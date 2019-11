Thibaut Pinot wins the 2018 Il Lombardia (Image credit: Getty Images)

Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) won the final stage of the Tour du Haut Var to the summit of Mont Faron, securing overall victory in the three-day early-season stage race in the south of France.

Pinot used his climbing skills and power to make a late attack on the steep climb to the finish. He managed to overhaul late attacker Hugh Carthy (EF Education First), go after French rival Romain Bardet (AG2R La Mondiale) and then edge clear to win alone. Carthy finished third at four seconds.

Pinot finished second on stage 2 and so gained enough time on Mont Faron to secure overall victory and take a moral boosting victory.

“This was perfect after the events of the first day,” Pinot said, returning to stage 1 when mimosa pollen on a technical descent sparked crashes and he finished behind Sep Vanmarcke (EF Education First) in the sprint.

“We really wanted to go for it and the team rode well. The goal, from the very first day, was to arrive at the foot of Mont Faron in the same time as the best riders, so that everything was decided on the last climb.

“I wanted it so much today, we raced hard but missed out at the recent Tour de la Provence. I had to win today.”

The final 136km stage rolled through the hills of the south of France but the stage was all about the finish on Mont Faron. The climb overlooks the port of Toulon and is famous for decisive stage in the Tour of the Mediterranean and Trek-Segafredo made sure they never gained more than three minutes.

Antomarchi, Burgaudeau, Finetto, Ista, Mauerlet and Ourselin stayed away until the Corps du Garde climb, just 13km from the finish but their lead was down to just 20 seconds as the five-kilometre climb of Mont Faron started.

Antomarchi was the last to be caught with three kilometres to go as rode hard to set-up Pinot. Stage 2 winner Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) was dropped at two to go, offering Pinot a double objective.

Seven riders remained up front after the steepest sections of the climb: Lilian Calmejane (Direct Energie), Pinot, Kilian Frankiny (Groupama-FDJ), Romain Bardet (AG2R La Mondiale), Alexis Vuillermoz (AG2R La Mondiale), Hugh Carthy (EF Education First) and Nicolas Edet (Cofidis).

