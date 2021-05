Geraint Thomas wins Tour de Romandie

Image 1 of 15 Geraint Thomas in the stage 5 time trial, wins the overall title at Tour de Romandie (Image credit: Getty Images) Image 2 of 15 World champion Filippo Ganna (Image credit: Getty Images) Image 3 of 15 Rohan Dennis at the stage 5 time trial (Image credit: Getty Images) Image 4 of 15 Richie Porte in the stage 5 time trial (Image credit: Getty Images) Image 5 of 15 Michael Woods loses the Tour de Romandie overall lead during the stage 5 time trial (Image credit: Getty Images) Image 6 of 15 Fausto Masnada finishes on the podium in third place overall after the stage 5 time trial (Image credit: Getty Images) Image 7 of 15 Lucas Hamilton (Team BikeExchange) in the stage 5 time trial (Image credit: Getty Images) Image 8 of 15 Marc Soler (Movistar) in the stage 5 time trial (Image credit: Getty Images) Image 9 of 15 Ben O'Connor (AG2R) in the stage 5 time trial (Image credit: Getty Images) Image 10 of 15 Geraint Thomas finishes third in the time trial and secures the overall title at Tour de Romandie (Image credit: Getty Images) Image 11 of 15 Michael Woods after the stage 5 time trial where he lost the overall lead (Image credit: Getty Images) Image 12 of 15 Michael Woods after the stage 5 time trial (Image credit: Getty Images) Image 13 of 15 Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma) (Image credit: Getty Images) Image 14 of 15 Kobe Goossens mountain classification leader (Image credit: Getty Images) Image 15 of 15 Sonny Colbrelli points classification leader (Image credit: Getty Images)

Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) made up for his blunder on the previous day to claim overall victory at the Tour de Romandie, as Remi Cavagna (Deceuncink-QuickStep) won the final-day time trial.

Thomas, who bizarrely crashed when sprinting alongside Michael Woods (Israel Start-Up Nation) atop Thyon 2000 on Saturday, made no mistake in recovering his 11-second deficit to the Canadian leader on the 16km course.

Thomas placed third on the stage, with Stefan Bissegger (EF-Nippo) producing another fine time trial to take second place.

Richie Porte made it a one-two on the final podium for Ineos, as he leapfrogged Marc Soler (Movistar), Ben O’Connor (AG2R Citroën) and Woods himself, who slipped to fifth overall.

Fausto Masnada (Deceuninck-QuickStep), who started the day sixth overall, produced his best time trial to date to place sixth on the stage and claim the final spot on the overall podium.

More to follow...

