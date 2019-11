Thomas Voeckler (Europcar) (Image credit: Sirotti)

Thomas Voeckler (Team Europcar) has set up overall victory at the Route du Sud after winning the queen stage in the Pyrenees and gaining precious seconds on most of his key rivals.

The ever-aggressive Frenchman showed he is on form for the Tour de France by joining the four-rider break of the Port de Balès that end just 30km from the finish and then beat Italian national champion Franco Pellizotti (Andorni Giocattoli) in a close sprint. John Gadret (AG2R La Mondiale) finished third, with his teammate Romain Bardet fourth.

Voeckler now leads Pellizotti by four seconds in the overall classification with just Sunday's 149km final stage from Saint-Gaudens to L’Isle-Jourdain to contest. The stage ends with a finishing circuit and is expected to finish with a sprint.

Voeckler set up his victory by joining Gadret and Bardet on the Port de Balès when the race exploded after a series of attacks. He was first over the climb and then dived down the descent, with Pellizotti only catching the trio in the final kilometre. However Voeckler launched the sprint early and held off the Italian at the line.

It was his second victory of the season after recently taking a similar stage victory at the Dauphiné Libéré. Last year he won two stages at the Tour de France and the climber's polka dot jersey.



Full Results 1 Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar 4:43:53 2 Franco Pellizotti (Ita) Androni Giocattoli 3 John Gadret (Fra) AG2R La Mondiale 4 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 5 Ruben Plaza Molina (Spa) Movistar Team 0:00:10 6 Diego Rosa (Ita) Androni Giocattoli 7 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 8 Kanstantsin Siutsou (Blr) Sky Procycling 0:00:16 9 Guillaume Levarlet (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:00:18 10 Florian Guillou (Fra) Bretagne-Seche Environnement 11 Sylvester Szmyd (Pol) Movistar Team 12 Fabrice Jeandesboz (Fra) Sojasun 13 David Arroyo Duran (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 14 Alexis Vuillermoz (Fra) Sojasun 0:01:02 15 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credits 16 Stéphane Rossetto (Fra) BigMat-Auber 93 17 Vegard Stake Laengen (Nor) Bretagne-Seche Environnement 0:01:21 18 Amets Txurruka (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 19 Arnaud Courteille (Fra) FDJ 0:01:22 20 Thomas Degand (Bel) Accent Jobs-Wanty 0:03:41 21 Christian Knees (Ger) Sky Procycling 0:04:06 22 Antoine Lavieu (Fra) La Pomme Marseille 23 Fabricio Ferrari Barcelo (Uru) Caja Rural-Seguros RGA 24 Danail Andonov Petrov (Bul) Caja Rural-Seguros RGA 25 Dario Cataldo (Ita) Sky Procycling 26 Jurgen Van Goolen (Bel) Accent Jobs-Wanty 0:04:40 27 Sébastian Baldauf (Ger) Team NSP-Ghost 28 David Lelay (Fra) Sojasun 29 Angel Madrazo Ruiz (Spa) Movistar Team 30 Nicolas Bazin (Fra) BigMat-Auber 93 31 Francis Mourey (Fra) FDJ 32 Anthony Roux (Fra) FDJ 0:05:48 33 Oleksandr Polivoda (Ukr) Atlas Personal-Jakroo 34 Yannick Martinez (Fra) La Pomme Marseille 35 Guillaume Bonnafond (Fra) AG2R La Mondiale 36 Davide Malacarne (Ita) Team Europcar 37 Nicolas Baldo (Fra) Atlas Personal-Jakroo 38 Ivan Velasco Murillo (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:08:14 39 Natnael Berhane (Eri) Team Europcar 