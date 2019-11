Image 1 of 16 Adriano Malori (Lampre-Merida) on his winning ride (Image credit: Bettini Photo) Image 2 of 16 Davide Rebellin (CCC Polsat) lost ground on the GC (Image credit: Bettini Photo) Image 3 of 16 Sergio Pardilla (MTN-Qhubeka) (Image credit: Bettini Photo) Image 4 of 16 Damiano Cunego (Lampre-Merida) (Image credit: Bettini Photo) Image 5 of 16 The Lampre riders celebrate their jerseys (Image credit: Bettini Photo) Image 6 of 16 Anton Vorobyev (Katusha) came second in the time trial (Image credit: Bettini Photo) Image 7 of 16 Moreno Moser (Cannondale) put in a fine time trial in third place (Image credit: Bettini Photo) Image 8 of 16 The jersey holders after the time trial in Coppi e Bartali (Image credit: Bettini Photo) Image 9 of 16 Jake Keough (UnitedHealthcare) (Image credit: Bettini Photo) Image 10 of 16 Songezo Jim (MTN-Qhubeka) (Image credit: Bettini Photo) Image 11 of 16 Ivan Basso (Cannondale) (Image credit: Bettini Photo) Image 12 of 16 Franco Pellizotti (Androni Giocattoli) (Image credit: Bettini Photo) Image 13 of 16 Race leader Diego Ulissi opted for his Lampre-Merida skinsuit for the time trial (Image credit: Bettini Photo) Image 14 of 16 Jan Barta (NetApp Endura) was 7th fastest (Image credit: Bettini Photo) Image 15 of 16 Jaco Venter (MTN-Qhubeka) was fourth fastest (Image credit: Bettini Photo) Image 16 of 16 Adriano Malori (Lamre-Merida) celebrates his time trial win (Image credit: Bettini Photo)

Former Italian time trial champion Adriano Malori gave Lampre-Merida another stage victory in the Settimana Internazionale Coppi e Bartali, winning the stage 4 time trial over Anton Vorobyev (Katusha) by 14 seconds. Moreno Moser (Cannondale) was third fastest, 16 seconds behind Malori.

"It's never easy get to the victory when you're the favourite, but today I was really willing to end a series of missed successes, some of them for only few seconds," Malori said. "Vorobyev, the under 23 world champion in time trial, had a very good performance, so I needed to be perfect: I started very well and I ended in an even better way."

It was the third consecutive stage win for the Lampre-Merida team, after Diego Ulissi put in a commanding performance on stage 2 to take the race lead, which he kept in today's time trial, and Damiano Cunego's victory on stage 3.

Ulissi leads the race by 1:35 over his teammate Cunego, with Miguel Angel Rubiano (Androni Giocattoli) falling to third overall at 1:48. Ivan Basso moved up into fourth at 1:59.

The race concludes Sunday with a 141km stage from Monticelli Terme to Fiorano Modenese, which has a sharp climb on the four closing circuits.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Adriano Malori (Ita) Lampre-Merida 0:16:14 2 Anton Vorobyev (Rus) Katusha 0:00:14 3 Moreno Moser (Ita) Cannondale Pro Cycling 0:00:16 4 Jacobus Venter (RSA) MTN-Qhubeka 0:00:30 5 Artem Ovechkin (Rus) RusVelo 0:00:31 6 Diego Ulissi (Ita) Lampre-Merida 0:00:39 7 Jan Barta (Cze) Team NetApp-Endura 0:00:41 8 Kirill Sveshnikov (Rus) Lokosphinx 0:00:42 9 Fredrik Carl Wilhelm Kessiakoff (Swe) Astana Pro Team 0:00:43 10 Boris Shpilevsky (Rus) Lokosphinx 0:00:45 11 Mikhail Ignatyev (Rus) Katusha 