Germany's Tony Martin (HTC-Columbia) won the final time trial stage and the overall classification of the Eneco Tour, confirming he is one of the true rising talents of the sport and a possible threat to Fabian Cancellara in the time trial world championships in Australia next month.

Martin started last in the 16.5km time trial around Genk but came home fastest with a time of 20:24. The course twisted and turned around Genk and was dotted with speed bumps and technical corners but Martin handled them all at speed to win. He even had time to celebrate his success as he crossed the line.

Maarten Tjallingii (Rabobank) was six seconds slower and early starter Alex Rasmussen (Saxo Bank) was third at nine seconds.

Koos Moerenhout (Rabobank) and Edvald Boasson Hagen (Team Sky) finished fifth and sixth to secure second and third overall respectively. The veteran Dutchman finished 31 seconds behind Martin after being in the decisive break of the race with him on stage three. Boasson Hagen finished third overall at 1:46.





The Eneco Tour was Martin's first ever ProTour stage race victory but will surely not be his last. His next goal will be the Tour of Britain before he targets the time trial at the world championships in Australia at the end of September.

"The week was incredible for me and for the team. We won 3 stages and overall. It was perfect," Martin said.

"I can' think of a better way to prepare for the world championships. I'm in such good shape already that it's a little difficult to decide what to do now. I’m going to train easy and then go to Tour of Britain. Then we’ll wee what happens at the worlds."

Koos Moerenhout gave his all in the time trial but admitted he knew it would have been difficult to beat Martin. However he was rightly proud of his performance as he comes to the end of his 15-year professional career.

“in last two years I've done good time trial at the Eneco Tour but it was always going to be difficult to win against Tony Martin. I went flat out and it went well but it wasn't enough," he said.

“I had super legs all race and so it was a pretty special race. I have to say a big thanks to team who hoped me a lot during race. There were a few nervous moments but it worked out well."

