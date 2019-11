The General Classification remains unchanged from stage 4. Stage 5 results did not count toward the overall classification after the race was stopped due to safety concerns. One rider from each team was selected to contest the finish whilst the remaining riders rode a neutralised race into Tamworth. Read more about the stage here.

Results

Elite Men # Rider Name (Country) Team Result 1 Joseph Lewis (RBS Morgans - ATS Pro Cycling) 3:38:33 2 Joshua Taylor (GPM Wilson Racing) 0:00:00 3 Jeremy Scott (Skoda St George) 0:00:03 4 Craig Hutton (Racing Kangaroos) 0:00:11 5 Edward Bissaker 0:00:11 6 Brenton Jones (Team Torq - Bicycle Superstore) 0:00:11 7 Daniel Brickell Sutherland Shire CC Team 0:00:11 8 Ryan Macanally (Team Budget Forklifts) 0:00:12 9 Andrew Roe (SASI) 0:00:12 10 James Boal (John West Cycling) 0:00:12 11 Michael Curran NKC-Lexus Cycling Team 0:00:12 12 Brendan Johnson (Suzuki - Trek) 0:00:12 13 Sam Volker (Data#3 Cisco Racing Team) 0:00:13 14 Jarrod Hughes Hunter District CC Team 0:00:13 15 Anthony Giacoppo (Genesys Wealth Advisers PCT) 0:00:14 16 Mitchell Carrington 0:00:15 17 Cameron Bayly (Search2Retain Cycling) 0:00:19 18 Brendan Brooks 0:00:22

