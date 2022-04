Giro di Sicilia: Caruso wins stage 2 ahead of Nibali

Image 1 of 10 Damiano Caruso (Italy) takes sprint victory ahead of Vincenzo Nibali (Astana Qazaqstan Team) (Image credit: Massimo Fulgenzi/SprintCyclingAgency) Image 2 of 10 Damiano Caruso (Italy) wins the uphill sprint on stage 2 (Image credit: Massimo Fulgenzi/SprintCyclingAgency) Image 3 of 10 Alejandro Ropero (EOLO Kometa) in the peloton (Image credit: Massimo Fulgenzi/SprintCyclingAgency) Image 4 of 10 Stephen Bassett (Human Powered Health) on stage 152km stage 2 (Image credit: Massimo Fulgenzi/SprintCyclingAgency) Image 5 of 10 Stephen Bassett (Human Powered Health) leads the breakaway (Image credit: Massimo Fulgenzi/SprintCyclingAgency) Image 6 of 10 Vincenzo Nibali (Astana Qazaqstan Team) in the peloton (Image credit: Massimo Fulgenzi/SprintCyclingAgency) Image 7 of 10 Matteo Moschetti (Trek - Segafredo) at start of stage 2 in Palma di Montechiaro (Image credit: Massimo Fulgenzi/SprintCyclingAgency) Image 8 of 10 Breakaway passes scenery of Tour de Sicilia on stage 2 (Image credit: Massimo Fulgenzi/SprintCyclingAgency) Image 9 of 10 Stage 2 was a hilly 152km (Image credit: Massimo Fulgenzi/SprintCyclingAgency) Image 10 of 10 Overall leader Matteo Malucelli (Italy) at front of a climb (Image credit: Massimo Fulgenzi/SprintCyclingAgency)

Damiano Caruso claimed the second stage of the Giro di Sicilia, out-sprinting Vincenzo Nibali (Astana Qazaqstan) and Domenico Pozzovivo (Intermarché-Wanty Gobert Matériaux) on an uphill sprint in Caltanissetta. Caruso played off a superb lead out on the climb to the finish from his Italian National teammates and timed his sprint perfectly to win the stage and take the race lead from Bahrain Victorious teammate Matteo Malucelli.

Caruso leads Nibali in the overall by four seconds thanks to the time bonus with Pozzovivo at six seconds. Filippo Fiorelli (Bardiani-CSF Faizané), having been third on the opening stage and holding on for eighth in Caltanissetta, is fourth at nine seconds while Kenny Elissonde (Trek-Segafredo) is one second further back in fifth.

"It's an amazing feeling because today the national team rode like a good team with experience," Caruso said. "Then on the final climb the guys did an amazing job, they managed the last climb really well. When I started the sprint and saw Nibali on my wheel, I said 'OK, this is amazing'."

Four of the Italian National Team riders at the Giro di Sicilia come from the Gazprom-RusVelo team which was forced to close because of the UCI ban on Russian registered teams after the country's invasion of Ukraine. They played a crucial role in the finale, pulling into the final climb and then leading out at such a pace that they shattered the peloton.

"It's super special because the guys are really strong, they are in the national team for one reason, they have talent. We showed this is a great team," Caruso said.

How it unfolded

The 152km stage from Palma di Montechiaro looked as if it would be one for the breakaway and the fight to make the escape was so intense that no move could be established until nine riders went clear after 30 kilometres of racing.

The group included Mattias Nordal (Biesse-Carrera), Andres Libardo Mancipe Puin (Colombia Tierra de Atletas GW Shimano), Yusuke Kadota (EF Education-Nippo Development Team), Stephen Bassett (Human Powered Health), Stefano Gandin and Giulio Masotto (Team Corratec), Alessandro Iacchi (Team Qhubeka), Federico Burchio (Work Service-Vitalcare-Dynatek), and Cristian Rocchetta (Zalf Euromobile Fior).

The peloton, controlled by the Italian National Team, kept the gap hovering around the three-minute mark for most of the stage. Rocchetta won the first intermediate sprint in Mazzarino after 66.3km of racing. As the route headed up into the hills toward Enna, the gap began to tumble rapidly and by the time the breakaway hit the only classified climb with 36km remaining, their lead was down under a minute thanks to a big pull from the Eolo-Kometa team.

At the base of the climb, Mancipe and Gandin attacked and left their breakaway companions behind. Gandin claimed the maximum points to move into the mountains jersey.

With 30 km to go, the peloton was so close to the two leaders it appeared they would be caught and Mancipe sat up. Gandin wasn't done, however, and he continued to dangle less than a minute ahead of the peloton until inside the 8km to go mark when he was finally brought back in the frantic run-in to the final climb.

Cristian Rico (Colombia Tierra) launched a counter-attack after the catch and he also dangled just out of reach for several kilometres.

A crash in the peloton with 6.2km to go disrupted the chase and split the bunch but the Colombian was reeled in with 4km to go.

The Italian National team then led the reduced bunch into the final ascent, where they expertly launched Caruso to the victory and race lead.

