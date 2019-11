Image 1 of 40 Benoît Daeninck (Roubaix Lille Metropole) surprised at his trophy for best climber after stage 3. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 2 of 40 Maxime Bouet (AG2R) takes the bunch sprint (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 3 of 40 The breakaway on the first climb (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 4 of 40 Benoît Daeninck (Roubaix Lille Metropole) leads the mountains classification in Tour de l'Ain. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 5 of 40 Tony Gallopin (Cofidis) took the best young rider's jersey in Tour de l'Ain. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 6 of 40 Benoît Daeninck (Roubaix Lille Metropole) (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 7 of 40 Maxime Bouet (AG2R La Mondiale) on the podium after stage 3 of Tour de l'Ain. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 8 of 40 Maxime Bouet (AG2R La Mondiale) (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 9 of 40 The Rabobank Continental team wait for their leader to return. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 10 of 40 Maxime Bouet wins the sprint on stage 3. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 11 of 40 The attacks came just after the flag dropped at kilometer 0. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 12 of 40 Radioshack attacking on the climb (Image credit: Ian Jennings) Image 13 of 40 Riders trying to bridge on the climb. (Image credit: Ian Jennings) Image 14 of 40 The peloton in full flight. (Image credit: Ian Jennings) Image 15 of 40 (Image credit: Ian Jennings) Image 16 of 40 The peloton on stage 3. (Image credit: Ian Jennings) Image 17 of 40 Geoffrey Soupe (France) in the mountains leader's jersey. (Image credit: Ian Jennings) Image 18 of 40 Benoît Daeninck (Roubaix Lille Metropole) climbs onto the podium to accept the mountains jersey. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 19 of 40 Tony Gallopin (Cofidis) assumed the race lead in Tour de l'Ain. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 20 of 40 The field sprint turned out to be for the stage win (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 21 of 40 Maxime Bouet (AG2R) takes the "field sprint". (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 22 of 40 There were a lot of attacks in the first hour. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 23 of 40 Benoît Daeninck (Roubaix Lille Metropole) on the podium (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 24 of 40 Tony Gallopin is sponsor-correct on the podium. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 25 of 40 Maxime Bouet is interviewed after his stage win. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 26 of 40 The trio Bideau, Poels and Daeninck were the last to stay with the break. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 27 of 40 Bouet nudges in front of Greg Van Avermaet for the stage win. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 28 of 40 The bunch sprint on stage 3 (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 29 of 40 Cyril Bessy (Vacansoleil) (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 30 of 40 Bessy, Daeninck and Bideau were in the break. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 31 of 40 Riders try to bridge up to the break on the first climb. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 32 of 40 The peloton on stage 3. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 33 of 40 Tony Gallopin (Cofidis) in the lead at the Tour de l'Ain. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 34 of 40 The attacks fly from the field. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 35 of 40 Romain Feillu (Vacansoleil) leads the points classification. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 36 of 40 Benoît Daeninck (Roubaix Lille Metropole) is best climber. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 37 of 40 Tony Gallopin (Cofidis) in the overall leader's jersey. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 38 of 40 Maxime Bouet was very happy with his stage win. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 39 of 40 The sprint goes to Bouet, with Gallopin charging to the race lead in third. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 40 of 40 The French espoir team is representing well. (Image credit: Ian Jennings)

Maxime Bouet of AG2R-La Mondiale scored his first victory of the 2010 season with a surprise stage win on stage 3 of the Tour de l'Ain. The Frenchman had been sprinting for second place after BMC's Steve Morabito soloed to the line first, but after the Swiss rider was relegated for taking the wrong way in the finale, Bouet was elevated to the stage win.

He was lucky to push ahead of Omega Pharma-Lotto's Greg Van Avermaet at the line, getting a bit of revenge for the Belgian besting him in 2008.

"It's been two years since Van Avermaet beat me in the sprint in the Tour de l'Ain, so I knew it was the right wheel to take," said Bouet, who was all smiles after being awarded the stage win. "The team has had confidence in me since the beginning of the year and I'm really happy for everyone. Well, I could not lift my arms but I'm still happy!"

