Image 1 of 3 Arnaud Demare (FDJ) won stage 1 ahead of Ramon Sinkeldam (Argos-Shimano) and Kenny Van Hummel (Vacansoleil-DCM) (Image credit: AFP) Image 2 of 3 Arnaud Demare (FDJ) on the podium after winning the opening stage of the 4 Jours de Dunkerque (Image credit: AFP) Image 3 of 3 Stage 1 winner Arnaud Demare (FDJ) dons the leader's jersey at the 4 Jours de Dunkerque (Image credit: AFP)

Arnaud Demare (FDJ) racked up his second win of the 2013 season in the opening stage of the 4 Jours de Dunkerque, confirming the sprint form that earned him the win in last month's GP de Denain by besting Ramon Sinkeldam (Argos-Shimano) and Kenny van Hummel (Vacansoleil-DCM) to take the first leader's jersey.

Demare described to Eurosport waiting for just the right moment to jump. "I really made the effort at the last moment," he said. "Van Hummel made his move at five hundred meters, I was well placed behind Mickaël Delage, after having been behind Geoffrey Soupe. This is a collective victory of all the FDJ riders who controlled the stage from beginning to end."

The 155km opening stage began with an immediate breakaway from Tim Mertens (Tosport Vlaanderen), Julien Duval (Roubaix Lille Métropole) and Robert Bush (La Pomme-Marseille). The trio was given a long leash, gaining over five minutes in the early part of the stage before their lead was slowly whittled down by the sprinters' teams.

The trio were finally brought back with 25km to go, ahead of the final bonus sprint, taken by Adrien Petit (Cofidis). Lloyd Mondory (AG2R), Anthony Geslin (FDJ), Yohan Gene (Europcar), Clinton Avery (Champion System) tried to make a break for it after the sprint and were joined by Julien El Fares (Sojasun), but the move did not last.

FDJ kept the pace high in the final kilometers to prevent any further attacks, and were able to deliver Demare perfectly to the final 200m. The Frenchman patiently waited for Van Hummel to make the move, followed and then came around to take the stage and race lead over Sinkeldam.