Full Results Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Damiano Caruso (Ita) Italian National Team 3:45:18 2 Vincenzo Nibali (Ita) Astana Qazaqstan Team 3 Domenico Pozzovivo (Ita) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 4 Kenny Elissonde (Fra) Trek-Segafredo 5 Alessandro Fedeli (Ita) Italian National Team 0:00:03 6 Vincenzo Albanese (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 7 Nicola Conci (Ita) Italian National Team 8 Filippo Fiorelli (Ita) Bardiani CSF Faizane' 9 Jefferson Cepeda (Ecu) Drone Hopper-Androni Giocattoli 10 Edgar Andres Pinzon Villalba (Col) Colombia Tierra de Atletas GW Shimano 11 Jacopo Mosca (Ita) Trek-Segafredo 0:00:10 12 Andrey Zeits (Kaz) Astana Qazaqstan Team 13 Alessandro Verre (Ita) Italian National Team 14 Louis Meintjes (RSA) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 15 Lorenzo Ginestra (Ita) Work Service-Vitalcare-Dynatek 0:00:13 16 Daniel Muñoz Giraldo (Col) Drone Hopper-Androni Giocattoli 17 Simone Raccani (Ita) Zalf Euromobile Fior 18 Paul Double (GBr) MG.K Vis Colors for Peace VPM 19 German Dario Gomez Becerra (Col) Colombia Tierra de Atletas GW Shimano 20 Valerio Conti (Ita) Astana Qazaqstan Team 0:00:17 21 Juan Lopez Moreno (Col) Astana Qazaqstan Team 22 Antonio Nibali (Ita) Astana Qazaqstan Team 23 Marco Murgano (Ita) Team Corratec 24 Riccardo Lucca (Ita) Work Service-Vitalcare-Dynatek 25 Andrea Garosio (Ita) Biesse-Carrera 26 Georg Zimmermann (Ger) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 27 Yeisson Ferney Casallas Rincon (Col) Colombia Tierra de Atletas GW Shimano 0:00:21 28 Alessio Nieri (Ita) Bardiani CSF Faizane' 0:00:23 29 Juan Diego Alba Bolivar (Col) Drone Hopper-Androni Giocattoli 30 Mattia Bais (Ita) Drone Hopper-Androni Giocattoli 0:00:25 31 Fran Miholjevic (Cro) Cycling Team Friuli ASD 32 Luca Rastelli (Ita) Bardiani CSF Faizane' 33 Giovanni Carboni (Ita) Italian National Team 34 Diego Rosa (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 35 Riccardo Ciuccarelli (Ita) Biesse-Carrera 36 Rafael Steven Pineda Pineda (Col) Colombia Tierra de Atletas GW Shimano 37 Simone Petilli (Ita) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 38 Simone Velasco (Ita) Astana Qazaqstan Team 0:00:34 39 Simone Ravanelli (Ita) Drone Hopper-Androni Giocattoli 0:00:37 40 Gabriele Petrelli (Ita) Cycling Team Friuli ASD 0:00:46 41 Andrea Ghislanzoni (Ita) D'Amico um Tools 0:00:52 42 Pier Andre Cote (Can) Human Powered Health 43 Maximilian Stedman (GBr) MG.K Vis Colors for Peace VPM 44 Edward Ravasi (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 0:00:56 45 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF Faizane' 0:00:57 46 Riccardo Verza (Ita) Zalf Euromobile Fior 0:01:13 47 Alessandro Monaco (Ita) Giotti Victoria Savini Due 0:01:18 48 Cristian David Rico Lemus (Col) Colombia Tierra de Atletas GW Shimano 0:01:31 49 Efrem Araya (Eri) Team Qhubeka 0:01:35 50 Alejandro Ropero Molina (Spa) Eolo-Kometa Cycling Team 51 Andrea Debiasi (Ita) Cycling Team Friuli ASD 52 Negasi Haylu Abreha (Eth) Team Qhubeka 53 Andrii Ponomar (Ukr) Drone Hopper-Androni Giocattoli 54 Edoardo Faresin (Ita) Zalf Euromobile Fior 55 Raul Colombo (Ita) Work Service-Vitalcare-Dynatek 56 Omar El Gouzi (Ita) Bardiani CSF Faizane' 57 Yugi Tsuda (Jpn) EF Education-Nippo Development Team 0:01:46 58 Jon Aberasturi Izaga (Spa) Trek-Segafredo 0:03:02 59 Welay Berhe (Eth) EF Education-Nippo Development Team 0:03:18 60 Travis Stedman (RSA) Team Qhubeka 0:04:03 61 Christian Scaroni (Ita) Italian National Team 0:04:08 62 