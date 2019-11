Image 1 of 19 Dylan Groenewegen (LottoNl-Jumbo) gets the win (Image credit: Bettini Photo) Image 2 of 19 Fabio Aru and Dario Cataldo at the back (Image credit: Bettini Photo) Image 3 of 19 Double champions: Bob Jungels and Niki Terpstra (Image credit: Bettini Photo) Image 4 of 19 Race leader Wout Poels (Sky) (Image credit: Bettini Photo) Image 5 of 19 The day's breakaway (Image credit: Bettini Photo) Image 6 of 19 Cofidis tries to set up Bouhanni (Image credit: Bettini Photo) Image 7 of 19 Dylan Groenewegen (LottoNl-Jumbo) (Image credit: Bettini Photo) Image 8 of 19 Dylan Groenewegen (LottoNl-Jumbo) (Image credit: Bettini Photo) Image 9 of 19 Dylan Groenewegen takes to the podium (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 10 of 19 Dylan Groenewegen (LottoNl-Jumbo) wins over Nacer Bouhanni (Cofidis) (Image credit: Bettini Photo) Image 11 of 19 Tom Boonen and Niki Terpstra (Etixx-Quickstep) (Image credit: Bettini Photo) Image 12 of 19 Wout Poels kept his race lead (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 13 of 19 Dan Martin keeps the polka-dot jersey (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 14 of 19 Nacer Bouhanni came so close to victory (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 15 of 19 Dylan Groenewegen and Nacer Bouhanni dive for the line (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 16 of 19 Dylan Groenewegen on the way to victory on stage 3 (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 17 of 19 Dan Martin in the polka dot jersey after his stage 2 victory (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 18 of 19 Bob Jungels comes out of the team bus (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 19 of 19 Tom Boonen signs an autograph at the start (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com)

LottoNl-Jumbo scored the first win of 2016 thanks to one of its youngest riders, Dylan Groenewegen. The Dutchman powered to the line just ahead of Nacer Bouhanni (Cofidis), with Katusha's Alexander Porsev taking third.

The sprint stage did not threaten the overall lead of Wout Poels (Sky), who leads Astana's Luis Leon Sanchez by 15 seconds, with teammate Diego Rosa just behind at 22 seconds.

# Rider Name (Country) Team Result 1 Dylan Groenewegen (Ned) Team LottoNl-Jumbo 4:04:12 2 Nacer Bouhanni (Fra) Cofidis, Solutions Credits 3 Alexander Porsev (Rus) Team Katusha 4 Tom Boonen (Bel) Etixx - Quick-Step 5 Raymond Kreder (Ned) Roompot - Oranje Peloton 6 Jonas Vangenechten (Bel) IAM Cycling 7 Albert Torres (Spa) Spain 8 Nicola Ruffoni (Ita) Bardiani CSF 9 Filippo Fortin (Ita) GM Europa Ovini 10 Giorgio Bocchiola (Ita) D'Amico Bottachia 11 Eduard Prades (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 12 Jon Izaguirre (Spa) Movistar Team 13 Matti Breschel (Den) Cannondale Pro Cycling 14 Alberto Cecchin (Ita) Team Roth 15 Bartlomiej Matysiak (Pol) CCC Sprandi Polkowice 16 Paolo Simion (Ita) Bardiani CSF 17 Wouter Poels (Ned) Team Sky 18 Christophe Laporte (Fra) Cofidis, Solutions Credits 19 Cristian Torres (Spa) Spain 20 Jack Bauer (NZl) Cannondale Pro Cycling 21 Daniel Lopez (Spa) Burgos BH 22 Leopold