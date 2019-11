Image 1 of 4 Gert Joeaar (Cofidis) (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 2 of 4 Thomas De Gendt (Omega Pharma-Quickstep) was the fastest early time (Image credit: AFP Photo) Image 3 of 4 Gert Joeaar (Cofidis) in the race lead at Driedaagse van West-Vlaanderen (Image credit: AFP Photo) Image 4 of 4 Gert Joeaar (Cofidis) winner of the prologue in Driedaagse van West-Vlaanderen (Image credit: AFP Photo)

Little-known Estonian rider Gert Joeäär became the first leader of the 2014 Driedaagse van West-Vlaanderen, scorching the 7km prologue in a time of 7:53, a full five seconds quicker than FDJ.fr's Johan Le Bon. Defending champion Kristof Vandewalle (Omega Pharma-Quickstep) was third in 8:01.

Joeäär turned professional last year at the relatively late age of 25, after winning a stage of the Ronde de l'Oise. In 2013, he won the overall Tour of Estonia, but perhaps his top claim to fame in the WorldTour ranks was his presence in the breakaway at last weekend's Kuurne-Brussel-Kuurne. He went on to finish 23rd.

Mild temperatures and dry roads greeted the peloton of the Driedaagse van West-Vlaanderen for the flat, fast opening prologue in Middelkerke.

Christophe Laporte (Cofidis) set the fastest early time; the 21-year-old neo pro's 8:13 lasted nearly an hour until Thomas De Gendt (Omega Pharma-Quickstep) went two seconds quicker.

Florian Senechal made it another Cofidis rider near the top of the leader board, coming just shy of De Gendt's time, but the Dutch rider made it through the first 100 riders in the hot seat before being knocked down a peg by Trek's Jesse Sergent, who clocked at 8:08.

The Kiwi was soon surpassed by his own teammate, a resurgent Stijn Devolder, who hurtled through the course a full four seconds faster.

With just eight riders left to finish, Devolder's hopes of claiming his first win of the season were dashed when another Cofidis rider, Gert Joeaar, blasted through the line to become the first rider to crack the 8 minute mark. The 26-year-old's 7:53 looked like a solid winner.

The final seven riders all tried but failed to unseat Joeaar. Johan Le Bon (FDJ.fr) also came in under 8 minutes, at 7:58, to finish second overall. Defending champion Kristof Vandewalle was third at 8:01.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Gert Joeaar (Est) Cofidis, Solutions Credits 0:07:53.360 2 Johan Le Bon (Fra) FDJ.fr 0:00:05.610 3 Kristof Vandewalle (Bel) Trek Factory Racing 0:00:07.980 4 Stijn Devolder (Bel) Trek Factory Racing 0:00:11.550 5 Silvan Dillier (Swi) BMC Racing Team 0:00:14.180 6 Jesse Sergent (NZl) Trek Factory Racing 0:00:15.500 7 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team 0:00:15.800 8 Jan Ghyselinck (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:00:15.820 9 Jan Barta (Cze) Team NetApp - Endura 0:00:16.820 10 Chad Haga (USA) Team Giant-Shimano 0:00:17.010 11 Thomas De Gendt (Bel) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team 0:00:18.310 12 Dylan van Baarle (Ned) Garmin Sharp 0:00:18.510 13 Florian Senechal (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:00:19.490 14 Christophe Laporte (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:00:20.030 15 Martin Kohler (Swi) BMC Racing Team 0:00:22.360 16 Yves Lampaert (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:00:22.580 17 Matthieu Ladagnous (Fra) FDJ.fr 0:00:23.840 18 Rick Zabel (Ger) BMC Racing Team 0:00:24.770 19 Romain Lemarchand (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:00:25.090 20 Jérémy Roy (Fra) FDJ.fr 0:00:25.600 21 Arnaud Gerard (Fra) Bretagne - Seche Environnement 0:00:25.920 22 Gediminas Bagdonas (Ltu) AG2R La Mondiale 0:00:26.350 23 Klaas Lodewyck (Bel) BMC Racing Team 0:00:26.410 24 Blaz Jarc (Slo) Team NetApp - Endura 0:00:27.020 25 Coen Vermeltfoort (Ned) Cyclingteam De Rijke 0:00:27.060 26 Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team 0:00:27.270 27 Julien Vermote (Bel) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team 0:00:27.620 28 Jelle Wallays (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:00:28.140 29 Sebastien Rosseler (Bel) Veranclassic - Doltcini 0:00:28.800 30 Jaco Venter (RSA) MTN - Qhubeka 0:00:29.800 31 Timofey Kritskiy (Rus) RusVelo 0:00:30.240 32 Ignatas Konovalovas (Ltu) MTN - Qhubeka 0:00:30.500 33 Tino Thömel (Ger) Team Stuttgart 0:00:30.980 34 Jens Vandenbogaerde (Bel) Team 3M 0:00:31.110 35 Greg Henderson (NZl) Lotto Belisol 0:00:32.060 36 Gijs Van Hoecke (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:00:32.230 37 Jasper Stuyven (Bel) Trek Factory Racing 0:00:33.040 38 Danny van Poppel (Ned) Trek Factory Racing 0:00:33.240 39 Frederik