Edoardo Sandri (Ita) Cycling Team Friuli ASD 63 Alex Martin Gutierrez (Spa) Eolo-Kometa Cycling Team 64 Gage Hecht (USA) Human Powered Health 0:04:12 65 Keegan Swirbul (USA) Human Powered Health 0:04:20 66 Davide De Cassan (Ita) Cycling Team Friuli ASD 0:04:36 67 Alessandro Iacchi (Ita) Team Qhubeka 0:04:37 68 Davide Baldaccini (Ita) Team Corratec 0:04:48 69 Boy van Poppel (Ned) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 70 Jacopo Menegotto (Ita) Team Qhubeka 71 Federico Burchio (Ita) Work Service-Vitalcare-Dynatek 0:05:03 72 Kristian Aasvold (Nor) Human Powered Health 0:05:07 73 Stephen Bassett (USA) Human Powered Health 74 Martin Svrcek (Svk) Biesse-Carrera 0:05:22 75 Francesco Carollo (Ita) MG.K Vis Colors for Peace VPM 76 Adriano Brogi (Ita) Giotti Victoria Savini Due 77 Alexandre Vinokurov (Kaz) Astana Qazaqstan Team 78 Mattias Nordal (Den) Biesse-Carrera 79 Hijiri Oda (Jpn) EF Education-Nippo Development Team 80 Guido Draghi (Ita) MG.K Vis Colors for Peace VPM 81 August Jensen (Nor) Human Powered Health 82 Sergio Garcia Gonzalez (Spa) Eolo-Kometa Cycling Team 83 Matteo Donegà (Ita) Cycling Team Friuli ASD 0:05:25 84 Cristian Rocchetta (Ita) Zalf Euromobile Fior 85 Nelson Soto Martinez (Col) Colombia Tierra de Atletas GW Shimano 86 Gabriele Benedetti (Ita) Drone Hopper-Androni Giocattoli 0:05:34 87 David Martin Romero (Spa) Eolo-Kometa Cycling Team 0:05:42 88 Francesco Zandri (Ita) Work Service-Vitalcare-Dynatek 0:05:46 89 Simone Roganti (Ita) D'Amico um Tools 0:05:55 90 Andres Libardo Mancipe Puin (Col) Colombia Tierra de Atletas GW Shimano 0:06:01 91 Ben King (USA) Human Powered Health 0:06:51 92 Corne van Kessel (Ned) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:07:13 93 Veljko Stojnic (Srb) Team Corratec 0:08:04 94 Luca Covili (Ita) Bardiani CSF Faizane' 95 Dusan Rajovic (Srb) Team Corratec 96 Stefano Gandin (Ita) Team Corratec 97 Matteo Amella (Ita) Team Corratec 98 Giulio Masotto (Ita) Team Corratec 99 Fabio Christen (Swi) EF Education-Nippo Development Team 0:09:14 100 Yusuke Kadota (Jpn) EF Education-Nippo Development Team 101 Nicola Venchiarutti (Ita) Work Service-Vitalcare-Dynatek 0:09:21 102 Emils Liepins (Lat) Trek-Segafredo 0:10:30 103 Gerben Thijssen (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 104 Matteo Moschetti (Ita) Trek-Segafredo 0:12:04 105 Marc Brustenga Masague (Spa) Trek-Segafredo 106 Connor Sens (Aus) MG.K Vis Colors for Peace VPM 107 Mattia Viel (Ita) D'Amico um Tools 108 Emil Dima (Rom) Giotti Victoria Savini Due 109 Jozsef-Attila Malnasi (Rom) Giotti Victoria Savini Due 110 Matteo Zurlo (Ita) Zalf Euromobile Fior 111 Gergely Szarka (Hun) Giotti Victoria Savini Due 112 Luca Coati (Ita) Team Qhubeka 113 Davide Cattelan (Ita) Zalf Euromobile Fior 114 Nicolas Dalla Valle (Ita) Giotti Victoria Savini Due 115 Lorenzo Pellegrini (Ita) D'Amico um Tools 116 Michael Belleri (Ita) Biesse-Carrera 117 Carlo Alberto Giordani (Ita) Biesse-Carrera 118 Manlio Moro (Ita) Zalf Euromobile Fior 119 Lorenzo Roda (Ita) Biesse-Carrera 120 Atsushi Oka (Jpn) EF Education-Nippo Development Team 121 Matteo Furlan (Ita) D'Amico um Tools 122 Paul Wright (NZl) MG.K Vis Colors for Peace VPM 123 Eric Paties Montagner (Ita) Work Service-Vitalcare-Dynatek 124 Chih Hao Tu (Tpe) Cycling Team Friuli ASD 125 Matteo Malucelli (Ita) Italian National Team DNF Jhonatan Steven Chaves Torres (Col) D'Amico um Tools DNF Davide Finatti (Ita) Giotti Victoria Savini Due DNF Daniel Savini (Ita) MG.K Vis Colors for Peace VPM DNF Nicholas Dlamini (RSA) Team Qhubeka