Bouet is now just six seconds behind the race's new leader Tony Gallopin (Cofidis) who took third on the stage. Van Avermaet is second overall, two seconds behind with a tough mountain stage for the race finale that ascends the Grand Colombier before finishing in Belley.

"I know every millimetre of the course and it will definitely be an advantage for us," said Bouet. "The course has changed a bit this year with twenty miles of flat before the arrival in Belley. I think I can pass Gallopin and Van Avermaet in the general classification, but riders like Zubeldia or Moncoutié make me a little scared.

"They will have to attack on the Grand Colombier if they want to win, and we can be sure that only a small peloton will come together to compete in the sprint. ... The team is strong and John (Gadret) will also be a trump card. "

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Maxime Bouet (Fra) AG2R La Mondiale 4:00:55 2 Greg Van Avermaet (Bel) Omega Pharma-Lotto 3 Tony Gallopin (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 4 Romain Hardy (Fra) Bretagne - Schuller 5 Christophe Le Mevel (Fra) Française Des Jeux 6 Arnold Jeannesson (Fra) Caisse d'Epargne 7 Thierry Hupond (Fra) Skil - Shimano 8 Fabrice Jeandesboz (Fra) Saur - Sojasun 9 Wouter Poels (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 10 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 11 Thomas Bonnin (Fra) French National Espoirs Team 12 Dmitriy Muravyev (Kaz) Team Radioshack 13 Thomas Damuseau (Fra) Skil - Shimano 14 Haimar Zubeldia (Spa) Team Radioshack 15 Thibault Pinot (Fra) Française Des Jeux 16 Nicolas Capdepuy (Fra) Française Des Jeux 17 Julien Mazet (Fra) Big Mat - Auber 93 18 Kalle Kriit (Est) Cofidis, Le Credit En Ligne 19 Ludovic Turpin (Fra) AG2R La Mondiale 20 David Moncoutie (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 21 Pierre Cazeaux (Fra) Française Des Jeux 22 Arnaud Courteille (Fra) French National Espoirs Team 23 Francisco Perez (Spa) Caisse d'Epargne 24 Yoann Barbas (Fra) French National Espoirs Team 25 Clément Lhotellerie (Fra) Roubaix Lille Metropole 26 John Gadret (Fra) AG2R La Mondiale 27 Stéphane Rossetto (Fra) Vacansoleil Pro Cycling Team 28 Jean-Marc Bideau (Fra) Bretagne - Schuller 29 Jérôme Coppel (Fra) Saur - Sojasun 30 Johnny Hoogerland (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 31 Matthieu Boulo (Fra) Roubaix Lille Metropole 32 Tejay Van Garderen (USA) Team HTC - Columbia 33 Romain Bardet (Fra) French National Espoirs Team 34 Rémi Di Gregorio (Fra) Française Des Jeux 35 Edouardo Gonzalo Ramirez (Spa) Bretagne - Schuller 36 Yvan Rovny (Rus) Team Radioshack 37 Alexandr Shushemoin (Kaz) Kazakhstan National Team 38 Frédérik Wilmann (Nor) Skil - Shimano 39 Mickaël Buffaz (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 40 Marco Pinotti (Ita) Team HTC - Columbia 41 Mathieu Perget (Fra) Caisse d'Epargne 42 Jan Bakelants (Bel) Omega Pharma-Lotto 43 Martin Kholer (Swi) BMC Racing Team 44 Jurgen Van Goolen (Bel) Omega Pharma-Lotto 45 Florian Guillou (Fra) Bretagne - Schuller 46 Maxime Mederel (Fra) Big Mat - Auber 93 47 Johann Tschopp (Swi) BBox Bouygues Telecom 48 Damien Monier (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 49 Steve Morabito (Swi) BMC Racing Team 50 Wilco Kelderman (Ned) Rabobank Continental 51 Morgan Kneisky (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:00:30 52 Dimitri Le Boulch (Fra) Big Mat - Auber 93 0:02:29 53 Giovanni Bernaudeau (Fra) BBox Bouygues Telecom 54 Fumiyuki Beppu (Jpn) Team Radioshack 55 Benoît Daeninck (Fra) Roubaix Lille Metropole 56 Khakharman Merey (Kaz) Kazakhstan National Team 57 Gaël Malacarne (Fra) Bretagne - Schuller 0:03:20 58 Cyril Bessy (Fra) Saur - Sojasun 0:03:30 59 Nick Van Der Lijke (Ned) Rabobank Continental 0:05:51 60 Jean-Lou Païani (Fra) French National Espoirs Team 61 Brice Feillu (Fra) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:06:16 62 Jelle Vanendert (Bel) Omega Pharma-Lotto 63 Yukihiro Doi (Jpn) Skil - Shimano 0:07:21 64 Jasper Ockeloen (Ned) Rabobank Continental 65 Ronan Racault (Fra) Big Mat - Auber 93 66 José-Luis Rubiera (Spa) Team Radioshack 67 Moreno Hofland (Ned) Rabobank Continental 68 Feng Han (Chn) Skil - Shimano 69 Geoffrey Soupe (Fra) French National Espoirs Team 70 Julien Loubet (Fra) AG2R La Mondiale 71 Sébastien Duret (Fra) Bretagne - Schuller 72 Mathieu Claude (Fra) BBox Bouygues Telecom 73 Karsten Kroon (Ned) BMC Racing Team 74 Ruslan Tleubayev (Kaz) Kazakhstan National Team 75 Markel Irizar (Spa) Team Radioshack 76 Laurent Mangel (Fra) Saur - Sojasun 77 Jonathan Hivert (Fra) Saur - Sojasun 78 Johan Mombaerts (Fra) Big Mat - Auber 93 79 Wesley Kreder (Ned) Rabobank Continental 80 Olivier Kaisen (Bel) Omega Pharma-Lotto 81 Jocelyn Bar (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:09:24 82 Aleksejs Saramotins (Lat) Team HTC - Columbia 0:14:08 83 Vicente Reynes Mimo (Spa) Team HTC - Columbia 0:14:49 84 Leigh Howard (Aus) Team HTC - Columbia 85 Franck Bouyer (Fra) BBox Bouygues Telecom 86 Mathieu Drujon (Fra) Caisse d'Epargne 87 Yevgeniv Sladkov (Kaz) Kazakhstan National Team 88 Roman Zhiyentayev (Kaz) Kazakhstan National Team 89 Romain Feillu (Fra) Vacansoleil Pro Cycling Team 90 Arnaud Coyot (Fra) Caisse d'Epargne 91 Nacer Bouhanni (Fra) Française Des Jeux 92 Rémi Cusin (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 93 Cyril Dessel (Fra) AG2R La Mondiale 94 Cole House (USA) BMC Racing Team 95 Fabien Bacquet (Fra) Big Mat - Auber 93 96 Lieuwe Westra (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 97 Mats Boeve (Ned) Rabobank Continental 98 John Murphy (USA) BMC Racing Team 99 Cédric Pineau (Fra) Roubaix Lille Metropole 100 Stéphane Poulhies (Fra) Saur - Sojasun 101 Steve Chainel (Fra) BBox Bouygues Telecom 102 Craig Lewis (USA) Team HTC - Columbia DNS Alexandre Geniez (Fra) Skil - Shimano DNF Thomas Voeckler (Fra) BBox Bouygues Telecom DNF Chris Barton (USA) BMC Racing Team

