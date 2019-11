Stéphane Poulhies (Saur-Sojasun) has won stage 1 at the Route du Sud and earned the first leader's jersey of the four-day French stage race. The 26-year-old Frenchman sprinted to his second victory of the season in the bunch gallop finale with the top three rounded out by compatriot Arnaud Demare (FDJ-Big Mat) and Italy's Manuel Belletti (AG2R La Mondiale).

With time bonuses factored in Poulhies leads general classification by four seconds over Demare and six seconds on Belletti.

The stage was dominated by a three-man break initiated by Jerome Cousin (Team Europcar). Cousin rode alone in the race lead for 40 kilometres before he was joined by Staf Scheirlinckx (Accent Jobs-Willems Veranda's) and Javier Chacon (Andalucia). The trio extended their lead to three minutes on the peloton, but were ultimately caught with 15 kilometres remaining.

Their efforts off the front did not go unrewarded, however, as Scheirlinckx claimed the mountains classification jersey while Cousin tops the sprint classification.

Full Results 1 Stéphane Poulhies (Fra) Saur - Sojasun 4:15:55 2 Arnaud Demare (Fra) FDJ-Big Mat 3 Manuel Belletti (Ita) AG2R La Mondiale 4 Mickael Delage (Fra) FDJ-Big Mat 5 Steven Tronet (Fra) Auber 93 6 Yohann Gene (Fra) Team Europcar 7 Jimmy Casper (Fra) AG2R La Mondiale 8 Enrique Sanz (Spa) Movistar Team 9 Baptiste Planckaert (Bel) Landbouwkrediet-Euphony 10 Fabien Bacquet (Fra) Auber 93 11 Jose Luis Cano (Spa) Andalucia 12 Franco Pellizotti (Ita) Androni Giocattoli 13 Armindo Fonseca (Fra) Bretagne - Schuller 14 Riccardo Chiarini (Ita) Androni Giocattoli 15 Francisco Javier Moreno Allue (Spa) Androni Giocattoli 16 Steven Caethoven (Bel) Accent Jobs - Willems Veranda's 17 Florent Barle (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 18 Rene Mandri (Est) Endura Racing 19 Iker Camano Ortuzar (Spa) Endura Racing 20 Johan Mombaerts (Fra) Auber 93 21 José Herrada Lopez (Spa) Movistar Team 22 Thomas Damuseau (Fra) Argos - Shimano 23 Sergey Shilov (Rus) Lokosphinx 24 Dean Windsor (Aus) Endura Racing 25 Arnaud Labbe (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 26 Jean-Marc Bideau (Fra) Bretagne - Schuller 27 Kevin Van Melsen (Bel) Accent Jobs - Willems Veranda's 28 Giairo Ermeti (Ita) Androni Giocattoli 29 Yukiya Arashiro (Jpn) Team Europcar 30 Romain Lemarchand (Fra) AG2R La Mondiale 31 Julien Fouchard (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 32 Kenny Elissonde (Fra) FDJ-Big Mat 33 Antonio Santoro (Ita) Androni Giocattoli 34 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 35 Alexander Wetterhall (Swe) Endura Racing 36 Adrian Palomares Villaplana (Spa) Andalucia 37 Mickaël Buffaz (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 38 Pablo Lechuga Rodriguez (Spa) Andalucia 39 Jean-Lou Paiani (Fra) Saur - Sojasun 40 Florian Guillou (Fra) Bretagne - Schuller 41 Davy Commeyne (Bel) Landbouwkrediet-Euphony 42 Gregor Gazvoda (Slo) AG2R La Mondiale 43 Mathieu Drujon (Fra) Auber 93 44 Geoffroy Lequatre (Fra) Bretagne - Schuller 45 Yukihiro Doi (Jpn) Argos - Shimano 46 Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale 47 Kristof Goddaert (Bel) AG2R La Mondiale 