Sprint 1 - Mazzarino km. 66.3 Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Cristian Rocchetta (Ita) Zalf Euromobile Fior 5 2 Alessandro Iacchi (Ita) Team Qhubeka 3 3 Andres Libardo Mancipe Puin (Col) Colombia Tierra de Atletas GW Shimano 2 4 Federico Burchio (Ita) Work Service-Vitalcare-Dynatek 1

Sprint 2 - Caltanissetta km. 152 Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Damiano Caruso (Ita) Italian National Team 12 2 Vincenzo Nibali (Ita) Astana Qazaqstan Team 10 3 Domenico Pozzovivo (Ita) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 8 4 Kenny Elissonde (Fra) Trek-Segafredo 7 5 Alessandro Fedeli (Ita) Italian National Team 6 6 Vincenzo Albanese (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 5 7 Nicola Conci (Ita) Italian National Team 4 8 Filippo Fiorelli (Ita) Bardiani CSF Faizane' 3 9 Jefferson Cepeda (Ecu) Drone Hopper-Androni Giocattoli 2 10 Edgar Andres Pinzon Villalba (Col) Colombia Tierra de Atletas GW Shimano 1

Mountain 1 - Enna km. 117.4 Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Stefano Gandin (Ita) Team Corratec 5 2 Andres Libardo Mancipe Puin (Col) Colombia Tierra de Atletas GW Shimano 3 3 Edgar Andres Pinzon Villalba (Col) Colombia Tierra de Atletas GW Shimano 2 4 Welay Berhe (Eth) EF Education-Nippo Development Team 1

Young Riders Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Nicola Conci (Ita) Italian National Team 3:45:21 2 Jefferson Cepeda (Ecu) Drone Hopper-Androni Giocattoli 3 Edgar Andres Pinzon Villalba (Col) Colombia Tierra de Atletas GW Shimano 4 Alessandro Verre (Ita) Italian National Team 0:00:07 5 Lorenzo Ginestra (Ita) Work Service-Vitalcare-Dynatek 0:00:10 6 Simone Raccani (Ita) Zalf Euromobile Fior 7 German Dario Gomez Becerra (Col) Colombia Tierra de Atletas GW Shimano 8 Juan Lopez Moreno (Col) Astana Qazaqstan Team 0:00:14 9 Marco Murgano (Ita) Team Corratec 10 Riccardo Lucca (Ita) Work Service-Vitalcare-Dynatek 11 Georg Zimmermann (Ger) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 12 Yeisson Ferney Casallas Rincon (Col) Colombia Tierra de Atletas GW Shimano 0:00:18 13 Alessio Nieri (Ita) Bardiani CSF Faizane' 0:00:20 14 Juan Diego Alba Bolivar (Col) Drone Hopper-Androni Giocattoli 15 Fran Miholjevic (Cro) Cycling Team Friuli ASD 0:00:22 16 Luca Rastelli (Ita) Bardiani CSF Faizane' 17 Riccardo Ciuccarelli (Ita) Biesse-Carrera 18 Rafael Steven Pineda Pineda (Col) Colombia Tierra de Atletas GW Shimano 19 Gabriele Petrelli (Ita) Cycling Team Friuli ASD 0:00:43 20 Andrea Ghislanzoni (Ita) D'Amico um Tools 0:00:49 21 Pier Andre Cote (Can) Human Powered Health 22 Riccardo Verza (Ita) Zalf Euromobile Fior 0:01:10 23 Alessandro Monaco (Ita) Giotti Victoria Savini Due 0:01:15 24 Cristian David Rico Lemus (Col) Colombia Tierra de Atletas GW Shimano 0:01:28 25 Efrem Araya (Eri) Team Qhubeka 0:01:32 26 Alejandro Ropero Molina (Spa) Eolo-Kometa Cycling Team 27 Andrea Debiasi (Ita) Cycling Team Friuli ASD 28 Negasi Haylu Abreha (Eth) Team Qhubeka 29 Andrii Ponomar (Ukr) Drone Hopper-Androni Giocattoli 30 Edoardo Faresin (Ita) Zalf Euromobile Fior 31 Omar El Gouzi (Ita) Bardiani CSF Faizane' 32 Yugi Tsuda (Jpn) EF Education-Nippo Development Team 0:01:43 33 Welay Berhe (Eth) EF Education-Nippo Development Team 0:03:15 34 Travis Stedman (RSA) Team Qhubeka 0:04:00 35 Christian Scaroni (Ita) Italian National Team 0:04:05 36 Edoardo Sandri (Ita) Cycling Team Friuli ASD 37 Alex Martin Gutierrez (Spa) Eolo-Kometa Cycling Team 38 Gage Hecht (USA) Human Powered Health 0:04:09 39 Davide De Cassan (Ita) Cycling Team Friuli ASD 0:04:33 40 Alessandro Iacchi (Ita) Team Qhubeka 0:04:34 41 Davide Baldaccini (Ita) Team Corratec 0:04:45 42 Jacopo Menegotto (Ita) Team Qhubeka 43 Martin Svrcek (Svk) Biesse-Carrera 0:05:19 44 Francesco Carollo (Ita) MG.K Vis Colors for Peace VPM 45 Alexandre Vinokurov (Kaz) Astana Qazaqstan Team 46 Mattias Nordal (Den) Biesse-Carrera 47 Hijiri Oda (Jpn) EF Education-Nippo Development Team 48 Guido Draghi (Ita) MG.K Vis Colors for Peace VPM 49 Sergio Garcia Gonzalez (Spa) Eolo-Kometa Cycling Team 50 Matteo Donegà (Ita) Cycling Team Friuli ASD 0:05:22 51 Cristian Rocchetta (Ita) Zalf Euromobile Fior 52 Gabriele Benedetti (Ita) Drone Hopper-Androni Giocattoli 0:05:31 53 David Martin Romero (Spa) Eolo-Kometa Cycling Team 0:05:39 54 Francesco Zandri (Ita) Work Service-Vitalcare-Dynatek 0:05:43 55 Simone Roganti (Ita) D'Amico um Tools 0:05:52 56 Andres Libardo Mancipe Puin (Col) Colombia Tierra de Atletas GW Shimano 0:05:58 57 Veljko Stojnic (Srb) Team Corratec 0:08:01 58 Luca Covili (Ita) Bardiani CSF Faizane' 59 Dusan Rajovic (Srb) Team Corratec 60 Matteo Amella (Ita) Team Corratec 61 Giulio Masotto (Ita) Team Corratec 62 Fabio Christen (Swi) EF Education-Nippo Development Team 0:09:11 63 Yusuke Kadota (Jpn) EF Education-Nippo Development Team 64 Nicola Venchiarutti (Ita) Work Service-Vitalcare-Dynatek 0:09:18 65 Gerben Thijssen (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:10:27 66 Marc Brustenga Masague (Spa) Trek-Segafredo 0:12:01 67 Connor Sens (Aus) MG.K Vis Colors for Peace VPM 68 Emil Dima (Rom) Giotti Victoria Savini Due 69 Jozsef-Attila Malnasi (Rom) Giotti Victoria Savini Due 70 Matteo Zurlo (Ita) Zalf Euromobile Fior 71 Gergely Szarka (Hun) Giotti Victoria Savini Due 72 Luca Coati (Ita) Team Qhubeka 73 Davide Cattelan (Ita) Zalf Euromobile Fior 74 Nicolas Dalla Valle (Ita) Giotti Victoria Savini Due 75 Lorenzo Pellegrini (Ita) D'Amico um Tools 76 Michael Belleri (Ita) Biesse-Carrera 77 Carlo Alberto Giordani (Ita) Biesse-Carrera 78 Manlio Moro (Ita) Zalf Euromobile Fior 79 Lorenzo Roda (Ita) Biesse-Carrera 80 Matteo Furlan (Ita) D'Amico um Tools 81 Paul Wright (NZl) MG.K Vis Colors for Peace VPM 82 Eric Paties Montagner (Ita) Work Service-Vitalcare-Dynatek 83 Chih Hao Tu (Tpe) Cycling Team Friuli ASD