Through time bonuses taken in the breakaway, Mertens moved into third overall at five seconds.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Arnaud Demare (Fra) FDJ 3:38:55 2 Ramon Sinkeldam (Ned) Team Argos-Shimano 3 Kenny Van Hummel (Ned) Vacansoleil - DCM Procycling Team 4 Benoit Drujon (Fra) Big Mat - Auber 93 5 Yannick Martinez (Fra) La Pomme-Marseille 6 Michael Van Staeyen (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 7 Adrien Petit (Fra) Cofidis, Solutions Crédits 8 Benjamin Giraud (Fra) La Pomme-Marseille 9 Sébastien Turgot (Fra) Team Europcar 10 Fabian Schnaidt (Ger) Champion System Pro Cycling Team 11 Matteo Pelucchi (Ita) IAM Cycling 12 Evaldas Siskevicius (Ltu) Sojasun 13 Andrea Guardini (Ita) Astana Pro Team 14 Martin Reimer (Ger) MTN Qhubeka 15 Maxime Le Montagner (Fra) Roubaix Lille Metropole 16 Stefan Van Dijk (Ned) Accent Jobs - Wanty 17 Armindo Fonseca (Fra) Bretagne Séché Environnement 18 Steele Von Hoff (Aus) Garmin-Sharp 19 Raymond Kreder (Ned) Garmin-Sharp 20 José Gonçalves (Por) La Pomme-Marseille 21 Tom Van Asbroeck (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 22 Alex Rasmussen (Den) Garmin-Sharp 23 Mickaël Delage (Fra) FDJ 24 Joeri Stallaert (Bel) Crelan - Euphony 25 Florian Vachon (Fra) Bretagne Séché Environnement 26 Yves Lampaert (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 27 Ruslan Tleubayev (Kaz) Astana Pro Team 28 Angelo Tulik (Fra) Team Europcar 29 Clinton Avery (NZl) Champion System Pro Cycling Team 30 Lloyd Mondory (Fra) AG2R La Mondiale 31 Kevin Peeters (Bel) Crelan - Euphony 32 Valentin Iglinskiy (Kaz) AG2R La Mondiale 33 Jarl Salomein (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 34 Edwig Cammaerts (Bel) Cofidis, Solutions Crédits 35 Steven Tronet (Fra) Big Mat - Auber 93 36 Geoffrey Soupe (Fra) FDJ 37 Steven Caethoven (Bel) Accent Jobs - Wanty 38 Julien El Fares (Fra) Sojasun 39 Maxime Daniel (Fra) Sojasun 40 Yoann Offredo (Fra) FDJ 41 Jan Ghyselinck (Bel) Cofidis, Solutions Crédits 42 Samuel Dumoulin (Fra) AG2R La Mondiale 43 Gregor Gazvoda (Slo) Champion System Pro Cycling Team 44 Roy Curvers (Ned) Team Argos-Shimano 45 Martin Elmiger (Swi) IAM Cycling 46 Jean-Lou Paiani (Fra) Sojasun 47 Nikita Novikov (Rus) Vacansoleil - DCM Procycling Team 48 Bert-Jan Lindeman (Ned) Vacansoleil - DCM Procycling Team 49 Gijs Van Hoecke (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 50 Matthias Friedemann (Ger) Champion System Pro Cycling Team 51 Cyrille Patoux (Fra) Roubaix Lille Metropole 52 Morgan Kneisky (Fra) Roubaix Lille Metropole 53 Egidijus Juodvalkis (Ltu) Crelan - Euphony 54 Geoffroy Lequatre (Fra) Bretagne Séché Environnement 55 Kenneth Vanbilsen (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 56 David Le Lay (Fra) Sojasun 57 Wesley Kreder (Ned) Vacansoleil - DCM Procycling Team 58 Muhamad Adiq Husainie Othman (Mas) Champion System Pro Cycling Team 59 Pirmin Lang (Swi) IAM Cycling 60 Sébastien Hinault (Fra) IAM Cycling 61 Zach Bell (Can) Champion System Pro Cycling Team 62 Marco Bandiera (Ita) IAM Cycling 63 Matthieu Boulo (Fra) Roubaix Lille Metropole 64 Gaël Malacarne (Fra) Bretagne Séché Environnement 65 Sven Vandousselaere (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 66 Wouter Mol (Ned) Vacansoleil - DCM Procycling Team 67 Romain Hardy (Fra) Cofidis, Solutions Crédits 68 Arnaud Labbe (Fra) Cofidis, Solutions Crédits 69 Hugo Houle (Can) AG2R La Mondiale 70 Ignatas Konovalovas (Ltu) MTN Qhubeka 