Konig (Cze) Team Sky 23 Gaetan Bille (Bel) Wanty - Groupe Gobert 24 Hector Saez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 25 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team 26 Jesus Herrada (Spa) Movistar Team 27 Victor Campenaerts (Bel) Team LottoNl-Jumbo 28 José Gonçalves (Por) Caja Rural-Seguros RGA 29 Eduard Vorganov (Rus) Team Katusha 30 Luis Leon Sanchez (Spa) Astana Pro Team 31 Diego Rosa (Ita) Astana Pro Team 32 Davide Malacarne (Ita) Astana Pro Team 33 Stef Clement (Ned) IAM Cycling 34 Sjoerd Van Ginneken (Ned) Roompot - Oranje Peloton 35 Javier Moreno (Spa) Movistar Team 36 Reto Hollenstein (Swi) IAM Cycling 37 Yves Lampaert (Bel) Etixx - Quick-Step 38 Bob Jungels (Lux) Etixx - Quick-Step 39 Carlos Verona (Spa) Etixx - Quick-Step 40 Daniel Martin (Irl) Etixx - Quick-Step 41 Michel Kreder (Ned) Roompot - Oranje Peloton 42 Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team 43 Paul Martens (Ger) Team LottoNl-Jumbo 44 Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team 45 Dmitrii Sokolov (Rus) Lokosphinx 46 Benat Intxausti (Spa) Team Sky 47 Vasilii Neustroev (Rus) Lokosphinx 48 Leszek Plucinski (Pol) CCC Sprandi Polkowice 49 Fabio Tommassini (Ita) D'Amico Bottachia 50 Víctor De La Parte (Spa) CCC Sprandi Polkowice 51 Artur Ershov (Rus) Gazprom-Rusvelo 52 Vegard Stake Laengen (Nor) IAM Cycling 53 Lukas Owsian (Pol) CCC Sprandi Polkowice 54 Andrea Pasqualon (Ita) Team Roth 55 Matthias Krizek (Aut) Team Roth 56 José Herrada (Spa) Movistar Team 57 David Tanner (Aus) IAM Cycling 58 Dayer Quintana (Col) Movistar Team 59 Maciej Paterski (Pol) CCC Sprandi Polkowice 60 David Arroyo (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 61 Anton Vorobyev (Rus) Team Katusha 62 Jakub Mareczko (Ita) Southeast-Venezuela 63 Kevin Van Melsen (Bel) Wanty - Groupe Gobert 64 Davide Formolo (Ita) Cannondale Pro Cycling 65 Gianni Meersman (Bel) Etixx - Quick-Step 66 Marc De Maar (Ned) Roompot - Oranje Peloton 67 Ibai Salas (Spa) Burgos BH 68 Alberto Losada (Spa) Team Katusha 69 Aritz Bagües (Spa) Eusakdi Basque Country 70 Bruno Pires (Por) Team Roth 71 Huub Duyn (Ned) Roompot - Oranje Peloton 72 Mikel Iturria (Spa) Eusakdi Basque Country 73 Dmitrii Strakhov (Rus) Lokosphinx 75 Johnny Hoogerland (Ned) Roompot - Oranje Peloton 76 Ricardo Vilela (Por) Caja Rural-Seguros RGA 77 Daniel Navarro (Spa) Cofidis, Solutions Credits 78 Niki Terpstra (Ned) Etixx - Quick-Step 79 Mateusz Taciak (Pol) CCC Sprandi Polkowice 80 Kristoffer Skjerping (Nor) Cannondale Pro Cycling 81 Marcel Wyss (Swi) IAM Cycling 82 Adria Moreno (Spa) Spain 83 Sergey Firsanov (Rus) Gazprom-Rusvelo 84 Artem Samolenkov (Rus) Lokosphinx 85 Andre Gonçalves (Por) Caja Rural-Seguros RGA 86 Andrei Nechita (Rou) Tusnad Cycling team 87 Stefan Denifl (Aut) IAM Cycling 88 Jaime Roson (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 89 Tom Jelte Slagter (Ned) Cannondale Pro Cycling 90 David Lopez (Spa) Team Sky 91 Marinus Corneli Minnaard (Ned) Wanty - Groupe Gobert 92 Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team 93 Geoffrey Soupe (Fra) Cofidis, Solutions Credits 94 Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF 95 Mikel Nieve (Spa) Team Sky 96 Aitor Gonzalez (Spa) Eusakdi Basque Country 