48 Gilles Devillers (Bel) Landbouwkrediet-Euphony 49 Yannick Talabardon (Fra) Saur - Sojasun 50 Jimmy Engoulvent (Fra) Saur - Sojasun 51 Alexandre Pichot (Fra) Team Europcar 52 Thierry Hupond (Fra) Argos - Shimano 53 Rafai Chtioui (Tun) Team Europcar 54 Evgeny Shalunov (Rus) Lokosphinx 55 Kirill Sveshnikov (Rus) Lokosphinx 0:00:16 56 Eric Berthou (Fra) Bretagne - Schuller 57 Jean-Luc Delpech (Fra) Bretagne - Schuller 58 Anthony Charteau (Fra) Team Europcar 0:00:22 59 Emanuele Sella (Ita) Androni Giocattoli 60 Alessandro De Marchi (Ita) Androni Giocattoli 61 Nairo Alexander Quintana Rojas (Col) Movistar Team 62 Tristan Valentin (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 63 Tom Stamsnijder (Ned) Argos - Shimano 64 Dimitri Le Boulch (Fra) Auber 93 65 Joeri Bueken (Bel) Landbouwkrediet-Euphony 66 Sergio Pardilla Bellon (Spa) Movistar Team 67 Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar 68 Juan Jose Lobato Del Valle (Spa) Andalucia 69 Jurgen Van Goolen (Bel) Accent Jobs - Willems Veranda's 70 Jonathan Tiernan-Locke (GBr) Endura Racing 71 Mikhail Antonov (Rus) Lokosphinx 72 Romain Hardy (Fra) Bretagne - Schuller 73 Mathieu Perget (Fra) AG2R La Mondiale 74 David Veilleux (Can) Team Europcar 75 Bert De Waele (Bel) Landbouwkrediet-Euphony 76 Thomas Bonnin (Fra) Argos - Shimano 77 Staf Scheirlinckx (Bel) Accent Jobs - Willems Veranda's 78 Javier Iriarte (Spa) Movistar Team 79 Robert Partridge (GBr) Endura Racing 80 Tobias Ludvigsson (Swe) Argos - Shimano 81 Javier Chacon (Spa) Andalucia 82 Yann Huguet (Fra) Argos - Shimano 83 Dmitry Sokolov (Rus) Lokosphinx 84 Flavien Dassonville (Fra) Auber 93 85 Jonathan Hivert (Fra) Saur - Sojasun 86 Romain Zingle (Bel) Cofidis, Le Credit En Ligne 87 Frédéric Amorison (Bel) Landbouwkrediet-Euphony 88 Jonathan Castroviejo Nicolas (Spa) Movistar Team 89 Sandy Casar (Fra) FDJ-Big Mat 90 Thomas Degand (Bel) Accent Jobs - Willems Veranda's 91 Pierrick Fedrigo (Fra) FDJ-Big Mat 92 Javier Ramirez Abeja (Spa) Andalucia 93 Dominic Klemme (Ger) Argos - Shimano 94 Jonathan Thire (Fra) Auber 93 95 Sergey Belykh (Rus) Lokosphinx 96 Rudy Molard (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 97 Javier Moreno Bazan (Spa) Movistar Team 98 Alexey Kunshin (Rus) Lokosphinx 99 Damien Monier (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 100 Jose Vicente Toribio Alcolea (Spa) Andalucia 101 Gael Malacarne (Fra) Bretagne - Schuller 102 Jean Marc Marino (Fra) Saur - Sojasun 103 Cyril Bessy (Fra) Saur - Sojasun 104 Jerome Cousin (Fra) Team Europcar 105 Maxim Kozyrev (Rus) Lokosphinx 106 Alessandro Bertolini (Ita) Androni Giocattoli 107 Arnold Jeannesson (Fra) FDJ-Big Mat 108 Sergio Carrasco Garcia (Spa) Andalucia 0:00:46 109 Kevin Ista (Bel) Accent Jobs - Willems Veranda's 0:01:05 110 Sébastien Delfosse (Bel) Landbouwkrediet-Euphony 0:02:02 111 Koen Barbe (Bel) Landbouwkrediet-Euphony 0:02:15 112 Francis Mourey (Fra) FDJ-Big Mat 0:02:38 113 Romain Bacon (Fra) Auber 93 114 Arnaud Courteille (Fra) FDJ-Big Mat 115 Gregory Habeaux (Bel) Accent Jobs - Willems Veranda's 0:07:31 116 Russell Downing (GBr) Endura Racing 0:10:59 117 Paul Voss (Ger) Endura Racing DNF Angel Madrazo Ruiz (Spa) Movistar Team DNS Evert Verbist (Bel) Accent Jobs - Willems Veranda's

