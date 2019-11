Argentina’s Juan Jose Haedo (Jamis-Hagens Berman) won the second stage of the Joe Martin Stage Race on Friday. He won the bunch sprint ahead of his teammate and overall race leader Ian Crane and Robert Sweeting (5 Hour Energy p/b Kenda) in Fayetteville, Arkansas.

Crane continues to lead the elite men’s race with an 11-second advantage over Ryan Roth (Jet Fuel Coffee-Norco Bicycles) and an additional two seconds ahead of Jordan Cheyne (SeaSucker/Guttenplan Coaching).

Patricia Schwager (Team TIBCO/To The Top) won the elite women’s race ahead of runner-up Olivia Dillon (Colavita-Fine Cooking) and Anna Sanders (FCS|Zngine p/b Mr.Restore). The trio sprinted to the line with a 17-second gap over the next group.

Lauren Stephens (Team TIBCO/To The Top) is leading overall classification with six seconds ahead of Amber Neben (FCS|Zngine p/b Mr. Restore). Schwager sits 20 seconds behind in third place.

The race will continue with a road race on Saturday and a closing criterium on Sunday.



Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Juan Jose Haedo (Jamis Hagens Berman p/b Sutter Home) 4:15:18 2 Ian Crane (Jamis Hagens Berman p/b Sutter Home) 3 Robert Sweeting (5hr Energy presentd by Kenda) 4 Ryan Roth (Jet Fuel Coffee-Norco Bicycle) 5 Sam Bassetti (5hr Energy presentd by Kenda) 0:00:02 6 Brecht Dhaene (Astellas Oncology) 7 Jesse Anthony (Optum p/b Kelly Benefit Strategies) 8 Travis Mccabe (Smartstop) 9 Fabio Calabria (Horizon Organic/Einstein Bros.) 10 Michael Sheehan (Boneshaker D1 Racing) 11 Joshua Berry (Smartstop) 12 Anton Varabei (Jet Fuel Coffee-Norco Bicycle) 13 Stephen Bassett (Hagens Berman Cycling) 14 Michael Olheiser (Incycle-Predator Components) 15 Jake Sitler (SeaSucker/Gutenplan Coaching) 16 Brad Huff (Optum p/b Kelly Benefit Strategies) 17 Tyler Schwartz (Incycle-Predator Components) 18 Erik Slack (Canyon Bicycles-Shimano) 19 Sebastian Trillini (Hagens Berman Cycling) 20 Emerson Oronte (Horizon Organic/Einstein Bros.) 21 Nicholas Torraca (Boneshaker D1 Racing) 22 Cortlan Brown (Astellas Oncology) 23 Stefan Rothe (ELBOWZ Racing) 24 Morgan Schmitt (Canyon Bicycles-Shimano) 25 Scott Zwizanski (Optum p/b Kelly Benefit Strategies) 26 Andres Diaz (Incycle-Predator Components) 27 Winston David (CRCA/Lupus Racing Team) 28 Ben Jacques Maynes (Jamis Hagens Berman p/b Sutter Home) 29 Bruno Langlois (5hr Energy presentd by Kenda) 30 Clark Lind (Battley Ducati-Spokes ETC) 31 Gabriel Baca (ELBOWZ Racing) 32 Ben Frederick (Kelly Benefit Strategies Elite) 33 Chad Beyer (5hr Energy presentd by Kenda) 34 Chris Winn (Horizon Organic/Einstein Bros.) 35 Jordan Cheyne (SeaSucker/Gutenplan Coaching) 36 Stephen Tilford (Boneshaker D1 Racing) 37 Scott Ambrose (Team Nova Nordisk Developemnt) 38 Jure Kocjan (Smartstop) 39 Eder Frayre (Incycle-Predator Components) 40 Buddy Spafford (CRCA/Lupus Racing Team) 41 Coulton Hartrich (SeaSucker/Gutenplan Coaching) 42 Zach Bell (Smartstop) 43 Taylor Shelden (5hr Energy presentd by Kenda) 44 Shawn Gravois (CRCA/Lupus Racing Team) 45 Kaler Marshall (Canyon Bicycles-Shimano) 46 Timothy Rugg (Battley Ducati-Spokes ETC) 47 Shane Braley (Finish Strong Elite Cycling Team) 48 Cameron Cogburn (Smartstop) 49 Sean Barrie (Battley Ducati-Spokes ETC) 50 Gabe Varela (Canyon Bicycles-Shimano) 51 Derek Schanze (Pioneer Mortgage Funding) 52 Jimmy Schurman (CRCA/Lupus Racing Team) 53 Zack Allison (Think Finance p/b Trek Bike) 54 Mark Fisher (Village Volkswagen Cycling Team) 55 Andrew Seitz (Kelly Benefit Strategies Elite) 56 Oliver Flautt (CRCA/Lupus Racing Team) 0:00:26 57 John Hayes (Village Volkswagen Cycling Team) 0:00:30 58 Bjorn Selander (Optum p/b Kelly Benefit Strategies) 59 Robert Gutgesell (Jet Fuel Coffee-Norco Bicycle) 60 Kit Recca (Horizon Organic/Einstein Bros.) 61 Heath Blackgrove (Boneshaker D1 Racing) 62 Jake Duerhing (Horizon Organic/Einstein Bros.) 0:00:42 63 Clayton Feldman (Horizon Organic/Einstein Bros.) 64 Stephen Leece (Jamis Hagens Berman p/b Sutter Home) 65 Ryan Mele (Optum p/b Kelly Benefit Strategies) 66 Peter Disera (Jet Fuel Coffee-Norco Bicycle) 0:00:47 67 Travis Samuel (Jet Fuel Coffee-Norco Bicycle) 0:00:51 68 Eric Marcotte (Smartstop) 0:00:53 69 Shane Kline (Smartstop) 70 Tom Soladay (Optum p/b Kelly Benefit Strategies) 0:01:45 71 Carson Miller (Jamis Hagens Berman p/b Sutter Home) 0:01:58 72 Mario Arroyave (Think Finance p/b Trek Bike) 0:02:05 73 Josh Yeaton (Horizon Organic/Einstein Bros.) 0:02:09 74 Matt Green (Astellas Oncology) 0:02:12 75 Kris Dahl (Smartstop) 76 Cole House (Finish Strong Elite Cycling Team) 77 Owen Gillott (Hagens Berman Cycling) 0:05:33 78 Caleb Fuchs (Think Finance p/b Trek Bike) 79 Nathan Brown (SeaSucker/Gutenplan Coaching) 80 Shadd Smith (Think Finance p/b Trek Bike) 81 Corentin Cherhal (Team Nova Nordisk Developemnt) 82 David Carpenter (Village Volkswagen Cycling Team) 83 Oleg Tanovitchi (CRCA/Lupus Racing Team) 84 Logan Phippen (Canyon Bicycles-Shimano) 85 Neal Shepherd (Kelly Benefit Strategies Elite) 0:05:36 86 Justin Stanley (ELBOWZ Racing) 87 Simon Strobel (Team Nova Nordisk Developemnt) 88 Pierre-Louis Verot (Team Nova Nordisk Developemnt) 89 Mac Cassin (Horizon Organic/Einstein Bros.) 90 Andrew Buntz (Credite Velo-Trek) 91 Bryce Young (Canyon Bicycles-Shimano) 92 Max Korus (Astellas Oncology) 93 Jan Kolar (CRCA/Lupus Racing Team) 94 Adam Koble (ELBOWZ Racing) 95 Efren Ortega (Incycle-Predator Components) 96 Nolan Tankersley (Village Volkswagen Cycling Team) 97 Mat Stephens (Boneshaker D1 Racing) 98 Jonathan Bowerman (Pioneer Mortgage Funding) 99 Johnny Brizzard (Boneshaker D1 Racing) 100 Nathaniel Beams (Think Finance p/b Trek Bike) 101 Jacob Arnold (Incycle-Predator