71 Jani Tewelde (Eri) MTN Qhubeka 72 Yoann Paillot (Fra) La Pomme-Marseille 73 Thierry Hupond (Fra) Team Argos-Shimano 74 Sébastien Rosseler (Bel) Garmin-Sharp 75 Tristan Valentin (Fra) Cofidis, Solutions Crédits 76 Baptiste Planckaert (Bel) Crelan - Euphony 77 Jay Thomson (RSA) MTN Qhubeka 78 Jérémie Galland (Fra) Sojasun 79 Dimitri Le Boulch (Fra) Big Mat - Auber 93 80 Jean-Marc Bideau (Fra) Bretagne Séché Environnement 81 Fabien Bacquet (Fra) Big Mat - Auber 93 82 Anthony Geslin (Fra) FDJ 83 Jaco Venter (RSA) MTN Qhubeka 84 Jean-Pierre Drucker (Lux) Accent Jobs - Wanty 85 Benoît Vaugrenard (Fra) FDJ 86 Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale 87 Jacob Rathe (USA) Garmin-Sharp 88 Vincent Jerome (Fra) Team Europcar 89 Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale 90 Martin Wesemann (RSA) MTN Qhubeka 91 Sébastien Minard (Fra) AG2R La Mondiale 92 Arnaud Gérard (Fra) Bretagne Séché Environnement 93 Yohann Gené (Fra) Team Europcar 94 Florian Guillou (Fra) Bretagne Séché Environnement 95 David Boucher (Fra) FDJ 96 Klaas Sys (Bel) Crelan - Euphony 97 Grégory Habeaux (Bel) Accent Jobs - Wanty 98 Mathieu Drujon (Fra) Big Mat - Auber 93 99 Flavien Dassonville (Fra) Big Mat - Auber 93 100 Kevin Lalouette (Fra) Roubaix Lille Metropole 101 Gediminas Bagdonas (Ltu) AG2R La Mondiale 102 Jurgen Van Goolen (Bel) Accent Jobs - Wanty 103 Frédéric Amorison (Bel) Crelan - Euphony 104 Julien Duval (Fra) Roubaix Lille Metropole 105 Yandong Xing (Chn) Team Argos-Shimano 106 Benoit Jarrier (Fra) Bretagne Séché Environnement 107 Rudy Kowalski (Fra) Roubaix Lille Metropole 108 Kevin Claeys (Bel) Crelan - Euphony 109 Arman Kamyshev (Kaz) Astana Pro Team 110 Mart Ojavee (Est) Champion System Pro Cycling Team 111 Tom Stamsnijder (Ned) Team Argos-Shimano 112 Dominic Klemme (Ger) IAM Cycling 113 Romain Lemarchand (Fra) Cofidis, Solutions Crédits 114 Julien Antomarchi (Fra) La Pomme-Marseille 115 Chun Kai Feng (Tpe) Champion System Pro Cycling Team 116 Evan Huffman (USA) Astana Pro Team 117 Marcel Aregger (Swi) IAM Cycling 118 Loic Desriac (Fra) Roubaix Lille Metropole 119 Perrig Quemeneur (Fra) Team Europcar 120 Koldo Fernandez De Larrea (Spa) Garmin-Sharp 121 Romain Bacon (Fra) Big Mat - Auber 93 122 Franck Bouyer (Fra) Team Europcar 123 Martijn Maaskant (Ned) Garmin-Sharp 124 Théo Vimpere (Fra) Big Mat - Auber 93 125 Matthieu Ladagnous (Fra) FDJ 126 Damien Gaudin (Fra) Team Europcar 127 Jean-Marc Marino (Fra) Sojasun 128 Grégoire Tarride (Fra) La Pomme-Marseille 129 William Clarke (Aus) Team Argos-Shimano 130 Danny Van Poppel (Ned) Vacansoleil - DCM Procycling Team 0:00:22 131 Boy Van Poppel (Ned) Vacansoleil - DCM Procycling Team 0:00:28 132 Tim Mertens (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 133 Michel Kreder (Ned) Garmin-Sharp 134 Egoitz García Echeguibel (Spa) Cofidis, Solutions Crédits 135 Dimitriy Muravyev (Kaz) Astana Pro Team 0:05:14 136 Jacopo Guarnieri (Ita) Astana Pro Team 137 Songezo Jim (RSA) MTN Qhubeka 0:05:15 138 Robert Bush (USA) La Pomme-Marseille 0:07:02 139 Kevin Seeldrayers (Bel) Astana Pro Team 0:08:14 140 Kristof Goddaert (Bel) IAM Cycling 0:08:16 141 Nicolas Vogondy (Fra) Accent Jobs - Wanty 0:09:44 142 Jérôme Cousin (Fra) Team Europcar 143 Jonathan Breyne (Bel) Crelan - Euphony 144 Bradley Potgieter (RSA) MTN Qhubeka 0:11:17 145 Thomas Peterson (USA) Team Argos-Shimano 146 Thomas Degand (Bel) Accent Jobs - Wanty DNF Thomas Vaubourzeix (Fra) La Pomme-Marseille