Teams Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Italian National Team 11:16:00 2 Astana Qazaqstan Team 0:00:21 3 Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 4 Colombia Tierra de Atletas GW Shimano 0:00:31 5 Drone Hopper-Androni Giocattoli 0:00:33 6 Bardiani CSF Faizane' 0:00:45 7 Eolo-Kometa Cycling Team 0:01:18 8 Work Service-Vitalcare-Dynatek 0:01:59 9 Cycling Team Friuli ASD 0:02:40 10 Zalf Euromobile Fior 0:02:55 11 Trek-Segafredo 0:03:06 12 Biesse-Carrera 0:05:58 13 MG.K Vis Colors for Peace VPM 0:06:21 14 Team Qhubeka 0:07:07 15 Human Powered Health 0:09:18 16 EF Education-EasyPost 0:10:20 17 Team Corratec 0:13:03 18 Giotti Victoria Savini Due 0:18:38 19 D'Amico um Tools 0:18:45

General classification after stage 2 Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Damiano Caruso (Ita) Italian National Team 8:06:44 2 Vincenzo Nibali (Ita) Astana Qazaqstan Team 0:00:04 3 Domenico Pozzovivo (Ita) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:00:06 4 Filippo Fiorelli (Ita) Bardiani CSF Faizane' 0:00:09 5 Kenny Elissonde (Fra) Trek-Segafredo 0:00:10 6 Alessandro Fedeli (Ita) Italian National Team 0:00:13 7 Nicola Conci (Ita) Italian National Team 8 Jefferson Cepeda (Ecu) Drone Hopper-Androni Giocattoli 9 Edgar Andres Pinzon Villalba (Col) Colombia Tierra de Atletas GW Shimano 10 Vincenzo Albanese (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 11 Andrey Zeits (Kaz) Astana Qazaqstan Team 0:00:20 12 Louis Meintjes (RSA) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 13 Alessandro Verre (Ita) Italian National Team 14 Jacopo Mosca (Ita) Trek-Segafredo 15 Paul Double (GBr) MG.K Vis Colors for Peace VPM 0:00:23 16 German Dario Gomez Becerra (Col) Colombia Tierra de Atletas GW Shimano 17 Daniel Muñoz Giraldo (Col) Drone Hopper-Androni Giocattoli 18 Simone Raccani (Ita) Zalf Euromobile Fior 19 Andrea Garosio (Ita) Biesse-Carrera 0:00:27 20 Marco Murgano (Ita) Team Corratec 21 Juan Lopez Moreno (Col) Astana Qazaqstan Team 22 Valerio Conti (Ita) Astana Qazaqstan Team 23 Antonio Nibali (Ita) Astana Qazaqstan Team 24 Georg Zimmermann (Ger) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 25 Riccardo Lucca (Ita) Work Service-Vitalcare-Dynatek 26 Yeisson Ferney Casallas Rincon (Col) Colombia Tierra de Atletas GW Shimano 0:00:31 27 Juan Diego Alba Bolivar (Col) Drone Hopper-Androni Giocattoli 0:00:33 28 Alessio Nieri (Ita) Bardiani CSF Faizane' 29 Giovanni Carboni (Ita) Italian National Team 0:00:35 30 Diego Rosa (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 31 Fran Miholjevic (Cro) Cycling Team Friuli ASD 32 Mattia Bais (Ita) Drone Hopper-Androni Giocattoli 33 Riccardo Ciuccarelli (Ita) Biesse-Carrera 34 Luca Rastelli (Ita) Bardiani CSF Faizane' 35 Rafael Steven Pineda Pineda (Col) Colombia Tierra de Atletas GW Shimano 36 Simone Velasco (Ita) Astana Qazaqstan Team 0:00:44 37 Simone Ravanelli (Ita) Drone Hopper-Androni Giocattoli 0:00:47 38 Pier Andre Cote (Can) Human Powered Health 0:01:02 39 Maximilian Stedman (GBr) MG.K Vis Colors for Peace VPM 40 Edward Ravasi (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 0:01:06 41 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF Faizane' 0:01:07 42 Riccardo Verza (Ita) Zalf Euromobile Fior 0:01:23 43 Alessandro Monaco (Ita) Giotti Victoria Savini Due 0:01:28 44 Cristian David Rico Lemus (Col) Colombia Tierra de Atletas GW Shimano 0:01:41 45 Alejandro Ropero Molina (Spa) Eolo-Kometa Cycling Team 0:01:42 46 Andrea Debiasi (Ita) Cycling Team Friuli ASD 0:01:45 47 Andrii Ponomar (Ukr) Drone Hopper-Androni Giocattoli 48 Negasi Haylu Abreha (Eth) Team Qhubeka 49 Efrem Araya (Eri) Team Qhubeka 50 Edoardo Faresin (Ita) Zalf Euromobile Fior 51 Omar El Gouzi (Ita) Bardiani CSF Faizane' 52 Raul Colombo (Ita) Work Service-Vitalcare-Dynatek 53 Yugi Tsuda (Jpn) EF Education-Nippo Development Team 0:01:56 54 Lorenzo Ginestra (Ita) Work