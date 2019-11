Image 1 of 2 Riders line up in front of Bernard Hinault for the Rotterdam Six Day (Image credit: AFP Photo) Image 2 of 2 Bernard Hinault fired the opening gun on the Rotterdam Six Day (Image credit: AFP Photo)

World Madison champions Michael Mørkøv and Alex Rasmussen got off to a flying start on the first day of the six-day race in Rotterdam, taking a lap in the night's final Madison to push ahead to the lead in front of the Swiss pair Bruno Risi and Franco Marvulli.

The night's first Madison saw all the top teams keeping a keen eye on each other, with none able to escape the field to take a lap. Former sprinter Theo Bos helped his team with Peter Schep earn the top place on points thanks to his powerful jump.

However, Bos and Schep were one of eight teams who lagged one lap behind the Danish world champions in the final race, leaving five teams close on points in the places behind the leaders.

"It's nice to be able to start the year this way," said Mørkøv." We were a bit nervous before the race, since December we have been doing many kilometres on the road and almost no competition, which means that we lack pace and speed but we have the endurance and that is what we need to win over here.

"We have no intentions to defend our lead but we see the lead as an investment for the coming days."

Along with their lap gained, the Danes have a six point lead over Risi and Marvulli, with Danny Stam and Iljo Keisse just one point further behind, and Schep/Bos one more in arrears.

Points race 1 Danny Stam / Iljo Keisse (Ned/Bel) 10 pts 2 Peter Schep / Theo Bos (Ned) 6 3 Kenny De Ketele / Pim Ligthart (Bel/Ned) 5 4 Kenny van Hummel / Andreas Beikirch (Ned/Ger) 4 5 Sebastian Donadio / Marc Hester (Arg/Den) 3 6 Leif Lampater / Léon van Bon (Ger/Ned) 2 7 Jens Mouris / Bobbie Traksel (Ned) 8 Robert Bartko / Jeff Vermeulen (Ger/Ned) 9 Arno van der Zwet / Geert-Jan Jonkman (Ned) 10 Michael Mørkøv / Alex Rasmussen (Den) 11 Raymond Kreder / Michel Kreder (Ned) 12 Michael Vingerling / Nick Stöpler (Ned) 13 Bruno Risi / Franco Marvulli (Swi) 14 Roy Pieters / Ismaël Kip (Ned) 15 Matthé Pronk / Jos Pronk (Ned)

Team Elimination 1 Bruno Risi / Franco Marvulli (Swi) 20 pts 2 Leif Lampater / Léon van Bon (Ger/Ned) 12 3 Michael Mørkøv / Alex Rasmussen (Den) 10 4 Robert Bartko / Jeff Vermeulen (Ger/Ned) 8 5 Kenny De Ketele / Pim Ligthart (Bel/Ned) 6 6 Arno van der Zwet / Geert-Jan Jonkman (Ned) 4 7 Matthé Pronk / Jos Pronk (Ned) 8 Raymond Kreder / Michel Kreder (Ned) 9 Jens Mouris / Bobbie Traksel (Ned) 10 Michael Vingerling / Nick Stöpler (Ned) 11 Roy Pieters / Ismaël Kip (Ned) 12 Sebastian Donadio / Marc Hester (Arg/Den) 13 Peter Schep / Theo Bos (Ned) 14 Danny Stam / Iljo Keisse (Ned/Bel) 15 Kenny van Hummel / Andreas Beikirch (Ned/Ger)

Madison 1 1 Peter Schep / Theo Bos (Ned) 20 pts 2 Bruno Risi / Franco Marvulli (Swi) 12 3 Danny Stam / Iljo Keisse (Ned/Bel) 10 4 Michael Mørkøv / Alex Rasmussen (Den) 8 5 Leif Lampater / Léon van Bon (Ger/Ned) 6 6 Robert Bartko / Jeff Vermeulen (Ger/Ned) 4 7 Kenny De Ketele / Pim Ligthart (Bel/Ned) -1 lap 8 Kenny van Hummel / Andreas Beikirch (Ned/Ger) 9 Arno van der Zwet / Geert-Jan Jonkman (Ned) -2 laps 10 Matthé Pronk / Jos Pronk (Ned) 11 Jens Mouris / Bobbie Traksel (Ned) 12 Roy Pieters / Ismaël Kip (Ned) 13 Sebastian Donadio / Marc Hester (Arg/Den) 14 Michael Vingerling / Nick Stöpler (Ned) -3 laps 15 Raymond Kreder / Michel Kreder (Ned) -5 laps

