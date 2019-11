Image 1 of 57 Twan Castelijns (LottoNL-Jumbo) (Image credit: ©QCF/Paumer/Kåre Dehlie Thorstad) Image 2 of 57 Sacha Modolo finishes the time trial (Image credit: ©QCF/Paumer/Kåre Dehlie Thorstad) Image 3 of 57 Marko Kump (Lampre-Merida) (Image credit: ©QCF/Paumer/Kåre Dehlie Thorstad) Image 4 of 57 Jempy Drucker (BMC) (Image credit: ©QCF/Paumer/Kåre Dehlie Thorstad) Image 5 of 57 Soufiane Haddi (Skydive Dubai) (Image credit: ©QCF/Paumer/Kåre Dehlie Thorstad) Image 6 of 57 Nils Politt (Katusha) (Image credit: ©QCF/Paumer/Kåre Dehlie Thorstad) Image 7 of 57 Canadian champion Hugo Houle (AG2R La Mondiale) (Image credit: ©QCF/Paumer/Kåre Dehlie Thorstad) Image 8 of 57 Edvald Boasson Hagen (Dimension Data) wins Tour of Qatar time trial Image 9 of 57 Jordan Kerby (Drapac) (Image credit: ©QCF/Paumer/Kåre Dehlie Thorstad) Image 10 of 57 Alexander Kristoff after finishing the time trial (Image credit: ©QCF/Paumer/Kåre Dehlie Thorstad) Image 11 of 57 Fabian Wegmann (Stölting Service Group) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 12 of 57 Simone Antonini (Wanty - Groupe Gobert) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 13 of 57 Christopher Jones (UnitedHealthcare) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 14 of 57 Viacheslav Kuznetsov (Team Katusha) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 15 of 57 Edvald Boasson Hagen (Dimension Data) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 16 of 57 Edvald Boasson Hagen (Dimension Data) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 17 of 57 Edvald Boasson Hagen (Dimension Data) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 18 of 57 Edvald Boasson Hagen (Dimension Data) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 19 of 57 Edvald Boasson Hagen (Dimension Data) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 20 of 57 Edvald Boasson Hagen (Dimension Data) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 21 of 57 Maarten Wynants (Team LottoNl-Jumbo) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 22 of 57 Tomasz Kiendys (CCC Sprandi Polkowice) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 23 of 57 Sven Erik Bystrøm (Team Katusha) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 24 of 57 Pierre-Luc Perichon (Fortuneo - Vital Concept) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 25 of 57 Matthew Busche (UnitedHealthcare) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 26 of 57 Nils Politt (Team Katusha) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 27 of 57 Sam Bennett (Bora-Argon 18) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 28 of 57 Yukiya Arashiro (Lampre - Merida) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 29 of 57 Gatis Smukulis (Astana Pro Team) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 30 of 57 Tom Stamsnijder (Team Giant-Alpecin) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 31 of 57 Pieter Vanspeybrouck (Topsport Vlaanderen - Baloise) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 32 of 57 Soufaine Haddi (Skydive Dubai) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 33 of 57 Edvald Boasson Hagen (Dimension Data) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 34 of 57 Mark Cavendish looks on as Edvald Boasson Hagen prepares for the podium (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 35 of 57 Edvald Boasson Hagen (Dimension Data) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 36 of 57 Jos Van Emden (Team LottoNl-Jumbo) sat in the hot seat during the time trial at Tour of Qatar until Edvald Boasson Hagen (Dimension Data) eventually took the victory Image 37 of 57 Alexander Kristoff (Katusha) was 15th in the stage 3 time trial at Tour of Qatar Image 38 of 57 Alexander Kristoff (Katusha) during the time trial at Tour of Qatar Image 39 of 57 Mark Cavendish (Dimension Data) placed seventh in the Tour of Qatar time trial Image 40 of 57 Mark Cavendish (Dimension Data) handed the leader's jersey to his teammate Edvald Boasson Hagen after the time trial at Tour of Qatar Image 41 of 57 Edvald Boasson Hagen (Dimension Data) puts on the golden leader's jersey after winning the time trial at Tour of Qatar Image 42 of 57 Edvald Boasson Hagen (Dimension Data) award with the leader's jersey at Tour of Qatar Image 43 of 57 Edvald Boasson Hagen (Dimension Data) wears the golden leader's jersey after Tour of Qatar time trial victory Image 44 of 57 Edvald Boasson Hagen (Dimension Data) Image 45 of 57 Manuel Quinziato (BMC Racing) finished third in the time trial at Tour of Qatar Image 46 of 57 Manuel Quinziato (BMC) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 47 of 57 Sebastian Turgot (AG2R La Mondiale) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 48 of 57 Edvald Boasson Hagen (Dimension Data) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 49 of 57 Mark Cavendish (Dimension Data) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 50 of 57 Mark Cavendish (Dimension Data) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 51 of 57 Mark Cavendish (Dimension Data) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 52 of 57 Alexander Kristoff (Katusha) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 53 of 57 Alexander Kristoff (Katusha) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 54 of 57 Alexander Kristoff (Katusha) fell out of contention in the time trial (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 55 of 57 Greg Van Avermaet (BMC) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 56 of 57 Greg Van Avermaet (BMC) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 57 of 57 Edvald Boasson Hagen (Dimension Data)

