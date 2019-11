Image 1 of 30 André Greipel (HTC-Columbia) on the podium at the Eneco Tour (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 2 of 30 Robbie McEwen (Katusha) leads the sprint classification in the Eneco Tour. (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 3 of 30 Svein Tuft maintained the leader's jersey he's held since the prologue. (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 4 of 30 Andre Greipel (HTC-Columbia) on the stage winner's podium. (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 5 of 30 Andre Greipel (HTC-Columbia) took his team's 50th win of the year at the Eneco Tour. (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 6 of 30 Wearing the sprint leader's jersey Robbie McEwen (Katusha) couldn't get back-to-back wins as André Greipel (HTC-Columbia) claimed the stage. (Image credit: Bettini Photo) Image 7 of 30 André Greipel (HTC-Columbia) couldn't be caught by Norway's Edvald Boasson Hagen (Sky Professional Cycling Team). (Image credit: Bettini Photo) Image 8 of 30 It will be interesting to see if André Greipel (HTC-Columbia) gets to celebrate like this at the Tour de France next year. (Image credit: Bettini Photo) Image 9 of 30 André Greipel (HTC-Columbia) had time to enjoy his victory. (Image credit: Bettini Photo) Image 10 of 30 Eneco Tour's podium women take a moment for a photo together before heading to the stage. (Image credit: Bettini Photo) Image 11 of 30 André Greipel's (HTC-Columbia) celebrates his victory on the podium. (Image credit: Bettini Photo) Image 12 of 30 André Greipel's victory was HTC-Columbia's 50th win of the season. Not too shabby. (Image credit: Bettini Photo) Image 13 of 30 André Greipel (HTC-Columbia) shows his muscle as he wins a stage at Eneco Tour. (Image credit: Bettini Photo) Image 14 of 30 Robbie McEwen (Katusha) sits up as he knows the sprint has been lost. (Image credit: Bettini Photo) Image 15 of 30 Kevin van Impe (Quick Step) at the pointy end of the race (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 16 of 30 Gert Steegmans and Mario Aerts round a turn. (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 17 of 30 Jan Ghyselinck and Gorik Gardeyn (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 18 of 30 Travis Meyer (Garmin-Transitions) is Australian champion. (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 19 of 30 Geraint Thomas (Team Sky) (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 20 of 30 The signal men are a very important part of bike races in Belgium, the Netherlands and everywhere traffic islands are prevalent. (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 21 of 30 Belgian champion Stijn Devolder signs in. (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 22 of 30 Robbie McEwen in the red sprinter's jersey at the start. (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 23 of 30 Jens Mouris (Vacansoleil) (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 24 of 30 Svein Tuft (Garmin-Transitions) in the Eneco Tour lead. (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 25 of 30 Andre Greipel won again for HTC-Columbia. (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 26 of 30 Edvald Boasson Hagen (Sky) took over as best young rider. (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 27 of 30 Stijn Neirynck (Topsport Vlaanderen-Mercator) tried his luck in the closing kilometres. (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 28 of 30 André Greipel (HTC-Columbia) timed it perfectly to win over McEwen and Edvald Boasson Hagen (Sky) (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 29 of 30 André Greipel (HTC-Columbia) topped stage 1 winner Robbie McEwen in the bunch sprint. (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 30 of 30 André Greipel (HTC-Columbia) wins stage 2 of the Eneco Tour (Image credit: www.ispaphoto.com)

André Greipel took advantage of some well-timed work from his HTC-Columbia teammates and then a high-speed lead-out from Team Sky to win stage two of the Eneco Tour.

With a 15km finishing circuit on twisting roads testing the riders' bike handling skills, HTC-Columbia opted to avoid the fight for the front until six kilometres from the finish and then surged to the front as a unit on a section of road buffeted by a headwind.

The bunch was shuffled as several teams tried to take control of the peloton and then Team Sky massed on the front to lead out defending Eneco Tour champion Edvald Boasson Hagen. The 23-year-old Norwegian opened up his sprint first but Greipel had cleverly got on his wheel and surged past him as the line approached.

Stage one winner Robbie McEwen (Katusha) was also there. He perhaps had the speed to win but hesitated slightly about which way to pass Boasson Hagen and was unable to catch Greipel before the line. Despite crashing on the finishing circuit, Lucas Haedo (Saxo Bank) came back to finish fourth.

Canada's Svein Tuft (Garmin-Transitions) finished 31st in the same time as the sprinters and so kept the overall race lead. He is now just three seconds ahead of Boasson Hagen, who picked up four bonus seconds for his third place finish.

It was Greipel's 17th victory of the 2010 season but surely not the last before he leaves HTC-Columbia to join Omega Pharma-Lotto in 2011.

"It was pretty dangerous to try and keep position in the bunch so we decided with the team to wait until six kilometres to go before moving up. It worked really well," Greipel said.