Sprint 1 - Mézeriat, 37.6km # Rider Name (Country) Team Result 1 Ruslan Tleubayev (Kaz) Kazakhstan National Team 5 pts 2 Wouter Poels (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 3 3 Nick Van Der Lijke (Ned) Rabobank Continental 1

Sprint 2 - Finish # Rider Name (Country) Team Result 1 Maxime Bouet (Fra) AG2R La Mondiale 25 pts 2 Greg Van Avermaet (Bel) Omega Pharma-Lotto 20 3 Tony Gallopin (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 16 4 Romain Hardy (Fra) Bretagne - Schuller 14 5 Christophe Le Mevel (Fra) Française Des Jeux 12 6 Arnold Jeannesson (Fra) Caisse d'Epargne 10 7 Thierry Hupond (Fra) Skil - Shimano 9 8 Fabrice Jeandesboz (Fra) Saur - Sojasun 8 9 Wouter Poels (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 7 10 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 6 11 Thomas Bonnin (Fra) French National Espoirs Team 5 12 Dmitriy Muravyev (Kaz) Team Radioshack 4 13 Thomas Damuseau (Fra) Skil - Shimano 3 14 Haimar Zubeldia (Spa) Team Radioshack 2 15 Thibault Pinot (Fra) Française Des Jeux 1