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Tony Martin (Ger) Team HTC - Columbia 0:20:24 2 Maarten Tjallingii (Ned) Rabobank 0:00:06 3 Alex Rasmussen (Den) Team Saxo Bank 0:00:09 4 Richie Porte (Aus) Team Saxo Bank 0:00:20 5 Koos Moerenhout (Ned) Rabobank 6 Edvald Boasson Hagen (Nor) Sky Professional Cycling Team 0:00:24 7 Jos Van Emden (Ned) Rabobank 8 Jonathan Castroviejo (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:00:27 9 Andreas Klöden (Ger) Team Radioshack 0:00:33 10 Svein Tuft (Can) Garmin - Transitions 0:00:36 11 Patrick Gretsch (Ger) Team HTC - Columbia 0:00:38 12 Lars Boom (Ned) Rabobank 0:00:40 13 Bert Grabsch (Ger) Team HTC - Columbia 0:00:41 14 Adriano Malori (Ita) Lampre-Farnese Vini 0:00:43 15 Geraint Thomas (GBr) Sky Professional Cycling Team 0:00:48 16 Simon Spilak (Slo) Lampre-Farnese Vini 17 Jens Voigt (Ger) Team Saxo Bank 0:00:49 18 Romain Sicard (Fra) Euskaltel - Euskadi 0:00:50 19 Cameron Meyer (Aus) Garmin - Transitions 0:00:51 20 Jaroslaw Marycz (Pol) Team Saxo Bank 0:00:53 21 Dominique Cornu (Bel) Skil - Shimano 0:00:54 22 Sebastian Lang (Ger) Omega Pharma-Lotto 23 André Greipel (Ger) Team HTC - Columbia 0:00:55 24 Jérémy Roy (Fra) FDJ 25 Gert Steegmans (Bel) Team Radioshack 26 Rick Flens (Ned) Rabobank 0:00:56 27 Jack Bobridge (Aus) Garmin - Transitions 0:00:58 28 Jurgen Roelandts (Bel) Omega Pharma-Lotto 0:00:59 29 Tiago Machado (Por) Team Radioshack 0:01:01 30 Travis Meyer (Aus) Garmin - Transitions 31 Maciej Bodnar (Pol) Liquigas-Doimo 32 Jurgen Van Den Broeck (Bel) Omega Pharma-Lotto 0:01:03 33 Ben Hermans (Bel) Team Radioshack 0:01:05 34 Marcin Sapa (Pol) Lampre-Farnese Vini 35 Alexandr Pliuschin (Mda) Team Katusha 36 Jan Ghyselinck (Bel) Team HTC - Columbia 0:01:06 37 Dominik Nerz (Ger) Team Milram 38 Thomas De Gendt (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:01:08 39 Mikhail Ignatiev (Rus) Team Katusha 0:01:09 40 Stijn Devolder (Bel) Quick Step 41 Michiel Elijzen (Ned) Omega Pharma-Lotto 0:01:11 42 Dries Devenyns (Bel) Quick Step 0:01:21 43 Gorka Izaguirre (Spa) Euskaltel - Euskadi 44 Daniel Oss (Ita) Liquigas-Doimo 45 Maxime Vantomme (Bel) Team Katusha 0:01:22 46 Bram Tankink (Ned) Rabobank 47 Albert Timmer (Ned) Skil - Shimano 0:01:24 48 Angel Madrazo Ruiz (Spa) Caisse d'Epargne 0:01:26 49 Lucas Sebastian Haedo (Arg) Team Saxo Bank 0:01:30 50 Andrey Amador (Crc) Caisse d'Epargne 0:01:33 51 Pavel Brutt (Rus) Team Katusha 0:01:34 52 Kristof Goddaert (Bel) AG2R La Mondiale 53 Sergey Lagutin (Uzb) Vacansoleil Pro Cycling Team 54 Maarten Wynants (Bel) Quick Step 0:01:38 55 Gatis Smukulis (Lat) AG2R La Mondiale 56 Simon Geschke (Ger) Skil - Shimano 0:01:39 57 Matthias Brändle (Aut) Footon-Servetto 0:01:45 58 Yuriy Krivtsov (Ukr) AG2R La Mondiale 0:01:46 59 Matthieu Ladagnous (Fra) FDJ 0:01:47 60 Pablo Lastras Garcia (Spa) Caisse d'Epargne 61 Markus Eibegger (Aut) Footon-Servetto 0:01:50 62 Kurt-Asle Arvesen (Nor) Sky Professional Cycling Team 63 Françis De Greef (Bel) Omega Pharma-Lotto 64 Mathew Hayman (Aus) Sky Professional Cycling Team 0:01:51 65 Grégory Rast (Swi) Team Radioshack 0:01:52 66 Koen De