12 Sergei Chernetski (Rus) Katusha 13 Damiano Caruso (Ita) Cannondale Pro Cycling 0:00:46 14 Sergey Shilov (Rus) Lokosphinx 15 Benjamin Day (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 0:00:50 16 Adrian Kurek (Pol) CCC Polsat Polkowice 0:00:53 17 Maxim Belkov (Rus) Katusha 18 Evgeny Shalunov (Rus) Lokosphinx 0:00:54 19 Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team 20 Riccardo Zoidl (Aut) Team Gourmetfein Simplon 0:00:56 21 Ivan Basso (Ita) Cannondale Pro Cycling 22 Bartosz Huzarski (Pol) Team NetApp-Endura 23 Dmitry Sokolov (Rus) Lokosphinx 0:00:58 24 Ilnur Zakarin (Rus) RusVelo 25 Timofey Kritskiy (Rus) Katusha 26 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team 0:01:00 27 Franco Pellizotti (Ita) Androni Giocattoli 28 Kevin De Jonghe (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise 29 Lukas Pöstlberger (Aut) Team Gourmetfein Simplon 0:01:04 30 Diego Rosa (Ita) Androni Giocattoli 0:01:05 31 Jaroslaw Marycz (Pol) CCC Polsat Polkowice 32 Fabio Taborre (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 0:01:06 33 Andreas Hofer (Aut) Team Vorarlberg 34 Sander Helven (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise 0:01:07 35 Damiano Cunego (Ita) Lampre-Merida 36 Artur Ershov (Rus) RusVelo 0:01:09 37 Marco Coledan (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 38 Nicola Dal Santo (Ita) Ceramica Flaminia-Fondriest 39 Evan Huffman (USA) Astana Pro Team 0:01:11 40 Leopold Konig (Cze) Team NetApp-Endura 41 Philip Deignan (Irl) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 0:01:13 42 Stefano Pirazzi (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 0:01:14 43 Mateusz Taciak (Pol) CCC Polsat Polkowice 0:01:16 44 Alessandro Mazzi (Ita) Utensilnord Ora24.eu 0:01:17 45 Sander Armee (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise 46 Bruno Maltar (Cro) Adria Mobil 0:01:18 47 Felix Grossschartner (Aut) Team Gourmetfein Simplon 48 Sergey Klimov (Rus) RusVelo 0:01:19 49 Michel Koch (Ger) Cannondale Pro Cycling 50 Iker Camano Ortuzar (Spa) Team NetApp-Endura 0:01:20 51 Stefan Rabitsch (Aut) Team Gourmetfein Simplon 52 Juan Esteban Arango Carvajal (Col) Colombia 0:01:22 53 Fabio Felline (Ita) Androni Giocattoli 54 Filippo Savini (Ita) Ceramica Flaminia-Fondriest 0:01:24 55 Martin Blaha (Cze) ASC Dukla Praha 0:01:25 56 Aleksey Rybalkin (Rus) Lokosphinx 0:01:26 57 Giairo Ermeti (Ita) Androni Giocattoli 0:01:28 58 Sergey Firsanov (Rus) RusVelo 59 Gabriele Bosisio (Ita) Utensilnord Ora24.eu 0:01:29 60 Miguel Angel Rubiano Chavez (Col) Androni Giocattoli 61 Francesco Manuel Bongiorno (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 62 Alexander Rybakov (Rus) RusVelo 0:01:30 63 Edoardo Zardini (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 64 Omar Lombardi (Ita) Utensilnord Ora24.eu 65 Arthur Vanoverberghe (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise 66 Tomas Aurelio Gil Martinez (Ven) Androni Giocattoli 0:01:31 67 Alois Kankovsky (Cze) ASC Dukla Praha 68 Matteo Rabottini (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 69 Klemen Stimulak (Slo) Adria Mobil 70 Sergei Pomoshnikov (Rus) RusVelo 71 Arkimedes Arguelyes Rodriges (Rus) Lokosphinx 0:01:32 72 Sergio Pardilla Bellon (Spa) MTN-Qhubeka 0:01:33 73 Andrei Solomennikov (Rus) RusVelo 74 Lucas Euser (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 0:01:34 75 Marek Rutkiewicz (Pol) CCC Polsat Polkowice 76 Milan Kadlec (Cze) ASC Dukla Praha 77 Bartlomiej Matysiak (Pol) CCC Polsat Polkowice 78 Jasper De Buyst (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise 0:01:35 79 Carlos Julian Quintero (Col) Colombia 0:01:37 80 Nicholas Hammersland (Nor) Team Oster Hus-Ridley 81 Rida Cador (Hun) Utensilnord Ora24.eu 0:01:39 82 Alessandro Proni (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 83 Martin Hacecky (Cze) ASC Dukla Praha 0:01:40 84 Erick Rowsell (GBr) Team NetApp-Endura 85 Grzegorz Stepniak (Pol) CCC Polsat Polkowice 86 Davide Rebellin (Ita) CCC Polsat Polkowice 87 Fabio Andres Duarte Arevalo (Col) Colombia 0:01:41 88 Peter Kusztor (Hun) Utensilnord Ora24.eu 0:01:43 89 Ondrej Rybin (Cze) ASC Dukla Praha 0:01:44 90 Edwin Alcibiades Avila Vanegas (Col) Colombia 91 Stefano Agostini (Ita) Cannondale Pro Cycling 92 Matteo Fedi (Ita) Ceramica Flaminia-Fondriest 93 Christopher Jones (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 0:01:45 94 José Joao Pimenta Costa Mendes (Por) Team NetApp-Endura 95 Andrea Fedi (Ita) Ceramica Flaminia-Fondriest 96 Marco Zamparella (Ita) Utensilnord Ora24.eu 97 Emanuele Sella (Ita) Androni Giocattoli 98 David Boily (Can) Amore & Vita 0:01:46 99 Fredrik S Galta (Nor) Team Oster Hus-Ridley 0:01:47 100 Marco Zanotti (Ita) Utensilnord Ora24.eu 0:01:48 101 Leonardo Fabio Duque (Col) Colombia 102 Kristian Dyrnes (Nor) Team Oster Hus-Ridley 103 Jonathan McEvoy (GBr) Team NetApp-Endura 0:01:49 104 Guillaume Boivin (Can) Cannondale Pro Cycling 0:01:50 105 August Jensen (Nor) Team Oster Hus-Ridley 0:01:51 106 Simon Pavlin (Slo) Adria Mobil 0:01:52 107 Mikhail Antonov (Rus) Lokosphinx 0:01:53 108 Sven Erik Bystrøm (Nor) Team Oster Hus-Ridley 109 Jacobe Keough (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 0:01:54 110 Ivan Rovny (Rus) Ceramica Flaminia-Fondriest 111 Jurgen Van Goolen (Bel) Accent Jobs-Wanty 0:01:56 112 Kristjan Fajt (Slo) Adria Mobil 0:01:57 113 Matej Marin (Slo) Team Gourmetfein Simplon 114 Kristian Sbaragli (Ita) MTN-Qhubeka 0:01:58 115 Maarten De Jonge (Ned) Team Vorarlberg 0:01:59 116 Angelo Pagani (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 117 Matej Mugerli (Slo) Adria Mobil 118 Haavard Blikra (Nor) Team Oster Hus-Ridley 119 Thomas Sprengers (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise 0:02:00 120 Songezo Jim (RSA) MTN-Qhubeka 0:02:01 121 Petr Ignatenko (Rus) Katusha 0:02:02 122 Filip Eidsheim (Nor) Team Oster Hus-Ridley 0:02:04 123 Juan Pablo Suarez Suarez (Col) Colombia 124 Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk 0:02:06 125 Aljaz Hocevar (Slo) Adria Mobil 126 Roberto Ferrari (Ita) Lampre-Merida 127 Manuel Antures Amaro (Por) Ceramica Flaminia-Fondriest 0:02:08 128 Simone Ponzi (Ita) Astana Pro Team 129 Alessandro Bazzana (Ita) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 130 Duber Armando Quintero Artunduaga (Col) Colombia 0:02:09 131 Martijn Verschoor (Ned) Team Novo Nordisk 132 Primoz Roglic (Slo) Adria Mobil 133 Enrico Barbin (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 0:02:12 134 Fabio Calabria (Aus) Team Novo Nordisk 0:02:14 135 Frederico Rocchetti (Ita) Utensilnord Ora24.eu 136 Daniele Pietropolli (Ita) Lampre-Merida 0:02:15 137 Jan Sokol (Aut) Team Gourmetfein Simplon 0:02:16 138 Radoslav Rogina (Cro) Adria Mobil 139 David Lozano Riba (Spa) Team Novo Nordisk 0:02:18 140 Stefano Locatelli (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 0:02:19 141 Enrico Battaglin (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 142 Arman Kamyshev (Kaz) Astana Pro Team 0:02:20 143 Javier Megias Leal (Spa) Team Novo Nordisk 0:02:21 144 Nicolas Vogondy (Fra) Accent Jobs-Wanty 145 Matteo Bono (Ita) Lampre-Merida 146 Stefan Rucker (Aut) Team Gourmetfein Simplon 0:02:22 147 Nariyuki Masuda (Jpn) Cannondale Pro Cycling 0:02:24 148 Volodymyr Starchyk (Ukr) Amore & Vita 0:02:27 149 Daniel Biedermann (Aut) Team Vorarlberg 0:02:30 150 Kiel Reijnen (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 151 Dominik Hrinkow (Aut) Team Vorarlberg 0:02:31 152 Cesare Benedetti (Ita) Team NetApp-Endura 0:02:35 153 Filippo Baggio (Ita) Ceramica Flaminia-Fondriest 154 Will Routley (Can) Accent Jobs-Wanty 155 Anton Mikailov (Isr) Amore & Vita 0:02:36 156 Antonio Santoro (Ita) Ceramica Flaminia-Fondriest 0:02:39 157 Joonas Henttala (Fin) Team Novo Nordisk 158 Robinson Eduardo Chalapud Gomez (Col) Colombia 0:02:40 159 Artem Topchanyuk (Ukr) Amore & Vita 0:02:42 160 Mattia Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli 0:02:47 161 Jonathan Monsalve (Ven) Vini Fantini-Selle Italia 0:02:54 162 Niv Libner (Isr) Amore & Vita 0:02:56 163 Thomas Raeymaekers (Bel) Team Novo Nordisk 0:03:00 164 Michele Merlo (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 165 Remco Broers (Ned) Team Vorarlberg 0:03:04 166 Jérôme Gilbert (Bel) Accent Jobs-Wanty 0:03:26 167 Luca Wackermann (Ita) Lampre-Merida 0:03:31 168 Jaroslaw Dabrowski (Pol) Amore & Vita 0:04:06 169 Mihkel Räim (Est) Amore & Vita 0:04:12 DNS Alexander Porsev (Rus) Katusha DNS Mauro Santambrogio (Ita) Vini Fantini-Selle Italia DNS Davy Commeyne (Bel) Accent Jobs-Wanty DNS Michael Van Staeyen (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise DNS Matija Kvasina (Cro) Team Gourmetfein Simplon DNS Bostjan Rezman (Slo) Team Vorarlberg

General classification after stage 4 # Rider Name (Country) Team Result 1 Diego Ulissi (Ita) Lampre-Merida 11:36:06 2 Damiano Cunego (Ita) Lampre-Merida 0:01:35 3 Miguel Angel Rubiano Chavez (Col) Androni Giocattoli 0:01:48 4 Ivan Basso (Ita) Cannondale Pro Cycling 0:01:59 5 Riccardo Zoidl (Aut) Team Gourmetfein Simplon 0:02:09 6 Leopold Konig (Cze) Team NetApp-Endura 0:02:14 7 Francesco Manuel Bongiorno (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 0:02:36 8 Davide Rebellin (Ita) CCC Polsat Polkowice 0:02:41 9 Sergio Pardilla Bellon (Spa) MTN-Qhubeka 0:03:11 10 Fabio Taborre (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 0:03:19 11 Philip Deignan (Irl) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 0:03:27 12 Franco Pellizotti (Ita) Androni Giocattoli 0:03:36 13 Radoslav Rogina (Cro) Adria Mobil 0:04:26 14 José Joao Pimenta Costa Mendes (Por) Team NetApp-Endura 0:05:13 15 Emanuele Sella (Ita) Androni Giocattoli 0:05:22 16 Jan Barta (Cze) Team NetApp-Endura 0:05:30 17 Lucas Euser (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 0:05:49 18 Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team 0:05:51 19 Lukas Pöstlberger (Aut) Team Gourmetfein Simplon 0:06:13 20 Ilnur Zakarin (Rus) RusVelo 0:06:26 21 Bartosz Huzarski (Pol) Team NetApp-Endura 0:06:27 22 Fabio Felline (Ita) Androni Giocattoli 0:06:35 23 Kirill Sveshnikov (Rus) Lokosphinx 0:06:48 24 Carlos Julian Quintero (Col) Colombia 0:07:27 25 Thomas Sprengers (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise 0:07:28 26 Angelo Pagani (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 0:07:35 27 Marco Zamparella (Ita) Utensilnord Ora24.eu 0:08:06 28 Antonio Santoro (Ita) Ceramica Flaminia-Fondriest 0:08:29 29 Maxim Belkov (Rus) Katusha 0:08:48 30 Sander Armee (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise 0:08:59 31 Maarten De Jonge (Ned) Team Vorarlberg 0:09:11 32 Kristjan Fajt (Slo) Adria Mobil 0:09:31 33 Javier Megias Leal (Spa) Team Novo Nordisk 0:10:08 34 Matej Mugerli (Slo) Adria Mobil 0:11:26 35 Robinson Eduardo Chalapud Gomez (Col) Colombia 0:11:36 36 Remco Broers (Ned) Team Vorarlberg 0:11:51 37 Matteo Rabottini (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 0:12:24 38 Daniele Pietropolli (Ita) Lampre-Merida 0:12:51 39 Peter Kusztor (Hun) Utensilnord Ora24.eu 0:13:23 40 Evgeny Shalunov (Rus) Lokosphinx 0:13:50 41 Mikhail Antonov (Rus) Lokosphinx 0:14:48 42 Juan Pablo Suarez Suarez (Col) Colombia 0:14:52 43 Nicola Dal Santo (Ita) Ceramica Flaminia-Fondriest 0:14:56 44 Arthur Vanoverberghe (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise 0:14:57 45 Ivan Rovny (Rus) Ceramica Flaminia-Fondriest 0:15:15 46 Moreno Moser (Ita) Cannondale Pro Cycling 0:15:16 47 Sergey Firsanov (Rus) RusVelo 0:16:18 48 Tomas Aurelio Gil Martinez (Ven) Androni Giocattoli 0:16:47 49 Stefano Pirazzi (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 0:17:07 50 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team 0:17:08 51 Alessandro Bazzana (Ita) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 0:17:56 52 Adriano Malori (Ita) Lampre-Merida 0:18:02 53 Stefano Locatelli (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 0:18:21 54 Nariyuki Masuda (Jpn) Cannondale Pro Cycling 0:18:39 55 Simon Pavlin (Slo) Adria Mobil 0:18:48 56 Stefan Rabitsch (Aut) Team Gourmetfein Simplon 0:19:21 57 Filippo Savini (Ita) Ceramica Flaminia-Fondriest 0:20:34 58 Damiano Caruso (Ita) Cannondale Pro Cycling 0:21:58 59 Jurgen Van Goolen (Bel) Accent Jobs-Wanty 0:22:14 60 Edoardo Zardini (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 0:22:23 61 Christopher Jones (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 0:22:34 62 Fredrik Carl Wilhelm Kessiakoff (Swe) Astana Pro Team 0:22:49 63 Nicolas Vogondy (Fra) Accent Jobs-Wanty 0:23:16 64 Stefano Agostini (Ita) Cannondale Pro Cycling 0:23:30 65 Arkimedes Arguelyes Rodriges (Rus) Lokosphinx 0:23:49 66 Mateusz Taciak (Pol) CCC Polsat Polkowice 0:24:00 67 Sergei Chernetski (Rus) Katusha 0:24:26 68 Enrico Battaglin (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 0:24:31 69 David Lozano Riba (Spa) Team Novo Nordisk 0:24:33 70 Fabio Andres Duarte Arevalo (Col) Colombia 0:24:51 71 Primoz Roglic (Slo) Adria Mobil 0:25:10 72 Sergey Klimov (Rus) RusVelo 0:25:16 73 Felix Grossschartner (Aut) Team Gourmetfein Simplon 0:25:32 74 Alessandro Proni (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 0:25:54 75 Artem Topchanyuk (Ukr) Amore & Vita 0:26:50 76 Diego Rosa (Ita) Androni Giocattoli 0:27:20 77 Sander Helven (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise 0:27:23 78 Leonardo Fabio Duque (Col) Colombia 0:27:59 79 Simone Ponzi (Ita) Astana Pro Team 0:28:31 80 Frederico Rocchetti (Ita) Utensilnord Ora24.eu 0:28:47 81 Iker Camano Ortuzar (Spa) Team NetApp-Endura 0:30:25 82 Benjamin Day (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 0:30:29 83 Aleksey Rybalkin (Rus) Lokosphinx 0:31:12 84 Sergei Pomoshnikov (Rus) RusVelo 0:31:13 85 Kristian Dyrnes (Nor) Team Oster Hus-Ridley 0:31:45 86 Giairo Ermeti (Ita) Androni Giocattoli 0:31:48 87 Niv Libner (Isr) Amore & Vita 0:31:50 88 Kristian Sbaragli (Ita) MTN-Qhubeka 0:32:05 89 Sergey Shilov (Rus) Lokosphinx 0:32:27 90 Klemen Stimulak (Slo) Adria Mobil 0:32:58 91 Milan Kadlec (Cze) ASC Dukla Praha 0:33:36 92 Enrico Barbin (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 0:33:53 93 Cesare Benedetti (Ita) Team NetApp-Endura 0:34:48 94 Manuel Antures Amaro (Por) Ceramica Flaminia-Fondriest 0:34:58 95 Marek Rutkiewicz (Pol) CCC Polsat Polkowice 0:34:59 96 Jacobus Venter (RSA) MTN-Qhubeka 0:35:15 97 Guillaume Boivin (Can) Cannondale Pro Cycling 0:35:40 98 Kevin De Jonghe (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise 0:35:44 99 Erick Rowsell (GBr) Team NetApp-Endura 0:36:05 100 Fredrik S Galta (Nor) Team Oster Hus-Ridley 0:36:18 101 Petr Ignatenko (Rus) Katusha 0:36:50 102 Michel Koch (Ger) Cannondale Pro Cycling 0:37:21 103 Fabio Calabria (Aus) Team Novo Nordisk 0:37:35 104 Dominik Hrinkow (Aut) Team Vorarlberg 0:37:47 105 Bartlomiej Matysiak (Pol) CCC Polsat Polkowice 0:38:28 106 Dmitry Sokolov (Rus) Lokosphinx 0:38:53 107 Haavard Blikra (Nor) Team Oster Hus-Ridley 0:40:14 108 Edwin Alcibiades Avila Vanegas (Col) Colombia 0:40:16 109 Gabriele Bosisio (Ita) Utensilnord Ora24.eu 0:41:04 110 Andreas Hofer (Aut) Team Vorarlberg 0:41:12 111 Timofey Kritskiy (Rus) Katusha 0:41:32 112 Will Routley (Can) Accent Jobs-Wanty 0:41:43 113 Alessandro Mazzi (Ita) Utensilnord Ora24.eu 0:42:10 114 Songezo Jim (RSA) MTN-Qhubeka 0:42:33 115 Matteo Fedi (Ita) Ceramica Flaminia-Fondriest 0:42:35 116 August Jensen (Nor) Team Oster Hus-Ridley 0:42:47 117 Kiel Reijnen (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 0:42:54 118 Jonathan Monsalve (Ven) Vini Fantini-Selle Italia 0:43:53 119 Artem Ovechkin (Rus) RusVelo 0:44:57 120 Marco Coledan (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 0:45:03 121 Jaroslaw Dabrowski (Pol) Amore & Vita 0:45:15 122 Aljaz Hocevar (Slo) Adria Mobil 0:45:22 123 Adrian Kurek (Pol) CCC Polsat Polkowice 0:45:26 124 Sven Erik Bystrøm (Nor) Team Oster Hus-Ridley 0:45:48 125 Matej Marin (Slo) Team Gourmetfein Simplon 0:46:27 126 David Boily (Can) Amore & Vita 0:46:46 127 Stefan Rucker (Aut) Team Gourmetfein Simplon 0:46:52 128 Omar Lombardi (Ita) Utensilnord Ora24.eu 0:47:06 129 Matteo Bono (Ita) Lampre-Merida 0:47:10 130 Roberto Ferrari (Ita) Lampre-Merida 0:47:15 131 Jaroslaw Marycz (Pol) CCC Polsat Polkowice 0:47:25 132 Jacobe Keough (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 0:47:28 133 Andrea Fedi (Ita) Ceramica Flaminia-Fondriest 0:47:40 134 