Results Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Rémi Cavagna (Fra) Deceuninck-QuickStep 0:21:54 2 Stefan Bissegger (Swi) EF Education-Nippo 0:00:06 3 Geraint Thomas (GBr) Ineos Grenadiers 0:00:17 4 Ilan Van Wilder (Bel) Team DSM 0:00:18 5 Richie Porte (Aus) Ineos Grenadiers 0:00:20 6 Fausto Masnada (Ita) Deceuninck-QuickStep 0:00:21 7 Mattia Cattaneo (Ita) Deceuninck-QuickStep 0:00:29 8 Marc Soler (Spa) Movistar Team 0:00:34 9 Rohan Dennis (Aus) Ineos Grenadiers 0:00:35 10 Filippo Ganna (Ita) Ineos Grenadiers 0:00:37 11 Ion Izagirre Insausti (Spa) Astana-Premier Tech 0:00:48 12 Antonio Tiberi (Ita) Trek-Segafredo 0:00:49 13 Wilco Kelderman (Ned) Bora-Hansgrohe 0:00:50 14 Andrey Amador (CRc) Ineos Grenadiers 0:00:51 15 Stefan Küng (Swi) Groupama-FDJ 16 Ben O'Connor (Aus) AG2R Citroën Team 0:00:52 17 Damiano Caruso (Ita) Bahrain Victorious 0:00:54 18 Rodrigo Contreras Pinzon (Col) Astana-Premier Tech 0:00:55 19 Jan Tratnik (Slo) Bahrain Victorious 20 Magnus Cort (Den) EF Education-Nippo 0:00:57 21 Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious 0:00:59 22 Alex Edmondson (Aus) Team BikeExchange 0:01:01 23 Lucas Hamilton (Aus) Team BikeExchange 24 Tony Martin (Ger) Jumbo-Visma 0:01:04 25 Marco Brenner (Ger) Team DSM 26 Miguel Angel Lopez Moreno (Col) Movistar Team 0:01:07 27 Neilson Powless (USA) EF Education-Nippo 0:01:10 28 Michael Woods (Can) Israel Start-up Nation 0:01:11 29 Tejay van Garderen (USA) EF Education-Nippo 0:01:12 30 Thymen Arensman (Ned) Team DSM 0:01:13 31 Damien Howson (Aus) Team BikeExchange 0:01:14 32 Ian Garrison (USA) Deceuninck-QuickStep 33 Chad Haga (USA) Team DSM 0:01:15 34 Owain Doull (GBr) Ineos Grenadiers 0:01:16 35 Mattias Skjelmose (Den) Trek-Segafredo 36 Jake Stewart (GBr) Groupama-FDJ 0:01:17 37 Niklas Eg (Den) Trek-Segafredo 0:01:19 38 Josef Cerny (Cze) Deceuninck-QuickStep 39 Tom Bohli (Swi) Cofidis 0:01:20 40 Clément Champoussin (Fra) AG2R Citroën Team 0:01:23 41 Felix Gall (Aut) Team DSM 0:01:24 42 Rein Taaramäe (Est) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:01:25 43 Rui Costa (Por) UAE Team Emirates 44 Manuele Boaro (Ita) Astana-Premier Tech 0:01:29 45 Steven Kruijswijk (Ned) Jumbo-Visma 0:01:32 46 Hermann Pernsteiner (Aut) Bahrain Victorious 0:01:33 47 Mads Würtz Schmidt (Den) Israel Start-up Nation 0:01:34 48 Marc Hirschi (Swi) UAE Team Emirates 0:01:37 49 Julien El Fares (Fra) EF Education-Nippo 50 Dario Cataldo (Ita) Movistar Team 0:01:49 51 Johan Jacobs (Swi) Movistar Team 0:01:50 52 Jesus Herrada (Spa) Cofidis 0:01:53 53 Jonathan Caicedo (Ecu) EF Education-Nippo 0:01:55 54 Eddie Dunbar (Irl) Ineos Grenadiers 55 Simone Petilli (Ita) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:01:56 56 Jordi Meeus (Bel) Bora-Hansgrohe 0:01:59 57 Gijs Leemreize (Ned) Jumbo-Visma 0:02:00 58 Charlie Quarterman (GBr) Trek-Segafredo 0:02:01 59 Javier Romo Oliver (Spa) Astana-Premier Tech 60 Sepp Kuss (USA) Jumbo-Visma 0:02:02 61 Thomas Champion (Fra) Cofidis 0:02:04 62 Christoph Pfingsten (Ger) Jumbo-Visma 0:02:06 63 Diego Camargo Pineda (Col) EF Education-Nippo 0:02:08 64 Stephen Williams (GBr) Bahrain Victorious 0:02:10 65 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 66 Ben Zwiehoff (Ger) Bora-Hansgrohe 0:02:12 67 Andreas Kron (Den) Lotto Soudal 0:02:13 68 Brent Bookwalter (USA) Team BikeExchange 69 Steff Cras (Bel) Lotto Soudal 0:02:14 70 Jacopo Mosca (Ita) Trek-Segafredo 0:02:15 71 Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 0:02:16 72 Dion Smith (NZl) Team BikeExchange 73 Alessandro Covi (Ita) UAE Team Emirates 0:02:18 74 Mathias Frank (Swi) AG2R Citroën Team 0:02:20 75 Matthew Holmes (GBr) Lotto Soudal 76 Jan Bakelants (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:02:22 77 Claudio Imhof (Swi) Swiss National Team 78 Reto Hollenstein (Swi) Israel Start-up Nation 0:02:24 79 Jaakko Hänninen (Fin) AG2R Citroën Team 0:02:25 80 Louis Meintjes (RSA) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:02:26 81 Mathias Fluckiger (Swi) Swiss National Team 0:02:28 82 Davide Villella (Ita) Movistar Team 0:02:30 83 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain Victorious 0:02:32 84 Clement Venturini (Fra) AG2R Citroën Team 85 Matthieu Ladagnous (Fra) Groupama-FDJ 86 Lawrence Naesen (Bel) AG2R Citroën Team 0:02:33 87 Cristian Camilo Muñoz Lancheros (Col) UAE Team Emirates 88 Joel Suter (Swi) Swiss National Team 0:02:34 89 Sergio Henao Montoya (Col) Team Qhubeka Assos 0:02:39 90 Rob Power (Aus) Team Qhubeka Assos 0:02:40 91 Elia Viviani (Ita) Cofidis 0:02:41 92 Antwan Tolhoek (Ned) Jumbo-Visma 0:02:42 93 Kobe Goossens (Bel) Lotto Soudal 0:02:44 94 Matteo Badilatti (Swi) Groupama-FDJ 0:02:50 95 Fabian Lienhard (Swi) Groupama-FDJ 0:02:52 96 Guillaume Boivin (Can) Israel Start-up Nation 0:02:54 97 Andrea Pasqualon (Ita) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:02:56 98 Jose Herrada (Spa) Cofidis 0:02:59 99 Sébastien Reichenbach (Swi) Groupama-FDJ 0:03:00 100 Gerben Thijssen (Bel) Lotto Soudal 101 Tsgabu Grmay (Eth) Team BikeExchange 0:03:05 102 Matthias Reutimann (Swi) Swiss National Team 0:03:10 103 Davide Martinelli (Ita) Astana-Premier Tech 0:03:11 104 Philippe Gilbert (Bel) Lotto Soudal 0:03:12 105 Marcus Burghardt (Ger) Bora-Hansgrohe 106 Mathias Norsgaard (Den) Movistar Team 107 Simon Pellaud (Swi) Swiss National Team 0:03:16 108 Natnael Berhane (Eri) Cofidis 0:03:21 109 Chris Froome (GBr) Israel Start-up Nation 0:03:23 110 Kenny Elissonde (Fra) Trek-Segafredo 0:03:28 111 Carlos Barbero (Spa) Team Qhubeka Assos 0:03:31 112 Sander Armée (Bel) Team Qhubeka Assos 0:03:36 113 Juraj Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 0:03:47 114 Matteo Moschetti (Ita) Trek-Segafredo 0:03:51 115 Cyrille Thiery (Swi) Swiss National Team 116 Joab Schneiter (Swi) Swiss National Team 0:03:58 117 Albert Torres Barcelo (Spa) Movistar Team 0:04:07 118 Dylan Sunderland (Aus) Team Qhubeka Assos 0:04:11 119 Fabio Sabatini (Ita) Cofidis 0:04:18 120 Reinardt Janse Van Rensburg (RSA) Team Qhubeka Assos 0:05:05 DNS Iljo Keisse (Bel) Deceuninck-QuickStep DNS Jos van Emden (Ned) Jumbo-Visma DNS Maximiliano Richeze (Arg) UAE Team Emirates DNS Gorka Izagirre Insausti (Spa) Astana-Premier Tech

