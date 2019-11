Image 1 of 32 Taylor Phinney (BMC) needed help displaying all the jerseys he holds after coming across the line first in the opening team time trial (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 2 of 32 The BMC team won in Trentino's opening team time trial in 2012 (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 3 of 32 BMC's Taylor Phinney sets a blistering pace in the team time trial (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 4 of 32 Astana came ten seconds shy of BMC's winning time. (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 5 of 32 Taylor Phinney (BMC) takes the pink jersey as overall leader (Image credit: Bettini Photo) Image 6 of 32 Taylor Phinney of the USA on top of the podium for BMC (Image credit: Riccardo Scanferla) Image 7 of 32 Talyor Phinney with teammate and local favourite Alessandro Ballan (Image credit: Riccardo Scanferla) Image 8 of 32 There were high hopes for BMC in 2012 and they will be hoping they have turned a corner (Image credit: Riccardo Scanferla) Image 9 of 32 BMC celebrate their win in the team time trial (Image credit: Riccardo Scanferla) Image 10 of 32 Acqua e Sapone finished in the top five (Image credit: Riccardo Scanferla) Image 11 of 32 Astana performed well on the opening day of the 2012 Giro Del Trentino (Image credit: Riccardo Scanferla) Image 12 of 32 Farnese Vini-Selle Italia will be disappointed by their 13th placed finish (Image credit: Riccardo Scanferla) Image 13 of 32 Lampre-ISD will have high hopes for the rest of the race (Image credit: Riccardo Scanferla) Image 14 of 32 Taylor Phinney (BMC) is all smiles on the podium after stage one (Image credit: Bettini Photo) Image 15 of 32 Colnago-CSF produced a top three finish (Image credit: Bettini Photo) Image 16 of 32 Lampre-ISD in their luminous jerseys (Image credit: Bettini Photo) Image 17 of 32 Liquigas-Cannondale prepare for the team time trial (Image credit: Bettini Photo) Image 18 of 32 Liquigas-Cannondale welcomed back Ivan Basso and finished the stage in sixth (Image credit: Bettini Photo) Image 19 of 32 Spidertech just sneaked into the top ten at the time trial (Image credit: Bettini Photo) Image 20 of 32 Europcar in action at the time trial at the 2012 Giro Del Trentino (Image credit: Bettini Photo) Image 21 of 32 Italy's Team Idea were 54 seconds off BMC's pace (Image credit: Bettini Photo) Image 22 of 32 Champion System in action at the 2012 Giro Del Trentino (Image credit: Bettini Photo) Image 23 of 32 Nobody could live with BMC in the team time trial (Image credit: Bettini Photo) Image 24 of 32 Utensilnord-Named ended the day in ninth position (Image credit: Bettini Photo) Image 25 of 32 United Healthcare ended the day in 12th place (Image credit: Bettini Photo) Image 26 of 32 Astana fighting for every crucial second (Image credit: Bettini Photo) Image 27 of 32 Astana finished ten seconds behind winners BMC in the team time trial (Image credit: Bettini Photo) Image 28 of 32 BMC's form seems to be picking up as the season progresses (Image credit: Bettini Photo) Image 29 of 32 BMC on their way to victory in stage one of the 2012 Giro del Trentino (Image credit: Bettini Photo) Image 30 of 32 Colombia Coldeportes had a day to forget and finished last of the 17 teams (Image credit: Bettini Photo) Image 31 of 32 Roman Kreuziger leads Astana to second place (Image credit: Bettini Photo) Image 32 of 32 Lampre-ISD finished the team time trial in seventh place (Image credit: Bettini Photo)

BMC took a dominant victory in the opening team time trial of the Giro del Trentino from Riva del Garda to Arco di Trento to propel Taylor Phinney into the overall lead. Powered largely by Phinney and Marco Pinotti, BMC finished 10 seconds clear of Astana, with a surprisingly strong Colnago-CSF a further three seconds back in third.