Service-Vitalcare-Dynatek 0:02:11 55 Andrea Ghislanzoni (Ita) D'Amico um Tools 0:02:22 56 Jon Aberasturi Izaga (Spa) Trek-Segafredo 0:03:12 57 Welay Berhe (Eth) EF Education-Nippo Development Team 0:03:28 58 Gabriele Petrelli (Ita) Cycling Team Friuli ASD 0:04:06 59 Travis Stedman (RSA) Team Qhubeka 0:04:13 60 Christian Scaroni (Ita) Italian National Team 0:04:18 61 Edoardo Sandri (Ita) Cycling Team Friuli ASD 62 Alex Martin Gutierrez (Spa) Eolo-Kometa Cycling Team 63 Gage Hecht (USA) Human Powered Health 0:04:22 64 Alessandro Iacchi (Ita) Team Qhubeka 0:04:45 65 Davide De Cassan (Ita) Cycling Team Friuli ASD 0:04:46 66 Jacopo Menegotto (Ita) Team Qhubeka 0:04:58 67 Boy van Poppel (Ned) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 68 Davide Baldaccini (Ita) Team Corratec 69 Federico Burchio (Ita) Work Service-Vitalcare-Dynatek 0:05:13 70 Stephen Bassett (USA) Human Powered Health 0:05:17 71 Kristian Aasvold (Nor) Human Powered Health 72 Francesco Carollo (Ita) MG.K Vis Colors for Peace VPM 0:05:32 73 Alexandre Vinokurov (Kaz) Astana Qazaqstan Team 74 Hijiri Oda (Jpn) EF Education-Nippo Development Team 75 Sergio Garcia Gonzalez (Spa) Eolo-Kometa Cycling Team 76 Mattias Nordal (Den) Biesse-Carrera 77 Adriano Brogi (Ita) Giotti Victoria Savini Due 78 Martin Svrcek (Svk) Biesse-Carrera 79 August Jensen (Nor) Human Powered Health 80 Cristian Rocchetta (Ita) Zalf Euromobile Fior 81 Matteo Donegà (Ita) Cycling Team Friuli ASD 0:05:35 82 Gabriele Benedetti (Ita) Drone Hopper-Androni Giocattoli 0:05:44 83 David Martin Romero (Spa) Eolo-Kometa Cycling Team 0:05:52 84 Simone Petilli (Ita) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 85 Simone Roganti (Ita) D'Amico um Tools 0:06:05 86 Andres Libardo Mancipe Puin (Col) Colombia Tierra de Atletas GW Shimano 0:06:10 87 Keegan Swirbul (USA) Human Powered Health 0:06:30 88 Guido Draghi (Ita) MG.K Vis Colors for Peace VPM 0:07:34 89 Francesco Zandri (Ita) Work Service-Vitalcare-Dynatek 0:07:56 90 Corne van Kessel (Ned) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:08:01 91 Luca Covili (Ita) Bardiani CSF Faizane' 0:08:14 92 Dusan Rajovic (Srb) Team Corratec 93 Veljko Stojnic (Srb) Team Corratec 94 Nelson Soto Martinez (Col) Colombia Tierra de Atletas GW Shimano 0:08:38 95 Fabio Christen (Swi) EF Education-Nippo Development Team 0:09:24 96 Yusuke Kadota (Jpn) EF Education-Nippo Development Team 97 Nicola Venchiarutti (Ita) Work Service-Vitalcare-Dynatek 0:09:31 98 Matteo Amella (Ita) Team Corratec 0:09:33 99 Ben King (USA) Human Powered Health 0:09:55 100 Giulio Masotto (Ita) Team Corratec 0:10:05 101 Stefano Gandin (Ita) Team Corratec 0:10:16 102 Gerben Thijssen (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:10:40 103 Emils Liepins (Lat) Trek-Segafredo 104 Matteo Malucelli (Ita) Italian National Team 0:12:04 105 Matteo Moschetti (Ita) Trek-Segafredo 0:12:08 106 Michael Belleri (Ita) Biesse-Carrera 0:12:13 107 Carlo Alberto Giordani (Ita) Biesse-Carrera 0:12:14 108 Nicolas Dalla Valle (Ita) Giotti Victoria Savini Due 109 Lorenzo Pellegrini (Ita) D'Amico um Tools 110 Atsushi Oka (Jpn) EF Education-Nippo Development Team 111 Matteo Zurlo (Ita) Zalf Euromobile Fior 112 Connor Sens (Aus) MG.K Vis Colors for Peace VPM 113 Lorenzo Roda (Ita) Biesse-Carrera 114 Gergely Szarka (Hun) Giotti Victoria Savini Due 115 Emil Dima (Rom) Giotti Victoria Savini Due 116 Matteo Furlan (Ita) D'Amico um Tools 117 Paul Wright (NZl) MG.K Vis Colors for Peace VPM 118 Luca Coati (Ita) Team Qhubeka 0:13:21 119 Jozsef-Attila Malnasi (Rom) Giotti Victoria Savini Due 0:13:40 120 Chih Hao Tu (Tpe) Cycling Team Friuli ASD 0:13:42 121 Davide Cattelan (Ita) Zalf Euromobile Fior 0:14:07 122 Manlio Moro (Ita) Zalf Euromobile Fior 123 Eric Paties Montagner (Ita) Work Service-Vitalcare-Dynatek 0:15:24 124 Mattia Viel (Ita) D'Amico um Tools 0:17:21 125 Marc Brustenga Masague (Spa) Trek-Segafredo 0:17:55