Sprint 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Tim Mertens (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 4 pts 2 Robert Bush (USA) La Pomme-Marseille 2 3 Julien Duval (Fra) Roubaix Lille Metropole 1

Sprint 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Julien Duval (Fra) Roubaix Lille Metropole 4 pts 2 Tim Mertens (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 2 3 Robert Bush (USA) La Pomme-Marseille 1

Sprint 3 # Rider Name (Country) Team Result 1 Adrien Petit (Fra) Cofidis, Solutions Crédits 4 pts 2 Mickaël Delage (Fra) FDJ 2 3 Romain Hardy (Fra) Cofidis, Solutions Crédits 1

Points # Rider Name (Country) Team Result 1 Arnaud Demare (Fra) FDJ 20 pts 2 Ramon Sinkeldam (Ned) Team Argos-Shimano 17 3 Kenny Van Hummel (Ned) Vacansoleil - DCM Procycling Team 15 4 Benoit Drujon (Fra) Big Mat - Auber 93 13 5 Yannick Martinez (Fra) La Pomme-Marseille 11 6 Michael Van Staeyen (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 10 7 Adrien Petit (Fra) Cofidis, Solutions Crédits 9 8 Benjamin Giraud (Fra) La Pomme-Marseille 8 9 Sébastien Turgot (Fra) Team Europcar 7 10 Fabian Schnaidt (Ger) Champion System Pro Cycling Team 6 11 Matteo Pelucchi (Ita) IAM Cycling 5 12 Evaldas Siskevicius (Ltu) Sojasun 4 13 Andrea Guardini (Ita) Astana Pro Team 3 14 Martin Reimer (Ger) MTN Qhubeka 2 15 Maxime Le Montagner (Fra) Roubaix Lille Metropole 1

Mountain 1 - Cassel # Rider Name (Country) Team Result 1 Julien Duval (Fra) Roubaix Lille Metropole 3 pts 2 Robert Bush (USA) La Pomme-Marseille 2 3 Tim Mertens (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 1

Mountain 2 - Cassel # Rider Name (Country) Team Result 1 Julien Duval (Fra) Roubaix Lille Metropole 3 pts 2 Robert Bush (USA) La Pomme-Marseille 2 3 Tim Mertens (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 1

Young riders # Rider Name (Country) Team Result 1 Arnaud Demare (Fra) FDJ 3:38:55 2 Ramon Sinkeldam (Ned) Team Argos-Shimano 3 Yannick Martinez (Fra) La Pomme-Marseille 4 Michael Van Staeyen (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 5 Adrien Petit (Fra) Cofidis, Solutions Crédits 6 Fabian Schnaidt (Ger) Champion System Pro Cycling Team 7 Matteo Pelucchi (Ita) IAM Cycling 8 Evaldas Siskevicius (Ltu) Sojasun 9 Andrea Guardini (Ita) Astana Pro Team 10 Maxime Le Montagner (Fra) Roubaix Lille Metropole 11 Armindo Fonseca (Fra) Bretagne Séché Environnement 12 Raymond Kreder (Ned) Garmin-Sharp 13 José Gonçalves (Por) La Pomme-Marseille 14 Tom Van Asbroeck (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 15 Joeri Stallaert (Bel) Crelan - Euphony 16 Yves Lampaert (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 17 Angelo Tulik (Fra) Team Europcar 18 Jarl Salomein (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 19 Maxime Daniel (Fra) Sojasun 20 Jean-Lou Paiani (Fra) Sojasun 21 Nikita Novikov (Rus) Vacansoleil - DCM Procycling Team 22 Bert-Jan Lindeman (Ned) Vacansoleil - DCM Procycling Team 23 Gijs Van Hoecke (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 24 Kenneth Vanbilsen (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 25 Wesley Kreder (Ned) Vacansoleil - DCM Procycling Team 26 Muhamad Adiq Husainie Othman (Mas) Champion System Pro Cycling Team 27 Matthieu Boulo (Fra) Roubaix Lille Metropole 28 Sven Vandousselaere (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 29 Romain Hardy (Fra) Cofidis, Solutions Crédits 30 Hugo Houle (Can) AG2R La Mondiale 31 Jani Tewelde (Eri) MTN Qhubeka 32 Yoann Paillot (Fra) La Pomme-Marseille 33 Baptiste Planckaert (Bel) Crelan - Euphony 34 Dimitri Le Boulch (Fra) Big Mat - Auber 93 35 Jacob Rathe (USA) Garmin-Sharp 36 Flavien Dassonville (Fra) Big Mat - Auber 93 37 Julien Duval (Fra) Roubaix Lille Metropole 38 Benoit Jarrier (Fra) Bretagne Séché Environnement 39 Rudy Kowalski (Fra) Roubaix Lille Metropole 40 Arman Kamyshev (Kaz) Astana Pro Team 41 Chun Kai Feng (Tpe) Champion System Pro Cycling Team 42 Evan Huffman (USA) Astana Pro Team 43 Marcel Aregger (Swi) IAM Cycling 44 Loic Desriac (Fra) Roubaix Lille Metropole 45 Romain Bacon (Fra) Big Mat - Auber 93 46 Théo Vimpere (Fra) Big Mat - Auber 93 47 Grégoire Tarride (Fra) La Pomme-Marseille 48 Danny Van Poppel (Ned) Vacansoleil - DCM Procycling Team 0:00:22 49 Songezo Jim (RSA) MTN Qhubeka 0:05:15 50 Robert Bush (USA) La Pomme-Marseille 0:07:02 51 Jérôme Cousin (Fra) Team Europcar 0:09:44 52 Jonathan Breyne (Bel) Crelan - Euphony 53 Bradley Potgieter (RSA) MTN Qhubeka 0:11:17

