Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) shook off his crash in the Tour of Flanders, rebounding to top speed to take out the opening stage of Circuit Cycliste Sarthe on Tuesday.

The Dutch champion out-sprinted Boris Vallee (Wanty-Gobert) and Bryan Coquard (Vital Concept) in the bunch kick to take the race lead over Roy Goldstein (Israel Cycling Academy), who claimed eight seconds worth of bonus sprints in the breakaway. Van der Poel leads Golstein by two seconds, wtih Vallee in third two further seconds adrift.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Mathieu van der Poel (Ned) Corendon-Circus 4:18:07 2 Boris Vallee (Bel) Wanty-Gobert 3 Bryan Coquard (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 4 Clement Venturini (Fra) AG2R La Mondiale 5 Eduard-Michael Grosu (Rom) Delko Marseille Provence KTM 6 Justin Jules (Fra) Wallonie Bruxelles 7 Maurits Lammertink (Ned) Roompot-Charles 8 Manuel Belletti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 9 Mickael Delage (Fra) Groupama-FDJ 10 Thomas Boudat (Fra) Direct Energie 11 Tony Hurel (Fra) St Michel-Auber 93 12 Thomas Sprengers (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 13 Marc Sarreau (Fra) Groupama-FDJ 14 Xavier Cañellas Sanchez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 15 Julien Simon (Fra) Cofidis, Solutions Credits 16 Jordan Arley Parra Arias (Col) Manzana Postobon 17 Mathias De Witte (Bel) Roompot-Charles 18 Jhonatan Restrepo Valencia (Col) Manzana Postobon 19 Romain Hardy (Fra) Arkéa Samsic 20 Matthieu Ladagnous (Fra) Groupama-FDJ 21 Julien Mortier (Bel) Wallonie Bruxelles 22 Flavien Maurelet (Fra) St Michel-Auber 93 23 Thomas Degand (Bel) Wanty-Gobert 24 Xandro Meurisse (Bel) Wanty-Gobert 25 Patrick Müller (Swi) Vital Concept-B&B Hotel 26 Oscar Riesebeek (Ned) Roompot-Charles 27 Jordi Warlop (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 28 Bagdonas Gediminas (Ltu) AG2R La Mondiale 29 Benoit Cosnefroy (Fra) AG2R La Mondiale 30 Andrea Vendrame (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 31 Laurent Pichon (Fra) Arkéa Samsic 32 Kevin Ledanois (Fra) Arkéa Samsic 33 Arjen Livyns (Bel) Roompot-Charles 34 Angelo Tulik (Fra) Direct Energie 35 Juan Felipe Osorio Arboleda (Col) Manzana Postobon 36 Bram Welten (Ned) Arkéa Samsic 37 Kevin Reza (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 38 Anthony Delaplace (Fra) Arkéa Samsic 39 Jerome Cousin (Fra) Direct Energie 40 Roy Goldstein (Isr) Israel Cycling Academy 41 Eliot Lietaer (Bel) Wallonie Bruxelles 42 Huub Duijn (Ned) Roompot-Charles 43 Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 44 Nick van der Lijke (Ned) Roompot-Charles 45 Aaron Verwilst (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 46 Quentin Pacher (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 47 Mauricio Moreira (Uru) Caja Rural-Seguros RGA 48 Julien Trarieux (Fra) Delko Marseille Provence KTM 49 Dimitri Peyskens (Bel) Wallonie Bruxelles 50 Kevin Deltombe (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 51 Evaldas Siskevicius (Ltu) Delko Marseille Provence KTM 52 Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale 53 Bryan Steve Gomez Peñaloza (Col) Manzana Postobon 54 Quentin Jauregui (Fra) AG2R La Mondiale 55 Anthony Maldonado (Fra) St Michel-Auber 93 56 Nelson Soto Martinez (Col) Caja Rural-Seguros RGA 57 Benoit Jarrier (Fra) Arkéa Samsic 58 Alexander Cataford (Can) Israel Cycling Academy 59 Jerome Baugnies (Bel) Wanty-Gobert 60 Yoann Paillot (Fra) St Michel-Auber 93 61 Stijn Devolder (Bel) Corendon-Circus 62 Preben Van Hecke (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 63 Romain Combaud (Fra) Delko Marseille Provence KTM 64 Arthur Vichot (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 65 Mathijs Paasschens (Ned) Wallonie Bruxelles 66 Nacer Bouhanni (Fra) Cofidis, Solutions Credits 67 Emiel Planckaert (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 68 Mathias Le Turnier (Fra) Cofidis, Solutions Credits 69 Marcel Meisen (Ger) Corendon-Circus 70 Geoffrey Soupe (Fra) Cofidis, Solutions Credits 71 Benjamin Thomas (Fra) Groupama-FDJ 72 Jimmy Janssens (Bel) Corendon-Circus 73 Kevin Van Melsen (Bel) Wanty-Gobert 74 Morné Van Niekerk (RSA) St Michel-Auber 93 75 Rudy Barbier (Fra) Israel Cycling Academy 76 Matthias Brändle (Aut) Israel Cycling Academy 77 Mattia Frapporti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 78 Sebastian Mora Vedri (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 79 Clément Carisey (Fra) Israel Cycling Academy 80 Diego Antonio Ochoa Camargo (Col) Manzana Postobon 0:00:18 81 Julian Fernando Cardona Henao (Col) Betplay Cycling Team 82 Bryan Nauleau (Fra) Direct Energie 83 Omar Alberto Mendoza Cardona (Col) Manzana Postobon 0:00:21 84 Otto Vergaerde (Bel) Corendon-Circus 0:00:24 85 Brenton Jones (Aus) Delko Marseille Provence KTM 0:00:25 86 Kevyn Ista (Bel) Wallonie Bruxelles 0:00:26 87 Perrig Quemeneur (Fra) Direct Energie 0:00:35 88 Ramunas Navardauskas (Ltu) Delko Marseille Provence KTM 0:00:50 89 Yohann Gene (Fra) Direct Energie 0:01:12 90 Matteo Malucelli (Ita) Caja Rural-Seguros RGA 91 Pierre Luc Perichon (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:01:17 92 Benoit Vaugrenard (Fra) Groupama-FDJ 0:01:20 93 Philipp Walsleben (Ger) Corendon-Circus 0:03:06 94 Samuel Dumoulin (Fra) AG2R La Mondiale 0:03:59 95 Cyril Gautier (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 0:04:16 96 Leonardo Fedrigo (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:04:36 97 Alan Banaszek (Pol) Caja Rural-Seguros RGA 0:04:44 98 Ludwig De Winter (Bel) Wanty-Gobert 0:05:10 99 Nicolas Baldo (Fra) St Michel-Auber 93 0:05:28 100 Victor Lafay (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:08:45 101 William Bonnet (Fra) Groupama-FDJ