Components) 102 Andrew Crater (Finish Strong Elite Cycling Team) 103 Eloy Teruel (Jamis Hagens Berman p/b Sutter Home) 104 Ruben Companioni (Jamis Hagens Berman p/b Sutter Home) 105 Diego Sandoval (Incycle-Predator Components) 106 Guido Palma (Jamis Hagens Berman p/b Sutter Home) 107 Hunter Grove (Incycle-Predator Components) 0:05:48 108 David Williams (5hr Energy presentd by Kenda) 0:09:05 109 Brian Arne (Finish Strong Elite Cycling Team) 0:09:26 110 James Glasspool (Team Nova Nordisk Developemnt) 0:11:01 111 Mehdi Benhamouda (Team Nova Nordisk Developemnt) 112 Gerd De Keijzer (Team Nova Nordisk Developemnt) 113 Mazzola Lazzarotto (Kelly Benefit Strategies Elite) 114 Jacob Hill (Finish Strong Elite Cycling Team) 0:11:04 115 Michael Dessau (Hagens Berman Cycling) 116 Shawn Small (Think Finance p/b Trek Bike) 0:11:05 117 Adam Mills (Think Finance p/b Trek Bike) 0:11:08 118 Jacob White (ELBOWZ Racing) 119 Hunter Huffman (Canyon Bicycles-Shimano) 0:11:16 120 Brett Kielick (Kelly Benefit Strategies Elite) 121 Jacob Keough (5hr Energy presentd by Kenda) 0:11:18 122 Ryan Aitcheson (Astellas Oncology) 123 William Rekemeyer (Credite Velo-Trek) 0:11:25 124 Colby Wait-Molyneux (Hagens Berman Cycling) 0:13:52 125 Michael Dalterio (Team Nova Nordisk Developemnt) 0:20:58 126 Stephan Hoffman (CRCA/Lupus Racing Team) 0:24:06 127 Nick Coil (Think Finance p/b Trek Bike) 128 Adrian Flores (Boneshaker D1 Racing) 0:29:16 DNF Christian Parrett (5hr Energy presentd by Kenda) DNF Andrew Baker (Astellas Oncology) DNF Yuri Hrycaj (Jet Fuel Coffee-Norco Bicycle) DNF Mire Stephen (Boneshaker D1 Racing) DNF Kris French (SeaSucker/Gutenplan Coaching) DNF Henry Willis (Pioneer Mortgage Funding) DNF Ross White (Credite Velo-Trek)

General classification after stage 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Ian Crane (Jamis Hagens Berman p/b Sutter Home) 4:23:19 2 Ryan Roth (Jet Fuel Coffee-Norco Bicycle) 0:00:11 3 Jordan Cheyne (SeaSucker/Gutenplan Coaching) 0:00:13 4 Cameron Cogburn (Smartstop) 0:00:18 5 Morgan Schmitt (Canyon Bicycles-Shimano) 0:00:20 6 Ben Jacques Maynes (Jamis Hagens Berman p/b Sutter Home) 0:00:22 7 Emerson Oronte (Horizon Organic/Einstein Bros.) 0:00:24 8 Robert Sweeting (5hr Energy presentd by Kenda) 0:00:27 9 Andres Diaz (Incycle-Predator Components) 0:00:30 10 Scott Zwizanski (Optum p/b Kelly Benefit Strategies) 0:00:31 11 Sam Bassetti (5hr Energy presentd by Kenda) 12 Brecht Dhaene (Astellas Oncology) 0:00:32 13 Chad Beyer (5hr Energy presentd by Kenda) 0:00:34 14 Chris Winn (Horizon Organic/Einstein Bros.) 15 Travis Mccabe (Smartstop) 0:00:35 16 Bruno Langlois (5hr Energy presentd by Kenda) 0:00:38 17 Fabio Calabria (Horizon Organic/Einstein Bros.) 0:00:39 18 Timothy Rugg (Battley Ducati-Spokes ETC) 19 Jesse Anthony (Optum p/b Kelly Benefit Strategies) 0:00:41 20 Taylor Shelden (5hr Energy presentd by Kenda) 