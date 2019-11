Image 1 of 41 Superprestige Zonhoven podium (l-r): Wout Van Aert (Crelan-Vastgoedservice), Mathieu van der Poel (Beobank-Corendon) and Laurens Sweeck (ERA Real Estate - Circus) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 2 of 41 The Zonhoven sand pit was once again packed with fans (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 3 of 41 The two leaders running up the sandhill with the fans cheering them on (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 4 of 41 The fans packed out the sandpit for the best of the action (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 5 of 41 Philipp Walsleben (Beobank-Corendon) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 6 of 41 Kevin Pauwels (Marlux - Napoleon Games Cycling) rode to tenth place (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 7 of 41 Wout Van Aert (Crelan-Vastgoedservice) leading Mathieu van der Poel (Beobank-Corendon) (Image Mathieu van der Poel (Beobank-Corendon) won his second Superprestige of the season at Zonhoven Sunday. The Dutchman out-sprinted world champion Wout Van Aert (Crelan-Vastgoedservice), while Laurens Sweeck (Era Real Estate - Circus) finished in third.

Van der Poel launched his own early move but Van Aert quickly latched on and the pair gained an advantage on their other rivals. Sweeck later joined them on the final lap but couldn't hold onto their pace.

Van der Poel proved strongest against Van Aert in the final sprint for the line to take the victory, and exhaustedly fell to the ground after crossing the finish line.

Full Results