Edvald Boasson Hagen (Dimension Data) took a dominant victory in the time trial at the Tour of Qatar. He rode the 11-kilometre course in a time of 13:26.98, beating the long-standing time of Jos Van Emden (LottoNL-Jumbo) by 25 seconds. BMC’s Manuel Quinziato put in a strong performance to finish third.

Related Articles Back to the future for Boasson Hagen at Tour of Qatar

Boasson Hagen had been talked up as one of the pre-stage favourites and he didn’t fail to deliver. The seven-time Norwegian national champion looked smooth as he made his way around course by the Lusail motor circuit, catching not only his minute-man but his two-minute-man Marko Kump. Despite his prolific record in the national championships, his victory in Qatar is his first individual time trial victory in international competition since the Eneco Tour 2009.

Boasson Hagen began the day in fifth place at 18 seconds down on his teammate and race leader Mark Cavendish. However, his ride was strong enough to not only leapfrog Cavendish but ensure himself a buffer of 26 seconds going into the final two stages. Cavendish was the final rider off the ramp in the leader’s gold jersey. The Manxman had played down any chances of keeping the jersey after the stage but put in a solid performance to finish seventh on the day and keep himself within sight of a podium finish.

Quinziato’s third place was enough to move him into the same position in the overall classification just six seconds behind Cavendish. His teammate Greg Van Avermaet was not too far behind and now sits fourth in standings, setting up a nice battle between BMC and Dimension Data in the last two stages.

The big loser of the day was Alexander Kristoff (Katusha), who began the day in second overall after his victory on stage 2. He now sits 45 seconds behind his compatriot after losing nearly a minute in the time trial.

Karl Menzies (UnitedHealthcare) kicked things off on Wednesday afternoon at the Lusail motor circuit. The 11-kilometre route was far from simple with several sharp bens to contend with on the way around. Jesse Sergent (AG2R-La Mondiale), was the first of the specialists to complete the course and set the early pace with a time of 14:24:59. That was emphatically beaten by former Dutch national champion Lieuwe Westra, who took some 15 seconds off the New Zelander’s time.

Westra’s compatriot Van Emden set off some 46 minutes later, setting the fastest time at the intermediate checkpoint. By the finish, he had cut down the leading time by a further 18 seconds. Van Emden would have been justified in thinking that he had done enough to take home the victory but his time was brushed aside by a determined Boasson Hagen.