Final General classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Mark O'brien (Team Budget Forklifts) 7:27:55 2 Benjamin Hill (RBS Morgans - ATS Pro Cycling) 0:00:35 3 Jai Crawford (Genesys Wealth Advisers PCT) 0:00:42 4 Michael Cupitt (Team Budget Forklifts) 0:00:56 5 Cameron Bayly (Search2Retain Cycling) 0:01:50 6 Jonathan Lovelock (Genesys Wealth Advisers PCT) 0:01:51 7 Patrick Shaw (Genesys Wealth Advisers PCT) 0:02:02 8 Neil Van Der Ploeg (Search2Retain Cycling) 0:02:07 9 Nathan Earle (Genesys Wealth Advisers PCT) 0:02:15 10 Joseph Lewis (RBS Morgans - ATS Pro Cycling) 0:02:19 11 Karl Evans (SASI) 0:02:21 12 Rowan Dever (John West Cycling) 0:02:26 13 David Melville (Data#3 Cisco Racing Team) 0:02:27 14 Samuel Davis (Genesys Wealth Advisers PCT) 0:02:31 15 Jeremy Scott (Skoda St George NRS Team) 0:02:34 16 Anthony Giacoppo (Genesys Wealth Advisers PCT) 0:02:36 17 Jason Spencer (Team Budget Forklifts) 0:02:45 18 Jordan Davis (Skoda St George NRS Team) 0:02:58 19 Andrew Roe (SASI) 0:03:18 20 Daniel Alcock (Racing Kangaroos) 21 Brock Roberts (John West Cycling) 0:03:47 22 James Boal (John West Cycling) 0:03:49 23 Nathan Bradshaw (Skoda St George NRS Team) 0:03:56 24 Christopher Aitken (NKC - Lexus Cycling Team) 0:04:05 25 Phil Mundy (SASI) 26 Trenton Day (RBS Morgans - ATS Pro Cycling) 0:04:12 27 Caleb Jones (GPM Wilson Racing) 0:04:13 28 Timothy Cameron (Suzuki - Trek) 0:04:18 29 Kane Walker (Genesys Wealth Advisers PCT) 0:04:26 30 Matthew Marshall (Team Downunder) 0:04:30 31 Cal Britten (Search2Retain Cycling) 32 Brian Mcleod (Team Budget Forklifts) 0:04:38 33 James Rendall (Search2Retain Cycling) 0:04:47 34 Daniel Brickell (Sutherland Shire CC Team) 0:04:52 35 Jacob Kauffmann (NKC - Lexus Cycling Team) 0:04:58 36 Jarrod Hughes (Hunter District CC Team) 0:05:04 37 Jonathon Millington (NKC - Lexus Cycling Team) 0:05:05 38 Brenton Jones (Team Torq - Bicycle Superstore) 0:05:27 39 Saxon Irvine (Northern Sydney CC) 0:05:32 40 Jack Beckinsale (Team Jayco - Honey Shotz) 0:05:41 41 Sam Rutherford (GPM Wilson Racing) 0:05:47 42 James Hepburn (RBS Morgans - ATS Pro Cycling) 0:05:48 43 Luke Fetch (Search2Retain Cycling) 0:05:49 44 Nicholas D'ambrosio (Parramatta Racing Team) 0:06:02 45 Harry Carpenter (SASI) 0:06:26 46 Jay Dutton (Skoda St George NRS Team) 0:07:00 47 Jamie Lacey (Suzuki - Trek) 0:07:08 48 Edward Bissaker (Team Jayco - Honey Shotz) 0:07:31 49 Benjamin Fox (Racing Kangaroos) 0:07:38 50 Daniel O'keefe (Parramatta Racing Team) 0:08:09 51 James Stretch (Team Downunder) 0:08:30 52 Reece Robinson (Hunter District CC Team) 0:08:34 53 Edward White (GPM Wilson Racing) 0:08:47 54 Mitchell Carrington (Tamworth CC) 0:09:13 55 Etienne Blumstein - Jones (Canberra CC) 0:09:22 56 Brendan Brooks (Port Macquarie CC) 0:09:28 57 Alistar Loutit (GPM Wilson Racing) 0:09:30 58 Dylan Hately (John West Cycling) 0:09:38 59 Marc Williams (Team Budget Forklifts) 0:09:48 60 Samuel Hill (Hunter District CC Team) 0:09:49 61 Jacob Restall (Team Downunder) 0:09:52 62 Ryan Macanally (Team Budget Forklifts) 0:10:01 63 Alex Carver (Genesys Wealth Advisers PCT) 0:10:03 64 Mithell Flynn (Suzuki - Trek) 0:10:14 65 Brodie Talbot (Racing Kangaroos) 0:10:15 66 Sam Volker (Data#3 Cisco Racing Team) 0:10:16 67 Darren Cash (Sutherland Shire CC Team) 0:10:25 68 Samuel Witmitz (Team Budget Forklifts) 0:10:46 69 Michael Curran (NKC - Lexus Cycling Team) 0:11:05 70 Nick King (Data#3 Cisco Racing Team) 0:11:12 71 Robby Dalitz (Penrith CC) 0:11:14 72 Joshua Taylor (GPM Wilson Racing) 0:11:29 73 William Lind (Suzuki - Trek) 0:11:36 74 Blake Lynn (Sutherland Shire CC Team) 0:12:13 75 Mitchell Codner (Skoda St George NRS Team) 0:12:21 76 Alex Wolher (Team Downunder) 0:12:28 77 Shaun Baxter (Grafton CC) 0:13:34 78 Guy Brown (NKC - Lexus Cycling Team) 0:13:47 79 Sam Sautelle (Suzuki - Trek) 0:14:08 80 Ivan Michelin Beard (Suzuki - Trek) 0:14:28 81 Brendan Johnson (Suzuki - Trek) 0:15:46 82 Fraser Northey (SASI) 0:16:09 83 Steven Del Gallo (John West Cycling) 0:16:18 84 James Butler (John West Cycling) 0:21:29 85 Craig Hutton (Racing Kangaroos) 0:27:21 86 Peter Herzig (Team Budget Forklifts) 0:27:30 87 Josh Berry (Suzuki - Trek) 0:31:05 88 Jarryd Jones (Team Torq - Bicycle Superstore) 0:31:14 89 Dane Crawford (NKC - Lexus Cycling Team) 0:32:30 90 Luke Collyer (Parramatta Racing Team) 0:33:43 91 Ruan Benson (Canberra CC) 0:34:16 92 Hayden Kegg (Parramatta Racing Team) 0:35:36 93 Brendan Cole (SASI) 0:35:52 94 Macauley Mullhall (Parramatta Racing Team) 0:36:23 95 Nathan Ruks (Hunter District CC Team) 0:37:42 96 Paul Verkuylen (Hunter District CC Team) 0:38:58 97 Kierin Lewis (Team Downunder) 0:40:19 98 Robert Quinn (Sutherland Shire CC Team) 0:41:10 99 Trent Derecourt (John West Cycling) 0:41:18 100 John Walker (RBS Morgans - ATS Pro Cycling) 0:42:14 101 Ben Kersten (Racing Kangaroos) 0:43:18 102 Scott Butler (Team Torq - Bicycle Superstore) 0:43:21 103 Paul Archer (Sutherland Shire CC Team) 0:43:32 104 Stuart Mulhern (Team Downunder) 0:43:38 105 Geoff Straub (Team Downunder) 0:43:57 106 Jake Magee (GPM Wilson Racing) 0:44:12 107 Chris Edden (Hunter District CC Team) 0:44:20 108 Benjamin Harvey (Parramatta Racing Team) 0:45:06 109 David Stevens (SASI) 0:45:30 110 Damian Mason (Team Torq - Bicycle Superstore) 0:51:49 111 Todd Greenland (Parramatta Racing Team) 0:51:50 112 Lewis Garland (Hunter District CC Team) 0:52:05 113 Jarrod Triggs (Skoda St George NRS Team) 0:52:11 114 Alex Wong (GPM Wilson Racing) 0:52:45 115 Adam Allen (Data#3 Cisco Racing Team) 1:01:56 116 Mitchell Hayward (Sutherland Shire CC Team) 1:25:42 117 Ben Whittmore (Skoda St George NRS Team) 1:28:48