0:10:28 40 Théo Vimpere (Fra) BigMat-Auber 93 0:10:54 41 Salvatore Puccio (Ita) Sky Procycling 0:12:10 42 Jerome Cousin (Fra) Team Europcar 0:12:32 43 Anthony Charteau (Fra) Team Europcar 44 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli 45 Riccardo Chiarini (Ita) Androni Giocattoli 0:13:29 46 Temesgen Teklehaymanot (Eri) Atlas Personal-Jakroo 47 Dimitri Le Boulch (Fra) BigMat-Auber 93 48 Pablo Lastras Garcia (Spa) Movistar Team 49 Geoffroy Lequatre (Fra) Bretagne-Seche Environnement 50 Yoann Paillot (Fra) La Pomme Marseille 51 Samuel Dumoulin (Fra) AG2R La Mondiale 52 Adrien Petit (Fra) Cofidis, Solutions Credits 53 Florent Barle (Fra) Cofidis, Solutions Credits 54 Christophe Laborie (Fra) Sojasun 55 Ian Boswell (USA) Sky Procycling 56 Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale 57 Jean-Marc Bideau (Fra) Bretagne-Seche Environnement 58 Romain Hardy (Fra) Cofidis, Solutions Credits 59 Emanuele Sella (Ita) Androni Giocattoli 60 Nicolas Vogondy (Fra) Accent Jobs-Wanty 61 Sandy Casar (Fra) FDJ 62 Guillaume Faucon (Fra) BigMat-Auber 93 0:19:13 63 Laurent Pichon (Fra) FDJ 0:21:01 64 Javier Moreno Bazan (Spa) Movistar Team 65 Paul Poux (Fra) Sojasun 66 Omar Fraile Matarranza (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 67 Laurent Mangel (Fra) FDJ 68 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale 69 Johan Le Bon (Fra) FDJ 70 Christopher Sutton (Aus) Sky Procycling 71 Rinaldo Nocentini (Ita) AG2R La Mondiale 72 Manuel Antonio Leal Cardoso (Por) Caja Rural-Seguros RGA 0:22:37 73 Stefan Schäfer (Ger) Team NSP-Ghost 0:22:51 74 Yohann Gene (Fra) Team Europcar 0:24:22 75 Christophe Kern (Fra) Team Europcar 76 Julien Antomarchi (Fra) La Pomme Marseille 77 David Boucher (Fra) FDJ 0:27:15 78 Danilo Napolitano (Ita) Accent Jobs-Wanty 79 Benjamin Verraes (Bel) Accent Jobs-Wanty 80 Roy Jans (Bel) Accent Jobs-Wanty 81 Steven Tronet (Fra) BigMat-Auber 93 82 Thomas Vaubourzeix (Fra) La Pomme Marseille 83 Renaud Dion (Fra) Bretagne-Seche Environnement 84 Benjamin Giraud (Fra) La Pomme Marseille 85 Flavien Dassonville (Fra) BigMat-Auber 93 86 Jean-Luc Delpech (Fra) Bretagne-Seche Environnement 87 René Hooghiemster (Ned) Team NSP-Ghost 88 Jacob Fiedler (Ger) Team NSP-Ghost 89 Léo Menville (Fra) Team NSP-Ghost 90 Sven Forberger (Ger) Team NSP-Ghost 91 Sebastian Forke (Ger) Team NSP-Ghost 92 Thomas Rostollan (Fra) La Pomme Marseille 93 Adrien Chenaux (Swi) Atlas Personal-Jakroo 94 Gael Malacarne (Fra) Bretagne-Seche Environnement 95 Nicolas Winter (Swi) Atlas Personal-Jakroo 96 Stéphane Poulhies (Fra) Cofidis, Solutions Credits 97 Gregory Habeaux (Bel) Accent Jobs-Wanty 98 Steven Caethoven (Bel) Accent Jobs-Wanty 99 Etienne Tortelier (Fra) Sojasun 100 Nicolas Lüthi (Swi) Atlas Personal-Jakroo 101 Cyril Bessy (Fra) Cofidis, Solutions Credits 102 Giairo Ermeti (Ita) Androni Giocattoli 103 Timo Thömel (Ger) Team NSP-Ghost HD Mattia Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli DNF Alex Dowsett (GBr) Movistar Team DNF Argiro Alonso Ospina Hernandez (Col) Movistar Team DNF Sébastien Chavanel (Fra) Team Europcar DNF Romain Lemarchand (Fra) Cofidis, Solutions Credits DNF Pierre-Luc Perrichon (Fra) Bretagne-Seche Environnement DNF Benoit Drujon (Fra) BigMat-Auber 93 DNF Justin Jules (Fra) La Pomme Marseille DNF Kanstantsin Klimiankou (Blr) Atlas Personal-Jakroo DNS Francisco José Ventoso Alberdi (Spa) Movistar Team

