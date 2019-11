Image 1 of 39 Stefan Kung on his way to winning stage 9 at Tour de Suisse (Image credit: Bettini Photo) Image 2 of 39 Jakob Fuglsang, Richie Porte and Nairo Quintana on the final Tour de Suisse podium (Image credit: Bettini Photo) Image 3 of 39 Richie Porte in action during stage 9 at Tour de Suisse (Image credit: Bettini Photo) Image 4 of 39 Tour de Suisse mountains classification winner Mark Christian (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 5 of 39 Tour de Suisse best young rider Enric Mas (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 6 of 39 Tour de Suisse 2018 podium (from left): Jakob Fuglsang, Richie Porte and Nairo Quintana (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 7 of 39 Richie Porte and Nairo Quintana on the final Tour de Suisse podium (Image credit: Bettini Photo) Image 8 of 39 Bauke Mollema of The Netherlands and Team Trek Segafredo (Image credit: Getty Images) Image 9 of 39 Tom Jelte Slagter of The Netherlands and Team Dimension Data (Image credit: Getty Images) Image 10 of 39 Koen Bouwman of The Netherlands and Team LottoNL - Jumbo (Image credit: Getty Images) Image 11 of 39 Greg Van Avermaet of Belgium and BMC Racing Team (Image credit: Getty Images) Image 12 of 39 Enric Mas of Spain and Team Quick-Step Floors (Image credit: Getty Images) Image 13 of 39 Sam Oomen of The Netherlands and Team Sunweb (Image credit: Getty Images) Image 14 of 39 Nairo Quintana (Movistar) (Image credit: Getty Images) Image 15 of 39 Richie Porte in action during the final time trial at Tour de Suisse (Image credit: Getty Images) Image 16 of 39 Stefan Kung celebrates on the Tour de Suisse podium after winning the final time trial (Image credit: Getty Images) Image 17 of 39 Jakob Fuglsang finished second overall at Tour de Suisse (Image credit: Getty Images) Image 18 of 39 Richie Porte (BMC Racing) celebrates winning the 2018 Tour de suisse (Image credit: Getty Images) Image 19 of 39 Richie Porte (BMC Racing) celebrates winning the 2018 Tour de suisse (Image credit: Getty Images) Image 20 of 39 Richie Porte (BMC Racing) celebrates winning the 2018 Tour de suisse (Image credit: Getty Images) Image 21 of 39 Stefan Kung (BMC Racing) on his way to winning the time trial at Tour de Suisse (Image credit: Bettini Photo) Image 22 of 39 Simon Spilak of Slovenia and Team Katusha Alpecin (Image credit: Getty Images) Image 23 of 39 Steven Kruijswijk of The Netherlands and Team LottoNL - Jumbo (Image credit: Getty Images) Image 24 of 39 Hugh Carthy of Great Britain and Team EF Education First - Drapac (Image credit: Getty Images) Image 25 of 39 Ian Stannard of Great Britain and Team Sky (Image credit: Getty Images) Image 26 of 39 Peter Sagan of Slovakia and Team Bora - Hansgrohe in the Black Points Jersey (Image credit: Getty Images) Image 27 of 39 Omar Fraile Matarranza of Spain and Astana Pro Team (Image credit: Getty Images) Image 28 of 39 Nelson Oliveira of Portugal and Movistar Team (Image credit: Getty Images) Image 29 of 39 Jasper Stuyven of Belgium and Team Trek Segafredo (Image credit: Getty Images) Image 30 of 39 Joe Dombrowski of The United States and Team EF Education First - Drapac (Image credit: Getty Images) Image 31 of 39 Eddie Dunbar of Ireland and Aqua Blue Sport Team (Image credit: Getty Images) Image 32 of 39 Yves Lampaert of Belgium and Team Quick-Step Floors (Image credit: Getty Images) Image 33 of 39 Yves Lampaert of Belgium and Team Quick-Step Floors (Image credit: Getty Images) Image 34 of 39 Stefan Kung of Switzerland and BMC Racing Team (Image credit: Getty Images) Image 35 of 39 Tejay van Garderen of The United States and BMC Racing Team (Image credit: Getty Images) Image 36 of 39 Diego Ulissi of Italy and UAE Team Emirates (Image credit: Getty Images) Image 37 of 39 Tanel Kangert of Estonia and Astana Pro Team (Image credit: Getty Images) Image 38 of 39 Jon Izagirre Insausti of Spain and Bahrain Merida Pro Team (Image credit: Getty Images) Image 39 of 39 Richie Porte in yellow at the Tour de Suisse (Image credit: Bettini Photo)

Richie Porte (BMC Racing) confirmed his overall victory at the Tour de Suisse, extending his overall lead with a solid time trial in Bellinzona. Porte’s teammate Stefan Küng, who wore yellow after BMC’s stage one team time trial win, took the stage victory with a time of 39:45, a full 19 seconds ahead of second-placed Søren Kragh Andersen (Sunweb).

