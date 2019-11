Image 1 of 2 Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) (Image credit: Bettini Photo) Image 2 of 2 Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) at the front (Image credit: Bettini Photo)

Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) won stage 2 of the Tour du Haut Var, winning a small-group sprint in Mons after an intense 201km of racing in the South of France.

The Italian beat Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) and Roman Bardet (AG2R La Mondiale) on the uphill finish and so took the race leader's yellow jersey.





The three-day Tour du Haut Var ends on Sunday with a finish atop the steep and spectacular Mont Faron climb overlooking the Mediterranean sea after 136k of hilly racing.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo 5:19:30 2 Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJ 3 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 4 Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie 5 Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R La Mondiale 6 Julien El Fares (Fra) Delko Marseille Provence KTM 7 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credits 8 Hugh John Carthy (GBr) EF Education First 9 Kilian Frankiny (Swi) Groupama-FDJ 10 Romain Combaud (Fra) Delko Marseille Provence KTM 11 Rudy Molard (Fra) Groupama-FDJ 0:00:10 12 Joe Dombrowski (USA) EF Education First 0:00:35 13 Julien Simon (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:00:43 14 Mathias Le Turnier (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:00:45 15 Amael Moinard (Fra) Arkéa Samsic 16 Fernando Barcelo Aragon (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 0:01:08 17 Jarlinson Pantano (Col) Trek-Segafredo 0:01:10 18 Sindre Skjøstad Lunke (Nor) Riwal Readynez Cycling Team 19 Emil Nygaard Vinjebo (Den) Riwal Readynez Cycling Team 0:01:23 20 Dimitri Peyskens (Bel) Wallonie Bruxelles 0:01:27 21 Jonathan Hivert (Fra) Direct Energie 0:01:37 22 Matteo Busato (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:01:46 23 Kristian Sbaragli (Ita) Israel Cycling Academy 0:01:57 24 Kevin Le Cunff (Fra) St Michel-Auber 93 0:02:04 25 Kevin Ledanois (Fra) Arkéa Samsic 0:02:06 26 Anthony Perez (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:02:08 27 Jimmy Turgis (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 0:02:26 28 Josip Rumac (Cro) Androni Giocattoli-Sidermec 29 Alexander Cataford (Can) Israel Cycling Academy 0:02:38 30 Guillaume Boivin (Can) Israel Cycling Academy 31 Davide Rebellin (Ita) Sovac 0:03:12 32 Lucas Eriksson (Swe) Riwal Readynez Cycling Team 0:03:31 33 Nans Peters (Fra) AG2R La Mondiale 0:03:40 34 Fabio Felline (Ita) Trek-Segafredo 0:03:47 35 Brice Feillu (Fra) Arkéa Samsic 0:05:03 36 Kenny Molly (Bel) Wallonie Bruxelles 37 Mathieu Burgaudeau (Fra) Direct Energie 38 Alexandre Geniez (Fra) AG2R La Mondiale 39 Tom Wirtgen (Lux) Wallonie Bruxelles 0:05:38 40 Rasmus Christian Quaade (Den) Riwal Readynez Cycling Team 41 Miguel Eduardo Florez Lopez (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 0:07:33 42 Matthieu Ladagnous (Fra) Groupama-FDJ 43 Mauro Finetto (Ita) Delko Marseille Provence KTM 0:07:53 44 Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 0:09:25 45 Paul Ourselin (Fra) Direct Energie 46 Cyril Gautier (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 0:10:23 47 Pierre Rolland (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 48 Yoann Bagot (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 