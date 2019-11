Image 1 of 19 Dean Downing gets his prize for the stage win (Image credit: Lin Chien Hung) Image 2 of 19 The jersey holders after stage 5 (Image credit: Lin Chien Hung) Image 3 of 19 Team Kenda p/b Geargrinder salutes at Tour de Taiwan (Image credit: Lin Chien Hung) Image 4 of 19 Team Kenda p/b Geargrinder leads the peloton on stage 5 (Image credit: Lin Chien Hung) Image 5 of 19 Chad Burdzilauskas (Kenda p/b Geargrinder) on the move in Tour de Taiwan (Image credit: Lin Chien Hung) Image 6 of 19 Philip Gaimon (Kenda p/b Geargrinder) escaped with new KOM leader Choi Ki Ho. (Image credit: Lin Chien Hung) Image 7 of 19 The peloton encountered some climbs on stage 5 (Image credit: Lin Chien Hung) Image 8 of 19 A Champion Systems team rider has a mechanical (Image credit: Lin Chien Hung) Image 9 of 19 The peloton on stage 5 (Image credit: Lin Chien Hung) Image 10 of 19 Dean Downing (Rapha Condor) was surprised to win stage 5 (Image credit: Lin Chien Hung) Image 11 of 19 Dean Downing (Rapha Condor) takes the win with a bike throw. (Image credit: Lin Chien Hung) Image 12 of 19 The fifth stage passes along a county highway (Image credit: Lin Chien Hung) Image 13 of 19 A temple gate towers over the peloton (Image credit: Lin Chien Hung) Image 14 of 19 A nice show at the start of stage 5. (Image credit: Lin Chien Hung) Image 15 of 19 The bunch heads into the hills. (Image credit: Lin Chien Hung) Image 16 of 19 A view of stage 5 (Image credit: Lin Chien Hung) Image 17 of 19 The bunch was lined out in the approach to stage 5's finish (Image credit: Lin Chien Hung) Image 18 of 19 David McCann (Giant Asia) stayed in the overall lead. (Image credit: Lin Chien Hung) Image 19 of 19 Team Kenda p/b Geargrinder at Tour de Taiwan (Image credit: Lin Chien Hung)

Rapha Condor rider Dean Downing took an unexpected stage victory on what should have been a climber's day on the 157km fifth stage of Tour de Taiwan. Downing narrowly beat double stage winner Takashi Miyazawa in the dash to the line.

"It was perfect for me and in the last 250 metres," said Downing. "I rode off the rider from CCC and went in for the finish. I thought it wasn't going to be enough but when I saw the line, I knew that I had it."

"This year's race has been fantastic for us as the ban on using radio communication has allowed us to come together as a team better. We communicate more and we sit in the peloton together. It has helped us to be a unit."

David McCann of the Giant Asia racing team finished in the front group to hold onto his yellow jersey, with Philip Gaimon (Kenda p/b Geargrinder) overtaking William Clarke for the second spot on GC.

Gaimon escaped on the third climb of the day, going clear with new mountains classification leader Choi Ki Ho (Hong Kong), and the pair stayed away through the last intermediate sprint on the road, where Gaimon was able to nab the three seconds available to move into second overall.

The American now sits just eight seconds behind McCann with two stages to go in which the bonus sprints will be critical.

The second place of Miyazaway today moved the Japanese rider six seconds closer to McCann's lead, but he remains in fourth place behind Clarke. The Australian crashed in the finale of the stage but was awarded the same time as the lead group and stays at 11 seconds behind McCann on GC.

The sixth stage of the Tour de Taiwan will see the peloton going through two category 2 climbs at Huaien and Wanli and two intermediate sprints around Taipei County.