"I'm really happy. My teammates trusted me and I trusted them. Everyone gave me great support today. I spoke to Renshaw and we decided that we need to make the sprint before the hard left turn with 1.4km to go. He brought me to a great position on Edvald Boasson Hagen's wheel and I was pretty happy with that. This is our first goal reached and now everything we achieve on top of this is a bonus."

Early break of three

The stage was again shaped by a three-rider early break that was gradually reeled in during the final hour of the race. Vitaliy Buts (Lampre-Farnese Vini), Miguel Minguez (Euskaltel-Euskadi) and Stijn Neirynck (Topsport Vlaanderen) opened a six-minute gap but were absorbed by the peloton on the approach to the finish. Neirynck and Minguez tried one last dig to stay away but the peloton came back together with eight kilometres to go.

The narrow streets and several tight turns caused some problems for the peloton but many of the riders at the Eneco Tour are used to riding the classics and handled the bike paths, concrete roads and traffic furniture with apparent ease. Fortunately the weather was also dry and sunny. Only a few riders punctured or took a tumble.

After two sprint stages, the weeklong race adds an extra twist on Friday as the race hits the Flemish roads used for the Spring Classics.

The 191.5km third stage around the town of Ronse includes many of the short, often cobbled climbs that are used in the Tour of Flanders. The Oude Kwaremont comes just 11km from the finish after a series of 15 other similar climbs which should produce some spectacular racing.

The Eneco Tour ends next Tuesday with a 16.9km time trial in Genk, Belgium.

