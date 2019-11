Joaquin Rodriguez (Katusha) ensured overall success at the Vuelta a Burgos with a controlled ride on the tough uphill finish to Areniscas de los Pinares.

Talented young Basque rider Mikel Landa (Euskaltel-Euskadi) stormed to stage victory -the first of his career and in his debut season- after surviving the process of elimination on the climb to the finish. He was with Juan Jose Cobo (Geox-TMC) at the start of the final 300 metres but then surged clear to win alone. Cobo hung on for second place, three seconds back.

Rodriguez finished third at 12 seconds, celebrating his overall victory with a smile and a wave of the arm. Teammate and stage four winner Dani Moreno (Katusha) finished second overall at 36 seconds. Cobo was third at 45 seconds.

"Today’s stage was particularly hard. The Euskaltel team imposed an incredible pace and got a well-deserved win. Mikel Landa is a first year pro but proved he is a very talented rider,” Rodriguez said in a statement from the Katusha team.

“Luckily, once again I could take advantage on my teammates incredible work. We're an extraordinary group, in which everybody is happy to sacrifice himself for his teammate. This success has to be equally shared with all my teammates. Without them it would have been impossible to reach such a good result. Now we're ready to enjoy the next days before the start of the Vuelta.”

Euskaltel-Euskadi goes for broke

2010 Vuelta a Burgos champion Samuel Sanchez (Euskaltel-Euskadi) started the stage in fourth overall, 21 seconds down on Rodríguez, and strove to rip the race apart on the mountainous parcours to claim the final leader's jersey. Sanchez and three teammates led an elite selection of 10 riders across the penultimate climb and after the group swelled on the lengthy descent, once again the orange-clad Basque squad turned the screws on the taxing climb to the finish.

At five kilometres to go only six riders remained in the lead group: Landa, Sanchez, Rodríguez, Moreno, Cobo and Fabrice Jeandesboz (Saur-Sojasun). Landa knocked out a steady tempo with Sanchez on his wheel while the Katusha duo looked extremely comfortable on Sanchez's wheel.

Sanchez had to drop Rodríguez and put 21 seconds into the Katusha rider in order to win overall, but he must have sensed that he didn't have the strength and opted to turn Landa loose instead. With two kilometres to the summit the group exploded as Landa put in a huge attack. Sanchez was immediately dropped while Rodríguez, Moreno, Cobo and Jeandesboz rode together in pursuit of the young Basque rider.

Inside of the final kilometre Rodríguez and Cobo separated themselves from Moreno and Jeandesboz and with 500 metres remaining they made contact with Landa. A moment of cat-and-mouse tactics ensued before Cobo pressed the pace with Landa closely marking the Geox-TMC rider. As Cobo ramped up the tempo Rodríguez was gapped slightly, leaving the stage honours for Cobo and Landa to decide.

At 300 metres to go Landa proved he had plenty left in the tank as he put in one last massive surge. Cobo had no answer as Landa powered to his first victory as a professional and earned the final mountains classification jersey to boot.