The final two stages of the Tour of Qatar are set to be sprint stages but that could change if the wind becomes a factor as it often does.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Edvald Boasson Hagen (Nor) Dimension Data 0:13:26 2 Jos Van Emden (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:00:25 3 Manuel Quinziato (Ita) BMC Racing Team 0:00:29 4 Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team 0:00:32 5 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team 0:00:40 6 Lieuwe Westra (Ned) Astana Pro Team 0:00:43 7 Mark Cavendish (GBr) Dimension Data 0:00:44 8 Jordan Kerby (Aus) Drapac Professional Cycling 9 Søren Kragh Andersen (Den) Team Giant-Alpecin 0:00:45 10 Daniel Oss (Ita) BMC Racing Team 0:00:47 11 Nils Politt (Ger) Team Katusha 0:00:51 12 Lars Boom (Ned) Astana Pro Team 13 Hugo Houle (Can) AG2R La Mondiale 0:00:57 14 Jesse Sergent (NZl) AG2R La Mondiale 0:00:58 15 Alexander Kristoff (Nor) Team Katusha 16 Sven Erik Bystrøm (Nor) Team Katusha 0:00:59 17 Rick Zabel (Ger) BMC Racing Team 0:01:00 18 Mike Teunissen (Ned) Team LottoNl-Jumbo 19 Jean-Pierre Drucker (Lux) BMC Racing Team 0:01:03 20 Damien Gaudin (Fra) AG2R La Mondiale 0:01:04 21 Maarten Wynants (Bel) Team LottoNl-Jumbo 22 Sam Bennett (Irl) Bora-Argon 18 23 Lukas Pöstlberger (Aut) Bora-Argon 18 24 Joseph Rosskopf (USA) BMC Racing Team 0:01:05 25 Mads Pedersen (Den) Stölting Service Group 26 Berden De Vries (Ned) Roompot - Oranje Peloton 0:01:06 27 Gatis Smukulis (Lat) Astana Pro Team 0:01:09 28 Viacheslav Kuznetsov (Rus) Team Katusha 0:01:10 29 Michael Morkov (Den) Team Katusha 0:01:11 30 Scott Thwaites (GBr) Bora-Argon 18 31 Michael Schär (Swi) BMC Racing Team 0:01:12 32 Vegard Breen (Nor) Fortuneo - Vital Concept 33 Moreno Hofland (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:01:13 34 Alex Kirsch (Lux) Stölting Service Group 0:01:17 35 Zakkari Dempster (Aus) Bora-Argon 18 0:01:18 36 Peter Koning (Ned) Drapac Professional Cycling 0:01:19 37 Daniel Eaton (USA) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 38 Jay Robert Thomson (RSA) Dimension Data 0:01:20 39 Patrick Gretsch (Ger) AG2R La Mondiale 40 Gediminas Bagdonas (Ltu) AG2R La Mondiale 0:01:21 41 Arnaud Gerard (Fra) Fortuneo - Vital Concept 42 Brian Van Goethem (Ned) Roompot - Oranje Peloton 43 Sacha Modolo (Ita) Lampre - Merida 0:01:22 44 Brenton Jones (Aus) Drapac Professional Cycling 45 Tim Declercq (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:01:25 46 Johan Vansummeren (Bel) AG2R La Mondiale 0:01:26 47 Marco Marcato (Ita) Wanty - Groupe Gobert 0:01:27 48 Preben Van Hecke (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 49 Zico Waeytens (Bel) Team Giant-Alpecin 50 Artyom Zakharov (Kaz) Astana Pro Team 0:01:28 51 Luka Pibernik (Slo) Lampre - Merida 52 Jacopo Guarnieri (Ita) Team Katusha 0:01:29 53 Simone Antonini (Ita) Wanty - Groupe Gobert 54 Rudiger Selig (Ger) Bora-Argon 18 55 Dmitrii Kozonchuk (Rus) Team Katusha 0:01:31 56 Boris Vallee (Bel) Fortuneo - Vital Concept 57 Jason Lowndes (Aus) Drapac Professional Cycling 0:01:32 58 Jaroslaw Marycz (Pol) CCC Sprandi Polkowice 59 Benoit Jarrier (Fra) Fortuneo - Vital Concept 0:01:33 60 Adrian Kurek (Pol) CCC Sprandi Polkowice 61 Robert Wagner (Ger) Team LottoNl-Jumbo 0:01:34 62 Marco Canola (Ita) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 0:01:35 63 Soufiane Haddi (Mar) Skydive Dubai 64 Twan Castelijns (Ned) Team LottoNl-Jumbo 65 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:01:37 66 Pierre-Luc Perichon (Fra) Fortuneo - Vital Concept 67 Marco Haller (Aut) Team Katusha 68 Tom Van Asbroeck (Bel) Team LottoNl-Jumbo 0:01:39 69 Ivan Santaromita (Ita) Skydive Dubai 70 Sébastien Turgot (Fra) AG2R La Mondiale 0:01:40 71 Federico Zurlo (Ita) Lampre - Merida 72 Christopher Jones (USA) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 0:01:41 73 Stijn Steels (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:01:42 74 Andreas Schillinger (Ger) Bora-Argon 18 75 Mekseb Debesay (Eri) Dimension Data 0:01:43 76 Timo Roosen (Ned) Team LottoNl-Jumbo 77 Roy Jans (Bel) Wanty - Groupe Gobert 78 Bjorn Thurau (Ger) Wanty - Groupe Gobert 79 Matthew Busche (USA) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 0:01:45 80 Tom Stamsnijder (Ned) Team Giant-Alpecin 0:01:46 81 Tim Kerkhof (Ned) Roompot - Oranje Peloton 82 Carlos Alzate (Col) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 0:01:47 83 Adil Jelloul (Mar) Skydive Dubai 0:01:48 84 Andrea Guardini (Ita) Astana Pro Team 85 Mario Costa (Por) Lampre - Merida 86 Bradley White (USA) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 87 Mark Renshaw (Aus) Dimension Data 0:01:49 88 Floris De Tier (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 89 Thomas Koep (Ger) Stölting Service Group 90 Robin Stenuit (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:01:50 91 Kenneth Van Rooy (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 92 Michael Carbel Svendgaard (Den) Stölting Service Group 0:01:51 93 Wesley Kreder (Ned) Roompot - Oranje Peloton 0:01:52 94 Yukiya Arashiro (Jpn) Lampre - Merida 95 Tomasz Kiendys (Pol) CCC Sprandi Polkowice 96 Sébastien Minard (Fra) AG2R La Mondiale 0:01:53 97 Daniel Mclay (GBr) Fortuneo - Vital Concept 98 Jesper Asselman (Ned) Roompot - Oranje Peloton 99 Andrea Francesco Palini (Ita) Skydive Dubai 0:01:54 100 Fabian Wegmann (Ger) Stölting Service Group 101 Davide Rebellin (Ita) CCC Sprandi Polkowice 0:01:55 102 Samuel Spokes (Aus) Drapac Professional Cycling 0:01:57 103 Steven Tronet (Fra) Fortuneo - Vital Concept 104 Graeme Brown (Aus) Drapac Professional Cycling 105 Karl Menzies (Aus) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 0:01:58 106 Ruslan Tleubayev (Kaz) Astana Pro Team 107 Youcef Reguigui (Alg) Dimension Data 0:01:59 108 Maher Hasnaoui (Tun) Skydive Dubai 0:02:00 109 Xhuliano Kamberaj (Alb) Skydive Dubai 0:02:01 110 Danilo Napolitano (Ita) Wanty - Groupe Gobert 0:02:02 111 Christoph Pfingsten (Ger) Bora-Argon 18 112 Jef Van Meirhaeghe (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:02:03 113 Johannes Fröhlinger (Ger) Team Giant-Alpecin 0:02:05 114 Davide Cimolai (Ita) Lampre - Merida 115 Matt Brammeier (Irl) Dimension Data 0:02:07 116 Grzegorz Stepniak (Pol) CCC Sprandi Polkowice 117 André Looij (Ned) Roompot - Oranje Peloton 118 Mark Mcnally (GBr) Wanty - Groupe Gobert 0:02:08 119 Amaury Capiot (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 120 Marko Kump (Slo) Lampre - Merida 0:02:12 121 Cheng Ji (Chn) Team Giant-Alpecin 0:02:15 122 Michael Reihs (Den) Stölting Service Group 0:02:16 123 Christian Mager (Ger) Stölting Service Group 0:02:20 124 Luke Keough (USA) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 0:02:24 125 Tyler Farrar (USA) Dimension Data 0:02:26 126 Simone Ponzi (Ita) CCC Sprandi Polkowice 0:02:30 127 Kenny De Haes (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:02:32 128 Bernard Sulzberger (Aus) Drapac Professional Cycling 129 Yauheni Hutarovich (Blr) Fortuneo - Vital Concept 0:02:33 130 Shane Archbold (NZl) Bora-Argon 18 0:02:35 131 Ivar Slik (Ned) Roompot - Oranje Peloton 0:02:42 132 Adrian Honkisz (Pol) CCC Sprandi Polkowice 0:03:01