Veuchelen (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:00:32.850 40 Sander Cordeel (Bel) Vastgoedservice - Golden Palace Continental Team 0:00:32.940 41 Luka Mezgec (Slo) Team Giant-Shimano 0:00:33.550 42 Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:34.040 43 Hugo Houle (Can) AG2R La Mondiale 0:00:33.740 44 Andrew Fenn (GBr) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team 0:00:33.820 45 Rudy Kowalski (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:00:33.910 46 Nathan Haas (Aus) Garmin Sharp 0:00:34.270 47 Johan Vansummeren (Bel) Garmin Sharp 0:00:34.320 48 Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:34.920 49 Sander Helven (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:00:35.060 50 Jean-Pierre Drucker (Lux) Wanty - Groupe Gobert 0:00:35.310 51 Stig Broeckx (Bel) Lotto Belisol 0:00:35.550 52 Lawson Craddock (USA) Team Giant-Shimano 0:00:35.790 53 Boy van Poppel (Ned) Trek Factory Racing 0:00:36.170 54 Stijn Steels (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:00:36.290 55 Boris Vallee (Bel) Lotto Belisol 0:00:36.300 56 Kobus Hereijgers (Ned) Cyclingteam De Rijke 0:00:36.370 57 Pierre-Henri Lecuisinier (Fra) FDJ.fr 0:00:36.480 58 Gaetan Bille (Bel) Verandas Willems 0:00:36.790 59 Rudy Molard (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:00:37.550 60 Olivier Chevalier (Bel) Wallonie - Bruxelles 0:00:37.560 61 Wouter Mol (Ned) Veranclassic - Doltcini 0:00:37.570 62 Sean De Bie (Bel) Lotto Belisol 0:00:37.840 63 Yoeri Havik (Ned) Cyclingteam De Rijke 0:00:37.800 64 Iljo Keisse (Bel) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team 0:00:38.030 65 Boris Dron (Bel) Wallonie - Bruxelles 0:00:38.090 66 Maxime Vantomme (Bel) Roubaix Lille Metropole 0:00:38.880 67 Martin Velits (Svk) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team 0:00:39.270 68 Johann van Zyl (RSA) MTN - Qhubeka 0:00:39.840 69 Jonathan Dufrasne (Bel) Wallonie - Bruxelles 0:00:39.750 70 Rob Ruijgh (Ned) Vastgoedservice - Golden Palace Continental Team 0:00:40.350 71 Christoph Pfingsten (Ger) Cyclingteam De Rijke 0:00:40.950 72 Julian Alaphilippe (Fra) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team 0:00:40.980 73 Fabio Silvestre (Por) Trek Factory Racing 0:00:41.340 74 Riccardo Stacchiotti (Ita) Vini Fantini Nippo 0:00:41.390 75 Erick Rowsell (GBr) Team NetApp - Endura 0:00:41.470 76 Gerald Ciolek (Ger) MTN - Qhubeka 0:00:41.980 77 Nathan Brown (USA) Garmin Sharp 0:00:43.330 78 Rick Ottema (Ned) Veranclassic - Doltcini 0:00:43.410 79 Arnaud Courteille (Fra) FDJ.fr 0:00:43.530 80 Laurens De Vreese (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:00:43.540 81 Vegard Breen (Nor) Lotto Belisol 0:00:43.800 82 Julien Duval (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:00:43.850 83 Daniel Schorn (Aut) Team NetApp - Endura 0:00:44.040 84 Jay Thomson (RSA) MTN - Qhubeka 0:00:44.090 85 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Belisol 0:00:44.150 86 Michael Schwarzmann (Ger) Team NetApp - Endura 0:00:45.240 87 Kenneth Vanbilsen (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:00:44.800 88 Nicolas Vereecken (Bel) Verandas Willems 0:00:44.830 89 Maxime Daniel (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:44.890 90 Jonas Ahlstrand (Swe) Team Giant-Shimano 0:00:45.060 91 Ralf Matzka (Ger) Team NetApp - Endura 0:00:45.090 92 Eduard Michael Grosu (Rom) Vini Fantini Nippo 0:00:45.200 93 Petr Vakoc (Cze) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team 0:00:45.370 94 Laurent Mangel (Fra) FDJ.fr 0:00:45.620 95 Sergey Lagutin (Uzb) RusVelo 0:00:46.040 96 Joeri Stallaert (Bel) Veranclassic - Doltcini 0:00:46.240 97 Stef Van Zummeren (Bel) Team 3M 0:00:47.000 98 Igor Boev (Rus) RusVelo 0:00:47.130 99 Kirill Pozdnyakov (Rus) RusVelo 0:00:47.230 100 Fumiyuki Beppu (Jpn) Trek Factory Racing 0:00:47.810 101 Andrey Solomennikov (Rus) RusVelo 0:00:48.260 102 Rudy Barbier (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:00:48.280 103 Andreas Stauff (Ger) MTN - Qhubeka 0:00:49.280 104 Christophe Sleurs (Bel) Team 3M 0:00:49.610 105 Jonas Van Genechten (Bel) Lotto Belisol 0:00:49.840 106 Michael Goolaerts (Bel) Verandas Willems 0:00:49.960 107 Edwig Cammaerts (Bel) Cofidis, Solutions Credits 0:00:50.900 108 Tom Van Asbroeck (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:00:51.040 109 Joren Touquet (Bel) Verandas Willems 0:00:51.080 110 Phillip Gaimon (USA) Garmin Sharp 0:00:52.000 111 Guillaume Levarlet (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:00:52.120 112 Darijus Dzervus (Ltu) Veranclassic - Doltcini 0:00:52.230 113 Sebastian Lander (Den) BMC Racing Team 0:00:52.270 114 Jarl Salomein (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:00:52.410 115 Franck Vermeulen (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:00:52.640 116 Jean-Marc Bideau (Fra) Bretagne - Seche Environnement 0:00:53.050 117 Willem Wauters (Bel) Verandas Willems 0:00:53.080 118 Ronan van Zandbeek (Ned) Cyclingteam De Rijke 119 Stéphane Poulhies (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:00:53.140 120 Sébastien Delfosse (Bel) Wallonie - Bruxelles 0:00:53.490 121 Andreas Schillinger (Ger) Team NetApp - Endura 0:00:53.880 122 Laurent Vanden Bak (Bel) An Post - Chain Reaction 0:00:53.940 123 Alessandro Malaguti (Ita) Vini Fantini Nippo 0:00:54.870 124 Alphonse Vermote (Bel) Vastgoedservice - Golden Palace Continental Team 0:00:55.250 125 Yuma Koishi (Jpn) Vini Fantini Nippo 0:00:55.590 126 Martin Reimer (Ger) MTN - Qhubeka 0:00:56.240 127 Marcus Burghardt (Ger) BMC Racing Team 0:00:56.310 128 James Vanlandschoot (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:00:56.840 129 Björn Leukemans (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:00:57.150 130 Yauheni Hutarovich (Blr) AG2R La Mondiale 0:00:57.210 131 Steve Chainel (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:57.930 132 Jelle Mannaerts (Bel) Verandas Willems 0:00:58.180 133 Vegard Stake Laengen (Nor) Bretagne - Seche Environnement 0:00:59.540 134 Robin Stenuit (Bel) Wallonie - Bruxelles 0:00:58.740 135 Gerry Druyts (Bel) Team 3M 0:00:58.800 136 Wout Franssen (Bel) An Post - Chain Reaction 0:00:58.950 137 Julien Stassen (Bel) Wallonie - Bruxelles 0:00:59.350 138 Christophe Prémont (Bel) Wallonie - Bruxelles 0:00:59.410 139 Benoit Jarrier (Fra) Bretagne - Seche Environnement 0:00:59.480 140 Pier Paolo De Negri (Ita) Vini Fantini Nippo 0:00:59.550 141 Wesley Kreder (Ned) Wanty - Groupe Gobert 0:00:59.640 142 Roman Maikin (Rus) RusVelo 0:00:59.820 143 Gertjan De Vos (Bel) Team 3M 0:00:59.830 144 Dylan Groenewegen (Ned) Cyclingteam De Rijke 0:01:00.070 145 Raymond Kreder (Ned) Garmin Sharp 0:01:00.760 146 Baptiste Planckaert (Bel) Roubaix Lille Metropole 0:01:00.930 147 Max Walsleben (Ger) Team Stuttgart 0:01:02.250 148 Jack Cummings (Aus) Team Stuttgart 0:01:02.490 149 Kim Magnusson (Swe) Vini Fantini Nippo 0:01:03.000 150 Julian Kern (Ger) AG2R La Mondiale 0:01:03.770 151 Danilo Napolitano (Ita) Wanty - Groupe Gobert 0:01:03.950 152 Scott Thwaites (GBr) Team NetApp - Endura 0:01:04.240 153 Egidijus Juodvalkis (Ltu) Team 3M 0:01:04.990 154 Antoine Demoitie (Bel) Wallonie - Bruxelles 0:01:05.210 155 Gregory Franckaert (Bel) Team 3M 0:01:05.270 156 Tim Vanspeybroeck (Bel) Team 3M 0:01:05.820 157 Kenny Dehaes (Bel) Lotto Belisol 0:01:06.150 158 Dex Groen (Ned) Cyclingteam De Rijke 0:01:06.570 159 Tom Goovaerts (Bel) Veranclassic - Doltcini 0:01:06.810 160 Gorik Gardeyn (Bel) Veranclassic - Doltcini 0:01:07.640 161 Pierre-Luc Perichon (Fra) Bretagne - Seche Environnement 0:01:08.070 162 Robert-Jon Mccarthy (Aus) An Post - Chain Reaction 0:01:08.310 163 Sea Keong Loh (Mas) Team Giant-Shimano 0:01:09.040 164 Christopher Muche (Ger) Team Stuttgart 0:01:09.060 165 Manabu Ishibashi (Jpn) Vini Fantini Nippo 0:01:11.260 166 Kevin Claeys (Bel) An Post - Chain Reaction 0:01:11.420 167 Erwann Corbel (Fra) Bretagne - Seche Environnement 0:01:11.960 168 Cheng Ji (Chn) Team Giant-Shimano 0:01:12.940 169 Sean Downey (Irl) An Post - Chain Reaction 0:01:13.520 170 Mark McNally (GBr) An Post - Chain Reaction 0:01:14.580 171 Kevin Peeters (Bel) Vastgoedservice - Golden Palace Continental Team 0:01:16.120 172 Nikodemus Holler (Ger) Team Stuttgart 0:01:16.940 173 Romain Pillon (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:01:17.140 174 Leonid Krasnov (Rus) RusVelo 0:01:17.980 175 Timothy Dupont (Bel) Roubaix Lille Metropole 0:01:20.350 176 Ryan Mullen (Irl) An Post - Chain Reaction 0:01:23.360 177 Sam Lennertz (Bel) Vastgoedservice - Golden Palace Continental Team 0:01:24.770 178 Alexander Krieger (Ger) Team Stuttgart 0:01:25.120 179 Kai Kautz (Ger) Team Stuttgart 0:01:26.770 180 Dion Beukeboom (Ned) Cyclingteam De Rijke 0:01:28.240 181 Jack Wilson (Irl) An Post - Chain Reaction 0:01:32.130 182 Kurt Geysen (Bel) Vastgoedservice - Golden Palace Continental Team 0:01:34.240 183 Benjamin Le Montagner (Fra) Bretagne - Seche Environnement 0:01:34.420 184 Giorgio Brambilla (Ita) Veranclassic - Doltcini 0:01:39.280 185 Clément Koretzky (Fra) Bretagne - Seche Environnement 0:01:43.220 186 Emiel Wastyn (Bel) Verandas Willems 0:01:43.590 187 Sven Vandousselaere (Bel) Vastgoedservice - Golden Palace Continental Team 0:01:49.360 188 Marcel Weber (Ger) Team Stuttgart 0:01:50.050 189 Kevin Hulsmans (Bel) Vastgoedservice - Golden Palace Continental Team 0:01:52.240 190 Jérémy Burton (Bel) Verandas Willems 0:01:53.430 DNS Shiki Kuroeda (Jpn) Vini Fantini Nippo