Full Results 1 Mikel Landa Meana (Spa) Euskaltel-Euskadi 4:00:20 2 Juan Jose Cobo Acebo (Spa) Geox-TMC 0:00:03 3 Joaquím Rodríguez Oliver (Spa) Katusha Team 0:00:12 4 Daniel Moreno Fernandez (Spa) Katusha Team 0:00:17 5 Fabrice Jeandesboz (Fra) Saur - Sojasun 0:00:33 6 Darwin Atapuma Hurtado (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia 0:01:10 7 Samuel Sanchez Gonzalez (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:01:14 8 Mikel Nieve Ituralde (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:01:28 9 Sergio Pardilla Belllón (Spa) Movistar Team 0:01:29 10 Igor Anton Hernandez (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:01:58 11 Kenny Elissonde (Fra) FDJ 0:02:00 12 David Lopez Garcia (Spa) Movistar Team 0:02:03 13 Adrián Palomares Villaplana (Spa) Andalucia Caja Granada 0:02:08 14 David Arroyo Duran (Spa) Movistar Team 0:02:09 15 Pablo Lastras Garcia (Spa) Movistar Team 0:02:10 16 Hector Leonardo Paez Leon (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia 0:02:25 17 Tobias Ludvigsson (Swe) Skil - Shimano 0:03:03 18 Alex Cano Ardila (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia 0:03:04 19 David Blanco Rodriguez (Spa) Geox-TMC 0:03:50 20 Antonio Santoro (Ita) Androni Giocattoli 0:04:36 21 Vladimir Karpets (Rus) Katusha Team 0:04:58 22 Eduard Vorganov (Rus) Katusha Team 23 Alberto Losada Alguacil (Spa) Katusha Team 0:05:04 24 José Herrada Lopez (Spa) Caja Rural 0:05:37 25 Jesús Herrada Lopez (Spa) Movistar Team 26 Mikel Astarloza (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:05:54 27 Antonio Piedra Perez (Spa) Andalucia Caja Granada 0:06:13 28 Yannick Talabardon (Fra) Saur - Sojasun 0:06:31 29 Jérôme Baugnies (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:07:01 30 Francesco Di Paolo (Ita) Acqua & Sapone 0:08:03 31 Ramon Domene (Spa) Androni Giocattoli 0:08:05 32 Denis Menchov (Rus) Geox-TMC 0:08:07 33 David De La Fuente Rasilla (Spa) Geox-TMC 34 Ricardo Garcia Ambroa (Spa) Orbea Continental 0:08:09 35 Arnaud Gerard (Fra) FDJ 36 Mikel Bizkarra (Spa) Orbea Continental 37 Iñigo Cuesta (Spa) Caja Rural 0:08:24 38 Arturo Mora Ortiz (Spa) Caja Rural 39 Jose Alberto Benitez Roman (Spa) Andalucia Caja Granada 40 Javier Moreno Bazan (Spa) Caja Rural 41 Alexander Riabkin (Rus) Caja Rural 42 Juan José Oroz Ugalde (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:08:40 43 Vladimir Miholjevic (Cro) Acqua & Sapone 0:08:53 44 Dalivier Ospina Navarro (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia 0:09:15 45 Fabio Felline (Ita) Geox-TMC 0:09:24 46 Daniele Ratto (Ita) Geox-TMC 47 Jordi Simon (Spa) Caja Rural 0:09:38 48 Luis Mas Bonet (Spa) Burgos 2016 - Castilla y León 0:09:50 49 Peio Bilbao (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:10:17 50 Inaki Isasi Flores (Spa) Euskaltel-Euskadi 51 David Belda Garcia (Spa) Burgos 2016 - Castilla y León 0:10:39 52 Cyril Bessy (Fra) Saur - Sojasun 0:10:44 53 Alessandro Donati (Ita) Acqua & Sapone 0:11:44 54 Noel Martin Infante (Spa) Orbea Continental 0:11:46 55 José Luis Roldan Carmona (Spa) Andalucia Caja