Vuillermoz set the pace until Carthy attacked with 800 metres to go and France’s biggest rivals – Pinot and Bardet were the only riders able to go after him. Bardet as strong but Pinot was stronger after a spell at altitude and surged clear to win the 30th race of his career.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJ 3:19:52 2 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:03 3 Hugh John Carthy (GBr) EF Education First 0:00:05 4 Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie 0:00:11 5 Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R La Mondiale 6 Kilian Frankiny (Swi) Groupama-FDJ 0:00:13 7 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credits 8 Alexandre Geniez (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:51 9 Julien El Fares (Fra) Delko Marseille Provence KTM 10 Nans Peters (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:56 11 Julien Antomarchi (Fra) Natura4Ever-Roubaix-Lille Metropole 0:00:58 12 Joe Dombrowski (USA) EF Education First 0:01:04 13 Jonathan Hivert (Fra) Direct Energie 0:01:06 14 Fernando Barcelo Aragon (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 0:01:08 15 Romain Combaud (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:01:11 16 Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo 0:01:14 17 Amael Moinard (Fra) Arkéa Samsic 0:01:16 18 Jérémy Maison (Fra) Arkéa Samsic 0:01:17 19 Anthony Perez (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:01:25 20 Mathias Le Turnier (Fra) Cofidis, Solutions Credits 21 Rudy Molard (Fra) Groupama-FDJ 0:01:44 22 Julien Simon (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:01:46 23 Dimitri Peyskens (Bel) Wallonie Bruxelles 0:01:52 24 Tanel Kangert (Est) EF Education First 0:01:54 25 Sindre Skjøstad Lunke (Nor) Riwal Readynez Cycling Team 0:01:55 26 Romain Hardy (Fra) Arkéa Samsic 0:01:58 27 Kevin Ledanois (Fra) Arkéa Samsic 0:02:02 28 Jarlinson Pantano (Col) Trek-Segafredo 0:02:16 29 Daniel Muñoz Giraldo (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 30 Anthony Maldonado (Fra) St Michel-Auber 93 0:02:23 31 Mikel Bizkarra Etxegibel (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 0:02:27 32 Matteo Busato (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 33 Tom Wirtgen (Lux) Wallonie Bruxelles 0:02:33 34 Mathieu Burgaudeau (Fra) Direct Energie 0:02:35 35 Lucas Eriksson (Swe) Riwal Readynez Cycling Team 36 Cyril Gautier (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 0:02:40 37 Miguel Eduardo Florez Lopez (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 0:02:49 38 Sep Vanmarcke (Bel) EF Education First 0:02:53 39 Emil Nygaard Vinjebo (Den) Riwal Readynez Cycling Team 0:02:59 40 Guillaume Boivin (Can) Israel Cycling Academy 0:03:04 41 Brice Feillu (Fra) Arkéa Samsic 0:03:05 42 Paul Ourselin (Fra) Direct Energie 0:03:15 43 Kenny Molly (Bel) Wallonie Bruxelles 0:03:22 44 Camille Thominet (Fra) St Michel-Auber 93 0:03:24 45 Josip Rumac (Cro) Androni Giocattoli-Sidermec 0:03:27 46 Matteo Spreafico (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:03:30 47 Fabio Felline (Ita) Trek-Segafredo 0:03:33 48 Jimmy Turgis (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 0:03:41 49 Jerome Cousin (Fra) Direct Energie 0:03:45 50 Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 0:03:56 51 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 52 Lucas De Rossi (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:04:02 53 Alexander Cataford (Can) Israel Cycling Academy 0:04:06 54 Tom Dernies (Bel) Natura4Ever-Roubaix-Lille Metropole 0:04:08 55 Victor Langellotti (Mon) Burgos-BH 0:04:23 56 Laurent Evrard (Bel) Sovac 0:04:52 57 Davide Rebellin (Ita) Sovac 0:05:14 58 Kristian Sbaragli (Ita) Israel Cycling Academy 59 Sondre Enger (Nor) Israel Cycling Academy 60 Florian Vachon (Fra) Arkéa Samsic 0:05:17 61 Jaume Sureda Morey (Spa) Burgos-BH 62 Angelo Tulik (Fra) Direct Energie 0:05:34 63 Matthieu Ladagnous (Fra) Groupama-FDJ 0:06:00 64 Mauro Finetto (Ita) Delko Marseille Provence KTM 0:06:07 65 Tobias Ludvigsson (Swe) Groupama-FDJ 0:07:21 66 Steve Morabito (Swi) Groupama-FDJ 67 Nicolas Sessler (Bra) Burgos-BH 68 Mathijs Paasschens (Ned) Wallonie Bruxelles 0:09:46 69 Arthur Vichot (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 0:10:18 70 Pierre Rolland (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 71 Alexander Kamp (Den) Riwal Readynez Cycling Team 72 Jonas Aaen (Den) Riwal Readynez Cycling Team 73 Damien Touze (Fra) Cofidis, Solutions Credits 74 Kevin Le Cunff (Fra) St Michel-Auber 93 75 Pierre Luc Perichon (Fra) Cofidis, Solutions Credits 76 Romain Le Roux (Fra) Arkéa Samsic 77 Emmanuel Morin (Fra) Cofidis, Solutions Credits 78 Fabien Schmidt (Fra) Delko Marseille Provence KTM 79 Justin Mottier (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 80 Christophe Masson (Fra) Natura4Ever-Roubaix-Lille Metropole 81 Ludovic Robeet (Bel) Wallonie Bruxelles 82 Maxime Cam (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 83 Lachlan Morton (Aus) EF Education First 0:10:39 84 Ramunas Navardauskas (Ltu) Delko Marseille Provence KTM 85 Kevyn Ista (Bel) Wallonie Bruxelles 0:10:58 86 Franklin Six (Bel) Wallonie Bruxelles 87 Thomas Boudat (Fra) Direct Energie 0:11:23 88 Nicola Conci (Ita) Trek-Segafredo 0:11:57 89 Tony Hurel (Fra) St Michel-Auber 93 0:12:39 90 Flavien Maurelet (Fra) St Michel-Auber 93 91 Ander Barrenetxea Uriarte (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 92 Gotzon Udondo Santamaria (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 93 Andrea Vendrame (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 94 Yoann Bagot (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 0:12:59 95 Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo 0:13:38 96 Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale 97 Fumiyuki Beppu (Jpn) Trek-Segafredo 98 Dennis van Winden (Ned) Israel Cycling Academy 99 Abderrahmane Mehdi Hamza (Alg) Sovac 100 Matti Breschel (Den) EF Education First 101 Georg Preidler (Aut) Groupama-FDJ 102 Morné Van Niekerk (RSA) St Michel-Auber 93 DNF Rasmus Christian Quaade (Den) Riwal Readynez Cycling Team