Kort (Ned) Skil - Shimano 0:01:53 67 Ruben Perez Moreno (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:01:56 68 Johan Coenen (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 69 Inaki Isasi Flores (Spa) Euskaltel - Euskadi 70 Elia Viviani (Ita) Liquigas-Doimo 0:01:59 71 Christopher Froome (GBr) Sky Professional Cycling Team 0:02:01 72 Christopher Sutton (Aus) Sky Professional Cycling Team 73 Steven Van Vooren (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:02:03 74 Frederik Veuchelen (Bel) Vacansoleil Pro Cycling Team 75 Kurt Hovelynck (Bel) Quick Step 0:02:08 76 Stijn Vandenbergh (Bel) Team Katusha 77 Kasper Klostergaard Larsen (Den) Team Saxo Bank 0:02:09 78 Mark Renshaw (Aus) Team HTC - Columbia 0:02:11 79 Tomas Vaitkus (Ltu) Team Radioshack 80 Kenny Robert Van Hummel (Ned) Skil - Shimano 0:02:12 81 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:02:13 82 Bert De Backer (Bel) Skil - Shimano 0:02:14 83 Kenny De Haes (Bel) Omega Pharma-Lotto 0:02:19 84 David Gutierrez Palacios (Spa) Footon-Servetto 85 Frantisek Rabon (Cze) Team HTC - Columbia 86 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 0:02:20 87 Linus Gerdemann (Ger) Team Milram 0:02:23 88 Mirko Selvaggi (Ita) Astana 0:02:24 89 Wesley Sulzberger (Aus) FDJ 0:02:25 90 Roy Curvers (Ned) Skil - Shimano 0:02:26 91 Aitor Perez Arrieta (Spa) Footon-Servetto 92 Vitaliy Buts (Ukr) Lampre-Farnese Vini 0:02:27 93 Mario Aerts (Bel) Omega Pharma-Lotto 94 Jorge Azanza Soto (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:02:28 95 Klaas Lodewyck (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:02:29 96 Borut Bozic (Slo) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:02:31 97 Manuel Quinziato (Ita) Liquigas-Doimo 0:02:35 98 Frédéric Guesdon (Fra) FDJ 0:02:37 99 Peter Wrolich (Aut) Team Milram 100 Michael Golas (Pol) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:02:40 101 Sep Vanmarcke (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:02:42 102 Gorik Gardeyn (Bel) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:02:43 103 Julien Berard (Fra) AG2R La Mondiale 0:02:44 104 Wim De Vocht (Bel) Team Milram 105 Alberto Ongarato (Ita) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:02:48 106 Adam Blythe (GBr) Omega Pharma-Lotto 0:02:50 107 Xabier Zandio Echaide (Spa) Caisse d'Epargne 0:02:51 108 Stijn Neirynck (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:02:53 109 Olivier Bonnaire (Fra) FDJ 0:03:08 110 Tom Leezer (Ned) Rabobank 0:03:09 111 Mauro Da Dalto (Ita) Lampre-Farnese Vini 112 Johnnie Walker (Aus) Footon-Servetto 0:03:10 113 Leigh Howard (Aus) Team HTC - Columbia 0:03:12 114 Michael Van Staeyen (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:03:21 115 Robbie Mcewen (Aus) Team Katusha 0:03:37 116 Scott Davis (Aus) Astana 0:04:25 117 Danilo Napolitano (Ita) Team Katusha 0:04:47 HD Davide Cimolai (Ita) Liquigas-Doimo 0:05:14 DNS Greg Henderson (NZl) Sky Professional Cycling Team DNS Enrico Gasparotto (Ita) Astana DNS Maciej Paterski (Pol) Liquigas-Doimo DNS Angelo Furlan (Ita) Lampre-Farnese Vini DNS David Loosli (Swi) Lampre-Farnese Vini

