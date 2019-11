Image 1 of 8 Francesco Chicchi (Androni-Giocattoli) won stage 3 at Coppi e Bartali (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 2 of 8 Francesco Chicchi (Androni-Giocattoli) takes the win (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 3 of 8 Francesco Chicchi (Androni-Giocattoli) on the stage 3 podium (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 4 of 8 Francesco Chicchi (Androni-Giocattoli) celebrates his stage 3 victory (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 5 of 8 Manuel Belletti (Southeast) was second on the day (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 6 of 8 The stage 3 sprint to the finish line in Crevalcore (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 7 of 8 Francesco Chicchi (Neri Sottoli - Yellow Fluo) (Image credit: Bettini Photo) Image 8 of 8 Francesco Chicchi (Androni Giocattoli) (Image credit: Bettini Photo)

Italy’s Francesco Chicchi won his first race of the season and his first race with Androni Giocattoli after a crash in the final kilometre disrupted the bunch sprint at the end of the third stage of the Settimana Internazionale Coppi e Bartali to Crevalcore near Bologna.

Chicchi only secured a place with the team in the February but found his winning form by riding the recent Tour de Langkawi in Malaysia.

He beat Manuel Belletti (Southeast) and Daniele Colli (Vini Fantini-Nippo) in the sprint. Stage two winner Ben Swift (Team Sky) finished outside of the top 10 but retained his race lead. He leads Matija Kvasina Team Felbermayr Simplon) by 41, with Francesco Bongiorno (Bardiani-CSF) third at 54 seconds.

Following Friday’s tough conditions in the rain, Saturday’s third stage was raced under blue skies. The early break of the day formed after just eight kilometres with 11 riders in the action. They worked well together for much of the 170km stage but Team Sky, with help from the peloton, chased then down and the race came back together with 12km to go.

A late crash caused son chaos but Chicchi kept his cool. Manuel Belletti (Southeast) kicked off the sprint with 300 metres to go but Chicchi found some extra speed to pass him in the final 20 metres.