97 Liam Bertazzo (Ita) Southeast-Venezuela 98 Julen Amezqueta (Ven) Southeast-Venezuela 99 Alexander Serov (Rus) Gazprom-Rusvelo 100 Sergei Shilov (Rus) Lokosphinx 101 Stijn Vandenbergh (Bel) Etixx - Quick-Step 102 Garikoitz Bravo (Spa) Eusakdi Basque Country 103 David Belda Garcia (Spa) Team Roth 104 Davide Villella (Ita) Cannondale Pro Cycling 105 Juan Carlos Riutort (Spa) Burgos BH 106 Sebastia Mora (Spa) Spain 107 Sergey Vdovin (Rus) Lokosphinx 108 Enrico Gasparotto (Ita) Wanty - Groupe Gobert 109 Imanol Erviti (Spa) Movistar Team 110 Mikel Bizkarra (Spa) Eusakdi Basque Country 111 Joaquim Rodriguez (Spa) Team Katusha 112 Benat Txoperena (Spa) Eusakdi Basque Country 113 Jose Miralles (Spa) Tusnad Cycling team 114 Wesley Sulzberger (Aus) Kinan Cycling Team 115 Martin Lestido (Rou) Tusnad Cycling team 116 Julio Amores (Spa) Spain 117 Daniel Gines (Spa) D'Amico Bottachia 118 Jai Crawford (Aus) Kinan Cycling Team 119 Joseph Lloyd Dombrowski (USA) Cannondale Pro Cycling 120 Federico Burchio (Ita) GM Europa Ovini 121 Pieter Weening (Ned) Roompot - Oranje Peloton 122 Angel Vicioso (Spa) Team Katusha 123 Matvey Mamykin (Rus) Team Katusha 124 Pierre Rolland (Fra) Cannondale Pro Cycling 125 Thomas Degand (Bel) Wanty - Groupe Gobert 126 Marco Tizza (Ita) D'Amico Bottachia 127 Lander Seynaeve (Bel) Wanty - Groupe Gobert 128 Imanol Estevez (Spa) Eusakdi Basque Country 129 Jon Ander Insausti (Spa) Eusakdi Basque Country 130 Alexey Vermeulen (USA) Team LottoNl-Jumbo 131 Nico Brüngger (Swi) Team Roth 132 Jesus Del Pino (Spa) Burgos BH 133 Jhonatan Restrepo (Col) Team Katusha 134 Simone Andreetta (Ita) Bardiani CSF 135 Julien Simon (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:00:21 136 Antonio Molina (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:00:23 137 Sebastia Mascaro (Rou) Tusnad Cycling team 138 Vadim Zhuravlev (Rus) Lokosphinx 0:00:26 139 Martin Kohler (Swi) Team Roth 0:00:29 140 Ryoma Nonaka (Jpn) Kinan Cycling Team 0:00:31 141 Matthias Brandle (Aut) IAM Cycling 0:00:35 142 Thomas Leezer (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:00:42 143 Eloy Teruel (Spa) Spain 0:00:46 144 Roman Maikin (Rus) Gazprom-Rusvelo 145 Nicola Boem (Ita) Bardiani CSF 146 Cyril Lemoine (Fra) Cofidis, Solutions Credits 147 Arman Kamyshev (Kaz) Astana Pro Team 148 Borut Bozic (Slo) Cofidis, Solutions Credits 0:00:50 149 Francisco Ventoso (Spa) Movistar Team 0:00:57 150 Jorge Arcas (Spa) Movistar Team 151 Fabio Chinelo (Ita) D'Amico Bottachia 152 Alexander Evtushenko (Rus) Gazprom-Rusvelo 153 Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky 154 Andrey Sazanov (Rus) GM Europa Ovini 155 Dennis Van Winden (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:01:00 156 Kirill Sveshnikov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:01:13 157 Alexander Vdovin (Rus) Lokosphinx 0:01:18 158 Pablo Torres (Spa) Burgos BH 159 Cristian Rodriguez (Ita) Southeast-Venezuela 160 Szabolcs Sebestyen (Rou) Tusnad Cycling team 161 Arnau Sole (Spa) Burgos BH 162 Valentin Baillifard (Swi) Team Roth 163 Sonny Colbrelli (Ita) Bardiani CSF 0:01:21 164 Mirko Tedeschi (Ita) Southeast-Venezuela 165 Vlad-Nicolae Dobre (Rou) Tusnad Cycling team 0:01:59 166 Antonio Parrinello (Ita) D'Amico Bottachia 0:02:03 