Sprint 1 - Fribourg km. 16.19 Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Rémi Cavagna (Fra) Deceuninck-QuickStep 30 2 Stefan Bissegger (Swi) EF Education-Nippo 25 3 Geraint Thomas (GBr) Ineos Grenadiers 22 4 Ilan Van Wilder (Bel) Team DSM 19 5 Richie Porte (Aus) Ineos Grenadiers 17 6 Fausto Masnada (Ita) Deceuninck-QuickStep 15 7 Mattia Cattaneo (Ita) Deceuninck-QuickStep 13 8 Marc Soler (Spa) Movistar Team 11 9 Rohan Dennis (Aus) Ineos Grenadiers 9 10 Filippo Ganna (Ita) Ineos Grenadiers 7 11 Ion Izagirre Insausti (Spa) Astana-Premier Tech 6 12 Antonio Tiberi (Ita) Trek-Segafredo 5 13 Wilco Kelderman (Ned) Bora-Hansgrohe 4 14 Andrey Amador (CRc) Ineos Grenadiers 3 15 Stefan Küng (Swi) Groupama-FDJ 2

Young Riders Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Stefan Bissegger (Swi) EF Education-Nippo 0:22:00 2 Ilan Van Wilder (Bel) Team DSM 0:00:12 3 Antonio Tiberi (Ita) Trek-Segafredo 0:00:43 4 Marco Brenner (Ger) Team DSM 0:00:58 5 Thymen Arensman (Ned) Team DSM 0:01:07 6 Ian Garrison (USA) Deceuninck-QuickStep 0:01:08 7 Mattias Skjelmose (Den) Trek-Segafredo 0:01:10 8 Jake Stewart (GBr) Groupama-FDJ 0:01:11 9 Clément Champoussin (Fra) AG2R Citroën Team 0:01:17 10 Felix Gall (Aut) Team DSM 0:01:18 11 Marc Hirschi (Swi) UAE Team Emirates 0:01:31 12 Johan Jacobs (Swi) Movistar Team 0:01:44 13 Jordi Meeus (Bel) Bora-Hansgrohe 0:01:53 14 Gijs Leemreize (Ned) Jumbo-Visma 0:01:54 15 Charlie Quarterman (GBr) Trek-Segafredo 0:01:55 16 Javier Romo Oliver (Spa) Astana-Premier Tech 17 Thomas Champion (Fra) Cofidis 0:01:58 18 Diego Camargo Pineda (Col) EF Education-Nippo 0:02:02 19 Andreas Kron (Den) Lotto Soudal 0:02:07 20 Alessandro Covi (Ita) UAE Team Emirates 0:02:12 21 Jaakko Hänninen (Fin) AG2R Citroën Team 0:02:19 22 Joel Suter (Swi) Swiss National Team 0:02:28 23 Gerben Thijssen (Bel) Lotto Soudal 0:02:54 24 Mathias Norsgaard (Den) Movistar Team 0:03:06 25 Joab Schneiter (Swi) Swiss National Team 0:03:52

Teams Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Deceuninck-QuickStep 1:06:32 2 Ineos Grenadiers 0:00:22 3 EF Education-Nippo 0:01:23 4 Team DSM 0:01:45 5 Bahrain Victorious 0:01:58 6 Astana-Premier Tech 0:02:22 7 Team BikeExchange 0:02:26 8 Trek-Segafredo 0:02:34 9 Movistar Team 0:02:40 10 AG2R Citroën Team 0:03:45 11 Jumbo-Visma 0:03:46 12 Groupama-FDJ 0:03:50 13 Bora-Hansgrohe 0:04:11 14 Israel Start-up Nation 0:04:19 15 UAE Team Emirates 0:04:22 16 Cofidis 0:04:27 17 Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:04:53 18 Lotto Soudal 0:05:57 19 Swiss National Team 0:06:34 20 Team Qhubeka Assos 0:08:00