Mountain 1 - Côte des Esses de Treffort, 86.4km # Rider Name (Country) Team Result 1 Benoît Daeninck (Fra) Roubaix Lille Metropole 7 pts 2 Jean-Marc Bideau (Fra) Bretagne - Schuller 5 3 Cyril Bessy (Fra) Saur - Sojasun 3 4 Wouter Poels (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 1

Mountain 2 - Côte de Grand-Corent, 98km # Rider Name (Country) Team Result 1 Benoît Daeninck (Fra) Roubaix Lille Metropole 7 pts 2 Cyril Bessy (Fra) Saur - Sojasun -2 3 Jean-Marc Bideau (Fra) Bretagne - Schuller 3 4 Wouter Poels (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 1

Mountain 3 - Côte du Berthiand, 133.8km # Rider Name (Country) Team Result 1 Benoît Daeninck (Fra) Roubaix Lille Metropole 15 pts 2 Cyril Bessy (Fra) Saur - Sojasun 10 3 Jean-Marc Bideau (Fra) Bretagne - Schuller 7 4 Jan Bakelants (Bel) Omega Pharma-Lotto 5 5 Kalle Kriit (Est) Cofidis, Le Credit En Ligne 3 6 Wouter Poels (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 1

Mountain 4 - Côte de Samognat, 154.5km # Rider Name (Country) Team Result 1 Benoît Daeninck (Fra) Roubaix Lille Metropole 10 pts 2 Cyril Bessy (Fra) Saur - Sojasun 7 3 Jean-Marc Bideau (Fra) Bretagne - Schuller 5 4 Wouter Poels (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 3 5 Thibault Pinot (Fra) Française Des Jeux 1

Mountain 5 - Côte du Point B, 162.1km # Rider Name (Country) Team Result 1 Wouter Poels (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 5 pts 2 David Moncoutie (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 3 3 Jérôme Coppel (Fra) Saur - Sojasun 1

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 AG2R la Mondiale 12:02:45 2 FDJ 3 COFIDIS Le Crédit en Ligne 4 Equipe de France Espoir 5 Skil - Shimano 6 Team Radioshack 7 Vacansoleil Pro Cycling Team 8 Bretagne Schuller 9 Caisse d`Epargne 10 Omega Pharma - Lotto 11 Roubaix Lille Métropole 0:00:30 12 Big Mat - Auber 93 0:02:29 13 Saur - Sojasun 0:03:30 14 BMC Racing Team 0:07:21 15 Kazakhstan 0:09:50 16 Bbox Bouygues Telecom 17 Rabobank 0:13:12 18 Team HTC - Columbia 0:14:08