Liquigas-Cannondale, the penultimate team down the start ramp, were widely expected to provide the stiffest challenge to BMC’s early time, but while Ivan Basso and his cohorts looked smooth early on, they were off the pace by halfway. A mix-up on a technical left hander saw them lose Paolo Longo Borghini from the pace line and compounded their low-key showing. They eventually came home in 6th place, 19 seconds down on BMC.

Lampre-ISD were out looking to limit the losses of Damiano Cunego and Michele Scarponi on the 14km course, but they coughed up 23 seconds to BMC, after an early crash saw Matt Lloyd and Morris Possoni hit the deck.

It was a better day out for Astana squad, and their second-place finish means that the stylish Roman Kreuziger is well-positioned to make a serious challenge for overall honours. Domenico Pozzovivo and José Rujano will also be pleased with their afternoons, as their Colnago-CSF and Androni Venezuela teams conceded just 13 and 15 seconds respectively.

With the vicious slopes of the Punta Velena and the mighty summit of the Passo Pordoi on the menu later in the week, the climbers will have ample opportunity to showcase their wares, and the strong showings by some of their teams on day one has tipped the balance in their favour still further.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Taylor Phinney (USA) BMC Racing Team 0:15:50.79 2 Alessandro Ballan (Ita) BMC Racing Team 3 Marco Pinotti (Ita) BMC Racing Team 4 Yannick Eijssen (Bel) BMC Racing Team 5 Mathias Frank (Swi) BMC Racing Team 6 Ivan Santaromita (Ita) BMC Racing Team 0:15:56.45 7 Roman Kreuziger (Cze) Astana Pro Team 0:16:00.93 8 Janez Brajkovic (Slo) Astana Pro Team 9 Kevin Seeldraeyers (Bel) Astana Pro Team 10 Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team 11 Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team 12 Andrey Kashechkin (Kaz) Astana Pro Team 0:16:01.13 13 Borut Bozic (Slo) Astana Pro Team 0:16:01.27 14 Angelo Pagani (Ita) Colnago - CSF Inox 0:16:03.46 15 Gianluca Brambilla (Ita) Colnago - CSF Inox 16 Stefano Pirazzi (Ita) Colnago - CSF Inox 17 Stefano Locatelli (Ita) Colnago - CSF Inox 18 Domenico Pozzovivo (Ita) Colnago - CSF Inox 19 Omar Lombardi (Ita) Colnago - CSF Inox 0:16:03.70 20 Fabio Felline (Ita) Androni Giocattoli 0:16:05.72 21 Emanuele Sella (Ita) Androni Giocattoli 22 José Rujano Guillen (Ven) Androni Giocattoli 23 Jose Rodolfo Serpa Perez (Col) Androni Giocattoli 24 Alessandro De Marchi (Ita) Androni Giocattoli 25 Miguel Angel Rubiano Chavez (Col) Androni Giocattoli 0:16:06.00 26 Jackson Rodriguez (Ven) Androni Giocattoli 0:16:06.24 27 Carlos Alberto Betancur Gomez (Col) Acqua & Sapone 0:16:06.92 28 Massimo Codol (Ita) Acqua & Sapone 29 Vladimir Miholjevic (Cro) Acqua & Sapone 30 Francesco Reda (Ita) Acqua & Sapone 31 Danilo Di Luca (Ita) Acqua & Sapone 32 Fabio Taborre (Ita) Acqua & Sapone 0:16:06.97 33 Eros Capecchi (Ita) Liquigas-Cannondale 0:16:09.72 34 Valerio Agnoli (Ita) Liquigas-Cannondale 35 Ivan Basso (Ita) Liquigas-Cannondale 36 Sylvester Szmyd (Pol) Liquigas-Cannondale 37 Alessandro Vanotti (Ita) Liquigas-Cannondale 38 Adriano Malori (Ita) Lampre - ISD 0:16:13.09 39 Michele Scarponi (Ita) Lampre - ISD 40 Damiano Cunego (Ita) Lampre - ISD 41 Marco Marzano (Ita) Lampre - ISD 42 Przemyslaw Niemiec (Pol) Lampre - ISD 43 Reto Hollenstein (Swi) Team NetApp 0:16:13.22 44 Jan Barta (Cze) Team NetApp 45 Bartosz Huzarski (Pol) Team NetApp 46 Daniel Schorn (Aut) Team NetApp 47 Leopold Konig (Cze) Team NetApp 48 Marco Coledan (Ita) Colnago - CSF Inox 0:16:16.84 49 Paolo Bailetti (Ita) Utensilnord Named 0:16:27.87 50 Patxi Javier Vila Errandonea (Spa) Utensilnord Named 51 Stiven Fanelli (Ita) Utensilnord Named 52 Frederico Rocchetti (Ita) Utensilnord Named 53 Fabio Piscopiello (Ita) Utensilnord Named 54 Oleg Berdos (Mda) Utensilnord Named 0:16:29.37 55 David Boily (Can) Spidertech Powered By C10 0:16:33.58 56 Brian Vandborg (Den) Spidertech Powered By C10 57 Raymond Kunzli (Swi) Spidertech Powered By C10 58 Ryan Anderson (Can) Spidertech Powered By C10 59 Caleb Fairly (USA) Spidertech Powered By C10 60 Matteo Bono (Ita) Lampre - ISD 0:16:35.27 61 Carlos José Ochoa (Ven) Androni Giocattoli 0:16:35.85 62 Cyril Gautier (Fra) Team Europcar 0:16:37.21 63 Giovanni Bernaudeau (Fra) Team Europcar 64 Pierre Rolland (Fra) Team Europcar 65 Kévin Reza (Fra) Team Europcar 66 Davide Malacarne (Ita) Team Europcar 67 Anthony Charteau (Fra) Team Europcar 0:16:37.25 68 Flavio De Luna (Mex) Spidertech Powered By C10 0:16:38.08 69 Marc De Maar (AHo) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 0:16:39.17 70 Jonathan Clarke (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 71 Davide Frattini (Ita) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 72 Jason McCartney (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 73 Bradley White (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 74 Luca Ascani (Ita) Farnese Vini - Selle Italia 0:16:39.99 75 Thomas Bertolini (Ita) Farnese Vini - Selle Italia 76 Matteo Rabottini (Ita) Farnese Vini - Selle Italia 77 Rafael Andriato (Bra) Farnese Vini - Selle Italia 78 Luca Mazzanti (Ita) Farnese Vini - Selle Italia 79 Leonardo Giordani (Ita) Farnese Vini - Selle Italia 0:16:40.10 80 Nicolas Roche (Irl) AG2R La Mondiale 0:16:42.45 81 Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale 82 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 83 Gregor Gazvoda (Slo) AG2R La Mondiale 84 Guillaume Bonnafond (Fra) AG2R La Mondiale 85 Matthias Friedemann (Ger) Champion System Pro Cycling Team 0:16:42.71 86 Muhamad Adiq Husainie Othman (Mas) Champion System Pro Cycling Team 87 Cameron Wurf (Aus) Champion System Pro Cycling Team 88 William Clarke (Aus) Champion System Pro Cycling Team 89 Craig Lewis (USA) Champion System Pro Cycling Team 90 Chris Butler (USA) Champion System Pro Cycling Team 0:16:42.93 91 Marco Frapporti (Ita) Team Idea 0:16:44.77 92 Luca Dodi (Ita) Team Idea 93 Alessandro Bisolti (Ita) Team Idea 94 Simone Boifava (Ita) Team Idea 95 Luca Barla (Ita) Team Idea 96 Aristide Ratti (Ita) Team Idea 97 Rory Sutherland (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 0:16:46.46 98 Lucas Euser (USA) Spidertech Powered By C10 0:16:48.34 99 Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team 0:16:51.12 100 Darwin Atapuma Hurtado (Col) Colombia - Coldeportes 0:16:52.82 101 Javier Gonzalez Barrera (Col) Colombia - Coldeportes 102 Dalivier Ospina Navarro (Col) Colombia - Coldeportes 103 Luis Felipe Laverde Jimenez (Col) Colombia - Coldeportes 104 Michael Rodriguez Galindo (Col) Colombia - Coldeportes 105 Carlos Julian Quintero (Col) Colombia - Coldeportes 0:16:54.15 106 Davide Mucelli (Ita) Utensilnord Named 0:16:55.49 107 Perrig Quemeneur (Fra) Team Europcar 0:16:55.82 108 Cayetano José Sarmiento Tunarrosa (Col) Liquigas-Cannondale 0:16:59.01 109 Juan Pablo Forero Carreno (Col) Colombia - Coldeportes 0:17:02.16 110 Sergio Lagana (Ita) Utensilnord Named 0:17:05.25 111 Christopher Jones (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 0:17:07.36 112 Christophe Kern (Fra) Team Europcar 0:17:30.16 113 Julien Berard (Fra) AG2R La Mondiale 0:17:42.63 114 Mathieu Perget (Fra) AG2R La Mondiale 0:17:42.78 115 Cesare Benedetti (Ita) Team NetApp 0:17:43.09 116 John Gadret (Fra) AG2R La Mondiale 0:17:44.21 117 Gang Xu (Chn) Champion System Pro Cycling Team 0:17:49.07 118 Matthias Brandle (Aut) Team NetApp 0:17:55.01 119 Andreas Dietziker (Swi) Team NetApp 0:17:55.10 120 Alessandro Donati (Ita) Acqua & Sapone 0:17:56.61 121 Thimothy Roe (Aus) BMC Racing Team 0:18:07.41 122 Paolo Longo Borghini (Ita) Liquigas-Cannondale 0:18:09.00 123 Sergey Renev (Kaz) Astana Pro Team 0:18:09.12 124 Cristiano Salerno (Ita) Liquigas-Cannondale 0:18:09.77 125 Paolo Locatelli (Ita) Colnago - CSF Inox 0:18:42.19 126 Cristian Cominelli (Ita) Team Idea 0:18:53.91 127 Andrea Masciarelli (Ita) Acqua & Sapone 0:18:57.87 128 Pengda Jiao (Chn) Champion System Pro Cycling Team 0:19:08.90 129 Morris Possoni (Ita) Lampre - ISD 0:19:47.99 130 Matthew Lloyd (Aus) Lampre - ISD 0:19:51.10 131 Ruslan Karimov (Uzb) Team Idea 0:20:01.23 DNF Roberto De Patre (Ita) Farnese Vini - Selle Italia

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 BMC Racing Team 0:15:50.79 2 Pro Team Astana 0:16:00.93 3 Colnago - CSF Inox 0:16:03.46 4 Androni Giocattoli 0:16:05.72 5 Acqua & Sapone 0:16:06.92 6 Liquigas-Cannondale 0:16:09.72 7 Lampre - ISD 0:16:13.09 8 Team NetApp 0:16:13.22 9 Utensilnord Named 0:16:27.87 10 Spidertech p/b C10 0:16:33.58 11 Team Europcar 0:16:37.21 12 Unitedhealthcare Pro Cycling Team 0:16:39.17 13 Farnese Vini - Selle Italia 0:16:39.99 14 AG2R La Mondiale 0:16:42.45 15 Champion System Pro Cycling Team 0:16:42.71 16 Team Idea 0:16:44.77 17 Colombia - Coldeportes 0:16:52.82

General classification after stage 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Taylor Phinney (USA) BMC Racing Team 0:15:51 2 Alessandro Ballan (Ita) BMC Racing Team 3 Marco Pinotti (Ita) BMC Racing Team 4 Yannick Eijssen (Bel) BMC Racing Team 5 Mathias Frank (Swi) BMC Racing Team 6 Ivan Santaromita (Ita) BMC Racing Team 0:15:56 7 Roman Kreuziger (Cze) Astana Pro Team 0:16:01 8 Janez Brajkovic (Slo) Astana Pro Team 9 Kevin Seeldraeyers (Bel) Astana Pro Team 10 Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team 11 Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team 12 Andrey Kashechkin (Kaz) Astana Pro Team 0:16:01 13 Borut Bozic (Slo) Astana Pro Team 0:16:01 14 Angelo Pagani (Ita) Colnago - CSF Inox 0:16:03 15 Gianluca Brambilla (Ita) Colnago - CSF Inox 16 Stefano Pirazzi (Ita) Colnago - CSF Inox 17 Stefano Locatelli (Ita) Colnago - CSF Inox 18 Domenico Pozzovivo (Ita) Colnago - CSF Inox 19 Omar Lombardi (Ita) Colnago - CSF Inox 0:16:04 20 Fabio Felline (Ita) Androni Giocattoli 0:16:06 21 Emanuele Sella (Ita) Androni Giocattoli 22 José Rujano Guillen (Ven) Androni Giocattoli 23 Jose Rodolfo Serpa Perez (Col) Androni Giocattoli 24 Alessandro De Marchi (Ita) Androni Giocattoli 25 Miguel Angel Rubiano Chavez (Col) Androni Giocattoli 0:16:06 26 Jackson Rodriguez (Ven) Androni Giocattoli 0:16:06 27 Carlos Alberto Betancur Gomez (Col) Acqua & Sapone 0:16:07 28 Massimo Codol (Ita) Acqua & Sapone 29 Vladimir Miholjevic (Cro) Acqua & Sapone 30 Francesco Reda (Ita) Acqua & Sapone 31 Danilo Di Luca (Ita) Acqua & Sapone 32 Fabio Taborre (Ita) Acqua & Sapone 0:16:07 33 Eros Capecchi (Ita) Liquigas-Cannondale 0:16:10 34 Valerio Agnoli (Ita) Liquigas-Cannondale 35 Ivan Basso (Ita) Liquigas-Cannondale 36 Sylvester Szmyd (Pol) Liquigas-Cannondale 37 Alessandro Vanotti (Ita) Liquigas-Cannondale 38 Adriano Malori (Ita) Lampre - ISD 0:16:13 39 Michele Scarponi (Ita) Lampre - ISD 40 Damiano Cunego (Ita) Lampre - ISD 41 Marco Marzano (Ita) Lampre - ISD 42 Przemyslaw Niemiec (Pol) Lampre - ISD 43 Reto Hollenstein (Swi) Team NetApp 0:16:13 44 Jan Barta (Cze) Team NetApp 45 Bartosz Huzarski (Pol) Team NetApp 46 Daniel Schorn (Aut) Team NetApp 47 Leopold Konig (Cze) Team NetApp 48 Marco Coledan (Ita) Colnago - CSF Inox 0:16:17 49 Paolo Bailetti (Ita) Utensilnord Named 0:16:28 50 Patxi Javier Vila Errandonea (Spa) Utensilnord Named 51 Stiven Fanelli (Ita) Utensilnord Named 52 Frederico Rocchetti (Ita) Utensilnord Named 53 Fabio Piscopiello (Ita) Utensilnord Named 54 Oleg Berdos (Mda) Utensilnord Named 0:16:29 55 David Boily (Can) Spidertech Powered By C10 0:16:34 56 Brian Vandborg (Den) Spidertech Powered By C10 57 Raymond Kunzli (Swi) Spidertech Powered By C10 58 Ryan Anderson (Can) Spidertech Powered By C10 59 Caleb Fairly (USA) Spidertech Powered By C10 60 Matteo Bono (Ita) Lampre - ISD 0:16:35 61 Carlos José Ochoa (Ven) Androni Giocattoli 0:16:36 62 Cyril Gautier (Fra) Team Europcar 0:16:37 63 Giovanni Bernaudeau (Fra) Team Europcar 64 Pierre Rolland (Fra) Team Europcar 65 Kévin Reza (Fra) Team Europcar 66 Davide Malacarne (Ita) Team Europcar 67 Anthony Charteau (Fra) Team Europcar 0:16:37 68 Flavio De Luna (Mex) Spidertech Powered By C10 0:16:38 69 Marc De Maar (AHo) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 0:16:39 70 Jonathan Clarke (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 71 Davide Frattini (Ita) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 72 Jason McCartney (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 73 Bradley White (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 74 Luca