Full Results 1 André Greipel (Ger) Team HTC - Columbia 4:46:50 2 Robbie McEwen (Aus) Team Katusha 3 Edvald Boasson Hagen (Nor) Sky Professional Cycling Team 4 Lucas Sebastian Haedo (Arg) Team Saxo Bank 5 Yauheni Hutarovich (Blr) FDJ 6 Enrique Mata Cabello (Spa) Footon-Servetto 7 Wouter Weylandt (Bel) Quick Step 8 Francesco Chicchi (Ita) Liquigas-Doimo 9 Allan Davis (Aus) Astana 10 Kenny De Haes (Bel) Omega Pharma-Lotto 11 Gorik Gardeyn (Bel) Vacansoleil Pro Cycling Team 12 Michael Van Staeyen (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 13 Kenny Robert Van Hummel (Ned) Skil - Shimano 14 Tomas Vaitkus (Ltu) Team Radioshack 15 Christian Knees (Ger) Team Milram 16 Kristof Goddaert (Bel) AG2R La Mondiale 17 Peter Wrolich (Aut) Team Milram 18 Lars Boom (Ned) Rabobank 19 Elia Viviani (Ita) Liquigas-Doimo 20 Greg Henderson (NZl) Sky Professional Cycling Team 21 Bert De Backer (Bel) Skil - Shimano 22 Klaas Lodewyck (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 23 Sep Vanmarcke (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 24 José Ivan Gutierrez Palacios (Spa) Caisse d'Epargne 25 Tom Veelers (Ned) Skil - Shimano 26 Jos Van Emden (Ned) Rabobank 27 Gert Steegmans (Bel) Team Radioshack 28 Ruben Perez Moreno (Spa) Euskaltel - Euskadi 29 Johnnie Walker (Aus) Footon-Servetto 30 David Gutierrez Palacios (Spa) Footon-Servetto 31 Svein Tuft (Can) Garmin - Transitions 32 Domenik Klemme (Ger) Team Saxo Bank 33 Stijn Devolder (Bel) Quick Step 34 Pablo Lastras Garcia (Spa) Caisse d'Epargne 35 Adam Blythe (GBr) Omega Pharma-Lotto 36 Martijn Maaskant (Ned) Garmin - Transitions 37 Johan Vansummeren (Bel) Garmin - Transitions 38 Roy Curvers (Ned) Skil - Shimano 39 Sebastian Lang (Ger) Omega Pharma-Lotto 40 Alberto Ongarato (Ita) Vacansoleil Pro Cycling Team 41 Dominik Nerz (Ger) Team Milram 42 Ben Hermans (Bel) Team Radioshack 43 Michael Golas (Pol) Vacansoleil Pro Cycling Team 44 Maarten Tjallingii (Ned) Rabobank 45 Angel Madrazo Ruiz (Spa) Caisse d'Epargne 46 Gatis Smukulis (Lat) AG2R La Mondiale 47 Jurgen Roelandts (Bel) Omega Pharma-Lotto 48 Alexandr Pliuschin (Mda) Team Katusha 49 Daniel Oss (Ita) Liquigas-Doimo 50 Kurt Hovelynck (Bel) Quick Step 51 Leigh Howard (Aus) Team HTC - Columbia 52 Romain Sicard (Fra) Euskaltel - Euskadi 53 Manuel Quinziato (Ita) Liquigas-Doimo 54 Sébastien Rosseler (Bel) Team Radioshack 55 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 56 Jan Ghyselinck (Bel) Team HTC - Columbia 57 Maarten Wynants (Bel) Quick Step 58 Maxime Vantomme (Bel) Team Katusha 59 Grégory Rast (Swi) Team Radioshack 60 Olivier Bonnaire (Fra) FDJ 61 Wim De Vocht (Bel) Team Milram 62 Rick Flens (Ned) Rabobank 63 Tiago Machado (Por) Team Radioshack 64 Borut Bozic (Slo) Vacansoleil Pro Cycling Team 65 Marcin Sapa (Pol) Lampre-Farnese Vini 66 Markus Eichler (Ger) Team Milram 67 Alexander Efimkin (Rus) AG2R La Mondiale 68 Michiel Elijzen (Ned) Omega Pharma-Lotto 69 Bram Tankink (Ned) Rabobank 70 Simon Spilak (Slo) Lampre-Farnese Vini 71 Richie Porte (Aus) Team Saxo Bank 72 Inaki Isasi Flores (Spa) Euskaltel - Euskadi 73 Jens Voigt (Ger) Team Saxo Bank 74 Dries Devenyns (Bel) Quick Step 75 Stijn Vandenbergh (Bel) Team Katusha 76 Patrick Gretsch (Ger) Team HTC - Columbia 77 Tom Leezer (Ned) Rabobank 78 Yuriy Krivtsov (Ukr) AG2R La Mondiale 79 Koen De Kort (Ned) Skil - Shimano 80 Frédéric Guesdon (Fra) FDJ 81 Thomas De Gendt (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 82 Mario Aerts (Bel) Omega Pharma-Lotto 83 Andreas Klöden (Ger) Team Radioshack 84 Bert Grabsch (Ger) Team HTC - Columbia 85 Michele Merlo (Ita) Footon-Servetto 86 Frederik Veuchelen (Bel) Vacansoleil Pro Cycling Team 87 Joost Posthuma (Ned) Rabobank 88 Kasper Klostergaard Larsen (Den) Team Saxo Bank 89 Danilo Napolitano (Ita) Team Katusha 90 Linus Gerdemann (Ger) Team Milram 91 Scott Davis (Aus) Astana 92 Vasil Kiryienka (Blr) Caisse d'Epargne 93 Christopher Sutton (Aus) Sky Professional Cycling Team 94 Andrey Amador (Crc) Caisse d'Epargne 95 Frank Hoj (Den) Team Saxo Bank 96 Angelo Furlan (Ita) Lampre-Farnese Vini 97 Jonathan Castroviejo (Spa) Euskaltel - Euskadi 98 Françis De Greef (Bel) Omega Pharma-Lotto 99 Kevin Hulsmans (Bel) Quick Step 100 Gorka Izaguirre (Spa) Euskaltel - Euskadi 101 Valeriy Dmitryev (Kaz) Astana 102 Xabier Zandio Echaide (Spa) Caisse d'Epargne 103 Adriano Malori (Ita) Lampre-Farnese Vini 104 Jorge Azanza Soto (Spa) Euskaltel - Euskadi 105 Aitor Perez Arrieta (Spa) Footon-Servetto 106 Lieuwe Westra (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 107 Jérémy Roy (Fra) FDJ 108 Kevin Van Impe (Bel) Quick Step 109 Mikhail Ignatiev (Rus) Team Katusha 110 Koos Moerenhout (Ned) Rabobank 111 Johan Coenen (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 112 Jaroslaw Marycz (Pol) Team Saxo Bank 113 Maciej Bodnar (Pol) Liquigas-Doimo 114 Dominique Cornu (Bel) Skil - Shimano 115 Frederik Willems (Bel) Liquigas-Doimo 116 Pavel Brutt (Rus) Team Katusha 117 Artem Ovechkin (Rus) Team Katusha 118 Maciej Paterski (Pol) Liquigas-Doimo 119 Valentin Iglinskiy (Kaz) Astana 120 Jurgen Van De Walle (Bel) Quick Step 121 Cameron Meyer (Aus) Garmin - Transitions 122 Markus Eibegger (Aut) Footon-Servetto 123 Simon Geschke (Ger) Skil - Shimano 124 Julien Berard (Fra) AG2R La Mondiale 125 Jurgen Van Den Broeck (Bel) Omega Pharma-Lotto 126 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 127 Mickael Cherel (Fra) FDJ 128 Davide Cimolai (Ita) Liquigas-Doimo 129 Aitor Hernandez Gutierrez (Spa) Euskaltel - Euskadi 130 Alex Rasmussen (Den) Team Saxo Bank 131 Artur Gajek (Ger) Team Milram 132 Albert Timmer (Ned) Skil - Shimano 133 Thomas Fothen (Ger) Team Milram 134 Matthias Brändle (Aut) Footon-Servetto 135 Gianni Meersman (Bel) FDJ 136 Enrico Gasparotto (Ita) Astana 137 Juan Mauricio Soler Hernandez (Col) Caisse d'Epargne 138 Matthieu Ladagnous (Fra) FDJ 139 Tony Martin (Ger) Team HTC - Columbia 140 Sergey Lagutin (Uzb) Vacansoleil Pro Cycling Team 141 Steven Van Vooren (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 142 Jason Mccartney (USA) Team Radioshack 143 Stijn Neirynck (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 144 Mark Renshaw (Aus) Team HTC - Columbia 145 Geraint Thomas (GBr) Sky Professional Cycling Team 0:00:35 146 Robert Hunter (RSA) Garmin - Transitions 0:00:42 147 Mathew Hayman (Aus) Sky Professional Cycling Team 148 Jack Bobridge (Aus) Garmin - Transitions 149 Travis Meyer (Aus) Garmin - Transitions 150 Kurt-Asle Arvesen (Nor) Sky Professional Cycling Team 151 Mauro Da Dalto (Ita) Lampre-Farnese Vini 0:00:57 152 David Loosli (Swi) Lampre-Farnese Vini 0:01:01 153 Maxim Gourov (Kaz) Astana 154 Christopher Froome (GBr) Sky Professional Cycling Team 155 Frantisek Rabon (Cze) Team HTC - Columbia 0:01:27 156 Mirko Selvaggi (Ita) Astana 0:04:10 157 René Mandri (Est) AG2R La Mondiale 0:04:33 158 Wesley Sulzberger (Aus) FDJ 159 Bolat Raimbekov (Kaz) Astana 160 Vitaliy Buts (Ukr) Lampre-Farnese Vini 161 Félix Vidal Celis Zabala (Spa) Footon-Servetto 0:08:25 162 Steven Cozza (USA) Garmin - Transitions 163 Miguel Minguez Ayala (Spa) Euskaltel - Euskadi 164 Jens Mouris (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:08:58 DNF Matteo Bono (Ita) Lampre-Farnese Vini

