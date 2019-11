Yannick Martinez (La Pomme Marseille) sprinted to victory in the opening stage of the Route du Sud and earned the first leader's jersey of the French four-day stage race. Anthony Roux (FDJ) and Adrien Petit (Cofidis, Solutions Credits) rounded out the top three in the field sprint finale.

With the time bonuses factored in, Martinez holds the leader's jersey with a four-second lead on Roux with Thomas Rostollan (La Pomme Marseille) in third overall, also at four seconds.

The 209km stage from Castres to Mirande, the longest of the Route du Sud, was dominated by a three-rider escape which formed in the opening kilometres. Rostollan, Romain Hardy (Cofidis, Solutions Credits) and Emanuele Sella (Androni Giocattoli) quickly rode to an advantage in excess of eight minutes, but once Movistar and AG2R-La Mondiale upped the tempo in the peloton the break's lead began to steadily decrease.

Midway through the opening stage rain began to fall and with Europcar and BigMat-Auber93 also contributing to the chase effort the race came back together inside of 20km remaining.

For their efforts off the front, Rostollan would take the sprint jersey while Hardy picked up the mountains jersey.

A technical and rolling finale saw a flurry of attacks from the peloton, but nothing was able to stay away resulting in a field sprint finish taken by UCI Continental rider Yannick Martinez, who claimed his second win of the 2013 season.