Sprint 1 - La Roquebrusssane # Rider Name (Country) Team Result 1 Mauro Finetto (Ita) Delko Marseille Provence KTM 6 pts 2 Yoann Bagot (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 4 3 Julien Antomarchi (Fra) Natura4Ever-Roubaix-Lille Metropole 2

Sprint 2 - La Roquebrussane # Rider Name (Country) Team Result 1 Mathieu Burgaudeau (Fra) Direct Energie 6 pts 2 Romain Le Roux (Fra) Arkéa Samsic 4 3 Damien Touze (Fra) Cofidis, Solutions Credits 2

Finish # Rider Name (Country) Team Result 1 Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJ 25 pts 2 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 20 3 Hugh John Carthy (GBr) EF Education First 16 4 Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie 14 5 Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R La Mondiale 12 6 Kilian Frankiny (Swi) Groupama-FDJ 10 7 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credits 9 8 Alexandre Geniez (Fra) AG2R La Mondiale 8 9 Julien El Fares (Fra) Delko Marseille Provence KTM 7 10 Julien Antomarchi (Fra) Natura4Ever-Roubaix-Lille Metropole 7 11 Mathieu Burgaudeau (Fra) Direct Energie 6 12 Nans Peters (Fra) AG2R La Mondiale 6 13 Mauro Finetto (Ita) Delko Marseille Provence KTM 6 14 Joe Dombrowski (USA) EF Education First 4 15 Yoann Bagot (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 4 16 Romain Le Roux (Fra) Arkéa Samsic 4 17 Jonathan Hivert (Fra) Direct Energie 3 18 Damien Touze (Fra) Cofidis, Solutions Credits 2 19 Fernando Barcelo Aragon (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 2 20 Romain Combaud (Fra) Delko Marseille Provence KTM 1

Mountain 1 - Col du Corps Grade # Rider Name (Country) Team Result 1 Mauro Finetto (Ita) Delko Marseille Provence KTM 6 pts 2 Julien Antomarchi (Fra) Natura4Ever-Roubaix-Lille Metropole 4 3 Paul Ourselin (Fra) Direct Energie 2

Mountain 2 - Le Mont Faron # Rider Name (Country) Team Result 1 Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJ 10 pts 2 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 8 3 Hugh John Carthy (GBr) EF Education First 6 4 Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie 4 5 Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R La Mondiale 2