Sprint # Rider Name (Country) Team Result 1 Tony Martin (Ger) Team HTC - Columbia 30 pts 2 Maarten Tjallingii (Ned) Rabobank 25 3 Alex Rasmussen (Den) Team Saxo Bank 22 4 Richie Porte (Aus) Team Saxo Bank 19 5 Koos Moerenhout (Ned) Rabobank 17 6 Edvald Boasson Hagen (Nor) Sky Professional Cycling Team 15 7 Jos Van Emden (Ned) Rabobank 13 8 Jonathan Castroviejo (Spa) Euskaltel - Euskadi 12 9 Andreas Klöden (Ger) Team Radioshack 11 10 Svein Tuft (Can) Garmin - Transitions 10

Young rider # Rider Name (Country) Team Result 1 Tony Martin (Ger) Team HTC - Columbia 0:20:24 2 Richie Porte (Aus) Team Saxo Bank 0:00:20 3 Edvald Boasson Hagen (Nor) Sky Professional Cycling Team 0:00:24 4 Jos Van Emden (Ned) Rabobank 5 Jonathan Castroviejo (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:00:27 6 Patrick Gretsch (Ger) Team HTC - Columbia 0:00:38 7 Lars Boom (Ned) Rabobank 0:00:40 8 Adriano Malori (Ita) Lampre-Farnese Vini 0:00:43 9 Geraint Thomas (GBr) Sky Professional Cycling Team 0:00:48 10 Simon Spilak (Slo) Lampre-Farnese Vini 11 Romain Sicard (Fra) Euskaltel - Euskadi 0:00:50 12 Cameron Meyer (Aus) Garmin - Transitions 0:00:51 13 Jaroslaw Marycz (Pol) Team Saxo Bank 0:00:53 14 Dominique Cornu (Bel) Skil - Shimano 0:00:54 15 Jack Bobridge (Aus) Garmin - Transitions 0:00:58 16 Jurgen Roelandts (Bel) Omega Pharma-Lotto 0:00:59 17 Tiago Machado (Por) Team Radioshack 0:01:01 18 Travis Meyer (Aus) Garmin - Transitions 19 Maciej Bodnar (Pol) Liquigas-Doimo 20 Ben Hermans (Bel) Team Radioshack 0:01:05 21 Alexandr Pliuschin (Mda) Team Katusha 22 Jan Ghyselinck (Bel) Team HTC - Columbia 0:01:06 23 Dominik Nerz (Ger) Team Milram 24 Thomas De Gendt (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:01:08 25 Mikhail Ignatiev (Rus) Team Katusha 0:01:09 26 Gorka Izaguirre (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:01:21 27 Daniel Oss (Ita) Liquigas-Doimo 28 Maxime Vantomme (Bel) Team Katusha 0:01:22 29 Albert Timmer (Ned) Skil - Shimano 0:01:24 30 Angel Madrazo Ruiz (Spa) Caisse d'Epargne 0:01:26 31 Andrey Amador (Crc) Caisse d'Epargne 0:01:33 32 Kristof Goddaert (Bel) AG2R La Mondiale 0:01:34 33 Gatis Smukulis (Lat) AG2R La Mondiale 0:01:38 34 Simon Geschke (Ger) Skil - Shimano 0:01:39 35 Matthias Brändle (Aut) Footon-Servetto 0:01:45 36 Françis De Greef (Bel) Omega Pharma-Lotto 0:01:50 37 Elia Viviani (Ita) Liquigas-Doimo 0:01:59 38 Christopher Froome (GBr) Sky Professional Cycling Team 0:02:01 39 Steven Van Vooren (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:02:03 40 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:02:13 41 David Gutierrez Palacios (Spa) Footon-Servetto 0:02:19 42 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 0:02:20 43 Mirko Selvaggi (Ita) Astana 0:02:24 44 Wesley Sulzberger (Aus) FDJ 0:02:25 45 Vitaliy Buts (Ukr) Lampre-Farnese Vini 0:02:27 46 Klaas Lodewyck (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:02:29 47 Sep Vanmarcke (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:02:42 48 Julien Berard (Fra) AG2R La Mondiale 0:02:44 49 Adam Blythe (GBr) Omega Pharma-Lotto 0:02:50 50 Stijn Neirynck (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:02:53 51 Tom Leezer (Ned) Rabobank 0:03:09 52 Johnnie Walker (Aus) Footon-Servetto 0:03:10 53 Leigh Howard (Aus) Team HTC - Columbia 0:03:12 54 Michael Van Staeyen (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:03:21

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Rabobank 1:02:02 2 Team Saxo Bank 0:00:28 3 Team HTC - Columbia 0:00:29 4 Garmin - Transitions 0:01:35 5 Team Radioshack 0:01:39 6 Lampre-Farnese Vini 0:01:46 7 Euskaltel - Euskadi 0:01:48 8 Omega Pharma-Lotto 0:02:06 9 Sky Professional Cycling Team 0:02:12 10 Team Katusha 0:02:46 11 Skil - Shimano 0:03:07 12 Quick Step 0:03:18 13 Liquigas-Doimo 0:03:31 14 Caisse d'Epargne 0:03:56 15 AG2R La Mondiale 0:04:08 16 Française Des Jeux 0:04:17 17 Topsport Vlaanderen - Mercator 18 Footon-Servetto 0:05:04 19 Team Milram 0:05:16 20 Vacansoleil Pro Cycling Team 0:05:18