0:10:30 49 Tanel Kangert (Est) EF Education First 0:11:16 50 Matteo Spreafico (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 51 Anthony Maldonado (Fra) St Michel-Auber 93 0:12:21 52 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 53 Laurent Evrard (Bel) Sovac 0:12:59 54 Nicola Conci (Ita) Trek-Segafredo 0:13:17 55 Julien Antomarchi (Fra) Natura4Ever-Roubaix-Lille Metropole 0:13:35 56 Maxime Cam (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 57 Jaume Sureda Morey (Spa) Burgos-BH 0:14:34 58 Daniel Muñoz Giraldo (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 0:14:44 59 Jérémy Maison (Fra) Arkéa Samsic 0:14:56 60 Dennis van Winden (Ned) Israel Cycling Academy 0:17:51 61 Sep Vanmarcke (Bel) EF Education First 62 Romain Le Roux (Fra) Arkéa Samsic 63 Tom Dernies (Bel) Natura4Ever-Roubaix-Lille Metropole 64 Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo 65 Steve Morabito (Swi) Groupama-FDJ 66 Damien Touze (Fra) Cofidis, Solutions Credits 67 Florian Vachon (Fra) Arkéa Samsic 68 Romain Hardy (Fra) Arkéa Samsic 69 Georg Preidler (Aut) Groupama-FDJ 0:18:25 70 Kevyn Ista (Bel) Wallonie Bruxelles 71 Ramunas Navardauskas (Ltu) Delko Marseille Provence KTM 72 Angelo Tulik (Fra) Direct Energie 0:19:31 73 Camille Thominet (Fra) St Michel-Auber 93 74 Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale 75 Thomas Boudat (Fra) Direct Energie 0:19:58 76 Tony Hurel (Fra) St Michel-Auber 93 0:22:05 77 Tobias Ludvigsson (Swe) Groupama-FDJ 0:22:15 78 Sondre Enger (Nor) Israel Cycling Academy 79 Nicolas Sessler (Bra) Burgos-BH 0:22:20 80 Lachlan Morton (Aus) EF Education First 0:22:21 81 Christophe Masson (Fra) Natura4Ever-Roubaix-Lille Metropole 82 Matti Breschel (Den) EF Education First 83 Alexander Kamp (Den) Riwal Readynez Cycling Team 84 Mikel Bizkarra Etxegibel (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 85 Franklin Six (Bel) Wallonie Bruxelles 86 Fumiyuki Beppu (Jpn) Trek-Segafredo 87 Morné Van Niekerk (RSA) St Michel-Auber 93 88 Emmanuel Morin (Fra) Cofidis, Solutions Credits 89 Gotzon Udondo Santamaria (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 90 Flavien Maurelet (Fra) St Michel-Auber 93 91 Victor Langellotti (Mon) Burgos-BH 92 Mathijs Paasschens (Ned) Wallonie Bruxelles 93 Ander Barrenetxea Uriarte (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 94 Jonas Aaen (Den) Riwal Readynez Cycling Team 95 Ludovic Robeet (Bel) Wallonie Bruxelles 96 Arthur Vichot (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 0:22:34 97 Jerome Cousin (Fra) Direct Energie 98 Pierre Luc Perichon (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:25:11 99 Justin Mottier (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 0:32:34 100 Lucas De Rossi (Fra) Delko Marseille Provence KTM 101 Andrea Vendrame (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 102 Abderrahmane Mehdi Hamza (Alg) Sovac 103 Fabien Schmidt (Fra) Delko Marseille Provence KTM DNF James Mitri (NZl) Burgos-BH DNF Mattia Frapporti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec DNF Nicolai Philip Brochner Nielsen (Den) Riwal Readynez Cycling Team DNF Krists Neilands (Lat) Israel Cycling Academy DNF Urko Berrade Fernandez (Spa) Euskadi Basque Country-Murias DNF Pierre Idjouadiene (Fra) Natura4Ever-Roubaix-Lille Metropole DNF Thibault Ferasse (Fra) Natura4Ever-Roubaix-Lille Metropole DNF Thomas Vaubourzeix (Fra) Natura4Ever-Roubaix-Lille Metropole DNF Islam Mansouri (Alg) Sovac DNF Nicolas Baldo (Fra) St Michel-Auber 93 DNS Michael Gogl (Aut) Trek-Segafredo DNS Nuno Matos (Por) Burgos-BH