Full Results 1 Dean Downing (GBr) Rapha Condor Sharp 3:49:34 2 Takashi Miyazawa (Jpn) Japan National Team 3 Shinri Suzuki (Jpn) Shimano Racing Team 4 Matysiak Bartlomiej (Pol) CCC Polsat Polkowice 5 Kam Po Wong (HKg) Hong Kong Team 6 Kenji Itami (Jpn) Team Bridgestone Anchor 7 Takeaki Ayabe (Jpn) AISAN Racing Team 8 Ben Grenda (Aus) Genesys Wealth Advisers 9 Rene' Hooghiemster (Ned) National Team Netherlands 10 Jumpei Murakami (Jpn) Shimano Racing Team 11 Masahiro Shinagawa (Jpn) AISAN Racing Team 12 Roger Beuchat (Swi) CKT Tmit - Champion System 13 Yeong Uk Kim (Kor) Geumsan Ginseng Asia 14 Yuzuru Suzuki (Jpn) Shimano Racing Team 15 Kin San Wu (HKg) Hong Kong Team 16 Ying Hon Yeung (HKg) Hong Kong Team 17 Wei Cheng Lee (Tpe) ACTION Cycling Team 18 Yusrizal Usoff (Mas) Malaysia National Team 19 Deon Locke (Aus) CKT Tmit - Champion System 20 David Mccann (Irl) GIANT Asia Racing Team 21 Shu Ming Liu (Tpe) Equinox KFT Team 22 Hidenori Nodera (Jpn) Shimano Racing Team 23 Philip Gaimon (USA) KENDA presented by GEARGRINDER 24 Chun Kai Feng (Tpe) ACTION Cycling Team 25 Jacob Rytlewski (USA) KENDA presented by GEARGRINDER 26 King Wai Cheung (HKg) Hong Kong Team 27 Ki Ho Choi (HKg) Hong Kong Team 28 Rebiewski Jaroslaw (Pol) CCC Polsat Polkowice 29 Nathan Haas (Aus) Genesys Wealth Advisers 30 Hsih Chang Huang (Tpe) ACTION Cycling Team 31 Tomoya Kanoh (Jpn) Team Bridgestone Anchor 32 Fan Hsin Chu (Tpe) Specialized Novatec 33 Tomohiro Hayakawa (Jpn) Japan National Team 34 Ahmad Fallanie Ali (Mas) Malaysia National Team 0:00:13 35 Ben Greenwood (GBr) Rapha Condor Sharp 0:00:17 36 Takumi Beppu (Jpn) AISAN Racing Team 37 Kiendys Tomasz (Pol) CCC Polsat Polkowice 0:00:21 38 Nathan Earle (Aus) Genesys Wealth Advisers 0:00:30 39 Honkisz Adrian (Pol) CCC Polsat Polkowice 40 Kohei Uchima (Jpn) Japan National Team 41 Alex Coutts (GBr) GIANT Asia Racing Team 0:00:39 42 Taiji Nishitani (Jpn) AISAN Racing Team 0:01:04 43 Rasoul Barati (IRI) GIANT Asia Racing Team 44 William Clarke (Aus) Genesys Wealth Advisers 45 Chun Liang Pan (Tpe) Exustar Cycling Team 46 Chia Chun Chen (Tpe) ACTION Cycling Team 47 Smolen Tomasz (Pol) CCC Polsat Polkowice 0:05:19 48 Hari Fitrianto (Ina) Polygon Sweet Nice Team 49 Arjen Ten Dam (Ned) National Team Netherlands 0:09:03 50 Shuai Chun Chiang (Tpe) Exustar Cycling Team 51 Chin Lung Huang (Tpe) Equinox KFT Team 52 Yin-Chih Wang (Tpe) CKT Tmit - Champion System 53 Wen Lung Chien (Tpe) Exustar Cycling Team 54 Shih Hsin Hsiao (Tpe) Exustar Cycling Team 55 Ssu Ju Peng (Tpe) Equinox KFT Team 56 Junoh Kwon (Kor) Geumsan Ginseng Asia 57 Mathew Cronshaw (GBr) Rapha Condor Sharp 58 Ivor Bruin (Ned) National Team Netherlands 59 Shimpei Fukuda (Jpn) AISAN Racing Team 60 Rastra Patria (Ina) Polygon Sweet Nice Team 61 Mart Ojavee (Est) CKT Tmit - Champion System 62 Motoi Nara (Jpn) Geumsan Ginseng Asia 63 Seiichi Koshinomi (Jpn) Japan National Team 64 Herwin Jaya (Ina) Polygon Sweet Nice Team 65 Masamichi Yamamoto (Jpn) Team Bridgestone Anchor 66 Yung Hua Cheng (Tpe) Equinox KFT Team 67 Shinichi Fukushima (Jpn) Geumsan Ginseng Asia 68 Yoshinori Iino (Jpn) Shimano Racing Team 69 Chad Burdzilauskas (USA) KENDA presented by GEARGRINDER 70 Eugen Wacker (Kgz) GIANT Asia Racing Team 71 Kuan Hua Lai (Tpe) GIANT Asia Racing Team 72 Chih Feng Liu (Tpe) Exustar Cycling Team 73 Dean Windsor (Aus) Rapha Condor Sharp 74 Yoshiyuki Shimizu (Jpn) Team Bridgestone Anchor 0:09:12 75 Miyataka Shimizu (Jpn) Team Bridgestone Anchor 76 Rizuan Zainal Zainal (Mas) Malaysia National Team 0:19:01 77 Chad Hartley (USA) KENDA presented by GEARGRINDER 78 Hassan Suhardi (Mas) Malaysia National Team 79 Jonathan Sundt (USA) KENDA presented by GEARGRINDER 80 Graham Briggs (GBr) Rapha Condor Sharp 81 Jaan Kirsipuu (Est) CKT Tmit - Champion System 82 Hung Chia Lin (Tpe) e-MA Cycling Teame-MA 83 Wan Mohammed Najmee (Mas) Malaysia National Team 84 Sergey Kudentsov (Rus) Polygon Sweet Nice Team 85 Ryoma Nonaka (Jpn) Japan National Team DNF Kyle Marwood (Aus) Genesys Wealth Advisers DNF Roman Krasilnikov (Rus) Polygon Sweet Nice Team DNF Wouter Haan (Ned) National Team Netherlands DNF Wei Chieh Liu (Tpe) ACTION Cycling Team DNF Tsun Kuei Chen (Tpe) Specialized Novatec DNF Chia Hong Yang (Tpe) Specialized Novatec