Points 1 Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar 20 pts 2 Franco Pellizotti (Ita) Androni Giocattoli 17 3 John Gadret (Fra) AG2R La Mondiale 15 4 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 13 5 Ruben Plaza Molina (Spa) Movistar Team 11 6 Diego Rosa (Ita) Androni Giocattoli 10 7 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 9 8 Kanstantsin Siutsou (Blr) Sky Procycling 8 9 Guillaume Levarlet (Fra) Cofidis, Solutions Credits 7 10 Florian Guillou (Fra) Bretagne-Seche Environnement 6 11 Sylvester Szmyd (Pol) Movistar Team 5 12 Fabrice Jeandesboz (Fra) Sojasun 4 13 David Arroyo Duran (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 3 14 Alexis Vuillermoz (Fra) Sojasun 2 15 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credits 1

Sprint 1 - Bagnères de Luchon, 28.2km 1 Steven Caethoven (Bel) Accent Jobs-Wanty 6 pts 2 Benjamin Verraes (Bel) Accent Jobs-Wanty 3 3 Gregory Habeaux (Bel) Accent Jobs-Wanty 1

Sprint 2 - Loudenvielle, 56.5km 1 Angel Madrazo Ruiz (Spa) Movistar Team 6 pts 2 David Lelay (Fra) Sojasun 3 3 Emanuele Sella (Ita) Androni Giocattoli 1

Sprint 3 - Mauléon Barousse, 135.4km 1 Samuel Dumoulin (Fra) AG2R La Mondiale 6 pts 2 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli 3 3 Yohann Gene (Fra) Team Europcar 1

Mountain 1 - Col du Peyresourde -Haut Balestas (Cat. 1) 44km 1 Omar Fraile Matarranza (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 10 pts 2 Emanuele Sella (Ita) Androni Giocattoli 8 3 Christophe Kern (Fra) Team Europcar 6 4 Guillaume Levarlet (Fra) Cofidis, Solutions Credits 4

Mountain 2 - Col du Val Louron-Azet (Cat. 1) 65.7km 1 Omar Fraile Matarranza (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 10 pts 2 Emanuele Sella (Ita) Androni Giocattoli 8 3 Davide Malacarne (Ita) Team Europcar 6 4 Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale 4

Mountain 3 - Port de Balès (Cat. 1) 155km 1 Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar 10 pts 2 John Gadret (Fra) AG2R La Mondiale 8 3 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 6 4 Franco Pellizotti (Ita) Androni Giocattoli 4

Teams 1 Ag2R La Mondiale 14:11:49 2 Movistar Team 0:04:58 3 Caja Rural - Seguros RGA 0:05:35 4 Sojasun 0:05:50 5 Sky Procycling 0:08:18 6 FDJ 0:11:40 7 Androni Giocattoli - Venezuela 0:12:32 8 Cofidis, Solutions Credits 0:14:39 9 Bretagne - Seche Environnement 0:14:58 10 Team Europcar 0:16:06 11 Bigmat - Auber 93 0:16:26 12 Accent Jobs - Wanty 0:21:40 13 La Pomme Marseille 0:23:13 14 Atlas Personal - Jakroo 0:24:55 15 Team NSP - Ghost 0:54:36