Points # Rider Name (Country) Team Result 1 Gert Joeaar (Est) Cofidis, Solutions Credits 15 pts 2 Johan Le Bon (Fra) FDJ.fr 12 3 Kristof Vandewalle (Bel) Trek Factory Racing 10 4 Stijn Devolder (Bel) Trek Factory Racing 7 5 Silvan Dillier (Swi) BMC Racing Team 6 6 Jesse Sergent (NZl) Trek Factory Racing 5 7 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team 4 8 Jan Ghyselinck (Bel) Wanty - Groupe Gobert 3 9 Jan Barta (Cze) Team NetApp - Endura 2 10 Chad Haga (USA) Team Giant-Shimano 1

Young riders # Rider Name (Country) Team Result 1 Johan Le Bon (Fra) FDJ.fr 0:07:58.970 2 Silvan Dillier (Swi) BMC Racing Team 0:00:08.570 3 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team 0:00:10.190 4 Dylan van Baarle (Ned) Garmin Sharp 0:00:12.900 5 Florian Senechal (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:00:13.880 6 Christophe Laporte (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:00:14.420 7 Yves Lampaert (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:00:16.970 8 Rick Zabel (Ger) BMC Racing Team 0:00:19.160 9 Julien Vermote (Bel) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team 0:00:22.010 10 Jelle Wallays (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:00:22.530 11 Jaco Venter (RSA) MTN - Qhubeka 0:00:24.190 12 Jens Vandenbogaerde (Bel) Team 3M 0:00:25.500 13 Gijs Van Hoecke (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:00:26.620 14 Jasper Stuyven (Bel) Trek Factory Racing 0:00:27.430 15 Danny van Poppel (Ned) Trek Factory Racing 0:00:27.630 16 Hugo Houle (Can) AG2R La Mondiale 0:00:28.130 17 Andrew Fenn (GBr) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team 0:00:28.210 18 Rudy Kowalski (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:00:28.300 19 Nathan Haas (Aus) Garmin Sharp 0:00:28.660 20 Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:29.310 21 Sander Helven (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:00:29.450 22 Stig Broeckx (Bel) Lotto Belisol 0:00:29.940 23 Lawson Craddock (USA) Team Giant-Shimano 0:00:30.180 24 Stijn Steels (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:00:30.680 25 Boris Vallee (Bel) Lotto Belisol 0:00:30.690 26 Kobus Hereijgers (Ned) Cyclingteam De Rijke 0:00:30.760 27 Pierre-Henri Lecuisinier (Fra) FDJ.fr 0:00:30.870 28 Rudy Molard (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:00:31.940 29 Olivier Chevalier (Bel) Wallonie - Bruxelles 0:00:31.950 30 Sean De Bie (Bel) Lotto Belisol 0:00:32.230 31 Yoeri Havik (Ned) Cyclingteam De Rijke 0:00:32.190 32 Johann van Zyl (RSA) MTN - Qhubeka 0:00:34.230 33 Julian Alaphilippe (Fra) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team 0:00:35.370 34 Fabio Silvestre (Por) Trek Factory Racing 0:00:35.730 35 Riccardo Stacchiotti (Ita) Vini Fantini Nippo 0:00:35.780 36 Erick Rowsell (GBr) Team NetApp - Endura 0:00:35.860 37 Nathan Brown (USA) Garmin Sharp 0:00:37.720 38 Rick Ottema (Ned) Veranclassic - Doltcini 0:00:37.800 39 Arnaud Courteille (Fra) FDJ.fr 0:00:37.920 40 Vegard Breen (Nor) Lotto Belisol 0:00:38.190 41 Julien Duval (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:00:38.240 42 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Belisol 0:00:38.540 43 Michael Schwarzmann (Ger) Team NetApp - Endura 0:00:39.630 44 Kenneth Vanbilsen (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:00:39.190 45 Nicolas Vereecken (Bel) Verandas Willems 0:00:39.220 46 Maxime Daniel (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:39.280 47 Jonas Ahlstrand (Swe) Team Giant-Shimano 0:00:39.450 48 Ralf Matzka (Ger) Team NetApp - Endura 0:00:39.480 49 Eduard Michael Grosu (Rom) Vini Fantini Nippo 0:00:39.590 50 Petr Vakoc (Cze) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team 0:00:39.760 51 Joeri Stallaert (Bel) Veranclassic - Doltcini 0:00:40.630 52 Stef Van Zummeren (Bel) Team 3M 0:00:41.390 53 Igor Boev (Rus) RusVelo 0:00:41.520 54 Kirill Pozdnyakov (Rus) RusVelo 0:00:41.620 55 Rudy Barbier (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:00:42.670 56 Christophe Sleurs (Bel) Team 3M 0:00:44.000 57 Michael Goolaerts (Bel) Verandas Willems 0:00:44.350 58 Tom Van Asbroeck (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:00:45.430 59 Joren Touquet (Bel) Verandas Willems 0:00:45.470 60 Darijus Dzervus (Ltu) Veranclassic - Doltcini 0:00:46.620 61 Sebastian Lander (Den) BMC Racing Team 0:00:46.660 62 Jarl Salomein (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:00:46.800 63 Willem Wauters (Bel) Verandas Willems 0:00:47.470 64 Laurent Vanden Bak (Bel) An Post - Chain Reaction 0:00:48.330 65 Alphonse Vermote (Bel) Vastgoedservice - Golden Palace Continental Team 0:00:49.640 66 Yuma Koishi (Jpn) Vini Fantini Nippo 0:00:49.980 67 Jelle Mannaerts (Bel) Verandas Willems 0:00:52.570 68 Vegard Stake Laengen (Nor) Bretagne - Seche Environnement 0:00:53.930 69 Robin Stenuit (Bel) Wallonie - Bruxelles 0:00:53.130 70 Gerry Druyts (Bel) Team 3M 0:00:53.190 71 Wout Franssen (Bel) An Post - Chain Reaction 0:00:53.340 72 Christophe Prémont (Bel) Wallonie - Bruxelles 0:00:53.800 73 Benoit Jarrier (Fra) Bretagne - Seche Environnement 0:00:53.870 74 Wesley Kreder (Ned) Wanty - Groupe Gobert 0:00:54.030 75 Roman Maikin (Rus) RusVelo 0:00:54.210 76 Gertjan De Vos (Bel) Team 3M 0:00:54.220 77 Dylan Groenewegen (Ned) Cyclingteam De Rijke 0:00:54.460 78 Raymond Kreder (Ned) Garmin Sharp 0:00:55.150 79 Max Walsleben (Ger) Team Stuttgart 0:00:56.640 80 Jack Cummings (Aus) Team Stuttgart 0:00:56.880 81 Kim Magnusson (Swe) Vini Fantini Nippo 0:00:57.390 82 Julian Kern (Ger) AG2R La Mondiale 0:00:58.160 83 Scott Thwaites (GBr) Team NetApp - Endura 0:00:58.630 84 Antoine Demoitie (Bel) Wallonie - Bruxelles 0:00:59.600 85 Tim Vanspeybroeck (Bel) Team 3M 0:01:00.210 86 Dex Groen (Ned) Cyclingteam De Rijke 0:01:00.960 87 Robert-Jon Mccarthy (Aus) An Post - Chain Reaction 0:01:02.700 88 Christopher Muche (Ger) Team Stuttgart 0:01:03.450 89 Manabu Ishibashi (Jpn) Vini Fantini Nippo 0:01:05.650 90 Erwann Corbel (Fra) Bretagne - Seche Environnement 0:01:06.350 91 Sean Downey (Irl) An Post - Chain Reaction 0:01:07.910 92 Mark McNally (GBr) An Post - Chain Reaction 0:01:08.970 93 Nikodemus Holler (Ger) Team Stuttgart 0:01:11.330 94 Romain Pillon (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:01:11.530 95 Ryan Mullen (Irl) An Post - Chain Reaction 0:01:17.750 96 Sam Lennertz (Bel) Vastgoedservice - Golden Palace Continental Team 0:01:19.160 97 Alexander Krieger (Ger) Team Stuttgart 0:01:19.510 98 Dion Beukeboom (Ned) Cyclingteam De Rijke 0:01:22.630 99 Jack Wilson (Irl) An Post - Chain Reaction 0:01:26.520 100 Clément Koretzky (Fra) Bretagne - Seche Environnement 0:01:37.610 101 Emiel Wastyn (Bel) Verandas Willems 0:01:37.980

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Trek Factory Racing 0:24:13 2 Cofidis, Solutions Credits 0:00:05 3 Fdj.fr 0:00:20 4 BMC Racing Team 0:00:27 5 Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team 6 Topsport Vlaanderen - Baloise 0:00:48 7 Wanty - Groupe Gobert 0:00:50 8 Team Netapp - Endura 0:00:51 9 Team Giant-Shimano 0:00:52 10 Garmin Sharp 11 AG2R La Mondiale 0:01:00 12 MTN - Qhubeka 0:01:06 13 Cyclingteam De Rijke 0:01:07 14 Lotto Belisol 0:01:09 15 Veranclassic - Doltcini 0:01:15 16 Wallonie - Bruxelles 0:01:21 17 Roubaix Lille Metropole 0:01:23 18 Rusvelo 0:01:29 19 Team 3M 0:01:33 20 Vastgoedservice - Golden Palace Continental Team 0:01:34 21 Verandas Willems 0:01:38 22 Bretagne - Seche Environnement 0:01:44 23 Vini Fantini Nippo 0:01:47 24 Team Stuttgart 0:02:01 25 An Post - Chain Reaction 0:02:27

General classification after prologue # Rider Name (Country) Team Result 1 Gert Joeaar (Est) Cofidis, Solutions Credits 0:07:53 2 Johan Le Bon (Fra) FDJ.fr 0:00:05 3 Kristof Vandewalle (Bel) Trek Factory Racing 0:00:08 4 Stijn Devolder (Bel) Trek Factory Racing 0:00:11 5 Silvan Dillier (Swi) BMC Racing Team 0:00:14 6 Jesse Sergent (NZl) Trek Factory Racing 0:00:15 7 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team 0:00:16 8 Jan Ghyselinck (Bel) Wanty - Groupe Gobert 9 Jan Barta (Cze) Team NetApp - Endura 0:00:17 10 Chad Haga (USA) Team Giant-Shimano 11 Thomas De Gendt (Bel) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team 0:00:18 12 Dylan van Baarle (Ned) Garmin Sharp 13 Florian Senechal (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:00:19 14 Christophe Laporte (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:00:20 15 Martin Kohler (Swi) BMC Racing Team 0:00:22 16 Yves Lampaert (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 17 Matthieu Ladagnous (Fra) FDJ.fr 0:00:24 18 Rick Zabel (Ger) BMC Racing Team 0:00:25 19 Romain Lemarchand (Fra) Cofidis, Solutions Credits 20 Jérémy Roy (Fra) FDJ.fr 21 Arnaud Gerard (Fra) Bretagne - Seche Environnement 0:00:26 22 Gediminas Bagdonas (Ltu) AG2R La Mondiale 23 Klaas Lodewyck (Bel) BMC Racing Team 24 Blaz Jarc (Slo) Team NetApp - Endura 0:00:27 25 Coen Vermeltfoort (Ned) Cyclingteam De Rijke 26 Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team 27 Julien Vermote (Bel) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team 28 Jelle Wallays (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:00:28 29 Sebastien Rosseler (Bel) Veranclassic - Doltcini 0:00:29 30 Jaco Venter (RSA) MTN - Qhubeka 0:00:30 31 Timofey Kritskiy (Rus) RusVelo 32 Ignatas Konovalovas (Ltu) MTN - Qhubeka 33 Tino Thömel (Ger) Team Stuttgart 0:00:31 34 Jens Vandenbogaerde (Bel) Team 3M 35 Greg Henderson (NZl) Lotto Belisol 0:00:32 36 Gijs Van Hoecke (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 37 Jasper