0:00:42 21 Erik Slack (Canyon Bicycles-Shimano) 0:00:43 22 Joshua Berry (Smartstop) 23 Winston David (CRCA/Lupus Racing Team) 24 Zach Bell (Smartstop) 0:00:46 25 Shawn Gravois (CRCA/Lupus Racing Team) 0:00:47 26 Scott Ambrose (Team Nova Nordisk Developemnt) 0:00:48 27 Coulton Hartrich (SeaSucker/Gutenplan Coaching) 28 Stephen Bassett (Hagens Berman Cycling) 0:00:49 29 Michael Olheiser (Incycle-Predator Components) 0:00:50 30 Buddy Spafford (CRCA/Lupus Racing Team) 0:00:51 31 Ben Frederick (Kelly Benefit Strategies Elite) 0:00:52 32 Cortlan Brown (Astellas Oncology) 0:00:54 33 Juan Jose Haedo (Jamis Hagens Berman p/b Sutter Home) 0:00:57 34 Derek Schanze (Pioneer Mortgage Funding) 0:00:58 35 Tyler Schwartz (Incycle-Predator Components) 36 Kaler Marshall (Canyon Bicycles-Shimano) 0:00:59 37 Jimmy Schurman (CRCA/Lupus Racing Team) 0:01:00 38 Gabriel Baca (ELBOWZ Racing) 0:01:01 39 Andrew Seitz (Kelly Benefit Strategies Elite) 40 Michael Sheehan (Boneshaker D1 Racing) 0:01:02 41 Stefan Rothe (ELBOWZ Racing) 42 Jake Sitler (SeaSucker/Gutenplan Coaching) 0:01:03 43 Shane Braley (Finish Strong Elite Cycling Team) 0:01:07 44 Zack Allison (Think Finance p/b Trek Bike) 0:01:10 45 Eder Frayre (Incycle-Predator Components) 46 Sebastian Trillini (Hagens Berman Cycling) 0:01:11 47 Nicholas Torraca (Boneshaker D1 Racing) 48 Gabe Varela (Canyon Bicycles-Shimano) 0:01:14 49 Jure Kocjan (Smartstop) 50 Stephen Leece (Jamis Hagens Berman p/b Sutter Home) 0:01:17 51 Bjorn Selander (Optum p/b Kelly Benefit Strategies) 0:01:18 52 Stephen Tilford (Boneshaker D1 Racing) 0:01:19 53 Heath Blackgrove (Boneshaker D1 Racing) 54 Sean Barrie (Battley Ducati-Spokes ETC) 0:01:21 55 Mark Fisher (Village Volkswagen Cycling Team) 0:01:22 56 Kit Recca (Horizon Organic/Einstein Bros.) 0:01:34 57 Clayton Feldman (Horizon Organic/Einstein Bros.) 0:01:37 58 Robert Gutgesell (Jet Fuel Coffee-Norco Bicycle) 0:01:38 59 Clark Lind (Battley Ducati-Spokes ETC) 0:01:40 60 Eric Marcotte (Smartstop) 0:01:42 61 Anton Varabei (Jet Fuel Coffee-Norco Bicycle) 0:01:56 62 Shane Kline (Smartstop) 63 Oliver Flautt (CRCA/Lupus Racing Team) 64 Ryan Mele (Optum p/b Kelly Benefit Strategies) 65 Peter Disera (Jet Fuel Coffee-Norco Bicycle) 0:02:04 66 John Hayes (Village Volkswagen Cycling Team) 0:02:11 67 Travis Samuel (Jet Fuel Coffee-Norco Bicycle) 0:02:16 68 Jake Duerhing (Horizon Organic/Einstein Bros.) 0:02:25 69 Brad Huff (Optum p/b Kelly Benefit Strategies) 70 Carson Miller (Jamis Hagens Berman p/b Sutter Home) 0:02:44 71 Tom Soladay (Optum p/b Kelly Benefit Strategies) 0:02:57 72 Josh Yeaton (Horizon Organic/Einstein Bros.) 0:03:00 73 Matt Green (Astellas Oncology) 0:03:10 74 Kris Dahl (Smartstop) 0:03:15 75 Cole House (Finish Strong Elite Cycling Team) 0:03:42 76 Mario Arroyave (Think Finance p/b Trek Bike) 0:04:46 77 Eloy Teruel (Jamis Hagens Berman p/b Sutter Home) 0:05:56 