Final general classification after stage 6 Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Geraint Thomas (GBr) Ineos Grenadiers 17:59:57 2 Richie Porte (Aus) Ineos Grenadiers 0:00:28 3 Fausto Masnada (Ita) Deceuninck-QuickStep 0:00:38 4 Marc Soler (Spa) Movistar Team 0:00:39 5 Michael Woods (Can) Israel Start-up Nation 0:00:43 6 Ben O'Connor (Aus) AG2R Citroën Team 0:00:45 7 Ion Izagirre Insausti (Spa) Astana-Premier Tech 0:01:08 8 Lucas Hamilton (Aus) Team BikeExchange 0:01:22 9 Damiano Caruso (Ita) Bahrain Victorious 0:01:30 10 Wilco Kelderman (Ned) Bora-Hansgrohe 0:02:20 11 Thymen Arensman (Ned) Team DSM 0:02:48 12 Mattia Cattaneo (Ita) Deceuninck-QuickStep 0:03:29 13 Rui Costa (Por) UAE Team Emirates 0:04:01 14 Sepp Kuss (USA) Jumbo-Visma 0:04:20 15 Mattias Skjelmose (Den) Trek-Segafredo 0:04:25 16 Ilan Van Wilder (Bel) Team DSM 0:06:09 17 Rohan Dennis (Aus) Ineos Grenadiers 0:06:44 18 Simone Petilli (Ita) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:07:49 19 Magnus Cort (Den) EF Education-Nippo 0:07:54 20 Louis Meintjes (RSA) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:07:59 21 Steven Kruijswijk (Ned) Jumbo-Visma 0:08:05 22 Jesus Herrada (Spa) Cofidis 0:10:38 23 Sébastien Reichenbach (Swi) Groupama-FDJ 0:10:47 24 Matteo Badilatti (Swi) Groupama-FDJ 0:11:16 25 Kobe Goossens (Bel) Lotto Soudal 0:11:35 26 Ben Zwiehoff (Ger) Bora-Hansgrohe 0:12:16 27 Hermann Pernsteiner (Aut) Bahrain Victorious 0:12:19 28 Gijs Leemreize (Ned) Jumbo-Visma 0:12:24 29 Kenny Elissonde (Fra) Trek-Segafredo 0:12:42 30 Clément Champoussin (Fra) AG2R Citroën Team 0:14:42 31 Jose Herrada (Spa) Cofidis 0:14:45 32 Felix Gall (Aut) Team DSM 0:14:48 33 Antonio Tiberi (Ita) Trek-Segafredo 0:15:21 34 Steff Cras (Bel) Lotto Soudal 0:17:53 35 Miguel Angel Lopez Moreno (Col) Movistar Team 0:18:20 36 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 0:19:04 37 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain Victorious 0:20:01 38 Eddie Dunbar (Irl) Ineos Grenadiers 0:20:48 39 Jan Bakelants (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:20:58 40 Stefan Küng (Swi) Groupama-FDJ 0:21:22 41 Jacopo Mosca (Ita) Trek-Segafredo 0:21:54 42 Damien Howson (Aus) Team BikeExchange 0:22:10 43 Cristian Camilo Muñoz Lancheros (Col) UAE Team Emirates 0:22:21 44 Jonathan Caicedo (Ecu) EF Education-Nippo 0:22:31 45 Marc Hirschi (Swi) UAE Team Emirates 0:22:33 46 Dion Smith (NZl) Team BikeExchange 0:22:53 47 Rein Taaramäe (Est) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:23:05 48 Simon Pellaud (Swi) Swiss National Team 0:23:49 49 Julien El Fares (Fra) EF Education-Nippo 0:24:05 50 Rodrigo Contreras Pinzon (Col) Astana-Premier Tech 0:24:50 51 Sergio Henao Montoya (Col) Team Qhubeka Assos 0:25:16 52 Reto Hollenstein (Swi) Israel Start-up Nation 0:25:23 53 Mathias Fluckiger (Swi) Swiss National Team 0:25:31 54 Davide Villella (Ita) Movistar Team 0:26:28 55 Dario Cataldo (Ita) Movistar Team 0:26:43 56 Rémi Cavagna (Fra) Deceuninck-QuickStep 0:26:55 57 Tejay van Garderen (USA) EF Education-Nippo 0:27:00 58 Tsgabu Grmay (Eth) Team BikeExchange 0:27:29 59 Clement