Points 1 Stéphane Poulhies (Fra) Saur - Sojasun 20 pts 2 Arnaud Demare (Fra) FDJ-Big Mat 17 3 Manuel Belletti (Ita) AG2R La Mondiale 15 4 Mickael Delage (Fra) FDJ-Big Mat 13 5 Steven Tronet (Fra) Auber 93 11 6 Yohann Gene (Fra) Team Europcar 10 7 Jimmy Casper (Fra) AG2R La Mondiale 9 8 Enrique Sanz (Spa) Movistar Team 8 9 Baptiste Planckaert (Bel) Landbouwkrediet-Euphony 7 10 Fabien Bacquet (Fra) Auber 93 6 11 Jose Luis Cano (Spa) Andalucia 5 12 Franco Pellizotti (Ita) Androni Giocattoli 4 13 Armindo Fonseca (Fra) Bretagne - Schuller 3 14 Riccardo Chiarini (Ita) Androni Giocattoli 2 15 Francisco Javier Moreno Allue (Spa) Androni Giocattoli 1

Mountain 1 - Côte du Pradel 1 Staf Scheirlinckx (Bel) Accent Jobs - Willems Veranda's 7 pts 2 Javier Chacon (Spa) Andalucia 5 3 Jerome Cousin (Fra) Team Europcar 3 4 Francisco Javier Moreno Allue (Spa) Androni Giocattoli 2 5 Francis Mourey (Fra) FDJ-Big Mat 1

Mountain 2 - Villefranche d'Albigeois 1 Javier Chacon (Spa) Andalucia 5 pts 2 Staf Scheirlinckx (Bel) Accent Jobs - Willems Veranda's 3 3 Jerome Cousin (Fra) Team Europcar 2 4 Francis Mourey (Fra) FDJ-Big Mat 1

Mountain 3 - Côte de Mascle 1 Staf Scheirlinckx (Bel) Accent Jobs - Willems Veranda's 5 pts 2 Javier Chacon (Spa) Andalucia 3 3 Jerome Cousin (Fra) Team Europcar 2 4 Jonathan Thire (Fra) Auber 93 1

Sprint 1 - Lacaune Les Bains 1 Jerome Cousin (Fra) Team Europcar 6 pts 2 Staf Scheirlinckx (Bel) Accent Jobs - Willems Veranda's 3 3 Javier Chacon (Spa) Andalucia 1

Sprint 2 - Saint Juery 1 Jerome Cousin (Fra) Team Europcar 6 pts 2 Staf Scheirlinckx (Bel) Accent Jobs - Willems Veranda's 3 3 Javier Chacon (Spa) Andalucia 1

Sprint 3 - Blaye Les Mines 1 Staf Scheirlinckx (Bel) Accent Jobs - Willems Veranda's 6 pts 2 Javier Chacon (Spa) Andalucia 3 3 Jerome Cousin (Fra) Team Europcar 1