78 Ruben Companioni (Jamis Hagens Berman p/b Sutter Home) 0:06:33 79 Logan Phippen (Canyon Bicycles-Shimano) 80 Mac Cassin (Horizon Organic/Einstein Bros.) 0:06:37 81 Hunter Grove (Incycle-Predator Components) 0:06:43 82 Neal Shepherd (Kelly Benefit Strategies Elite) 0:06:45 83 Jacob Arnold (Incycle-Predator Components) 0:06:46 84 Caleb Fuchs (Think Finance p/b Trek Bike) 0:06:48 85 Adam Koble (ELBOWZ Racing) 0:06:52 86 Jonathan Bowerman (Pioneer Mortgage Funding) 87 Guido Palma (Jamis Hagens Berman p/b Sutter Home) 0:06:57 88 Justin Stanley (ELBOWZ Racing) 0:06:59 89 Max Korus (Astellas Oncology) 90 Efren Ortega (Incycle-Predator Components) 0:07:00 91 David Carpenter (Village Volkswagen Cycling Team) 0:07:01 92 Andrew Buntz (Credite Velo-Trek) 0:07:02 93 Nolan Tankersley (Village Volkswagen Cycling Team) 0:07:08 94 Johnny Brizzard (Boneshaker D1 Racing) 95 Corentin Cherhal (Team Nova Nordisk Developemnt) 96 Owen Gillott (Hagens Berman Cycling) 0:07:14 97 Pierre-Louis Verot (Team Nova Nordisk Developemnt) 0:07:15 98 Bryce Young (Canyon Bicycles-Shimano) 0:07:16 99 Mat Stephens (Boneshaker D1 Racing) 0:07:19 100 Oleg Tanovitchi (CRCA/Lupus Racing Team) 0:07:22 101 Jan Kolar (CRCA/Lupus Racing Team) 0:07:27 102 Simon Strobel (Team Nova Nordisk Developemnt) 103 Andrew Crater (Finish Strong Elite Cycling Team) 0:07:29 104 Shadd Smith (Think Finance p/b Trek Bike) 0:07:30 105 Nathan Brown (SeaSucker/Gutenplan Coaching) 0:07:31 106 Nathaniel Beams (Think Finance p/b Trek Bike) 0:07:43 107 David Williams (5hr Energy presentd by Kenda) 0:09:46 108 Brian Arne (Finish Strong Elite Cycling Team) 0:10:35 109 Mazzola Lazzarotto (Kelly Benefit Strategies Elite) 0:12:30 110 Ryan Aitcheson (Astellas Oncology) 111 Michael Dessau (Hagens Berman Cycling) 0:12:35 112 James Glasspool (Team Nova Nordisk Developemnt) 0:12:42 113 Jacob Hill (Finish Strong Elite Cycling Team) 0:12:43 114 Brett Kielick (Kelly Benefit Strategies Elite) 0:12:44 115 Mehdi Benhamouda (Team Nova Nordisk Developemnt) 0:12:56 116 Jacob Keough (5hr Energy presentd by Kenda) 0:12:59 117 William Rekemeyer (Credite Velo-Trek) 0:13:02 118 Jacob White (ELBOWZ Racing) 119 Hunter Huffman (Canyon Bicycles-Shimano) 0:13:10 120 Adam Mills (Think Finance p/b Trek Bike) 121 Shawn Small (Think Finance p/b Trek Bike) 0:13:11 122 Gerd De Keijzer (Team Nova Nordisk Developemnt) 0:13:24 123 Colby Wait-Molyneux (Hagens Berman Cycling) 0:14:49 124 Diego Sandoval (Incycle-Predator Components) 0:17:18 125 Michael Dalterio (Team Nova Nordisk Developemnt) 0:23:12 126 Nick Coil (Think Finance p/b Trek Bike) 0:25:14 127 Stephan Hoffman (CRCA/Lupus Racing Team) 0:25:46 128 Adrian Flores (Boneshaker D1 Racing) 0:39:44