167 Nikolay Mihaylov (Bul) CCC Sprandi Polkowice 0:02:25 168 Giuseppe Fonzi (Ita) Southeast-Venezuela 169 Luca Sterbini (Ita) Bardiani CSF 170 Enrico Barbin (Ita) Bardiani CSF 171 Shigetomo Nakanishi (Jpn) Kinan Cycling Team 172 Artem Ovechkin (Rus) Gazprom-Rusvelo 173 David Lucas (Spa) Spain 174 Nicolas Roche (Irl) Team Sky 175 Steven Lammertink (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:02:43 176 Alex Peters (Gbr) Team Sky 177 Daniel Crista (Rou) Tusnad Cycling team 0:25:32 178 Vicente Garcia-D.M. (Spa) Spain 179 Andrea Ruscetta (Ita) GM Europa Ovini 0:04:51 180 Davide Pacchiardo (Ita) GM Europa Ovini 181 Keisuke Aso (Jpn) Kinan Cycling Team 0:04:54 182 Jose Marquez (Spa) GM Europa Ovini 0:05:07 183 Paolo Ciavatta (Ita) D'Amico Bottachia 0:05:08 184 Marcos Garcia (Spa) Kinan Cycling Team 185 Jorge Cubero (Spa) Burgos BH 0:05:11 186 Kenji Itami (Jpn) Kinan Cycling Team 0:05:12 187 Igor Merino (Spa) Burgos BH 188 Viktor Manakov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:05:16 189 Koen Bouwman (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:05:42

Points # Rider Name (Country) Team Result 1 Dylan Groenewegen (Ned) Team LottoNl-Jumbo 25 pts 2 Nacer Bouhanni (Fra) Cofidis, Solutions Credits 20 3 Alexander Porsev (Rus) Team Katusha 16 4 Tom Boonen (Bel) Etixx - Quick-Step 14 5 Raymond Kreder (Ned) Roompot - Oranje Peloton 12 6 Jonas Vangenechten (Bel) IAM Cycling 10 7 Albert Torres (Spa) Spain 9 8 Nicola Ruffoni (Ita) Bardiani CSF 8 9 Filippo Fortin (Ita) GM Europa Ovini 7 10 Giorgio Bocchiola (Ita) D'Amico Bottachia 6 11 Eduard Prades (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 5 12 Jon Izaguirre (Spa) Movistar Team 4 13 Matti Breschel (Den) Cannondale Pro Cycling 3 14 Alberto Cecchin (Ita) Team Roth 2 15 Bartlomiej Matysiak (Pol) CCC Sprandi Polkowice 1

Mountain 1 - Aldo del Oronet (Cat. 3) km. 22.5 # Rider Name (Country) Team Result 1 Antonio Molina (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 3 pts 2 Nikolay Mihaylov (Bul) CCC Sprandi Polkowice 2 3 Jorge Cubero (Spa) Burgos BH 1

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Roompot - Oranje Peloton 12:10:36 2 Caja Rural-Seguros RGA 0:02:00 3 Team LottoNl-Jumbo 4 Movistar Team 5 IAM Cycling 6 Etixx - Quick-Step 7 Team Sky 8 Astana Pro Team 9 Team Katusha 10 Cofidis, Solutions Credits 11 Cannondale Pro Cycling 12 Spain 13 CCC Sprandi Polkowice 14 Bardiani CSF 15 Team Roth 16 Lokosphinx 17 D'Amico Bottachia 18 Wanty - Groupe Gobert 19 Burgos BH 20 Gasprom-Rusvelo 21 Euskadi Basque Country 22 Southeast-Venezuela 23 Tusnad Cycling team 24 Kinan Cycling 0:02:31 25 GM Europa Ovini 0:02:57

General classification after stage 3 # Rider Name (Country) Team Result 1 Wouter Poels (Ned) Team Sky 8:36:54 2 Luis Leon Sanchez (Spa) Astana Pro Team 0:00:15 3 Diego Rosa (Ita) Astana Pro Team 0:00:22 4 Jesus Herrada (Spa) Movistar Team 0:00:26 5 Bob Jungels (Lux) Etixx - Quick-Step 0:00:27 6 Javier Moreno (Spa) Movistar Team 0:00:32 7 Benat Intxausti (Spa) Team Sky 0:00:33 8 Jon Izaguirre (Spa) Movistar Team 0:00:38 9 Leopold Konig (Cze) Team Sky 0:00:39 10 Stef Clement (Ned) IAM Cycling 0:00:45 11 Reto Hollenstein (Swi) IAM Cycling 0:00:51 12 Victor Campenaerts (Bel) Team LottoNl-Jumbo 0:00:52 