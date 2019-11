Image 1 of 4 A win for Sep Vanmarcke (EF Education First) (Image credit: Bettini Photo) Image 2 of 4 Sep Vanmarcke (EF Education First) celebrates his first win since 2016 (Image credit: Bettini Photo) Image 3 of 4 Sep Vanmarcke (EF Education First) (Image credit: Bettini Photo) Image 4 of 4 Sep Vanmarcke (EF Education First) in yellow (Image credit: Bettini Photo)

Sep Vanmarcke (EF Education First) won stage 1 of the Tour du Haut Var in the south of France, beating Julien El Fares (Delko Marseille Provence) in the sprint after mimosa pollen made a late descent treacherous and sparked numerous crashes.

Related Articles The highs and lows of EF Education First's Australian adventure

It is Vanmarcke’s first win since 2016 as he follows an alternative build-up to the spring Classics. It was EF Education First's fifth win of the 2019 season. Last year, the team recorded six victories in total.

“I’m really happy to win. It’s my first win in nearly three years. It feels so good to be back on the top step,” said Vanmarcke.





“There was a false flat part with 30-kilometers to go,” said sport director Ken Vanmarcke, Sep’s older brother. “If the gap to the breakaway was small, we wanted to anticipate action with Sep and Matti [Breschel]. The gap wasn’t small enough to do anything then, but on the second to last climb, the gap was down to 40-seconds and Lachlan [Morton] tried to go across. The climb was too short for that.”





The Tour du Haut Var continues on Saturday with a hilly 200-kilometre day between Le Cannent-des-Maures and Mons.





Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Sep Vanmarcke (Bel) EF Education First 4:00:22 2 Julien El Fares (Fra) Delko Marseille Provence KTM 3 Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo 4 Rudy Molard (Fra) Groupama-FDJ 5 Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R La Mondiale 6 Lucas Eriksson (Swe) Riwal Readynez Cycling Team 7 Krists Neilands (Lat) Israel Cycling Academy 8 Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJ 9 Miguel Eduardo Florez Lopez (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 10 Dimitri Peyskens (Bel) Wallonie Bruxelles 11 Mathias Le Turnier (Fra) Cofidis, Solutions Credits 12 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credits 13 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 14 Hugh John Carthy (GBr) EF Education First 15 Kilian Frankiny (Swi) Groupama-FDJ 0:00:14 16 Anthony Maldonado (Fra) St Michel-Auber 93 0:00:30 17 Anthony Perez (Fra) Cofidis, Solutions Credits 18 Jonathan Hivert (Fra) Direct Energie 19 Mauro Finetto (Ita) Delko Marseille Provence KTM 0:00:38 20 Jarlinson Pantano (Col) Trek-Segafredo 21 Matteo Busato (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:00:41 22 Rasmus Christian Quaade (Den) Riwal Readynez Cycling Team 0:00:52 23 Sindre Skjøstad Lunke (Nor) Riwal Readynez Cycling Team 24 Kevin Ledanois (Fra) Arkéa Samsic 25 Nicola Conci (Ita) Trek-Segafredo 26 Pierre Rolland (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 0:01:14 27 Joe Dombrowski (USA) EF Education First 28 Julien Simon (Fra) Cofidis, Solutions Credits 29 Kevin Le Cunff (Fra) St Michel-Auber 93 30 Kristian Sbaragli (Ita) Israel Cycling Academy 0:01:40 31 Alexander Cataford (Can) Israel Cycling Academy 32 Fabio Felline (Ita) Trek-Segafredo 33 Emil Nygaard Vinjebo (Den) Riwal Readynez Cycling Team 34 Fernando Barcelo Aragon (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 35 Daniel Muñoz Giraldo (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 36 Alexandre Geniez (Fra) AG2R La Mondiale 37 Tanel Kangert (Est) EF Education First 38 Amael Moinard (Fra) Arkéa Samsic 39 Pierre Luc Perichon (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:02:32 40 Davide Rebellin (Ita) Sovac 41 Dennis van Winden (Ned) Israel Cycling Academy 42 Tom Dernies (Bel) Natura4Ever-Roubaix-Lille Metropole 43 Andrea Vendrame (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 44 Paul Ourselin (Fra) Direct Energie 45 Matthieu Ladagnous (Fra) Groupama-FDJ 46 Camille Thominet (Fra) St Michel-Auber 93 47 Tom Wirtgen (Lux) Wallonie Bruxelles 48 Guillaume Boivin (Can) Israel Cycling Academy 49 Thomas Boudat (Fra) Direct Energie 0:02:35 50 Matteo Spreafico (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:02:58 51 Kevyn Ista (Bel) Wallonie Bruxelles 52 Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie 0:03:01 53 Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 0:03:10 54 Romain Combaud (Fra) Delko Marseille Provence KTM 55 Jimmy Turgis (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 56 Nans Peters (Fra) AG2R La Mondiale 57 Jérémy Maison (Fra) Arkéa Samsic 58 Pierre Idjouadiene (Fra) Natura4Ever-Roubaix-Lille Metropole 59 Lachlan Morton (Aus) EF Education First 0:03:46 60 Michael Gogl (Aut) Trek-Segafredo 0:04:12 61 Josip Rumac (Cro) Androni Giocattoli-Sidermec 62 Emmanuel Morin (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:05:32 63 Nicolai Philip Brochner Nielsen (Den) Riwal Readynez Cycling Team 0:06:20 64 Victor Langellotti (Mon) Burgos-BH 65 Jonas Aaen (Den) Riwal Readynez Cycling Team 0:06:52 66 Yoann Bagot (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 0:07:03 67 Cyril Gautier (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 68 Romain Le Roux (Fra) Arkéa Samsic 69 Arthur Vichot (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 70 Sondre Enger (Nor) Israel Cycling Academy 71 Flavien Maurelet (Fra) St Michel-Auber 93 72 Tobias Ludvigsson (Swe) Groupama-FDJ 0:08:42 73 Georg Preidler (Aut) Groupama-FDJ 74 Fumiyuki Beppu (Jpn) Trek-Segafredo 75 Christophe Masson (Fra) Natura4Ever-Roubaix-Lille Metropole 76 Mikel Bizkarra Etxegibel (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 77 Gotzon Udondo Santamaria (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 78 Thibault Ferasse (Fra) Natura4Ever-Roubaix-Lille Metropole 79 Fabien Schmidt (Fra) Delko Marseille Provence KTM 80 Mathieu Burgaudeau (Fra) Direct Energie 81 Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo 82 James Mitri (NZl) Burgos-BH 83 Matti Breschel (Den) EF Education First 84 Florian Vachon (Fra) Arkéa Samsic 85 Brice Feillu (Fra) Arkéa Samsic 86 Kenny Molly (Bel) Wallonie Bruxelles 87 Nicolas Baldo (Fra) St Michel-Auber 93 88 Laurent Evrard (Bel) Sovac 89 Morné Van Niekerk (RSA) St Michel-Auber 93 90 Julien Antomarchi (Fra) Natura4Ever-Roubaix-Lille Metropole 91 Lucas De Rossi (Fra) Delko Marseille Provence KTM 92 Maxime Cam (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 93 Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale 94 Mattia Frapporti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:11:01 95 Damien Touze (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:12:44 96 Ander Barrenetxea Uriarte (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 97 Alexander Kamp (Den) Riwal Readynez Cycling Team 98 Jaume Sureda Morey (Spa) Burgos-BH 99 Nicolas Sessler (Bra) Burgos-BH 100 Nuno Matos (Por) Burgos-BH 101 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 102 Thomas Vaubourzeix (Fra) Natura4Ever-Roubaix-Lille Metropole 103 Ramunas Navardauskas (Ltu) Delko Marseille Provence KTM 104 Abderrahmane Mehdi Hamza (Alg) Sovac 105 Mathijs Paasschens (Ned) Wallonie Bruxelles 106 Franklin Six (Bel) Wallonie Bruxelles 107 Ludovic Robeet (Bel) Wallonie Bruxelles 108 Romain Hardy (Fra) Arkéa Samsic 109 Tony Hurel (Fra) St Michel-Auber 93 110 Justin Mottier (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 111 Steve Morabito (Swi) Groupama-FDJ 112 Angelo Tulik (Fra) Direct Energie 113 Jerome Cousin (Fra) Direct Energie 114 Islam Mansouri (Alg) Sovac 0:14:44 115 Urko Berrade Fernandez (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 0:16:34 OTL Alvaro Robredo Crespo (Spa) Burgos-BH 0:33:31 OTL Matthew Gibson (GBr) Burgos-BH DNF Moreno Hofland (Ned) EF Education First DNF Beñat Intxausti Elorriaga (Spa) Euskadi Basque Country-Murias DNF Hamza Mansouri (Alg) Sovac DNF Nassim Saidi (Alg) Sovac DNF Mohamed Bouzidi (Alg) Sovac