Points # Rider Name (Country) Team Result 1 Edvald Boasson Hagen (Nor) Dimension Data 15 pts 2 Jos Van Emden (Ned) Team LottoNl-Jumbo 12 3 Manuel Quinziato (Ita) BMC Racing Team 9 4 Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team 7 5 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team 6 6 Lieuwe Westra (Ned) Astana Pro Team 5 7 Mark Cavendish (GBr) Dimension Data 4 8 Jordan Kerby (Aus) Drapac Professional Cycling 3 9 Søren Kragh Andersen (Den) Team Giant-Alpecin 2 10 Daniel Oss (Ita) BMC Racing Team 1

Young riders # Rider Name (Country) Team Result 1 Jordan Kerby (Aus) Drapac Professional Cycling 0:14:10 2 Søren Kragh Andersen (Den) Team Giant-Alpecin 0:00:01 3 Nils Politt (Ger) Team Katusha 0:00:07 4 Sven Erik Bystrøm (Nor) Team Katusha 0:00:15 5 Rick Zabel (Ger) BMC Racing Team 0:00:16 6 Mike Teunissen (Ned) Team LottoNl-Jumbo 7 Lukas Pöstlberger (Aut) Bora-Argon 18 0:00:20 8 Mads Pedersen (Den) Stölting Service Group 0:00:21 9 Moreno Hofland (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:00:29 10 Alex Kirsch (Lux) Stölting Service Group 0:00:33 11 Daniel Eaton (USA) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 0:00:35 12 Brian Van Goethem (Ned) Roompot - Oranje Peloton 0:00:37 13 Brenton Jones (Aus) Drapac Professional Cycling 0:00:38 14 Zico Waeytens (Bel) Team Giant-Alpecin 0:00:43 15 Artyom Zakharov (Kaz) Astana Pro Team 0:00:44 16 Luka Pibernik (Slo) Lampre - Merida 17 Simone Antonini (Ita) Wanty - Groupe Gobert 0:00:45 18 Boris Vallee (Bel) Fortuneo - Vital Concept 0:00:47 19 Jason Lowndes (Aus) Drapac Professional Cycling 0:00:48 20 Soufiane Haddi (Mar) Skydive Dubai 0:00:51 21 Marco Haller (Aut) Team Katusha 0:00:53 22 Federico Zurlo (Ita) Lampre - Merida 0:00:56 23 Mekseb Debesay (Eri) Dimension Data 0:00:59 24 Timo Roosen (Ned) Team LottoNl-Jumbo 25 Tim Kerkhof (Ned) Roompot - Oranje Peloton 0:01:02 26 Floris De Tier (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:01:05 27 Kenneth Van Rooy (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:01:06 28 Michael Carbel Svendgaard (Den) Stölting Service Group 0:01:07 29 Daniel Mclay (GBr) Fortuneo - Vital Concept 0:01:09 30 Samuel Spokes (Aus) Drapac Professional Cycling 0:01:13 31 Xhuliano Kamberaj (Alb) Skydive Dubai 0:01:17 32 Jef Van Meirhaeghe (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:01:19 33 André Looij (Ned) Roompot - Oranje Peloton 0:01:23 34 Amaury Capiot (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:01:24 35 Christian Mager (Ger) Stölting Service Group 0:01:36 36 Luke Keough (USA) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 0:01:40 37 Ivar Slik (Ned) Roompot - Oranje Peloton 0:01:58

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 BMC Racing Team 0:42:06 2 Dimension Data 0:00:16 3 Astana Pro Team 0:00:26 4 Team LottoNl-Jumbo 0:00:41 5 Team Katusha 0:01:00 6 AG2R La Mondiale 0:01:11 7 Bora-Argon 18 0:01:31 8 Drapac Professional Cycling 0:01:37 9 Team Giant-Alpecin 0:02:10 10 Fortuneo - Vital Concept 0:02:16 11 Stölting Service Group 0:02:23 12 Roompot - Oranje Peloton 0:02:25 13 Topsport Vlaanderen - Baloise 0:02:41 14 Lampre - Merida 0:02:42 15 UnitedHealthcare Professional Cycling Team 0:02:47 16 Wanty - Groupe Gobert 0:02:51 17 CCC Sprandi Polkowice 0:03:09 18 Skydive Dubai Pro Cycling Team 0:03:14

