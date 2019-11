Image 1 of 30 John Degenkolb notches up his first win of the season (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 2 of 30 Dylan Groenewegen continues as leader of the young rider classification (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 3 of 30 John Degenkolb edges out Reinardt Janse van Rensburg on stage 3 of the Dubai Tour (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 4 of 30 Reinardt Janse van Rensburg and John Degenkolb go head to head in the sprint finish (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 5 of 30 John Degenkolb on the podium after his victory (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 6 of 30 Marcel Kittel's face showed evidence of a punch to the head from another rider (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 7 of 30 Marcel Kittel heads the points competition (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 8 of 30 Sand moves across the roads (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 9 of 30 Quick-Step missed out when the bunch broke up (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 10 of 30 Marco Maronese crashed in the cross winds (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 11 of 30 Riders battle to stay in their groups (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 12 of 30 The winds caused chaos (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 13 of 30 Riders disappear into the sand (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 14 of 30 That win was A OK for John Degenkolb (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 15 of 30 John Degenkolb hugs teammate Julien Bernard (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 16 of 30 Michael Gogl says well done (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 17 of 30 Reinardt Janse van Rensburg congratulates John Degenkolb (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 18 of 30 The peloton gets a face full of sand (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 19 of 30 Daniel Oss discusses the day's occurrences with his fellow riders (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 20 of 30 Check the computer... yep, that was a hard day out (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 21 of 30 Bob Jungels signs on ahead of stage 3 (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 22 of 30 The Quick-Step team signs on (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 23 of 30 Marco Maronese falls in the crosswinds (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 24 of 30 Wind is often a factor in the (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 25 of 30 Riders in single file as wins batters the group (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 26 of 30 Matt Brammeier leads one of the echelons (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 27 of 30 At over 6ft tall, Christian Knees struggled to shelter behind anyone in the sandstorm (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 28 of 30 Michal Golas doesn't look happy with the conditions (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 29 of 30 Dylan Groenewegen spent a second day in the white jersey (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 30 of 30 Daniele Bennati has a conversation with one of the race commisaires (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com)

John Degenkolb (Trek-Segafredo) took a close win over Reinardt Janse van Rensburg (Dimension Data) on the third stage of the Dubai Tour, with Bahrain Merida’s Sonny Colbrelli third. Race leader, Marcel Kittel, who was allegedly hit by another rider during the stage, was blocked in and finished outside of the top ten.

Kittel retained his overall lead over Dylan Groenewegen (LottoNL-Jumbo), with Degenkolb moving up to third.

With his team leader Mark Cavendish missing from the back of the Dimension Data train, Janse van Rensburg took the initiative and sprinted for the line. He appeared to have it but Degenkolb passed him in the final metres to take his first victory of the season.

It was Degenkolb’s first win of the year, and his first major victory over his top rivals since a training crash in January 2016. Recovery from the car crashing into his training group and nearly severing a fingertip took most of the 2016 season. It was also the first season win for his new team Trek-Segafredo. ""I really wanted to get this win for the team," he said later.

How it happened

The race got off to a relatively quiet start and the break group formed after 20 kilometres, with Mark Christian (Aqua Blue Sport) making the cut for the second day in a row. He was joined by Luka Pibernik (Bahrain-Merida) Loic Vliegen (BMC Racing), and Alex Dowsett (Movistar). They gradually pulled away, building up a comfortable gap of nearly six minutes.

Then the wind and the desert hit the field and the peloton shattered, with many big names smashed by the echelons. Cavendish was in the first chase group, but Kittel and Degenkolb were not. Conditions were vicious, with the strong wind blowing not only the peloton apart but also causing sand to whip across the roads. Echelons and crashes took over and the first two chase groups finally came back together, uniting the contenders for the sprint finale.

Noticeable, however, was the blood streaming down Kittel’s face, from near his left eye. At first it was thought that he had been hit by blowing debris, but team manager Patrick Lefevere later claimed he was “beaten by an Astana rider” and called for the race jury to take action. Kittel would confirm to television after the stage that he had in fact been hit by another rider.