Ascani (Ita) Farnese Vini - Selle Italia 0:16:40 75 Thomas Bertolini (Ita) Farnese Vini - Selle Italia 76 Matteo Rabottini (Ita) Farnese Vini - Selle Italia 77 Rafael Andriato (Bra) Farnese Vini - Selle Italia 78 Luca Mazzanti (Ita) Farnese Vini - Selle Italia 79 Leonardo Giordani (Ita) Farnese Vini - Selle Italia 0:16:40 80 Nicolas Roche (Irl) AG2R La Mondiale 0:16:42 81 Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale 82 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 83 Gregor Gazvoda (Slo) AG2R La Mondiale 84 Guillaume Bonnafond (Fra) AG2R La Mondiale 85 Matthias Friedemann (Ger) Champion System Pro Cycling Team 0:16:43 86 Muhamad Adiq Husainie Othman (Mas) Champion System Pro Cycling Team 87 Cameron Wurf (Aus) Champion System Pro Cycling Team 88 William Clarke (Aus) Champion System Pro Cycling Team 89 Craig Lewis (USA) Champion System Pro Cycling Team 90 Chris Butler (USA) Champion System Pro Cycling Team 0:16:43 91 Marco Frapporti (Ita) Team Idea 0:16:45 92 Luca Dodi (Ita) Team Idea 93 Alessandro Bisolti (Ita) Team Idea 94 Simone Boifava (Ita) Team Idea 95 Luca Barla (Ita) Team Idea 96 Aristide Ratti (Ita) Team Idea 97 Rory Sutherland (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 0:16:46 98 Lucas Euser (USA) Spidertech Powered By C10 0:16:48 99 Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team 0:16:51 100 Darwin Atapuma Hurtado (Col) Colombia - Coldeportes 0:16:53 101 Javier Gonzalez Barrera (Col) Colombia - Coldeportes 102 Dalivier Ospina Navarro (Col) Colombia - Coldeportes 103 Luis Felipe Laverde Jimenez (Col) Colombia - Coldeportes 104 Michael Rodriguez Galindo (Col) Colombia - Coldeportes 105 Carlos Julian Quintero (Col) Colombia - Coldeportes 0:16:54 106 Davide Mucelli (Ita) Utensilnord Named 0:16:55 107 Perrig Quemeneur (Fra) Team Europcar 0:16:56 108 Cayetano José Sarmiento Tunarrosa (Col) Liquigas-Cannondale 0:16:59 109 Juan Pablo Forero Carreno (Col) Colombia - Coldeportes 0:17:02 110 Sergio Lagana (Ita) Utensilnord Named 0:17:05 111 Christopher Jones (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 0:17:07 112 Christophe Kern (Fra) Team Europcar 0:17:30 113 Julien Berard (Fra) AG2R La Mondiale 0:17:43 114 Mathieu Perget (Fra) AG2R La Mondiale 0:17:43 115 Cesare Benedetti (Ita) Team NetApp 0:17:43 116 John Gadret (Fra) AG2R La Mondiale 0:17:44 117 Gang Xu (Chn) Champion System Pro Cycling Team 0:17:49 118 Matthias Brandle (Aut) Team NetApp 0:17:55 119 Andreas Dietziker (Swi) Team NetApp 0:17:55 120 Alessandro Donati (Ita) Acqua & Sapone 0:17:57 121 Thimothy Roe (Aus) BMC Racing Team 0:18:07 122 Paolo Longo Borghini (Ita) Liquigas-Cannondale 0:18:09 123 Sergey Renev (Kaz) Astana Pro Team 0:18:09 124 Cristiano Salerno (Ita) Liquigas-Cannondale 0:18:10 125 Paolo Locatelli (Ita) Colnago - CSF Inox 0:18:42 126 Cristian Cominelli (Ita) Team Idea 0:18:54 127 Andrea Masciarelli (Ita) Acqua & Sapone 0:18:58 128 Pengda Jiao (Chn) Champion System Pro Cycling Team 0:19:09 129 Morris Possoni (Ita) Lampre - ISD 0:19:48 130 Matthew Lloyd (Aus) Lampre - ISD 0:19:51 131 Ruslan Karimov (Uzb) Team Idea 0:20:01