Granada 0:12:50 56 Christopher Jennings (RSA) Burgos 2016 - Castilla y León 0:13:49 57 Julien Simon (Fra) Saur - Sojasun 58 Yoann Offredo (Fra) FDJ 59 Egor Silin (Rus) Katusha Team 60 Frédéric Guesdon (Fra) FDJ 61 Johan Coenen (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 62 Francisco José Ventoso Alberdi (Spa) Movistar Team 63 Matthieu Ladagnous (Fra) FDJ 64 Carlos Verona Quintanilla (Spa) Burgos 2016 - Castilla y León 65 Mauricio Ardila Cano (Col) Geox-TMC 0:13:52 66 Jackson Rodriguez (Ven) Androni Giocattoli 67 Beñat Urain Epelde (Spa) Orbea Continental 68 Thomas Bonnin (Fra) Skil - Shimano 69 Adrian Saez (Spa) Orbea Continental 70 Rafael Valls Ferri (Spa) Geox-TMC 71 Jesus Rosendo Prado (Spa) Andalucia Caja Granada 72 Etienne Tortelier (Fra) Saur - Sojasun 73 Aritz Etxebarria (Spa) Orbea Continental 74 Yukihiro Doi (Jpn) Skil - Shimano 75 Yann Huguet (Fra) Skil - Shimano 76 Camilo Andres Suarez Albarracin (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia 0:14:04 77 Luca Barla (Ita) Androni Giocattoli 0:14:09 78 Victor Cabedo (Spa) Orbea Continental 0:14:48 79 Alessandro Bertolini (Ita) Androni Giocattoli 0:14:49 80 Geert Steurs (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:15:04 81 Sander Armee (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:15:06 82 Kenny De Ketele (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:15:08 83 Ruben Jimenez Ventosa (Spa) Burgos 2016 - Castilla y León 84 Dominique Rollin (Can) FDJ 0:16:56 85 Antonio Cabello Baena (Spa) Andalucia Caja Granada 0:17:02 86 Jarl Salomein (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:18:05 87 Luca Solari (Ita) Androni Giocattoli 0:21:07 88 Giairo Ermeti (Ita) Androni Giocattoli 0:21:22 DNF José Vicente Garcia Acosta (Spa) Movistar Team DNF Victor Hugo Pena Grisales (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia DNF Angel Vicioso Arcos (Spa) Androni Giocattoli DNF Stefano Garzelli (Ita) Acqua & Sapone DNF Juan Horrach Rippoll (Spa) Katusha Team DNF Massimo Codol (Ita) Acqua & Sapone DNF Aliaksandr Kuchynski (Blr) Katusha Team DNF Beñat Intxausti Elorriaga (Spa) Movistar Team DNF Robin Chaigneau (Ned) Skil - Shimano DNF Xabier Zabalo Imaz (Spa) Orbea Continental DNF Sander Oostlander (Ned) Skil - Shimano DNF Manuel Anton (Spa) Burgos 2016 - Castilla y León DNF Pascual Orengo Lopez (Spa) Burgos 2016 - Castilla y León DNF Alexandre Geniez (Fra) Skil - Shimano DNF Egoitz Garcia Echeguibel (Spa) Caja Rural DNF Cayetano José Sarmiento Tunarrosa (Col) Acqua & Sapone DNF Juan Jose Lobato Del Valle (Spa) Andalucia Caja Granada DNF Igor Romero Etxebarria (Spa) Caja Rural DNF Martin Reimer (Ger) Skil - Shimano DNF Jean-Marc Marino (Fra) Saur - Sojasun DNF Paul Poux (Fra) Saur - Sojasun DNF Luis Felipe Laverde Jimenez (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia DNF Juan Pablo Forero Carreno (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia DNF Rony Martias (Fra) Saur - Sojasun DNF Claudio Corioni (Ita) Acqua & Sapone DNF Danilo Napolitano (Ita) Acqua & Sapone DNF Yauheni Hutarovich (Blr) FDJ