Both Degenkolb and Kittel took their turns at the commissaries’ car to discuss the situation, but during that time the wind died down and the blowing sand stopped. The gap, which had dropped to 1:20, inched its way back up to five minutes with 75 km to go. But the field knew that with questionable conditions, anything might happen and unwilling to take any further chances, worked continuously brought the time gap down. With about 20 km to go it was at the one minute mark and sinking rapidly.

Quick-Step’s Bob Jungels led the steady chase, as he has every stage, supported by the other sprinters’ teams. Dowsett was the first to be caught at the six km marker, followed by Vliegen, with the remaining two hanging on grimly until 3.2km.

The closing kilometres featured a rolling road through the hills, and a tunnel. Dimension Data came out of the tunnel in the lead, but spent much time looking back to find Cavendish.

Quick-Step took over the front but things didn’t work out for them this time. Cavendish never did reappear to be in the mix, but teammate Janse van Rensburg took his place at the front and opening the sprint. Degenkolb came up on his left side, legs churning furiously, and passed the South African to take the win.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 John Degenkolb (Ger) Trek-Segafredo 4:03:08 2 Reinardt Janse Van Rensburg (RSA) Dimension Data 3 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain-Merida 4 Juan Jose Lobato (Spa) Team LottoNl-Jumbo 5 Riccardo Minali (Ita) Astana Pro Team 6 Jean-Pierre Drucker (Lux) BMC Racing Team 7 Elia Viviani (Ita) Team Sky 8 Dylan Groenewegen (Ned) Team LottoNl-Jumbo 9 Adam Blythe (GBr) Aqua Blue Sport 10 Daniele Bennati (Ita) Movistar Team 11 Marcel Kittel (Ger) Quick-Step Floors 12 Carlos Barbero (Spa) Movistar Team 13 Steele Von Hoff (Aus) ONE Pro Cycling 14 Paolo Simion (Ita) Bardiani CSF 15 Matej Mohoric (Slo) Team UAE Abu Dhabi 16 Jonathan Dibben (GBr) Team Sky 17 Jakub Mareczko (Ita) Wilier Triestina 18 Ivan Garcia (Spa) Bahrain-Merida 19 Sacha Modolo (Ita) Team UAE Abu Dhabi 20 Andrew Fenn (GBr) Aqua Blue Sport 21 Karol Domagalski (Pol) ONE Pro Cycling 22 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team 23 Floris Gerts (Ned) BMC Racing Team 24 Joey Rosskopf (USA) BMC Racing Team 25 Liam Bertazzo (Ita) Wilier Triestina 26 Simone Consonni (Ita) Team UAE Abu Dhabi 27 Jan Polanc (Slo) Team UAE Abu Dhabi 28 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team 29 Koen De Kort (Ned) Trek-Segafredo 30 Laurens De Vreese (Bel) Astana Pro Team 31 Silvan Dillier (Swi) BMC Racing Team 32 Quentin Valognes (Fra) Team Novo Nordisk 33 Daniel Pearson (GBr) Aqua Blue Sport 34 Christian Knees (Ger) Team Sky 35 Thomas Leezer (Ned) Team LottoNl-Jumbo 36 Enrico Barbin (Ita) Bardiani CSF 37 Imanol Erviti (Spa) Movistar Team 38 Mark Cavendish (GBr) Dimension Data 39 Loïc Vliegen (Bel) BMC Racing Team 40 Truls Korsaeth (Nor) Astana Pro Team 41 Fabio Sabatini (Ita) Quick-Step Floors 42 Marco Maronese (Ita) Bardiani CSF 43 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 44 Alex Dowsett (GBr) Movistar Team 45 Arman Kamyshev (Kaz) Astana Pro Team 46 Gianni Moscon (Ita) Team Sky 47 Rafael Andriato (Bra) Wilier Triestina 48 Matteo Trentin (Ita) Quick-Step Floors 49 Simone Velasco (Ita) Bardiani