Points classification Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Damiano Caruso (Ita) Italian National Team 18 2 Alessandro Fedeli (Ita) Italian National Team 13 3 Matteo Malucelli (Ita) Italian National Team 12 4 Filippo Fiorelli (Ita) Bardiani CSF Faizane' 11 5 Vincenzo Nibali (Ita) Astana Qazaqstan Team 10 6 Matteo Moschetti (Ita) Trek-Segafredo 10 7 Domenico Pozzovivo (Ita) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 8 8 Kenny Elissonde (Fra) Trek-Segafredo 7 9 Alejandro Ropero Molina (Spa) Eolo-Kometa Cycling Team 5 10 Cristian Rocchetta (Ita) Zalf Euromobile Fior 5 11 Vincenzo Albanese (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 5 12 David Martin Romero (Spa) Eolo-Kometa Cycling Team 5 13 Nicola Conci (Ita) Italian National Team 4 14 Gerben Thijssen (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 4 15 Pier Andre Cote (Can) Human Powered Health 3 16 Alessandro Iacchi (Ita) Team Qhubeka 3 17 Francesco Zandri (Ita) Work Service-Vitalcare-Dynatek 3 18 Jefferson Cepeda (Ecu) Drone Hopper-Androni Giocattoli 2 19 Andres Libardo Mancipe Puin (Col) Colombia Tierra de Atletas GW Shimano 2 20 Michael Belleri (Ita) Biesse-Carrera 2 21 Carlo Alberto Giordani (Ita) Biesse-Carrera 2 22 Edgar Andres Pinzon Villalba (Col) Colombia Tierra de Atletas GW Shimano 1 23 Federico Burchio (Ita) Work Service-Vitalcare-Dynatek 1 24 Nicola Venchiarutti (Ita) Work Service-Vitalcare-Dynatek 1 25 Stefano Gandin (Ita) Team Corratec 1

Mountains classification Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Stefano Gandin (Ita) Team Corratec 10 2 Andres Libardo Mancipe Puin (Col) Colombia Tierra de Atletas GW Shimano 3 3 Michael Belleri (Ita) Biesse-Carrera 3 4 Edgar Andres Pinzon Villalba (Col) Colombia Tierra de Atletas GW Shimano 2 5 Gabriele Petrelli (Ita) Cycling Team Friuli ASD 2 6 Alejandro Ropero Molina (Spa) Eolo-Kometa Cycling Team 1 7 Welay Berhe (Eth) EF Education-Nippo Development Team 1