Stuyven (Bel) Trek Factory Racing 0:00:33 38 Danny van Poppel (Ned) Trek Factory Racing 39 Frederik Veuchelen (Bel) Wanty - Groupe Gobert 40 Sander Cordeel (Bel) Vastgoedservice - Golden Palace Continental Team 41 Luka Mezgec (Slo) Team Giant-Shimano 42 Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:34 43 Hugo Houle (Can) AG2R La Mondiale 44 Andrew Fenn (GBr) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team 45 Rudy Kowalski (Fra) Roubaix Lille Metropole 46 Nathan Haas (Aus) Garmin Sharp 47 Johan Vansummeren (Bel) Garmin Sharp 48 Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:35 49 Sander Helven (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 50 Jean-Pierre Drucker (Lux) Wanty - Groupe Gobert 51 Stig Broeckx (Bel) Lotto Belisol 52 Lawson Craddock (USA) Team Giant-Shimano 0:00:36 53 Boy van Poppel (Ned) Trek Factory Racing 54 Stijn Steels (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 55 Boris Vallee (Bel) Lotto Belisol 56 Kobus Hereijgers (Ned) Cyclingteam De Rijke 57 Pierre-Henri Lecuisinier (Fra) FDJ.fr 58 Gaetan Bille (Bel) Verandas Willems 0:00:37 59 Rudy Molard (Fra) Cofidis, Solutions Credits 60 Olivier Chevalier (Bel) Wallonie - Bruxelles 61 Wouter Mol (Ned) Veranclassic - Doltcini 62 Sean De Bie (Bel) Lotto Belisol 0:00:38 63 Yoeri Havik (Ned) Cyclingteam De Rijke 64 Iljo Keisse (Bel) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team 65 Boris Dron (Bel) Wallonie - Bruxelles 66 Maxime Vantomme (Bel) Roubaix Lille Metropole 0:00:39 67 Martin Velits (Svk) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team 68 Johann van Zyl (RSA) MTN - Qhubeka 0:00:40 69 Jonathan Dufrasne (Bel) Wallonie - Bruxelles 70 Rob Ruijgh (Ned) Vastgoedservice - Golden Palace Continental Team 71 Christoph Pfingsten (Ger) Cyclingteam De Rijke 0:00:41 72 Julian Alaphilippe (Fra) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team 73 Fabio Silvestre (Por) Trek Factory Racing 74 Riccardo Stacchiotti (Ita) Vini Fantini Nippo 75 Erick Rowsell (GBr) Team NetApp - Endura 76 Gerald Ciolek (Ger) MTN - Qhubeka 0:00:42 77 Nathan Brown (USA) Garmin Sharp 0:00:43 78 Rick Ottema (Ned) Veranclassic - Doltcini 79 Arnaud Courteille (Fra) FDJ.fr 80 Laurens De Vreese (Bel) Wanty - Groupe Gobert 81 Vegard Breen (Nor) Lotto Belisol 0:00:44 82 Julien Duval (Fra) Roubaix Lille Metropole 83 Daniel Schorn (Aut) Team NetApp - Endura 84 Jay Thomson (RSA) MTN - Qhubeka 85 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Belisol 86 Michael Schwarzmann (Ger) Team NetApp - Endura 0:00:45 87 Kenneth Vanbilsen (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 88 Nicolas Vereecken (Bel) Verandas Willems 89 Maxime Daniel (Fra) AG2R La Mondiale 90 Jonas Ahlstrand (Swe) Team Giant-Shimano 91 Ralf Matzka (Ger) Team NetApp - Endura 92 Eduard Michael Grosu (Rom) Vini Fantini Nippo 93 Petr Vakoc (Cze) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team 94 Laurent Mangel (Fra) FDJ.fr 95 Sergey Lagutin (Uzb) RusVelo 0:00:46 96 Joeri Stallaert (Bel) Veranclassic - Doltcini 97 Stef Van Zummeren (Bel) Team 3M 0:00:47 98 Igor Boev (Rus) RusVelo 99 Kirill Pozdnyakov (Rus) RusVelo 100 Fumiyuki Beppu (Jpn) Trek Factory Racing 0:00:48 101 Andrey Solomennikov (Rus) RusVelo 102 Rudy Barbier (Fra) Roubaix Lille Metropole 103 Andreas Stauff (Ger) MTN - Qhubeka 0:00:49 104 Christophe Sleurs (Bel) Team 3M 105 Jonas Van Genechten (Bel) Lotto Belisol 0:00:50 106 Michael Goolaerts (Bel) Verandas Willems 107 Edwig Cammaerts (Bel) Cofidis, Solutions Credits 0:00:51 108 Tom Van Asbroeck (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 109 Joren Touquet (Bel) Verandas Willems 110 Phillip Gaimon (USA) Garmin Sharp 0:00:52 111 Guillaume Levarlet (Fra) Cofidis, Solutions Credits 112 Darijus Dzervus (Ltu) Veranclassic - Doltcini 113 Sebastian Lander (Den) BMC Racing Team 114 Jarl Salomein (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 115 Franck Vermeulen (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:00:53 116 Jean-Marc Bideau (Fra) Bretagne - Seche Environnement 117 Willem Wauters (Bel) Verandas Willems 118 Ronan van Zandbeek (Ned) Cyclingteam De Rijke 119 Stéphane Poulhies (Fra) Cofidis, Solutions Credits 120 Sébastien Delfosse (Bel) Wallonie - Bruxelles 121 Andreas Schillinger (Ger) Team NetApp - Endura 0:00:54 122 Laurent Vanden Bak (Bel) An Post - Chain Reaction 123 Alessandro Malaguti (Ita) Vini Fantini Nippo 0:00:55 124 Alphonse Vermote (Bel) Vastgoedservice - Golden Palace Continental Team 125 Yuma Koishi (Jpn) Vini Fantini Nippo 126 Martin Reimer (Ger) MTN - Qhubeka 0:00:56 127 Marcus Burghardt (Ger) BMC Racing Team 128 James Vanlandschoot (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:00:57 129 Björn Leukemans (Bel) Wanty - Groupe Gobert 130 Yauheni