CSF 50 Peter Williams (GBr) ONE Pro Cycling 51 Mark Renshaw (Aus) Dimension Data 52 Thomas Stewart (GBr) ONE Pro Cycling 53 Nicola Boem (Ita) Bardiani CSF 54 Joshua Hunt (GBr) ONE Pro Cycling 55 Enrico Gasparotto (Ita) Bahrain-Merida 56 Julien Vermote (Bel) Quick-Step Floors 57 Hayden Mccormick (NZl) ONE Pro Cycling 58 Julian Alaphilippe (Fra) Quick-Step Floors 59 Cristian Rodriguez (Spa) Wilier Triestina 60 Samuel Sanchez (Spa) BMC Racing Team 61 Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team 62 Yousif Mirza (UAE) Team UAE Abu Dhabi 63 Joonas Henttala (Fin) Team Novo Nordisk 64 Stefan Denifl (Aut) Aqua Blue Sport 65 Samuel Williams (GBr) ONE Pro Cycling 66 Grega Bole (Slo) Bahrain-Merida 0:00:13 67 David Lozano (Spa) Team Novo Nordisk 68 Gregory Rast (Swi) Trek-Segafredo 0:00:14 69 Rory Sutherland (Aus) Movistar Team 0:00:17 70 Zhandos Bizhigitov (Kaz) Astana Pro Team 71 Winner Anacona (Col) Movistar Team 72 Kristijan Durasek (Cro) Team UAE Abu Dhabi 73 Amund Grondahl Jansen (Nor) Team LottoNl-Jumbo 74 Kiel Reijnen (USA) Trek-Segafredo 0:00:21 75 Simone Andreetta (Ita) Bardiani CSF 76 Roberto Ferrari (Ita) Team UAE Abu Dhabi 77 Markel Irizar (Spa) Trek-Segafredo 0:00:27 78 Timo Roosen (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:00:29 79 Badr Alhammadi (UAE) UAE 0:00:31 80 Mohammed Yousef Al Mansouri (UAE) UAE 81 Maarten Wynants (Bel) Team LottoNl-Jumbo 0:00:33 82 David Per (Slo) Bahrain-Merida 0:00:39 83 Michal Golas (Pol) Team Sky 0:00:41 84 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF 0:00:45 85 Fumiyuki Beppu (Jpn) Trek-Segafredo 0:00:48 86 Luka Pibernik (Slo) Bahrain-Merida 87 Nasser Almemari (UAE) UAE 88 Jaber Almansoori (UAE) UAE 0:00:51 89 Giuseppe Fonzi (Ita) Wilier Triestina 0:00:55 90 Alberto Cecchin (Ita) Wilier Triestina 91 Bernhard Eisel (Aut) Dimension Data 92 Daniel Oss (Ita) BMC Racing Team 93 Matthew Brammeier (Irl) Aqua Blue Sport 94 Mark Christian (GBr) Aqua Blue Sport 95 Ahmed Almansoori (UAE) UAE 0:01:01 96 Majed Albloushi (UAE) UAE 97 Jay Robert Thomson (RSA) Dimension Data 0:01:08 98 Ruslan Tleubayev (Kaz) Astana Pro Team 0:01:11 99 Chun Kai Feng (Tpe) Bahrain-Merida 0:01:13 100 Scott Thwaites (GBr) Dimension Data 0:01:16 101 Christopher Williams (Aus) Team Novo Nordisk 0:01:18 102 Matteo Bono (Ita) Team UAE Abu Dhabi 103 Saif Alkaabi (UAE) UAE 104 Héctor Carretero (Spa) Movistar Team 0:01:25 105 Bob Jungels (Lux) Quick-Step Floors 0:01:36 106 Maximilian Schachmann (Ger) Quick-Step Floors 107 Kristian House (GBr) ONE Pro Cycling 0:01:44 108 Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo 0:02:15 109 Gijs Van Hoecke (Bel) Team LottoNl-Jumbo 0:02:21 110 Bram Tankink (Ned) Team LottoNl-Jumbo 111 Mohammed Al Maurawwi Alblooshi (UAE) UAE 112 Gerd De Keijzer (Ned) Team Novo Nordisk 113 Michael Gogl (Aut) Trek-Segafredo 0:02:35 114 Ryan Gibbons (RSA) Dimension Data 115 Jacopo Mosca (Ita) Wilier Triestina 116 Matteo Busato (Ita) Wilier Triestina 0:02:48 117 Umberto Poli (Ita) Team Novo Nordisk 0:03:01 118 Davide Martinelli (Ita) Quick-Step Floors 119 Borut Bozic (Slo) Bahrain-Merida 0:03:36 120 Ian Boswell (USA) Team Sky 0:03:40 121 Tao Geoghegan Hart (GBr) Team Sky 122 Nicholas Dougall (RSA) Dimension Data 0:03:43 DNF Stephen Clancy (Irl) Team Novo Nordisk DSQ Andrey Grivko (Ukr) Astana Pro Team