Points # Rider Name (Country) Team Result 1 Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo 25 pts 2 Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJ 20 3 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 16 4 Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie 14 5 Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R La Mondiale 12 6 Julien El Fares (Fra) Delko Marseille Provence KTM 10 7 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credits 9 8 Hugh John Carthy (GBr) EF Education First 8 9 Kilian Frankiny (Swi) Groupama-FDJ 7 10 Cyril Gautier (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 6 11 Romain Combaud (Fra) Delko Marseille Provence KTM 6 12 Julien Antomarchi (Fra) Natura4Ever-Roubaix-Lille Metropole 6 13 Rudy Molard (Fra) Groupama-FDJ 5 14 Jerome Cousin (Fra) Direct Energie 4 15 Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale 4 16 Joe Dombrowski (USA) EF Education First 4 17 Julien Simon (Fra) Cofidis, Solutions Credits 3 18 Maxime Cam (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 2 19 Arthur Vichot (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 2 20 Mathias Le Turnier (Fra) Cofidis, Solutions Credits 2 21 Amael Moinard (Fra) Arkéa Samsic 1

Sprint 1 - Lorgues # Rider Name (Country) Team Result 1 Julien Antomarchi (Fra) Natura4Ever-Roubaix-Lille Metropole 6 pts 2 Jerome Cousin (Fra) Direct Energie 4 3 Maxime Cam (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 2

Sprint 2 - Moise Puginier # Rider Name (Country) Team Result 1 Cyril Gautier (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 6 pts 2 Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale 4 3 Arthur Vichot (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 2

Mountain 1 - Montee de Saint-Denis # Rider Name (Country) Team Result 1 Cyril Gautier (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 10 pts 2 Arthur Vichot (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 8 3 Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale 6 4 Pierre Rolland (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 4 5 Sep Vanmarcke (Bel) EF Education First 2

Mountain 2 - Montee de Saint-Denis # Rider Name (Country) Team Result 1 Cyril Gautier (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 10 pts 2 Pierre Rolland (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 8 3 Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale 6 4 Arthur Vichot (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 4 5 Lachlan Morton (Aus) EF Education First 2

Mountain 3 - Montee de Saint Arnous # Rider Name (Country) Team Result 1 Cyril Gautier (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 6 pts 2 Pierre Rolland (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 4 3 Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale 2

Young rider # Rider Name (Country) Team Result 1 Mathias Le Turnier (Fra) Cofidis, Solutions Credits 5:20:15 2 Fernando Barcelo Aragon (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 0:00:23 3 Lucas Eriksson (Swe) Riwal Readynez Cycling Team 0:02:46 4 Kenny Molly (Bel) Wallonie Bruxelles 0:04:18 5 Mathieu Burgaudeau (Fra) Direct Energie 6 Tom Wirtgen (Lux) Wallonie Bruxelles 0:04:53 7 Miguel Eduardo Florez Lopez (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 0:06:48 8 Nicola Conci (Ita) Trek-Segafredo 0:12:32 9 Jaume Sureda Morey (Spa) Burgos-BH 0:13:49 10 Daniel Muñoz Giraldo (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 0:13:59 11 Damien Touze (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:17:06 12 Franklin Six (Bel) Wallonie Bruxelles 0:21:36 13 Morné Van Niekerk (RSA) St Michel-Auber 93 14 Emmanuel Morin (Fra) Cofidis, Solutions Credits 15 Victor Langellotti (Mon) Burgos-BH 16 Mathijs Paasschens (Ned) Wallonie Bruxelles 17 Lucas De Rossi (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:31:49