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Mathieu van der Poel (Ned) Corendon-Circus 25 pts 2 Boris Vallee (Bel) Wanty-Gobert 20 3 Bryan Coquard (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 16 4 Clement Venturini (Fra) AG2R La Mondiale 14 5 Roy Goldstein (Isr) Israel Cycling Academy 13 6 Eduard-Michael Grosu (Rom) Delko Marseille Provence KTM 12 7 Justin Jules (Fra) Wallonie Bruxelles 10 8 Maurits Lammertink (Ned) Roompot-Charles 9 9 Manuel Belletti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 8 10 Romain Combaud (Fra) Delko Marseille Provence KTM 7 11 Mickael Delage (Fra) Groupama-FDJ 7 12 Thomas Boudat (Fra) Direct Energie 6 13 Tony Hurel (Fra) St Michel-Auber 93 5 14 Thomas Sprengers (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 4 15 Diego Antonio Ochoa Camargo (Col) Manzana Postobon 4 16 Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale 3 17 Marc Sarreau (Fra) Groupama-FDJ 3 18 Xavier Cañellas Sanchez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 2 19 Julien Simon (Fra) Cofidis, Solutions Credits 1

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Diego Antonio Ochoa Camargo (Col) Manzana Postobon 16 pts 2 Nicolas Baldo (Fra) St Michel-Auber 93 6 3 Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale 5 4 Mattia Frapporti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 2 5 Philipp Walsleben (Ger) Corendon-Circus 2 6 Roy Goldstein (Isr) Israel Cycling Academy 1 7 Romain Combaud (Fra) Delko Marseille Provence KTM 1