Points Classification # Rider Name (Country) Team Result 1 John Degenkolb (Ger) Trek-Segafredo 25 pts 2 Reinardt Janse Van Rensburg (RSA) Dimension Data 16 3 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain-Merida 11 4 Alex Dowsett (GBr) Movistar Team 10 5 Juan Jose Lobato (Spa) Team LottoNl-Jumbo 8 6 Riccardo Minali (Ita) Astana Pro Team 6 7 Loïc Vliegen (Bel) BMC Racing Team 6 8 Jean-Pierre Drucker (Lux) BMC Racing Team 5 9 Elia Viviani (Ita) Team Sky 4 10 Mark Christian (GBr) Aqua Blue Sport 4 11 Dylan Groenewegen (Ned) Team LottoNl-Jumbo 3 12 Adam Blythe (GBr) Aqua Blue Sport 2 13 Luka Pibernik (Slo) Bahrain-Merida 2 14 Daniele Bennati (Ita) Movistar Team 1

Intermediate sprint 1 - Silicon Oasis 38.6km # Rider Name (Country) Team Result 1 Alex Dowsett (GBr) Movistar Team 5 pts 2 Loïc Vliegen (Bel) BMC Racing Team 3 3 Mark Christian (GBr) Aqua Blue Sport 2 4 Luka Pibernik (Slo) Bahrain-Merida 1

Intermediate sprint 2 - Khor Fakkan 181.9km # Rider Name (Country) Team Result 1 Alex Dowsett (GBr) Movistar Team 5 pts 2 Loïc Vliegen (Bel) BMC Racing Team 3 3 Mark Christian (GBr) Aqua Blue Sport 2 4 Luka Pibernik (Slo) Bahrain-Merida 1

Team Classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Movistar Team 12:09:24 2 Team Lotto NL-Jumbo 3 BMC Racing Team 4 Team Sky 5 UAE Abu Dhabi 6 Aqua Blue Sport 7 Astana Pro Team 8 Bahrain-Merida 9 One Pro Cycling 10 Wilier Triestina 11 Team Dimension Data 12 Bardiani CSF 13 Quick-Step Floors 14 Team Novo Nordisk 15 Trek-Segafredo 0:00:14 16 UAE National Selection 0:01:50