Full Results 1 Yannick Martinez (Fra) La Pomme Marseille 5:19:44 2 Anthony Roux (Fra) FDJ 3 Adrien Petit (Fra) Cofidis, Solutions Credits 4 Danilo Napolitano (Ita) Accent Jobs-Wanty 5 Christopher Sutton (Aus) Sky Procycling 6 Laurent Pichon (Fra) FDJ 7 Benjamin Giraud (Fra) La Pomme Marseille 8 Steven Tronet (Fra) BigMat-Auber 93 9 Samuel Dumoulin (Fra) AG2R La Mondiale 10 Christophe Laborie (Fra) Sojasun 11 Jean-Luc Delpech (Fra) Bretagne-Seche Environnement 12 Stéphane Poulhies (Fra) Cofidis, Solutions Credits 13 Francisco José Ventoso Alberdi (Spa) Movistar Team 14 Yohann Gene (Fra) Team Europcar 15 Manuel Antonio Leal Cardoso (Por) Caja Rural-Seguros RGA 16 Amets Txurruka (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 17 Léo Menville (Fra) Team NSP-Ghost 18 Alex Dowsett (GBr) Movistar Team 19 Christian Knees (Ger) Sky Procycling 20 Kanstantsin Siutsou (Blr) Sky Procycling 21 Davide Malacarne (Ita) Team Europcar 22 Diego Rosa (Ita) Androni Giocattoli 23 Salvatore Puccio (Ita) Sky Procycling 24 Nicolas Bazin (Fra) BigMat-Auber 93 25 Pablo Lastras Garcia (Spa) Movistar Team 26 Angel Madrazo Ruiz (Spa) Movistar Team 27 John Gadret (Fra) AG2R La Mondiale 28 Florent Barle (Fra) Cofidis, Solutions Credits 29 Jacob Fiedler (Ger) Team NSP-Ghost 30 Benjamin Verraes (Bel) Accent Jobs-Wanty 31 Natnael Berhane (Eri) Team Europcar 32 Laurent Mangel (Fra) FDJ 33 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli 34 Nicolas Lüthi (Swi) Atlas Personal-Jakroo 35 Guillaume Levarlet (Fra) Cofidis, Solutions Credits 36 Dario Cataldo (Ita) Sky Procycling 37 David Boucher (Fra) FDJ 38 Timo Thömel (Ger) Team NSP-Ghost 39 Alexis Vuillermoz (Fra) Sojasun 40 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 41 René Hooghiemster (Ned) Team NSP-Ghost 42 Sébastian Baldauf (Ger) Team NSP-Ghost 43 Fabrice Jeandesboz (Fra) Sojasun 44 Arnaud Courteille (Fra) FDJ 45 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 46 Sebastian Forke (Ger) Team NSP-Ghost 47 Renaud Dion (Fra) Bretagne-Seche Environnement 48 Omar Fraile Matarranza (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 49 Fabricio Ferrari Barcelo (Uru) Caja Rural-Seguros RGA 50 Geoffroy Lequatre (Fra) Bretagne-Seche Environnement 51 Rinaldo Nocentini (Ita) AG2R La Mondiale 52 Guillaume Bonnafond (Fra) AG2R La Mondiale 53 Franco Pellizotti (Ita) Androni Giocattoli 54 Riccardo Chiarini (Ita) Androni Giocattoli 55 Romain Lemarchand (Fra) Cofidis, Solutions Credits 56 Nicolas Winter (Swi) Atlas Personal-Jakroo 57 Jurgen Van Goolen (Bel) Accent Jobs-Wanty 58 Sébastien Chavanel (Fra) Team Europcar 59 Jean-Marc Bideau (Fra) Bretagne-Seche Environnement 60 Gael Malacarne (Fra) Bretagne-Seche Environnement 61 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credits 62 Gregory Habeaux (Bel) Accent Jobs-Wanty 63 Antoine Lavieu (Fra) La Pomme Marseille 64 Thomas Degand (Bel) Accent Jobs-Wanty 65 Guillaume Faucon (Fra) BigMat-Auber 93 66 Francis Mourey (Fra) FDJ 67 Vegard Stake Laengen (Nor) Bretagne-Seche Environnement 68 Dimitri Le Boulch (Fra) BigMat-Auber 93 69 Ruben Plaza Molina (Spa) Movistar Team 70 Yoann Paillot (Fra) La Pomme Marseille 71 Roy Jans (Bel) Accent Jobs-Wanty 72 Sven Forberger (Ger) Team NSP-Ghost 73 David Arroyo Duran (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 74 Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar 75 Thomas Vaubourzeix (Fra) La Pomme Marseille 76 Stefan Schäfer (Ger) Team NSP-Ghost 77 David Lelay (Fra) Sojasun 78 Danail Andonov Petrov (Bul) Caja Rural-Seguros RGA 79 Paul Poux (Fra) Sojasun 80 Kanstantsin Klimiankou (Blr) Atlas Personal-Jakroo 81 Pierre-Luc Perrichon (Fra) Bretagne-Seche Environnement 82 Nicolas Baldo (Fra) Atlas Personal-Jakroo 83 Florian Guillou (Fra) Bretagne-Seche Environnement 84 Benoit Drujon (Fra) BigMat-Auber 93 85 Johan Le Bon (Fra) FDJ 86 Oleksandr Polivoda (Ukr) Atlas Personal-Jakroo 87 Giairo Ermeti (Ita) Androni Giocattoli 88 Ivan Velasco Murillo (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 89 Temesgen Teklehaymanot (Eri) Atlas Personal-Jakroo 90 Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale 91 Jerome Cousin (Fra) Team Europcar 92 Théo Vimpere (Fra) BigMat-Auber 93 93 Romain Hardy (Fra) Cofidis, Solutions Credits 94 Sylvester Szmyd (Pol) Movistar Team 95 Javier Moreno Bazan (Spa) Movistar Team 96 Sandy Casar (Fra) FDJ 97 Thomas Rostollan (Fra) La Pomme Marseille 98 Ian Boswell (USA) Sky Procycling 99 Flavien Dassonville (Fra) BigMat-Auber 93 100 Etienne Tortelier (Fra) Sojasun 101 Julien Antomarchi (Fra) La Pomme Marseille 102 Stéphane Rossetto (Fra) BigMat-Auber 93 103 Emanuele Sella (Ita) Androni Giocattoli 104 Anthony Charteau (Fra) Team Europcar 105 Christophe Kern (Fra) Team Europcar 106 Steven Caethoven (Bel) Accent Jobs-Wanty 107 Adrien Chenaux (Swi) Atlas Personal-Jakroo 0:00:41 108 Nicolas Vogondy (Fra) Accent Jobs-Wanty 0:01:43 109 Cyril Bessy (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:13:02 110 Justin Jules (Fra) La Pomme Marseille 111 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale 112 Argiro Alonso Ospina Hernandez (Col) Movistar Team 113 Mattia Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli 0:13:05 DNF Fabien Schmidt (Fra) Sojasun DNF Ruben Fernandez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA

Points 1 Yannick Martinez (Fra) La Pomme Marseille 20 pts 2 Anthony Roux (Fra) FDJ 17 3 Adrien Petit (Fra) Cofidis, Solutions Credits 15 4 Danilo Napolitano (Ita) Accent Jobs-Wanty 13 5 Christopher Sutton (Aus) Sky Procycling 11 6 Laurent Pichon (Fra) FDJ 10 7 Benjamin Giraud (Fra) La Pomme Marseille 9 8 Steven Tronet (Fra) BigMat-Auber 93 8 9 Samuel Dumoulin (Fra) AG2R La Mondiale 7 10 Christophe Laborie (Fra) Sojasun 6 11 Jean-Luc Delpech (Fra) Bretagne-Seche Environnement 5 12 Stéphane Poulhies (Fra) Cofidis, Solutions Credits 4 13 Francisco José Ventoso Alberdi (Spa) Movistar Team 3 14 Yohann Gene (Fra) Team Europcar 2 15 Manuel Antonio Leal Cardoso (Por) Caja Rural-Seguros RGA 1

Sprint 1 - Coufouleux, 52.9km 1 Thomas Rostollan (Fra) La Pomme Marseille 6 pts 2 Emanuele Sella (Ita) Androni Giocattoli 3 3 Romain Hardy (Fra) Cofidis, Solutions Credits 1

Sprint 2 - L'Isle Jourdain, 126km 1 Thomas Rostollan (Fra) La Pomme Marseille 6 pts 2 Romain Hardy (Fra) Cofidis, Solutions Credits 3 3 Emanuele Sella (Ita) Androni Giocattoli 1

Sprint 3 - Masseube, 179km 1 Francisco José Ventoso Alberdi (Spa) Movistar Team 6 pts 2 Davide Malacarne (Ita) Team Europcar 3 3 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 1

Mountain 1 - Côte de Lautrec (Cat. 3) 11.5km 1 Romain Hardy (Fra) Cofidis, Solutions Credits 5 pts 2 Thomas Rostollan (Fra) La Pomme Marseille 3 3 Emanuele Sella (Ita) Androni Giocattoli 2 4 Oleksandr Polivoda (Ukr) Atlas Personal-Jakroo 1

Mountain 2 - Côte au CR D39-D253 (Cat. 3) 135.5km 1 Romain Hardy (Fra) Cofidis, Solutions Credits 5 pts 2 Thomas Rostollan (Fra) La Pomme Marseille 3 3 Emanuele Sella (Ita) Androni Giocattoli 2 4 Christophe Kern (Fra) Team Europcar 1

Mountain 3 - Côte de Loubersan (Cat. 3) 199.7km 1 Laurent Mangel (Fra) FDJ 5 pts 2 Fabricio Ferrari Barcelo (Uru) Caja Rural-Seguros RGA 3 3 Diego Rosa (Ita) Androni Giocattoli 2 4 John Gadret (Fra) AG2R La Mondiale 1

Teams 1 FDJ 15:59:12 2 Cofidis, Solutions Credits 3 Sky Procycling 4 Movistar Team 5 Team Europcar 6 La Pomme Marseille 7 Ag2R La Mondiale 8 Caja Rural - Seguros RGA 9 Team NSP-Ghost 10 Accent Jobs - Wanty 11 Sojasun 12 Bigmat - Auber 93 13 Bretagne - Seche Environnement 14 Androni Giocattoli - Venezuela 15 Atlas Personal - Jakroo