Sprint 1 - Tourette s/Loup # Rider Name (Country) Team Result 1 Damien Touze (Fra) Cofidis, Solutions Credits 6 pts 2 Mathieu Burgaudeau (Fra) Direct Energie 4 3 Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo 2

Points # Rider Name (Country) Team Result 1 Sep Vanmarcke (Bel) EF Education First 25 pts 2 Julien El Fares (Fra) Delko Marseille Provence KTM 20 3 Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo 16 4 Rudy Molard (Fra) Groupama-FDJ 14 5 Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R La Mondiale 12 6 Lucas Eriksson (Swe) Riwal Readynez Cycling Team 10 7 Krists Neilands (Lat) Israel Cycling Academy 9 8 Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJ 8 9 Miguel Eduardo Florez Lopez (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 7 10 Dimitri Peyskens (Bel) Wallonie Bruxelles 6 11 Mathias Le Turnier (Fra) Cofidis, Solutions Credits 5 12 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credits 4 13 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 3 14 Hugh John Carthy (GBr) EF Education First 2 15 Kilian Frankiny (Swi) Groupama-FDJ 1

General classification after stage 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Sep Vanmarcke (Bel) EF Education First 4:00:22 2 Julien El Fares (Fra) Delko Marseille Provence KTM 3 Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo 4 Rudy Molard (Fra) Groupama-FDJ 5 Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R La Mondiale 6 Lucas Eriksson (Swe) Riwal Readynez Cycling Team 7 Krists Neilands (Lat) Israel Cycling Academy 8 Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJ 9 Miguel Eduardo Florez Lopez (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 10 Dimitri Peyskens (Bel) Wallonie Bruxelles 11 Mathias Le Turnier (Fra) Cofidis, Solutions Credits 12 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credits 13 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 14 Hugh John Carthy (GBr) EF Education First 15 Kilian Frankiny (Swi) Groupama-FDJ 0:00:14 16 Anthony Maldonado (Fra) St Michel-Auber 93 0:00:30 17 Anthony Perez (Fra) Cofidis, Solutions Credits 18 Jonathan Hivert (Fra) Direct Energie 19 Mauro Finetto (Ita) Delko Marseille Provence KTM 0:00:38 20 Jarlinson Pantano (Col) Trek-Segafredo 21 Matteo Busato (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:00:41 22 Rasmus Christian Quaade (Den) Riwal Readynez Cycling Team 0:00:52 23 Sindre Skjøstad Lunke (Nor) Riwal Readynez Cycling Team 24 Kevin Ledanois (Fra) Arkéa Samsic 25 Nicola Conci (Ita) Trek-Segafredo 26 Pierre Rolland (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 0:01:14 27 Joe Dombrowski (USA) EF Education First 28 Julien Simon (Fra) Cofidis, Solutions Credits 29 Kevin Le Cunff (Fra) St Michel-Auber 93 30 Kristian Sbaragli (Ita) Israel Cycling Academy 0:01:40 31 Alexander Cataford (Can) Israel Cycling Academy 32 Fabio Felline (Ita) Trek-Segafredo 33 Emil Nygaard Vinjebo (Den) Riwal Readynez Cycling Team 34 Fernando Barcelo Aragon (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 35 Daniel Muñoz Giraldo (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 36 Alexandre Geniez (Fra) AG2R La Mondiale 37 Tanel Kangert (Est) EF Education First 38 Amael Moinard (Fra) Arkéa Samsic 39 Pierre Luc Perichon (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:02:32 40 Davide Rebellin (Ita) Sovac 41 Dennis van Winden (Ned) Israel Cycling Academy 42 Tom Dernies (Bel) Natura4Ever-Roubaix-Lille Metropole 43 Andrea Vendrame (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 44 Paul Ourselin (Fra) Direct Energie 45 Matthieu Ladagnous (Fra) Groupama-FDJ 46 Camille Thominet (Fra) St Michel-Auber 93 47 Tom