Volodymyr Starchyk (Ukr) Amore & Vita 0:47:49 135 Filippo Baggio (Ita) Ceramica Flaminia-Fondriest 0:47:50 136 Mattia Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli 0:48:20 137 Anton Vorobyev (Rus) Katusha 0:48:21 138 Jasper De Buyst (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise 0:48:27 139 Joonas Henttala (Fin) Team Novo Nordisk 0:48:43 140 Boris Shpilevsky (Rus) Lokosphinx 0:49:03 141 Luca Wackermann (Ita) Lampre-Merida 0:49:28 142 Artur Ershov (Rus) RusVelo 0:49:53 143 Mikhail Ignatyev (Rus) Katusha 0:49:54 144 Martin Blaha (Cze) ASC Dukla Praha 0:49:58 145 Andrei Solomennikov (Rus) RusVelo 0:50:01 146 Evan Huffman (USA) Astana Pro Team 0:50:02 147 Alois Kankovsky (Cze) ASC Dukla Praha 0:50:04 148 Juan Esteban Arango Carvajal (Col) Colombia 0:50:06 149 Alexander Rybakov (Rus) RusVelo 0:50:21 150 Bruno Maltar (Cro) Adria Mobil 0:50:23 151 Jonathan McEvoy (GBr) Team NetApp-Endura 0:50:27 152 Rida Cador (Hun) Utensilnord Ora24.eu 0:50:33 153 Martin Hacecky (Cze) ASC Dukla Praha 0:50:43 154 Grzegorz Stepniak (Pol) CCC Polsat Polkowice 0:50:50 155 Nicholas Hammersland (Nor) Team Oster Hus-Ridley 0:50:56 156 Ondrej Rybin (Cze) ASC Dukla Praha 0:51:00 157 Duber Armando Quintero Artunduaga (Col) Colombia 0:51:13 158 Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk 0:51:23 159 Arman Kamyshev (Kaz) Astana Pro Team 0:51:26 160 Daniel Biedermann (Aut) Team Vorarlberg 0:51:27 161 Jan Sokol (Aut) Team Gourmetfein Simplon 0:51:28 162 Jérôme Gilbert (Bel) Accent Jobs-Wanty 0:51:37 163 Marco Zanotti (Ita) Utensilnord Ora24.eu 0:51:39 164 Martijn Verschoor (Ned) Team Novo Nordisk 165 Anton Mikailov (Isr) Amore & Vita 0:52:00 166 Michele Merlo (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 0:52:52 167 Mihkel Räim (Est) Amore & Vita 0:53:32 168 Thomas Raeymaekers (Bel) Team Novo Nordisk 0:54:13 169 Filip Eidsheim (Nor) Team Oster Hus-Ridley 0:55:01

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Damiano Cunego (Ita) Lampre-Merida 16 pts 2 Miguel Angel Rubiano Chavez (Col) Androni Giocattoli 11 3 Diego Ulissi (Ita) Lampre-Merida 10 4 Fabio Felline (Ita) Androni Giocattoli 10 5 Davide Rebellin (Ita) CCC Polsat Polkowice 8 6 Mattia Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli 8 7 Riccardo Zoidl (Aut) Team Gourmetfein Simplon 6 8 Matej Mugerli (Slo) Adria Mobil 6 9 Alessandro Bazzana (Ita) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 6 10 Leopold Konig (Cze) Team NetApp-Endura 5 11 Radoslav Rogina (Cro) Adria Mobil 5 12 Filippo Baggio (Ita) Ceramica Flaminia-Fondriest 5 13 Thomas Sprengers (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise 4 14 Francesco Manuel Bongiorno (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 3 15 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team 3 16 Kiel Reijnen (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 2 17 Bartlomiej Matysiak (Pol) CCC Polsat Polkowice 1