13 Daniel Martin (Irl) Etixx - Quick-Step 0:01:00 14 Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team 0:01:01 15 José Herrada (Spa) Movistar Team 16 Eduard Prades (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:01:02 17 Víctor De La Parte (Spa) CCC Sprandi Polkowice 0:01:04 18 Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team 0:01:05 19 David Lopez (Spa) Team Sky 0:01:06 20 Daniel Navarro (Spa) Cofidis, Solutions Credits 0:01:09 21 Gaetan Bille (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:01:12 22 Hector Saez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:01:15 23 Davide Formolo (Ita) Cannondale Pro Cycling 0:01:18 24 Tom Jelte Slagter (Ned) Cannondale Pro Cycling 0:01:24 25 Sergey Firsanov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:01:25 26 Stefan Denifl (Aut) IAM Cycling 0:01:29 27 José Gonçalves (Por) Caja Rural-Seguros RGA 0:01:30 28 Aitor Gonzalez (Spa) Eusakdi Basque Country 0:01:32 29 Carlos Verona (Spa) Etixx - Quick-Step 0:01:35 30 Ricardo Vilela (Por) Caja Rural-Seguros RGA 0:01:50 31 Julen Amezqueta (Ven) Southeast-Venezuela 32 Joseph Lloyd Dombrowski (USA) Cannondale Pro Cycling 0:01:51 33 Stijn Vandenbergh (Bel) Etixx - Quick-Step 0:01:53 34 Davide Malacarne (Ita) Astana Pro Team 0:01:55 35 Joaquim Rodriguez (Spa) Team Katusha 0:01:56 36 Ibai Salas (Spa) Burgos BH 0:01:57 37 Garikoitz Bravo (Spa) Eusakdi Basque Country 0:01:59 38 Gianni Meersman (Bel) Etixx - Quick-Step 0:02:02 39 Mikel Nieve (Spa) Team Sky 40 Huub Duyn (Ned) Roompot - Oranje Peloton 0:02:04 41 Pierre Rolland (Fra) Cannondale Pro Cycling 0:02:13 42 Dayer Quintana (Col) Movistar Team 0:02:14 43 Etienne Van Empel (Ned) Roompot - Oranje Peloton 0:02:17 44 Pieter Weening (Ned) Roompot - Oranje Peloton 0:02:19 45 Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team 0:02:21 46 Jack Bauer (NZl) Cannondale Pro Cycling 0:02:25 47 David Arroyo (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:02:28 48 Alberto Losada (Spa) Team Katusha 0:02:29 49 Bruno Pires (Por) Team Roth 0:02:33 50 Vegard Stake Laengen (Nor) IAM Cycling 0:02:37 51 Jaime Roson (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:02:43 52 Lukas Owsian (Pol) CCC Sprandi Polkowice 0:02:48 53 Jesus Del Pino (Spa) Burgos BH 0:02:49 54 Marinus Corneli Minnaard (Ned) Wanty - Groupe Gobert 0:02:50 55 Marc De Maar (Ned) Roompot - Oranje Peloton 0:02:52 56 Mikel Iturria (Spa) Eusakdi Basque Country 57 Johnny Hoogerland (Ned) Roompot - Oranje Peloton 0:02:53 58 Vicente Garcia-D.M. (Spa) Spain 59 Mikel Bizkarra (Spa) Eusakdi Basque Country 0:02:55 60 David Belda Garcia (Spa) Team Roth 0:03:06 61 Dmitrii Sokolov (Rus) Lokosphinx 0:03:09 62 Yves Lampaert (Bel) Etixx - Quick-Step 0:03:17 63 Jai Crawford (Aus) Kinan Cycling Team 0:03:25 64 Adria Moreno (Spa) Spain 65 Nico Brüngger (Swi) Team Roth 0:03:26 66 Simone Andreetta (Ita) Bardiani CSF 0:03:36 67 Davide Villella (Ita) Cannondale Pro Cycling 0:03:37 68 Sergei Shilov (Rus) Lokosphinx 0:03:38 69 Antonio Molina (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:03:41 70 Marcel Wyss (Swi) IAM Cycling 0:03:45 71 Alexey Vermeulen (USA) Team LottoNl-Jumbo 0:03:58 72 Cristian Rodriguez (Ita) Southeast-Venezuela 0:03:59 73 David Tanner (Aus) IAM Cycling 