Young riders classification Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Nicola Conci (Ita) Italian National Team 8:06:57 2 Jefferson Cepeda (Ecu) Drone Hopper-Androni Giocattoli 3 Edgar Andres Pinzon Villalba (Col) Colombia Tierra de Atletas GW Shimano 4 Alessandro Verre (Ita) Italian National Team 0:00:07 5 German Dario Gomez Becerra (Col) Colombia Tierra de Atletas GW Shimano 0:00:10 6 Simone Raccani (Ita) Zalf Euromobile Fior 7 Marco Murgano (Ita) Team Corratec 0:00:14 8 Juan Lopez Moreno (Col) Astana Qazaqstan Team 9 Georg Zimmermann (Ger) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 10 Riccardo Lucca (Ita) Work Service-Vitalcare-Dynatek 11 Yeisson Ferney Casallas Rincon (Col) Colombia Tierra de Atletas GW Shimano 0:00:18 12 Juan Diego Alba Bolivar (Col) Drone Hopper-Androni Giocattoli 0:00:20 13 Alessio Nieri (Ita) Bardiani CSF Faizane' 14 Fran Miholjevic (Cro) Cycling Team Friuli ASD 0:00:22 15 Riccardo Ciuccarelli (Ita) Biesse-Carrera 16 Luca Rastelli (Ita) Bardiani CSF Faizane' 17 Rafael Steven Pineda Pineda (Col) Colombia Tierra de Atletas GW Shimano 18 Pier Andre Cote (Can) Human Powered Health 0:00:49 19 Riccardo Verza (Ita) Zalf Euromobile Fior 0:01:10 20 Alessandro Monaco (Ita) Giotti Victoria Savini Due 0:01:15 21 Cristian David Rico Lemus (Col) Colombia Tierra de Atletas GW Shimano 0:01:28 22 Alejandro Ropero Molina (Spa) Eolo-Kometa Cycling Team 0:01:29 23 Andrea Debiasi (Ita) Cycling Team Friuli ASD 0:01:32 24 Andrii Ponomar (Ukr) Drone Hopper-Androni Giocattoli 25 Negasi Haylu Abreha (Eth) Team Qhubeka 26 Efrem Araya (Eri) Team Qhubeka 27 Edoardo Faresin (Ita) Zalf Euromobile Fior 28 Omar El Gouzi (Ita) Bardiani CSF Faizane' 29 Yugi Tsuda (Jpn) EF Education-Nippo Development Team 0:01:43 30 Lorenzo Ginestra (Ita) Work Service-Vitalcare-Dynatek 0:01:58 31 Andrea Ghislanzoni (Ita) D'Amico um Tools 0:02:09 32 Welay Berhe (Eth) EF Education-Nippo Development Team 0:03:15 33 Gabriele Petrelli (Ita) Cycling Team Friuli ASD 0:03:53 34 Travis Stedman (RSA) Team Qhubeka 0:04:00 35 Christian Scaroni (Ita) Italian National Team 0:04:05 36 Edoardo Sandri (Ita) Cycling Team Friuli ASD 37 Alex Martin Gutierrez (Spa) Eolo-Kometa Cycling Team 38 Gage Hecht (USA) Human Powered Health 0:04:09 39 Alessandro Iacchi (Ita) Team Qhubeka 0:04:32 40 Davide De Cassan (Ita) Cycling Team Friuli ASD 0:04:33 41 Jacopo Menegotto (Ita) Team Qhubeka 0:04:45 42 Davide Baldaccini (Ita) Team Corratec 43 Francesco Carollo (Ita) MG.K Vis Colors for Peace VPM 0:05:19 44 Alexandre Vinokurov (Kaz) Astana Qazaqstan Team 45 Hijiri Oda (Jpn) EF Education-Nippo Development Team 46 Sergio Garcia Gonzalez (Spa) Eolo-Kometa Cycling Team 47 Mattias Nordal (Den) Biesse-Carrera 48 Martin Svrcek (Svk) Biesse-Carrera 49 Cristian Rocchetta (Ita) Zalf Euromobile Fior 50 Matteo Donegà (Ita) Cycling Team Friuli ASD 0:05:22 51 Gabriele Benedetti (Ita) Drone Hopper-Androni Giocattoli 0:05:31 52 David Martin Romero (Spa) Eolo-Kometa Cycling Team 0:05:39 53 Simone Roganti (Ita) D'Amico um Tools 0:05:52 54 Andres Libardo Mancipe Puin (Col) Colombia Tierra de Atletas GW Shimano 0:05:57 55 Guido Draghi (Ita) MG.K Vis Colors for Peace VPM 0:07:21 56 Francesco Zandri (Ita) Work Service-Vitalcare-Dynatek 0:07:43 57 Luca Covili (Ita) Bardiani CSF Faizane' 0:08:01 58 Dusan Rajovic (Srb) Team Corratec 59 Veljko Stojnic (Srb) Team Corratec 60 Fabio Christen (Swi) EF Education-Nippo Development Team 0:09:11 61 Yusuke Kadota (Jpn) EF Education-Nippo Development Team 62 Nicola Venchiarutti (Ita) Work Service-Vitalcare-Dynatek 0:09:18 63 Matteo Amella (Ita) Team Corratec 0:09:20 64 Giulio Masotto (Ita) Team Corratec 0:09:52 65 Gerben Thijssen (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:10:27 66 Michael Belleri (Ita) Biesse-Carrera 0:12:00 67 Carlo Alberto Giordani (Ita) Biesse-Carrera 0:12:01 68 Nicolas Dalla Valle (Ita) Giotti Victoria Savini Due 69 Lorenzo Pellegrini (Ita) D'Amico um Tools 70 Matteo Zurlo (Ita) Zalf Euromobile Fior 71 Connor Sens (Aus) MG.K Vis Colors for Peace VPM 72 Lorenzo Roda (Ita) Biesse-Carrera 73 Gergely Szarka (Hun) Giotti Victoria Savini Due 74 Emil Dima (Rom) Giotti Victoria Savini Due 75 Matteo Furlan (Ita) D'Amico um Tools 76 Paul Wright (NZl) MG.K Vis Colors for Peace VPM 77 Luca Coati (Ita) Team Qhubeka 0:13:08 78 Jozsef-Attila Malnasi (Rom) Giotti Victoria Savini Due 0:13:27 79 Chih Hao Tu (Tpe) Cycling Team Friuli ASD 0:13:29 80 Davide Cattelan (Ita) Zalf Euromobile Fior 0:13:54 81 Manlio Moro (Ita) Zalf Euromobile Fior 82 Eric Paties Montagner (Ita) Work Service-Vitalcare-Dynatek 0:15:11 83 Marc Brustenga Masague (Spa) Trek-Segafredo 0:17:42