 87 Pablo Torres Muino (Spa) Burgos BH-Castilla y Leon 0:29:07 88 Zakkari Dempster (Aus) Team NetApp-Endura 0:29:21 89 Arnaud Courteille (Fra) FDJ.fr 0:29:47 90 Antonio Piedra Perez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:32:42 91 Ricardo Garcia Ambroa (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:34:01 92 Romain Hardy (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:34:13 93 Juan Carlos Larrinaga Muguruza (Spa) Euskadi 0:34:28 94 Efren Carazo (Spa) Burgos BH-Castilla y Leon 0:40:05

Sprint classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Fabricio Ferrari Barcelo (Uru) Caja Rural-Seguros RGA 17 pts 2 Amets Txurruka (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 10 3 Zakkari Dempster (Aus) Team NetApp-Endura 9 4 Romain Hardy (Fra) Cofidis, Solutions Credits 7 5 Christian Meier (Can) Orica-GreenEdge 7 6 Illart Zuazubiskar Gallastegi (Spa) Euskadi 6 7 Aritz Bagües (Spa) Euskadi 5 8 Francesco Failli (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 4 9 Robinson Eduardo Chalapud Gomez (Col) Colombia 4 10 Steve Chainel (Fra) AG2R La Mondiale 3 11 Ricardo Garcia Ambroa (Spa) Euskaltel-Euskadi 3 12 Janez Brajkovic (Slo) Astana Pro Team 3 13 Efren Carazo (Spa) Burgos BH-Castilla y Leon 3 14 Igor Merino Cortazar (Spa) Euskadi 2 15 Cayetano José Sarmiento Tunarrosa (Col) Cannondale Pro Cycling 1 16 Jorge Azanza Soto (Spa) Euskaltel-Euskadi 1 17 Juan Carlos Larrinaga Muguruza (Spa) Euskadi 1

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Amets Txurruka (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 60 pts 2 Nairo Alexander Quintana Rojas (Col) Movistar Team 41 3 David Arroyo Duran (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 25 4 Robinson Eduardo Chalapud Gomez (Col) Colombia 25 5 Vincenzo Nibali (Ita) Astana Pro Team 24 6 Ivan Basso (Ita) Cannondale Pro Cycling 21 7 Sylvester Szmyd (Pol) Movistar Team 20 8 Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team 20 9 Giovanni Visconti (Ita) Movistar Team 19 10 Mikel Bizkarra (Spa) Euskadi 16 11 Francesco Failli (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 16 12 Janez Brajkovic (Slo) Astana Pro Team 16 13 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 13 14 Andre Fernando S. Martins Cardoso (Por) Caja Rural-Seguros RGA 12 15 Anthony Roux (Fra) FDJ.fr 11 16 José Herrada Lopez (Spa) Movistar Team 10 17 Giampaolo Caruso (Ita) Katusha 9 18 Mikel Landa Meana (Spa) Euskaltel-Euskadi 8 19 Sergei Chernetckii (Rus) Katusha 8 20 Igor Merino Cortazar (Spa) Euskadi 8 21 Jorge Azanza Soto (Spa) Euskaltel-Euskadi 7 22 Simone Ponzi (Ita) Astana Pro Team 6 23 Efren Carazo (Spa) Burgos BH-Castilla y Leon 6 24 Ruben Plaza Molina (Spa) Movistar Team 6 25 Zakkari Dempster (Aus) Team NetApp-Endura 6 26 Ricardo Garcia Ambroa (Spa) Euskaltel-Euskadi 4 27 Samuel Sanchez Gonzalez (Spa) Euskaltel-Euskadi 3 28 Cayetano José Sarmiento Tunarrosa (Col) Cannondale Pro Cycling 3 29 Angel Vicioso Arcos (Spa) Katusha 2 30 Fabricio Ferrari Barcelo (Uru) Caja Rural-Seguros RGA 2 31 Aritz Bagües (Spa) Euskadi 2 32 Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 1 33 Iker Camano Ortuzar (Spa) Team NetApp-Endura 1 34 Illart Zuazubiskar Gallastegi (Spa) Euskadi 1 35 Romain Hardy (Fra) Cofidis, Solutions Credits 1