General classification after stage 3 # Rider Name (Country) Team Result 1 Tony Gallopin (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 10:28:46 2 Greg Van Avermaet (Bel) Omega Pharma-Lotto 0:00:02 3 Maxime Bouet (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:06 4 Haimar Zubeldia (Spa) Team Radioshack 0:00:07 5 Wilco Kelderman (Ned) Rabobank Continental 6 Matthieu Boulo (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:00:08 7 Tejay Van Garderen (USA) Team HTC - Columbia 0:00:09 8 Steve Morabito (Swi) BMC Racing Team 0:00:10 9 Marco Pinotti (Ita) Team HTC - Columbia 10 Johnny Hoogerland (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:00:12 11 Jérôme Coppel (Fra) Saur - Sojasun 0:00:13 12 Alexandr Shushemoin (Kaz) Kazakhstan National Team 13 Frédérik Wilmann (Nor) Skil - Shimano 14 Martin Kholer (Swi) BMC Racing Team 15 Jan Bakelants (Bel) Omega Pharma-Lotto 0:00:15 16 Wouter Poels (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:00:17 17 Fabrice Jeandesboz (Fra) Saur - Sojasun 18 Ludovic Turpin (Fra) AG2R La Mondiale 19 David Moncoutie (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 0:00:18 20 Christophe Le Mevel (Fra) Française Des Jeux 21 Francisco Perez (Spa) Caisse d'Epargne 22 Kalle Kriit (Est) Cofidis, Le Credit En Ligne 23 Romain Hardy (Fra) Bretagne - Schuller 0:00:19 24 Mickaël Buffaz (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 25 Damien Monier (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 26 John Gadret (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:20 27 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 28 Jurgen Van Goolen (Bel) Omega Pharma-Lotto 0:00:21 29 Thibault Pinot (Fra) Française Des Jeux 30 Thomas Damuseau (Fra) Skil - Shimano 0:00:22 31 Rémi Di Gregorio (Fra) Française Des Jeux 32 Arnold Jeannesson (Fra) Caisse d'Epargne 33 Pierre Cazeaux (Fra) Française Des Jeux 0:00:23 34 Thomas Bonnin (Fra) French National Espoirs Team 35 Johann Tschopp (Swi) BBox Bouygues Telecom 36 Dmitriy Muravyev (Kaz) Team Radioshack 0:00:25 37 Stéphane Rossetto (Fra) Vacansoleil Pro Cycling Team 38 Maxime Mederel (Fra) Big Mat - Auber 93 0:00:26 39 Nicolas Capdepuy (Fra) Française Des Jeux 40 Clément Lhotellerie (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:00:28 41 Mathieu Perget (Fra) Caisse d'Epargne 42 Yoann Barbas (Fra) French National Espoirs Team 0:00:30 43 Florian Guillou (Fra) Bretagne - Schuller 0:00:31 44 Julien Mazet (Fra) Big Mat - Auber 93 0:00:32 45 Morgan Kneisky (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:00:53 46 Jean-Marc Bideau (Fra) Bretagne - Schuller 0:01:06 47 Romain Bardet (Fra) French National Espoirs Team 48 Thierry Hupond (Fra) Skil - Shimano 0:01:07 49 Arnaud Courteille (Fra) French National Espoirs Team 0:01:11 50 Edouardo Gonzalo Ramirez (Spa) Bretagne - Schuller 0:01:17 51 Dimitri Le Boulch (Fra) Big Mat - Auber 93 0:02:50 52 Gaël Malacarne (Fra) Bretagne - Schuller 0:03:43 53 Giovanni Bernaudeau (Fra) BBox Bouygues Telecom 0:03:44 54 Cyril Bessy (Fra) Saur - Sojasun 0:05:12 55 Jean-Lou Païani (Fra) French National Espoirs Team 0:06:03 56 Brice Feillu (Fra) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:06:36 57 Yvan Rovny (Rus) Team Radioshack 0:07:15 58 Jelle Vanendert (Bel) Omega Pharma-Lotto 0:07:26 59 Moreno Hofland (Ned) Rabobank Continental 0:07:30 60 Geoffrey Soupe (Fra) French National Espoirs Team 0:07:34 61 Johan Mombaerts (Fra) Big Mat - Auber 93 62 Markel Irizar (Spa) Team Radioshack 0:07:35 63 Karsten Kroon (Ned) BMC Racing Team 64 Julien Loubet (Fra) AG2R La Mondiale 0:07:36 65 José-Luis Rubiera (Spa) Team Radioshack 0:07:38 66 Jasper Ockeloen (Ned) Rabobank Continental 0:07:44 67 Wesley Kreder (Ned) Rabobank Continental 0:07:50 68 Laurent Mangel (Fra) Saur - Sojasun 0:08:06 69 Yukihiro Doi (Jpn) Skil - Shimano 0:08:28 70 Olivier Kaisen (Bel) Omega Pharma-Lotto 71 Mathieu Claude (Fra) BBox Bouygues Telecom 0:08:29 72 Sébastien Duret (Fra) Bretagne - Schuller 0:08:31 73 Ronan Racault (Fra) Big Mat - Auber 93 0:08:33 74 Khakharman Merey (Kaz) Kazakhstan National Team 0:09:02 75 Fumiyuki Beppu (Jpn) Team Radioshack 0:09:42 76 Benoît Daeninck (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:09:44 77 Jocelyn Bar (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:09:46 78 Nick Van Der Lijke (Ned) Rabobank Continental 0:12:05 79 Romain Feillu (Fra) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:14:41 80 Ruslan Tleubayev (Kaz) Kazakhstan National Team 81 Feng Han (Chn) Skil - Shimano 0:14:47 82 Stéphane Poulhies (Fra) Saur - Sojasun 0:14:58 83 Craig Lewis (USA) Team HTC - Columbia 0:15:05 84 Cyril Dessel (Fra) AG2R La Mondiale 0:15:11 85 Cédric Pineau (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:15:31 86 Steve Chainel (Fra) BBox Bouygues Telecom 0:15:51 87 Rémi Cusin (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 0:15:53 88 Mathieu Drujon (Fra) Caisse d'Epargne 0:15:54 89 Franck Bouyer (Fra) BBox Bouygues Telecom 0:15:56 90 Vicente Reynes Mimo (Spa) Team HTC - Columbia 0:15:58 91 Fabien Bacquet (Fra) Big Mat - Auber 93 92 Nacer Bouhanni (Fra) Française Des Jeux 0:16:03 93 Arnaud Coyot (Fra) Caisse d'Epargne 0:16:06 94 Roman Zhiyentayev (Kaz) Kazakhstan National Team 0:16:09 95 Yevgeniv Sladkov (Kaz) Kazakhstan National Team 0:17:22 96 Mats Boeve (Ned) Rabobank Continental 0:21:05 97 Aleksejs Saramotins (Lat) Team HTC - Columbia 0:21:16 98 John Murphy (USA) BMC Racing Team 0:21:57 99 Leigh Howard (Aus) Team HTC - Columbia 0:22:01 100 Cole House (USA) BMC Racing Team 0:22:07 101 Lieuwe Westra (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:22:15 102 Jonathan Hivert (Fra) Saur - Sojasun 0:28:22