Young rider # Rider Name (Country) Team Result 1 Fernando Barcelo Aragon (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 3:21:00 2 Mathias Le Turnier (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:00:17 3 Daniel Muñoz Giraldo (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 0:01:08 4 Tom Wirtgen (Lux) Wallonie Bruxelles 0:01:25 5 Mathieu Burgaudeau (Fra) Direct Energie 0:01:27 6 Lucas Eriksson (Swe) Riwal Readynez Cycling Team 7 Miguel Eduardo Florez Lopez (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 0:01:41 8 Kenny Molly (Bel) Wallonie Bruxelles 0:02:14 9 Lucas De Rossi (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:02:54 10 Victor Langellotti (Mon) Burgos-BH 0:03:15 11 Jaume Sureda Morey (Spa) Burgos-BH 0:04:09 12 Mathijs Paasschens (Ned) Wallonie Bruxelles 0:08:38 13 Damien Touze (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:09:10 14 Emmanuel Morin (Fra) Cofidis, Solutions Credits 15 Franklin Six (Bel) Wallonie Bruxelles 0:09:50 16 Nicola Conci (Ita) Trek-Segafredo 0:10:49 17 Morné Van Niekerk (RSA) St Michel-Auber 93 0:12:30

Final general classification after stage 3 # Rider Name (Country) Team Result 1 Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJ 12:39:44 2 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:03 3 Hugh John Carthy (GBr) EF Education First 0:00:05 4 Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:11 5 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:00:13 6 Kilian Frankiny (Swi) Groupama-FDJ 0:00:27 7 Julien El Fares (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:00:51 8 Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo 0:01:14 9 Rudy Molard (Fra) Groupama-FDJ 0:01:54 10 Mathias Le Turnier (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:02:10 11 Joe Dombrowski (USA) EF Education First 0:02:53 12 Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie 0:03:12 13 Jonathan Hivert (Fra) Direct Energie 0:03:13 14 Dimitri Peyskens (Bel) Wallonie Bruxelles 0:03:19 15 Amael Moinard (Fra) Arkéa Samsic 0:03:41 16 Julien Simon (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:03:43 17 Fernando Barcelo Aragon (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 0:03:56 18 Sindre Skjøstad Lunke (Nor) Riwal Readynez Cycling Team 0:03:57 19 Anthony Perez (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:04:03 20 Jarlinson Pantano (Col) Trek-Segafredo 0:04:04 21 Romain Combaud (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:04:31 22 Matteo Busato (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:04:54 23 Kevin Ledanois (Fra) Arkéa Samsic 0:05:00 24 Emil Nygaard Vinjebo (Den) Riwal Readynez Cycling Team 0:06:02 25 Lucas Eriksson (Swe) Riwal Readynez Cycling Team 0:06:06 26 Alexandre Geniez (Fra) AG2R La Mondiale 0:07:34 27 Nans Peters (Fra) AG2R La Mondiale 0:07:46 28 Guillaume Boivin (Can) Israel Cycling Academy 0:08:14 29 Alexander Cataford (Can) Israel Cycling Academy 0:08:24 30 Kristian Sbaragli (Ita) Israel Cycling Academy 0:08:51 31 Fabio Felline (Ita) Trek-Segafredo 0:09:00 32 Jimmy Turgis (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 0:09:17 33 Josip Rumac (Cro) Androni Giocattoli-Sidermec 0:10:05 34 Miguel Eduardo Florez Lopez (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 0:10:22 35 Tom Wirtgen (Lux) Wallonie Bruxelles 0:10:43 36 Davide Rebellin (Ita) Sovac 0:10:58 37 Kevin Le Cunff (Fra) St Michel-Auber 93 0:13:36 38 Mauro Finetto (Ita) Delko Marseille Provence KTM 0:14:38 39 Tanel Kangert (Est) EF Education First 0:14:50 40 Paul Ourselin (Fra) Direct Energie 0:15:12 41 Anthony Maldonado (Fra) St Michel-Auber 93 0:15:14 42 Matthieu