Team Time Trial 1 Peter Schep / Theo Bos (Ned) 0:00:21.35 2 Michael Mørkøv / Alex Rasmussen (Den) 0:00:21.73 3 Bruno Risi / Franco Marvulli (Swi) 0:00:22.09 4 Leif Lampater / Léon van Bon (Ger/Ned) 0:00:22.30 5 Sebastian Donadio / Marc Hester (Arg/Den) 0:00:22.77 6 Arno van der Zwet / Geert-Jan Jonkman (Ned) 0:00:22.82 7 Kenny De Ketele / Pim Ligthart (Bel/Ned) 0:00:23.09 8 Danny Stam / Iljo Keisse (Ned/Bel) 0:00:23.23 9 Roy Pieters / Ismaël Kip (Ned) 0:00:23.29 10 Michael Vingerling / Nick Stöpler (Ned) 0:00:23.53 11 Matthé Pronk / Jos Pronk (Ned) 0:00:23.63 12 Jens Mouris / Bobbie Traksel (Ned) 0:00:23.68 13 Kenny van Hummel / Andreas Beikirch (Ned/Ger) 0:00:23.87 14 Raymond Kreder / Michel Kreder (Ned) 0:00:24.63

Derny 1 1 Léon van Bon / J Zijlaard 5 pts 2 Bobbie Traksel / B Vaarten 4 3 Raymond Kreder / R Bakker 3 4 Nick Stöpler / C Stam 2 5 Jos Pronk / J Huybrechts 1 6 Geert-Jan Jonkman / Schoefs 7 Marc Hester / R Zijlaard

Elimination 1 Danny Stam / Iljo Keisse (Ned/Bel) 10 pts 2 Sebastian Donadio / Marc Hester (Arg/Den) 6 3 Kenny De Ketele / Pim Ligthart (Bel/Ned) 5 4 Matthé Pronk / Jos Pronk (Ned) 4 5 Roy Pieters / Ismaël Kip (Ned) 3 6 Arno van der Zwet / Geert-Jan Jonkman (Ned) 2 7 Michael Vingerling / Nick Stöpler (Ned) 8 Raymond Kreder / Michel Kreder (Ned) 9 Kenny van Hummel / Andreas Beikirch (Ned/Ger) 10 Leif Lampater / Léon van Bon (Ger/Ned) 11 Peter Schep / Theo Bos (Ned) 12 Bruno Risi / Franco Marvulli (Swi) 13 Michael Mørkøv / Alex Rasmussen (Den) 14 Jens Mouris / Bobbie Traksel (Ned) 15 Robert Bartko / Jeff Vermeulen (Ger/Ned)

Derny 2 1 Danny Stam / C Stam 5 pts 2 Bruno Risi / J Zijlaard 4 3 Michael Mørkøv / M Schoefs 3 4 Kenny De Ketele / K Vaarten 2 5 Peter Schep / P Huybrechts 1 6 Robert Bartko / R Zijlaard

Scratch Race 1 Robert Bartko / Jeff Vermeulen (Ger/Ned) 10 pts 2 Leif Lampater / Léon van Bon (Ger/Ned) 6 3 Danny Stam / Iljo Keisse (Ned/Bel) 5 4 Sebastian Donadio / Marc Hester (Arg/Den) 4 5 Bruno Risi / Franco Marvulli (Swi) 3 6 Michael Mørkøv / Alex Rasmussen (Den) 2 7 Raymond Kreder / Michel Kreder (Ned) 8 Roy Pieters / Ismaël Kip (Ned) 9 Michael Vingerling / Nick Stöpler (Ned) 10 Kenny van Hummel / Andreas Beikirch (Ned/Ger) 11 Arno van der Zwet / Geert-Jan Jonkman (Ned) 12 Matthé Pronk / Jos Pronk (Ned) 13 Kenny De Ketele / Pim Ligthart (Bel/Ned) 14 Peter Schep / Theo Bos (Ned) 15 Jens Mouris / Bobbie Traksel (Ned)

Madison 2 1 Michael Mørkøv / Alex Rasmussen (Den) 20 pts 2 Kenny De Ketele / Pim Ligthart (Bel/Ned) 12 3 Matthé Pronk / Jos Pronk (Ned) 10 -1 lap 4 Danny Stam / Iljo Keisse (Ned/Bel) 8 5 Arno van der Zwet / Geert-Jan Jonkman (Ned) 6 6 Kenny van Hummel / Andreas Beikirch (Ned/Ger) 4 7 Bruno Risi / Franco Marvulli (Swi) 8 Leif Lampater / Léon van Bon (Ger/Ned) 9 Jens Mouris / Bobbie Traksel (Ned) 10 Peter Schep / Theo Bos (Ned) 11 Michael Vingerling / Nick Stöpler (Ned) -2 laps 12 Roy Pieters / Ismaël Kip (Ned) 13 Sebastian Donadio / Marc Hester (Arg/Den) 14 Robert Bartko / Jeff Vermeulen (Ger/Ned) 15 Raymond Kreder / Michel Kreder (Ned) -3 laps