Jakob Fuglsang’s 8th place on the day, 38 seconds down, saw him leapfrog from sixth to second on GC. Porte was next best among the GC contenders, 1:04 behind Küng, while Nairo Quintana (Movistar) held on to third overall as Wilco Kelderman (Team Sunweb) surprisingly fell off the podium and into fifth place.

The victory, in Porte’s first participation at the race, sets the Australian up well for his shot at the Tour de France, which is now just under three weeks away.

“This was a big goal – let’s not beat around the bush,” Porte said after the finish. “It’s a very important race and I think it’s disrespectful to say it’s a lead-in race because it means so much to win it. I think going forward into the Tour, it’s a good sign for me to come here and beat a class field.”

Porte also paid tribute to former team owner Andy Rihs, who died in April, as well as adding that this was his biggest race victory to date.

“I’d say so. I’ve won races like Paris-Nice, Catalunya and Romandie but this race is so special,” Porte said. “To come here after the passing of Andy Rihs earlier in the season and win his home tour, it’s a massive satisfaction.”

Porte’s yellow jersey wasn’t the only prize confirmed today, as Enric Mas’ (Quick Step Floors) time of 41:15 saw him hold on to the young riders’ jersey, extending his lead over Sam Oomen (Team Sunweb) in that classification and moving up to fourth overall. Elsewhere, Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) took the points jersey, while Mark Christian (Aqua Blue Sport) was the mountains classification winner.

How it unfolded

The final stage of the Tour de Suisse, a flat 34km time trial held on an extended version of stage eight’s circuits in Bellinzona, was set up at the race’s start to be a GC decider. However, with Porte heading into the day already 17 seconds up on Quintana, the destination of the yellow jersey looked all but decided.

Just 21 seconds separated the riders in second and fifth overall before the start, however, while the stage victory was also keenly contested.

Maciej Bodnar (Bora-Hansgrohe) set the early running with a time of 40:10. The Pole’s time held up as 60 riders completed their runs, but was eventually beaten by seven seconds by the in-form Søren Kragh Andersen (Team Sunweb).

Andersen will have been biting his nails as soon as he sat in the hot seat though, as BMC’s time trial specialists Tejay van Garderen and Stefan Küng were out on course setting the top two times at the second checkpoint.

Van Garderen ended up four seconds down on Kragh Andersen at the finish, but Küng was flying. The Swiss would end up as the only man to set a time faster than 40 minutes.

Meanwhile, the GC favourites were setting off, with Quintana hoping to defend his second overall from Kelderman, who lay 35 seconds back in third place. At the first checkpoint at 9km, things were looking grim for the Colombian.

Porte went through 14 seconds up on Quintana, his overall victory looking safe barring a disaster. At the second check Quintana was just 11 seconds up on Kelderman on the virtual GC, while sixth-place Fuglsang loomed having caught his two-minute man en route to a time of 40:22.

In the end, Kelderman’s final time of 41:17 actually saw him move down rather than up. Quintana’s strong finish saw him set a time of 41:43, leaving him 9 seconds up on the Dutchman on GC. Fuglsang took second, while Porte safely finished his run to clinch overall victory.

Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Stefan Küng (Swi) BMC Racing Team 0:39:44 2 Søren Kragh Andersen (Den) Team Sunweb 0:00:19 3 Tejay van Garderen (USA) BMC Racing Team 0:00:23 4 Maciej Bodnar (Pol) Bora-Hansgrohe 0:00:26 5 Michael Matthews (Aus) Team Sunweb 6 Pavel Sivakov (Rus) Team Sky 0:00:37 7 Cameron Meyer (Aus) Mitchelton-Scott 8 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 0:00:38 9 Nikias Arndt (Ger) Team Sunweb 0:00:44 10 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team 0:00:46 11 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 0:00:49 12 Simon Geschke (Ger) Team Sunweb 0:00:59 13 Simon Spilak (Slo) Katusha-Alpecin 0:01:03 14 Richie Porte (Aus) BMC Racing Team 0:01:04 15 Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team 0:01:09 16 Reto Hollenstein (Swi) Katusha-Alpecin 0:01:12 17 Arthur Vichot (Fra) Groupama-FDJ 0:01:13 18 Nathan Haas (Aus) Katusha-Alpecin 0:01:16 19 Yves Lampaert (Bel) Quick-Step Floors 0:01:19 20 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 0:01:21 21 José Gonçalves (Por) Katusha-Alpecin 0:01:24 22 Steven Kruijswijk (Ned) LottoNL-Jumbo 0:01:26 23 Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team 24 Enric Mas (Spa) Quick-Step Floors 0:01:31 25 Alessandro De Marchi (Ita) BMC Racing Team 26 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team 0:01:33 27 Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb 28 Andrey Amador (CRc) Movistar Team 0:01:35 29 Jack Haig (Aus) Mitchelton-Scott 0:01:37 30 Peter Koning (Ned) Aqua Blue Sport 0:01:42 31 Sam Oomen (Ned) Team Sunweb 0:01:43 32 Edward Theuns (Bel) Team Sunweb 0:01:45 33 Taylor Phinney (USA) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:01:53 34 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 0:01:54 35 Victor De La Parte (Spa) Movistar Team 36 Koen Bouwmam (Ned) LottoNL-Jumbo 0:01:57 37 Ion Izagirre (Spa) Bahrain-Merida 0:01:58 38 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 0:01:59 39 Mathias Frank (Swi) AG2R La Mondiale 0:02:01 40 Maxime Monfort (Bel) Lotto Soudal 0:02:11 41 Silvan Dillier (Swi) AG2R La Mondiale 0:02:13 42 Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo 43 Steff Cras (Bel) Katusha-Alpecin 0:02:16 44 Iljo Keisse (Bel) Quick-Step Floors 45 Hugh Carthy (GBr) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:02:17 46 François Bidard (Fra) AG2R La Mondiale 0:02:18 47 Rein Taaramäe (Est) Direct Energie 0:02:21 48 Christopher Juul Jensen (Den) Mitchelton-Scott 0:02:25 49 Gorka Izagirre (Spa) Bahrain-Merida 0:02:27 50 Mark Christian (GBr) Aqua Blue Sport 0:02:28 51 Michael Schär (Swi) BMC Racing Team 52 Magnus Cort (Den) Astana Pro Team 53 Marcus Burghardt (Ger) Bora-Hansgrohe 0:02:30 54 José Joaquin Rojas (Spa) Movistar Team 0:02:32 55 Philippe Gilbert (Bel) Quick-Step Floors 0:02:34 56 Igor Anton (Spa) Dimension Data 0:02:35 57 Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie 0:02:37 58 Arnaud Demare (Fra) Groupama-FDJ 59 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 60 Michael Albasini (Swi) Mitchelton-Scott 0:02:40 61 Ian Stannard (GBr) Team Sky 62 Maurits Lammertink (Ned) Katusha-Alpecin 0:02:42 63 Romain Sicard (Fra) Direct Energie 0:02:46 64 Maarten Wynants (Bel) LottoNL-Jumbo 0:02:51 65 Willie Smit (RSA) Katusha-Alpecin 66 Jesper Hansen (Den) Astana Pro Team 0:02:53 67 Lawrence Warbasse (USA) Aqua Blue Sport 0:02:55 68 Enrico Battaglin (Ita) LottoNL-Jumbo 69 Edward Dunbar (Irl) Aqua Blue Sport 0:03:02 70 Stijn Vandenbergh (Bel) AG2R La Mondiale 0:03:03 71 Diego Rosa (Ita) Team Sky 0:03:04 72 Cyril Gautier (Fra) AG2R La Mondiale 0:03:07 73 Mark Padun (Ukr) Bahrain-Merida 0:03:08 74 Joe Dombrowski (USA) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:03:09 75 Sebastian Henao (Col) Team Sky 0:03:14 76 Bjorg Lambrecht (Bel) Lotto Soudal 0:03:20 77 Merhawi Kudus (Eri) Dimension Data 0:03:21 78 Daniele Bennati (Ita) Movistar Team 0:03:22 79 Kristijan Koren (Slo) Bahrain-Merida 0:03:24 80 Tom-Jelte Slagter (Ned) Dimension Data 0:03:27 81 Ramon Sinkeldam (Ned) Groupama-FDJ 82 Paul Ourselin (Fra) Direct Energie 0:03:29 83 Nans Peters (Fra) AG2R La Mondiale 0:03:31 84 Omar Fraile (Spa) Astana Pro Team 85 John Degenkolb (Ger) Trek-Segafredo 86 Mikel Landa (Spa) Movistar Team 0:03:33 87 Bert-Jan Lindeman (Ned) LottoNL-Jumbo 0:03:36 88 Juraj Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 0:03:45 89 Daniel Oss (Ita) Bora-Hansgrohe 90 Olivier Le Gac (Fra) Groupama-FDJ 0:03:46 91 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain-Merida 0:03:47 92 Gregor Mühlberger (Aut) Bora-Hansgrohe 0:03:49 93 Eduard Michael Grosu (Rom) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 0:03:54 94 Koen de Kort (Ned) Trek-Segafredo 0:03:55 95 Perrig Quemeneur (Fra) Direct Energie 0:03:59 96 Kristoffer Halvorsen (Nor) Team Sky 97 Oliviero Troia (Ita) UAE Team Emirates 98 Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates 0:04:00 99 Julien Vermote (Bel) Dimension Data 0:04:02 100 Michael Gogl (Aut) Trek-Segafredo 0:04:07 101 Enrico Gasparotto (Ita) Bahrain-Merida 0:04:11 102 Fabien Grellier (Fra) Direct Energie 0:04:22 103 Hermann Pernsteiner (Aut) Bahrain-Merida 0:04:32 104 Jacopo Guarnieri (Ita) Groupama-FDJ 0:04:36 105 Stefan Denifl (Aut) Aqua Blue Sport 0:04:38 106 Owain Doull (GBr) Team Sky 0:04:39 107 Damiano Cunego (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 0:04:40 108 Tim Declercq (Bel) Quick-Step Floors 109 Nicolas Dougall (RSA) Dimension Data 0:04:41 110 Benoit Vaugrenard (Fra) Groupama-FDJ 0:04:43 111 Gregory Rast (Swi) Trek-Segafredo 0:04:45 112 Michael Hepburn (Aus) Mitchelton-Scott 113 Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe 0:04:47 114 André Greipel (Ger) Lotto Soudal 115 Adam Hansen (Aus) Lotto Soudal 0:04:53 116 Filippo Zaccanti (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 0:04:58 117 Marcel Sieberg (Ger) Lotto Soudal 0:05:01 118 Ivan Santaromita (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 119 Jasper De Buyst (Bel) Lotto Soudal 0:05:04 120 Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 0:05:10 121 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 0:05:11 122 Alan Marangoni (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 0:05:14 123 Thomas Leezer (Ned) LottoNL-Jumbo 0:05:22 124 Simon Gerrans (Aus) BMC Racing Team 0:05:23 125 Thomas Boudat (Fra) Direct Energie 0:05:31 126 Oscar Gatto (Ita) Astana Pro Team 127 Michal Golas (Pol) Team Sky 0:05:32 128 Roberto Ferrari (Ita) UAE Team Emirates 0:05:41 129 Nathan Brown (USA) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:05:43 130 Davide Cimolai (Ita) Groupama-FDJ 0:05:49 131 Matti Breschel (Den) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:06:29 132 Sho Hatsuyama (Jpn) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 0:07:17 133 Calvin Watson (Aus) Aqua Blue Sport 0:07:20 134 Daniel Pearson (GBr) Aqua Blue Sport 0:08:16 135 Sep Vanmarcke (Bel) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:09:04 136 Masakazu Ito (Jpn) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 0:09:18 137 Ben Swift (GBr) UAE Team Emirates 0:09:25 DNS Maximiliano Richeze (Arg) Quick-Step Floors DNS Fernando Gaviria (Col) Quick-Step Floors DNS Reinardt Janse Van Rensburg (RSA) Dimension Data