Points 1 Mikel Landa Meana (Spa) Euskaltel-Euskadi 25 pts 2 Juan Jose Cobo Acebo (Spa) Geox-TMC 20 3 Joaquím Rodríguez Oliver (Spa) Katusha Team 16 4 Daniel Moreno Fernandez (Spa) Katusha Team 14 5 Fabrice Jeandesboz (Fra) Saur - Sojasun 12 6 Darwin Atapuma Hurtado (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia 10 7 Samuel Sanchez Gonzalez (Spa) Euskaltel-Euskadi 9 8 Mikel Nieve Ituralde (Spa) Euskaltel-Euskadi 8 9 Sergio Pardilla Belllón (Spa) Movistar Team 7 10 Igor Anton Hernandez (Spa) Euskaltel-Euskadi 6 11 Kenny Elissonde (Fra) FDJ 5 12 David Lopez Garcia (Spa) Movistar Team 4 13 Adrián Palomares Villaplana (Spa) Andalucia Caja Granada 3 14 David Arroyo Duran (Spa) Movistar Team 2 15 Pablo Lastras Garcia (Spa) Movistar Team 1

Sprint 1 - Barbadillo del Mercado 1 Jordi Simon (Spa) Caja Rural 3 pts 2 Jesus Rosendo Prado (Spa) Andalucia Caja Granada 2 3 Danilo Napolitano (Ita) Acqua & Sapone 1

Sprint 2 - Salas de los Infantes 1 Cyril Bessy (Fra) Saur - Sojasun 3 pts 2 Juan José Oroz Ugalde (Spa) Euskaltel-Euskadi 2 3 José Luis Roldan Carmona (Spa) Andalucia Caja Granada 1

Sprint 3 - Quintanar de la Sierra 1 Victor Cabedo (Spa) Orbea Continental 3 pts 2 Cyril Bessy (Fra) Saur - Sojasun 2 3 José Luis Roldan Carmona (Spa) Andalucia Caja Granada 1

Mountain 1 - Collado de Vilviestr 1 José Luis Roldan Carmona (Spa) Andalucia Caja Granada 6 pts 2 Victor Cabedo (Spa) Orbea Continental 4 3 Cyril Bessy (Fra) Saur - Sojasun 2 4 Juan José Oroz Ugalde (Spa) Euskaltel-Euskadi 1

Mountain 2 - Alto del Collado 1 Cyril Bessy (Fra) Saur - Sojasun 10 pts 2 Juan José Oroz Ugalde (Spa) Euskaltel-Euskadi 7 3 Victor Cabedo (Spa) Orbea Continental 5 4 José Luis Roldan Carmona (Spa) Andalucia Caja Granada 3 5 Iñigo Cuesta (Spa) Caja Rural 2 6 Mikel Astarloza (Spa) Euskaltel-Euskadi 1

Mountain 3 - Pasil de Rozavientos 1 Samuel Sanchez Gonzalez (Spa) Euskaltel-Euskadi 16 pts 2 Mikel Landa Meana (Spa) Euskaltel-Euskadi 12 3 Juan Jose Cobo Acebo (Spa) Geox-TMC 10 4 Joaquím Rodríguez Oliver (Spa) Katusha Team 8 5 Daniel Moreno Fernandez (Spa) Katusha Team 6 6 Fabrice Jeandesboz (Fra) Saur - Sojasun 4 7 Sergio Pardilla Belllón (Spa) Movistar Team 3 8 Igor Anton Hernandez (Spa) Euskaltel-Euskadi 2 9 Victor Cabedo (Spa) Orbea Continental 1

Mountain 4 - Alto del Collado II 1 Samuel Sanchez Gonzalez (Spa) Euskaltel-Euskadi 10 pts 2 Mikel Astarloza (Spa) Euskaltel-Euskadi 7 3 Mikel Nieve Ituralde (Spa) Euskaltel-Euskadi 5 4 Mikel Landa Meana (Spa) Euskaltel-Euskadi 3 5 Igor Anton Hernandez (Spa) Euskaltel-Euskadi 2 6 Vladimir Karpets (Rus) Katusha Team 1

Mountain 5 - Lagunas de Neila 1 Mikel Landa Meana (Spa) Euskaltel-Euskadi 30 pts 2 Juan Jose Cobo Acebo (Spa) Geox-TMC 25 3 Joaquím Rodríguez Oliver (Spa) Katusha Team 20 4 Daniel Moreno Fernandez (Spa) Katusha Team 16 5 Fabrice Jeandesboz (Fra) Saur - Sojasun 12 6 Darwin Atapuma Hurtado (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia 10 7 Samuel Sanchez Gonzalez (Spa) Euskaltel-Euskadi 8 8 Mikel Nieve Ituralde (Spa) Euskaltel-Euskadi 6 9 Sergio Pardilla Belllón (Spa) Movistar Team 4 10 Igor Anton Hernandez (Spa) Euskaltel-Euskadi 3 11 Kenny Elissonde (Fra) FDJ 2 12 David Lopez Garcia (Spa) Movistar Team 1