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Juan Jose Haedo (Jamis Hagens Berman p/b Sutter Home) 15 pts 2 Ian Crane (Jamis Hagens Berman p/b Sutter Home) 12 3 Robert Sweeting (5hr Energy presentd by Kenda) 10 4 Ryan Roth (Jet Fuel Coffee-Norco Bicycle) 7 5 Sam Bassetti (5hr Energy presentd by Kenda) 6 6 Zach Bell (Smartstop) 5 7 Brecht Dhaene (Astellas Oncology) 5 8 Jesse Anthony (Optum p/b Kelly Benefit Strategies) 4 9 Travis Mccabe (Smartstop) 3 10 Cole House (Finish Strong Elite Cycling Team) 3 11 Fabio Calabria (Horizon Organic/Einstein Bros.) 2 12 Michael Sheehan (Boneshaker D1 Racing) 1 13 Clayton Feldman (Horizon Organic/Einstein Bros.) 1

Young rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Scott Ambrose (Team Nova Nordisk Developemnt) 4:24:07 2 Stephen Bassett (Hagens Berman Cycling) 0:00:01 3 Tyler Schwartz (Incycle-Predator Components) 0:00:10 4 Michael Sheehan (Boneshaker D1 Racing) 0:00:14 5 Sebastian Trillini (Hagens Berman Cycling) 0:00:23 6 Nicholas Torraca (Boneshaker D1 Racing) 7 Robert Gutgesell (Jet Fuel Coffee-Norco Bicycle) 0:00:50 8 Oliver Flautt (CRCA/Lupus Racing Team) 0:01:08 9 Peter Disera (Jet Fuel Coffee-Norco Bicycle) 0:01:16 10 Travis Samuel (Jet Fuel Coffee-Norco Bicycle) 0:01:28 11 Kris Dahl (Smartstop) 0:02:27 12 Logan Phippen (Canyon Bicycles-Shimano) 0:05:45 13 Hunter Grove (Incycle-Predator Components) 0:05:55 14 Neal Shepherd (Kelly Benefit Strategies Elite) 0:05:57 15 Jacob Arnold (Incycle-Predator Components) 0:05:58 16 Caleb Fuchs (Think Finance p/b Trek Bike) 0:06:00 17 Nolan Tankersley (Village Volkswagen Cycling Team) 0:06:20 18 Corentin Cherhal (Team Nova Nordisk Developemnt) 19 Owen Gillott (Hagens Berman Cycling) 0:06:26 20 Pierre-Louis Verot (Team Nova Nordisk Developemnt) 0:06:27 21 Nathaniel Beams (Think Finance p/b Trek Bike) 0:06:55 22 Brian Arne (Finish Strong Elite Cycling Team) 0:09:47 23 Michael Dessau (Hagens Berman Cycling) 0:11:47 24 Jacob Hill (Finish Strong Elite Cycling Team) 0:11:55 25 Mehdi Benhamouda (Team Nova Nordisk Developemnt) 0:12:08 26 William Rekemeyer (Credite Velo-Trek) 0:12:14 27 Jacob White (ELBOWZ Racing) 28 Gerd De Keijzer (Team Nova Nordisk Developemnt) 0:12:36 29 Colby Wait-Molyneux (Hagens Berman Cycling) 0:14:01 30 Diego Sandoval (Incycle-Predator Components) 0:16:30 31 Michael Dalterio (Team Nova Nordisk Developemnt) 0:22:24

Teams classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Jamis Hagens Berman p/b S 13:10:45 2 5hr Energy presentd by Ke 0:00:48 3 Smartstop 4 Horizon Organic/Einstein 0:00:49 5 Optum p/b Kelly Benefit S 6 Canyon Bicycles-Shimano 7 SeaSucker/Gutenplan Coach 8 Incycle-Predator Componen 9 CRCA/Lupus Racing Team 10 Boneshaker D1 11 Jet Fuel Coffee-Norco Bic 12 Battley Ducati-Spokes ETC 13 Astellas Oncology 14 Hagens Berman Cycling 15 Kelly Benefit Strategies 16 ELBOWZ Racing 17 Village Volkswagen Cyclin 18 Think Finance p/b Trek Bi 19 Finish Strong Eite Cyclin 20 Team Novo Nordisk Develop