Finish Line Points # Rider Name (Country) Team Result 1 Stefan Küng (Swi) BMC Racing Team 12 pts 2 Søren Kragh Andersen (Den) Team Sunweb 8 3 Tejay van Garderen (USA) BMC Racing Team 6 4 Maciej Bodnar (Pol) Bora-Hansgrohe 4 5 Michael Matthews (Aus) Team Sunweb 2

Best Young Rider # Rider Name (Country) Team Result 1 Søren Kragh Andersen (Den) Team Sunweb 0:40:03 2 Pavel Sivakov (Rus) Team Sky 0:00:18 3 Enric Mas (Spa) Quick-Step Floors 0:01:12 4 Sam Oomen (Ned) Team Sunweb 0:01:24 5 Steff Cras (Bel) Katusha-Alpecin 0:01:57 6 Hugh Carthy (GBr) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:01:58 7 Edward Dunbar (Irl) Aqua Blue Sport 0:02:43 8 Mark Padun (Ukr) Bahrain-Merida 0:02:49 9 Bjorg Lambrecht (Bel) Lotto Soudal 0:03:01 10 Merhawi Kudus (Eri) Dimension Data 0:03:02 11 Paul Ourselin (Fra) Direct Energie 0:03:10 12 Nans Peters (Fra) AG2R La Mondiale 0:03:12 13 Gregor Mühlberger (Aut) Bora-Hansgrohe 0:03:30 14 Kristoffer Halvorsen (Nor) Team Sky 0:03:40 15 Oliviero Troia (Ita) UAE Team Emirates 16 Fabien Grellier (Fra) Direct Energie 0:04:03 17 Filippo Zaccanti (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 0:04:39 18 Thomas Boudat (Fra) Direct Energie 0:05:12 19 Daniel Pearson (GBr) Aqua Blue Sport 0:07:57

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 BMC Racing Team 2:00:39 2 Team Sunweb 0:00:02 3 Astana Pro Team 0:01:53 4 Team Katusha Alpecin 0:02:04 5 Movistar Team 0:02:48 6 Mitchelton - Scott 0:03:12 7 Quick Step Floors 0:03:39 8 UAE Team Emirates 0:04:42 9 Team Lotto Nl - Jumbo 0:04:47 10 Team Sky 0:04:54 11 Ag2r La Mondiale 0:05:05 12 Bora - Hansgrohe 0:05:14 13 Aqua Blue Sport 0:05:38 14 Groupama - Fdj 0:05:50 15 Team EF Education First - Drapac 0:05:53 16 Bahrain - Merida 0:06:06 17 Trek - Segafredo 0:06:11 18 Direct Energie 0:06:17 19 Team Dimension Data 0:07:56 20 Lotto - Soudal 0:08:51 21 Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini 0:12:05