0:04:22 74 Leszek Plucinski (Pol) CCC Sprandi Polkowice 0:04:30 75 Matvey Mamykin (Rus) Team Katusha 0:04:33 76 Artem Ovechkin (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:04:36 77 Maciej Paterski (Pol) CCC Sprandi Polkowice 0:04:40 78 Martin Lestido (Rou) Tusnad Cycling team 0:04:47 79 Eduard Vorganov (Rus) Team Katusha 0:04:50 80 Enrico Barbin (Ita) Bardiani CSF 0:04:55 81 Artem Samolenkov (Rus) Lokosphinx 0:04:57 82 Sjoerd Van Ginneken (Ned) Roompot - Oranje Peloton 0:05:22 83 Imanol Estevez (Spa) Eusakdi Basque Country 0:05:53 84 Angel Vicioso (Spa) Team Katusha 0:06:02 85 Andre Gonçalves (Por) Caja Rural-Seguros RGA 0:06:03 86 Luca Sterbini (Ita) Bardiani CSF 0:06:16 87 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team 0:06:38 88 Kristoffer Skjerping (Nor) Cannondale Pro Cycling 0:06:57 89 Jhonatan Restrepo (Col) Team Katusha 0:07:03 90 Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky 0:07:14 91 Sergey Vdovin (Rus) Lokosphinx 0:07:16 92 Sebastia Mora (Spa) Spain 0:07:25 93 Marco Tizza (Ita) D'Amico Bottachia 0:07:33 94 Roman Maikin (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:07:48 95 Artur Ershov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:07:49 96 Mirko Tedeschi (Ita) Southeast-Venezuela 0:07:53 97 Koen Bouwman (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:07:58 98 Marcos Garcia (Spa) Kinan Cycling Team 99 Michel Kreder (Ned) Roompot - Oranje Peloton 0:08:29 100 Benat Txoperena (Spa) Eusakdi Basque Country 0:08:32 101 Paolo Ciavatta (Ita) D'Amico Bottachia 0:09:02 102 Alexander Vdovin (Rus) Lokosphinx 0:09:05 103 Sebastia Mascaro (Rou) Tusnad Cycling team 0:09:11 104 Enrico Gasparotto (Ita) Wanty - Groupe Gobert 0:09:19 105 Daniel Gines (Spa) D'Amico Bottachia 0:09:23 106 Arnau Sole (Spa) Burgos BH 0:09:25 107 Nikolay Mihaylov (Bul) CCC Sprandi Polkowice 0:09:29 108 Fabio Tommassini (Ita) D'Amico Bottachia 0:09:30 109 Vasilii Neustroev (Rus) Lokosphinx 0:09:36 110 Jorge Cubero (Spa) Burgos BH 0:09:49 111 Dmitrii Strakhov (Rus) Lokosphinx 0:10:39 112 Valentin Baillifard (Swi) Team Roth 0:11:20 113 Sonny Colbrelli (Ita) Bardiani CSF 0:11:28 114 Igor Merino (Spa) Burgos BH 0:11:40 115 Imanol Erviti (Spa) Movistar Team 0:11:47 116 Niki Terpstra (Ned) Etixx - Quick-Step 0:11:54 117 Bartlomiej Matysiak (Pol) CCC Sprandi Polkowice 0:12:14 118 Mateusz Taciak (Pol) CCC Sprandi Polkowice 0:12:17 119 Kirill Sveshnikov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:12:19 120 Anton Vorobyev (Rus) Team Katusha 0:12:28 121 Paul Martens (Ger) Team LottoNl-Jumbo 0:12:40 122 Tom Boonen (Bel) Etixx - Quick-Step 0:12:43 123 Thomas Degand (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:12:58 124 Jon Ander Insausti (Spa) Eusakdi Basque Country 0:13:01 125 Arman Kamyshev (Kaz) Astana Pro Team 0:13:07 126 Kevin Van Melsen (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:13:13 127 Liam Bertazzo (Ita) Southeast-Venezuela 0:13:15 128 Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF 0:13:16 129 Alexander Serov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:13:22 130 Matti Breschel (Den) Cannondale Pro Cycling 0:13:28 131 Jorge Arcas (Spa) Movistar Team 0:13:45 132 Aritz Bagües (Spa) Eusakdi Basque Country 0:13:47 133 Alexander