Women's Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Patricia Schwager (Team TIBCO/To The Top) 2:37:49 2 Olivia Dillon (Colavita-Fine Cooking) 3 Anna Sanders (FCS|Zngine p/b Mr. Restore) 4 Erica Allar (Colavita-Fine Cooking) 0:00:17 5 Lauren Stephens (Team TIBCO/To The Top) 6 Yussely Mendivil (Mexican National Team) 7 Ana Casas (Mexican National Team) 8 Mandy Heintz (Guru Cycles p/b Haute Wheels) 9 Mary Zider (Colavita-Fine Cooking) 10 Laura Brown (Colavita-Fine Cooking) 11 Jasmin Glaesser (Team TIBCO/To The Top) 12 Kat Hunter (ATC RACING) 13 Jessica Cutler (FCS|Zngine p/b Mr. Restore) 14 Amber Neben (FCS|Zngine p/b Mr. Restore) 15 Joanne Kiesanowski (Team TIBCO/To The Top) 16 Andrea Dvorak (Team TIBCO/To The Top) 17 Sc Wilborne-Lechuga (Team TIBCO/To The Top) 18 Whitney Schultz (Colavita-Fine Cooking) 19 Beth Ruiz (Zimmer Capital p/b Foundation) 0:00:39 20 Emma White (Zimmer Capital p/b Foundation) 0:00:47 21 Anika Todd (Team TIBCO/To The Top) 0:01:20 22 Meg Hendricks (Guru Cycles p/b Haute Wheels) 0:03:09 23 Sara Headley (Team TIBCO/To The Top) 24 Erika Varela (Mexican National Te 25 Mayra Rocha (Mexican National) 26 Jannie Mile Salcedo (Colombian National Team) 27 Daphne Karagianis (PSIMET Racing) 28 Abby Ruess (St Paul Bicycle) 29 Patricia Buerkle (Zimmer Capital p/b Foundation) 30 Sammi Runnels (ATC RACING) 31 Ginny King (KINGRACINGGROUP) 32 Kim Jennings (BICYCLES OUTBACK RACING/LIFEVA) 33 Lindsay Fox (JOBING.COM WOMEN'S RACING) 34 Lenore Pipes (Colavita-Fine Cooking) 35 Ash Duban (Guru Cycles p/b Haute Wheels) 36 Sarah Rice (PSIMET Racing) 37 Katherine Kelter (GP VELOTEK) 8 Erica Zaveta (FCS|Zngine p/b Mr. Restore) 39 Carol Jeane Sansome (St Paul Bicycle) 40 Lorena Vargas (Colombian National Team) 41 Alexis Zink (FCS|Zngine p/b Mr. Restore) 42 Dan Bradley-Dingman (Guru Cycles p/b Haute Wheels) 43 Allison Atkinson (Guru Cycles p/b Haute Wheels) 0:03:33 44 Michelle Montoya (BICYCLES OUTBACK RACING/LIFEVA) 0:03:44 45 Amy Cutler (FCS|Zngine p/b Mr. Restore) 0:03:58 46 Raquel Miller (Zimmer Capital p/b Foundation) 0:07:17 47 Jen Purcell (Colavita-Fine Cooking) 0:07:20 48 Sarah Szefi (PSIMET Racing) 0:07:22 49 Starla Teddergreen (Cloud Racing p/b Ride2Recovery) 50 Kelli Richter (PSIMET Racing) 51 Leslie Lupien (Zimmer Capital p/b Foundation) 0:14:59 52 Andrea Villareal (Mexican National Team) 53 Jennifer Rhoades (360 RACING KC) 54 Leah Kleager (PSIMET Racing) 0:15:06 55 Mia Loquai (FCS|Zngine p/b Mr. Restore) 56 Cathy Frampton (PSIMET Racing) 0:15:20 57 Valentina Paniagua (Colombian National Team) 0:18:57 OTL Jenny Rios Pinal (Mexican National Team) OTL Rachel Byus (FCS|Zngine p/b Mr. Restore)