Sprint 1 1 Vitaliy Buts (Ukr) Lampre-Farnese Vini 8 pts 2 Miguel Minguez Ayala (Spa) Euskaltel - Euskadi 5 3 Stijn Neirynck (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 3

Sprint 2 1 Vitaliy Buts (Ukr) Lampre-Farnese Vini 8 pts 2 Miguel Minguez Ayala (Spa) Euskaltel - Euskadi 5 3 Stijn Neirynck (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 3

Sprint 3 1 Miguel Minguez Ayala (Spa) Euskaltel - Euskadi 8 pts 2 Vitaliy Buts (Ukr) Lampre-Farnese Vini 5 3 Stijn Neirynck (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 3

Finish 1 André Greipel (Ger) Team HTC - Columbia 30 pts 2 Robbie McEwen (Aus) Team Katusha 25 3 Edvald Boasson Hagen (Nor) Sky Professional Cycling Team 22 4 Lucas Sebastian Haedo (Arg) Team Saxo Bank 19 5 Yauheni Hutarovich (Blr) FDJ 17 6 Enrique Mata Cabello (Spa) Footon-Servetto 15 7 Wouter Weylandt (Bel) Quick Step 13 8 Francesco Chicchi (Ita) Liquigas-Doimo 12 9 Allan Davis (Aus) Astana 11 10 Kenny De Haes (Bel) Omega Pharma-Lotto 10