Sprint 1 1 Hassan Suhardi (Mas) Malaysia National Team 5 pts 2 Shinichi Fukushima (Jpn) Geumsan Ginseng Asia 3 3 Graham Briggs (GBr) Rapha Condor Sharp 1

Sprint 2 1 Hassan Suhardi (Mas) Malaysia National Team 5 pts 2 Shinichi Fukushima (Jpn) Geumsan Ginseng Asia 3 3 Graham Briggs (GBr) Rapha Condor Sharp 1

Sprint 3 1 Philip Gaimon (USA) KENDA presented by GEARGRINDER 5 pts 2 Ki Ho Choi (HKg) Hong Kong Team 3 3 King Wai Cheung (HKg) Hong Kong Team 1

Points 1 Dean Downing (GBr) Rapha Condor Sharp 14 pts 2 Takashi Miyazawa (Jpn) Japan National Team 12 3 Shinri Suzuki (Jpn) Shimano Racing Team 10 4 Matysiak Bartlomiej (Pol) CCC Polsat Polkowice 8 5 Kam Po Wong (HKg) Hong Kong Team 6 6 Kenji Itami (Jpn) Team Bridgestone Anchor 5 7 Takeaki Ayabe (Jpn) AISAN Racing Team 4 8 Ben Grenda (Aus) Genesys Wealth Advisers 3 9 Rene' Hooghiemster (Ned) National Team Netherlands 2 10 Jumpei Murakami (Jpn) Shimano Racing Team 1

Mountain 1 1 Chun Kai Feng (Tpe) ACTION Cycling Team 3 pts 2 Ki Ho Choi (HKg) Hong Kong Team 2 3 Ying Hon Yeung (HKg) Hong Kong Team 1

Mountain 2 1 Ki Ho Choi (HKg) Hong Kong Team 8 pts 2 Honkisz Adrian (Pol) CCC Polsat Polkowice 6 3 Chun Kai Feng (Tpe) ACTION Cycling Team 4 4 Ying Hon Yeung (HKg) Hong Kong Team 3 5 Philip Gaimon (USA) KENDA presented by GEARGRINDER 2 6 Kenji Itami (Jpn) Team Bridgestone Anchor 1