Final General Classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Richie Porte (Aus) BMC Racing Team 29:28:05 2 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 0:01:02 3 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 0:01:12 4 Enric Mas (Spa) Quick-Step Floors 0:01:20 5 Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb 0:01:21 6 Simon Spilak (Slo) Katusha-Alpecin 0:01:47 7 Sam Oomen (Ned) Team Sunweb 0:01:52 8 Steven Kruijswijk (Ned) LottoNL-Jumbo 0:01:59 9 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 0:02:27 10 Arthur Vichot (Fra) Groupama-FDJ 0:02:41 11 Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team 0:03:07 12 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 0:03:16 13 Jack Haig (Aus) Mitchelton-Scott 0:03:29 14 Pavel Sivakov (Rus) Team Sky 0:03:47 15 Ion Izagirre (Spa) Bahrain-Merida 0:03:57 16 Mikel Landa (Spa) Movistar Team 0:04:00 17 Mathias Frank (Swi) AG2R La Mondiale 0:04:06 18 Hugh Carthy (GBr) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:04:32 19 François Bidard (Fra) AG2R La Mondiale 0:05:08 20 Bjorg Lambrecht (Bel) Lotto Soudal 0:05:31 21 Cyril Gautier (Fra) AG2R La Mondiale 0:06:42 22 Koen Bouwmam (Ned) LottoNL-Jumbo 0:07:50 23 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 0:09:47 25 Tom-Jelte Slagter (Ned) Dimension Data 0:11:28 26 Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo 0:11:32 27 Merhawi Kudus (Eri) Dimension Data 0:12:18 28 Gregor Mühlberger (Aut) Bora-Hansgrohe 0:12:33 29 Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team 0:13:27 30 Sebastian Henao (Col) Team Sky 0:13:35 31 Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie 0:15:08 32 Gorka Izagirre (Spa) Bahrain-Merida 0:15:13 33 Maxime Monfort (Bel) Lotto Soudal 0:15:31 34 Stefan Küng (Swi) BMC Racing Team 0:15:34 35 Hermann Pernsteiner (Aut) Bahrain-Merida 0:16:18 36 Ivan Santaromita (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 0:18:20 37 Tejay van Garderen (USA) BMC Racing Team 0:19:12 38 Mark Padun (Ukr) Bahrain-Merida 0:21:26 39 Andrey Amador (CRc) Movistar Team 0:22:50 40 Simon Geschke (Ger) Team Sunweb 0:23:39 41 Lawrence Warbasse (USA) Aqua Blue Sport 0:24:09 42 Enrico Battaglin (Ita) LottoNL-Jumbo 0:24:12 43 José Gonçalves (Por) Katusha-Alpecin 0:24:45 44 José Joaquin Rojas (Spa) Movistar Team 0:25:15 45 Nans Peters (Fra) AG2R La Mondiale 0:27:35 46 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 0:29:44 47 Steff Cras (Bel) Katusha-Alpecin 0:30:01 48 Silvan Dillier (Swi) AG2R La Mondiale 0:31:35 49 Michael Matthews (Aus) Team Sunweb 0:32:38 50 Marcus Burghardt (Ger) Bora-Hansgrohe 0:32:39 51 Philippe Gilbert (Bel) Quick-Step Floors 0:33:30 52 Yves Lampaert (Bel) Quick-Step Floors 0:35:00 53 Reto Hollenstein (Swi) Katusha-Alpecin 0:35:22 54 Maurits Lammertink (Ned) Katusha-Alpecin 0:37:16 55 Romain Sicard (Fra) Direct Energie 0:37:25 56 Willie Smit (RSA) Katusha-Alpecin 0:38:48 57 Victor De La Parte (Spa) Movistar Team 0:41:32 58 Enrico Gasparotto (Ita) Bahrain-Merida 0:43:22 59 Søren Kragh Andersen (Den) Team Sunweb 0:44:49 60 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team 0:46:04 61 Edward Dunbar (Irl) Aqua Blue Sport 0:46:20 62 Magnus Cort (Den) Astana Pro Team 0:46:22 63 Joe Dombrowski (USA) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:47:07 64 Nathan Haas (Aus) Katusha-Alpecin 0:48:37 65 Michael Gogl (Aut) Trek-Segafredo 0:49:18 66 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 0:49:41 67 Omar Fraile (Spa) Astana Pro Team 0:50:56 68 Christopher Juul Jensen (Den) Mitchelton-Scott 0:51:01 69 Igor Anton (Spa) Dimension Data 0:51:19 70 Nikias Arndt (Ger) Team Sunweb 0:52:11 