Young riders 1 Edvald Boasson Hagen (Nor) Sky Professional Cycling Team 4:46:50 2 Enrique Mata Cabello (Spa) Footon-Servetto 3 Michael Van Staeyen (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 4 Kristof Goddaert (Bel) AG2R La Mondiale 5 Lars Boom (Ned) Rabobank 6 Elia Viviani (Ita) Liquigas-Doimo 7 Klaas Lodewyck (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 8 Sep Vanmarcke (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 9 Jos Van Emden (Ned) Rabobank 10 Johnnie Walker (Aus) Footon-Servetto 11 David Gutierrez Palacios (Spa) Footon-Servetto 12 Domenik Klemme (Ger) Team Saxo Bank 13 Adam Blythe (GBr) Omega Pharma-Lotto 14 Dominik Nerz (Ger) Team Milram 15 Ben Hermans (Bel) Team Radioshack 16 Angel Madrazo Ruiz (Spa) Caisse d'Epargne 17 Gatis Smukulis (Lat) AG2R La Mondiale 18 Jurgen Roelandts (Bel) Omega Pharma-Lotto 19 Alexandr Pliuschin (Mda) Team Katusha 20 Daniel Oss (Ita) Liquigas-Doimo 21 Leigh Howard (Aus) Team HTC - Columbia 22 Romain Sicard (Fra) Euskaltel - Euskadi 23 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 24 Jan Ghyselinck (Bel) Team HTC - Columbia 25 Maxime Vantomme (Bel) Team Katusha 26 Tiago Machado (Por) Team Radioshack 27 Simon Spilak (Slo) Lampre-Farnese Vini 28 Richie Porte (Aus) Team Saxo Bank 29 Patrick Gretsch (Ger) Team HTC - Columbia 30 Tom Leezer (Ned) Rabobank 31 Thomas De Gendt (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 32 Andrey Amador (Crc) Caisse d'Epargne 33 Jonathan Castroviejo (Spa) Euskaltel - Euskadi 34 Françis De Greef (Bel) Omega Pharma-Lotto 35 Gorka Izaguirre (Spa) Euskaltel - Euskadi 36 Adriano Malori (Ita) Lampre-Farnese Vini 37 Mikhail Ignatiev (Rus) Team Katusha 38 Jaroslaw Marycz (Pol) Team Saxo Bank 39 Maciej Bodnar (Pol) Liquigas-Doimo 40 Dominique Cornu (Bel) Skil - Shimano 41 Artem Ovechkin (Rus) Team Katusha 42 Maciej Paterski (Pol) Liquigas-Doimo 43 Cameron Meyer (Aus) Garmin - Transitions 44 Simon Geschke (Ger) Skil - Shimano 45 Julien Berard (Fra) AG2R La Mondiale 46 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 47 Mickael Cherel (Fra) FDJ 48 Davide Cimolai (Ita) Liquigas-Doimo 49 Artur Gajek (Ger) Team Milram 50 Albert Timmer (Ned) Skil - Shimano 51 Matthias Brändle (Aut) Footon-Servetto 52 Gianni Meersman (Bel) FDJ 53 Tony Martin (Ger) Team HTC - Columbia 54 Steven Van Vooren (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 55 Stijn Neirynck (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 56 Geraint Thomas (GBr) Sky Professional Cycling Team 0:00:35 57 Jack Bobridge (Aus) Garmin - Transitions 0:00:42 58 Travis Meyer (Aus) Garmin - Transitions 59 Christopher Froome (GBr) Sky Professional Cycling Team 0:01:01 60 Mirko Selvaggi (Ita) Astana 0:04:10 61 Wesley Sulzberger (Aus) FDJ 0:04:33 62 Bolat Raimbekov (Kaz) Astana 63 Vitaliy Buts (Ukr) Lampre-Farnese Vini 64 Steven Cozza (USA) Garmin - Transitions 0:08:25 65 Miguel Minguez Ayala (Spa) Euskaltel - Euskadi

Teams 1 Topsport-Vlaanderen - Mercator 14:20:30 2 Skil-Shimano 3 Footon-Servetto 4 Team Milram 5 Liquigas - Doimo 6 Team Radioshack 7 Omega Pharma-Lotto 8 Rabobank 9 Quick Step 10 Vacansoleil Pro Cycling Team 11 Caisse d'Epargne 12 Garmin - Transitions 13 Team Saxo Bank 14 Team HTC-Columbia 15 Team Katusha 16 Sky Professional Cycling Team 17 Ag2R La Mondiale 18 Française Des Jeux 19 Euskaltel - Euskadi 20 Astana 21 Lampre - Farnese Vini