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Anthony Roux (Fra) FDJ.fr 73 pts 2 Simone Ponzi (Ita) Astana Pro Team 64 3 Sergei Chernetckii (Rus) Katusha 44 4 Nairo Alexander Quintana Rojas (Col) Movistar Team 33 5 Rinaldo Nocentini (Ita) AG2R La Mondiale 31 6 Benoît Vaugrenard (Fra) FDJ.fr 31 7 Dario Cataldo (Ita) Sky Procycling 28 8 Samuel Sanchez Gonzalez (Spa) Euskaltel-Euskadi 27 9 David Arroyo Duran (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 20 10 Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 18 11 Giampaolo Caruso (Ita) Katusha 17 12 Vincenzo Nibali (Ita) Astana Pro Team 16 13 Ivan Basso (Ita) Cannondale Pro Cycling 16 14 Mauro Finetto (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 16 15 Carlos Barbero Cuesta (Spa) Euskadi 15 16 Mikel Landa Meana (Spa) Euskaltel-Euskadi 14 17 Luke Rowe (GBr) Sky Procycling 14 18 Andre Fernando S. Martins Cardoso (Por) Caja Rural-Seguros RGA 12 19 Lloyd Mondory (Fra) AG2R La Mondiale 12 20 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credits 10 21 Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team 10 22 Daniele Colli (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 10 23 Edwin Alcibiades Avila Vanegas (Col) Colombia 8 24 Francesco Failli (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 7 25 Cayetano José Sarmiento Tunarrosa (Col) Cannondale Pro Cycling 6 26 Giovanni Visconti (Ita) Movistar Team 5 27 Stéphane Poulhies (Fra) Cofidis, Solutions Credits 5 28 Angel Vicioso Arcos (Spa) Katusha 4 29 José Herrada Lopez (Spa) Movistar Team 3 30 Zakkari Dempster (Aus) Team NetApp-Endura 3 31 Ivan Velasco Murillo (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 2 32 Mikel Bizkarra (Spa) Euskadi 2 33 Steve Chainel (Fra) AG2R La Mondiale 2 34 Robinson Eduardo Chalapud Gomez (Col) Colombia 1

Best young rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Carlos Barbero Cuesta (Spa) Euskadi 19:44:38 2 Haritz Orbe Urrutia (Spa) Euskadi 0:05:12 3 Arman Kamyshev (Kaz) Astana Pro Team 0:10:03 4 Efren Carazo (Spa) Burgos BH-Castilla y Leon 0:24:49

Best local rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Carlos Barbero Cuesta (Spa) Euskadi 19:44:38 2 Moises Duenas Nevado (Spa) Burgos BH-Castilla y Leon 0:01:58 3 Efren Carazo (Spa) Burgos BH-Castilla y Leon 0:24:49

Best Spanish rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 David Arroyo Duran (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 19:29:45 2 Mikel Landa Meana (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:01:01 3 Samuel Sanchez Gonzalez (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:01:30 4 José Herrada Lopez (Spa) Movistar Team 0:03:07 5 David De La Cruz Melgarejo (Spa) Team NetApp-Endura 0:06:54 6 Marcos Garcia (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:06:55 7 Ivan Velasco Murillo (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:07:51 8 Mikel Bizkarra (Spa) Euskadi 0:09:30 9 Amets Txurruka (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:10:38 10 David Belda Garcia (Spa) Burgos BH-Castilla y Leon 0:11:07 11 Gorka Verdugo Marcotegui (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:11:10 12 Benat Intxausti Elorriaga (Spa) Movistar Team 0:11:15 13 Ruben Plaza Molina (Spa) Movistar Team 0:11:51 14 Jorge Azanza Soto (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:13:46 15 Xabier Zandio Echaide (Spa) Sky Procycling 0:14:49 16 Carlos Barbero Cuesta (Spa) Euskadi 0:14:53 17 Angel Vicioso Arcos (Spa) Katusha 0:15:36 18 Iker Camano Ortuzar (Spa) Team NetApp-Endura 0:16:07 19 Moises Duenas Nevado (Spa) Burgos BH-Castilla y Leon 0:16:51 20 Peio Bilbao (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:17:53 21 Haritz Orbe Urrutia (Spa) Euskadi 0:20:05 22 Airan Fernandez (Spa) Vini Fantini-Selle Italia 0:20:28 23 Jesus Del Pino Corrochano (Spa) Burgos BH-Castilla y Leon 0:22:48 24 Igor Merino Cortazar (Spa) Euskadi 0:24:45 25 Illart Zuazubiskar Gallastegi (Spa) Euskadi 0:27:14 26 Aritz Bagües (Spa) Euskadi 0:27:54 27 Pablo Torres Muino (Spa) Burgos BH-Castilla y Leon 0:28:44 28 Antonio Piedra Perez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:32:19 29 Ricardo Garcia Ambroa (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:33:38 30 Juan Carlos Larrinaga Muguruza (Spa) Euskadi 0:34:05 31 Efren Carazo (Spa) Burgos BH-Castilla y Leon 0:39:42