Venturini (Fra) AG2R Citroën Team 0:28:48 60 Christoph Pfingsten (Ger) Jumbo-Visma 0:29:14 61 Andreas Kron (Den) Lotto Soudal 0:29:32 62 Andrea Pasqualon (Ita) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:30:55 63 Brent Bookwalter (USA) Team BikeExchange 64 Rob Power (Aus) Team Qhubeka Assos 0:31:00 65 Marco Brenner (Ger) Team DSM 0:31:14 66 Alessandro Covi (Ita) UAE Team Emirates 0:32:00 67 Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious 0:33:48 68 Mathias Frank (Swi) AG2R Citroën Team 0:34:55 69 Carlos Barbero (Spa) Team Qhubeka Assos 0:36:48 70 Philippe Gilbert (Bel) Lotto Soudal 0:37:10 71 Jaakko Hänninen (Fin) AG2R Citroën Team 0:37:23 72 Stephen Williams (GBr) Bahrain Victorious 0:38:35 73 Diego Camargo Pineda (Col) EF Education-Nippo 0:38:40 74 Matthieu Ladagnous (Fra) Groupama-FDJ 0:38:55 75 Andrey Amador (CRc) Ineos Grenadiers 0:39:30 76 Niklas Eg (Den) Trek-Segafredo 0:41:30 77 Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 0:42:52 78 Marcus Burghardt (Ger) Bora-Hansgrohe 0:43:29 79 Jan Tratnik (Slo) Bahrain Victorious 0:45:01 80 Filippo Ganna (Ita) Ineos Grenadiers 0:45:12 81 Sander Armée (Bel) Team Qhubeka Assos 0:45:29 82 Javier Romo Oliver (Spa) Astana-Premier Tech 0:45:46 83 Jake Stewart (GBr) Groupama-FDJ 0:45:56 84 Chad Haga (USA) Team DSM 0:46:00 85 Mads Würtz Schmidt (Den) Israel Start-up Nation 0:46:21 86 Matthew Holmes (GBr) Lotto Soudal 0:47:09 87 Neilson Powless (USA) EF Education-Nippo 0:48:08 88 Stefan Bissegger (Swi) EF Education-Nippo 0:49:08 89 Tony Martin (Ger) Jumbo-Visma 0:49:51 90 Owain Doull (GBr) Ineos Grenadiers 0:50:31 91 Josef Cerny (Cze) Deceuninck-QuickStep 0:50:41 92 Joel Suter (Swi) Swiss National Team 0:51:50 93 Manuele Boaro (Ita) Astana-Premier Tech 0:54:16 94 Thomas Champion (Fra) Cofidis 0:55:49 95 Antwan Tolhoek (Ned) Jumbo-Visma 0:58:27 96 Chris Froome (GBr) Israel Start-up Nation 1:00:11 97 Dylan Sunderland (Aus) Team Qhubeka Assos 1:00:25 98 Matthias Reutimann (Swi) Swiss National Team 1:02:34 99 Alex Edmondson (Aus) Team BikeExchange 1:02:49 100 Johan Jacobs (Swi) Movistar Team 1:04:02 101 Lawrence Naesen (Bel) AG2R Citroën Team 1:06:04 102 Guillaume Boivin (Can) Israel Start-up Nation 1:06:12 103 Natnael Berhane (Eri) Cofidis 1:06:22 104 Ian Garrison (USA) Deceuninck-QuickStep 1:07:40 105 Charlie Quarterman (GBr) Trek-Segafredo 1:07:59 106 Matteo Moschetti (Ita) Trek-Segafredo 1:08:57 107 Jordi Meeus (Bel) Bora-Hansgrohe 1:12:02 108 Fabian Lienhard (Swi) Groupama-FDJ 1:15:51 109 Tom Bohli (Swi) Cofidis 1:16:41 110 Elia Viviani (Ita) Cofidis 1:17:08 111 Davide Martinelli (Ita) Astana-Premier Tech 1:17:20 112 Joab Schneiter (Swi) Swiss National Team 1:19:15 113 Reinardt Janse Van Rensburg (RSA) Team Qhubeka Assos 1:20:40 114 Cyrille Thiery (Swi) Swiss National Team 1:21:43 115 Mathias Norsgaard (Den) Movistar Team 1:23:10 116 Gerben Thijssen (Bel) Lotto Soudal 1:23:20 117 Juraj Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 1:24:59 118 Fabio Sabatini (Ita) Cofidis 1:25:17 119 Albert Torres Barcelo (Spa) Movistar Team 1:28:03 120 Claudio Imhof (Swi) Swiss National Team 1:30:55

