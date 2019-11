Image 1 of 7 Sacha Modolo (EF Education First-Drapac) wins stage 3 at Ruta del Sol (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 2 of 7 The stage 3 sprint at Ruta del Sol (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 3 of 7 Sacha Modolo (EF Education First-Drapac) wins stage 3 at Ruta del Sol (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 4 of 7 Sacha Modolo (EF Education First-Drapac) wins stage 3 at Ruta del Sol (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 5 of 7 Sacha Modolo (EF Education First-Drapac) wins stage 3 at Ruta del Sol (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 6 of 7 Sacha Modolo (EF Education First-Drapac) wins stage 3 at Ruta del Sol (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 7 of 7 Wout Poels (Team Sky) leads the overall classification at Ruta del Sol (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa)

Two days after Sacha Modolo raised his arms in celebration thinking he'd won the Ruta del Sol stage only to see Direct Energie's Thomas Boudat steal up the left side and snatch the win instead, the EF Education First-Drapac rider made no question of stage 3.

Modolo's lead-out train was flawless and his sprint perfectly timed, and this time Boudat was nowhere in sight as he confidently raised his arms in victory. Instead, it was Carlos Barbero (Movistar) just behind, with Nelson Soto (Caja Rural-Seguros RGA) in third.

Although a crash disrupted the peloton in the final 200m, overnight leader Wout Poels (Team Sky) took no risks in the bunch sprint and sailed across the line safely to keep the red jersey by two seconds over Luis Leon Sanchez (Astana) and Tim Wellens of Lotto Soudal.

How it unfolded

On yet another lovely, sunny day in Spain, the peloton clearly enjoyed the slightly brisk temperatures and light breeze, making quick work of the 166.1km route from Mancha Real to Herrera. With only two category 3 climbs on tap, and a mostly flat profile, it was a prime day for the sprinters.

The four-man breakaway with Marco Minnaard (Wanty-Groupe Gobert), Alvaro Cuadros (Caja Rural-RGA Seguros), Hector Saez (Euskadi-Murias) and Oscar Cabedo (Burgos-BH) never got much of a lead, thanks to the Team Sky train which shepherded race leader Poels along, clicking off the kilometres apace.

Cuadros claimed the first mountain points on the Puerto de Carcabiey with 64km to go, moving up the classification behind teammate Luis Mas. Saez got the better of the Caja Rural rider on the next ascent, the Puerto del Mojón, as the breakaway enjoyed a 2:20 lead 10km later.

Soon, the Direct Energie and EF Education First-Drapac squads came to the fore in the interest of their sprinters Thomas Boudat and Sasha Modolo, respectively. Although Cuadros and Saez put in a panicked attack with 25km to go, the peloton steamrolled past them inside 20km to go.

AG2R La Mondiale led over some gently rolling hills from 10km to go until Astana took over with 4km remaining. On a wide-open run-in, the pace was furious as the lead-out trains fought for position. Astana held firm with a ripping pace, but EF Education First-Drapac pushed past with 1.3km to go before a roundabout, scraping the Astana train off the front.