General classification after stage 3 1 Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar 14:41:27 2 Franco Pellizotti (Ita) Androni Giocattoli 0:00:04 3 John Gadret (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:06 4 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:09 5 Diego Rosa (Ita) Androni Giocattoli 0:00:20 6 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 7 Ruben Plaza Molina (Spa) Movistar Team 8 Kanstantsin Siutsou (Blr) Sky Procycling 0:00:26 9 Guillaume Levarlet (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:00:28 10 Fabrice Jeandesboz (Fra) Sojasun 11 David Arroyo Duran (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 12 Florian Guillou (Fra) Bretagne-Seche Environnement 13 Sylvester Szmyd (Pol) Movistar Team 14 Alexis Vuillermoz (Fra) Sojasun 0:01:12 15 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credits 16 Stéphane Rossetto (Fra) BigMat-Auber 93 17 Amets Txurruka (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:01:31 18 Vegard Stake Laengen (Nor) Bretagne-Seche Environnement 19 Arnaud Courteille (Fra) FDJ 0:01:32 20 Thomas Degand (Bel) Accent Jobs-Wanty 0:03:51 21 Christian Knees (Ger) Sky Procycling 0:04:16 22 Fabricio Ferrari Barcelo (Uru) Caja Rural-Seguros RGA 23 Dario Cataldo (Ita) Sky Procycling 24 Danail Andonov Petrov (Bul) Caja Rural-Seguros RGA 25 Angel Madrazo Ruiz (Spa) Movistar Team 0:04:47 26 David Lelay (Fra) Sojasun 27 Nicolas Bazin (Fra) BigMat-Auber 93 0:04:50 28 Sébastian Baldauf (Ger) Team NSP-Ghost 29 Jurgen Van Goolen (Bel) Accent Jobs-Wanty 30 Francis Mourey (Fra) FDJ 31 Antoine Lavieu (Fra) La Pomme Marseille 0:05:36 32 Yannick Martinez (Fra) La Pomme Marseille 0:05:47 33 Anthony Roux (Fra) FDJ 0:05:52 34 Davide Malacarne (Ita) Team Europcar 0:05:56 35 Nicolas Baldo (Fra) Atlas Personal-Jakroo 0:05:58 36 Oleksandr Polivoda (Ukr) Atlas Personal-Jakroo 37 Ivan Velasco Murillo (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:08:24 38 Guillaume Bonnafond (Fra) AG2R La Mondiale 0:10:36 39 Natnael Berhane (Eri) Team Europcar 0:10:38 40 Salvatore Puccio (Ita) Sky Procycling 0:12:20 41 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli 0:12:40 42 Jerome Cousin (Fra) Team Europcar 0:12:42 43 Samuel Dumoulin (Fra) AG2R La Mondiale 0:13:32 44 Emanuele Sella (Ita) Androni Giocattoli 0:13:35 45 Romain Hardy (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:13:36 46 Geoffroy Lequatre (Fra) Bretagne-Seche Environnement 0:13:39 47 Christophe Laborie (Fra) Sojasun 48 Riccardo Chiarini (Ita) Androni Giocattoli 49 Temesgen Teklehaymanot (Eri) Atlas Personal-Jakroo 50 Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale 51 Ian Boswell (USA) Sky Procycling 52 Sandy Casar (Fra) FDJ 53 Dimitri Le Boulch (Fra) BigMat-Auber 93 0:13:59 54 Anthony Charteau (Fra) Team Europcar 0:14:40 55 Adrien Petit (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:15:09 56 Nicolas Vogondy (Fra) Accent Jobs-Wanty 0:15:22 57 Pablo Lastras Garcia (Spa) Movistar Team 0:16:48 58 Yoann Paillot (Fra) La Pomme Marseille 0:17:13 59 Florent Barle (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:18:11 60 Jean-Marc Bideau (Fra) Bretagne-Seche Environnement 0:18:17 61 Théo Vimpere (Fra) BigMat-Auber 93 0:19:40 62 Christopher Sutton (Aus) Sky Procycling 0:21:05 63 Laurent Pichon (Fra) FDJ 0:21:11 64 Rinaldo Nocentini (Ita) AG2R La Mondiale 65 Johan Le Bon (Fra) FDJ 66 Paul Poux (Fra) Sojasun 67 Javier Moreno Bazan (Spa) Movistar Team 68 Laurent Mangel (Fra) FDJ 0:21:31 69 Yohann Gene (Fra) Team Europcar 0:24:21 70 Julien Antomarchi (Fra) La Pomme Marseille 0:24:32 71 Omar Fraile Matarranza (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:24:45 72 Manuel Antonio Leal Cardoso (Por) Caja Rural-Seguros RGA 0:26:21 73 Benjamin Giraud (Fra) La Pomme Marseille 0:27:24 74 Gregory Habeaux (Bel) Accent Jobs-Wanty 75 Stéphane Poulhies (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:27:25 76 Steven Tronet (Fra) BigMat-Auber 93 77 Jean-Luc Delpech (Fra) Bretagne-Seche Environnement 78 Gael Malacarne (Fra) Bretagne-Seche Environnement 79 Giairo Ermeti (Ita) Androni Giocattoli 80 Etienne Tortelier (Fra) Sojasun 0:27:55 81 Guillaume Faucon (Fra) BigMat-Auber 93 0:27:59 82 Adrien Chenaux (Swi) Atlas Personal-Jakroo 0:28:06 83 Roy Jans (Bel) Accent Jobs-Wanty 0:29:57 84 Stefan Schäfer (Ger) Team NSP-Ghost 0:30:41 85 Renaud Dion (Fra) Bretagne-Seche Environnement 0:30:46 86 Danilo Napolitano (Ita) Accent Jobs-Wanty 0:30:48 87 Nicolas Lüthi (Swi) Atlas Personal-Jakroo 0:30:59 88 Nicolas Winter (Swi) Atlas Personal-Jakroo 89 David Boucher (Fra) FDJ 0:32:03 90 Sven Forberger (Ger) Team NSP-Ghost 91 Benjamin Verraes (Bel) Accent Jobs-Wanty 0:35:03 92 Jacob Fiedler (Ger) Team NSP-Ghost 0:35:05 93 Timo Thömel (Ger) Team NSP-Ghost 0:35:25 94 Steven Caethoven (Bel) Accent Jobs-Wanty 0:35:49 95 Léo Menville (Fra) Team NSP-Ghost 0:36:01 96 René Hooghiemster (Ned) Team NSP-Ghost 97 Flavien Dassonville (Fra) BigMat-Auber 93 98 Christophe Kern (Fra) Team Europcar 0:37:32 99 Thomas Rostollan (Fra) La Pomme Marseille 0:38:07 100 Thomas Vaubourzeix (Fra) La Pomme Marseille 0:38:13 101 Sebastian Forke (Ger) Team NSP-Ghost 0:38:33 102 Cyril Bessy (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:40:57 103 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale 0:42:49 104 Mattia Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli 0:51:20