General Classification after Stage 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Lauren Stephens (Team TIBCO/To The Top) 2:47:38 2 Amber Neben (FCS|Zngine p/b Mr. Restore) 0:00:06 3 Patricia Schwager (Team TIBCO/To The Top) 0:00:20 4 Jessica Cutler (FCS|Zngine p/b Mr. Restore) 0:00:23 5 Laura Brown (Colavita-Fine Cooking) 0:00:25 6 Andrea Dvorak (Team TIBCO/To The Top) 0:00:26 7 Jasmin Glaesser (Team TIBCO/To The Top) 0:00:28 8 Anna Sanders (FCS|Zngine p/b Mr. Restore) 0:00:31 9 Mary Zider (Colavita-Fine Cooking) Kat Hunter (ATC RACING) 0:00:35 1 Whitney Schultz (Colavita-Fine Cooking) 0:00:38 2 Joanne Kiesanowski (Team TIBCO/To The Top) 0:00:46 3 Olivia Dillon (Colavita-Fine Cooking) 0:01:00 4 Sc Wilborne-Lechuga (Team TIBCO/To The Top) 0:01:07 5 Mandy Heintz (Guru Cycles p/b Haute Wheels) 0:01:15 6 Erica Allar (Colavita-Fine Cooking) 0:01:16 7 Ana Casas (Mexican National Team) 0:01:28 8 Beth Ruiz (Zimmer Capital p/b Foundation) 0:01:35 9 Yussely Mendivil (Mexican National Team) 0:01:41 Anika Todd (Team TIBCO/To The Top) 0:02:02 1 Emma White (Zimmer Capital p/b Foundation) 0:02:03 2 Sara Headley (Team TIBCO/To The Top) 0:04:17 3 Kim Jennings (BICYCLES OUTBACK RACING/LIFEVA) 4 Lindsay Fox (JOBING.COM WOMEN'S RACING) 0:04:21 5 Patricia Buerkle (Zimmer Capital p/b Foundation) 0:04:24 6 Katherine Kelter (GP VELOTEK) 0:04:26 7 Ash Duban (Guru Cycles p/b Haute Wheels) 0:04:38 8 Lorena Vargas (Colombian National Team) 0:04:40 9 Erika Varela (Mexican National Team) 0:04:41 Sammi Runnels (ATC RACING) 0:04:45 1 Erica Zaveta (FCS|Zngine p/b Mr. Restore) 0:04:48 2 Lenore Pipes (Colavita-Fine Cooking) 0:04:55 3 Ginny King (KINGRACINGGROUP) 0:05:07 4 Mayra Rocha (Mexican National) 5 Daphne Karagianis (PSIMET Racing) 0:05:13 6 Meg Hendricks (Guru Cycles p/b Haute Wheels) 0:05:14 7 Sarah Rice (PSIMET Racing) 38 Carol Jeane Sansome (St Paul Bicycle) 0:05:15 39 Abby Ruess (St Paul Bicycle) 0:05:18 40 Alexis Zink (FCS|Zngine p/b Mr. Restore) 41 Jannie Mile Salcedo (Colombian National Team) 0:05:27 42 Dan Bradley-Dingman (Guru Cycles p/b Haute Wheels) 0:05:32 43 Allison Atkinson (Guru Cycles p/b Haute Wheels) 0:05:37 44 Michelle Montoya (BICYCLES OUTBACK RACING/LIFEVA) 0:06:10 45 Amy Cutler (FCS|Zngine p/b Mr. Restore) 0:06:30 46 Raquel Miller (Zimmer Capital p/b Foundation) 0:08:30 47 Sarah Szefi (PSIMET Racing) 0:09:02 48 Kelli Richter (PSIMET Racing) 0:09:14 49 Starla Teddergreen (Cloud Racing p/b Ride2Recovery) 0:09:26 50 Jen Purcell (Colavita-Fine Cooking) 0:09:32 51 Mia Loquai (FCS|Zngine p/b Mr. Restore) 0:16:45 52 Leah Kleager (PSIMET Racing) 0:17:01 53 Andrea Villareal (Mexican National Team) 0:17:37 54 Leslie Lupien (Zimmer Capital p/b Foundation) 0:17:38 55 Cathy Frampton (PSIMET Racing) 0:17:39 56 Jennifer Rhoades (360 RACING KC) 0:17:43 57 Valentina Paniagua (Colombian National Team) 0:20:44

Best Young Rider # Rider Name (Country) Team Result 1 Jasmin Glaesser (Team TIBCO/To The Top) 2:48:06 2 Emma White (Zimmer Capital p/b Foundation) 0:01:35 3 Katherine Kelter (GP VELOTEK) 0:03:58 4 Erika Varela (Mexican National Team) 0:04:13 5 Andrea Villareal (Mexican National Team) 0:17:09 6 Valentina Paniagua (Colombian National Team) 0:20:16