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Romain Feillu (Fra) Vacansoleil Pro Cycling Team 47 pts 2 Greg Van Avermaet (Bel) Omega Pharma-Lotto 40 3 Maxime Bouet (Fra) AG2R La Mondiale 38 4 Tony Gallopin (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 37 5 Stéphane Poulhies (Fra) Saur - Sojasun 34 6 Romain Hardy (Fra) Bretagne - Schuller 34 7 Laurent Mangel (Fra) Saur - Sojasun 20 8 Steve Chainel (Fra) BBox Bouygues Telecom 20 9 Haimar Zubeldia (Spa) Team Radioshack 17 10 Arnold Jeannesson (Fra) Caisse d'Epargne 16 11 Jean-Lou Païani (Fra) French National Espoirs Team 16 12 Nacer Bouhanni (Fra) Française Des Jeux 14 13 Wilco Kelderman (Ned) Rabobank Continental 12 14 Christophe Le Mevel (Fra) Française Des Jeux 12 15 John Murphy (USA) BMC Racing Team 12 16 Wouter Poels (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 10 17 Ruslan Tleubayev (Kaz) Kazakhstan National Team 10 18 Fabien Bacquet (Fra) Big Mat - Auber 93 10 19 Thierry Hupond (Fra) Skil - Shimano 9 20 Fabrice Jeandesboz (Fra) Saur - Sojasun 8 21 Gaël Malacarne (Fra) Bretagne - Schuller 8 22 Fumiyuki Beppu (Jpn) Team Radioshack 8 23 Geoffrey Soupe (Fra) French National Espoirs Team 7 24 Kalle Kriit (Est) Cofidis, Le Credit En Ligne 7 25 Karsten Kroon (Ned) BMC Racing Team 7 26 Matthieu Boulo (Fra) Roubaix Lille Metropole 6 27 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 6 28 Julien Loubet (Fra) AG2R La Mondiale 5 29 Yevgeniv Sladkov (Kaz) Kazakhstan National Team 5 30 Martin Kholer (Swi) BMC Racing Team 5 31 Thomas Bonnin (Fra) French National Espoirs Team 5 32 Dmitriy Muravyev (Kaz) Team Radioshack 4 33 Moreno Hofland (Ned) Rabobank Continental 4 34 Tejay Van Garderen (USA) Team HTC - Columbia 3 35 Thomas Damuseau (Fra) Skil - Shimano 3 36 Johan Mombaerts (Fra) Big Mat - Auber 93 3 37 Jocelyn Bar (Fra) Roubaix Lille Metropole 3 38 Cédric Pineau (Fra) Roubaix Lille Metropole 2 39 Leigh Howard (Aus) Team HTC - Columbia 2 40 Ronan Racault (Fra) Big Mat - Auber 93 1 41 Nick Van Der Lijke (Ned) Rabobank Continental 1 42 Aleksejs Saramotins (Lat) Team HTC - Columbia 1 43 Steve Morabito (Swi) BMC Racing Team 1 44 Thibault Pinot (Fra) Française Des Jeux 1 45 Pierre Cazeaux (Fra) Française Des Jeux 1 46 Morgan Kneisky (Fra) Roubaix Lille Metropole 1