Mountain 3 1 Ki Ho Choi (HKg) Hong Kong Team 8 pts 2 Philip Gaimon (USA) KENDA presented by GEARGRINDER 6 3 Kam Po Wong (HKg) Hong Kong Team 4 4 Chun Kai Feng (Tpe) ACTION Cycling Team 3 5 Ying Hon Yeung (HKg) Hong Kong Team 2 6 Takumi Beppu (Jpn) AISAN Racing Team 1

Teams 1 Hong Kong Team 11:28:42 2 Shimano Racing Team 3 ACTION Cycling Team 4 GIANT Asia Racing Team 0:00:39 5 CCC Polsat Polkowice 0:00:21 6 Japan National Team 0:00:30 7 Genesys Wealth Advisers 8 AISAN Racing Team 0:00:19 9 CKT tmit - Champion System CKT 0:09:03 10 KENDA presented by GEARGRINDER 11 Team Bridgestone Anchor 12 Rapha Condor Sharp 0:09:20 13 Malaysia National Team 0:19:14 14 Equinox KFT Team 0:18:06 15 National Team Netherlands 16 Geumsan Ginseng Asia 17 Polygon Sweet Nice Team 0:23:25 18 Exustar Cycling Team

General classification after stage 5 1 David Mccann (Irl) GIANT Asia Racing Team 16:20:02 2 Philip Gaimon (USA) KENDA presented by GEARGRINDER 0:00:08 3 William Clarke (Aus) Genesys Wealth Advisers 0:00:11 4 Takashi Miyazawa (Jpn) Japan National Team 0:00:14 5 King Wai Cheung (HKg) Hong Kong Team 0:00:26 6 Chun Kai Feng (Tpe) ACTION Cycling Team 0:00:30 7 Dean Downing (GBr) Rapha Condor Sharp 0:00:35 8 Roger Beuchat (Swi) CKT Tmit - Champion System 0:00:51 9 Ki Ho Choi (HKg) Hong Kong Team 0:00:53 10 Takeaki Ayabe (Jpn) AISAN Racing Team 0:01:01 11 Yuzuru Suzuki (Jpn) Shimano Racing Team 0:01:04 12 Rene' Hooghiemster (Ned) National Team Netherlands 0:01:07 13 Hidenori Nodera (Jpn) Shimano Racing Team 14 Kenji Itami (Jpn) Team Bridgestone Anchor 15 Shu Ming Liu (Tpe) Equinox KFT Team 16 Fan Hsin Chu (Tpe) Specialized NovatecSpecialized Novatec 17 Tomoya Kanoh (Jpn) Team Bridgestone Anchor 0:01:10 18 Kin San Wu (HKg) Hong Kong Team 0:02:58 19 Jacob Rytlewski (USA) KENDA presented by GEARGRINDER 0:03:18 20 Kam Po Wong (HKg) Hong Kong Team 0:03:21 21 Wei Cheng Lee (Tpe) ACTION Cycling Team 0:03:27 22 Deon Locke (Aus) CKT Tmit - Champion System 23 Hsih Chang Huang (Tpe) ACTION Cycling Team 24 Rebiewski Jaroslaw (Pol) CCC Polsat Polkowice 25 Jumpei Murakami (Jpn) Shimano Racing Team 0:03:45 26 Alex Coutts (GBr) GIANT Asia Racing Team 0:04:43 27 Kohei Uchima (Jpn) Japan National Team 0:04:49 28 Masahiro Shinagawa (Jpn) AISAN Racing Team 0:06:00 29 Ben Grenda (Aus) Genesys Wealth Advisers 0:06:10 30 Smolen Tomasz (Pol) CCC Polsat Polkowice 0:06:16 31 Ben Greenwood (GBr) Rapha Condor Sharp 0:06:24 32 Yeong Uk Kim (Kor) Geumsan Ginseng Asia 0:06:35 33 Ying Hon Yeung (HKg) Hong Kong Team 0:06:41 34 Rasoul Barati (IRI) GIANT Asia Racing Team 0:06:53 35 Honkisz Adrian (Pol) CCC Polsat Polkowice 0:07:11 36 Kiendys Tomasz (Pol) CCC Polsat Polkowice 