Teams 1 Euskaltel-Euskadi 12:03:42 2 Katusha Team 0:02:45 3 Movistar Team 0:02:59 4 Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia 0:03:57 5 Geox-TMC 0:09:18 6 Andalucia Caja Granada 0:14:03 7 Saur - Sojasun 0:15:06 8 Caja Rural 0:19:43 9 FDJ 0:21:16 10 Androni Giocattoli 0:23:51 11 Orbea Continental 0:25:22 12 Acqua & Sapone 0:25:58 13 Skil - Shimano 0:28:05 14 Burgos 2016 - Castilla y León 0:31:36 15 Topsport Vlaanderen - Mercator 0:33:12

Final general classification 1 Joaquím Rodríguez Oliver (Spa) Katusha Team 15:12:34 2 Daniel Moreno Fernandez (Spa) Katusha Team 0:00:36 3 Juan Jose Cobo Acebo (Spa) Geox-TMC 0:00:45 4 Samuel Sanchez Gonzalez (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:01:23 5 Fabrice Jeandesboz (Fra) Saur - Sojasun 0:01:52 6 David Lopez Garcia (Spa) Movistar Team 0:01:58 7 Pablo Lastras Garcia (Spa) Movistar Team 0:02:06 8 Igor Anton Hernandez (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:02:25 9 Sergio Pardilla Belllón (Spa) Movistar Team 0:02:34 10 Mikel Nieve Ituralde (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:02:55 11 David Arroyo Duran (Spa) Movistar Team 0:03:23 12 Darwin Atapuma Hurtado (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia 0:03:39 13 Kenny Elissonde (Fra) FDJ 0:03:56 14 David Blanco Rodriguez (Spa) Geox-TMC 0:04:09 15 Hector Leonardo Paez Leon (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia 0:05:17 16 Tobias Ludvigsson (Swe) Skil - Shimano 0:06:11 17 Eduard Vorganov (Rus) Katusha Team 0:06:57 18 Yannick Talabardon (Fra) Saur - Sojasun 0:06:59 19 Mikel Landa Meana (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:07:13 20 Vladimir Karpets (Rus) Katusha Team 0:07:41 21 Antonio Piedra Perez (Spa) Andalucia Caja Granada 0:07:49 22 Alberto Losada Alguacil (Spa) Katusha Team 0:07:53 23 Antonio Santoro (Ita) Androni Giocattoli 0:08:20 24 Denis Menchov (Rus) Geox-TMC 0:08:31 25 Ricardo Garcia Ambroa (Spa) Orbea Continental 0:08:38 26 Adrián Palomares Villaplana (Spa) Andalucia Caja Granada 27 Arnaud Gerard (Fra) FDJ 0:08:58 28 Alex Cano Ardila (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia 0:09:07 29 Jérôme Baugnies (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:10:53 30 Fabio Felline (Ita) Geox-TMC 0:11:06 31 Mikel Astarloza (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:11:22 32 David De La Fuente Rasilla (Spa) Geox-TMC 0:11:35 33 Dalivier Ospina Navarro (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia 0:11:42 34 Juan José Oroz Ugalde (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:11:55 35 Ramon Domene (Spa) Androni Giocattoli 0:12:01 36 José Herrada Lopez (Spa) Caja Rural 0:12:05 37 Arturo Mora Ortiz (Spa) Caja Rural 0:12:40 38 Luis Mas Bonet (Spa) Burgos 2016 - Castilla y León 0:12:56 