Points classification 1 Yannick Martinez (Fra) La Pomme Marseille 33 pts 2 Anthony Roux (Fra) FDJ 28 3 Christopher Sutton (Aus) Sky Procycling 28 4 Yohann Gene (Fra) Team Europcar 22 5 Samuel Dumoulin (Fra) AG2R La Mondiale 22 6 Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar 20 7 Franco Pellizotti (Ita) Androni Giocattoli 17 8 Diego Rosa (Ita) Androni Giocattoli 16 9 John Gadret (Fra) AG2R La Mondiale 15 10 Adrien Petit (Fra) Cofidis, Solutions Credits 15 11 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 13 12 Danilo Napolitano (Ita) Accent Jobs-Wanty 13 13 Ruben Plaza Molina (Spa) Movistar Team 11 14 Benjamin Giraud (Fra) La Pomme Marseille 11 15 Geoffroy Lequatre (Fra) Bretagne-Seche Environnement 10 16 Laurent Pichon (Fra) FDJ 10 17 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 9 18 Giairo Ermeti (Ita) Androni Giocattoli 9 19 Kanstantsin Siutsou (Blr) Sky Procycling 8 20 Steven Tronet (Fra) BigMat-Auber 93 8 21 Guillaume Levarlet (Fra) Cofidis, Solutions Credits 7 22 Sébastian Baldauf (Ger) Team NSP-Ghost 7 23 Stéphane Poulhies (Fra) Cofidis, Solutions Credits 7 24 Florian Guillou (Fra) Bretagne-Seche Environnement 6 25 Alexis Vuillermoz (Fra) Sojasun 6 26 Christophe Laborie (Fra) Sojasun 6 27 Sylvester Szmyd (Pol) Movistar Team 5 28 Emanuele Sella (Ita) Androni Giocattoli 5 29 Jean-Luc Delpech (Fra) Bretagne-Seche Environnement 5 30 Fabrice Jeandesboz (Fra) Sojasun 4 31 David Arroyo Duran (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 3 32 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credits 1 33 Nicolas Bazin (Fra) BigMat-Auber 93 1 34 Manuel Antonio Leal Cardoso (Por) Caja Rural-Seguros RGA 1