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 La Pomme-Marseille 10:56:45 2 Topsport Vlaanderen - Baloise 3 Garmin-Sharp 4 FDJ 5 Cofidis, Solutions Crédits 6 Champion System Pro Cycling Team 7 Sojasun 8 Bretagne Séché Environnement 9 Vacansoleil - DCM Procycling Team 10 AG2R La Mondiale 11 Crelan - Euphony 12 IAM Cycling 13 Big Mat - Auber 93 14 Roubaix Lille Metropole 15 Team Argos-Shimano 16 Team Europcar 17 Accent Jobs - Wanty 18 Astana Pro Team 19 MTN Qhubeka

General classification after stage 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Arnaud Demare (Fra) FDJ 3:38:45 2 Ramon Sinkeldam (Ned) Team Argos-Shimano 0:00:04 3 Tim Mertens (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:00:05 4 Kenny Van Hummel (Ned) Vacansoleil - DCM Procycling Team 0:00:06 5 Julien Duval (Fra) Roubaix Lille Metropole 6 Adrien Petit (Fra) Cofidis, Solutions Crédits 0:00:07 7 Mickaël Delage (Fra) FDJ 0:00:08 8 Romain Hardy (Fra) Cofidis, Solutions Crédits 0:00:09 9 Benoit Drujon (Fra) Big Mat - Auber 93 0:00:10 10 Yannick Martinez (Fra) La Pomme-Marseille 11 Michael Van Staeyen (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 12 Benjamin Giraud (Fra) La Pomme-Marseille 13 Sébastien Turgot (Fra) Team Europcar 14 Fabian Schnaidt (Ger) Champion System Pro Cycling Team 15 Matteo Pelucchi (Ita) IAM Cycling 16 Evaldas Siskevicius (Ltu) Sojasun 17 Andrea Guardini (Ita) Astana Pro Team 18 Martin Reimer (Ger) MTN Qhubeka 19 Maxime Le Montagner (Fra) Roubaix Lille Metropole 20 Stefan Van Dijk (Ned) Accent Jobs - Wanty 21 Armindo Fonseca (Fra) Bretagne Séché Environnement 22 Steele Von Hoff (Aus) Garmin-Sharp 23 Raymond Kreder (Ned) Garmin-Sharp 24 José Gonçalves (Por) La Pomme-Marseille 25 Tom Van Asbroeck (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 26 Alex Rasmussen (Den) Garmin-Sharp 27 Joeri Stallaert (Bel) Crelan - Euphony 28 Florian Vachon (Fra) Bretagne Séché Environnement 29 Yves Lampaert (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 30 Ruslan Tleubayev (Kaz) Astana Pro Team 31 Angelo Tulik (Fra) Team Europcar 32 Clinton Avery (NZl) Champion System Pro Cycling Team 33 Lloyd Mondory (Fra) AG2R La Mondiale 34 Kevin Peeters (Bel) Crelan - Euphony 35 Valentin Iglinskiy (Kaz) AG2R La Mondiale 36 Jarl Salomein (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 37 Edwig Cammaerts (Bel) Cofidis, Solutions Crédits 38 Steven Tronet (Fra) Big Mat - Auber 93 39 Geoffrey Soupe (Fra) FDJ 40 Steven Caethoven (Bel) Accent Jobs - Wanty 41 Julien El Fares (Fra) Sojasun 42 Maxime Daniel (Fra) Sojasun 43 Yoann Offredo (Fra) FDJ 44 Jan Ghyselinck (Bel) Cofidis, Solutions Crédits 45 Samuel Dumoulin (Fra) AG2R La Mondiale 46 Gregor Gazvoda (Slo) Champion System Pro Cycling Team 47 Roy Curvers (Ned) Team Argos-Shimano 48 Martin Elmiger (Swi) IAM Cycling 49 Jean-Lou Paiani (Fra) Sojasun 50 Nikita Novikov (Rus) Vacansoleil - DCM Procycling Team 51 Bert-Jan Lindeman (Ned) Vacansoleil - DCM Procycling Team 52 Gijs Van Hoecke (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 53 Matthias Friedemann (Ger) Champion System Pro Cycling Team 54 Cyrille Patoux (Fra) Roubaix Lille Metropole 55 Morgan Kneisky (Fra) Roubaix Lille Metropole 56 Egidijus Juodvalkis (Ltu) Crelan - Euphony 57 Geoffroy Lequatre (Fra) Bretagne Séché Environnement 58 Kenneth Vanbilsen (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 59 David Le Lay (Fra) Sojasun 60 Wesley Kreder (Ned) Vacansoleil - DCM Procycling Team 61 Muhamad Adiq Husainie Othman (Mas) Champion System Pro Cycling Team 62 Pirmin Lang (Swi) IAM Cycling 63 Sébastien Hinault (Fra) IAM Cycling 64 Zach Bell (Can) Champion System Pro Cycling Team 65 Marco Bandiera (Ita) IAM Cycling 66 Matthieu Boulo (Fra) Roubaix Lille Metropole 67 Gaël Malacarne (Fra) Bretagne Séché Environnement 68 Sven Vandousselaere (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 69 Wouter Mol (Ned) Vacansoleil - DCM Procycling Team 70 Arnaud Labbe (Fra) Cofidis, Solutions Crédits 71 Hugo Houle (Can) AG2R La Mondiale 72 Ignatas Konovalovas (Ltu) MTN Qhubeka 73 Jani Tewelde (Eri) MTN Qhubeka 74 Yoann Paillot (Fra) La Pomme-Marseille 75 Thierry Hupond (Fra) Team Argos-Shimano 76 Sébastien Rosseler (Bel) Garmin-Sharp 77 Tristan Valentin (Fra) Cofidis, Solutions Crédits 78 Baptiste Planckaert (Bel) Crelan - Euphony 79 Jay Thomson (RSA) MTN Qhubeka 80 Jérémie Galland (Fra) Sojasun 81 Dimitri Le Boulch (Fra) Big Mat - Auber 93 82 Jean-Marc Bideau (Fra) Bretagne Séché Environnement 83 Fabien Bacquet (Fra) Big Mat - Auber 93 84 Anthony Geslin (Fra) FDJ 85 Jaco Venter (RSA) MTN Qhubeka 86 Jean-Pierre Drucker (Lux) Accent Jobs - Wanty 87 Benoît Vaugrenard (Fra) FDJ 88 Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale 89 Jacob Rathe (USA) Garmin-Sharp 90 Vincent Jerome (Fra) Team Europcar 91 Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale 92 Martin Wesemann (RSA) MTN Qhubeka 93 Sébastien Minard (Fra) AG2R La Mondiale 94 Arnaud Gérard (Fra) Bretagne Séché Environnement 95 Yohann Gené (Fra) Team Europcar 96 Florian Guillou (Fra) Bretagne Séché Environnement 97 David Boucher (Fra) FDJ 98 Klaas Sys (Bel) Crelan - Euphony 99 Grégory Habeaux (Bel) Accent Jobs - Wanty 100 Mathieu Drujon (Fra) Big Mat - Auber 93 101 Flavien Dassonville (Fra) Big Mat - Auber 93 102 Kevin Lalouette (Fra) Roubaix Lille Metropole 103 Gediminas Bagdonas (Ltu) AG2R La Mondiale 104 Jurgen Van Goolen (Bel) Accent Jobs - Wanty 105 Frédéric Amorison (Bel) Crelan - Euphony 106 Yandong Xing (Chn) Team Argos-Shimano 107 Benoit Jarrier (Fra) Bretagne Séché Environnement 108 Rudy Kowalski (Fra) Roubaix Lille Metropole 109 Kevin Claeys (Bel) Crelan - Euphony 110 Arman Kamyshev (Kaz) Astana Pro Team 111 Mart Ojavee (Est) Champion System Pro Cycling Team 112 Tom Stamsnijder (Ned) Team Argos-Shimano 113 Dominic Klemme (Ger) IAM Cycling 114 Romain Lemarchand (Fra) Cofidis, Solutions Crédits 115 Julien Antomarchi (Fra) La Pomme-Marseille 116 Chun Kai Feng (Tpe) Champion System Pro Cycling Team 117 Evan Huffman (USA) Astana Pro Team 118 Marcel Aregger (Swi) IAM Cycling 119 Loic Desriac (Fra) Roubaix Lille Metropole 120 Perrig Quemeneur (Fra) Team Europcar 121 Koldo Fernandez De Larrea (Spa) Garmin-Sharp 122 Romain Bacon (Fra) Big Mat - Auber 93 123 Franck Bouyer (Fra) Team Europcar 124 Martijn Maaskant (Ned) Garmin-Sharp 125 Théo Vimpere (Fra) Big Mat - Auber 93 126 Matthieu Ladagnous (Fra) FDJ 127 Damien Gaudin (Fra) Team Europcar 128 Jean-Marc Marino (Fra) Sojasun 129 Grégoire Tarride (Fra) La Pomme-Marseille 130 William Clarke (Aus) Team Argos-Shimano 131 Michel Kreder (Ned) Garmin-Sharp 132 Egoitz García Echeguibel (Spa) Cofidis, Solutions Crédits 133 Danny Van Poppel (Ned) Vacansoleil - DCM Procycling Team 0:00:32 134 Boy Van Poppel (Ned) Vacansoleil - DCM Procycling Team 0:00:38 135 Dimitriy Muravyev (Kaz) Astana Pro Team 0:05:24 136 Jacopo Guarnieri (Ita) Astana Pro Team 137 Songezo Jim (RSA) MTN Qhubeka 0:05:25 138 Robert Bush (USA) La Pomme-Marseille 0:07:09 139 Kevin Seeldrayers (Bel) Astana Pro Team 0:08:24 140 Kristof Goddaert (Bel) IAM Cycling 0:08:26 141 Nicolas Vogondy (Fra) Accent Jobs - Wanty 0:09:54 142 Jérôme Cousin (Fra) Team Europcar 143 Jonathan Breyne (Bel) Crelan - Euphony 144 Bradley Potgieter (RSA) MTN Qhubeka 0:11:27 145 Thomas Peterson (USA) Team Argos-Shimano 146 Thomas Degand (Bel) Accent Jobs - Wanty