General classification after stage 2 1 Svein Tuft (Can) Garmin - Transitions 9:09:42 2 Edvald Boasson Hagen (Nor) Sky Professional Cycling Team 0:00:03 3 André Greipel (Ger) Team HTC - Columbia 0:00:04 4 Jos Van Emden (Ned) Rabobank 0:00:05 5 Lars Boom (Ned) Rabobank 0:00:06 6 Maarten Tjallingii (Ned) Rabobank 7 Tony Martin (Ger) Team HTC - Columbia 0:00:07 8 Richie Porte (Aus) Team Saxo Bank 0:00:09 9 Christian Knees (Ger) Team Milram 0:00:11 10 Patrick Gretsch (Ger) Team HTC - Columbia 0:00:12 11 Greg Henderson (NZl) Sky Professional Cycling Team 12 Vasil Kiryienka (Blr) Caisse d'Epargne 0:00:13 13 José Ivan Gutierrez Palacios (Spa) Caisse d'Epargne 14 Dominique Cornu (Bel) Skil - Shimano 15 Rick Flens (Ned) Rabobank 16 Adriano Malori (Ita) Lampre-Farnese Vini 0:00:15 17 Gert Steegmans (Bel) Team Radioshack 0:00:16 18 Jurgen Roelandts (Bel) Omega Pharma-Lotto 19 Andreas Klöden (Ger) Team Radioshack 0:00:17 20 Joost Posthuma (Ned) Rabobank 21 Daniel Oss (Ita) Liquigas-Doimo 22 Maciej Bodnar (Pol) Liquigas-Doimo 0:00:18 23 Jan Ghyselinck (Bel) Team HTC - Columbia 24 Martijn Maaskant (Ned) Garmin - Transitions 0:00:19 25 Lieuwe Westra (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 26 Andrey Amador (Crc) Caisse d'Epargne 0:00:20 27 Koos Moerenhout (Ned) Rabobank 28 Dominik Nerz (Ger) Team Milram 29 Tiago Machado (Por) Team Radioshack 0:00:21 30 Alexandr Pliuschin (Mda) Team Katusha 31 Matthias Brändle (Aut) Footon-Servetto 32 Tom Leezer (Ned) Rabobank 0:00:22 33 Maxime Vantomme (Bel) Team Katusha 0:00:23 34 Dries Devenyns (Bel) Quick Step 35 Stijn Devolder (Bel) Quick Step 36 Davide Cimolai (Ita) Liquigas-Doimo 37 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:00:24 38 Lucas Sebastian Haedo (Arg) Team Saxo Bank 39 Bram Tankink (Ned) Rabobank 40 Manuel Quinziato (Ita) Liquigas-Doimo 41 Johan Vansummeren (Bel) Garmin - Transitions 42 Linus Gerdemann (Ger) Team Milram 43 Jens Voigt (Ger) Team Saxo Bank 44 Sebastian Lang (Ger) Omega Pharma-Lotto 45 Sep Vanmarcke (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:00:25 46 Kristof Goddaert (Bel) AG2R La Mondiale 47 Michael Golas (Pol) Vacansoleil Pro Cycling Team 48 Jurgen Van De Walle (Bel) Quick Step 49 Maarten Wynants (Bel) Quick Step 0:00:27 50 Frédéric Guesdon (Fra) FDJ 51 Koen De Kort (Ned) Skil - Shimano 52 Maciej Paterski (Pol) Liquigas-Doimo 0:00:28 53 Simon Spilak (Slo) Lampre-Farnese Vini 54 Bert Grabsch (Ger) Team HTC - Columbia 0:00:29 55 Gorik Gardeyn (Bel) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:00:30 56 Bert De Backer (Bel) Skil - Shimano 0:00:31 57 Robbie McEwen (Aus) Team Katusha 58 Elia Viviani (Ita) Liquigas-Doimo 59 Allan Davis (Aus) Astana 60 Kasper Klostergaard Larsen (Den) Team Saxo Bank 0:00:34 61 David Gutierrez Palacios (Spa) Footon-Servetto 0:00:36 62 Yauheni Hutarovich (Blr) FDJ 63 Francesco Chicchi (Ita) Liquigas-Doimo 0:00:37 64 Klaas Lodewyck (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:00:38 65 Tom Veelers (Ned) Skil - Shimano 66 Stijn Vandenbergh (Bel) Team Katusha 67 Olivier Bonnaire (Fra) FDJ 68 Xabier Zandio Echaide (Spa) Caisse d'Epargne 0:00:39 69 Mario Aerts (Bel) Omega Pharma-Lotto 70 Mark Renshaw (Aus) Team HTC - Columbia 71 Domenik Klemme (Ger) Team Saxo Bank 72 Pablo Lastras Garcia (Spa) Caisse d'Epargne 0:00:41 73 Adam Blythe (GBr) Omega Pharma-Lotto 74 Markus Eichler (Ger) Team Milram 75 Johnnie Walker (Aus) Footon-Servetto 0:00:43 76 Borut Bozic (Slo) Vacansoleil Pro Cycling Team 77 Peter Wrolich (Aut) Team Milram 0:00:44 78 Sergey Lagutin (Uzb) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:00:46 79 Enrique Mata Cabello (Spa) Footon-Servetto 0:00:48 80 Kenny Robert Van Hummel (Ned) Skil - Shimano 0:00:49 81 Kurt Hovelynck (Bel) Quick Step 82 Inaki Isasi Flores (Spa) Euskaltel - Euskadi 83 Michiel Elijzen (Ned) Omega Pharma-Lotto 0:00:52 84 Frederik Willems (Bel) Liquigas-Doimo 0:00:54 85 Kevin Hulsmans (Bel) Quick Step 86 Christopher Sutton (Aus) Sky Professional Cycling Team 0:00:55 87 Pavel Brutt (Rus) Team Katusha 0:01:09 88 Kenny De Haes (Bel) Omega Pharma-Lotto 0:01:16 89 Alberto Ongarato (Ita) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:01:18 90 Jonathan Castroviejo (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:01:22 91 Sébastien Rosseler (Bel) Team Radioshack 0:01:23 92 Leigh Howard (Aus) Team HTC - Columbia 0:01:28 93 Cameron Meyer (Aus) Garmin - Transitions 0:01:29 94 Mikhail Ignatiev (Rus) Team Katusha 0:01:31 95 Tomas Vaitkus (Ltu) Team Radioshack 96 Frederik Veuchelen (Bel) Vacansoleil Pro Cycling Team 97 Mauro Da Dalto (Ita) Lampre-Farnese Vini 0:01:32 98 Jurgen Van Den Broeck (Bel) Omega Pharma-Lotto 99 Jérémy Roy (Fra) FDJ 0:01:33 100 Matthieu Ladagnous (Fra) FDJ 0:01:34 101 Thomas De Gendt (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 102 Romain Sicard (Fra) Euskaltel - Euskadi 103 Artem Ovechkin (Rus) Team Katusha 0:01:35 104 Ben Hermans (Bel) Team Radioshack 105 Gorka Izaguirre (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:01:36 106 Grégory Rast (Swi) Team Radioshack 0:01:38 107 Kevin Van Impe (Bel) Quick Step 0:01:39 108 Wim De Vocht (Bel) Team Milram 109 Gatis Smukulis (Lat) AG2R La Mondiale 0:01:40 110 Stijn Neirynck (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:01:43 111 Markus Eibegger (Aut) Footon-Servetto 0:01:44 112 Angel Madrazo Ruiz (Spa) Caisse d'Epargne 0:01:46 113 Jorge Azanza Soto (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:01:47 114 Françis De Greef (Bel) Omega Pharma-Lotto 115 Ruben Perez Moreno (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:01:49 116 Alexander Efimkin (Rus) AG2R La Mondiale 0:01:50 117 Simon Geschke (Ger) Skil - Shimano 118 Marcin Sapa (Pol) Lampre-Farnese Vini 119 Wouter Weylandt (Bel) Quick Step 0:01:52 120 Roy Curvers (Ned) Skil - Shimano 0:01:54 121 Geraint Thomas (GBr) Sky Professional Cycling Team 122 Michael Van Staeyen (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:02:02 123 Julien Berard (Fra) AG2R La Mondiale 0:02:04 124 Valentin Iglinskiy (Kaz) Astana 0:02:06 125 Angelo Furlan (Ita) Lampre-Farnese Vini 0:02:27 126 Mathew Hayman (Aus) Sky Professional Cycling Team 0:02:31 127 Alex Rasmussen (Den) Team Saxo Bank 0:02:36 128 Albert Timmer (Ned) Skil - Shimano 129 Yuriy Krivtsov (Ukr) AG2R La Mondiale 0:02:42 130 Steven Van Vooren (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:02:46 131 Frank Hoj (Den) Team Saxo Bank 0:02:53 132 Maxim Gourov (Kaz) Astana 0:02:55 133 Christopher Froome (GBr) Sky Professional Cycling Team 0:02:59 134 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 0:03:07 135 Aitor Hernandez Gutierrez (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:03:14 136 Jason Mccartney (USA) Team Radioshack 0:03:17 137 Johan Coenen (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:03:20 138 Enrico Gasparotto (Ita) Astana 0:03:30 139 Scott Davis (Aus) Astana 0:03:35 140 Artur Gajek (Ger) Team Milram 0:03:38 141 Mickael Cherel (Fra) FDJ 142 Thomas Fothen (Ger) Team Milram 0:03:41 143 Jack Bobridge (Aus) Garmin - Transitions 0:03:52 144 Danilo Napolitano (Ita) Team Katusha 0:04:00 145 Robert Hunter (RSA) Garmin - Transitions 0:04:02 146 Kurt-Asle Arvesen (Nor) Sky Professional Cycling Team 0:04:15 147 Frantisek Rabon (Cze) Team HTC - Columbia 0:04:49 148 Mirko Selvaggi (Ita) Astana 0:04:52 149 Vitaliy Buts (Ukr) Lampre-Farnese Vini 0:06:25 150 Wesley Sulzberger (Aus) FDJ 0:07:39 151 Gianni Meersman (Bel) FDJ 152 Valeriy Dmitryev (Kaz) Astana 0:07:46 153 Aitor Perez Arrieta (Spa) Footon-Servetto 154 Michele Merlo (Ita) Footon-Servetto 0:07:53 155 Juan Mauricio Soler Hernandez (Col) Caisse d'Epargne 0:07:58 156 Jaroslaw Marycz (Pol) Team Saxo Bank 0:09:51 157 Jens Mouris (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:10:23 158 Travis Meyer (Aus) Garmin - Transitions 0:10:47 159 David Loosli (Swi) Lampre-Farnese Vini 0:11:49 160 Steven Cozza (USA) Garmin - Transitions 0:11:52 161 Félix Vidal Celis Zabala (Spa) Footon-Servetto 0:12:10 162 Bolat Raimbekov (Kaz) Astana 0:12:44 163 Miguel Minguez Ayala (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:16:14 164 René Mandri (Est) AG2R La Mondiale 0:17:19