Sprint classification 1 Steven Caethoven (Bel) Accent Jobs-Wanty 24 pts 2 Thomas Rostollan (Fra) La Pomme Marseille 12 3 Florent Barle (Fra) Cofidis, Solutions Credits 9 4 Samuel Dumoulin (Fra) AG2R La Mondiale 6 5 Angel Madrazo Ruiz (Spa) Movistar Team 6 6 Emanuele Sella (Ita) Androni Giocattoli 5 7 Romain Hardy (Fra) Cofidis, Solutions Credits 4 8 David Lelay (Fra) Sojasun 4 9 Benjamin Verraes (Bel) Accent Jobs-Wanty 3 10 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli 3 11 Davide Malacarne (Ita) Team Europcar 3 12 Gregory Habeaux (Bel) Accent Jobs-Wanty 1 13 Yohann Gene (Fra) Team Europcar 1 14 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 1 15 Benjamin Giraud (Fra) La Pomme Marseille 1 16 Yannick Martinez (Fra) La Pomme Marseille 1

Mountains classification 1 Omar Fraile Matarranza (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 20 pts 2 Emanuele Sella (Ita) Androni Giocattoli 20 3 Romain Hardy (Fra) Cofidis, Solutions Credits 11 4 Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar 10 5 Florent Barle (Fra) Cofidis, Solutions Credits 10 6 John Gadret (Fra) AG2R La Mondiale 9 7 Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale 9 8 Fabricio Ferrari Barcelo (Uru) Caja Rural-Seguros RGA 7 9 Christophe Kern (Fra) Team Europcar 7 10 Thomas Rostollan (Fra) La Pomme Marseille 6 11 Davide Malacarne (Ita) Team Europcar 6 12 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 6 13 Guillaume Levarlet (Fra) Cofidis, Solutions Credits 6 14 Steven Caethoven (Bel) Accent Jobs-Wanty 6 15 Laurent Mangel (Fra) FDJ 5 16 Danail Andonov Petrov (Bul) Caja Rural-Seguros RGA 5 17 Franco Pellizotti (Ita) Androni Giocattoli 4 18 Diego Rosa (Ita) Androni Giocattoli 2 19 Amets Txurruka (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 2 20 Ruben Plaza Molina (Spa) Movistar Team 2 21 Oleksandr Polivoda (Ukr) Atlas Personal-Jakroo 1 22 Paul Poux (Fra) Sojasun 1 23 Nicolas Vogondy (Fra) Accent Jobs-Wanty 1 24 David Lelay (Fra) Sojasun 1 25 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 1