Standings after night 1 1 Michael Mørkøv / Alex Rasmussen (Den) 55 pts 2 Bruno Risi / Franco Marvulli (Swi) 49 -1 lap 3 Danny Stam / Iljo Keisse (Ned/Bel) 48 4 Peter Schep / Theo Bos (Ned) 47 5 Leif Lampater / Léon van Bon (Ger/Ned) 39 6 Kenny De Ketele / Pim Ligthart (Bel/Ned) 30 7 Robert Bartko / Jeff Vermeulen (Ger/Ned) 22 -2 laps 8 Kenny van Hummel / Andreas Beikirch (Ned/Ger) 8 9 Arno van der Zwet / Geert-Jan Jonkman (Ned) 16 -3 laps 10 Matthé Pronk / Jos Pronk (Ned) 15 11 Jens Mouris / Bobbie Traksel (Ned) 4 12 Sebastian Donadio / Marc Hester (Arg/Den) 19 -4 laps 13 Roy Pieters / Ismaël Kip (Ned) 3 14 Michael Vingerling / Nick Stöpler (Ned) 2 -5 laps 15 Raymond Kreder / Michel Kreder (Ned) 3 -8 laps

Sprint Cup - Keirin 1 Teun Mulder (Ned) 2 Grégory Baugé (Fra) 3 Tim Veldt (Ned) 4 Kasper Jessen (Den) 5 Hugo Haak (Ned) 6 Roy van den Berg (Ned) 7 Dean Tracy (USA) 8 Yorick Bos (Ned)

Sprint Cup - 200m 1 Grégory Baugé (Fra) 0:00:10.49 2 Teun Mulder (Ned) 0:00:10.69 3 Tim Veldt (Ned) 0:00:10.79 4 Roy van den Berg (Ned) 0:00:11.11 5 Hugo Haak (Ned) 0:00:11.13 6 Kasper Jessen (Den) 0:00:11.16 7 Yorick Bos (Ned) 8 Dean Tracy (USA) 0:00:11.44

Sprint Cup - Sprint 1 Grégory Baugé (Fra) 2 Teun Mulder (Ned) 3 Tim Veldt (Ned) 4 Roy van den Berg (Ned) 5 Yorick Bos (Ned) 6 Kasper Jessen (Den) 7 Hugo Haak (Ned) 8 Dean Tracy (USA)

Sprint Cup - Team Sprint 1 Teun Mulder (Ned) 0:00:22.09 2 Hugo Haak (Ned) 0:00:22.38 3 Tim Veldt (Ned) 0:00:22.53 4 Grégory Baugé (Fra) 0:00:22.62

Sprint Cup - Standings after night 1 1 Grégory Baugé (Fra) 3 pts 2 Teun Mulder (Ned) 3 3 Tim Veldt (Ned) 6 4 Roy van den Berg (Ned) 10 5 Hugo Haak (Ned) 10 6 Kasper Jessen (Den) 10 7 Yorick Bos (Ned) 15 8 Dean Tracy (USA) 15

Women - Elimination 1 1 Vera Koedooder (Ned) 10 pts 2 Amy Pieters (Ned) 6 3 Theresa Cliff-Ryan (USA) 5 4 Elsie van Hage (Ned) 4 5 Alex Greenfield (GBr) 3 6 Katie Colclough (GBr) 2 7 Kelly Druyts (Ned) 8 Eva Heijmans (Ned) 9 Marlijn Binnendijk (Ned) 10 Samantha van Steenis (Ned) 11 Joan Boskamp (Ned)

Women - Elimination 2 1 Kirsten Wild (Ned) 10 pts 2 Kacey Manderfield (USA) 6 3 Jolien D'Hoore (Ned) 5 4 Roxanne Knetemann (Ned) 4 5 Liesbeth Bakker (Ned) 3 6 Nina Kessler (Ned) 2 7 Colleen Gulick (Ned) 8 Pelin Cizgin (Ned) 9 Kim van Dijk (Ned) 10 Ruby Miller (GBr) 11 Lucy Martin (GBr)

Women - Madison 1 Vera Koedooder / Kirsten Wild (Ned) 20 pts 2 Kelly Druyts / Jolien D'Hoore (Ned) 12 3 Amy Pieters / Roxanne Knetemann (Ned) 10 4 Katie Colclough / Lucy Martin (GBr) 8 5 Theresa Cliff-Ryan / Kacey Manderfield (USA) 6 6 Alex Greenfield / Ruby Miller (GBr) 4 -1 lap 7 Elsie van Hage / Kim van Dijk (Ned) -2 laps 8 Marlijn Binnendijk / Liesbeth Bakker (Ned) 9 Samantha van Steenis / Pelin Cizgin (Ned) 10 Joan Boskamp / Nina Kessler (Ned) -3 laps 11 Eva Heijmans / Colleen Gulick (Ned) -4 laps