General classification after stage 3 # Rider Name (Country) Team Result 1 Edvald Boasson Hagen (Nor) Dimension Data 6:53:35 2 Mark Cavendish (GBr) Dimension Data 0:00:26 3 Manuel Quinziato (Ita) BMC Racing Team 0:00:32 4 Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team 0:00:34 5 Alexander Kristoff (Nor) Team Katusha 0:00:45 6 Søren Kragh Andersen (Den) Team Giant-Alpecin 0:00:48 7 Sven Erik Bystrøm (Nor) Team Katusha 0:01:02 8 Sam Bennett (Irl) Bora-Argon 18 0:01:07 9 Viacheslav Kuznetsov (Rus) Team Katusha 0:01:10 10 Michael Schär (Swi) BMC Racing Team 0:01:15 11 Sacha Modolo (Ita) Lampre - Merida 0:01:18 12 Zakkari Dempster (Aus) Bora-Argon 18 0:01:21 13 Arnaud Gerard (Fra) Fortuneo - Vital Concept 0:01:24 14 Michael Morkov (Den) Team Katusha 0:01:32 15 Rudiger Selig (Ger) Bora-Argon 18 0:01:37 16 Andrea Guardini (Ita) Astana Pro Team 0:01:47 17 Jos Van Emden (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:02:11 18 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team 0:02:26 19 Daniel Oss (Ita) BMC Racing Team 0:02:33 20 Nils Politt (Ger) Team Katusha 0:02:37 21 Maarten Wynants (Bel) Team LottoNl-Jumbo 0:02:50 22 Scott Thwaites (GBr) Bora-Argon 18 0:02:57 23 Moreno Hofland (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:02:59 24 Daniel Eaton (USA) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 0:03:05 25 Jay Robert Thomson (RSA) Dimension Data 0:03:06 26 Preben Van Hecke (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:03:10 27 Johan Vansummeren (Bel) AG2R La Mondiale 0:03:12 28 Jacopo Guarnieri (Ita) Team Katusha 0:03:15 29 Simone Antonini (Ita) Wanty - Groupe Gobert 30 Dmitrii Kozonchuk (Rus) Team Katusha 0:03:17 31 Adrian Kurek (Pol) CCC Sprandi Polkowice 0:03:19 32 Soufiane Haddi (Mar) Skydive Dubai 0:03:21 33 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:03:23 34 Pierre-Luc Perichon (Fra) Fortuneo - Vital Concept 35 Sébastien Turgot (Fra) AG2R La Mondiale 0:03:26 36 Christopher Jones (USA) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 0:03:27 37 Stijn Steels (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:03:28 38 Mekseb Debesay (Eri) Dimension Data 0:03:29 39 Tom Stamsnijder (Ned) Team Giant-Alpecin 0:03:32 40 Mark Renshaw (Aus) Dimension Data 0:03:35 41 Andrea Francesco Palini (Ita) Skydive Dubai 0:03:40 42 Steven Tronet (Fra) Fortuneo - Vital Concept 0:03:43 43 Ruslan Tleubayev (Kaz) Astana Pro Team 0:03:44 44 Xhuliano Kamberaj (Alb) Skydive Dubai 0:03:47 45 Matt Brammeier (Irl) Dimension Data 0:03:53 46 Mark Mcnally (GBr) Wanty - Groupe Gobert 0:03:54 47 Marko Kump (Slo) Lampre - Merida 0:03:58 48 Jean-Pierre Drucker (Lux) BMC Racing Team 0:04:01 49 Michael Reihs (Den) Stölting Service Group 0:04:02 50 Marco Marcato (Ita) Wanty - Groupe Gobert 0:04:49 51 Carlos Alzate (Col) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 0:06:10 52 Tyler Farrar (USA) Dimension Data 0:06:11 53 Lukas Pöstlberger (Aut) Bora-Argon 18 0:08:01 54 Lars Boom (Ned) Astana Pro Team 0:08:46 55 Mike Teunissen (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:08:55 56 Gatis Smukulis (Lat) Astana Pro Team 0:09:02 57 Patrick Gretsch (Ger) AG2R La Mondiale 0:09:15 58 Tim Declercq (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:09:20 59 Jaroslaw Marycz (Pol) CCC Sprandi Polkowice 0:09:27 60 Roy Jans (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:09:34 61 Timo Roosen (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:09:38 62 Lieuwe Westra (Ned) Astana Pro Team 0:09:45 63 Tomasz Kiendys (Pol) CCC Sprandi Polkowice 0:09:47 64 Fabian Wegmann (Ger) Stölting Service Group 0:09:49 65 Jef Van Meirhaeghe (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:09:58 66 Zico Waeytens (Bel) Team Giant-Alpecin 