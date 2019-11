Image 1 of 2 Jan Bakelants (AG2R La Mondiale) wins the final stage (Image credit: Bettini Photo) Image 2 of 2 Andriy Grivko celebrates his overall victory with his Astana teammates (Image credit: Bettini Photo)

Belgian Jan Bakelants celebrated his 30th birthday by winning the final stage of the first edition of La Méditerranéen in Bordighera. The AG2R La Mondiale rider attacked in the finale of the 126km stage to take the victory over Arnold Jeannesson (Cofidis) and Alexandre Geniez (FDJ).

Though he forged out a small gap on the group of the race leader, it was not enough to erase the 40 second deficit he had to Astana's Andriy Grivko. The Ukrainian finished 10th in the chasing bunch to seal the overall victory.

Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Jan Bakelants (Bel) AG2R La Mondiale 2:37:38 2 Arnold Jeannesson (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:00:02 3 Alexandre Geniez (Fra) FDJ 4 Simone Andreetta (Ita) Bardiani CSF 0:00:08 5 Julien El Fares (Fra) Delko Marseille Provence KTM 6 Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 7 Florian Vachon (Fra) Fortuneo - Vital Concept 8 Romain Combaud (Fra) Delko Marseille Provence KTM 9 Sergio Ferreira Sousa (Por) Team Vorarlberg 10 Egan Arley Bernal (Col) Androni Giocattoli - Sidermec 11 Andriy Grivko (Ukr) Astana Pro Team 12 Yoann Bagot (Fra) Cofidis, Solutions Credits 13 Matthieu Ladagnous (Fra) FDJ 14 Julien Antomarchi (Fra) Roubaix Metropole Europeenne De Lille 0:00:20 15 Thierry Hupond (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:00:31 16 Maxime Cam (Fra) Fortuneo - Vital Concept 0:00:32 17 Eros Capecchi (Ita) Astana Pro Team 18 Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie 19 Guillaume Levarlet (Fra) HP-BTP Auber 93 0:00:37 20 Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:39 21 Anthony Delaplace (Fra) Fortuneo - Vital Concept 0:00:55 22 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 0:01:19 23 Pierrick Fedrigo (Fra) Fortuneo - Vital Concept 0:01:30 24 Jeremy Cornu (Fra) Direct Energie 0:01:31 25 Serghei Tvetcov (Rom) Androni Giocattoli - Sidermec 0:01:32 26 Aritz Bagües (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 27 Brian Nauleau (Fra) Direct Energie 0:02:00 28 Cyril Gautier (Fra) AG2R La Mondiale 29 Tony Hurel (Fra) Direct Energie 30 Odd Christian Eiking (Nor) FDJ 0:02:15 31 Kevin Lebreton (Fra) Armee De Terre 0:02:21 32 Yoann Barbas (Fra) Armee De Terre 33 Armindo Fonseca (Fra) Fortuneo - Vital Concept 34 Antoine Duchesne (Can) Direct Energie 0:02:45 35 Florian Senechal (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:02:47 36 Jon Ander Insausti Irastorza (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 37 Felix Pouilly (Fra) Roubaix Metropole Europeenne De Lille 38 Romain Feillu (Fra) HP-BTP Auber 93 39 Théo Vimpere (Fra) HP-BTP Auber 93 0:02:58 40 Julien Guay (Fra) HP-BTP Auber 93 41 César Bihel (Fra) HP-BTP Auber 93 0:03:11 42 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale 0:03:19 43 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 44 Franco Pellizotti (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 45 Daniel Diaz (Arg) Delko Marseille Provence KTM 46 Rayane Bouhanni (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:04:03 47 Arnaud Demare (Fra) FDJ 0:04:18 48 Daniel Hoelgaard (Nor) FDJ 49 Ignatas Konovalovas (Ltu) FDJ 0:04:20 50 Alex Aranburu (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 0:04:23 51 Adrian Gonzalez (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 52 Bakhtiyar Kozhatayev (Kaz) Astana Pro Team 0:04:45 53 Maxime Renault (Fra) HP-BTP Auber 93 54 Loïc Chetout (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:05:40 55 Jimmy Raibaud (Fra) Armee De Terre 56 Romain Cardis (Fra) Direct Energie 57 Daniil Fominykh (Kaz) Astana Pro Team 0:05:42 DNF Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R La Mondiale DNF Mickael Delage (Fra) FDJ DNF Marc Sarreau (Fra) FDJ DNF Laurens De Vreese (Bel) Astana Pro Team DNF Guillaume Thévenot (Fra) Direct Energie DNF Thomas Boudat (Fra) Direct Energie DNF Kevin Ledanois (Fra) Fortuneo - Vital Concept DNF Christophe Laborie (Fra) Delko Marseille Provence KTM DNF Yannick Martinez (Fra) Delko Marseille Provence KTM DNF Marco Bandiera (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec DNF Giorgio Cecchinel (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec DNF Tiziano Dall'antonia (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec DNF Nicola Boem (Ita) Bardiani CSF DNF Paolo Simion (Ita) Bardiani CSF DNF Pierre Gouault (Fra) HP-BTP Auber 93 DNF Alo Jakin (Est) HP-BTP Auber 93 DNF Rudy Barbier (Fra) Roubaix Metropole Europeenne De Lille DNF Dieter Bouvry (Bel) Roubaix Metropole Europeenne De Lille DNF Daan Myngheer (Bel) Roubaix Metropole Europeenne De Lille DNF Florent Pereira (Fra) Roubaix Metropole Europeenne De Lille DNF Pierrick Naud (Can) Rally Cycling DNF Adam De Vos (Can) Rally Cycling DNF Kenny Bouvry (Bel) Veranclassic-AGO DNF Dimitri Peyskens (Bel) Veranclassic-AGO DNF Clément Penven (Fra) Armee De Terre DNF Stéphane Poulhies (Fra) Armee De Terre