Porsev (Rus) Team Katusha 0:13:51 134 Nicola Boem (Ita) Bardiani CSF 0:13:58 135 Albert Torres (Spa) Spain 136 Cyril Lemoine (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:13:59 137 Vadim Zhuravlev (Rus) Lokosphinx 0:14:00 138 Matthias Krizek (Aut) Team Roth 0:14:06 139 Julien Simon (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:14:08 140 Francisco Ventoso (Spa) Movistar Team 0:14:25 141 Andrea Pasqualon (Ita) Team Roth 142 Matthias Brandle (Aut) IAM Cycling 0:14:31 143 Filippo Fortin (Ita) GM Europa Ovini 0:14:34 144 Federico Burchio (Ita) GM Europa Ovini 145 Raymond Kreder (Ned) Roompot - Oranje Peloton 0:14:35 146 Thomas Leezer (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:14:42 147 Alexander Evtushenko (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:14:45 148 Paolo Simion (Ita) Bardiani CSF 0:14:50 149 Andrea Ruscetta (Ita) GM Europa Ovini 150 Lander Seynaeve (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:14:54 151 Jose Miralles (Spa) Tusnad Cycling team 0:14:58 152 Nicola Ruffoni (Ita) Bardiani CSF 0:15:11 153 Dylan Groenewegen (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:15:13 154 Andrei Nechita (Rou) Tusnad Cycling team 155 Wesley Sulzberger (Aus) Kinan Cycling Team 0:15:14 156 Giorgio Bocchiola (Ita) D'Amico Bottachia 0:15:19 157 Daniel Lopez (Spa) Burgos BH 0:15:24 158 Keisuke Aso (Jpn) Kinan Cycling Team 159 Jonas Vangenechten (Bel) IAM Cycling 0:15:27 160 Dennis Van Winden (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:15:40 161 Julio Amores (Spa) Spain 0:15:46 162 Alberto Cecchin (Ita) Team Roth 0:15:48 163 Pablo Torres (Spa) Burgos BH 0:15:57 164 Cristian Torres (Spa) Spain 0:15:59 165 Ryoma Nonaka (Jpn) Kinan Cycling Team 0:16:02 166 Szabolcs Sebestyen (Rou) Tusnad Cycling team 0:16:22 167 Alex Peters (Gbr) Team Sky 0:16:24 168 Nicolas Roche (Irl) Team Sky 0:16:49 169 Christophe Laporte (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:16:58 170 Geoffrey Soupe (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:17:12 171 Antonio Parrinello (Ita) D'Amico Bottachia 0:17:33 172 Fabio Chinelo (Ita) D'Amico Bottachia 0:17:52 173 David Lucas (Spa) Spain 0:18:28 174 Nacer Bouhanni (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:18:38 175 Shigetomo Nakanishi (Jpn) Kinan Cycling Team 0:18:49 176 Jose Marquez (Spa) GM Europa Ovini 0:19:05 177 Juan Carlos Riutort (Spa) Burgos BH 0:19:12 178 Martin Kohler (Swi) Team Roth 0:19:26 179 Jakub Mareczko (Ita) Southeast-Venezuela 0:19:44 180 Borut Bozic (Slo) Cofidis, Solutions Credits 0:19:52 181 Steven Lammertink (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:20:04 182 Viktor Manakov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:20:23 183 Giuseppe Fonzi (Ita) Southeast-Venezuela 0:20:34 184 Andrey Sazanov (Rus) GM Europa Ovini 0:20:39 185 Davide Pacchiardo (Ita) GM Europa Ovini 0:21:26 186 Vlad-Nicolae Dobre (Rou) Tusnad Cycling team 0:23:26 187 Kenji Itami (Jpn) Kinan Cycling Team 0:25:40 188 Eloy Teruel (Spa) Spain 0:27:46 189 Daniel Crista (Rou) Tusnad Cycling team 0:42:49