Final general classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Tony Martin (Ger) Team HTC - Columbia 28:50:57 2 Koos Moerenhout (Ned) Rabobank 0:00:31 3 Edvald Boasson Hagen (Nor) Sky Professional Cycling Team 0:01:46 4 Richie Porte (Aus) Team Saxo Bank 0:01:57 5 Svein Tuft (Can) Garmin - Transitions 0:02:04 6 Lars Boom (Ned) Rabobank 0:02:11 7 Maarten Tjallingii (Ned) Rabobank 0:02:17 8 Andreas Klöden (Ger) Team Radioshack 0:02:18 9 Dominique Cornu (Bel) Skil - Shimano 0:02:35 10 Jurgen Roelandts (Bel) Omega Pharma-Lotto 0:02:37 11 Simon Spilak (Slo) Lampre-Farnese Vini 0:02:44 12 Tiago Machado (Por) Team Radioshack 0:02:50 13 Jos Van Emden (Ned) Rabobank 0:02:56 14 Daniel Oss (Ita) Liquigas-Doimo 0:03:06 15 Dries Devenyns (Bel) Quick Step 0:03:12 16 Bram Tankink (Ned) Rabobank 0:03:14 17 Sergey Lagutin (Uzb) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:03:45 18 Koen De Kort (Ned) Skil - Shimano 0:03:48 19 Maxime Vantomme (Bel) Team Katusha 0:03:50 20 Pablo Lastras Garcia (Spa) Caisse d'Epargne 0:03:56 21 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:04:05 22 Kasper Klostergaard Larsen (Den) Team Saxo Bank 0:04:11 23 Jonathan Castroviejo (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:04:16 24 Thomas De Gendt (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:04:23 25 Romain Sicard (Fra) Euskaltel - Euskadi 0:04:29 26 Ben Hermans (Bel) Team Radioshack 0:04:30 27 Frédéric Guesdon (Fra) FDJ 0:04:32 28 Stijn Vandenbergh (Bel) Team Katusha 0:04:36 29 Alexandr Pliuschin (Mda) Team Katusha 0:05:39 30 Inaki Isasi Flores (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:05:57 31 Tomas Vaitkus (Ltu) Team Radioshack 0:07:43 32 Maarten Wynants (Bel) Quick Step 0:09:46 33 Mathew Hayman (Aus) Sky Professional Cycling Team 0:11:41 34 Sep Vanmarcke (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:13:38 35 Gert Steegmans (Bel) Team Radioshack 0:13:53 36 Lucas Sebastian Haedo (Arg) Team Saxo Bank 0:15:26 37 Jens Voigt (Ger) Team Saxo Bank 0:15:46 38 Mario Aerts (Bel) Omega Pharma-Lotto 0:16:16 39 André Greipel (Ger) Team HTC - Columbia 0:16:44 40 Alberto Ongarato (Ita) Vacansoleil Pro Cycling Team 41 Bert Grabsch (Ger) Team HTC - Columbia 0:17:12 42 Simon Geschke (Ger) Skil - Shimano 0:17:49 43 Françis De Greef (Bel) Omega Pharma-Lotto 0:18:10 44 David Gutierrez Palacios (Spa) Footon-Servetto 0:18:29 45 Grégory Rast (Swi) Team Radioshack 0:18:32 46 Frederik Veuchelen (Bel) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:18:51 47 Maciej Bodnar (Pol) Liquigas-Doimo 0:19:08 48 Angel Madrazo Ruiz (Spa) Caisse d'Epargne 0:19:36 49 Sebastian Lang (Ger) Omega Pharma-Lotto 0:19:40 50 Michael Golas (Pol) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:19:50 51 Borut Bozic (Slo) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:20:31 52 Mirko Selvaggi (Ita) Astana 0:20:32 53 Manuel Quinziato (Ita) Liquigas-Doimo 0:20:50 54 Kurt-Asle Arvesen (Nor) Sky Professional Cycling Team 0:23:36 55 Wesley Sulzberger (Aus) FDJ 0:23:56 56 Linus Gerdemann (Ger) Team Milram 0:24:14 57 Peter Wrolich (Aut) Team Milram 0:24:19 58 Ruben Perez Moreno (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:24:24 