Wirtgen (Lux) Wallonie Bruxelles 48 Guillaume Boivin (Can) Israel Cycling Academy 49 Thomas Boudat (Fra) Direct Energie 0:02:35 50 Matteo Spreafico (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:02:58 51 Kevyn Ista (Bel) Wallonie Bruxelles 52 Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie 0:03:01 53 Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 0:03:10 54 Romain Combaud (Fra) Delko Marseille Provence KTM 55 Jimmy Turgis (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 56 Nans Peters (Fra) AG2R La Mondiale 57 Jérémy Maison (Fra) Arkéa Samsic 58 Pierre Idjouadiene (Fra) Natura4Ever-Roubaix-Lille Metropole 59 Lachlan Morton (Aus) EF Education First 0:03:46 60 Michael Gogl (Aut) Trek-Segafredo 0:04:12 61 Josip Rumac (Cro) Androni Giocattoli-Sidermec 62 Emmanuel Morin (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:05:32 63 Nicolai Philip Brochner Nielsen (Den) Riwal Readynez Cycling Team 0:06:20 64 Victor Langellotti (Mon) Burgos-BH 65 Jonas Aaen (Den) Riwal Readynez Cycling Team 0:06:52 66 Yoann Bagot (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 0:07:03 67 Cyril Gautier (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 68 Romain Le Roux (Fra) Arkéa Samsic 69 Arthur Vichot (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 70 Sondre Enger (Nor) Israel Cycling Academy 71 Flavien Maurelet (Fra) St Michel-Auber 93 72 Tobias Ludvigsson (Swe) Groupama-FDJ 0:08:42 73 Georg Preidler (Aut) Groupama-FDJ 74 Fumiyuki Beppu (Jpn) Trek-Segafredo 75 Christophe Masson (Fra) Natura4Ever-Roubaix-Lille Metropole 76 Mikel Bizkarra Etxegibel (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 77 Gotzon Udondo Santamaria (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 78 Thibault Ferasse (Fra) Natura4Ever-Roubaix-Lille Metropole 79 Fabien Schmidt (Fra) Delko Marseille Provence KTM 80 Mathieu Burgaudeau (Fra) Direct Energie 81 Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo 82 James Mitri (NZl) Burgos-BH 83 Matti Breschel (Den) EF Education First 84 Florian Vachon (Fra) Arkéa Samsic 85 Brice Feillu (Fra) Arkéa Samsic 86 Kenny Molly (Bel) Wallonie Bruxelles 87 Nicolas Baldo (Fra) St Michel-Auber 93 88 Laurent Evrard (Bel) Sovac 89 Morné Van Niekerk (RSA) St Michel-Auber 93 90 Julien Antomarchi (Fra) Natura4Ever-Roubaix-Lille Metropole 91 Lucas De Rossi (Fra) Delko Marseille Provence KTM 92 Maxime Cam (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 93 Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale 94 Mattia Frapporti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:11:01 95 Damien Touze (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:12:44 96 Ander Barrenetxea Uriarte (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 97 Alexander Kamp (Den) Riwal Readynez Cycling Team 98 Jaume Sureda Morey (Spa) Burgos-BH 99 Nicolas Sessler (Bra) Burgos-BH 100 Nuno Matos (Por) Burgos-BH 101 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 102 Thomas Vaubourzeix (Fra) Natura4Ever-Roubaix-Lille Metropole 103 Ramunas Navardauskas (Ltu) Delko Marseille Provence KTM 104 Abderrahmane Mehdi Hamza (Alg) Sovac 105 Mathijs Paasschens (Ned) Wallonie Bruxelles 106 Franklin Six (Bel) Wallonie Bruxelles 107 Ludovic Robeet (Bel) Wallonie Bruxelles 108 Romain Hardy (Fra) Arkéa Samsic 109 Tony Hurel (Fra) St Michel-Auber 93 110 Justin Mottier (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 111 Steve Morabito (Swi) Groupama-FDJ 112 Angelo Tulik (Fra) Direct Energie 113 Jerome Cousin (Fra) Direct Energie 114 Islam Mansouri (Alg) Sovac 0:14:44 115 Urko Berrade Fernandez (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 0:16:34