39 Jesús Herrada Lopez (Spa) Movistar Team 0:13:09 40 Francisco José Ventoso Alberdi (Spa) Movistar Team 0:14:38 41 Jordi Simon (Spa) Caja Rural 0:14:51 42 Javier Moreno Bazan (Spa) Caja Rural 0:15:00 43 Alexander Riabkin (Rus) Caja Rural 0:15:02 44 Iñigo Cuesta (Spa) Caja Rural 0:15:09 45 Julien Simon (Fra) Saur - Sojasun 0:15:29 46 Cyril Bessy (Fra) Saur - Sojasun 0:15:39 47 Francesco Di Paolo (Ita) Acqua & Sapone 0:15:44 48 Alessandro Donati (Ita) Acqua & Sapone 0:15:52 49 Yukihiro Doi (Jpn) Skil - Shimano 0:16:09 50 Matthieu Ladagnous (Fra) FDJ 0:16:21 51 Jesus Rosendo Prado (Spa) Andalucia Caja Granada 0:16:31 52 Jose Alberto Benitez Roman (Spa) Andalucia Caja Granada 0:16:32 53 Vladimir Miholjevic (Cro) Acqua & Sapone 0:16:58 54 Johan Coenen (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:17:14 55 Daniele Ratto (Ita) Geox-TMC 56 Mauricio Ardila Cano (Col) Geox-TMC 0:17:21 57 Sander Armee (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:17:45 58 José Luis Roldan Carmona (Spa) Andalucia Caja Granada 0:17:57 59 Rafael Valls Ferri (Spa) Geox-TMC 0:18:20 60 Camilo Andres Suarez Albarracin (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia 0:18:21 61 David Belda Garcia (Spa) Burgos 2016 - Castilla y León 0:18:59 62 Luca Barla (Ita) Androni Giocattoli 0:19:01 63 Yann Huguet (Fra) Skil - Shimano 0:19:10 64 Adrian Saez (Spa) Orbea Continental 0:19:26 65 Inaki Isasi Flores (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:19:27 66 Frédéric Guesdon (Fra) FDJ 0:19:35 67 Peio Bilbao (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:20:09 68 Thomas Bonnin (Fra) Skil - Shimano 0:20:27 69 Jackson Rodriguez (Ven) Androni Giocattoli 0:20:37 70 Noel Martin Infante (Spa) Orbea Continental 0:21:33 71 Christopher Jennings (RSA) Burgos 2016 - Castilla y León 0:21:47 72 Victor Cabedo (Spa) Orbea Continental 0:21:50 73 Beñat Urain Epelde (Spa) Orbea Continental 0:21:56 74 Geert Steurs (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:21:59 75 Mikel Bizkarra (Spa) Orbea Continental 0:22:38 76 Yoann Offredo (Fra) FDJ 0:23:44 77 Alessandro Bertolini (Ita) Androni Giocattoli 0:24:30 78 Luca Solari (Ita) Androni Giocattoli 0:24:37 79 Dominique Rollin (Can) FDJ 0:25:14 80 Aritz Etxebarria (Spa) Orbea Continental 0:25:35 81 Etienne Tortelier (Fra) Saur - Sojasun 0:25:58 82 Carlos Verona Quintanilla (Spa) Burgos 2016 - Castilla y León 0:26:36 83 Ruben Jimenez Ventosa (Spa) Burgos 2016 - Castilla y León 0:26:51 84 Egor Silin (Rus) Katusha Team 0:28:04 85 Antonio Cabello Baena (Spa) Andalucia Caja Granada 0:29:00 86 Kenny De Ketele (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:29:01 87 Jarl Salomein (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:34:12 88 Giairo Ermeti (Ita) Androni Giocattoli 0:34:19