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Benoît Daeninck (Fra) Roubaix Lille Metropole 39 pts 2 Cyril Bessy (Fra) Saur - Sojasun 25 3 Jean-Marc Bideau (Fra) Bretagne - Schuller 20 4 Wouter Poels (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 16 5 Geoffrey Soupe (Fra) French National Espoirs Team 10 6 Julien Loubet (Fra) AG2R La Mondiale 7 7 David Moncoutie (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 6 8 Jan Bakelants (Bel) Omega Pharma-Lotto 5 9 Yevgeniv Sladkov (Kaz) Kazakhstan National Team 5 10 Kalle Kriit (Est) Cofidis, Le Credit En Ligne 3 11 Jérôme Coppel (Fra) Saur - Sojasun 1 12 Mickaël Buffaz (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 1 13 Thibault Pinot (Fra) Française Des Jeux 1 14 Aleksejs Saramotins (Lat) Team HTC - Columbia 1

Young rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Tony Gallopin (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 10:28:46 2 Wilco Kelderman (Ned) Rabobank Continental 0:00:07 3 Matthieu Boulo (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:00:08 4 Tejay Van Garderen (USA) Team HTC - Columbia 0:00:09 5 Romain Hardy (Fra) Bretagne - Schuller 0:00:19 6 Thibault Pinot (Fra) Française Des Jeux 0:00:21 7 Thomas Damuseau (Fra) Skil - Shimano 0:00:22 8 Thomas Bonnin (Fra) French National Espoirs Team 0:00:23 9 Nicolas Capdepuy (Fra) Française Des Jeux 0:00:26 10 Yoann Barbas (Fra) French National Espoirs Team 0:00:30 11 Romain Bardet (Fra) French National Espoirs Team 0:01:06 12 Arnaud Courteille (Fra) French National Espoirs Team 0:01:11 13 Dimitri Le Boulch (Fra) Big Mat - Auber 93 0:02:50 14 Jean-Lou Païani (Fra) French National Espoirs Team 0:06:03 15 Moreno Hofland (Ned) Rabobank Continental 0:07:30 16 Geoffrey Soupe (Fra) French National Espoirs Team 0:07:34 17 Jasper Ockeloen (Ned) Rabobank Continental 0:07:44 18 Wesley Kreder (Ned) Rabobank Continental 0:07:50 19 Ronan Racault (Fra) Big Mat - Auber 93 0:08:33 20 Khakharman Merey (Kaz) Kazakhstan National Team 0:09:02 21 Jocelyn Bar (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:09:46 22 Nick Van Der Lijke (Ned) Rabobank Continental 0:12:05 23 Nacer Bouhanni (Fra) Française Des Jeux 0:16:03 24 Mats Boeve (Ned) Rabobank Continental 0:21:05 25 Leigh Howard (Aus) Team HTC - Columbia 0:22:01 26 Cole House (USA) BMC Racing Team 0:22:07