Ladagnous (Fra) Groupama-FDJ 0:16:05 43 Mathieu Burgaudeau (Fra) Direct Energie 0:16:20 44 Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 0:16:31 45 Brice Feillu (Fra) Arkéa Samsic 0:16:50 46 Kenny Molly (Bel) Wallonie Bruxelles 0:17:07 47 Matteo Spreafico (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:17:44 48 Daniel Muñoz Giraldo (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 0:18:40 49 Jérémy Maison (Fra) Arkéa Samsic 0:19:23 50 Cyril Gautier (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 0:20:06 51 Sep Vanmarcke (Bel) EF Education First 0:20:44 52 Pierre Rolland (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 0:21:55 53 Julien Antomarchi (Fra) Natura4Ever-Roubaix-Lille Metropole 0:23:15 54 Tom Dernies (Bel) Natura4Ever-Roubaix-Lille Metropole 0:24:31 55 Camille Thominet (Fra) St Michel-Auber 93 0:25:27 56 Nicola Conci (Ita) Trek-Segafredo 0:26:06 57 Laurent Evrard (Bel) Sovac 0:26:33 58 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 0:29:01 59 Yoann Bagot (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 0:30:32 60 Florian Vachon (Fra) Arkéa Samsic 0:31:50 61 Kevyn Ista (Bel) Wallonie Bruxelles 0:32:21 62 Romain Hardy (Fra) Arkéa Samsic 0:32:33 63 Jaume Sureda Morey (Spa) Burgos-BH 0:32:35 64 Maxime Cam (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 65 Victor Langellotti (Mon) Burgos-BH 0:33:04 66 Mikel Bizkarra Etxegibel (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 0:33:30 67 Thomas Boudat (Fra) Direct Energie 0:33:56 68 Dennis van Winden (Ned) Israel Cycling Academy 0:34:01 69 Sondre Enger (Nor) Israel Cycling Academy 0:34:32 70 Romain Le Roux (Fra) Arkéa Samsic 0:35:12 71 Lachlan Morton (Aus) EF Education First 0:36:46 72 Angelo Tulik (Fra) Direct Energie 0:37:49 73 Steve Morabito (Swi) Groupama-FDJ 0:37:56 74 Pierre Luc Perichon (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:38:01 75 Emmanuel Morin (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:38:11 76 Tobias Ludvigsson (Swe) Groupama-FDJ 0:38:18 77 Jerome Cousin (Fra) Direct Energie 0:39:03 78 Jonas Aaen (Den) Riwal Readynez Cycling Team 0:39:31 79 Arthur Vichot (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 0:39:55 80 Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo 0:40:11 81 Georg Preidler (Aut) Groupama-FDJ 0:40:45 82 Damien Touze (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:40:53 83 Christophe Masson (Fra) Natura4Ever-Roubaix-Lille Metropole 0:41:21 84 Ramunas Navardauskas (Ltu) Delko Marseille Provence KTM 0:41:48 85 Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale 0:41:51 86 Flavien Maurelet (Fra) St Michel-Auber 93 0:42:03 87 Nicolas Sessler (Bra) Burgos-BH 0:42:25 88 Gotzon Udondo Santamaria (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 0:43:42 89 Fumiyuki Beppu (Jpn) Trek-Segafredo 0:44:41 90 Matti Breschel (Den) EF Education First 91 Morné Van Niekerk (RSA) St Michel-Auber 93 92 Mathijs Paasschens (Ned) Wallonie Bruxelles 0:44:51 93 Lucas De Rossi (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:45:18 94 Alexander Kamp (Den) Riwal Readynez Cycling Team 0:45:23 95 Ludovic Robeet (Bel) Wallonie Bruxelles 96 Franklin Six (Bel) Wallonie Bruxelles 0:46:03 97 Tony Hurel (Fra) St Michel-Auber 93 0:47:28 98 Ander Barrenetxea Uriarte (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 0:47:44 99 Andrea Vendrame (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:47:45 100 Fabien Schmidt (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:51:34 101 Justin Mottier (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 0:55:36 102 Abderrahmane Mehdi Hamza (Alg) Sovac 0:58:56