Points classification Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain Victorious 98 2 Marc Soler (Spa) Movistar Team 77 3 Magnus Cort (Den) EF Education-Nippo 76 4 Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 70 5 Geraint Thomas (GBr) Ineos Grenadiers 69 6 Richie Porte (Aus) Ineos Grenadiers 54 7 Stefan Bissegger (Swi) EF Education-Nippo 52 8 Rémi Cavagna (Fra) Deceuninck-QuickStep 49 9 Ilan Van Wilder (Bel) Team DSM 48 10 Fausto Masnada (Ita) Deceuninck-QuickStep 42 11 Rohan Dennis (Aus) Ineos Grenadiers 39 12 Mattia Cattaneo (Ita) Deceuninck-QuickStep 37 13 Marc Hirschi (Swi) UAE Team Emirates 36 14 Wilco Kelderman (Ned) Bora-Hansgrohe 34 15 Michael Woods (Can) Israel Start-up Nation 32 16 Manuele Boaro (Ita) Astana-Premier Tech 30 17 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 30 18 Ion Izagirre Insausti (Spa) Astana-Premier Tech 27 19 Simone Petilli (Ita) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 27 20 Ben O'Connor (Aus) AG2R Citroën Team 25 21 Rui Costa (Por) UAE Team Emirates 24 22 Clément Champoussin (Fra) AG2R Citroën Team 23 23 Johan Jacobs (Swi) Movistar Team 21 24 Sepp Kuss (USA) Jumbo-Visma 21 25 Lucas Hamilton (Aus) Team BikeExchange 19 26 Andrea Pasqualon (Ita) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 18 27 Kobe Goossens (Bel) Lotto Soudal 16 28 Rob Power (Aus) Team Qhubeka Assos 16 29 Alessandro Covi (Ita) UAE Team Emirates 16 30 Rein Taaramäe (Est) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 15 31 Antwan Tolhoek (Ned) Jumbo-Visma 15 32 Charlie Quarterman (GBr) Trek-Segafredo 15 33 Jan Tratnik (Slo) Bahrain Victorious 15 34 Filippo Ganna (Ita) Ineos Grenadiers 15 35 Jesus Herrada (Spa) Cofidis 13 36 Mattias Skjelmose (Den) Trek-Segafredo 12 37 Dion Smith (NZl) Team BikeExchange 12 38 Davide Villella (Ita) Movistar Team 12 39 Matthew Holmes (GBr) Lotto Soudal 12 40 Damiano Caruso (Ita) Bahrain Victorious 11 41 Clement Venturini (Fra) AG2R Citroën Team 10 42 Sander Armée (Bel) Team Qhubeka Assos 10 43 Thymen Arensman (Ned) Team DSM 7 44 Jacopo Mosca (Ita) Trek-Segafredo 7 45 Hermann Pernsteiner (Aut) Bahrain Victorious 6 46 Dario Cataldo (Ita) Movistar Team 6 47 Joel Suter (Swi) Swiss National Team 6 48 Antonio Tiberi (Ita) Trek-Segafredo 5 49 Stefan Küng (Swi) Groupama-FDJ 5 50 Jan Bakelants (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 4 51 Carlos Barbero (Spa) Team Qhubeka Assos 3 52 Andrey Amador (CRc) Ineos Grenadiers 3 53 Gijs Leemreize (Ned) Jumbo-Visma -24