General Classification after stage 3 # Rider Name (Country) Team Result 1 Marcel Kittel (Ger) Quick-Step Floors 12:34:54 2 Dylan Groenewegen (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:00:08 3 John Degenkolb (Ger) Trek-Segafredo 0:00:10 4 Nicola Boem (Ita) Bardiani CSF 0:00:13 5 Jean-Pierre Drucker (Lux) BMC Racing Team 0:00:14 6 Reinardt Janse Van Rensburg (RSA) Dimension Data 7 Alex Dowsett (GBr) Movistar Team 8 Thomas Stewart (GBr) ONE Pro Cycling 9 Jakub Mareczko (Ita) Wilier Triestina 0:00:16 10 Mark Cavendish (GBr) Dimension Data 11 Loïc Vliegen (Bel) BMC Racing Team 12 Silvan Dillier (Swi) BMC Racing Team 13 Yousif Mirza (UAE) Team UAE Abu Dhabi 14 Peter Williams (GBr) ONE Pro Cycling 0:00:19 15 Juan Jose Lobato (Spa) Team LottoNl-Jumbo 0:00:20 16 Riccardo Minali (Ita) Astana Pro Team 17 Adam Blythe (GBr) Aqua Blue Sport 18 Sacha Modolo (Ita) Team UAE Abu Dhabi 19 Elia Viviani (Ita) Team Sky 20 Steele Von Hoff (Aus) ONE Pro Cycling 21 Paolo Simion (Ita) Bardiani CSF 22 Andrew Fenn (GBr) Aqua Blue Sport 23 Daniele Bennati (Ita) Movistar Team 24 Simone Consonni (Ita) Team UAE Abu Dhabi 25 Carlos Barbero (Spa) Movistar Team 26 Matej Mohoric (Slo) Team UAE Abu Dhabi 27 Floris Gerts (Ned) BMC Racing Team 28 Koen De Kort (Ned) Trek-Segafredo 29 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team 30 Marco Maronese (Ita) Bardiani CSF 31 Quentin Valognes (Fra) Team Novo Nordisk 32 Joey Rosskopf (USA) BMC Racing Team 33 Jan Polanc (Slo) Team UAE Abu Dhabi 34 Matteo Trentin (Ita) Quick-Step Floors 35 Jonathan Dibben (GBr) Team Sky 36 Truls Korsaeth (Nor) Astana Pro Team 37 Arman Kamyshev (Kaz) Astana Pro Team 38 Karol Domagalski (Pol) ONE Pro Cycling 39 Fabio Sabatini (Ita) Quick-Step Floors 40 Laurens De Vreese (Bel) Astana Pro Team 41 Hayden Mccormick (NZl) ONE Pro Cycling 42 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team 43 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 44 Christian Knees (Ger) Team Sky 45 Enrico Barbin (Ita) Bardiani CSF 46 Julian Alaphilippe (Fra) Quick-Step Floors 47 Thomas Leezer (Ned) Team LottoNl-Jumbo 48 Gianni Moscon (Ita) Team Sky 49 Joshua Hunt (GBr) ONE Pro Cycling 50 Daniel Pearson (GBr) Aqua Blue Sport 51 Samuel Sanchez (Spa) BMC Racing Team 52 Simone Velasco (Ita) Bardiani CSF 53 Enrico Gasparotto (Ita) Bahrain-Merida 54 Joonas Henttala (Fin) Team Novo Nordisk 55 Imanol Erviti (Spa) Movistar Team 56 Rafael Andriato (Bra) Wilier Triestina 57 Cristian Rodriguez (Spa) Wilier Triestina 58 Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team 59 Stefan Denifl (Aut) Aqua Blue Sport 60 David Lozano (Spa) Team Novo Nordisk 0:00:33 61 Grega Bole (Slo) Bahrain-Merida 62 Winner Anacona (Col) Movistar Team 0:00:37 63 Zhandos Bizhigitov (Kaz) Astana Pro Team 64 Mark Renshaw (Aus) Dimension Data 65 Rory Sutherland (Aus) Movistar Team 66 Kristijan Durasek (Cro) Team UAE Abu Dhabi 67 Simone Andreetta (Ita) Bardiani CSF 0:00:40 68 Kiel Reijnen (USA) Trek-Segafredo 0:00:41 69 Markel Irizar (Spa) Trek-Segafredo 0:00:47 70 Michal Golas (Pol) Team Sky 0:01:01 71 Amund Grondahl Jansen (Nor) Team LottoNl-Jumbo 72 Roberto Ferrari (Ita) Team UAE Abu Dhabi 0:01:06 73 Fumiyuki Beppu (Jpn) Trek-Segafredo 0:01:08 74 Mark Christian (GBr) Aqua Blue Sport 0:01:13 75 Daniel Oss (Ita) BMC Racing Team 0:01:15 76 Giuseppe Fonzi (Ita) Wilier Triestina 77 Gregory Rast (Swi) Trek-Segafredo 0:01:20 78 Maarten Wynants (Bel) Team LottoNl-Jumbo 0:01:29 79 Ruslan Tleubayev (Kaz) Astana Pro Team 0:01:31 80 David Per (Slo) Bahrain-Merida 0:01:39 81 Timo Roosen (Ned) Team LottoNl-Jumbo 82 Matthew Brammeier (Irl) Aqua Blue Sport 0:01:51 83 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF 0:02:11 84 Jaber Almansoori (UAE) UAE 0:02:20 85 Bram Tankink (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:02:41 86 Bob Jungels (Lux) Quick-Step Floors 0:02:42 87 Jacopo Mosca (Ita) Wilier Triestina 0:02:55 88 Maximilian Schachmann (Ger) Quick-Step Floors 0:02:56 89 Majed Albloushi (UAE) UAE 0:02:58 90 Luka Pibernik (Slo) Bahrain-Merida 0:03:06 91 Scott Thwaites (GBr) Dimension Data 0:03:08 92 Ryan Gibbons (RSA) Dimension Data 0:03:10 93 Julien Vermote (Bel) Quick-Step Floors 0:03:13 94 Christopher Williams (Aus) Team Novo Nordisk 0:03:15 95 Umberto Poli (Ita) Team Novo Nordisk 0:03:21 96 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain-Merida 0:03:32 97 Ivan Garcia (Spa) Bahrain-Merida 0:03:36 98 Tao Geoghegan Hart (GBr) Team Sky 0:04:00 99 Mohammed Yousef Al Mansouri (UAE) UAE 0:04:07 100 Davide Martinelli (Ita) Quick-Step Floors 101 Samuel Williams (GBr) ONE Pro Cycling 0:04:10 102 Liam Bertazzo (Ita) Wilier Triestina 0:04:47 103 Gerd De Keijzer (Ned) Team Novo Nordisk 0:04:48 104 Chun Kai Feng (Tpe) Bahrain-Merida 0:04:49 105 Héctor Carretero (Spa) Movistar Team 0:04:51 106 Matteo Busato (Ita) Wilier Triestina 0:04:52 107 Gijs Van Hoecke (Bel) Team LottoNl-Jumbo 0:04:56 108 Matteo Bono (Ita) Team UAE Abu Dhabi 0:05:15 109 Alberto Cecchin (Ita) Wilier Triestina 0:05:21 110 Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo 0:05:45 111 Bernhard Eisel (Aut) Dimension Data 0:06:50 112 Kristian House (GBr) ONE Pro Cycling 0:07:02 113 Jay Robert Thomson (RSA) Dimension Data 0:07:07 114 Borut Bozic (Slo) Bahrain-Merida 0:07:12 115 Michael Gogl (Aut) Trek-Segafredo 0:07:24 116 Badr Alhammadi (UAE) UAE 0:08:30 117 Ahmed Almansoori (UAE) UAE 0:09:00 118 Nasser Almemari (UAE) UAE 0:09:09 119 Saif Alkaabi (UAE) UAE 0:09:53 120 Ian Boswell (USA) Team Sky 0:10:42 121 Mohammed Al Maurawwi Alblooshi (UAE) UAE 0:10:51 122 Nicholas Dougall (RSA) Dimension Data 0:11:15