0:07:20 37 Tomohiro Hayakawa (Jpn) Japan National Team 0:07:23 38 Ahmad Fallanie Ali (Mas) Malaysia National Team 0:07:31 39 Matysiak Bartlomiej (Pol) CCC Polsat Polkowice 0:07:48 40 Nathan Haas (Aus) Genesys Wealth Advisers 0:07:56 41 Shinri Suzuki (Jpn) Shimano Racing Team 0:08:22 42 Takumi Beppu (Jpn) AISAN Racing Team 0:09:56 43 Mart Ojavee (Est) CKT Tmit - Champion System 0:10:22 44 Rastra Patria (Ina) Polygon Sweet Nice Team 0:11:00 45 Taiji Nishitani (Jpn) AISAN Racing Team 0:11:39 46 Chun Liang Pan (Tpe) Exustar Cycling Team 0:11:43 47 Chia Chun Chen (Tpe) ACTION Cycling Team 0:12:18 48 Yin-Chih Wang (Tpe) CKT Tmit - Champion System 0:12:47 49 Chih Feng Liu (Tpe) Exustar Cycling Team 0:12:48 50 Kuan Hua Lai (Tpe) GIANT Asia Racing Team 51 Eugen Wacker (Kgz) GIANT Asia Racing Team 0:14:40 52 Chin Lung Huang (Tpe) Equinox KFT Team 0:14:58 53 Yusrizal Usoff (Mas) Malaysia National Team 0:15:06 54 Shih Hsin Hsiao (Tpe) Exustar Cycling Team 0:15:41 55 Herwin Jaya (Ina) Polygon Sweet Nice Team 0:15:44 56 Shimpei Fukuda (Jpn) AISAN Racing Team 0:15:56 57 Masamichi Yamamoto (Jpn) Team Bridgestone Anchor 0:16:02 58 Wen Lung Chien (Tpe) Exustar Cycling Team 0:16:11 59 Arjen Ten Dam (Ned) National Team Netherlands 0:16:17 60 Shuai Chun Chiang (Tpe) Exustar Cycling Team 0:16:22 61 Ivor Bruin (Ned) National Team Netherlands 0:16:26 62 Ssu Ju Peng (Tpe) Equinox KFT Team 0:16:35 63 Yung Hua Cheng (Tpe) Equinox KFT Team 64 Motoi Nara (Jpn) Geumsan Ginseng Asia 0:16:39 65 Junoh Kwon (Kor) Geumsan Ginseng Asia 0:16:53 66 Seiichi Koshinomi (Jpn) Japan National Team 67 Nathan Earle (Aus) Genesys Wealth Advisers 68 Miyataka Shimizu (Jpn) Team Bridgestone Anchor 0:17:14 69 Chad Burdzilauskas (USA) KENDA presented by GEARGRINDER 0:17:27 70 Dean Windsor (Aus) Rapha Condor Sharp 0:18:25 71 Yoshiyuki Shimizu (Jpn) Team Bridgestone Anchor 0:19:15 72 Mathew Cronshaw (GBr) Rapha Condor Sharp 0:19:57 73 Hassan Suhardi (Mas) Malaysia National Team 0:20:41 74 Hari Fitrianto (Ina) Polygon Sweet Nice Team 0:20:59 75 Rizuan Zainal Zainal (Mas) Malaysia National Team 0:25:44 76 Yoshinori Iino (Jpn) Shimano Racing Team 0:25:59 77 Wan Mohammed Najmee Wan Mohammed (Mas) Malaysia National Team 0:26:00 78 Shinichi Fukushima (Jpn) Geumsan Ginseng Asia 0:27:07 79 Jaan Kirsipuu (Est) CKT Tmit - Champion System 0:27:12 80 Sergey Kudentsov (Rus) Polygon Sweet Nice Team 0:27:35 81 Jonathan Sundt (USA) KENDA presented by GEARGRINDER 0:27:58 82 Graham Briggs (GBr) Rapha Condor Sharp 0:29:34 83 Hung Chia Lin (Tpe) e-MA Cycling Teame-MA 0:32:10 84 Ryoma Nonaka (Jpn) Japan National Team 0:34:24 85 Chad Hartley (USA) KENDA presented by GEARGRINDER 0:45:03