General classification after stage 1 1 Yannick Martinez (Fra) La Pomme Marseille 5:19:34 2 Anthony Roux (Fra) FDJ 0:00:04 3 Thomas Rostollan (Fra) La Pomme Marseille 4 Adrien Petit (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:00:06 5 Francisco José Ventoso Alberdi (Spa) Movistar Team 0:00:07 6 Romain Hardy (Fra) Cofidis, Solutions Credits 7 Emanuele Sella (Ita) Androni Giocattoli 8 Davide Malacarne (Ita) Team Europcar 0:00:08 9 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:09 10 Danilo Napolitano (Ita) Accent Jobs-Wanty 0:00:10 11 Christopher Sutton (Aus) Sky Procycling 12 Laurent Pichon (Fra) FDJ 13 Benjamin Giraud (Fra) La Pomme Marseille 14 Steven Tronet (Fra) BigMat-Auber 93 15 Samuel Dumoulin (Fra) AG2R La Mondiale 16 Christophe Laborie (Fra) Sojasun 17 Jean-Luc Delpech (Fra) Bretagne-Seche Environnement 18 Stéphane Poulhies (Fra) Cofidis, Solutions Credits 19 Yohann Gene (Fra) Team Europcar 20 Manuel Antonio Leal Cardoso (Por) Caja Rural-Seguros RGA 21 Amets Txurruka (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 22 Léo Menville (Fra) Team NSP-Ghost 23 Alex Dowsett (GBr) Movistar Team 24 Christian Knees (Ger) Sky Procycling 25 Kanstantsin Siutsou (Blr) Sky Procycling 26 Diego Rosa (Ita) Androni Giocattoli 27 Salvatore Puccio (Ita) Sky Procycling 28 Nicolas Bazin (Fra) BigMat-Auber 93 29 Pablo Lastras Garcia (Spa) Movistar Team 30 Angel Madrazo Ruiz (Spa) Movistar Team 31 John Gadret (Fra) AG2R La Mondiale 32 Florent Barle (Fra) Cofidis, Solutions Credits 33 Jacob Fiedler (Ger) Team NSP-Ghost 34 Benjamin Verraes (Bel) Accent Jobs-Wanty 35 Natnael Berhane (Eri) Team Europcar 36 Laurent Mangel (Fra) FDJ 37 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli 38 Nicolas Lüthi (Swi) Atlas Personal-Jakroo 39 Guillaume Levarlet (Fra) Cofidis, Solutions Credits 40 Dario Cataldo (Ita) Sky Procycling 41 David Boucher (Fra) FDJ 42 Timo Thömel (Ger) Team NSP-Ghost 43 Alexis Vuillermoz (Fra) Sojasun 44 René Hooghiemster (Ned) Team NSP-Ghost 45 Sébastian Baldauf (Ger) Team NSP-Ghost 46 Fabrice Jeandesboz (Fra) Sojasun 47 Arnaud Courteille (Fra) FDJ 48 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 49 Sebastian Forke (Ger) Team NSP-Ghost 50 Renaud Dion (Fra) Bretagne-Seche Environnement 51 Omar Fraile Matarranza (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 52 Fabricio Ferrari Barcelo (Uru) Caja Rural-Seguros RGA 53 Geoffroy Lequatre (Fra) Bretagne-Seche Environnement 54 Rinaldo Nocentini (Ita) AG2R La Mondiale 55 Guillaume Bonnafond (Fra) AG2R La Mondiale 56 Franco Pellizotti (Ita) Androni Giocattoli 57 Riccardo Chiarini (Ita) Androni Giocattoli 58 Romain Lemarchand (Fra) Cofidis, Solutions Credits 59 Nicolas Winter (Swi) Atlas Personal-Jakroo 60 Jurgen Van Goolen (Bel) Accent Jobs-Wanty 61 Sébastien Chavanel (Fra) Team Europcar 62 Jean-Marc Bideau (Fra) Bretagne-Seche Environnement 63 Gael Malacarne (Fra) Bretagne-Seche Environnement 64 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credits 65 Gregory Habeaux (Bel) Accent Jobs-Wanty 66 Antoine Lavieu (Fra) La Pomme Marseille 67 Thomas Degand (Bel) Accent Jobs-Wanty 68 Guillaume Faucon (Fra) BigMat-Auber 93 69 Francis Mourey (Fra) FDJ 70 Vegard Stake Laengen (Nor) Bretagne-Seche Environnement 71 Dimitri Le Boulch (Fra) BigMat-Auber 93 72 Ruben Plaza Molina (Spa) Movistar Team 73 Yoann Paillot (Fra) La Pomme Marseille 74 Roy Jans (Bel) Accent Jobs-Wanty 75 Sven Forberger (Ger) Team NSP-Ghost 76 David Arroyo Duran (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 77 Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar 78 Thomas Vaubourzeix (Fra) La Pomme Marseille 79 Stefan Schäfer (Ger) Team NSP-Ghost 80 David Lelay (Fra) Sojasun 81 Danail Andonov Petrov (Bul) Caja Rural-Seguros RGA 82 Paul Poux (Fra) Sojasun 83 Kanstantsin Klimiankou (Blr) Atlas Personal-Jakroo 84 Pierre-Luc Perrichon (Fra) Bretagne-Seche Environnement 85 Nicolas Baldo (Fra) Atlas Personal-Jakroo 86 Florian Guillou (Fra) Bretagne-Seche Environnement 87 Benoit Drujon (Fra) BigMat-Auber 93 88 Johan Le Bon (Fra) FDJ 89 Oleksandr Polivoda (Ukr) Atlas Personal-Jakroo 90 Giairo Ermeti (Ita) Androni Giocattoli 91 Ivan Velasco Murillo (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 92 Temesgen Teklehaymanot (Eri) Atlas Personal-Jakroo 93 Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale 94 Jerome Cousin (Fra) Team Europcar 95 Théo Vimpere (Fra) BigMat-Auber 93 96 Sylvester Szmyd (Pol) Movistar Team 97 Javier Moreno Bazan (Spa) Movistar Team 98 Sandy Casar (Fra) FDJ 99 Ian Boswell (USA) Sky Procycling 100 Flavien Dassonville (Fra) BigMat-Auber 93 101 Etienne Tortelier (Fra) Sojasun 102 Julien Antomarchi (Fra) La Pomme Marseille 103 Stéphane Rossetto (Fra) BigMat-Auber 93 104 Anthony Charteau (Fra) Team Europcar 105 Christophe Kern (Fra) Team Europcar 106 Steven Caethoven (Bel) Accent Jobs-Wanty 107 Adrien Chenaux (Swi) Atlas Personal-Jakroo 0:00:51 108 Nicolas Vogondy (Fra) Accent Jobs-Wanty 0:01:53 109 Cyril Bessy (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:13:12 110 Justin Jules (Fra) La Pomme Marseille 111 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale 112 Argiro Alonso Ospina Hernandez (Col) Movistar Team 113 Mattia Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli 0:13:15

Sprint classification 1 Thomas Rostollan (Fra) La Pomme Marseille 12 pts 2 Francisco José Ventoso Alberdi (Spa) Movistar Team 6 3 Emanuele Sella (Ita) Androni Giocattoli 4 4 Romain Hardy (Fra) Cofidis, Solutions Credits 4 5 Davide Malacarne (Ita) Team Europcar 3 6 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 1

Mountains classification 1 Romain Hardy (Fra) Cofidis, Solutions Credits 10 pts 2 Thomas Rostollan (Fra) La Pomme Marseille 6 3 Laurent Mangel (Fra) FDJ 5 4 Emanuele Sella (Ita) Androni Giocattoli 4 5 Fabricio Ferrari Barcelo (Uru) Caja Rural-Seguros RGA 3 6 Diego Rosa (Ita) Androni Giocattoli 2 7 Christophe Kern (Fra) Team Europcar 1 8 Oleksandr Polivoda (Ukr) Atlas Personal-Jakroo 1 9 John Gadret (Fra) AG2R La Mondiale 1