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Arnaud Demare (Fra) FDJ 20 pts 2 Ramon Sinkeldam (Ned) Team Argos-Shimano 17 3 Kenny Van Hummel (Ned) Vacansoleil - DCM Procycling Team 15 4 Adrien Petit (Fra) Cofidis, Solutions Crédits 13 5 Benoit Drujon (Fra) Big Mat - Auber 93 13 6 Yannick Martinez (Fra) La Pomme-Marseille 11 7 Michael Van Staeyen (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 10 8 Benjamin Giraud (Fra) La Pomme-Marseille 8 9 Sébastien Turgot (Fra) Team Europcar 7 10 Tim Mertens (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 6 11 Fabian Schnaidt (Ger) Champion System Pro Cycling Team 6 12 Julien Duval (Fra) Roubaix Lille Metropole 5 13 Matteo Pelucchi (Ita) IAM Cycling 5 14 Evaldas Siskevicius (Ltu) Sojasun 4 15 Andrea Guardini (Ita) Astana Pro Team 3 16 Robert Bush (USA) La Pomme-Marseille 3 17 Mickaël Delage (Fra) FDJ 2 18 Martin Reimer (Ger) MTN Qhubeka 2 19 Romain Hardy (Fra) Cofidis, Solutions Crédits 1 20 Maxime Le Montagner (Fra) Roubaix Lille Metropole 1