71 Olivier Le Gac (Fra) Groupama-FDJ 0:53:25 72 Rein Taaramäe (Est) Direct Energie 0:54:10 73 Ian Stannard (GBr) Team Sky 0:55:59 74 Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe 0:56:09 75 Cameron Meyer (Aus) Mitchelton-Scott 0:58:19 76 Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 1:00:17 77 Michal Golas (Pol) Team Sky 1:02:08 78 Mark Christian (GBr) Aqua Blue Sport 1:04:49 79 Sep Vanmarcke (Bel) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 1:06:09 80 Daniel Oss (Ita) Bora-Hansgrohe 1:06:36 81 Stijn Vandenbergh (Bel) AG2R La Mondiale 1:07:23 82 Daniele Bennati (Ita) Movistar Team 1:07:25 83 Michael Albasini (Swi) Mitchelton-Scott 1:07:30 84 Maarten Wynants (Bel) LottoNL-Jumbo 1:08:00 85 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team 1:09:42 86 Simon Gerrans (Aus) BMC Racing Team 1:10:01 87 Paul Ourselin (Fra) Direct Energie 1:10:51 88 Kristijan Koren (Slo) Bahrain-Merida 1:11:13 89 Edward Theuns (Bel) Team Sunweb 1:11:15 90 Perrig Quemeneur (Fra) Direct Energie 1:12:32 91 Stefan Denifl (Aut) Aqua Blue Sport 1:12:47 92 Gregory Rast (Swi) Trek-Segafredo 1:13:36 93 Adam Hansen (Aus) Lotto Soudal 1:15:02 94 Benoit Vaugrenard (Fra) Groupama-FDJ 1:15:08 95 Koen de Kort (Ned) Trek-Segafredo 1:15:35 96 John Degenkolb (Ger) Trek-Segafredo 1:15:53 97 Oscar Gatto (Ita) Astana Pro Team 1:16:16 98 Fabien Grellier (Fra) Direct Energie 1:17:40 99 Tim Declercq (Bel) Quick-Step Floors 1:19:22 100 Julien Vermote (Bel) Dimension Data 1:19:34 101 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain-Merida 1:19:35 102 Nathan Brown (USA) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 1:20:00 103 Owain Doull (GBr) Team Sky 1:20:17 104 Arnaud Demare (Fra) Groupama-FDJ 1:21:08 105 Thomas Leezer (Ned) LottoNL-Jumbo 1:22:42 106 Alessandro De Marchi (Ita) BMC Racing Team 1:22:43 107 Diego Rosa (Ita) Team Sky 1:22:47 108 Michael Schär (Swi) BMC Racing Team 1:25:01 109 Ben Swift (GBr) UAE Team Emirates 1:26:13 110 Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates 1:26:22 111 Bert-Jan Lindeman (Ned) LottoNL-Jumbo 1:26:29 112 Nicolas Dougall (RSA) Dimension Data 1:27:40 113 Thomas Boudat (Fra) Direct Energie 1:29:29 114 Davide Cimolai (Ita) Groupama-FDJ 1:30:35 115 Ramon Sinkeldam (Ned) Groupama-FDJ 1:32:29 116 Maciej Bodnar (Pol) Bora-Hansgrohe 1:34:04 117 Jasper De Buyst (Bel) Lotto Soudal 1:35:07 118 Iljo Keisse (Bel) Quick-Step Floors 1:37:38 119 Matti Breschel (Den) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 1:38:55 120 Daniel Pearson (GBr) Aqua Blue Sport 1:39:46 121 Oliviero Troia (Ita) UAE Team Emirates 1:40:04 122 Filippo Zaccanti (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 1:40:34 123 André Greipel (Ger) Lotto Soudal 1:40:59 124 Damiano Cunego (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 1:41:31 125 Juraj Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 1:41:56 126 Peter Koning (Ned) Aqua Blue Sport 1:42:16 127 Marcel Sieberg (Ger) Lotto Soudal 1:43:39 128 Kristoffer Halvorsen (Nor) Team Sky 1:44:55 129 Taylor Phinney (USA) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 1:44:59 130 Eduard Michael Grosu (Rom) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 1:45:11 131 Jacopo Guarnieri (Ita) Groupama-FDJ 1:46:43 132 Roberto Ferrari (Ita) UAE Team Emirates 1:48:01 133 Masakazu Ito (Jpn) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 1:51:07 134 Michael Hepburn (Aus) Mitchelton-Scott 1:52:18 135 Sho Hatsuyama (Jpn) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 1:55:15 136 Alan Marangoni (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 1:58:16 137 Calvin Watson (Aus) Aqua Blue Sport 2:06:08