0:10:48 67 Adrian Honkisz (Pol) CCC Sprandi Polkowice 0:10:56 68 Boris Vallee (Bel) Fortuneo - Vital Concept 0:11:02 69 Kenneth Van Rooy (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:12:21 70 Hugo Houle (Can) AG2R La Mondiale 0:12:53 71 Rick Zabel (Ger) BMC Racing Team 0:12:56 72 Damien Gaudin (Fra) AG2R La Mondiale 0:13:00 73 Joseph Rosskopf (USA) BMC Racing Team 0:13:01 74 Mads Pedersen (Den) Stölting Service Group 75 Berden De Vries (Ned) Roompot - Oranje Peloton 0:13:02 76 Vegard Breen (Nor) Fortuneo - Vital Concept 0:13:08 77 Alex Kirsch (Lux) Stölting Service Group 0:13:13 78 Brian Van Goethem (Ned) Roompot - Oranje Peloton 0:13:17 79 Brenton Jones (Aus) Drapac Professional Cycling 0:13:18 80 Artyom Zakharov (Kaz) Astana Pro Team 0:13:24 81 Luka Pibernik (Slo) Lampre - Merida 82 Jason Lowndes (Aus) Drapac Professional Cycling 0:13:28 83 Benoit Jarrier (Fra) Fortuneo - Vital Concept 0:13:29 84 Robert Wagner (Ger) Team LottoNl-Jumbo 0:13:30 85 Marco Canola (Ita) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 0:13:31 86 Twan Castelijns (Ned) Team LottoNl-Jumbo 87 Marco Haller (Aut) Team Katusha 0:13:33 88 Tom Van Asbroeck (Bel) Team LottoNl-Jumbo 0:13:35 89 Ivan Santaromita (Ita) Skydive Dubai 90 Tim Kerkhof (Ned) Roompot - Oranje Peloton 0:13:42 91 Adil Jelloul (Mar) Skydive Dubai 0:13:44 92 Floris De Tier (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:13:45 93 Thomas Koep (Ger) Stölting Service Group 94 Michael Carbel Svendgaard (Den) Stölting Service Group 0:13:47 95 Wesley Kreder (Ned) Roompot - Oranje Peloton 0:13:48 96 Yukiya Arashiro (Jpn) Lampre - Merida 97 Sébastien Minard (Fra) AG2R La Mondiale 0:13:49 98 Jesper Asselman (Ned) Roompot - Oranje Peloton 99 Davide Rebellin (Ita) CCC Sprandi Polkowice 0:13:51 100 Graeme Brown (Aus) Drapac Professional Cycling 0:13:53 101 Youcef Reguigui (Alg) Dimension Data 0:13:55 102 Maher Hasnaoui (Tun) Skydive Dubai 0:13:56 103 Danilo Napolitano (Ita) Wanty - Groupe Gobert 0:13:58 104 Johannes Fröhlinger (Ger) Team Giant-Alpecin 0:14:01 105 Davide Cimolai (Ita) Lampre - Merida 106 Grzegorz Stepniak (Pol) CCC Sprandi Polkowice 0:14:03 107 André Looij (Ned) Roompot - Oranje Peloton 108 Cheng Ji (Chn) Team Giant-Alpecin 0:14:11 109 Simone Ponzi (Ita) CCC Sprandi Polkowice 0:14:26 110 Shane Archbold (NZl) Bora-Argon 18 0:14:31 111 Ivar Slik (Ned) Roompot - Oranje Peloton 0:14:38 112 Matthew Busche (USA) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 0:14:55 113 Bjorn Thurau (Ger) Wanty - Groupe Gobert 0:14:58 114 Mario Costa (Por) Lampre - Merida 0:15:10 115 Amaury Capiot (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:15:32 116 Andreas Schillinger (Ger) Bora-Argon 18 0:15:58 117 Bernard Sulzberger (Aus) Drapac Professional Cycling 0:16:04 118 Christoph Pfingsten (Ger) Bora-Argon 18 0:16:18 119 Kenny De Haes (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:19:16 120 Jesse Sergent (NZl) AG2R La Mondiale 0:20:16 121 Peter Koning (Ned) Drapac Professional Cycling 0:20:49 122 Federico Zurlo (Ita) Lampre - Merida 0:20:58 123 Daniel Mclay (GBr) Fortuneo - Vital Concept 0:21:11 124 Bradley White (USA) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 0:21:18 125 Robin Stenuit (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:21:20 126 Karl Menzies (Aus) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 0:21:28 127 Jordan Kerby (Aus) Drapac Professional Cycling 0:21:36 128 Yauheni Hutarovich (Blr) Fortuneo - Vital Concept 0:21:51 129 Luke Keough (USA) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 0:21:54 130 Christian Mager (Ger) Stölting Service Group 0:22:31 131 Samuel Spokes (Aus) Drapac Professional Cycling 0:22:51 132 Gediminas Bagdonas (Ltu) AG2R La Mondiale 0:28:13