Sprint classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Benjamin Hill (RBS Morgans - ATS Pro Cycling) 26 pts 2 Patrick Shaw (Genesys Wealth Advisers PCT) 21 3 Mark O'brien (Team Budget Forklifts) 20 4 Anthony Giacoppo (Genesys Wealth Advisers PCT) 20 5 Edward White (GPM Wilson Racing) 19 6 Joshua Taylor (GPM Wilson Racing) 17 7 James Boal (John West Cycling) 17 8 Jai Crawford (Genesys Wealth Advisers PCT) 16 9 Cameron Bayly (Search2Retain Cycling) 13 10 Michael Cupitt (Team Budget Forklifts) 13 11 Joseph Lewis (RBS Morgans - ATS Pro Cycling) 13 12 Neil Van Der Ploeg (Search2Retain Cycling) 12 13 Michael Curran (NKC - Lexus Cycling Team) 11 14 Matthew Marshall (Team Downunder) 10 15 Ben Kersten (Racing Kangaroos) 10 16 William Lind (Suzuki - Trek) 8 17 Jonathan Lovelock (Genesys Wealth Advisers PCT) 8 18 Alex Carver (Genesys Wealth Advisers PCT) 6 19 Brock Roberts (John West Cycling) 4 20 Brenton Jones (Team Torq - Bicycle Superstore) 4 21 Robert Quinn (Sutherland Shire CC Team) 3 22 Karl Evans (SASI) 3 23 Craig Hutton (Racing Kangaroos) 3 24 Daniel Alcock (Racing Kangaroos) 2 25 Brendan Brooks (Port Macquarie CC) 2 26 Luke Fetch (Search2Retain Cycling) 2 27 John Walker (RBS Morgans - ATS Pro Cycling) 1 28 Alistar Loutit (GPM Wilson Racing) 1 29 Jeremy Scott (Skoda St George NRS Team) 1 30 Ryan Macanally (Team Budget Forklifts) 1 31 Guy Brown (NKC - Lexus Cycling Team) 1

KOM classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Benjamin Hill (RBS Morgans - ATS Pro Cycling) 15 pts 2 Jai Crawford (Genesys Wealth Advisers PCT) 12 3 Mark O'brien (Team Budget Forklifts) 10 4 Edward White (GPM Wilson Racing) 5 5 Neil Van Der Ploeg (Search2Retain Cycling) 5 6 Karl Evans (SASI) 5 7 Cameron Bayly (Search2Retain Cycling) 4 8 Brodie Talbot (Racing Kangaroos) 3 9 Rowan Dever (John West Cycling) 3 10 Andrew Roe (SASI) 2 11 Nathan Earle (Genesys Wealth Advisers PCT) 2 12 Michael Cupitt (Team Budget Forklifts) 2 13 Jonathan Lovelock (Genesys Wealth Advisers PCT) 1