Direct Energie made another push for Boudat, but Modolo had a prime position coming into the final bend, and this time made no mistakes before the finish line. Although he had a wheel-length lead, the Italian threw his bike to secure victory before confidently raising his arms in celebration.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Sacha Modolo (Ita) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 3:48:17 2 Carlos Barbero (Spa) Movistar Team 3 Nelson Andres Soto Martinez (Col) Caja Rural-Seguros RGA 4 Oscar Gatto (Ita) Astana Pro Team 5 Moreno Hofland (Ned) Lotto Soudal 6 Jon Aberasturi Izaga (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 7 Eduard Michael Grosu (Rom) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 8 Coen Vermeltfoort (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 9 Andrea Pasqualon (Ita) Wanty-Groupe Gobert 10 Colin Joyce (USA) Rally Cycling 11 Thomas Boudat (Fra) Direct Energie 12 Aidis Kruopis (Ltu) Veranda's Willems Crelan 13 Eduard Prades Reverter (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 14 Michael Goolaerts (Bel) Veranda's Willems Crelan 15 Wout Poels (Ned) Team Sky 16 Jonas Koch (Ger) CCC Sprandi Polkowice 17 Luis León Sanchez (Spa) Astana Pro Team 18 Edward Planckaert (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 19 Luis Guillermo Mas Bonet (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 20 Martijn Budding (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 21 Dries Van Gestel (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 22 Simon Clarke (Aus) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 23 Roman Maikin (Rus) Gazprom-Rusvelo 24 Marc Soler (Spa) Movistar Team 25 Kristian Sbaragli (Ita) Israel Cycling Academy 26 Enrico Battaglin (Ita) LottoNL-Jumbo 27 Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal 28 Gediminas Bagdonas (Ltu) AG2R La Mondiale 29 Guillaume Martin (Fra) Wanty-Groupe Gobert 30 Jorge Cubero Galvez (Spa) Burgos BH 31 Koen Bouwmam (Ned) LottoNL-Jumbo 32 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal 33 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 34 Garikoitz Bravo Oiarbide (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 35 Javier Moreno Bazan (Spa) Delko Marseille Provence KTM 36 Imanol Erviti (Spa) Movistar Team 37 Filippo Zaccanti (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 38 Jordi Simon Casulleras (Spa) Burgos BH 39 Jesus Ezquerra Muela (Spa) Burgos BH 40 Jelle Vanendert (Bel) Lotto Soudal 41 Jose Manuel Diaz (Spa) Israel Cycling Academy 42 Gotzon Martin Sanz (Spa) Team Euskadi 43 Przemyslaw Kasperkiewicz (Pol) Delko Marseille Provence KTM 44 Romain Cardis (Fra) Direct Energie 45 Lars Bak (Den) Lotto Soudal 46 Ibai Azurmendi Sagastibeltza (Spa) Team Euskadi 47 Gatis Smukulis (Lat) Delko Marseille Provence KTM 48 Stef Clement (Ned) LottoNL-Jumbo 49 Mikel Landa (Spa) Movistar Team 50 Steven Kruijswijk (Ned) LottoNL-Jumbo 51 Floris De Tier (Bel) LottoNL-Jumbo 52 Ben Hermans (Bel) Israel Cycling Academy 53 Enrique Sanz Unzue (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 54 Nikolai Cherkasov (Rus) Gazprom-Rusvelo 55 David De La Cruz (Spa) Team Sky 56 Thomas Sprengers (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 57 Chris Froome (GBr) Team Sky 58 Mikel Bizkarra Etxegibel (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 59 Gonzalo Serrano Rodriguez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 60 Patryk Stosz (Pol) CCC Sprandi Polkowice 61 Jonas Rickaert (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 62 Pascal Eenkhoorn (Ned) LottoNL-Jumbo 63 Matti Breschel (Den) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 64 Daniel Turek (Cze) Israel Cycling Academy 65 José Mendes (Por) Burgos BH 66 Philip Deignan (Irl) Team Sky 67 Thomas Degand (Bel) Wanty-Groupe Gobert 68 Cristian Rodriguez Martin (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 69 Kamil Gradek (Pol) CCC Sprandi Polkowice 70 Nick van der Lijke (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 71 Dennis van Winden (Ned) Israel Cycling Academy 72 Pablo Torres Muiño (Spa) Burgos BH 73 Ryan Anderson (Can) Rally Cycling 74 Nans Peters (Fra) AG2R La Mondiale 75 Jorge Arcas (Spa) Movistar Team 76 Lukasz Owsian (Pol) CCC Sprandi Polkowice 77 Guy Niv (Isr) Israel Cycling Academy 78 Silvan Dillier (Swi) AG2R La Mondiale 79 Kevin Van Melsen (Bel) Wanty-Groupe Gobert 80 Sergio Pardilla Bellon (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 81 Antonio Molina Canet (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 82 Maxime Monfort (Bel) Lotto Soudal 83 Sergey Lagutin (Rus) Gazprom-Rusvelo 84 Andrey Amador (CRc) Movistar Team 85 Salvatore Puccio (Ita) Team Sky 86 Kyle Murphy (USA) Rally Cycling 87 Robbert de Greef (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 88 Preben Van Hecke (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 89 Hector Carretero (Spa) Movistar Team 90 Ricardo Garcia (Spa) Team Euskadi 91 Juan Antonio Lopez-Cozar Jaimez (Spa) Team Euskadi 92 Julien Trarieux (Fra) Delko Marseille Provence KTM 93 Sergei Chernetski (Rus) Astana Pro Team 94 Marino Kobayashi (Jpn) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 95 Alexander Foliforov (Rus) Gazprom-Rusvelo 96 Diego Rubio Hernandez (Spa) Burgos BH 97 Ruben Plaza (Spa) Israel Cycling Academy 98 James Shaw (GBr) Lotto Soudal 99 Maarten Wynants (Bel) LottoNL-Jumbo 100 Txomin Juaristi Arrieta (Spa) Team Euskadi 101 Robert Britton (Can) Rally Cycling 102 Jan Tratnik (Slo) CCC Sprandi Polkowice 103 Nigel Ellsay (Can) Rally Cycling 104 Senne Leysen (Bel) Veranda's Willems Crelan 105 Delio Fernandez Cruz (Spa) Delko Marseille Provence KTM 106 Stijn Devolder (Bel) Veranda's Willems Crelan 107 Julien Duval (Fra) AG2R La Mondiale 108 Marko Kump (Slo) CCC Sprandi Polkowice 109 Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale 110 Sean De Bie (Bel) Veranda's Willems Crelan 111 Imerio Cima (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 112 Adrien Petit (Fra) Direct Energie 113 Sep Vanmarcke (Bel) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 114 Oliver Naesen (Bel) AG2R La Mondiale 115 Matteo Dal-Cin (Can) Rally Cycling 116 Christophe Noppe (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 117 Michael Valgren (Den) Astana Pro Team 0:00:42 118 Huub Duijn (Ned) Veranda's Willems Crelan 119 Christian Knees (Ger) Team Sky 0:00:51 120 Oscar Riesebeek (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 0:00:56 121 Brenton Jones (Aus) Delko Marseille Provence KTM 122 Moreno Moser (Ita) Astana Pro Team 0:00:56 123 Dylan van Baarle (Ned) Team Sky 0:01:07 124 Clement Venturini (Fra) AG2R La Mondiale 125 Dmitriy Kozontchuk (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:01:27 126 Damien Gaudin (Fra) Direct Energie 0:01:30 127 Marco Minnaard (Ned) Wanty-Groupe Gobert 0:01:36 128 Jerome Cousin (Fra) Direct Energie 0:01:51 129 Romain Sicard (Fra) Direct Energie 0:02:43 130 Jeroen Meijers (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 0:02:48 131 Evgeny Kobernyak (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:02:58 132 Sebastian Langeveld (Ned) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:03:08 133 David Tanner (Aus) Veranda's Willems Crelan 134 Sho Hatsuyama (Jpn) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 0:03:47 135 Nikolay Mihaylov (Bul) Delko Marseille Provence KTM 136 Aleksei Rybalkin (Rus) Gazprom-Rusvelo 137 Hector Saez Benito (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 138 Jon Ander Insausti (Spa) Team Euskadi 139 Kohei Uchima (Jpn) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 140 Aaron Verwilst (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:05:04 141 Bakhtiyar Kozhatayev (Kaz) Astana Pro Team 0:05:05 142 Sergio Samitier Samitier (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 143 Jérôme Baugnies (Bel) Wanty-Groupe Gobert 0:05:07 144 Alvaro Cuadros Morata (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:08:23 145 Joe Dombrowski (USA) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 146 Rein Taaramäe (Est) Direct Energie 147 Oscar Cabedo Carda (Spa) Burgos BH 148 Egoitz Fernandez Ayarzaguena (Spa) Team Euskadi 149 Joan Bou Company (Spa) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini

General classification after stage 3 # Rider Name (Country) Team Result 1 Wout Poels (Ned) Team Sky 12:48:00 2 Luis León Sanchez (Spa) Astana Pro Team 0:00:02 3 Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal 4 Mikel Landa (Spa) Movistar Team 0:00:04 5 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 6 Marc Soler (Spa) Movistar Team 0:00:17 7 Chris Froome (GBr) Team Sky 0:00:27 8 Mikel Bizkarra Etxegibel (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 0:00:34 9 Jelle Vanendert (Bel) Lotto Soudal 0:00:38 10 Steven Kruijswijk (Ned) LottoNL-Jumbo 0:00:40 11 Simon Clarke (Aus) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:00:46 12 David De La Cruz (Spa) Team Sky 0:00:48 13 Andrey Amador (CRc) Movistar Team 14 Javier Moreno Bazan (Spa) Delko Marseille Provence KTM 0:00:51 15 Sergio Pardilla Bellon (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:00:53 16 Koen Bouwmam (Ned) LottoNL-Jumbo 0:00:56 17 Eduard Prades Reverter (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 0:01:02 18 Ben Hermans (Bel) Israel Cycling Academy 0:01:04 19 Philip Deignan (Irl) Team Sky 0:01:05 20 Nans Peters (Fra) AG2R La Mondiale 0:01:08 21 Thomas Sprengers (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:01:11 22 Floris De Tier (Bel) LottoNL-Jumbo 0:01:14 23 José Mendes (Por) Burgos BH 24 Silvan Dillier (Swi) AG2R La Mondiale 0:01:26 25 Cristian Rodriguez Martin (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 26 Guillaume Martin (Fra) Wanty-Groupe Gobert 0:01:39 27 Thomas Degand (Bel) Wanty-Groupe Gobert 0:01:53 28 Ibai Azurmendi Sagastibeltza (Spa) Team Euskadi 0:02:08 29 Jose Manuel Diaz (Spa) Israel Cycling Academy 0:02:13 30 Martijn Budding (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 0:02:16 31 Maxime Monfort (Bel) Lotto Soudal 0:02:22 32 Stef Clement (Ned) LottoNL-Jumbo 0:02:24 33 Jordi Simon Casulleras (Spa) Burgos BH 0:02:30 34 Garikoitz Bravo Oiarbide (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 35 Diego Rubio Hernandez (Spa) Burgos BH 0:02:42 36 Jan Tratnik (Slo) CCC Sprandi Polkowice 0:02:43 37 Robert Britton (Can) Rally Cycling 38 Nikolai Cherkasov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:02:50 39 Stijn Devolder (Bel) Veranda's Willems Crelan 40 Delio Fernandez Cruz (Spa) Delko Marseille Provence KTM 0:03:11 41 Sergey Lagutin (Rus) Gazprom-Rusvelo 42 Nick van der Lijke (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 0:03:29 43 Marco Minnaard (Ned) Wanty-Groupe Gobert 44 Sep Vanmarcke (Bel) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:03:33 45 Gotzon Martin Sanz (Spa) Team Euskadi 0:03:43 46 Ricardo Garcia (Spa) Team Euskadi 47 Alexander Foliforov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:03:49 48 Huub Duijn (Ned) Veranda's Willems Crelan 0:04:11 49 Gonzalo Serrano Rodriguez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:04:14 50 Hector Carretero (Spa) Movistar Team 51 Ryan Anderson (Can) Rally Cycling 0:04:36 52 Ruben Plaza (Spa) Israel Cycling Academy 53 James Shaw (GBr) Lotto Soudal 54 Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale 0:04:47 55 Lukasz Owsian (Pol) CCC Sprandi Polkowice 0:04:53 56 Romain Sicard (Fra) Direct Energie 0:05:13 57 Dries Van Gestel (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:05:46 58 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal 59 Jorge Arcas (Spa) Movistar Team 0:05:54 60 Antonio Molina Canet (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:06:27 61 Hector Saez Benito (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 0:07:47 62 Salvatore Puccio (Ita) Team Sky 0:07:51 63 Enrico Battaglin (Ita) LottoNL-Jumbo 0:07:59 64 Jorge Cubero Galvez (Spa) Burgos BH 65 Imanol Erviti (Spa) Movistar Team 66 Lars Bak (Den) Lotto Soudal 67 Oliver Naesen (Bel) AG2R La Mondiale 68 Pablo Torres Muiño (Spa) Burgos BH 69 Sergei Chernetski (Rus) Astana Pro Team 70 Clement Venturini (Fra) AG2R La Mondiale 0:08:08 71 Jerome Cousin (Fra) Direct Energie 0:08:20 72 Dylan van Baarle (Ned) Team Sky 0:09:06 73 Moreno Moser (Ita) Astana Pro Team 0:09:12 74 Colin Joyce (USA) Rally Cycling 