Points classification 1 Joaquím Rodríguez Oliver (Spa) Katusha Team 78 pts 2 Samuel Sanchez Gonzalez (Spa) Euskaltel-Euskadi 70 3 Daniel Moreno Fernandez (Spa) Katusha Team 62 4 Juan Jose Cobo Acebo (Spa) Geox-TMC 53 5 Pablo Lastras Garcia (Spa) Movistar Team 48 6 Sergio Pardilla Belllón (Spa) Movistar Team 42 7 David Lopez Garcia (Spa) Movistar Team 35 8 Ricardo Garcia Ambroa (Spa) Orbea Continental 30 9 Mikel Landa Meana (Spa) Euskaltel-Euskadi 25 10 Francisco José Ventoso Alberdi (Spa) Movistar Team 25 11 Fabrice Jeandesboz (Fra) Saur - Sojasun 23 12 David Arroyo Duran (Spa) Movistar Team 22 13 Denis Menchov (Rus) Geox-TMC 20 14 David Blanco Rodriguez (Spa) Geox-TMC 16 15 Igor Anton Hernandez (Spa) Euskaltel-Euskadi 16 16 Julien Simon (Fra) Saur - Sojasun 14 17 Mikel Nieve Ituralde (Spa) Euskaltel-Euskadi 13 18 Darwin Atapuma Hurtado (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia 10 19 Eduard Vorganov (Rus) Katusha Team 9 20 Fabio Felline (Ita) Geox-TMC 8 21 Egor Silin (Rus) Katusha Team 8 22 Arnaud Gerard (Fra) FDJ 7 23 Yukihiro Doi (Jpn) Skil - Shimano 7 24 Yannick Talabardon (Fra) Saur - Sojasun 6 25 Kenny Elissonde (Fra) FDJ 5 26 Alberto Losada Alguacil (Spa) Katusha Team 5 27 Vladimir Karpets (Rus) Katusha Team 4 28 Adrián Palomares Villaplana (Spa) Andalucia Caja Granada 3 29 Dalivier Ospina Navarro (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia 3 30 Jordi Simon (Spa) Caja Rural 2 31 Rafael Valls Ferri (Spa) Geox-TMC 2 32 Tobias Ludvigsson (Swe) Skil - Shimano 1 33 Vladimir Miholjevic (Cro) Acqua & Sapone 1

Sprint classification 1 Kenny De Ketele (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 15 pts 2 Etienne Tortelier (Fra) Saur - Sojasun 6 3 Cyril Bessy (Fra) Saur - Sojasun 5 4 José Luis Roldan Carmona (Spa) Andalucia Caja Granada 4 5 Yoann Offredo (Fra) FDJ 4 6 Jordi Simon (Spa) Caja Rural 3 7 Victor Cabedo (Spa) Orbea Continental 3 8 Antonio Cabello Baena (Spa) Andalucia Caja Granada 3 9 Juan José Oroz Ugalde (Spa) Euskaltel-Euskadi 2 10 Jesus Rosendo Prado (Spa) Andalucia Caja Granada 2 11 Frédéric Guesdon (Fra) FDJ 2 12 Mikel Bizkarra (Spa) Orbea Continental 2 13 Arturo Mora Ortiz (Spa) Caja Rural 1

Mountains classification 1 Mikel Landa Meana (Spa) Euskaltel-Euskadi 45 pts 2 Samuel Sanchez Gonzalez (Spa) Euskaltel-Euskadi 42 3 Joaquím Rodríguez Oliver (Spa) Katusha Team 39 4 Juan Jose Cobo Acebo (Spa) Geox-TMC 35 5 Daniel Moreno Fernandez (Spa) Katusha Team 30 6 José Luis Roldan Carmona (Spa) Andalucia Caja Granada 19 7 Fabrice Jeandesboz (Fra) Saur - Sojasun 16 8 Cyril Bessy (Fra) Saur - Sojasun 12 9 Mikel Nieve Ituralde (Spa) Euskaltel-Euskadi 11 10 Darwin Atapuma Hurtado (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia 10