Points Classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Marcel Kittel (Ger) Quick-Step Floors 50 pts 2 John Degenkolb (Ger) Trek-Segafredo 41 3 Dylan Groenewegen (Ned) Team LottoNl-Jumbo 35 4 Jean-Pierre Drucker (Lux) BMC Racing Team 19 5 Reinardt Janse Van Rensburg (RSA) Dimension Data 16 6 Mark Cavendish (GBr) Dimension Data 15 7 Juan Jose Lobato (Spa) Team LottoNl-Jumbo 13 8 Nicola Boem (Ita) Bardiani CSF 12 9 Sacha Modolo (Ita) Team UAE Abu Dhabi 12 10 Jakub Mareczko (Ita) Wilier Triestina 11 11 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain-Merida 11 12 Alex Dowsett (GBr) Movistar Team 10 13 Thomas Stewart (GBr) ONE Pro Cycling 9 14 Riccardo Minali (Ita) Astana Pro Team 9 15 Elia Viviani (Ita) Team Sky 9 16 Silvan Dillier (Swi) BMC Racing Team 8 17 Loïc Vliegen (Bel) BMC Racing Team 6 18 Yousif Mirza (UAE) Team UAE Abu Dhabi 6 19 Mark Christian (GBr) Aqua Blue Sport 5 20 Adam Blythe (GBr) Aqua Blue Sport 4 21 Simone Consonni (Ita) Team UAE Abu Dhabi 3 22 Simone Andreetta (Ita) Bardiani CSF 3 23 Matteo Bono (Ita) Team UAE Abu Dhabi 3 24 Peter Williams (GBr) ONE Pro Cycling 2 25 Steele Von Hoff (Aus) ONE Pro Cycling 2 26 Marco Maronese (Ita) Bardiani CSF 2 27 Luka Pibernik (Slo) Bahrain-Merida 2 28 Daniele Bennati (Ita) Movistar Team 1 29 Daniel Pearson (GBr) Aqua Blue Sport 1