The overall classification will be decided during Sunday’s final hilly stage around Modena. The 152km stage from Pavullo to Roccapelago and includes three tough climbs.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Francesco Chicchi (Ita) Androni Giocattoli 3:33:05 2 Manuel Belletti (Ita) Southeast Pro Cycling 3 Daniele Colli (Ita) Nippo - Vini Fantini 4 Nicola Ruffoni (Ita) Bardiani CSF 5 Bartlomiej Matysiak (Pol) CCC Sprandi Polkowice 6 Rino Gasparrini (Ita) Unieuro Wilier 7 Andrea Pasqualon (Ita) Roth - Skoda 8 Asbjorn Kragh Andersen (Den) Team Trefor - Blue Water 9 Filippo Fortin (Ita) GM Cycling Team 10 Sonny Colbrelli (Ita) Bardiani CSF 11 Cristian Talero (Col) Movistar Team 12 Mamyr Stash (Rus) RusVelo 13 Davide Martinelli (Ita) Italian National Team 14 Josip Rumac (Cro) Adria Mobil 15 Fabio Chinello (Ita) Unieuro Wilier 16 Grega Bole (Slo) CCC Sprandi Polkowice 17 Sebastián Molano (Col) Colombia 18 Ben Swift (GBr) Team Sky 19 Marco Zamparella (Ita) Amore & Vita - Selle SMP 20 Valerio Agnoli (Ita) Italian National Team 21 Francesco Gavazzi (Ita) Southeast Pro Cycling 22 Luca Muffolini (Ita) Mg.Kvis-Vega 23 Seid Lizde (Ita) Italian National Team 24 Antonino Parrinello (Ita) d'Amico Bottecchia 25 Eugenio Bani (Ita) Amore & Vita - Selle SMP 26 Brayan Stiven Ramirez Chacon (Col) Colombia 27 Philip Deignan (Irl) Team Sky 28 Simone Ponzi (Ita) Southeast Pro Cycling 29 Ildar Arslanov (Rus) RusVelo 30 Brenton Jones (Aus) Drapac Professional Cycling 31 Arthur Van Overberghe (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 32 Gregor Muhlberger (Aut) Team Felbermayr Simplon Wels 33 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli 34 José Hernández (Col) GM Cycling Team 35 Simone Petilli (Ita) Unieuro Wilier 36 Emanuel Kiserlovski (Cro) Meridiana Kamen Team 37 Matija Kvasina (Cro) Team Felbermayr Simplon Wels 38 Alessio Bottura (Ita) Roth - Skoda 39 Patrick Clausen (Den) Team Trefor - Blue Water 40 Natnael Berhane (Eri) MTN - Qhubeka 41 Louis Meintjes (RSA) MTN - Qhubeka 42 Paolo Ciavatta (Ita) d'Amico Bottecchia 43 Roland Thalmann (Swi) Roth - Skoda 44 Daniel Biedermann (Aut) Team Felbermayr Simplon Wels 45 Soren Kragh Andersen (Den) Team Trefor - Blue Water 46 Matteo Spreafico (Ita) Team Idea 2010 ASD 47 Jon Bozic (Slo) Adria Mobil 48 Tomasz Kiendys (Pol) CCC Sprandi Polkowice 49 Kanstantsin Siutsou (Blr) Team Sky 50 Carlos Mario Ramirez Botero (Col) Colombia 51 Edoardo Zardini (Ita) Bardiani CSF 52 Alex Rasmussen (Den) Team Trefor - Blue Water 53 Maurizio Damiano (Ita) Team Idea 2010 ASD 54 Francesco Manuel Bongiorno (Ita) Bardiani CSF 55 Adriano Brogi (Ita) d'Amico Bottecchia 56 Luca Chirico (Ita) Bardiani CSF 57 Samuel Spokes (Aus) Drapac Professional Cycling 58 Daniele Cavasin (Ita) GM Cycling Team 59 Antonio Di Sante (Ita) GM Cycling Team 60 Antonio Santoro (Ita) Mg.Kvis-Vega 61 Lachlan Norris (Aus) Drapac Professional Cycling 62 Davide Rebellin (Ita) CCC Sprandi Polkowice 63 Franco Pellizotti (Ita) Androni Giocattoli 64 Francesco Reda (Ita) Team Idea 2010 ASD 65 Giacomo Berlato (Ita) Nippo - Vini Fantini 66 Damiano Cunego (Ita) Nippo - Vini Fantini 67 Thomas Sprengers (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 68 Giulio Ciccone (Ita) Italian National Team 69 Kristjan Fajt (Slo) Adria Mobil 70 Riccardo Donato (Ita) Italian National Team 71 Kirill Pozdnyakov (Rus) RusVelo 72 Songezo Jim (RSA) MTN - Qhubeka 73 Edwin Alcibiades Avila Vanegas (Col) Colombia 74 Sergio Luis Henao Montoya (Col) Team Sky 75 Aleksandr Komin (Rus) RusVelo 76 Jaroslaw Marycz (Pol) CCC Sprandi Polkowice 77 Freddy Montana (Col) Movistar Team 78 Enea Cambianica (Swi) Meridiana