0:10:06 75 Rein Taaramäe (Est) Direct Energie 0:11:24 76 Daniel Turek (Cze) Israel Cycling Academy 0:11:33 77 Jonas Koch (Ger) CCC Sprandi Polkowice 0:12:16 78 Pascal Eenkhoorn (Ned) LottoNL-Jumbo 0:12:51 79 Przemyslaw Kasperkiewicz (Pol) Delko Marseille Provence KTM 0:14:56 80 Jesus Ezquerra Muela (Spa) Burgos BH 81 Maarten Wynants (Bel) LottoNL-Jumbo 82 Txomin Juaristi Arrieta (Spa) Team Euskadi 83 Sebastian Langeveld (Ned) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:15:13 84 Michael Valgren (Den) Astana Pro Team 0:15:37 85 Gediminas Bagdonas (Ltu) AG2R La Mondiale 0:15:43 86 Moreno Hofland (Ned) Lotto Soudal 0:16:02 87 Oscar Cabedo Carda (Spa) Burgos BH 0:16:22 88 Thomas Boudat (Fra) Direct Energie 0:17:07 89 Guy Niv (Isr) Israel Cycling Academy 0:17:33 90 Nigel Ellsay (Can) Rally Cycling 91 Andrea Pasqualon (Ita) Wanty-Groupe Gobert 0:17:59 92 Luis Guillermo Mas Bonet (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:18:08 93 Juan Antonio Lopez-Cozar Jaimez (Spa) Team Euskadi 0:18:14 94 Oscar Riesebeek (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 0:18:29 95 Oscar Gatto (Ita) Astana Pro Team 0:18:30 96 Preben Van Hecke (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:18:41 97 Carlos Barbero (Spa) Movistar Team 0:18:58 98 Joan Bou Company (Spa) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 0:19:46 99 Matti Breschel (Den) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:19:49 100 Kristian Sbaragli (Ita) Israel Cycling Academy 0:19:51 101 Sean De Bie (Bel) Veranda's Willems Crelan 0:19:53 102 Sacha Modolo (Ita) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:20:10 103 Kamil Gradek (Pol) CCC Sprandi Polkowice 0:20:11 104 Alvaro Cuadros Morata (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:20:40 105 Enrique Sanz Unzue (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 0:20:53 106 Damien Gaudin (Fra) Direct Energie 0:21:18 107 Gatis Smukulis (Lat) Delko Marseille Provence KTM 0:21:49 108 Jon Ander Insausti (Spa) Team Euskadi 0:23:25 109 Filippo Zaccanti (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 0:24:22 110 Kevin Van Melsen (Bel) Wanty-Groupe Gobert 0:24:26 111 Senne Leysen (Bel) Veranda's Willems Crelan 112 Edward Planckaert (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:24:36 113 Nelson Andres Soto Martinez (Col) Caja Rural-Seguros RGA 0:25:05 114 Christophe Noppe (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 115 Jon Aberasturi Izaga (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 0:25:08 116 Patryk Stosz (Pol) CCC Sprandi Polkowice 0:25:10 117 Dennis van Winden (Ned) Israel Cycling Academy 0:25:21 118 Kyle Murphy (USA) Rally Cycling 0:25:27 119 Matteo Dal-Cin (Can) Rally Cycling 120 Michael Goolaerts (Bel) Veranda's Willems Crelan 0:25:38 121 Brenton Jones (Aus) Delko Marseille Provence KTM 122 Jeroen Meijers (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 0:25:39 123 Julien Duval (Fra) AG2R La Mondiale 0:25:56 124 Aidis Kruopis (Ltu) Veranda's Willems Crelan 0:25:57 125 Julien Trarieux (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:26:04 126 Jonas Rickaert (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:26:06 127 Romain Cardis (Fra) Direct Energie 0:26:32 128 Dmitriy Kozontchuk (Rus) Gazprom-Rusvelo 129 Adrien Petit (Fra) Direct Energie 0:26:33 130 Robbert de Greef (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 0:26:47 131 Coen Vermeltfoort (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 0:26:50 132 Roman Maikin (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:26:52 133 Imerio Cima (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 0:27:05 134 Marko Kump (Slo) CCC Sprandi Polkowice 0:27:07 135 Evgeny Kobernyak (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:27:28 136 Eduard Michael Grosu (Rom) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 0:27:40 137 Aleksei Rybalkin (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:27:53 138 Aaron Verwilst (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:28:38 139 Bakhtiyar Kozhatayev (Kaz) Astana Pro Team 0:29:11 140 