Hutarovich (Blr) AG2R La Mondiale 131 Steve Chainel (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:58 132 Jelle Mannaerts (Bel) Verandas Willems 133 Vegard Stake Laengen (Nor) Bretagne - Seche Environnement 0:00:59 134 Robin Stenuit (Bel) Wallonie - Bruxelles 135 Gerry Druyts (Bel) Team 3M 136 Wout Franssen (Bel) An Post - Chain Reaction 137 Julien Stassen (Bel) Wallonie - Bruxelles 138 Christophe Prémont (Bel) Wallonie - Bruxelles 139 Benoit Jarrier (Fra) Bretagne - Seche Environnement 140 Pier Paolo De Negri (Ita) Vini Fantini Nippo 141 Wesley Kreder (Ned) Wanty - Groupe Gobert 0:01:00 142 Roman Maikin (Rus) RusVelo 143 Gertjan De Vos (Bel) Team 3M 144 Dylan Groenewegen (Ned) Cyclingteam De Rijke 145 Raymond Kreder (Ned) Garmin Sharp 0:01:01 146 Baptiste Planckaert (Bel) Roubaix Lille Metropole 147 Max Walsleben (Ger) Team Stuttgart 0:01:02 148 Jack Cummings (Aus) Team Stuttgart 149 Kim Magnusson (Swe) Vini Fantini Nippo 0:01:03 150 Julian Kern (Ger) AG2R La Mondiale 0:01:04 151 Danilo Napolitano (Ita) Wanty - Groupe Gobert 152 Scott Thwaites (GBr) Team NetApp - Endura 153 Egidijus Juodvalkis (Ltu) Team 3M 0:01:05 154 Antoine Demoitie (Bel) Wallonie - Bruxelles 155 Gregory Franckaert (Bel) Team 3M 156 Tim Vanspeybroeck (Bel) Team 3M 0:01:06 157 Kenny Dehaes (Bel) Lotto Belisol 158 Dex Groen (Ned) Cyclingteam De Rijke 159 Tom Goovaerts (Bel) Veranclassic - Doltcini 0:01:07 160 Gorik Gardeyn (Bel) Veranclassic - Doltcini 0:01:08 161 Pierre-Luc Perichon (Fra) Bretagne - Seche Environnement 162 Robert-Jon Mccarthy (Aus) An Post - Chain Reaction 163 Sea Keong Loh (Mas) Team Giant-Shimano 0:01:09 164 Christopher Muche (Ger) Team Stuttgart 165 Manabu Ishibashi (Jpn) Vini Fantini Nippo 0:01:11 166 Kevin Claeys (Bel) An Post - Chain Reaction 167 Erwann Corbel (Fra) Bretagne - Seche Environnement 0:01:12 168 Cheng Ji (Chn) Team Giant-Shimano 0:01:13 169 Sean Downey (Irl) An Post - Chain Reaction 170 Mark McNally (GBr) An Post - Chain Reaction 0:01:14 171 Kevin Peeters (Bel) Vastgoedservice - Golden Palace Continental Team 0:01:16 172 Nikodemus Holler (Ger) Team Stuttgart 0:01:17 173 Romain Pillon (Fra) Roubaix Lille Metropole 174 Leonid Krasnov (Rus) RusVelo 0:01:18 175 Timothy Dupont (Bel) Roubaix Lille Metropole 0:01:20 176 Ryan Mullen (Irl) An Post - Chain Reaction 0:01:23 177 Sam Lennertz (Bel) Vastgoedservice - Golden Palace Continental Team 0:01:25 178 Alexander Krieger (Ger) Team Stuttgart 179 Kai Kautz (Ger) Team Stuttgart 0:01:27 180 Dion Beukeboom (Ned) Cyclingteam De Rijke 0:01:28 181 Jack Wilson (Irl) An Post - Chain Reaction 0:01:32 182 Kurt Geysen (Bel) Vastgoedservice - Golden Palace Continental Team 0:01:34 183 Benjamin Le Montagner (Fra) Bretagne - Seche Environnement 184 Giorgio Brambilla (Ita) Veranclassic - Doltcini 0:01:39 185 Clément Koretzky (Fra) Bretagne - Seche Environnement 0:01:43 186 Emiel Wastyn (Bel) Verandas Willems 187 Sven Vandousselaere (Bel) Vastgoedservice - Golden Palace Continental Team 0:01:49 188 Marcel Weber (Ger) Team Stuttgart 0:01:50 189 Kevin Hulsmans (Bel) Vastgoedservice - Golden Palace Continental Team 0:01:52 190 Jérémy Burton (Bel) Verandas Willems 0:01:53

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Gert Joeaar (Est) Cofidis, Solutions Credits 15 pts 2 Johan Le Bon (Fra) FDJ.fr 12 3 Kristof Vandewalle (Bel) Trek Factory Racing 10 4 Stijn Devolder (Bel) Trek Factory Racing 7 5 Silvan Dillier (Swi) BMC Racing Team 6 6 Jesse Sergent (NZl) Trek Factory Racing 5 7 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team 4 8 Jan Ghyselinck (Bel) Wanty - Groupe Gobert 3 9 Jan Barta (Cze) Team NetApp - Endura 2 10 Chad Haga (USA) Team Giant-Shimano 1

Young riders classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Johan Le Bon (Fra) FDJ.fr 0:07:59 2 Silvan Dillier (Swi) BMC Racing Team 0:00:09 3 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team 0:00:10 4 Dylan van Baarle (Ned) Garmin Sharp 0:00:13 5 Florian Senechal (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:00:14 6 Christophe Laporte (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:00:14 7 Yves Lampaert (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:00:17 8 Rick Zabel (Ger) BMC Racing Team 0:00:19 9 Julien Vermote (Bel) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team 0:00:22 10 Jelle Wallays (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:00:23 11 Jaco Venter (RSA) MTN - Qhubeka 0:00:24 12 Jens Vandenbogaerde (Bel) Team 3M 0:00:25 13 Gijs Van Hoecke (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:00:27 14 Jasper Stuyven (Bel) Trek Factory Racing 0:00:27 15 Danny van Poppel (Ned) Trek Factory Racing 0:00:28 16 Hugo Houle (Can) AG2R La Mondiale 0:00:28 17 Andrew Fenn (GBr) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team 