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Sep Vanmarcke (Bel) EF Education First 25 pts 2 Julien El Fares (Fra) Delko Marseille Provence KTM 20 3 Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo 16 4 Rudy Molard (Fra) Groupama-FDJ 14 5 Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R La Mondiale 12 6 Lucas Eriksson (Swe) Riwal Readynez Cycling Team 10 7 Krists Neilands (Lat) Israel Cycling Academy 9 8 Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJ 8 9 Miguel Eduardo Florez Lopez (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 7 10 Dimitri Peyskens (Bel) Wallonie Bruxelles 6 11 Mathias Le Turnier (Fra) Cofidis, Solutions Credits 5 12 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credits 4 13 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 3 14 Hugh John Carthy (GBr) EF Education First 2 15 Kilian Frankiny (Swi) Groupama-FDJ 1

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo 12 pts 2 Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo 10 3 Hugh John Carthy (GBr) EF Education First 8 4 Damien Touze (Fra) Cofidis, Solutions Credits 8 5 Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie 6 6 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 4 7 Mathieu Burgaudeau (Fra) Direct Energie 4 8 Rudy Molard (Fra) Groupama-FDJ 2

Young riders classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Lucas Eriksson (Swe) Riwal Readynez Cycling Team 4:00:22 2 Miguel Eduardo Florez Lopez (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 3 Mathias Le Turnier (Fra) Cofidis, Solutions Credits 4 Nicola Conci (Ita) Trek-Segafredo 0:00:52 5 Fernando Barcelo Aragon (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 0:01:40 6 Daniel Muñoz Giraldo (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 7 Tom Wirtgen (Lux) Wallonie Bruxelles 0:02:32 8 Pierre Idjouadiene (Fra) Natura4Ever-Roubaix-Lille Metropole 0:03:10 9 Emmanuel Morin (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:05:32 10 Victor Langellotti (Mon) Burgos-BH 0:06:20 11 Mathieu Burgaudeau (Fra) Direct Energie 0:08:42 12 James Mitri (NZl) Burgos-BH 13 Kenny Molly (Bel) Wallonie Bruxelles 14 Morné Van Niekerk (RSA) St Michel-Auber 93 15 Lucas De Rossi (Fra) Delko Marseille Provence KTM 16 Damien Touze (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:12:44 17 Jaume Sureda Morey (Spa) Burgos-BH 18 Mathijs Paasschens (Ned) Wallonie Bruxelles 19 Franklin Six (Bel) Wallonie Bruxelles 20 Islam Mansouri (Alg) Sovac 0:14:44 21 Urko Berrade Fernandez (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 0:16:34