Mountains classification Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Kobe Goossens (Bel) Lotto Soudal 48 2 Joel Suter (Swi) Swiss National Team 43 3 Geraint Thomas (GBr) Ineos Grenadiers 34 4 Davide Villella (Ita) Movistar Team 34 5 Rein Taaramäe (Est) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 26 6 Simon Pellaud (Swi) Swiss National Team 25 7 Antwan Tolhoek (Ned) Jumbo-Visma 20 8 Manuele Boaro (Ita) Astana-Premier Tech 19 9 Michael Woods (Can) Israel Start-up Nation 18 10 Rob Power (Aus) Team Qhubeka Assos 14 11 Richie Porte (Aus) Ineos Grenadiers 13 12 Rohan Dennis (Aus) Ineos Grenadiers 12 13 Ben O'Connor (Aus) AG2R Citroën Team 12 14 Simone Petilli (Ita) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 12 15 Stefan Küng (Swi) Groupama-FDJ 12 16 Thymen Arensman (Ned) Team DSM 11 17 Johan Jacobs (Swi) Movistar Team 11 18 Lucas Hamilton (Aus) Team BikeExchange 10 19 Matthew Holmes (GBr) Lotto Soudal 10 20 Marc Soler (Spa) Movistar Team 9 21 Hermann Pernsteiner (Aut) Bahrain Victorious 8 22 Stefan Bissegger (Swi) EF Education-Nippo 8 23 Magnus Cort (Den) EF Education-Nippo 6 24 Matthias Reutimann (Swi) Swiss National Team 5 25 Jonathan Caicedo (Ecu) EF Education-Nippo 4 26 Filippo Ganna (Ita) Ineos Grenadiers 4 27 Ion Izagirre Insausti (Spa) Astana-Premier Tech 3 28 Neilson Powless (USA) EF Education-Nippo 3 29 Charlie Quarterman (GBr) Trek-Segafredo 3 30 Ilan Van Wilder (Bel) Team DSM 1 31 Mathias Frank (Swi) AG2R Citroën Team 1 32 Sander Armée (Bel) Team Qhubeka Assos 1 33 Mads Würtz Schmidt (Den) Israel Start-up Nation 1 34 Gijs Leemreize (Ned) Jumbo-Visma -19