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Julien Duval (Fra) Roubaix Lille Metropole 6 pts 2 Robert Bush (USA) La Pomme-Marseille 4 3 Tim Mertens (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 2

Young rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Arnaud Demare (Fra) FDJ 3:38:45 2 Ramon Sinkeldam (Ned) Team Argos-Shimano 0:00:04 3 Julien Duval (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:00:06 4 Adrien Petit (Fra) Cofidis, Solutions Crédits 0:00:07 5 Romain Hardy (Fra) Cofidis, Solutions Crédits 0:00:09 6 Yannick Martinez (Fra) La Pomme-Marseille 0:00:10 7 Michael Van Staeyen (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 8 Fabian Schnaidt (Ger) Champion System Pro Cycling Team 9 Matteo Pelucchi (Ita) IAM Cycling 10 Evaldas Siskevicius (Ltu) Sojasun 11 Andrea Guardini (Ita) Astana Pro Team 12 Maxime Le Montagner (Fra) Roubaix Lille Metropole 13 Armindo Fonseca (Fra) Bretagne Séché Environnement 14 Raymond Kreder (Ned) Garmin-Sharp 15 José Gonçalves (Por) La Pomme-Marseille 16 Tom Van Asbroeck (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 17 Joeri Stallaert (Bel) Crelan - Euphony 18 Yves Lampaert (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 19 Angelo Tulik (Fra) Team Europcar 20 Jarl Salomein (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 21 Maxime Daniel (Fra) Sojasun 22 Jean-Lou Paiani (Fra) Sojasun 23 Nikita Novikov (Rus) Vacansoleil - DCM Procycling Team 24 Bert-Jan Lindeman (Ned) Vacansoleil - DCM Procycling Team 25 Gijs Van Hoecke (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 26 Kenneth Vanbilsen (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 27 Wesley Kreder (Ned) Vacansoleil - DCM Procycling Team 28 Muhamad Adiq Husainie Othman (Mas) Champion System Pro Cycling Team 29 Matthieu Boulo (Fra) Roubaix Lille Metropole 30 Sven Vandousselaere (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 31 Hugo Houle (Can) AG2R La Mondiale 32 Jani Tewelde (Eri) MTN Qhubeka 33 Yoann Paillot (Fra) La Pomme-Marseille 34 Baptiste Planckaert (Bel) Crelan - Euphony 35 Dimitri Le Boulch (Fra) Big Mat - Auber 93 36 Jacob Rathe (USA) Garmin-Sharp 37 Flavien Dassonville (Fra) Big Mat - Auber 93 38 Benoit Jarrier (Fra) Bretagne Séché Environnement 39 Rudy Kowalski (Fra) Roubaix Lille Metropole 40 Arman Kamyshev (Kaz) Astana Pro Team 41 Chun Kai Feng (Tpe) Champion System Pro Cycling Team 42 Evan Huffman (USA) Astana Pro Team 43 Marcel Aregger (Swi) IAM Cycling 44 Loic Desriac (Fra) Roubaix Lille Metropole 45 Romain Bacon (Fra) Big Mat - Auber 93 46 Théo Vimpere (Fra) Big Mat - Auber 93 47 Grégoire Tarride (Fra) La Pomme-Marseille 48 Danny Van Poppel (Ned) Vacansoleil - DCM Procycling Team 0:00:32 49 Songezo Jim (RSA) MTN Qhubeka 0:05:25 50 Robert Bush (USA) La Pomme-Marseille 0:07:09 51 Jérôme Cousin (Fra) Team Europcar 0:09:54 52 Jonathan Breyne (Bel) Crelan - Euphony 53 Bradley Potgieter (RSA) MTN Qhubeka 0:11:27

Sprint classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Julien Duval (Fra) Roubaix Lille Metropole 11 pts 2 Tim Mertens (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 8 3 Robert Bush (USA) La Pomme-Marseille 7 4 Adrien Petit (Fra) Cofidis, Solutions Crédits 4 5 Mickaël Delage (Fra) FDJ 2 6 Romain Hardy (Fra) Cofidis, Solutions Crédits 1