General classification after stage 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo 9:19:52 2 Julien El Fares (Fra) Delko Marseille Provence KTM 3 Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJ 4 Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R La Mondiale 5 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 6 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credits 7 Hugh John Carthy (GBr) EF Education First 8 Rudy Molard (Fra) Groupama-FDJ 0:00:10 9 Kilian Frankiny (Swi) Groupama-FDJ 0:00:14 10 Mathias Le Turnier (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:00:45 11 Dimitri Peyskens (Bel) Wallonie Bruxelles 0:01:27 12 Jarlinson Pantano (Col) Trek-Segafredo 0:01:48 13 Joe Dombrowski (USA) EF Education First 0:01:49 14 Julien Simon (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:01:57 15 Sindre Skjøstad Lunke (Nor) Riwal Readynez Cycling Team 0:02:02 16 Jonathan Hivert (Fra) Direct Energie 0:02:07 17 Amael Moinard (Fra) Arkéa Samsic 0:02:25 18 Matteo Busato (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:02:27 19 Anthony Perez (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:02:38 20 Fernando Barcelo Aragon (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 0:02:48 21 Kevin Ledanois (Fra) Arkéa Samsic 0:02:58 22 Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie 0:03:01 23 Emil Nygaard Vinjebo (Den) Riwal Readynez Cycling Team 0:03:03 24 Kevin Le Cunff (Fra) St Michel-Auber 93 0:03:18 25 Romain Combaud (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:03:20 26 Lucas Eriksson (Swe) Riwal Readynez Cycling Team 0:03:31 27 Kristian Sbaragli (Ita) Israel Cycling Academy 0:03:37 28 Alexander Cataford (Can) Israel Cycling Academy 0:04:18 29 Guillaume Boivin (Can) Israel Cycling Academy 0:05:10 30 Fabio Felline (Ita) Trek-Segafredo 0:05:27 31 Jimmy Turgis (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 0:05:36 32 Davide Rebellin (Ita) Sovac 0:05:44 33 Rasmus Christian Quaade (Den) Riwal Readynez Cycling Team 0:06:30 34 Josip Rumac (Cro) Androni Giocattoli-Sidermec 0:06:38 35 Alexandre Geniez (Fra) AG2R La Mondiale 0:06:43 36 Nans Peters (Fra) AG2R La Mondiale 0:06:50 37 Miguel Eduardo Florez Lopez (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 0:07:33 38 Tom Wirtgen (Lux) Wallonie Bruxelles 0:08:10 39 Mauro Finetto (Ita) Delko Marseille Provence KTM 0:08:31 40 Matthieu Ladagnous (Fra) Groupama-FDJ 0:10:05 41 Pierre Rolland (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 0:11:37 42 Paul Ourselin (Fra) Direct Energie 0:11:57 43 Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 0:12:35 44 Anthony Maldonado (Fra) St Michel-Auber 93 0:12:51 45 Tanel Kangert (Est) EF Education First 0:12:56 46 Mathieu Burgaudeau (Fra) Direct Energie 0:13:45 47 Brice Feillu (Fra) Arkéa Samsic 48 Kenny Molly (Bel) Wallonie Bruxelles 49 Nicola Conci (Ita) Trek-Segafredo 0:14:09 50 Matteo Spreafico (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:14:14 51 Daniel Muñoz Giraldo (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 0:16:24 52 Cyril Gautier (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 0:17:26 53 Yoann Bagot (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 0:17:33 54 Sep Vanmarcke (Bel) EF Education First 0:17:51 55 Jérémy Maison (Fra) Arkéa Samsic 0:18:06 56 Dennis van Winden (Ned) Israel Cycling Academy 0:20:23 57 Tom Dernies (Bel) Natura4Ever-Roubaix-Lille Metropole 58 Kevyn Ista (Bel) Wallonie Bruxelles 0:21:23 59 Laurent Evrard (Bel) Sovac 0:21:41 60 Camille Thominet (Fra) St Michel-Auber 93 0:22:03 61 Julien Antomarchi (Fra) Natura4Ever-Roubaix-Lille Metropole 0:22:17 62 Maxime Cam (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 63 Thomas Boudat (Fra) Direct Energie 0:22:33 64 Romain Le Roux (Fra) Arkéa Samsic 0:24:54 65 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 0:25:05 66 Lachlan Morton (Aus) EF Education First 0:26:07 67 Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo 0:26:33 68 Florian Vachon (Fra) Arkéa Samsic 69 Georg Preidler (Aut) Groupama-FDJ 0:27:07 70 Jaume Sureda Morey (Spa) Burgos-BH 0:27:18 71 Pierre Luc Perichon (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:27:43 72 Emmanuel Morin (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:27:53 73 Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale 0:28:13 74 Victor Langellotti (Mon) Burgos-BH 0:28:41 75 Jonas Aaen (Den) Riwal Readynez Cycling Team 0:29:13 76 Sondre Enger (Nor) Israel Cycling Academy 0:29:18 77 Flavien Maurelet (Fra) St Michel-Auber 93 0:29:24 78 Arthur Vichot (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 0:29:37 79 Damien Touze (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:30:35 80 Steve Morabito (Swi) Groupama-FDJ 81 Romain Hardy (Fra) Arkéa Samsic 82 Tobias Ludvigsson (Swe) Groupama-FDJ 0:30:57 83 Christophe Masson (Fra) Natura4Ever-Roubaix-Lille Metropole 0:31:03 84 Mikel Bizkarra Etxegibel (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 85 Fumiyuki Beppu (Jpn) Trek-Segafredo 86 Matti Breschel (Den) EF Education First 87 Gotzon Udondo Santamaria (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 88 Morné Van Niekerk (RSA) St Michel-Auber 93 89 Ramunas Navardauskas (Ltu) Delko Marseille Provence KTM 0:31:09 90 Angelo Tulik (Fra) Direct Energie 0:32:15 91 Tony Hurel (Fra) St Michel-Auber 93 0:34:49 92 Nicolas Sessler (Bra) Burgos-BH 0:35:04 93 Alexander Kamp (Den) Riwal Readynez Cycling Team 0:35:05 94 Ander Barrenetxea Uriarte (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 95 Franklin Six (Bel) Wallonie Bruxelles 96 Mathijs Paasschens (Ned) Wallonie Bruxelles 97 Ludovic Robeet (Bel) Wallonie Bruxelles 98 Andrea Vendrame (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:35:06 99 Jerome Cousin (Fra) Direct Energie 0:35:18 100 Fabien Schmidt (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:41:16 101 Lucas De Rossi (Fra) Delko Marseille Provence KTM 102 Abderrahmane Mehdi Hamza (Alg) Sovac 0:45:18 103 Justin Mottier (Fra) Vital Concept-B&B Hotel