Sprint classification 1 Robbie McEwen (Aus) Team Katusha 55 pts 2 Lucas Sebastian Haedo (Arg) Team Saxo Bank 44 3 Allan Davis (Aus) Astana 33 4 Francesco Chicchi (Ita) Liquigas-Doimo 31 5 André Greipel (Ger) Team HTC - Columbia 30 6 Yauheni Hutarovich (Blr) FDJ 30 7 Adriano Malori (Ita) Lampre-Farnese Vini 24 8 Edvald Boasson Hagen (Nor) Sky Professional Cycling Team 22 9 Vitaliy Buts (Ukr) Lampre-Farnese Vini 21 10 Miguel Minguez Ayala (Spa) Euskaltel - Euskadi 18 11 Jurgen Roelandts (Bel) Omega Pharma-Lotto 17 12 Enrique Mata Cabello (Spa) Footon-Servetto 15 13 Lieuwe Westra (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 15 14 Wouter Weylandt (Bel) Quick Step 13 15 Albert Timmer (Ned) Skil - Shimano 13 16 José Ivan Gutierrez Palacios (Spa) Caisse d'Epargne 12 17 Christian Knees (Ger) Team Milram 11 18 Pavel Brutt (Rus) Team Katusha 11 19 Maxime Vantomme (Bel) Team Katusha 10 20 Kenny De Haes (Bel) Omega Pharma-Lotto 10 21 Stijn Neirynck (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 9