Kamen Team 79 Domen Novak (Slo) Adria Mobil 80 Giovanni Carboni (Ita) Unieuro Wilier 81 Uros Repse (Slo) Meridiana Kamen Team 82 Marco Tecchio (Ita) Unieuro Wilier 83 Giorgio Bocchiola (Ita) d'Amico Bottecchia 84 Victor Campenaerts (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 85 Jacques Janse Van Rensburg (RSA) MTN - Qhubeka 86 Adrien Niyonshuti (Rwa) MTN - Qhubeka 87 Gianfranco Zilioli (Ita) Androni Giocattoli 88 Felix Grossschartner (Aut) Team Felbermayr Simplon Wels 89 Michael Olsson (Swe) Team Trefor - Blue Water 90 Nico Brüngger (Swi) Roth - Skoda 91 Rostyslav Zhukovskyi (Ukr) Amore & Vita - Selle SMP 92 Valerio Conti (Ita) Italian National Team 93 Christian Delle Stelle (Ita) CCC Sprandi Polkowice 94 Simone Stortoni (Ita) Androni Giocattoli 95 Nikolay Mihaylov (Bul) CCC Sprandi Polkowice 96 Stephen Cummings (GBr) MTN - Qhubeka 97 Antonio Nibali (Ita) Nippo - Vini Fantini 98 Marco D'urbano (Ita) GM Cycling Team 99 Frantisek Sisr (Cze) Team Dukla Praha 100 Artem Ovechkin (Rus) RusVelo 101 Gianni Moscon (Ita) Italian National Team 102 Andrea Vaccher (Ita) Roth - Skoda 103 Klemen Stimulak (Slo) Adria Mobil 104 Primoz Roglic (Slo) Adria Mobil 105 Peter Koning (Ned) Drapac Professional Cycling 106 Diego Ochoa (Col) Movistar Team 107 Roman Kustadinchev (Rus) RusVelo 108 Timothy Roe (Aus) Drapac Professional Cycling 109 Wilson Fernand Cepeda Cuervo (Col) Movistar Team 110 Preben Van Hecke (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 111 Alessandro Pettiti (Ita) Team Idea 2010 ASD 112 Paolo Simion (Ita) Bardiani CSF 113 Stephan Rabitsch (Aut) Team Felbermayr Simplon Wels 114 Dylan Girdlestone (RSA) Drapac Professional Cycling 115 Michele Gazzarra (Ita) Mg.Kvis-Vega 0:01:08 116 Johann Van Zyl (RSA) MTN - Qhubeka 117 Paolo Lunardon (Ita) Amore & Vita - Selle SMP 118 Nicola Gaffurini (Ita) Mg.Kvis-Vega 119 Yonattah Monsalve (Ven) Southeast Pro Cycling 120 Raffaele Radice (Ita) Mg.Kvis-Vega 121 Giorgio Cecchinel (Ita) Southeast Pro Cycling 122 Nathan Earle (Aus) Team Sky 123 Juan Pablo Valencia (Col) Colombia 0:01:31 124 Liam Bertazzo (Ita) Southeast Pro Cycling 125 Alessandro Bisolti (Ita) Nippo - Vini Fantini 126 Jure Golcer (Slo) Team Felbermayr Simplon Wels 0:02:11 127 Thomas Nybo Riis (Den) Team Trefor - Blue Water 128 Daniel Foder (Den) Team Trefor - Blue Water 0:02:11 129 Iuri Filosi (Ita) Nippo - Vini Fantini 130 Carlos Galviz (Ven) Androni Giocattoli 0:02:18 131 Matteo Malucelli (Ita) Team Idea 2010 ASD 132 Carlos Julian Quintero (Col) Colombia 133 Adrian Kurek (Pol) CCC Sprandi Polkowice 134 Andrea Piechele (Ita) Bardiani CSF 0:03:01 135 Jef Van Meirhaeghe (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 136 Manabu Ishibashi (Jpn) Nippo - Vini Fantini 137 Sebastian Lander (Den) Team Trefor - Blue Water 138 Marco Tizza (Ita) Team Idea 2010 ASD 139 Matthias Krizek (Aut) Team Felbermayr Simplon Wels 140 Silvan Dietrich (Swi) Roth - Skoda 0:03:56 141 Serghei Tvetcov (Rom) Androni Giocattoli 0:04:04 142 Davide Ballerini (Ita) Unieuro Wilier 0:04:06 143 Miguel Angel Rubiano Chavez (Col) Colombia 0:04:07 144 Omar Alber Mendoza Cardona (Col) Movistar Team 145 Bruno Maltar (Cro) Meridiana Kamen Team 0:05:45 146 Otto Vergaerde (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:06:34 147 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF 0:06:37 148 Giacomo Tomio (Ita) Roth - Skoda 0:06:39 149 Gian Marco Di Francesco (Ita) Mg.Kvis-Vega 0:06:41 150 Lorenzo Rota (Ita) Unieuro Wilier 151 Vojtech Hacecky (Cze) Team Dukla Praha 0:09:03 DNF Andrea Fedi (Ita) Southeast Pro Cycling DNF Luca Capelli (Ita) Team Idea 2010 ASD DNF Davide Vigano (Ita) Team Idea 2010 ASD