Points classification 1 Takashi Miyazawa (Jpn) Japan National Team 54 pts 2 Dean Downing (GBr) Rapha Condor Sharp 35 3 Matysiak Bartlomiej (Pol) CCC Polsat Polkowice 26 4 Miyataka Shimizu (Jpn) Team Bridgestone Anchor 24 5 Shinri Suzuki (Jpn) Shimano Racing Team 22 6 Smolen Tomasz (Pol) CCC Polsat Polkowice 21 7 Hassan Suhardi (Mas) Malaysia National Team 19 8 Philip Gaimon (USA) KENDA presented by GEARGRINDER 18 9 Kam Po Wong (HKg) Hong Kong Team 18 10 David Mccann (Irl) GIANT Asia Racing Team 16 11 Takeaki Ayabe (Jpn) AISAN Racing Team 14 12 Hari Fitrianto (Ina) Polygon Sweet Nice Team 13 13 King Wai Cheung (HKg) Hong Kong Team 13 14 William Clarke (Aus) Genesys Wealth Advisers 12 15 Shinichi Fukushima (Jpn) Geumsan Ginseng Asia 10 16 Chun Kai Feng (Tpe) ACTION Cycling Team 9 17 Roger Beuchat (Swi) CKT Tmit - Champion System 9 18 Yoshinori Iino (Jpn) Shimano Racing Team 8 19 Ryoma Nonaka (Jpn) Japan National Team 8 20 Ki Ho Choi (HKg) Hong Kong Team 8 21 Masahiro Shinagawa (Jpn) AISAN Racing Team 8 22 Yeong Uk Kim (Kor) Geumsan Ginseng Asia 8 23 Rizuan Zainal Zainal (Mas) Malaysia National Team 8 24 Jacob Rytlewski (USA) KENDA presented by GEARGRINDER 6 25 Motoi Nara (Jpn) Geumsan Ginseng Asia 6 26 Jaan Kirsipuu (Est) CKT Tmit - Champion System 6 27 Yuzuru Suzuki (Jpn) Shimano Racing Team 5 28 Shih Hsin Hsiao (Tpe) Exustar Cycling Team 5 29 Kenji Itami (Jpn) Team Bridgestone Anchor 5 30 Graham Briggs (GBr) Rapha Condor Sharp 5 31 Kohei Uchima (Jpn) Japan National Team 4 32 Ben Grenda (Aus) Genesys Wealth Advisers 4 33 Masamichi Yamamoto (Jpn) Team Bridgestone Anchor 4 34 Wan Mohammed Najmee Wan Mohammed (Mas) Malaysia National Team 3 35 Rene' Hooghiemster (Ned) National Team Netherlands 2 36 Herwin Jaya (Ina) Polygon Sweet Nice Team 2 37 Jumpei Murakami (Jpn) Shimano Racing Team 1 38 Honkisz Adrian (Pol) CCC Polsat Polkowice 1 39 Yoshiyuki Shimizu (Jpn) Team Bridgestone Anchor 1

Mountains classification 1 Ki Ho Choi (HKg) Hong Kong Team 22 pts 2 Chun Kai Feng (Tpe) ACTION Cycling Team 20 3 Philip Gaimon (USA) KENDA presented by GEARGRINDER 10 4 Rizuan Zainal Zainal (Mas) Malaysia National Team 7 5 Honkisz Adrian (Pol) CCC Polsat Polkowice 6 6 Ying Hon Yeung (HKg) Hong Kong Team 6 7 Kam Po Wong (HKg) Hong Kong Team 4 8 Herwin Jaya (Ina) Polygon Sweet Nice Team 1 9 Shinri Suzuki (Jpn) Shimano Racing Team 1 10 Kenji Itami (Jpn) Team Bridgestone Anchor 1 11 Takumi Beppu (Jpn) AISAN Racing Team 1