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Alessandro Mazzi (Ita) Utensilnord Ora24.eu 13 pts 2 Fabio Felline (Ita) Androni Giocattoli 12 3 Klemen Stimulak (Slo) Adria Mobil 8 4 Emanuele Sella (Ita) Androni Giocattoli 6 5 Ivan Basso (Ita) Cannondale Pro Cycling 5 6 Peter Kusztor (Hun) Utensilnord Ora24.eu 5 7 Lucas Euser (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 5 8 Robinson Eduardo Chalapud Gomez (Col) Colombia 4 9 Damiano Cunego (Ita) Lampre-Merida 3 10 Matteo Rabottini (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 3 11 Stefano Pirazzi (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 3 12 Diego Rosa (Ita) Androni Giocattoli 3 13 Manuel Antures Amaro (Por) Ceramica Flaminia-Fondriest 3 14 Diego Ulissi (Ita) Lampre-Merida 2 15 Damiano Caruso (Ita) Cannondale Pro Cycling 2 16 Jonathan Monsalve (Ven) Vini Fantini-Selle Italia 2

Young rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Francesco Manuel Bongiorno (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 11:38:42 2 Lukas Pöstlberger (Aut) Team Gourmetfein Simplon 0:03:37 3 Fabio Felline (Ita) Androni Giocattoli 0:03:59 4 Kirill Sveshnikov (Rus) Lokosphinx 0:04:12 5 Thomas Sprengers (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise 0:04:52 6 Evgeny Shalunov (Rus) Lokosphinx 0:11:14 7 Arthur Vanoverberghe (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise 0:12:21 8 Moreno Moser (Ita) Cannondale Pro Cycling 0:12:40 9 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team 0:14:32 10 Simon Pavlin (Slo) Adria Mobil 0:16:12 11 Stefan Rabitsch (Aut) Team Gourmetfein Simplon 0:16:45 12 Sergei Chernetski (Rus) Katusha 0:21:50 13 Felix Grossschartner (Aut) Team Gourmetfein Simplon 0:22:56 14 Sander Helven (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise 0:24:47 15 Aleksey Rybalkin (Rus) Lokosphinx 0:28:36 16 Sergei Pomoshnikov (Rus) RusVelo 0:28:37 17 Kristian Dyrnes (Nor) Team Oster Hus-Ridley 0:29:09 18 Kristian Sbaragli (Ita) MTN-Qhubeka 0:29:29 19 Klemen Stimulak (Slo) Adria Mobil 0:30:22 20 Enrico Barbin (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 0:31:17 21 Manuel Antures Amaro (Por) Ceramica Flaminia-Fondriest 0:32:22 22 Kevin De Jonghe (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise 0:33:08 23 Erick Rowsell (GBr) Team NetApp-Endura 0:33:29 24 Fredrik S Galta (Nor) Team Oster Hus-Ridley 0:33:42 25 Michel Koch (Ger) Cannondale Pro Cycling 0:34:45 26 Haavard Blikra (Nor) Team Oster Hus-Ridley 0:37:38 27 Andreas Hofer (Aut) Team Vorarlberg 0:38:36 28 Songezo Jim (RSA) MTN-Qhubeka 0:39:57 29 August Jensen (Nor) Team Oster Hus-Ridley 0:40:11 30 Aljaz Hocevar (Slo) Adria Mobil 0:42:46 31 Sven Erik Bystrøm (Nor) Team Oster Hus-Ridley 0:43:12 32 David Boily (Can) Amore & Vita 0:44:10 33 Andrea Fedi (Ita) Ceramica Flaminia-Fondriest 0:45:04 34 Anton Vorobyev (Rus) Katusha 0:45:45 35 Jasper De Buyst (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise 0:45:51 36 Joonas Henttala (Fin) Team Novo Nordisk 0:46:07 37 Luca Wackermann (Ita) Lampre-Merida 0:46:52 38 Artur Ershov (Rus) RusVelo 0:47:17 39 Evan Huffman (USA) Astana Pro Team 0:47:26 40 Bruno Maltar (Cro) Adria Mobil 0:47:47 41 Nicholas Hammersland (Nor) Team Oster Hus-Ridley 0:48:20 42 Ondrej Rybin (Cze) ASC Dukla Praha 0:48:24 43 Duber Armando Quintero Artunduaga (Col) Colombia 0:48:37 44 Arman Kamyshev (Kaz) Astana Pro Team 0:48:50 45 Daniel Biedermann (Aut) Team Vorarlberg 0:48:51 46 Jan Sokol (Aut) Team Gourmetfein Simplon 0:48:52 47 Mihkel Räim (Est) Amore & Vita 0:50:56 48 Thomas Raeymaekers (Bel) Team Novo Nordisk 0:51:37 49 Filip Eidsheim (Nor) Team Oster Hus-Ridley 0:52:25