Sprint Classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 26 pts 2 Michael Matthews (Aus) Team Sunweb 26 3 Søren Kragh Andersen (Den) Team Sunweb 21 4 Willie Smit (RSA) Katusha-Alpecin 21 5 Calvin Watson (Aus) Aqua Blue Sport 19 6 Stefan Küng (Swi) BMC Racing Team 18 7 Gorka Izagirre (Spa) Bahrain-Merida 18 8 Christopher Juul Jensen (Den) Mitchelton-Scott 15 9 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain-Merida 14 10 Nathan Haas (Aus) Katusha-Alpecin 14 11 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 12 12 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 12 13 Arnaud Demare (Fra) Groupama-FDJ 12 14 Nans Peters (Fra) AG2R La Mondiale 9 15 Mark Christian (GBr) Aqua Blue Sport 9 16 Filippo Zaccanti (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 9 17 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 8 18 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 8 19 Enric Mas (Spa) Quick-Step Floors 8 20 Maxime Monfort (Bel) Lotto Soudal 7 21 Nathan Brown (USA) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 7 22 Lawrence Warbasse (USA) Aqua Blue Sport 6 23 Richie Porte (Aus) BMC Racing Team 6 24 Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb 6 25 Tom-Jelte Slagter (Ned) Dimension Data 6 26 Tejay van Garderen (USA) BMC Racing Team 6 27 Yves Lampaert (Bel) Quick-Step Floors 6 28 Perrig Quemeneur (Fra) Direct Energie 6 29 Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates 6 30 Edward Dunbar (Irl) Aqua Blue Sport 5 31 Gregor Mühlberger (Aut) Bora-Hansgrohe 4 32 José Gonçalves (Por) Katusha-Alpecin 4 33 Ian Stannard (GBr) Team Sky 4 34 Michael Albasini (Swi) Mitchelton-Scott 4 35 Fabien Grellier (Fra) Direct Energie 4 36 Maciej Bodnar (Pol) Bora-Hansgrohe 4 37 Cyril Gautier (Fra) AG2R La Mondiale 3 38 Silvan Dillier (Swi) AG2R La Mondiale 3 39 Maurits Lammertink (Ned) Katusha-Alpecin 3 40 Michael Gogl (Aut) Trek-Segafredo 3 41 Paul Ourselin (Fra) Direct Energie 3 42 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 2 43 Mark Padun (Ukr) Bahrain-Merida 2 44 Magnus Cort (Den) Astana Pro Team 2 45 Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie 1 46 Marcus Burghardt (Ger) Bora-Hansgrohe -5