Point classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJ 53 pts 2 Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo 41 3 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 39 4 Julien El Fares (Fra) Delko Marseille Provence KTM 37 5 Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R La Mondiale 36 6 Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie 28 7 Hugh John Carthy (GBr) EF Education First 26 8 Sep Vanmarcke (Bel) EF Education First 25 9 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credits 22 10 Rudy Molard (Fra) Groupama-FDJ 19 11 Kilian Frankiny (Swi) Groupama-FDJ 18 12 Julien Antomarchi (Fra) Natura4Ever-Roubaix-Lille Metropole 13 13 Mathieu Burgaudeau (Fra) Direct Energie 10 14 Lucas Eriksson (Swe) Riwal Readynez Cycling Team 10 15 Damien Touze (Fra) Cofidis, Solutions Credits 8 16 Joe Dombrowski (USA) EF Education First 8 17 Alexandre Geniez (Fra) AG2R La Mondiale 8 18 Mathias Le Turnier (Fra) Cofidis, Solutions Credits 7 19 Romain Combaud (Fra) Delko Marseille Provence KTM 7 20 Miguel Eduardo Florez Lopez (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 7 21 Mauro Finetto (Ita) Delko Marseille Provence KTM 6 22 Dimitri Peyskens (Bel) Wallonie Bruxelles 6 23 Nans Peters (Fra) AG2R La Mondiale 6 24 Cyril Gautier (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 6 25 Yoann Bagot (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 4 26 Romain Le Roux (Fra) Arkéa Samsic 4 27 Jerome Cousin (Fra) Direct Energie 4 28 Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale 4 29 Jonathan Hivert (Fra) Direct Energie 3 30 Julien Simon (Fra) Cofidis, Solutions Credits 3 31 Fernando Barcelo Aragon (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 2 32 Maxime Cam (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 2 33 Arthur Vichot (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 2 34 Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo 2 35 Amael Moinard (Fra) Arkéa Samsic 1

Mountain classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Cyril Gautier (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 26 pts 2 Pierre Rolland (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 16 3 Hugh John Carthy (GBr) EF Education First 14 4 Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale 14 5 Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo 12 6 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 12 7 Arthur Vichot (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 12 8 Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJ 10 9 Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo 10 10 Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie 10 11 Damien Touze (Fra) Cofidis, Solutions Credits 8 12 Mauro Finetto (Ita) Delko Marseille Provence KTM 6 13 Mathieu Burgaudeau (Fra) Direct Energie 4 14 Julien Antomarchi (Fra) Natura4Ever-Roubaix-Lille Metropole 4 15 Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R La Mondiale 2 16 Rudy Molard (Fra) Groupama-FDJ 2 17 Paul Ourselin (Fra) Direct Energie 2 18 Sep Vanmarcke (Bel) EF Education First 2 19 Lachlan Morton (Aus) EF Education First 2

Young rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Mathias Le Turnier (Fra) Cofidis, Solutions Credits 12:41:54 2 Fernando Barcelo Aragon (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 0:01:46 3 Lucas Eriksson (Swe) Riwal Readynez Cycling Team 0:03:56 4 Miguel Eduardo Florez Lopez (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 0:08:12 5 Tom Wirtgen (Lux) Wallonie Bruxelles 0:08:33 6 Mathieu Burgaudeau (Fra) Direct Energie 0:14:10 7 Kenny Molly (Bel) Wallonie Bruxelles 0:14:57 8 Daniel Muñoz Giraldo (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 0:16:30 9 Nicola Conci (Ita) Trek-Segafredo 0:23:56 10 Jaume Sureda Morey (Spa) Burgos-BH 0:30:25 11 Victor Langellotti (Mon) Burgos-BH 0:30:54 12 Emmanuel Morin (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:36:01 13 Damien Touze (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:38:43 14 Morné Van Niekerk (RSA) St Michel-Auber 93 0:42:31 15 Mathijs Paasschens (Ned) Wallonie Bruxelles 0:42:41 16 Lucas De Rossi (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:43:08 17 Franklin Six (Bel) Wallonie Bruxelles 0:43:53