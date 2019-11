Image 1 of 3 Igor Anton is looking to build his form for the Giro d'Italia. (Image credit: Sociedad Ciclista Amorebieta) Image 2 of 3 Hivert describes how the race unfolded. (Image credit: Sociedad Ciclista Amorebieta) Image 3 of 3 Hivert on the podium with Nuyens and Lopez. (Image credit: Sociedad Ciclista Amorebieta)

Jonathan Hivert (Saur - Sojasun) took his first win of the season in the Klasika Primavera, narrowly beating David López (Movistar) and Nick Nuyens (Saxo Bank Sungard) in the sprint.

Nuyens, who recently took out the Tour of Flanders, was active throughout the race and attempted to create a split on the third category Autzagane. The peloton however was able to regroup on the descent to the finish. Hivert then managed to overcome the more fancied Nuyens in a close sprint to the line.

Full Results # Rider Name (Country) Team Result 1 Jonathan Hivert (Fra) Saur - Sojasun 4:02:15 2 David López (Esp) Movistar Team 3 Nick Nuyens (Bel) Saxo Bank Sungard 4 Sergey Chernetskiy (Rus) Russia 5 Victor Cabedo (Esp) Orbea Continental 6 Delio Fernández (Esp) Onda 7 Amets Txurruka (Esp) Euskaltel - Euskadi 8 Robinson Chalapud (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia 9 Javier Moreno (Esp) Caja Rural 10 Mauricio Ardila (Col) Geox-TMC 11 Igor Anton (Esp) Euskaltel - Euskadi 12 Alex Cano (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia 13 Pablo Lastras (Esp) Movistar Team 14 Darwin Atapuma (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia 15 Beñat Intxausti (Esp) Movistar Team 16 Ludovic Turpin (Fra) Saur - Sojasun 0:00:12 17 Giovanni Baez (Col) EPM-UNE 0:00:50 18 Nairo Quintana (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia 19 Sergey Shilov (Rus) Russia 0:01:05 20 Ricardo García (Esp) Orbea Continental 0:01:28 21 Sergey Belykh (Rus) Russia 22 Iván Velasco (Esp) Euskaltel - Euskadi 0:01:31 23 Alberto Benítez (Esp) Andalucia Caja Granada 0:02:11 24 Victor De La Parte (Esp) Caja Rural 25 Victor Peña Grisales (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia 26 David Belda (Esp) Burgos 2016 - Castilla y León 27 Artur Ershow (Rus) Russia 28 Alberto Morras (Esp) Onda 29 Alexander Rybakov (Rus) Russia 30 Jose Antonio Carrasco (Esp) KTM - Murcia 31 Fabricio Ferrari (Uru) Caja Rural 32 Rubén Pérez (Esp) Euskaltel - Euskadi 33 Jorge Azanza (Esp) Euskaltel - Euskadi 34 Adrián Saez (Esp) Orbea Continental 35 Mikel Nieve (Esp) Euskaltel - Euskadi 36 Diego Gallego (Esp) Burgos 2016 - Castilla y León 37 John Martínez (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia 38 José Herrada (Esp) Caja Rural 39 Sergio Pardilla (Esp) Movistar Team 40 Antonio Piedra (Esp) Andalucia Caja Granada 41 Jerome Coppel (Fra) Saur - Sojasun 42 Fabrice Jeandesboz (Fra) Saur - Sojasun 43 Mauricio Soler (Col) Movistar Team 44 Juan Pablo Suárez (Col) EPM-UNE 45 Iñaki Isasi (Esp) Euskaltel - Euskadi 46 Matthias Brandle (Aut) Geox-TMC 47 Jesús Herrada Lopez (Esp) Movistar Team 48 Valery Kaykow (Rus) Russia 0:02:56 49 Salvador Guardiola (Esp) KTM - Murcia 50 Hector Paez (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia 51 Carlos Verona (Esp) Burgos 2016 - Castilla y León 0:03:41 52 Enrique Sanz (Esp) Movistar Team 0:03:56 53 José Luis Roldan (Esp) Andalucia Caja Granada 0:04:12 54 Lobato Del Valle (Esp) Andalucia Caja Granada 55 Chris Sorensen (Den) Saxo Bank Sungard 0:05:04 56 Ivan Ramiro Parra (Col) EPM-UNE 57 Yannick Talabardon (Fra) Saur - Sojasun 0:05:23 58 Marcos García (Esp) KTM - Murcia 0:05:27 59 Jesús Rosendo (Esp) Andalucia Caja Granada 0:05:43 60 Freddy Piamonte (Col) EPM-UNE 0:06:04 61 Pascual 75Orengo (Esp) Burgos 2016 - Castilla y León 0:07:08 62 Manuel Ortega (Esp) Andalucia Caja Granada 0:08:09 63 Branislau Samoilau (Blr) Movistar Team 64 Javier Benítez (Esp) KTM - Murcia 65 Francisco Ventoso (Esp) Movistar Team 66 Jaime Castañeda (Col) EPM-UNE 67 Javier Iriarte (Esp) Movistar Team 68 Camilo Suárez (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia 69 Nicki Sörensen (Den) Saxo Bank Sungard 70 Guillermo Lana (Esp) Caja Rural 71 Héctor González (Esp) KTM - Murcia 72 Mikel Bizkarra (Esp) Orbea Continental 73 Kirill Sveshniskov (Rus) Russia 74 Oleg Chuzhda (Ukr) Caja Rural 0:11:15 75 Helder Oliveira (Por) Onda 76 David Gutiérrez (Esp) Geox-TMC 77 Marco Corti (Ita) Geox-TMC 78 Pavel Karpenkov (Rus) Russia 79 David Bernabeu (Esp) Andalucia Caja Granada 80 Alejandro Marques Porto (Esp) Onda 81 Leonid Krasnov (Rus) Russia 82 Javier Ramírez Abeja (Esp) Andalucia Caja Granada 83 Antonio Cabello (Esp) Andalucia Caja Granada 84 Noel Martin (Esp) Orbea Continental 85 Adrián Palomares (Esp) Andalucia Caja Granada 86 Ricardo Vilela (Por) Onda 87 Christopher Jennings (RSA) Burgos 2016 - Castilla y León 88 Beñat Urain (Esp) Orbea Continental 89 Aritz Etxebarria (Esp) Orbea Continental DNF Sánchez Pimienta (Esp) Caja Rural DNF Egoi Martínez (Esp) Euskaltel - Euskadi DNF García-Casarrubios (Esp) KTM - Murcia DNF David De La Fuente (Esp) Geox-TMC DNF Gorka Verdugo (Esp) Euskaltel - Euskadi DNF Jaume Rovira (Esp) KTM - Murcia DNF Daniele Ratto (Ita) Geox-TMC DNF Jose María Alcaraz (Esp) KTM - Murcia DNF Diego Milán (Esp) Caja Rural DNF Mauricio Ortega Ramírez (Col) EPM-UNE DNF Alexander Ryabkin (Rus) Caja Rural DNF Juan José Oroz (Esp) Euskaltel - Euskadi DNF Luis Mas (Esp) Burgos 2016 - Castilla y León DNF Rubén Reig (Esp) Caja Rural DNF Juanjo Cobo (Esp) Geox-TMC DNF Noe Gianetti (Sui) Geox-TMC DNF Richie Porte (Aus) Saxo Bank Sungard DNF Laurent Didier (Lux) Saxo Bank Sungard DNF Jon Aberasturi (Esp) Orbea Continental DNF Xabier Zabalo (Esp) Orbea Continental DNF Fco. Manuel Anton (Esp) Burgos 2016 - Castilla y León DNF Oscar Vicente Grau (Esp) Burgos 2016 - Castilla y León DNF Brian Vandborg (Den) Saxo Bank Sungard DNF Fabio Duarte (Col) Geox-TMC DNF Jacques Van Rensburg (RSA) Burgos 2016 - Castilla y León DNF Aritz Bagües (Esp) Orbea Continental DNF Guillaume Levarlet (Fra) Saur - Sojasun DNF Cyril Bessy (Fra) Saur - Sojasun DNF Manuele Boaro (Ita) Saxo Bank Sungard DNF Julien Simon (Fra) Saur - Sojasun DNF Rubén Jiménez (Esp) Burgos 2016 - Castilla y León DNF Jon Pardo (Esp) Onda DNF Daniel Silva (Por) Onda DNF Bruno Borges (Por) Onda DNF Evgeny Shalunov (Rus) Russia DNF Walter Pedraza (Col) EPM-UNE DNF Rafael Infantino (Col) EPM-UNE DNF Mads Christensen (Den) Saxo Bank Sungard