59 Pavel Brutt (Rus) Team Katusha 0:24:25 60 Jan Ghyselinck (Bel) Team HTC - Columbia 0:25:14 61 Jurgen Van Den Broeck (Bel) Omega Pharma-Lotto 0:25:23 62 Xabier Zandio Echaide (Spa) Caisse d'Epargne 0:26:36 63 Robbie Mcewen (Aus) Team Katusha 0:26:52 64 Gorka Izaguirre (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:27:44 65 Yuriy Krivtsov (Ukr) AG2R La Mondiale 0:28:37 66 Geraint Thomas (GBr) Sky Professional Cycling Team 0:28:52 67 Johan Coenen (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 68 Michiel Elijzen (Ned) Omega Pharma-Lotto 0:28:57 69 Travis Meyer (Aus) Garmin - Transitions 0:29:27 70 Andrey Amador (Crc) Caisse d'Epargne 0:29:44 71 Olivier Bonnaire (Fra) FDJ 0:30:41 72 Matthieu Ladagnous (Fra) FDJ 0:31:34 73 Mauro Da Dalto (Ita) Lampre-Farnese Vini 0:32:19 74 Cameron Meyer (Aus) Garmin - Transitions 0:32:38 75 Christopher Sutton (Aus) Sky Professional Cycling Team 0:33:23 76 Patrick Gretsch (Ger) Team HTC - Columbia 0:33:36 77 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 0:34:48 78 Kurt Hovelynck (Bel) Quick Step 0:35:42 79 Gorik Gardeyn (Bel) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:37:18 80 Elia Viviani (Ita) Liquigas-Doimo 0:37:44 81 Marcin Sapa (Pol) Lampre-Farnese Vini 0:38:09 82 Stijn Devolder (Bel) Quick Step 0:38:13 83 Kristof Goddaert (Bel) AG2R La Mondiale 0:39:04 84 Stijn Neirynck (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:39:50 85 Jérémy Roy (Fra) FDJ 0:40:38 86 Julien Berard (Fra) AG2R La Mondiale 0:41:39 87 Bert De Backer (Bel) Skil - Shimano 0:42:06 88 Alex Rasmussen (Den) Team Saxo Bank 89 Dominik Nerz (Ger) Team Milram 0:42:58 90 Roy Curvers (Ned) Skil - Shimano 0:43:41 91 Markus Eibegger (Aut) Footon-Servetto 0:45:01 92 Frantisek Rabon (Cze) Team HTC - Columbia 0:45:32 93 Adriano Malori (Ita) Lampre-Farnese Vini 0:46:16 94 Michael Van Staeyen (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:46:54 95 Adam Blythe (GBr) Omega Pharma-Lotto 0:47:48 96 Johnnie Walker (Aus) Footon-Servetto 0:48:40 97 Wim De Vocht (Bel) Team Milram 98 Jorge Azanza Soto (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:50:29 99 Albert Timmer (Ned) Skil - Shimano 0:50:56 100 Jack Bobridge (Aus) Garmin - Transitions 0:52:08 101 Gatis Smukulis (Lat) AG2R La Mondiale 0:52:45 102 Rick Flens (Ned) Rabobank 0:52:52 103 Vitaliy Buts (Ukr) Lampre-Farnese Vini 0:53:09 104 Mark Renshaw (Aus) Team HTC - Columbia 0:53:51 105 Klaas Lodewyck (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:54:09 106 Steven Van Vooren (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:55:51 107 Kenny Robert Van Hummel (Ned) Skil - Shimano 0:58:53 108 Kenny De Haes (Bel) Omega Pharma-Lotto 0:59:58 109 Aitor Perez Arrieta (Spa) Footon-Servetto 1:00:32 110 Jaroslaw Marycz (Pol) Team Saxo Bank 1:01:32 111 Mikhail Ignatiev (Rus) Team Katusha 1:01:33 112 Matthias Brändle (Aut) Footon-Servetto 1:04:07 113 Tom Leezer (Ned) Rabobank 1:04:30 114 Christopher Froome (GBr) Sky Professional Cycling Team 1:04:35 115 Danilo Napolitano (Ita) Team Katusha 1:04:45 116 Leigh Howard (Aus) Team HTC - Columbia 1:12:16 117 Scott Davis (Aus) Astana 1:15:36