Point classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo 41 pts 2 Julien El Fares (Fra) Delko Marseille Provence KTM 30 3 Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJ 28 4 Sep Vanmarcke (Bel) EF Education First 25 5 Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R La Mondiale 24 6 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 19 7 Rudy Molard (Fra) Groupama-FDJ 19 8 Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie 14 9 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credits 13 10 Hugh John Carthy (GBr) EF Education First 10 11 Lucas Eriksson (Swe) Riwal Readynez Cycling Team 10 12 Kilian Frankiny (Swi) Groupama-FDJ 8 13 Mathias Le Turnier (Fra) Cofidis, Solutions Credits 7 14 Miguel Eduardo Florez Lopez (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 7 15 Cyril Gautier (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 6 16 Julien Antomarchi (Fra) Natura4Ever-Roubaix-Lille Metropole 6 17 Damien Touze (Fra) Cofidis, Solutions Credits 6 18 Dimitri Peyskens (Bel) Wallonie Bruxelles 6 19 Romain Combaud (Fra) Delko Marseille Provence KTM 6 20 Joe Dombrowski (USA) EF Education First 4 21 Mathieu Burgaudeau (Fra) Direct Energie 4 22 Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale 4 23 Jerome Cousin (Fra) Direct Energie 4 24 Julien Simon (Fra) Cofidis, Solutions Credits 3 25 Maxime Cam (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 2 26 Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo 2 27 Arthur Vichot (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 2 28 Amael Moinard (Fra) Arkéa Samsic 1

Mountain classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Cyril Gautier (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 26 pts 2 Pierre Rolland (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 16 3 Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale 14 4 Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo 12 5 Arthur Vichot (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 12 6 Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo 10 7 Hugh John Carthy (GBr) EF Education First 8 8 Damien Touze (Fra) Cofidis, Solutions Credits 8 9 Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie 6 10 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 4 11 Mathieu Burgaudeau (Fra) Direct Energie 4 12 Rudy Molard (Fra) Groupama-FDJ 2 13 Sep Vanmarcke (Bel) EF Education First 2 14 Lachlan Morton (Aus) EF Education First 2