Asian rider classification 1 Takashi Miyazawa (Jpn) Japan National Team 16:20:16 2 King Wai Cheung (HKg) Hong Kong Team 0:00:12 3 Chun Kai Feng (Tpe) ACTION Cycling Team 0:00:16 4 Ki Ho Choi (HKg) Hong Kong Team 0:00:39 5 Takeaki Ayabe (Jpn) AISAN Racing Team 0:00:47 6 Yuzuru Suzuki (Jpn) Shimano Racing Team 0:00:50 7 Hidenori Nodera (Jpn) Shimano Racing Team 0:00:53 8 Kenji Itami (Jpn) Team Bridgestone Anchor 9 Shu Ming Liu (Tpe) Equinox KFT Team 10 Fan Hsin Chu (Tpe) Specialized NovatecSpecialized Novatec 11 Tomoya Kanoh (Jpn) Team Bridgestone Anchor 0:00:56 12 Kin San Wu (HKg) Hong Kong Team 0:02:44 13 Kam Po Wong (HKg) Hong Kong Team 0:03:07 14 Wei Cheng Lee (Tpe) ACTION Cycling Team 0:03:13 15 Hsih Chang Huang (Tpe) ACTION Cycling Team 16 Jumpei Murakami (Jpn) Shimano Racing Team 0:03:31 17 Kohei Uchima (Jpn) Japan National Team 0:04:35 18 Masahiro Shinagawa (Jpn) AISAN Racing Team 0:05:46 19 Yeong Uk Kim (Kor) Geumsan Ginseng Asia 0:06:21 20 Ying Hon Yeung (HKg) Hong Kong Team 0:06:27 21 Rasoul Barati (IRI) GIANT Asia Racing Team 0:06:39 22 Tomohiro Hayakawa (Jpn) Japan National Team 0:07:09 23 Ahmad Fallanie Ali (Mas) Malaysia National Team 0:07:17 24 Shinri Suzuki (Jpn) Shimano Racing Team 0:08:08 25 Takumi Beppu (Jpn) AISAN Racing Team 0:09:42 26 Rastra Patria (Ina) Polygon Sweet Nice Team 0:10:46 27 Taiji Nishitani (Jpn) AISAN Racing Team 0:11:25 28 Chun Liang Pan (Tpe) Exustar Cycling Team 0:11:29 29 Chia Chun Chen (Tpe) ACTION Cycling Team 0:12:04 30 Yin-Chih Wang (Tpe) CKT Tmit - Champion System 0:12:33 31 Chih Feng Liu (Tpe) Exustar Cycling Team 0:12:34 32 Kuan Hua Lai (Tpe) GIANT Asia Racing Team 33 Eugen Wacker (Kgz) GIANT Asia Racing Team 0:14:26 34 Chin Lung Huang (Tpe) Equinox KFT Team 0:14:44 35 Yusrizal Usoff (Mas) Malaysia National Team 0:14:52 36 Shih Hsin Hsiao (Tpe) Exustar Cycling Team 0:15:27 37 Herwin Jaya (Ina) Polygon Sweet Nice Team 0:15:30 38 Shimpei Fukuda (Jpn) AISAN Racing Team 0:15:42 39 Masamichi Yamamoto (Jpn) Team Bridgestone Anchor 0:15:48 40 Wen Lung Chien (Tpe) Exustar Cycling Team 0:15:57 41 Shuai Chun Chiang (Tpe) Exustar Cycling Team 0:16:08 42 Ssu Ju Peng (Tpe) Equinox KFT Team 0:16:21 43 Yung Hua Cheng (Tpe) Equinox KFT Team 44 Motoi Nara (Jpn) Geumsan Ginseng Asia 0:16:25 45 Junoh Kwon (Kor) Geumsan Ginseng Asia 0:16:39 46 Seiichi Koshinomi (Jpn) Japan National Team 47 Miyataka Shimizu (Jpn) Team Bridgestone Anchor 0:17:00 48 Yoshiyuki Shimizu (Jpn) Team Bridgestone Anchor 0:19:01 49 Hassan Suhardi (Mas) Malaysia National Team 0:20:27 50 Hari Fitrianto (Ina) Polygon Sweet Nice Team 0:20:45 51 Rizuan Zainal Zainal (Mas) Malaysia National Team 0:25:30 52 Yoshinori Iino (Jpn) Shimano Racing Team 0:25:45 53 Wan Mohammed Najmee Wan Mohammed (Mas) Malaysia National Team 0:25:46 54 Shinichi Fukushima (Jpn) Geumsan Ginseng Asia 0:26:53 55 Hung Chia Lin (Tpe) e-MA Cycling Teame-MA 0:31:56 56 Ryoma Nonaka (Jpn) Japan National Team 0:34:10