Young rider classification 1 Edvald Boasson Hagen (Nor) Sky Professional Cycling Team 9:09:45 2 Jos Van Emden (Ned) Rabobank 0:00:02 3 Lars Boom (Ned) Rabobank 0:00:03 4 Tony Martin (Ger) Team HTC - Columbia 0:00:04 5 Richie Porte (Aus) Team Saxo Bank 0:00:06 6 Patrick Gretsch (Ger) Team HTC - Columbia 0:00:09 7 Dominique Cornu (Bel) Skil - Shimano 0:00:10 8 Adriano Malori (Ita) Lampre-Farnese Vini 0:00:12 9 Jurgen Roelandts (Bel) Omega Pharma-Lotto 0:00:13 10 Daniel Oss (Ita) Liquigas-Doimo 0:00:14 11 Maciej Bodnar (Pol) Liquigas-Doimo 0:00:15 12 Jan Ghyselinck (Bel) Team HTC - Columbia 13 Andrey Amador (Crc) Caisse d'Epargne 0:00:17 14 Dominik Nerz (Ger) Team Milram 15 Tiago Machado (Por) Team Radioshack 0:00:18 16 Alexandr Pliuschin (Mda) Team Katusha 17 Matthias Brändle (Aut) Footon-Servetto 18 Tom Leezer (Ned) Rabobank 0:00:19 19 Maxime Vantomme (Bel) Team Katusha 0:00:20 20 Davide Cimolai (Ita) Liquigas-Doimo 21 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:00:21 22 Sep Vanmarcke (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:00:22 23 Kristof Goddaert (Bel) AG2R La Mondiale 24 Maciej Paterski (Pol) Liquigas-Doimo 0:00:25 25 Simon Spilak (Slo) Lampre-Farnese Vini 26 Elia Viviani (Ita) Liquigas-Doimo 0:00:28 27 David Gutierrez Palacios (Spa) Footon-Servetto 0:00:33 28 Klaas Lodewyck (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:00:35 29 Domenik Klemme (Ger) Team Saxo Bank 0:00:36 30 Adam Blythe (GBr) Omega Pharma-Lotto 0:00:38 31 Johnnie Walker (Aus) Footon-Servetto 0:00:40 32 Enrique Mata Cabello (Spa) Footon-Servetto 0:00:45 33 Jonathan Castroviejo (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:01:19 34 Leigh Howard (Aus) Team HTC - Columbia 0:01:25 35 Cameron Meyer (Aus) Garmin - Transitions 0:01:26 36 Mikhail Ignatiev (Rus) Team Katusha 0:01:28 37 Thomas De Gendt (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:01:31 38 Romain Sicard (Fra) Euskaltel - Euskadi 39 Artem Ovechkin (Rus) Team Katusha 0:01:32 40 Ben Hermans (Bel) Team Radioshack 41 Gorka Izaguirre (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:01:33 42 Gatis Smukulis (Lat) AG2R La Mondiale 0:01:37 43 Stijn Neirynck (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:01:40 44 Angel Madrazo Ruiz (Spa) Caisse d'Epargne 0:01:43 45 Françis De Greef (Bel) Omega Pharma-Lotto 0:01:44 46 Simon Geschke (Ger) Skil - Shimano 0:01:47 47 Geraint Thomas (GBr) Sky Professional Cycling Team 0:01:51 48 Michael Van Staeyen (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:01:59 49 Julien Berard (Fra) AG2R La Mondiale 0:02:01 50 Albert Timmer (Ned) Skil - Shimano 0:02:33 51 Steven Van Vooren (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:02:43 52 Christopher Froome (GBr) Sky Professional Cycling Team 0:02:56 53 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 0:03:04 54 Artur Gajek (Ger) Team Milram 0:03:35 55 Mickael Cherel (Fra) FDJ 56 Jack Bobridge (Aus) Garmin - Transitions 0:03:49 57 Mirko Selvaggi (Ita) Astana 0:04:49 58 Vitaliy Buts (Ukr) Lampre-Farnese Vini 0:06:22 59 Wesley Sulzberger (Aus) FDJ 0:07:36 60 Gianni Meersman (Bel) FDJ 61 Jaroslaw Marycz (Pol) Team Saxo Bank 0:09:48 62 Travis Meyer (Aus) Garmin - Transitions 0:10:44 63 Steven Cozza (USA) Garmin - Transitions 0:11:49 64 Bolat Raimbekov (Kaz) Astana 0:12:41 65 Miguel Minguez Ayala (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:16:11