Teams 1 Auber 93 12:47:45 2 FDJ-Big Mat 3 Ag2R La Mondiale 4 Androni Giocattoli - Venezuela 5 Endura Racing 6 Cofidis, Le Credit En Ligne 7 Bretagne - Schuller 8 Andalucia 9 Team Europcar 10 Saur - Sojasun 11 Landbouwkrediet - Euphony 12 Team Argos - Shimano 13 Lokosphinx 0:00:16 14 Movistar Team 0:00:22 15 Accent Jobs - Willems Veranda

General classification after stage 1 1 Stéphane Poulhies (Fra) Saur - Sojasun 4:15:45 2 Arnaud Demare (Fra) FDJ-Big Mat 0:00:04 3 Manuel Belletti (Ita) AG2R La Mondiale 0:00:06 4 Mickael Delage (Fra) FDJ-Big Mat 0:00:10 5 Steven Tronet (Fra) Auber 93 6 Yohann Gene (Fra) Team Europcar 7 Jimmy Casper (Fra) AG2R La Mondiale 8 Enrique Sanz (Spa) Movistar Team 9 Baptiste Planckaert (Bel) Landbouwkrediet-Euphony 10 Fabien Bacquet (Fra) Auber 93 11 Jose Luis Cano (Spa) Andalucia 12 Franco Pellizotti (Ita) Androni Giocattoli 13 Armindo Fonseca (Fra) Bretagne - Schuller 14 Riccardo Chiarini (Ita) Androni Giocattoli 15 Francisco Javier Moreno Allue (Spa) Androni Giocattoli 16 Steven Caethoven (Bel) Accent Jobs - Willems Veranda's 17 Florent Barle (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 18 Rene Mandri (Est) Endura Racing 19 Iker Camano Ortuzar (Spa) Endura Racing 20 Johan Mombaerts (Fra) Auber 93 21 José Herrada Lopez (Spa) Movistar Team 22 Thomas Damuseau (Fra) Argos - Shimano 23 Sergey Shilov (Rus) Lokosphinx 24 Dean Windsor (Aus) Endura Racing 25 Arnaud Labbe (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 26 Jean-Marc Bideau (Fra) Bretagne - Schuller 27 Kevin Van Melsen (Bel) Accent Jobs - Willems Veranda's 28 Giairo Ermeti (Ita) Androni Giocattoli 29 Yukiya Arashiro (Jpn) Team Europcar 30 Romain Lemarchand (Fra) AG2R La Mondiale 31 Julien Fouchard (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 32 Kenny Elissonde (Fra) FDJ-Big Mat 33 Antonio Santoro (Ita) Androni Giocattoli 34 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 35 Alexander Wetterhall (Swe) Endura Racing 36 Adrian Palomares Villaplana (Spa) Andalucia 37 Mickaël Buffaz (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 38 Pablo Lechuga Rodriguez (Spa) Andalucia 39 Jean-Lou Paiani (Fra) Saur - Sojasun 40 Florian Guillou (Fra) Bretagne - Schuller 41 Davy Commeyne (Bel) Landbouwkrediet-Euphony 42 Gregor Gazvoda (Slo) AG2R La Mondiale 43 Mathieu Drujon (Fra) Auber 93 44 Geoffroy Lequatre (Fra) Bretagne - Schuller 45 Yukihiro Doi (Jpn) Argos - Shimano 46 Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale 47 Kristof Goddaert (Bel) AG2R La Mondiale 48 Gilles Devillers (Bel) Landbouwkrediet-Euphony 49 Yannick Talabardon (Fra) Saur - Sojasun 50 Jimmy Engoulvent (Fra) Saur - Sojasun 51 Alexandre Pichot (Fra) Team Europcar 52 Thierry Hupond (Fra) Argos - Shimano 53 Rafai Chtioui (Tun) Team Europcar 54 Evgeny Shalunov (Rus) Lokosphinx 55 Staf Scheirlinckx (Bel) Accent