Sprint classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Edvald Boasson Hagen (Nor) Sky Professional Cycling Team 103 pts 2 Robbie Mcewen (Aus) Team Katusha 80 3 Tony Martin (Ger) Team HTC - Columbia 80 4 André Greipel (Ger) Team HTC - Columbia 79 5 Jurgen Roelandts (Bel) Omega Pharma-Lotto 74 6 Lucas Sebastian Haedo (Arg) Team Saxo Bank 72 7 Koos Moerenhout (Ned) Rabobank 55 8 Thomas De Gendt (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 46 9 Alex Rasmussen (Den) Team Saxo Bank 41 10 Jack Bobridge (Aus) Garmin - Transitions 35 11 Adriano Malori (Ita) Lampre-Farnese Vini 35 12 Ruben Perez Moreno (Spa) Euskaltel - Euskadi 31 13 Elia Viviani (Ita) Liquigas-Doimo 31 14 Michael Van Staeyen (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 30 15 Sergey Lagutin (Uzb) Vacansoleil Pro Cycling Team 30 16 Gert Steegmans (Bel) Team Radioshack 26 17 Maarten Tjallingii (Ned) Rabobank 25 18 Kenny Robert Van Hummel (Ned) Skil - Shimano 25 19 Dominik Nerz (Ger) Team Milram 23 20 Maxime Vantomme (Bel) Team Katusha 21 21 Vitaliy Buts (Ukr) Lampre-Farnese Vini 21 22 Richie Porte (Aus) Team Saxo Bank 19 23 Lars Boom (Ned) Rabobank 18 24 Gorik Gardeyn (Bel) Vacansoleil Pro Cycling Team 17 25 Mikhail Ignatiev (Rus) Team Katusha 16 26 Albert Timmer (Ned) Skil - Shimano 16 27 Sep Vanmarcke (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 15 28 Koen De Kort (Ned) Skil - Shimano 15 29 Jos Van Emden (Ned) Rabobank 13 30 Daniel Oss (Ita) Liquigas-Doimo 13 31 Gorka Izaguirre (Spa) Euskaltel - Euskadi 13 32 Jérémy Roy (Fra) FDJ 13 33 Jonathan Castroviejo (Spa) Euskaltel - Euskadi 12 34 Borut Bozic (Slo) Vacansoleil Pro Cycling Team 12 35 Stijn Vandenbergh (Bel) Team Katusha 11 36 Andreas Klöden (Ger) Team Radioshack 11 37 Pavel Brutt (Rus) Team Katusha 11 38 Svein Tuft (Can) Garmin - Transitions 10 39 Inaki Isasi Flores (Spa) Euskaltel - Euskadi 10 40 Kenny De Haes (Bel) Omega Pharma-Lotto 10 41 Michael Golas (Pol) Vacansoleil Pro Cycling Team 10 42 Stijn Neirynck (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 9 43 Jaroslaw Marycz (Pol) Team Saxo Bank 8 44 Wesley Sulzberger (Aus) FDJ 5 45 Mario Aerts (Bel) Omega Pharma-Lotto 5 46 Michiel Elijzen (Ned) Omega Pharma-Lotto 3