Mountains Classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Mark Christian (GBr) Aqua Blue Sport 36 pts 2 Nathan Haas (Aus) Katusha-Alpecin 32 3 Romain Sicard (Fra) Direct Energie 24 4 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 20 5 Lawrence Warbasse (USA) Aqua Blue Sport 20 6 Rein Taaramäe (Est) Direct Energie 20 7 Filippo Zaccanti (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 17 8 Nans Peters (Fra) AG2R La Mondiale 16 9 Maxime Monfort (Bel) Lotto Soudal 16 10 Daniel Oss (Ita) Bora-Hansgrohe 15 11 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 15 12 Willie Smit (RSA) Katusha-Alpecin 15 13 Søren Kragh Andersen (Den) Team Sunweb 14 14 Enric Mas (Spa) Quick-Step Floors 14 15 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 12 16 Fabien Grellier (Fra) Direct Energie 12 17 Richie Porte (Aus) BMC Racing Team 12 18 Perrig Quemeneur (Fra) Direct Energie 12 19 Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb 10 20 Tom-Jelte Slagter (Ned) Dimension Data 8 21 Christopher Juul Jensen (Den) Mitchelton-Scott 7 22 Calvin Watson (Aus) Aqua Blue Sport 6 23 Enrico Gasparotto (Ita) Bahrain-Merida 4 24 Omar Fraile (Spa) Astana Pro Team 4 25 Nathan Brown (USA) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 4 26 Paul Ourselin (Fra) Direct Energie 3 27 Silvan Dillier (Swi) AG2R La Mondiale 3 28 Arthur Vichot (Fra) Groupama-FDJ 2 29 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 2 30 Koen Bouwmam (Ned) LottoNL-Jumbo 1 31 Michael Gogl (Aut) Trek-Segafredo 1

Best Young Rider # Rider Name (Country) Team Result 1 Enric Mas (Spa) Quick-Step Floors 29:29:25 2 Sam Oomen (Ned) Team Sunweb 0:00:32 3 Pavel Sivakov (Rus) Team Sky 0:02:27 4 Hugh Carthy (GBr) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:03:12 5 Bjorg Lambrecht (Bel) Lotto Soudal 0:04:11 6 Merhawi Kudus (Eri) Dimension Data 0:10:58 7 Gregor Mühlberger (Aut) Bora-Hansgrohe 0:11:13 8 Mark Padun (Ukr) Bahrain-Merida 0:20:06 9 Nans Peters (Fra) AG2R La Mondiale 0:26:15 10 Steff Cras (Bel) Katusha-Alpecin 0:28:41 11 Søren Kragh Andersen (Den) Team Sunweb 0:43:29 12 Edward Dunbar (Irl) Aqua Blue Sport 0:45:00 13 Paul Ourselin (Fra) Direct Energie 1:09:31 14 Fabien Grellier (Fra) Direct Energie 1:16:20 15 Thomas Boudat (Fra) Direct Energie 1:28:09 16 Daniel Pearson (GBr) Aqua Blue Sport 1:38:26 17 Oliviero Troia (Ita) UAE Team Emirates 1:38:44 18 Filippo Zaccanti (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 1:39:14 19 Kristoffer Halvorsen (Nor) Team Sky 1:43:35