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Wouter Poels (Ned) Team Sky 41 pts 2 Jesus Herrada (Spa) Movistar Team 32 3 Luis Leon Sanchez (Spa) Astana Pro Team 29 4 Daniel Martin (Irl) Etixx - Quick-Step 25 5 Dylan Groenewegen (Ned) Team LottoNl-Jumbo 25 6 Nacer Bouhanni (Fra) Cofidis, Solutions Credits 20 7 Diego Rosa (Ita) Astana Pro Team 18 8 Benat Intxausti (Spa) Team Sky 17 9 Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky 16 10 Alexander Porsev (Rus) Team Katusha 16 11 Bob Jungels (Lux) Etixx - Quick-Step 14 12 Jon Izaguirre (Spa) Movistar Team 14 13 Tom Boonen (Bel) Etixx - Quick-Step 14 14 Eduard Prades (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 13 15 Tom Jelte Slagter (Ned) Cannondale Pro Cycling 12 16 Raymond Kreder (Ned) Roompot - Oranje Peloton 12 17 Victor Campenaerts (Bel) Team LottoNl-Jumbo 10 18 Jonas Vangenechten (Bel) IAM Cycling 10 19 Albert Torres (Spa) Spain 9 20 Leopold Konig (Cze) Team Sky 8 21 Nicola Ruffoni (Ita) Bardiani CSF 8 22 Reto Hollenstein (Swi) IAM Cycling 7 23 Dayer Quintana (Col) Movistar Team 7 24 Filippo Fortin (Ita) GM Europa Ovini 7 25 Javier Moreno (Spa) Movistar Team 6 26 Davide Formolo (Ita) Cannondale Pro Cycling 6 27 Imanol Erviti (Spa) Movistar Team 6 28 Giorgio Bocchiola (Ita) D'Amico Bottachia 6 29 Artem Ovechkin (Rus) Gazprom-Rusvelo 4 30 Antonio Molina (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 3 31 Fabio Chinelo (Ita) D'Amico Bottachia 3 32 Daniel Navarro (Spa) Cofidis, Solutions Credits 3 33 Matti Breschel (Den) Cannondale Pro Cycling 3 34 Stef Clement (Ned) IAM Cycling 2 35 Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team 2 36 Enrico Barbin (Ita) Bardiani CSF 2 37 Anton Vorobyev (Rus) Team Katusha 2 38 Alberto Cecchin (Ita) Team Roth 2 39 Yves Lampaert (Bel) Etixx - Quick-Step 1 40 Roman Maikin (Rus) Gazprom-Rusvelo 1 41 Bartlomiej Matysiak (Pol) CCC Sprandi Polkowice 1 42 Federico Burchio (Ita) GM Europa Ovini 1

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Daniel Martin (Irl) Etixx - Quick-Step 10 pts 2 Wouter Poels (Ned) Team Sky 9 3 Jesus Herrada (Spa) Movistar Team 8 4 Federico Burchio (Ita) GM Europa Ovini 6 5 Benat Intxausti (Spa) Team Sky 4 6 Fabio Chinelo (Ita) D'Amico Bottachia 4 7 Antonio Molina (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 3 8 Luis Leon Sanchez (Spa) Astana Pro Team 2 9 Tom Jelte Slagter (Ned) Cannondale Pro Cycling 2 10 Nikolay Mihaylov (Bul) CCC Sprandi Polkowice 2 11 Aritz Bagües (Spa) Eusakdi Basque Country 2 12 Jon Izaguirre (Spa) Movistar Team 1 13 Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky 1 14 Jorge Cubero (Spa) Burgos BH 1 15 Pablo Torres (Spa) Burgos BH 1

Combination classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Wouter Poels (Ned) Team Sky 4 pts 2 Jesus Herrada (Spa) Movistar Team 9 3 Luis Leon Sanchez (Spa) Astana Pro Team 13 4 Daniel Martin (Irl) Etixx - Quick-Step 18 5 Benat Intxausti (Spa) Team Sky 20 6 Jon Izaguirre (Spa) Movistar Team 32 7 Tom Jelte Slagter (Ned) Cannondale Pro Cycling 48 8 Antonio Molina (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 106 9 Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky 112 10 Federico Burchio (Ita) GM Europa Ovini 190 11 Fabio Chinelo (Ita) D'Amico Bottachia 209 12 Diego Rosa (Ita) Astana Pro Team 10 13 Bob Jungels (Lux) Etixx - Quick-Step 16 14 Leopold Konig (Cze) Team Sky 29 15 Victor Campenaerts (Bel) Team LottoNl-Jumbo 29