Young rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Tony Martin (Ger) Team HTC - Columbia 28:50:57 2 Edvald Boasson Hagen (Nor) Sky Professional Cycling Team 0:01:46 3 Richie Porte (Aus) Team Saxo Bank 0:01:57 4 Lars Boom (Ned) Rabobank 0:02:11 5 Dominique Cornu (Bel) Skil - Shimano 0:02:35 6 Jurgen Roelandts (Bel) Omega Pharma-Lotto 0:02:37 7 Simon Spilak (Slo) Lampre-Farnese Vini 0:02:44 8 Tiago Machado (Por) Team Radioshack 0:02:50 9 Jos Van Emden (Ned) Rabobank 0:02:56 10 Daniel Oss (Ita) Liquigas-Doimo 0:03:06 11 Maxime Vantomme (Bel) Team Katusha 0:03:50 12 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:04:05 13 Jonathan Castroviejo (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:04:16 14 Thomas De Gendt (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:04:23 15 Romain Sicard (Fra) Euskaltel - Euskadi 0:04:29 16 Ben Hermans (Bel) Team Radioshack 0:04:30 17 Alexandr Pliuschin (Mda) Team Katusha 0:05:39 18 Sep Vanmarcke (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:13:38 19 Simon Geschke (Ger) Skil - Shimano 0:17:49 20 Françis De Greef (Bel) Omega Pharma-Lotto 0:18:10 21 David Gutierrez Palacios (Spa) Footon-Servetto 0:18:29 22 Maciej Bodnar (Pol) Liquigas-Doimo 0:19:08 23 Angel Madrazo Ruiz (Spa) Caisse d'Epargne 0:19:36 24 Mirko Selvaggi (Ita) Astana 0:20:32 25 Wesley Sulzberger (Aus) FDJ 0:23:56 26 Jan Ghyselinck (Bel) Team HTC - Columbia 0:25:14 27 Gorka Izaguirre (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:27:44 28 Geraint Thomas (GBr) Sky Professional Cycling Team 0:28:52 29 Travis Meyer (Aus) Garmin - Transitions 0:29:27 30 Andrey Amador (Crc) Caisse d'Epargne 0:29:44 31 Cameron Meyer (Aus) Garmin - Transitions 0:32:38 32 Patrick Gretsch (Ger) Team HTC - Columbia 0:33:36 33 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 0:34:48 34 Elia Viviani (Ita) Liquigas-Doimo 0:37:44 35 Kristof Goddaert (Bel) AG2R La Mondiale 0:39:04 36 Stijn Neirynck (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:39:50 37 Julien Berard (Fra) AG2R La Mondiale 0:41:39 38 Dominik Nerz (Ger) Team Milram 0:42:58 39 Adriano Malori (Ita) Lampre-Farnese Vini 0:46:16 40 Michael Van Staeyen (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:46:54 41 Adam Blythe (GBr) Omega Pharma-Lotto 0:47:48 42 Johnnie Walker (Aus) Footon-Servetto 0:48:40 43 Albert Timmer (Ned) Skil - Shimano 0:50:56 44 Jack Bobridge (Aus) Garmin - Transitions 0:52:08 45 Gatis Smukulis (Lat) AG2R La Mondiale 0:52:45 46 Vitaliy Buts (Ukr) Lampre-Farnese Vini 0:53:09 47 Klaas Lodewyck (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:54:09 48 Steven Van Vooren (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:55:51 49 Jaroslaw Marycz (Pol) Team Saxo Bank 1:01:32 50 Mikhail Ignatiev (Rus) Team Katusha 1:01:33 51 Matthias Brändle (Aut) Footon-Servetto 1:04:07 52 Tom Leezer (Ned) Rabobank 1:04:30 53 Christopher Froome (GBr) Sky Professional Cycling Team 1:04:35 54 Leigh Howard (Aus) Team HTC - Columbia 1:12:16