Jobs - Willems Veranda's 0:00:25 56 Jerome Cousin (Fra) Team Europcar 57 Kirill Sveshnikov (Rus) Lokosphinx 0:00:26 58 Eric Berthou (Fra) Bretagne - Schuller 59 Jean-Luc Delpech (Fra) Bretagne - Schuller 60 Javier Chacon (Spa) Andalucia 0:00:28 61 Anthony Charteau (Fra) Team Europcar 0:00:32 62 Emanuele Sella (Ita) Androni Giocattoli 63 Alessandro De Marchi (Ita) Androni Giocattoli 64 Nairo Alexander Quintana Rojas (Col) Movistar Team 65 Tristan Valentin (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 66 Tom Stamsnijder (Ned) Argos - Shimano 67 Dimitri Le Boulch (Fra) Auber 93 68 Joeri Bueken (Bel) Landbouwkrediet-Euphony 69 Sergio Pardilla Bellon (Spa) Movistar Team 70 Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar 71 Juan Jose Lobato Del Valle (Spa) Andalucia 72 Jurgen Van Goolen (Bel) Accent Jobs - Willems Veranda's 73 Jonathan Tiernan-Locke (GBr) Endura Racing 74 Mikhail Antonov (Rus) Lokosphinx 75 Romain Hardy (Fra) Bretagne - Schuller 76 Mathieu Perget (Fra) AG2R La Mondiale 77 David Veilleux (Can) Team Europcar 78 Bert De Waele (Bel) Landbouwkrediet-Euphony 79 Thomas Bonnin (Fra) Argos - Shimano 80 Javier Iriarte (Spa) Movistar Team 81 Robert Partridge (GBr) Endura Racing 82 Tobias Ludvigsson (Swe) Argos - Shimano 83 Yann Huguet (Fra) Argos - Shimano 84 Dmitry Sokolov (Rus) Lokosphinx 85 Flavien Dassonville (Fra) Auber 93 86 Jonathan Hivert (Fra) Saur - Sojasun 87 Romain Zingle (Bel) Cofidis, Le Credit En Ligne 88 Frédéric Amorison (Bel) Landbouwkrediet-Euphony 89 Jonathan Castroviejo Nicolas (Spa) Movistar Team 90 Sandy Casar (Fra) FDJ-Big Mat 91 Thomas Degand (Bel) Accent Jobs - Willems Veranda's 92 Pierrick Fedrigo (Fra) FDJ-Big Mat 93 Javier Ramirez Abeja (Spa) Andalucia 94 Dominic Klemme (Ger) Argos - Shimano 95 Jonathan Thire (Fra) Auber 93 96 Sergey Belykh (Rus) Lokosphinx 97 Rudy Molard (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 98 Javier Moreno Bazan (Spa) Movistar Team 99 Alexey Kunshin (Rus) Lokosphinx 100 Damien Monier (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 101 Jose Vicente Toribio Alcolea (Spa) Andalucia 102 Gael Malacarne (Fra) Bretagne - Schuller 103 Jean Marc Marino (Fra) Saur - Sojasun 104 Cyril Bessy (Fra) Saur - Sojasun 105 Maxim Kozyrev (Rus) Lokosphinx 106 Alessandro Bertolini (Ita) Androni Giocattoli 107 Arnold Jeannesson (Fra) FDJ-Big Mat 108 Sergio Carrasco Garcia (Spa) Andalucia 0:00:56 109 Kevin Ista (Bel) Accent Jobs - Willems Veranda's 0:01:15 110 Sébastien Delfosse (Bel) Landbouwkrediet-Euphony 0:02:12 111 Koen Barbe (Bel) Landbouwkrediet-Euphony 0:02:25 112 Francis Mourey (Fra) FDJ-Big Mat 0:02:48 113 Romain Bacon (Fra) Auber 93 114 Arnaud Courteille (Fra) FDJ-Big Mat 115 Gregory Habeaux (Bel) Accent Jobs - Willems Veranda's 0:07:41 116 Russell Downing (GBr) Endura Racing 0:11:09 117 Paul Voss (Ger) Endura Racing