Young Riders Classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Dylan Groenewegen (Ned) Team LottoNl-Jumbo 12:35:02 2 Jakub Mareczko (Ita) Wilier Triestina 0:00:08 3 Loïc Vliegen (Bel) BMC Racing Team 4 Riccardo Minali (Ita) Astana Pro Team 0:00:12 5 Paolo Simion (Ita) Bardiani CSF 6 Simone Consonni (Ita) Team UAE Abu Dhabi 7 Matej Mohoric (Slo) Team UAE Abu Dhabi 8 Floris Gerts (Ned) BMC Racing Team 9 Marco Maronese (Ita) Bardiani CSF 10 Quentin Valognes (Fra) Team Novo Nordisk 11 Jan Polanc (Slo) Team UAE Abu Dhabi 12 Jonathan Dibben (GBr) Team Sky 13 Truls Korsaeth (Nor) Astana Pro Team 14 Hayden Mccormick (NZl) ONE Pro Cycling 15 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 16 Julian Alaphilippe (Fra) Quick-Step Floors 17 Gianni Moscon (Ita) Team Sky 18 Daniel Pearson (GBr) Aqua Blue Sport 19 Simone Velasco (Ita) Bardiani CSF 20 Cristian Rodriguez (Spa) Wilier Triestina 21 Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team 22 Simone Andreetta (Ita) Bardiani CSF 0:00:32 23 Amund Grondahl Jansen (Nor) Team LottoNl-Jumbo 0:00:53 24 David Per (Slo) Bahrain-Merida 0:01:31 25 Timo Roosen (Ned) Team LottoNl-Jumbo 26 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF 0:02:03 27 Bob Jungels (Lux) Quick-Step Floors 0:02:34 28 Jacopo Mosca (Ita) Wilier Triestina 0:02:47 29 Maximilian Schachmann (Ger) Quick-Step Floors 0:02:48 30 Luka Pibernik (Slo) Bahrain-Merida 0:02:58 31 Ryan Gibbons (RSA) Dimension Data 0:03:02 32 Umberto Poli (Ita) Team Novo Nordisk 0:03:13 33 Ivan Garcia (Spa) Bahrain-Merida 0:03:28 34 Tao Geoghegan Hart (GBr) Team Sky 0:03:52 35 Mohammed Yousef Al Mansouri (UAE) UAE 0:03:59 36 Davide Martinelli (Ita) Quick-Step Floors 37 Samuel Williams (GBr) ONE Pro Cycling 0:04:02 38 Liam Bertazzo (Ita) Wilier Triestina 0:04:39 39 Gerd De Keijzer (Ned) Team Novo Nordisk 0:04:40 40 Héctor Carretero (Spa) Movistar Team 0:04:43 41 Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo 0:05:37 42 Michael Gogl (Aut) Trek-Segafredo 0:07:16 43 Saif Alkaabi (UAE) UAE 0:09:45 44 Nicholas Dougall (RSA) Dimension Data 0:11:07

Intermediate Sprint Classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Nicola Boem (Ita) Bardiani CSF 12 pts 2 Jean-Pierre Drucker (Lux) BMC Racing Team 10 3 Alex Dowsett (GBr) Movistar Team 10 4 Thomas Stewart (GBr) ONE Pro Cycling 9 5 Silvan Dillier (Swi) BMC Racing Team 8 6 Loïc Vliegen (Bel) BMC Racing Team 6 7 Yousif Mirza (UAE) Team UAE Abu Dhabi 6 8 Mark Christian (GBr) Aqua Blue Sport 5 9 Simone Andreetta (Ita) Bardiani CSF 3 10 Matteo Bono (Ita) Team UAE Abu Dhabi 3 11 Peter Williams (GBr) ONE Pro Cycling 2 12 Luka Pibernik (Slo) Bahrain-Merida 2 13 Daniel Pearson (GBr) Aqua Blue Sport 1