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Mark Cavendish (GBr) Dimension Data 36 pts 2 Edvald Boasson Hagen (Nor) Dimension Data 29 3 Alexander Kristoff (Nor) Team Katusha 27 4 Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team 19 5 Sacha Modolo (Ita) Lampre - Merida 17 6 Manuel Quinziato (Ita) BMC Racing Team 12 7 Jos Van Emden (Ned) Team LottoNl-Jumbo 12 8 Andrea Guardini (Ita) Astana Pro Team 9 9 Roy Jans (Bel) Wanty - Groupe Gobert 9 10 Sam Bennett (Irl) Bora-Argon 18 7 11 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team 6 12 Andrea Francesco Palini (Ita) Skydive Dubai 5 13 Lieuwe Westra (Ned) Astana Pro Team 5 14 Viacheslav Kuznetsov (Rus) Team Katusha 4 15 Preben Van Hecke (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 3 16 Søren Kragh Andersen (Den) Team Giant-Alpecin 3 17 André Looij (Ned) Roompot - Oranje Peloton 3 18 Jordan Kerby (Aus) Drapac Professional Cycling 3 19 Arnaud Gerard (Fra) Fortuneo - Vital Concept 2 20 Gatis Smukulis (Lat) Astana Pro Team 2 21 Tomasz Kiendys (Pol) CCC Sprandi Polkowice 2 22 Daniel Oss (Ita) BMC Racing Team 1