Jérôme Baugnies (Bel) Wanty-Groupe Gobert 0:29:37 141 Nikolay Mihaylov (Bul) Delko Marseille Provence KTM 0:29:51 142 David Tanner (Aus) Veranda's Willems Crelan 0:30:43 143 Joe Dombrowski (USA) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:31:33 144 Marino Kobayashi (Jpn) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 0:31:46 145 Christian Knees (Ger) Team Sky 0:31:58 146 Egoitz Fernandez Ayarzaguena (Spa) Team Euskadi 0:36:03 147 Sergio Samitier Samitier (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 0:36:53 148 Sho Hatsuyama (Jpn) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 0:37:50 149 Kohei Uchima (Jpn) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Sacha Modolo (Ita) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 45 pts 2 Thomas Boudat (Fra) Direct Energie 30 3 Carlos Barbero (Spa) Movistar Team 30 4 Wout Poels (Ned) Team Sky 26 5 Andrea Pasqualon (Ita) Wanty-Groupe Gobert 21 6 Luis León Sanchez (Spa) Astana Pro Team 20 7 Moreno Hofland (Ned) Lotto Soudal 20 8 Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal 16 9 Clement Venturini (Fra) AG2R La Mondiale 16 10 Nelson Andres Soto Martinez (Col) Caja Rural-Seguros RGA 16 11 Mikel Landa (Spa) Movistar Team 14 12 Oscar Gatto (Ita) Astana Pro Team 14 13 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 12 14 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal 12 15 Marc Soler (Spa) Movistar Team 10 16 Jon Aberasturi Izaga (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 10 17 Chris Froome (GBr) Team Sky 9 18 Jonas Koch (Ger) CCC Sprandi Polkowice 9 19 Eduard Michael Grosu (Rom) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 9 20 Mikel Bizkarra Etxegibel (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 8 21 Coen Vermeltfoort (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 8 22 Enrico Battaglin (Ita) LottoNL-Jumbo 7 23 Jelle Vanendert (Bel) Lotto Soudal 6 24 Jan Tratnik (Slo) CCC Sprandi Polkowice 6 25 Colin Joyce (USA) Rally Cycling 6 26 Steven Kruijswijk (Ned) LottoNL-Jumbo 5 27 Sean De Bie (Bel) Veranda's Willems Crelan 5 28 Simon Clarke (Aus) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 4 29 Dries Van Gestel (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 4 30 Aidis Kruopis (Ltu) Veranda's Willems Crelan 4 31 Andrey Amador (CRc) Movistar Team 3 32 Eduard Prades Reverter (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 3 33 Jordi Simon Casulleras (Spa) Burgos BH 3 34 David De La Cruz (Spa) Team Sky 2 35 Kristian Sbaragli (Ita) Israel Cycling Academy 2 36 Michael Goolaerts (Bel) Veranda's Willems Crelan 2 37 Javier Moreno Bazan (Spa) Delko Marseille Provence KTM 1 38 Diego Rubio Hernandez (Spa) Burgos BH 1

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Luis Guillermo Mas Bonet (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 29 pts 2 Alvaro Cuadros Morata (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 18 3 Silvan Dillier (Swi) AG2R La Mondiale 15 4 Garikoitz Bravo Oiarbide (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 12 5 Romain Sicard (Fra) Direct Energie 12 6 Diego Rubio Hernandez (Spa) Burgos BH 11 7 Wout Poels (Ned) Team Sky 10 8 Luis León Sanchez (Spa) Astana Pro Team 8 9 Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal 6 10 Txomin Juaristi Arrieta (Spa) Team Euskadi 6 11 Hector Saez Benito (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 5 12 Mikel Landa (Spa) Movistar Team 4 13 Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale 4 14 Jeroen Meijers (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 4 15 Marco Minnaard (Ned) Wanty-Groupe Gobert 3 16 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 2 17 Marc Soler (Spa) Movistar Team 1 18 Pascal Eenkhoorn (Ned) LottoNL-Jumbo 1 19 Przemyslaw Kasperkiewicz (Pol) Delko Marseille Provence KTM 1 20 Oscar Cabedo Carda (Spa) Burgos BH 1 21 Matti Breschel (Den) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 1 22 Enrique Sanz Unzue (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 1 23 Aaron Verwilst (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 1