Young riders classification Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Thymen Arensman (Ned) Team DSM 18:02:45 2 Mattias Skjelmose (Den) Trek-Segafredo 0:01:37 3 Ilan Van Wilder (Bel) Team DSM 0:03:21 4 Gijs Leemreize (Ned) Jumbo-Visma 0:09:36 5 Clément Champoussin (Fra) AG2R Citroën Team 0:11:54 6 Felix Gall (Aut) Team DSM 0:12:00 7 Antonio Tiberi (Ita) Trek-Segafredo 0:12:33 8 Marc Hirschi (Swi) UAE Team Emirates 0:19:45 9 Andreas Kron (Den) Lotto Soudal 0:26:44 10 Marco Brenner (Ger) Team DSM 0:28:26 11 Alessandro Covi (Ita) UAE Team Emirates 0:29:12 12 Jaakko Hänninen (Fin) AG2R Citroën Team 0:34:35 13 Diego Camargo Pineda (Col) EF Education-Nippo 0:35:52 14 Javier Romo Oliver (Spa) Astana-Premier Tech 0:42:58 15 Jake Stewart (GBr) Groupama-FDJ 0:43:08 16 Stefan Bissegger (Swi) EF Education-Nippo 0:46:20 17 Joel Suter (Swi) Swiss National Team 0:49:02 18 Thomas Champion (Fra) Cofidis 0:53:01 19 Johan Jacobs (Swi) Movistar Team 1:01:14 20 Ian Garrison (USA) Deceuninck-QuickStep 1:04:52 21 Charlie Quarterman (GBr) Trek-Segafredo 1:05:11 22 Jordi Meeus (Bel) Bora-Hansgrohe 1:09:14 23 Joab Schneiter (Swi) Swiss National Team 1:16:27 24 Mathias Norsgaard (Den) Movistar Team 1:20:22 25 Gerben Thijssen (Bel) Lotto Soudal 1:20:32