Young rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Søren Kragh Andersen (Den) Team Giant-Alpecin 6:54:23 2 Sven Erik Bystrøm (Nor) Team Katusha 0:00:14 3 Nils Politt (Ger) Team Katusha 0:01:49 4 Moreno Hofland (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:02:11 5 Daniel Eaton (USA) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 0:02:17 6 Simone Antonini (Ita) Wanty - Groupe Gobert 0:02:27 7 Soufiane Haddi (Mar) Skydive Dubai 0:02:33 8 Mekseb Debesay (Eri) Dimension Data 0:02:41 9 Xhuliano Kamberaj (Alb) Skydive Dubai 0:02:59 10 Lukas Pöstlberger (Aut) Bora-Argon 18 0:07:13 11 Mike Teunissen (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:08:07 12 Timo Roosen (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:08:50 13 Jef Van Meirhaeghe (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:09:10 14 Zico Waeytens (Bel) Team Giant-Alpecin 0:10:00 15 Boris Vallee (Bel) Fortuneo - Vital Concept 0:10:14 16 Kenneth Van Rooy (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:11:33 17 Rick Zabel (Ger) BMC Racing Team 0:12:08 18 Mads Pedersen (Den) Stölting Service Group 0:12:13 19 Alex Kirsch (Lux) Stölting Service Group 0:12:25 20 Brian Van Goethem (Ned) Roompot - Oranje Peloton 0:12:29 21 Brenton Jones (Aus) Drapac Professional Cycling 0:12:30 22 Artyom Zakharov (Kaz) Astana Pro Team 0:12:36 23 Luka Pibernik (Slo) Lampre - Merida 24 Jason Lowndes (Aus) Drapac Professional Cycling 0:12:40 25 Marco Haller (Aut) Team Katusha 0:12:45 26 Tim Kerkhof (Ned) Roompot - Oranje Peloton 0:12:54 27 Floris De Tier (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:12:57 28 Michael Carbel Svendgaard (Den) Stölting Service Group 0:12:59 29 André Looij (Ned) Roompot - Oranje Peloton 0:13:15 30 Ivar Slik (Ned) Roompot - Oranje Peloton 0:13:50 31 Amaury Capiot (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:14:44 32 Federico Zurlo (Ita) Lampre - Merida 0:20:10 33 Daniel Mclay (GBr) Fortuneo - Vital Concept 0:20:23 34 Jordan Kerby (Aus) Drapac Professional Cycling 0:20:48 35 Luke Keough (USA) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 0:21:06 36 Christian Mager (Ger) Stölting Service Group 0:21:43 37 Samuel Spokes (Aus) Drapac Professional Cycling 0:22:03