0:00:28 18 Rudy Kowalski (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:00:28 19 Nathan Haas (Aus) Garmin Sharp 0:00:29 20 Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:29 21 Sander Helven (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:00:29 22 Stig Broeckx (Bel) Lotto Belisol 0:00:30 23 Lawson Craddock (USA) Team Giant-Shimano 0:00:30 24 Stijn Steels (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:00:31 25 Boris Vallee (Bel) Lotto Belisol 0:00:31 26 Kobus Hereijgers (Ned) Cyclingteam De Rijke 0:00:31 27 Pierre-Henri Lecuisinier (Fra) FDJ.fr 0:00:31 28 Rudy Molard (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:00:32 29 Olivier Chevalier (Bel) Wallonie - Bruxelles 0:00:32 30 Sean De Bie (Bel) Lotto Belisol 0:00:32 31 Yoeri Havik (Ned) Cyclingteam De Rijke 0:00:32 32 Johann van Zyl (RSA) MTN - Qhubeka 0:00:34 33 Julian Alaphilippe (Fra) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team 0:00:35 34 Fabio Silvestre (Por) Trek Factory Racing 0:00:36 35 Riccardo Stacchiotti (Ita) Vini Fantini Nippo 0:00:36 36 Erick Rowsell (GBr) Team NetApp - Endura 0:00:36 37 Nathan Brown (USA) Garmin Sharp 0:00:38 38 Rick Ottema (Ned) Veranclassic - Doltcini 0:00:38 39 Arnaud Courteille (Fra) FDJ.fr 0:00:38 40 Vegard Breen (Nor) Lotto Belisol 0:00:38 41 Julien Duval (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:00:38 42 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Belisol 0:00:39 43 Michael Schwarzmann (Ger) Team NetApp - Endura 0:00:40 44 Kenneth Vanbilsen (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:00:39 45 Nicolas Vereecken (Bel) Verandas Willems 0:00:39 46 Maxime Daniel (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:39 47 Jonas Ahlstrand (Swe) Team Giant-Shimano 0:00:39 48 Ralf Matzka (Ger) Team NetApp - Endura 0:00:39 49 Eduard Michael Grosu (Rom) Vini Fantini Nippo 0:00:40 50 Petr Vakoc (Cze) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team 0:00:40 51 Joeri Stallaert (Bel) Veranclassic - Doltcini 0:00:41 52 Stef Van Zummeren (Bel) Team 3M 0:00:41 53 Igor Boev (Rus) RusVelo 0:00:42 54 Kirill Pozdnyakov (Rus) RusVelo 0:00:42 55 Rudy Barbier (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:00:43 56 Christophe Sleurs (Bel) Team 3M 0:00:44 57 Michael Goolaerts (Bel) Verandas Willems 0:00:44 58 Tom Van Asbroeck (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:00:45 59 Joren Touquet (Bel) Verandas Willems 0:00:45 60 Darijus Dzervus (Ltu) Veranclassic - Doltcini 0:00:47 61 Sebastian Lander (Den) BMC Racing Team 0:00:47 62 Jarl Salomein (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:00:47 63 Willem Wauters (Bel) Verandas Willems 0:00:47 64 Laurent Vanden Bak (Bel) An Post - Chain Reaction 0:00:48 65 Alphonse Vermote (Bel) Vastgoedservice - Golden Palace Continental Team 0:00:50 66 Yuma Koishi (Jpn) Vini Fantini Nippo 0:00:50 67 Jelle Mannaerts (Bel) Verandas Willems 0:00:53 68 Vegard Stake Laengen (Nor) Bretagne - Seche Environnement 0:00:54 69 Robin Stenuit (Bel) Wallonie - Bruxelles 0:00:53 70 Gerry Druyts (Bel) Team 3M 0:00:53 71 Wout Franssen (Bel) An Post - Chain Reaction 0:00:53 72 Christophe Prémont (Bel) Wallonie - Bruxelles 0:00:54 73 Benoit Jarrier (Fra) Bretagne - Seche Environnement 0:00:54 74 Wesley Kreder (Ned) Wanty - Groupe Gobert 0:00:54 75 Roman Maikin (Rus) RusVelo 0:00:54 76 Gertjan De Vos (Bel) Team 3M 0:00:54 77 Dylan Groenewegen (Ned) Cyclingteam De Rijke 0:00:54 78 Raymond Kreder (Ned) Garmin Sharp 0:00:55 79 Max Walsleben (Ger) Team Stuttgart 0:00:57 80 Jack Cummings (Aus) Team Stuttgart 0:00:57 81 Kim Magnusson (Swe) Vini Fantini Nippo 0:00:57 82 Julian Kern (Ger) AG2R La Mondiale 0:00:58 83 Scott Thwaites (GBr) Team NetApp - Endura 0:00:59 84 Antoine Demoitie (Bel) Wallonie - Bruxelles 0:01:00 85 Tim Vanspeybroeck (Bel) Team 3M 0:01:00 86 Dex Groen (Ned) Cyclingteam De Rijke 0:01:01 87 Robert-Jon Mccarthy (Aus) An Post - Chain Reaction 0:01:03 88 Christopher Muche (Ger) Team Stuttgart 0:01:03 89 Manabu Ishibashi (Jpn) Vini Fantini Nippo 0:01:06 90 Erwann Corbel (Fra) Bretagne - Seche Environnement 0:01:06 91 Sean Downey (Irl) An Post - Chain Reaction 0:01:08 92 Mark McNally (GBr) An Post - Chain Reaction 0:01:09 93 Nikodemus Holler (Ger) Team Stuttgart 0:01:11 94 Romain Pillon (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:01:12 95 Ryan Mullen (Irl) An Post - Chain Reaction 0:01:18 96 Sam Lennertz (Bel) Vastgoedservice - Golden Palace Continental Team 0:01:19 97 Alexander Krieger (Ger) Team Stuttgart 0:01:20 98 Dion Beukeboom (Ned) Cyclingteam De Rijke 0:01:23 99 Jack Wilson (Irl) An Post - Chain Reaction 0:01:27 100 Clément Koretzky (Fra) Bretagne - Seche Environnement 0:01:38 101 Emiel Wastyn (Bel) Verandas Willems 0:01:38